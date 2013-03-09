Восстановление пароля администратора в Drupal
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Может случиться так, что вы утратите пароль от своего аккаунта Drupal. Конечно, можно воспользоваться формой восстановления пароля.
Но что делать, если вы являетесь администратором сайта и адрес электронной почты при установке Drupal вы указали несуществующий? В этом случае форма восстановления пароля вам не поможет.
Я расскажу как «подобрать ключи» к вашему аккаунту.
В Drupal 5 и 6 достаточно выполнить запрос к базе данных, чтобы сбросить пароль админа:
В Drupal 7 сброс пароля немного сложнее. А все потому, что в этой версии алгоритм шифрования пароля был изменен с MD5 на более устойчивый, с использованием SHA512.
Если у вас Drupal 7, то у вас есть несколько способов сбросить пароль:
1. Создать в корне сайта скрипт, который вызовет функцию user_hash_password для генерации хеша пароля.
Ниже пример содержимого скрипта.
Выполнив скрипт, вы получите строку-хеш пароля, например:
Эту строку используйте в запросе к базе данных:
2. Можно воспользоваться скриптом, который находится в папке /scripts установленного Drupal 7. Скрипт называется password-hash.sh.
Зайдите в корневую директорию установленного Drupal и с командной строки запустите скрипт для получения хеша пароля.
Под Linux команда будет выглядеть так:
Под Windows придется воспользоваться PHP интерпретатором:
php .\scripts\password-hash.sh ВАШ_ПАРОЛЬ
Полученный хеш используйте в запросе к базе данных:
3. Сбросить пароль можно также через утилиту Drush, если она у вас установлена.
Формат команды таков:
Но что делать, если вы являетесь администратором сайта и адрес электронной почты при установке Drupal вы указали несуществующий? В этом случае форма восстановления пароля вам не поможет.
Я расскажу как «подобрать ключи» к вашему аккаунту.
В Drupal 5 и 6 достаточно выполнить запрос к базе данных, чтобы сбросить пароль админа:
UPDATE users SET pass = md5('ВАШ_ПАРОЛЬ') WHERE uid = 1;
В Drupal 7 сброс пароля немного сложнее. А все потому, что в этой версии алгоритм шифрования пароля был изменен с MD5 на более устойчивый, с использованием SHA512.
Если у вас Drupal 7, то у вас есть несколько способов сбросить пароль:
1. Создать в корне сайта скрипт, который вызовет функцию user_hash_password для генерации хеша пароля.
Ниже пример содержимого скрипта.
<?php
define('DRUPAL_ROOT', getcwd());
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc';
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/password.inc';
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
echo user_hash_password('ВАШ_ПАРОЛЬ');
die();
?>
Выполнив скрипт, вы получите строку-хеш пароля, например:
$S$DMzbGJybGry6UAjAcC9nMMnZrbIT4sTsI7XigxY/SyXUOlsIaTek.
Эту строку используйте в запросе к базе данных:
UPDATE users
SETpass = '$S$DMzbGJybGry6UAjAcC9nMMnZrbIT4sTsI7XigxY/SyXUOlsIaTek'
WHERE uid = 1
2. Можно воспользоваться скриптом, который находится в папке /scripts установленного Drupal 7. Скрипт называется password-hash.sh.
Зайдите в корневую директорию установленного Drupal и с командной строки запустите скрипт для получения хеша пароля.
Под Linux команда будет выглядеть так:
/scripts/password-hash.sh ВАШ_ПАРОЛЬ
Под Windows придется воспользоваться PHP интерпретатором:
php .\scripts\password-hash.sh ВАШ_ПАРОЛЬ
Полученный хеш используйте в запросе к базе данных:
UPDATE users SET pass = 'ВАШ_ХЕШ' WHERE uid = 1;
3. Сбросить пароль можно также через утилиту Drush, если она у вас установлена.
Формат команды таков:
drush user-password username --password="new_password"