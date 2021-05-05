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вчера в 04:42

Личный сервер shadowsocks за 10 минут без затрат

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Несколько слов о shadowsocks

shadowsocks - это шифрованный сетевой туннель, клиентская часть которого предоставляет доступ приложениям к сети как SOCKS-прокси, запущенный на этом же устройстве. В некотором смысле его можно использовать как VPN, потому что клиенты поддерживают прозрачное перенаправление трафика приложений в туннель.

С самого начала shadowsocks разрабатывался как средство для обхода блокировок в Китае. С некоторого момента он получил возможность подключения внешних модулей-плагинов для оборачивания трафика shadowsocks в различные виды сетевых соединений. Это значительно расширяет границы его применения.

На хабре shadowsocks уже освещался ранее в статье от @Barafu_Albino_Cheetah.

В этом руководстве описано развёртывание сервера shadowsocks с плагином v2ray на облачном провайдере Heroku. Платформа Heroku позволяет бесплатно разворачивать небольшие веб-приложения, а плагин v2ray позволяет пропускать трафик shadowsocks внутри websocket-соединения, что в итоге и позволяет запускать всю конструкцию на Heroku.

Развёртывание сервера

В этом руководстве используется замечательный проект готового приложения для Heroku, которое реализует всё необходимое автоматически. Ссылка на GitHub проекта.

Шаг 1. Регистрация в сервисе Heroku

Для этого нужно зайти на сайт Heroku, нажать Sign up и заполнить требуемые сведения. Для регистрации нужна только электронная почта.

Шаг 2. Начало развёртывания

Нажмите на эту ссылку.

Шаг 3. Конфигурирование

В появившейся форме заполните все поля как показано на скриншоте:

В качестве значений "App Name" и AppName впишите какое-то уникальное имя приложения, одинаковое в обоих полях. Это имя станет частью доменного имени <appname>.herokuapp.com, по которому станет доступен сервис.

Вместо PASSWORD задайте свой пароль. Можно задать подлиннее и понадёжнее - Вам, скорее всего, не придётся вводить его вручную.

Кроме того, желательно поменять пути QR и путь обработчика прокси V2_Path на какое-нибудь трудноугадываемое значение.

Шаг 4. Запуск

Заполнив форму, нажмите Deploy app.

После завершения сборки и запуска QR-код с конфигурацией для мобильных устройств будет доступен по адресу

https://APPNAME.herokuapp.com/qr/vpn.png

а строка с конфигурацией в виде URL будет доступна по адресу

https://APPNAME.herokuapp.com/qr/

где APPNAME - выбранное Вами имя приложения. Если Вы меняли путь к QR-коду, то ссылка изменится в соответственно. Во второй ссылке косая черта на конце обязательна.

Всё, можно пользоваться!

Настройка мобильного клиента на примере Android

  1. Установите на Ваше устройство клиент shadowsocks и плагин v2ray к нему.

  2. Запустите приложение и добавьте новый профиль кнопкой с плюсом в правом верхнем углу. Выберите сканирование QR-кода и отсканируйте его.

  3. Выберите созданный профиль касанием.

  4. Запустите соединение нажатием на круглую кнопку внизу.

  5. Готово!

Настройка настольного клиента на примере Windows

  1. Скачайте отсюда и распакуйте shadowsocks.

  2. Скачайте отсюда плагин v2ray, подходящий под вашу платформу. Достаньте из архива файл и переименуйте его в v2ray.exe (или просто v2ray, если ваш проводник не отображает расширения файлов). Поместите его в одну директорию с shadowsocks.

  3. Запустите shadowsocks.

  4. Скопируйте конфигурационный URL вашего личного сервера shadowsocks со страницы https://APPNAME.herokuapp.com/qr/ , где APPNAME - имя приложения, которое вы выбрали.

  5. Нажмите правой кнопкой мыши на значке shadowsocks в системном трее и выберите Servers - Import URL from Сlipboard.

  6. Включите прокси, выбрав в том же контекстном меню System Proxy - Global.

  7. Готово!

Ограничения Heroku

Для приложений, запущенных на Heroku, в настоящий момент действуют следующие ограничения:

  • Временная квота работы приложений при бесплатном уровне использования составляет 550 часов в месяц.

  • Контейнер приложения переходит в спящий режим после 30 минут отсутствия запросов к нему. С одной стороны это доставляет неудобства в виде задержек ответа до полминуты после перерыва в активности. С другой стороны, это экономит отведённую временную квоту.

  • Квота на передачу данных по сети равна 2 ТБ в месяц. То есть в случае с прокси это даёт чуть меньше 1 ТБ трафика в месяц.

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Комментарии 17

    0
    Oracle Cloud Free (10Tb в месяц) + AmneziaVPN = всё своё и по взрослому.
      +2

      Только вот зарегистрироваться в Oracle Cloud Free Tier — та еще задача для меня оказалась. То денег на карте не хватает (около $20 было на карте), то вообще никакой реакции на регистрацию, а в последний раз пришло письмо, что на указанный мною при регистрации телефон не смогли дозвониться. Поменять — надо по-новой регистрироваться. С поддержкой общался — сказали, что вообще ничем не могут помочь, пробуйте зарегистрироваться снова.
      Ну и насчет "free", а тем более, "always" — https://habr.com/ru/post/541466/#comment_22657718 — тут много поучительных историй.
      P.S. В итоге плюнул. Все же, тьфу-тьфу, не настолько нищие, чтобы не купить за $5 инстанс на DO или AWS Lightsail. В любом случае дешевле обойдется, чем возня с регистрацией в Oracle.

        +1

        Тоже так и не смог в Oracle Cloud зарегистрироваться… Деньги с карты снимают, потом почти сразу возвращают и выводят ошибку — мол не смогли провести платеж...

          +1
          Причина, которую озвучили в ТП — high risk country. Поможет перемещение в менее рисковую страну и новый профиль браузера с подменой canvas.
            0

            Всей ветке выше

            Странно, я легко зарегистрировался и легко создал машину. Посмотрим сколько проживет, пока два месяца

            Живёт как запасная

              0
              Не знаю, в какую страну еще переместиться. Я пробовал Чехию, Литву, Украину. Все данные настоящие (местные банки, телефоны, ip без прокси/впн). Результат один и тот же — не получилось. Не проходит авторизация банковской карты. Как объяснили в банке, в отличии от других (Amazon, Microsoft), очень своеобразная верификация: на карте блокируются деньги, блокировка сразу снимается, а потом попытка снять деньги по уже отмененной блокировке. Банк такую операцию отклоняет (возможно я использовал неправильные термины или неточно понял — не имею отношения к финансам).
          +1
          Боюсь, до релиза мобильных клиентов «по-взрослому» не получится.
            0
            не смог найти, какие у них официальные лимиты на трафик в always free?
              +1
              AmneziaVPN
              А какой конкретно транспорт оно использует?
              У shadowsocks в связке с v2ray через ws основное преимущество — что он для стороннего наблюдателя неотличим от HTTPS и при правильной маскировке устойчив к active probing атакам со стороны DPI. Ну и бонусом возможность работать через Cloudflare.
            0
            После завершения сборки и запуска QR-код с конфигурацией для мобильных устройств будет доступен по адресу
            https://APPNAME.herokuapp.com/qr/vpn.png
            Я так понимаю, он доступен вообще всем? Или там есть какая-то безопасность всё-таки?
              +1

              Можно оставить в соответствующем поле no, и тогда он не будет генерироваться. Но настройка будет вручную. Или установить свой, кастомными путь, так же доступный всем. Иначе без доработок не выйдет

                0
                кастомными путь
                Три раза редактировал, а путь так и не получился :)
                  +1

                  Странно, для теста вписывал нечто простое, типа /qwr, и по пути gestapo.heroku.com/qwr/vpn.png работало

                    +1
                    Цитату прочтите.
                      0

                      А, если вы по сообщение, я с телефона, и автозамена чудит. Выше testapp почему то заменило на gestapo >.<
                      А ведь даже в подсказках не сейчас не выскочило когда я набирал данное сообщение

              +1
              Бегло проглядел скрипты, судя по всему, сделано весьма грамотно — v2ray в режиме websockets, nginx, пересылающий все остальные запросы на фейковый сайт, и т.д.

              Я бы еще добавил, что shadowsocks-v2ray в режиме websockets можно еще гонять через cloudflare, если набраться немного наглости. Что, конечно, не очень хорошо по отношению к cloudflare, но может спасти, если ваш сервер попал в черные списки.

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