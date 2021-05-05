Личный сервер shadowsocks за 10 минут без затрат

Несколько слов о shadowsocks

shadowsocks - это шифрованный сетевой туннель, клиентская часть которого предоставляет доступ приложениям к сети как SOCKS-прокси, запущенный на этом же устройстве. В некотором смысле его можно использовать как VPN, потому что клиенты поддерживают прозрачное перенаправление трафика приложений в туннель.

С самого начала shadowsocks разрабатывался как средство для обхода блокировок в Китае. С некоторого момента он получил возможность подключения внешних модулей-плагинов для оборачивания трафика shadowsocks в различные виды сетевых соединений. Это значительно расширяет границы его применения.

На хабре shadowsocks уже освещался ранее в статье от @Barafu_Albino_Cheetah.

В этом руководстве описано развёртывание сервера shadowsocks с плагином v2ray на облачном провайдере Heroku. Платформа Heroku позволяет бесплатно разворачивать небольшие веб-приложения, а плагин v2ray позволяет пропускать трафик shadowsocks внутри websocket-соединения, что в итоге и позволяет запускать всю конструкцию на Heroku.

Развёртывание сервера

В этом руководстве используется замечательный проект готового приложения для Heroku, которое реализует всё необходимое автоматически. Ссылка на GitHub проекта.

Шаг 1. Регистрация в сервисе Heroku

Для этого нужно зайти на сайт Heroku, нажать Sign up и заполнить требуемые сведения. Для регистрации нужна только электронная почта.

Шаг 2. Начало развёртывания

Нажмите на эту ссылку.

Шаг 3. Конфигурирование

В появившейся форме заполните все поля как показано на скриншоте:

В качестве значений "App Name" и AppName впишите какое-то уникальное имя приложения, одинаковое в обоих полях. Это имя станет частью доменного имени <appname>.herokuapp.com, по которому станет доступен сервис.

Вместо PASSWORD задайте свой пароль. Можно задать подлиннее и понадёжнее - Вам, скорее всего, не придётся вводить его вручную.

Кроме того, желательно поменять пути QR и путь обработчика прокси V2_Path на какое-нибудь трудноугадываемое значение.

Шаг 4. Запуск

Заполнив форму, нажмите Deploy app.

После завершения сборки и запуска QR-код с конфигурацией для мобильных устройств будет доступен по адресу

https://APPNAME.herokuapp.com/qr/vpn.png

а строка с конфигурацией в виде URL будет доступна по адресу

https://APPNAME.herokuapp.com/qr/

где APPNAME - выбранное Вами имя приложения. Если Вы меняли путь к QR-коду, то ссылка изменится в соответственно. Во второй ссылке косая черта на конце обязательна.

Всё, можно пользоваться!

Настройка мобильного клиента на примере Android

Установите на Ваше устройство клиент shadowsocks и плагин v2ray к нему. Запустите приложение и добавьте новый профиль кнопкой с плюсом в правом верхнем углу. Выберите сканирование QR-кода и отсканируйте его. Выберите созданный профиль касанием. Запустите соединение нажатием на круглую кнопку внизу. Готово!

Настройка настольного клиента на примере Windows

Скачайте отсюда и распакуйте shadowsocks. Скачайте отсюда плагин v2ray, подходящий под вашу платформу. Достаньте из архива файл и переименуйте его в v2ray.exe (или просто v2ray , если ваш проводник не отображает расширения файлов). Поместите его в одну директорию с shadowsocks. Запустите shadowsocks. Скопируйте конфигурационный URL вашего личного сервера shadowsocks со страницы https://APPNAME.herokuapp.com/qr/ , где APPNAME - имя приложения, которое вы выбрали. Нажмите правой кнопкой мыши на значке shadowsocks в системном трее и выберите Servers - Import URL from Сlipboard. Включите прокси, выбрав в том же контекстном меню System Proxy - Global. Готово!

Ограничения Heroku

Для приложений, запущенных на Heroku, в настоящий момент действуют следующие ограничения: