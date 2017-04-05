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Облачное видеонаблюдение из веб-камеры и роутера

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Из песочницы
Если вы хотите установить у себя дома систему видеонаблюдения, но изучив цены на камеры и видеорегистраторы, такая идея пропадает, то давайте рассмотрим бюджетный вариант с использованием веб-камеры и роутера.

Нам понадобятся:

  • роутер TP-Link TL-MR3020
  • веб-камера (с поддержкой MJPEG)
  • USB-хаб
  • USB-флешка

Веб-камера и USB-флешка подключаются к USB-порту роутера через USB-хаб. На роутер устанавливается прошивка WebGlazok. Прошивка создана на базе OpenWrt и использует программу детектор движения Motion.

Получаем простую систему видеонаблюдения с функцией обнаружением движения и облачного хранения, которая не требует включенного компьютера, видеорегистратора и белого IP-адреса.

Доступные функции:

  • обнаружение движения в заданных зонах с записью 2 кадра в секунду
  • сохранение кадров по заданному интервалу времени
  • хранение архива на USB-флешке
  • запись архива в облако (опционально)

Конечно, 2 кадра в секунду — это скорее не видеонаблюдение, а фотонаблюдение, но всё же для многих задач этого бывает достаточно.

Для чего можно использовать такую систему:

  • Наблюдение в квартире, доме, на даче
  • Присмотр за детьми
  • Присмотр за домашними животными
  • Контроль над сотрудниками в офисе
  • Визуальный контроль над оборудованием (отопительными приборами, газовым оборудованием и др.)

Как собрать и настроить систему


  1. Скачиваем последнюю версию прошивки WebGlazok с официального сайта
  2. Заходим в панель управления роутера по адресу 192.168.0.254
  3. Выполняем обновление встроенного ПО роутера, указав скачанную прошивку:

    Обновление ПО роутера
    image

  4. Передвигаем переключатель на роутере в положение AP, роутер создаст Wi-Fi сеть с именем WebGlazok.com_XXX

    Переключатель на роутере
    image

  5. Подключаемся к этой сети, пароль — MAC-адрес роутера (напечатан на корпусе)
  6. Заходим в панель управления роутера по адресу 192.168.1.1, логин admin, пароль admin.
  7. В панели управления задаём чувствительность обнаружения движений, зоны движений и интервал получения кадров:

    Панель управления роутером с прошивкой WebGlazok
    image

  8. Желательно указать Wi-Fi сеть для подключения к интернет, оно необходимо для синхронизации времени и отправки снимков в облако

Как работает система


Роутер анализирует изображение с камеры и при обнаружении движений сохраняет кадры на флешку со скоростью 1-2 кадра в секунду. При отсутствии движений кадры сохраняются по заданному интервалу времени.

На флешке хранятся JPEG кадры в папках со следующей структурой /cam1/дата/часыминуты/файл.jpg

Например: /cam1/20170403/1540/20170403154400-00_s4_s.o.jpg

Изображения хранятся в 2-х копиях — превью и полноразмерное фото. Просмотреть записанные кадры можно через компьютер, вставив в него флешку.

По моему опыту использования флешки на 16 Гб хватает примерно на 2 недели хранения архива при наличии движений примерно в 5% случаях от всего времени. После заполнения памяти старые кадры удаляются с флешки.

Система может работать полностью автономно и без подключения к интернет.

Однако данная модель роутера не имеет встроенных часов, поэтому время на кадрах выставляется неправильно. При отключении питания время «останавливается».

Для решения этой проблемы роутер необходимо подключить к сети интернет через Wi-Fi. Тогда время синхронизируется через интернет. Трафик при этом практически не потребляется. Подойдёт даже слабый 2G интернет. За городом интернет можно раздать через 3G/4G роутер или обычный роутер с подключенным 3G/4G модемом.

Автономная работа


Роутер работает от USB разъёма питания, поэтому при отсутствии розетки питания 220 В его можно запитать, например, от мобильного аккумулятора (павербанка).

Напряжение питания роутера 5 В, измеренная сила тока при работе камеры — 0.6 А, мощность 3 Вт. Таким образом USB павербанка ёмкостью 10000 mAh (36 Вт/ч) хватит на 12 часов работы системы.

Также можно подключить автомобильный аккумулятор с преобразователем с 12 В на 5 В.

Если нужен онлайн просмотр


Смотреть кадры на флешке не очень удобно. Чтобы найти интересующее событие нужно пролистать на компьютере все файлы.

Роутер с прошивкой WebGlazok имеет возможность сохранять кадры в облако и там склеивать их в видеоряд. И вы сможете просматривать камеру через браузер или мобильное приложение. Однако эта услуга платная и стоит 199 руб в месяц (на апрель 2017).

Для хранения архива вашей камеры в облаке необходимо подключить роутер к сети интернет через Wi-Fi, а также зарегистрировать камеру на сайте WebGlazok.com и получить ключ устройства.

В личном кабинете отображается лента активности камеры и картинка с камеры. Обнаруженные движения отмечаются красным цветом на ленте.

Из личного кабинета также производится настройка камеры:

  • чувствительность датчика движения
  • зоны обнаружения движений
  • интервал сохранения кадров
  • настройки уведомлений

На почту приходят уведомления о движениях с приложенными кадрами, оповещения об отключении камеры от сети и о потере сигнала.

Роутер отправляет в облако кадры с низким разрешением (превью), которые занимают по 5-20 Кб. Поэтому трафика расходуется мало. Такого разрешения достаточно, чтобы посмотреть обстановку, но для детального просмотра нужен кадр с полным разрешением.

Кадр превью
image

В личном кабинете (в браузере или мобильном приложении) при остановке на кадре предпросмотра более 2-х секунд на роутер отправляется запрос для получения полноразмерного кадра с высоким разрешением. Роутер ищет этот кадр на USB-флешке и отправляет его в облако. Процесс занимает 10-30 секунд в зависимости от скорости интернет, после чего превью кадр в личном кабинете меняется на полноразмерный (HD). При повторном запросе, HD кадр уже открывается быстро, так как он уже сохранен в облаке.

HD кадр
image

Таблица соотношений разрешения кадра и кадра предпросмотра:

Разрешение камеры / Разрешение предпросмотра
640х480 / 320х240
1280х720 / 320х180
1280х960 / 320х240
1920x1080 / 240x135
1600x1200 / 200x150

Подключение IP-камер


Веб-камера недорогая и компактная, легка в подключении и установке. Однако если вам нужна ночная съемка и монтаж на улице, то без IP-камеры не обойтись.

Система WebGlazok поддерживает также подключение IP-камер, которые подключаются к роутеру через LAN порт или по Wi-Fi.

От IP-камеры требуется только картинка в формате JPEG или поток MJPEG. Современные IP-камеры, поддерживающие протокол ONVIF, умеют отдавать snapshot.

Вся аналитика распознавания движения также происходит на роутере. Можно купить дешевую китайскую камеру на Aliexpress за 1300-1800 руб.

Конечная стоимость


Итак, во сколько же обойдётся комплект такого видеонаблюдения? В качестве веб-камеры возьмём популярную модель Logitech C270 с разрешением 1280х720.

Цены на апрель 2017:

  1. роутер TP-Link TL-MR3020 — 1200 руб.
  2. веб-камера Logitech C270 HD Webcam — 1300 руб.
  3. USB-хаб — 300 руб
  4. USB-флешка 16 Гб — 400 руб.

Итого 3200 руб.

Если необходимо подключить к камере облачный сервис, то будут дополнительные затраты:

  • 199 руб. в месяц за облачное хранение
  • оплата интернет, около 2 Гб месяц

USB-хаб и USB-флешка у многих уже имеются, а данная модель роутера и веб-камеры очень популярны и их можно купить с рук в 2 раза дешевле рыночной стоимости.
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