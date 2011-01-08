Развертывание VPN сети на основе OpenVPN от А до Я

Введение

Задача

Эскиз сети

Настраиваем сервер

yum install openvpn

cd /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/

vi vars

source ./vars

./clean-all

./build-ca

./build-key-server server

./build-dh

openvpn --genkey --secret /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ta.key

vi /etc/openvpn/openvpn.conf

port 1194 proto udp dev tun ca /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt cert /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt key /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.key dh /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem tls-auth /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ta.key 0 push "route-method exe" push "route-delay 2" user nobody group nobody comp-lzo persist-key persist-tun client-config-dir /etc/openvpn/ccd/ log-append /var/log/openvpn.log verb 5 server 192.168.25.0 255.255.255.0 client-to-client

mkdir /etc/openvpn/ccd

service openvpn restart

iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p udp --sport 1194 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT

1194:udp

iptables -A FORWARD -s 192.168.25.0/24 -d 192.168.25.0/24 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -s 192.168.25.0/24 -d 192.168.21.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -s 192.168.25.0/24 -d 192.168.22.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -s 192.168.21.0/24 -d 192.168.25.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -s 192.168.22.0/24 -d 192.168.25.0/24 -j ACCEPT

ps -ef |grep openvpn nobody 3605 1 0 14:45 ? 00:00:00 /usr/sbin/openvpn --daemon --writepid /var/run/openvpn/openvpn.pid --config openvpn.conf --cd /etc/openvpn --script-security 2

netstat -a -n -p |grep 1194 udp 0 0 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:* 3605/openvpn

ifconfig tun0 tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:192.168.25.1 P-t-P:192.168.25.2 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Настройка учетных записей клиентов

./build-key-pass <имя пользователя>

./build-key <имя пользователя>

cd /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/

source ./vars

./build-key-pass notebook

vi /etc/openvpn/ccd/notebook

ifconfig-push 192.168.25.5 192.168.25.6

push "dhcp-option DNS 192.168.22.1"

push "dhcp-option DOMAIN mynetwork"

push "route 192.168.21.0 255.255.255.0" push "route 192.168.22.0 255.255.255.0"

cd /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/

source ./vars

./build-key camp

vi /etc/openvpn/ccd/camp

ifconfig-push 192.168.25.9 192.168.25.10 push "dhcp-option DNS 192.168.22.1" push "dhcp-option DOMAIN mynetwork" push "route 192.168.21.0 255.255.255.0" push "route 192.168.22.0 255.255.255.0"

Настройка клиентов

Настройка клиента под Windows XP на NOTEBOOK

client dev tun proto udp resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun comp-lzo float verb 1 ca ca.crt tls-auth ta.key 1 remote 22.33.44.55 1194 cert notebook.crt key notebook.key

Настройка клиента под CentOS на сервере CAMP

yum install openvpn

ca.crt<br> ta.key<br> camp.crt<br> camp.key<br>

vi /etc/openvpn/openvpn.conf

client dev tun proto udp resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun comp-lzo float verb 1 log-append /var/log/openvpn.log ca ca.crt tls-auth ta.key 1 remote 22.33.44.55 1194 cert camp.crt key camp.key

echo OPENVPN client iptables -A INPUT -s 22.33.44.55 -p udp --sport 1194 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -d 22.33.44.55 -p udp --dport 1194 -j ACCEPT

service openvpn restart

Диагностика и устранение неполадок

tcpdump -i eth0 -l src port 1194 or dst port 1194

Судя по ошибкам — Адаптер VPN не работает под Windows.

При установке соединения выводится ошибка про журнал.

#log openvpn.log #verb 5

Нет соединения.

Соединение не устанавливается — пакет пришел не «с того адреса».

Соединение есть, но туннель не работает.

Послесловие

В этой статье рассматривается развертывание сети на базе OpenVPN.Это пошаговое руководство для получения работоспособной сети и базируется на моем опыте развертывания OpenVPN.Я решил статью поскольку, существующие в сети руководства имеют пробелы, затрудняющие быстрый запуск OpenVPN.Наверно нет смысла рассказывать для чего используются VPN. Я приведу реальную задачу и расскажу как ее достичь.Основная задача — это безопасное и простое решение доступа к внутренним ресурсам моих серверов.Первый сервер является «домашним» серверов, подключенный к широкополосному соединению в городе под управлением CentOS 5.5, выполняющий различные функции, в том числе шлюза для квартирной сети. Назовем его CITY. Квартирная сеть использует адреса 192.168.22.0/24 и 192.168.21.0/24.Второй сервер установлен на дальнем объекте, например, за городом на даче. Сервер работает под управлением CentOS 5.5 и выполняет функции шлюза для дачной сети и тоже выполняет другие задачи. Доступ в сеть осуществляется с помощью недорогого доступа по технологии 3G — в сервер воткнут USB 3g-модем и настроено устойчивое соединение. Назовем его CAMP. Дачная сеть использует адреса 192.168.23.0/24 и адреса 192.168.24.0/24.А еще у меня есть ноутбук под управлением Windows XP, который вместе с владельцем попадает в разные сети, в том числе из дома, с работы и прочих гостевых мест, где есть доступ в Интернет. Назовем его NOTEBOOK.Я хочу иметь доступ с ноутбука на мой домашний сервер CITY, в том числе к файлопомойке по NetBIOS и пр. А еще я хочу иметь доступ на сервер CAMP.В случае CITY некоторые проблемы доступа можно решить публичным IP адресом. Но для CAMP публичный IP адрес у мобильных операторов практически недоступен или стоит неоправданно дорого для частного использования. А обычные клиенты работают через NAT. На ноутбуке проблемы сходные — как правило, везде NAT, бывают публичные открытые сети, где весь трафик виден всем пользователям.Решением этих проблем является использование OpenVPN для связи всех компьютеров в единую сеть, заодно, защищенную от посторонних глаз.CITY всегда включен и имеет внешний IP адрес, допустим 22.33.44.55, находится на широком и устойчивом канале, поэтому он будет сервером VPN.А CAMP и NOTEBOOK клиентами VPN.Сеть с адресами 192.168.25.0/24 выделяем под VPN.Мы разрешим роутинг, чтобы видить все нужные сети.Итак шаги для настройки сервера на базе СentOS, впрочем они легко применимы и для FedoraProject и собственно RedHat Enterprise Linux и прочим RPM based дистрибутивам, ну а с небольшими изменениями вполне должны работать по Debian/Ubuntu.На всякий случай, выключите репозиторий rpmforge, т.к. в нем openvpn собран с неверными путями. Я использую репозиторий epel для установки OpenVPN.Ставим openvpn:переходим в рабочий каталогНастраиваем параметры сервера (необязательно):Инициализируем переменные окружения, для последующего запуска скриптов:Очищаем все на всякий случай:Создаем сертификат CAСоздаем сертификат X.509Создаем ключ Диффи-ХеллманаСоздаем ta.key (TLS сертификат)Настраиваем конфигурацию сервера:Вот такой конфиг файл я использую:В этом варианте я использую файлы ключей и сертификатов по тем путям, где они реально находятся.На время отладки оставляем уровень детализации журналов, затем его можно переключить на. Это надо сделать обязательно. Максимальный размер журнала — 2 Гб. При достижении этого лимита OpenVPN прекратит работу. Поэтому нужно уменьшить детализацию журналирования и настроить ротацию журнала средствами ОС — logrotate.перенастроен на нормальное место для записи логов сервера.разрешает трафик между клиентами.Параметруказывает, где хранятся настройки подключения для каждого клиента. Создаем каталогВ принципе сервер настроен, можно его перезапустить:Не забудьте прописать автоматический запуск сервиса при перезагрузке системы.А еще надо настроить firewall для разрешения трафика OpenVPN. Я использую исторически скрипт /etc/rc.d/rc.firewall, который настраивает все цепочки, так как мне надо. Поэтому команды мои выглядят примерно так:для идеологически правильного /etc/sysconfig/iptables строчка будут выглядить примерно так:Через интерфейс настройки firewall команды setup нужно добавить в список портов через пробел строчку:Для разрешения трафика между клиентами я использую команду:а для разрешения трафика между подсетями:В общем, у нас сервер окончательно настроен. Проверяем.Наличие процесса:проверяем порты:и обязательно должен присутствовать интерфейс tun0, если других VPN не запущено.Все в порядке.Для генерации и подписывания сертификатов используются два скрипта:— для создания сертификата с паролем и— для сертификата без пароля.В первом случае для использования сертификата придется каждый раз вводить пароль, для пользователей, такой способ обеспечивает снижение рисков в случае попадания ноутбука в чужие руки. Для автоматического входа в сеть, сертификат нужно создавать без пароля.Создаем аккаунт для ноутбука:заходим в каталогинициализируем окружение командой:генерируем ключ для пользователя notebook с паролем:в подкаталогепоявится комплект файлов для авторизации.А еще для клиента нужно настроить параметры сети, которые находятся в файлах с именем клиента, в данном случае нужно редактировать файлВ этом файле мы указываем адрес и другие сетевые параметры.Самое главное — назначим адрес для клиента в нашей VPN подсети.Дла совместимости со стеком TCP/IP Windows адреса клиентам назначаются с интервалом 4, фактически на каждого клиента выделяется подсеть с маской /30: адрес сети, адрес клиента, адрес шлюза, широковещательный адрес.Вот здесь указан список возможных адресовПервая пара у нас занята адресом самого сервера. Выделяем адреса .5 и .6:В моем случае, у меня есть свой DNS сервер по адресу 192.168.22.1, он обслуживает локальную DNS зону mynetwork, для настройки я добавлю в файл две строки:— укажем клиенту какой использовать DNS сервер— укажем зону по умолчанию для поиска имен DNS.Поскольку мой сервер CITY имеет две подсети 192.168.22.0/24 и 192.168.21.0/24 и я хочу чтобы клиент мог их видеть, то нужно настроить маршруты, добавляем две строчки:Теперь тоже самое делаю для клиента CAMP:заходим в каталогинициализируем окружение командой:генерируем ключ для пользователя camp с паролем:Настраиваем параметры сетевого доступа:пишем:Итак, настроен сервер, созданы две учетные записи для клиентов camp и notebook.При подключении camp получит адрес 192.168.25.9, а notebook 192.168.25.5Теперь дело за настройкой клиентов.Для работы клиентов из каталогазабираем следующие файлы:— сертификат сервера— tls сертификат— персональный сертификат— персональный ключСтавим openvpn вместе с GUI:например:Надо перегрузить систему, чтобы завершить установку VPN интерфейса.Копируем клиентские файлы в каталог "В данном случае, это:Создаем файл конфигурации клиентаВ этом файл выключена запись в файл журнала, в противном случае OpenVPN-GUI не сможет контролировать работу клиента.Если мы создали— нам придется устанавливать соединение всегда руками, т.к. потребуется ввод пароля:1. Запускаем GUI.2. В контекстном меню увидим пункт notebook, выбираем connect. Появляется окно журнал работы и запрос пароля на сертификат.Если используем, можно использовать службу OpenVPN:1. Запускаем2. Находими ставим автоматический запуск и запускаем службу.В обоих случаях при успехе — соединение установится, красные цвета иконки OpenVPN-GUI поменяют на зеленые. Будет присвоен адрес 192.168.25.5Выполняемзабираем клиентские файлы в каталогсоздаем конфигурацию:конфигурация:Разрешаем соединение в firewall. Само главное — обратные пакеты UDP пустить:Я делаю так в своем любимом /etc/rc.d/rc.firewall:В принципе, клиент настроен, можно его перезапустить:Не забываем обеспечить автостарт сервиса при перезагрузке.Если все в порядке — появится интерфейс tun0, ему будет присвоен адрес 192.168.25.9Наша VPN сеть запущена. Командой ping и доступом к известным сервисам проверяем работоспособность сети.Основные средства проверки работы — это ping и tcpdump. Большинство ошибок выявляются этими командами.Например, командойя могу прослушать трафик сервера и убедиться, что сервер видит пакеты и отвечает на них.Если установлен OpenVPN для Windows, но систему еще не перегружали — Перегрузите систему после установки OpenVPN.Если включено ведение журнала в файл, то OpenVPN-GUI может иметь проблемы при поднятии соединения, особенно на этапе запроса пароля. Помогает выключение ведения журнала и высокой детализации, нужно открыть *.ovpn файл и закомментировать две строчки (они в конце) вот так:Со стороны клиента нужно сделать пинг на адрес сервера — ping 22.33.44.55. Если не отвечает — устранить причину.Под Windows убедиться, что openvpn.exe, openvpn-gui.exe и openvpnserv.exe не заблокирован персональным фаерволом или антивирусом.Просмотреть ошибки в консоли и логе openvpn.log и погуглить ихСопровождается ошибками:Incoming packet rejected from ..., expected peer address…Такое возможно если клиент находится «рядом» с сервером — пакеты посылаются на один адрес (внешний), а ответы приходят со внутреннего адреса. По умолчанию OpenVPN считает такую конфигурацию небезопасной и блокирует работу. Опция float устраняет проблему.1. Убедиться, что персональный firewall не блокирует трафик для подсети 192.168.25.*2. Что присутствуют маршруты во внутренние подсети — команда в Windows: route print.3. В случае Vista/W7 не забыть запускать клиента с правами Администратора, иначе не поднимаются маршруты!В остальных случаях помогает увеличение детализации вывода опцией verb и внимательное штудирование openvpn.logПоказанный пример годится для приготовления OpenVPN не только в домашних условиях, но и для офисной среды. Одно важное НО. Мы не рассмотрели механизм списков отзывов сертификатов в случае прекращения доступа отдельным пользователям. Для большого количества пользователей автоматизация предоставления доступа, мониторинг активности и прекращение доступа являются весьма важными моментами. Надеюсь рассмотреть эти аспекты в будущем.