Восстановление пароля администратора в Drupal

UPDATE users SET pass = md5('ВАШ_ПАРОЛЬ') WHERE uid = 1;

<?php define('DRUPAL_ROOT', getcwd()); require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc'; require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/password.inc'; drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL); echo user_hash_password('ВАШ_ПАРОЛЬ'); die(); ?>

$S$DMzbGJybGry6UAjAcC9nMMnZrbIT4sTsI7XigxY/SyXUOlsIaTek.

UPDATE users SETpass = '$S$DMzbGJybGry6UAjAcC9nMMnZrbIT4sTsI7XigxY/SyXUOlsIaTek' WHERE uid = 1

/scripts/password-hash.sh ВАШ_ПАРОЛЬ

UPDATE users SET pass = 'ВАШ_ХЕШ' WHERE uid = 1;

drush user-password username --password="new_password"

Может случиться так, что вы утратите пароль от своего аккаунта Drupal. Конечно, можно воспользоваться формой восстановления пароля.Но что делать, если вы являетесь администратором сайта и адрес электронной почты при установке Drupal вы указали несуществующий? В этом случае форма восстановления пароля вам не поможет.Я расскажу как «подобрать ключи» к вашему аккаунту.достаточно выполнить запрос к базе данных, чтобы сбросить пароль админа:сброс пароля немного сложнее. А все потому, что в этой версии алгоритм шифрования пароля был изменен с MD5 на более устойчивый, с использованием SHA512.Если у вас Drupal 7, то у вас есть несколько способов сбросить пароль:Создать в корне сайта скрипт, который вызовет функцию user_hash_password для генерации хеша пароля.Ниже пример содержимого скрипта.Выполнив скрипт, вы получите строку-хеш пароля, например:Эту строку используйте в запросе к базе данных:Можно воспользоваться скриптом, который находится в папке /scripts установленного Drupal 7. Скрипт называется password-hash.sh.Зайдите в корневую директорию установленного Drupal и с командной строки запустите скрипт для получения хеша пароля.Под Linux команда будет выглядеть так:Под Windows придется воспользоваться PHP интерпретатором:php .\scripts\password-hash.sh ВАШ_ПАРОЛЬПолученный хеш используйте в запросе к базе данных:Сбросить пароль можно также через утилиту Drush, если она у вас установлена.Формат команды таков: