Итоги недели мобилизации. Уклониться нельзя судить. Указа не будет. Приглашаем редактировать наше письмо Мишустину

Ещё одна неделя мобилизации принесла нам неоднозначные новости. С одной стороны, отменено постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК РФ). С другой — Шадаев Максут Игоревич на вебинаре Минцифры заявил, что законной отсрочки для IT-специалистов нет и не будет. Мы решили написать новое письмо Михаилу Мишустину, но в этот раз приглашаем всё IT-сообщество поддержать нашу инициативу и присоединиться к составлению письма.

Расскажем обо всём этом более подробно в нашем дайджесте.

Уклониться нельзя судить

В Пензе попытались возбудить уголовное дело об уклонении от явки по повестке, но в итоге суд в возбуждении дела отказал . Те, кто внимательно следит за нашим телеграм-каналом или прочитали статью « О мобилизации для IT-специалистов» , уже знают, что в настоящее время не установлена ответственность за неисполнение гражданами обязанностей, предусмотренных законом о мобилизации № 31-ФЗ.

Профсоюз работников IT t.me

Тем не менее, нам пока не удалось узнать основания, по которым суд отказал в возбуждении уголовного дела (если у вас есть такая информация, напишите нам в бот для обратной связи ). Если суд согласился с позицией адвоката подсудимого и отклонил возбуждение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, то это означает, что на практике нет ответственности за уклонение от мобилизационного призыва.

С другой стороны, суд мог отказать в возбуждении уголовного дела из-за ненадлежащего вручения повестки в соответствии со статьей 328 УК РФ. Формально это будет значить, что за уклонение от мобилизационного призыва будут судить по ст. 328 УК РФ, просто в данном конкретном случае повестка была вручена ненадлежащим способом.

А мы напоминаем, что в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 (ред. от 23.12.2010) «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», уклонистом вас могут считать только в том случае, если вы отказались подписывать повестку или подписали её, но не явились в военкомат. При этом важно, чтобы повестка была вручена под подпись лично в руки в присутствии предусмотренных законодательством лиц (ст. 31 № 53-ФЗ). А это работники военного комиссариата, ваши руководители по месту работы или учёбы, а также должностные лица вашей организации, ответственные за военно-учётную работу.

А если вы подписали повестку, то тогда вам стоит заполнить форму на Госуслугах для предоставления отсрочки . Как правило, это работает, но без постановления правительства неясно, до каких пор.

Указа не будет

5 октября 2022 г. Минцифры провело семинар по вопросам аккредитации IT-компаний и отсрочки от частичной мобилизации. Кроме технических вопросов и отладки текущего механизма предоставления отсрочки мы услышали главное — указа президента или постановления правительства о предоставлении отсрочки/брони нет и не планируется.

В то же время в наш бот для обратной связи стали приходить сообщения о повестках, выданных после отправки заявки на предоставление отсрочки на Госуслугах:

Пока ещё рано судить, влияет ли оформленная на Госуслугах заявка на получение повестки. Из того же семинара Минцифры стало ясно, что списки тех, кому полагается отсрочка, были переданы в регионы только на днях. Тем не менее никаких законных гарантий для отсрочки не существует. Мы можем констатировать: как минимум для одного мобилизованного, подходящего под рекомендации Минцифры, отменить ошибочную мобилизацию нельзя.

Вот все сообщения в хронологическом порядке от мобилизованного IT-специалиста:

30.09.2022

06.10.2022

06.10.2022

09.10.2022

Как видим, не первый раз на мобилизационных пунктах просят постановление правительства или законные основания для предоставления отсрочки.

Приглашаем к редактированию письма Мишустину

Мы полагаем, что меры, предпринимаемые Минцифры, недостаточны для обеспечения суверенитета IT-инфраструктуры РФ. Такую задачу поставил президент РФ 14 апреля 2022 г. Мы рассчитываем, что IT-сообщество сосредоточится на выполнении поставленной задачи (даже если вы с чем-то не согласны, сейчас нужно об этом «забыть» для достижения нужного IT-сообществу результата). Но выполнение этой задачи требует гарантированной отсрочки для IT-специалистов.

Само письмо мы опубликуем на Гитхабе в ближайшее время. Как только выложим, мы выпустим отдельную новость. Следите за обновлениями на наших ресурсах.

Мы призываем IT-сообщество подключиться к редактированию и дополнению текста письма через пулл-реквесты. При этом мы предлагаем следующие правила успешного прохождения ревью пулл-реквестов:

Не допускаются любые политические заявления в письме. Приветствуются дополнения, усиливающие аргументацию письма.

Если вы поддерживаете нашу позицию, то создайте свой форк письма на Гитхабе, в котором предложите собственные версии пунктов нашего письма.