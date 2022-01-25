Оффер в Вооруженные Силы РФ, от которого нельзя отказаться

Совет 1: иди на контракт

официальная зарплата (на 2015 год у меня была 25к рублей);

можно жить в подразделении, питаться в столовой и вообще не тратить деньги;

банки охотнее выдают большие кредиты;

со второго контракта можно купить жилье в любом месте России по военной ипотеке, которую будет платить государство;

можно оформить больничный;

есть отпуск;

нормальное отношение от сослуживцев;

ночуешь дома (если это среднестатистический день без учений и ЧП).

Совет 2: стань «хакером» по версии ВС РФ

печатать в офисном приложении разными шрифтами;

устанавливать драйвера на принтер;

менять картридж принтера.

знать несколько популярных формул в Excel (ниже опишу какие);

аккуратно заправлять картридж тонером;

восстанавливать удаленные данные;

стирать данные без возможности восстановления.

Совет 3: изучай MS Office Excel и MS Office Word

Обычный отчет, который должен быть в любую секунду дня и ночи актуальным

ЕСЛИ;

СУММ;

СЦЕПИТЬ;

СЧЁТЕСЛИ;

СЧЁТЕСЛИМН;

ВПР — знание этой увеличит твоё КПД, ЧСВ и могущество на 146%.

Совет 4: прокачай знания регулярных выражений

Последовательность регулярок для перевода всех ФИО из родительного падежа в именительный ^(\S+)а[\t ]

$1



^(\S+)у[\t ]

$1а



^(\S+)(ого|его)[\t ]

$1ий



^(\S+)я[\t ]

$1й



^(\S+)[\t ]+(\S+)а[\t ]

$1 $2



^(\S+)[\t ]+(\S+)у[\t ]

$1 $2а



^(\S+)[\t ]+(\S+)я[\t ]

$1 $2й



^(\S+)[\t ]+(\S+)ю[\t ]

$1 $2я



^(\S+)[\t ]+Игорй[\t ]

$1 Игорь



^(\S+)[\t ]+Павл[\t ]

$1 Павел



^(\S+)[\t ]+(\S+)[\t ]+(\S+)ча

$1 $2 $3ч



^(\S+)[\t ]+(\S+)[\t ]+(\S+)ну

$1 $2 $3на



Совет 5: подружитесь с оргтехникой поближе

как сбросить счетчик листов (если принтер считает и не дает печатать, даже если есть тонер);

как перепрошить его, чтобы не считал листы;

можно ли печатать на нем с двух сторон не вручную;

как на А4 принтере печатать на А3 листах;

как настроить принтер для работы по сети.

Совет 6: научись настраивать локальную сеть между компьютерами

Мой самый показательный случай автоматизации

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Распечатанный приказ

Один из 2-х приказов по 1600+ страниц

Чуть больше чем 3 пачки бумаги улетели за пол часа.



Потом один из моих солдат случайно его сжег вместе с документами на уничтожение (привет Андрюха) и мы ночью его перепечатывали.

Чуть больше чем 3 пачки бумаги улетели за пол часа.Потом один из моих солдат случайно его сжег вместе с документами на уничтожение (привет Андрюха) и мы ночью его перепечатывали.

История службы 2015 год

Поступил на службу в ВС РФ в часть дислоцирующей в Нижнем Новгороде.

Через неделю узнаю, что нашу воинскую часть передислоцируют поближе к границе с Украиной в Воронежскую область.



2016 год

Нашу часть передислоцировали.

Нашу бригаду сливают с двумя другими в дивизию.

Подготавливаем 2 разных приказа на всех 1600 человек для перевода их в состав дивизии.

Мы первые подготовили все приказы среди всех сливаемых бригад, хотя у нас военнослужащих было больше чем у них.



2017 год

Командующий армии награждает меня званием «прапорщик» за успехи.

Ожидание приказа об увольнении прапорщика-контрактника-полукровки.

Дорога домой.



В далеком 2015 году в один день закрылись за мной двери института и начали открываться двери в Вооруженные Силы РФ (далее — ВС РФ). Было решение, что просто так отдаваться судьбе не стоит и нужно что-то делать.Тогда это уже был второй год, как набирали людей с высшим образованием на контракт вместо срочной службы. Этим и решил воспользоваться.Под катом советы как, будучи айтишником, достойно прослужить в ВС РФ, получить гордое звание «хакер» и заслужить уважение от офицеров навыками рационального использования компьютерной техники.Мне повезло, что в нашем военкомате был представитель из воинской части (далее — часть), которая находилась в часе езды от дома, повезло еще то, что он заметил меня, поболтал и, обозвав «хакером» предложил служить у них в штабе. Моё согласие не заставило его долго ждать, мне совсем не хотелось ездить на учения в поля (в итоге ездил), ходить в наряды (в итоге ходил) и прочее.Я попал в штаб, в святая святых, в отделение кадров. Так-же выяснилось, что компьютера для меня нет и надо бы его «родить». Удалось мне это сделать за 1000 рублей на всеми знакомой площадке объявлений (1 ядро, 512мб озу, WinXP). Комп выполнял свои задачи отлично, порой быстрее, чем рядом стоящие на Win7.Из фильмов многие знают, что к срочникам отношение по большей части плохое. Но находясь в центре событий это ощущается гораздо острее.Если оффера не избежать и у тебя есть высшее или средне специальное образование, то иди на контракт. По моему опыту, 2 года по контракту лучше, чем 1 год срочной службы. Конечно, всегда найдутся люди, которые романтизируют срочную службу, но каждому своё и я совсем не хотел, а порой даже боялся стать срочником.Заранее, за пару месяцев до предполагаемой даты получения повестки обратись в местный пункт отбора на военную службу по контракту. Скажи, что у тебя есть хорошие знания в компьютерной науке и хотел бы служить по контракту. Есть ненулевой шанс остаться служить этом же пункте отбора, что является большой удачей, возможно будет представитель от воинской части, который тобой заинтересуется, в любом случае тебе дадут их контакты. Повсеместно в любой войсковой части нужны толковые люди знающие компьютеры.Прослужив первые пол года по контракту, ты поймешь, что 2 года это единственный минус, который покрывается еще большими плюсами:В армию идут либо по желанию, либо по принуждению. В большинстве своем тут больше работают руками и ногами, чем головой и люди, которые «шарят», тут нарасхват.Так называют солдат, которые умеет пользоваться компьютером. Также есть синоним «писарь».Для достижения этого почетного звания тебе потребуются умения:Более продвинутый «хакер» должен:Ты удивишься, когда увидишь в армии ребят из деревень, которые не умеют пользоваться компьютером и сенсорным телефоном, но зато знают, как разделывать корову и определять правильное место для посадки фруктовых деревьев.Во всех воинских частях большая часть документов делается в офисном пакете MS Office, в редких случаях LibreOffice и OpenOffice, всё зависит от правил офицеров по обеспечению безопасности. Конечно есть специальная программа, которая разрабатывалась для ВС РФ, в которой ведется весь учет, приказы формируются за пару кликов, отчеты какие хочешь и всё такое. Она настолько крутая, что её ни у кого нет и все только про нее слышали. Возможно она и используется, но не в маленьких частях, а в штабах армий, округов или в генеральном штабе.Больше всего пригодятся знания в MS Excel. Особенно умения составлять таблицы, обвязывать их формулами, чтобы всё автоматически считалось.70% ячеек автоматически считается на основании других листов.Самые полезные формулы:Данные для таблиц обычно заполнялись вручную, но это тоже можно автоматизировать. Например, взять какой-нибудь большой приказ и вытащить там все ФИО, личные номера и звания.Добавляя к офисному пакету знания регулярок, ты будешь творить магию по версии сослуживцев.После года службы, когда я обзавелся подчиненными в виде двух солдат, начал обучать их приемами эффективной работы с офисным пакетом, чтобы можно было ночью спать, а не вручную подбивать таблицу с данными. Тогда и родилась фраза «хочешь покажу мэджик». С помощью регулярок в Sublime Text ребятам показывал как преобразовывать тонны строк в структурированную информацию. В какое-то время у меня на телефоне стоял отрывок из песни Queen — A Kind of Magic.Сохранившиеся регулярки с тех времен:Конечно, потом я всех еще раз перечитывал, но это быстрее, чем редактировать каждого. Также регулярки не помогали с ФИО, в которых есть «Оглы», «Берды» и подобные вставки в именах мусульман.Если ты понимаешь все регулярки из спойлера, знаешь что такое «жадность», знаешь чем отличаются круглые от квадратных скобок, знаешь как сделать условие if/else, то этого будет достаточно.С «софтскиллами» всё, остались только «хардскиллы».Конечно, ты не сможешь заранее узнать с чем придется работать.За время моей службы я пользовался, настраивал и немного чинил полупромышленные принтеры, которые печатали А4 страницы за 1,5 секунды, А3 принтеры которые печатали, с обеих сторон, цветными струйными принтерами, сканнерами А4 и А3, огромным А0 плоттером, который печатал цветные плакаты из рулона и сам отрезал от него лист.Флешка с набором драйверов для принтеров от Snappy Driver Installer даст вам 2/3 успеха.Оставшиеся 1/3 будет в умении пользоваться техникой вокруг вас. В свободное время почитайте:Как минимум это пригодится для обмена файлами и настройке общего принтера, как максимум в свободное время сможешь поиграть в CS 1.6 (гарантированно есть на всех компах).В связи с передислокацией нужно было оформить приказ на 1600 человек, но в Excel-e было только 20% от общей информации по каждому военнослужащему, остальное нужно было перепечатывать вручную из бумажного личного дела.Для формирования общего каркаса приказа с пустыми местами для недостающей информации я пытался сначала применить VBA, но знания были утеряны после сдачи сессии на 3 курсе.Вспомнил, что docx это архив с xml файлами, открыл, нашел место куда пихается текст, попробовал скопировать несколько раз напечатанный текст, но MS Word его не переваривал. Спустя пары часов попыток сделать идеальный приказ на чистом листе без правок в docx я понял, что даже без лишних кликов в разные места на документе в исходных текстах получается каша и её никак не заполнить автоматически.И тут я открыл для себя формат odt.Сам приказ:Внутри docx:Внутри odt:Просматривая docx кажется, что тегов меньше, чем в odt, но на самом деле наоборот. В odt шапка большая, а сами теги описывающие стили написания текста человекочитаемы и без мусорных тегов видаВ итоге с помощью excel+regexp и какой-то там матери я сделал приказ на 1600 страниц. Запихал в архив odt и MS Word его переварил. Это была победа!..Оставалось еще внести недостающую информацию из личных дел, но это уже другая история на 5 бессонных суток, со сном с открытыми глазами, с 18-часовым отсыпанием после окончания.Приказ родили за неделю, как от нас требовала армия. Потом оказалось, что можно было в течении месяца…Мирного неба тебе и твоим близким, дорогой читатель!