Облачное видеонаблюдение из веб-камеры и роутера

роутер TP-Link TL-MR3020

веб-камера (с поддержкой MJPEG)

USB-хаб

USB-флешка

обнаружение движения в заданных зонах с записью 2 кадра в секунду

сохранение кадров по заданному интервалу времени

хранение архива на USB-флешке

запись архива в облако (опционально)

Наблюдение в квартире, доме, на даче

Присмотр за детьми

Присмотр за домашними животными

Контроль над сотрудниками в офисе

Визуальный контроль над оборудованием (отопительными приборами, газовым оборудованием и др.)

Как собрать и настроить систему

Скачиваем последнюю версию прошивки WebGlazok с официального сайта Заходим в панель управления роутера по адресу 192.168.0.254 Выполняем обновление встроенного ПО роутера, указав скачанную прошивку:



Обновление ПО роутера



Передвигаем переключатель на роутере в положение AP, роутер создаст Wi-Fi сеть с именем WebGlazok.com_XXX



Переключатель на роутере



Подключаемся к этой сети, пароль — MAC-адрес роутера (напечатан на корпусе) Заходим в панель управления роутера по адресу 192.168.1.1, логин admin, пароль admin. В панели управления задаём чувствительность обнаружения движений, зоны движений и интервал получения кадров:



Панель управления роутером с прошивкой WebGlazok



Желательно указать Wi-Fi сеть для подключения к интернет, оно необходимо для синхронизации времени и отправки снимков в облако

Как работает система

Автономная работа

Если нужен онлайн просмотр

чувствительность датчика движения

зоны обнаружения движений

интервал сохранения кадров

настройки уведомлений

Кадр превью



HD кадр



Разрешение камеры / Разрешение предпросмотра

640х480 / 320х240

1280х720 / 320х180

1280х960 / 320х240

1920x1080 / 240x135

1600x1200 / 200x150

Подключение IP-камер

Конечная стоимость

роутер TP-Link TL-MR3020 — 1200 руб. веб-камера Logitech C270 HD Webcam — 1300 руб. USB-хаб — 300 руб USB-флешка 16 Гб — 400 руб.

199 руб. в месяц за облачное хранение

руб. в месяц за облачное хранение оплата интернет, около 2 Гб месяц

Если вы хотите установить у себя дома систему видеонаблюдения, но изучив цены на камеры и видеорегистраторы, такая идея пропадает, то давайте рассмотрим бюджетный вариант с использованием веб-камеры и роутера.Нам понадобятся:Веб-камера и USB-флешка подключаются к USB-порту роутера через USB-хаб. На роутер устанавливается прошивка WebGlazok. Прошивка создана на базе OpenWrt и использует программу детектор движения Motion.Получаем простую систему видеонаблюдения с функцией, которая не требует включенного компьютера, видеорегистратора и белого IP-адреса.Доступные функции:Конечно, 2 кадра в секунду — это скорее не видеонаблюдение, а фотонаблюдение, но всё же для многих задач этого бывает достаточно.Для чего можно использовать такую систему:Роутер анализирует изображение с камеры и при обнаружении движений сохраняет кадры на флешку со скоростью 1-2 кадра в секунду. При отсутствии движений кадры сохраняются по заданному интервалу времени.На флешке хранятся JPEG кадры в папках со следующей структурой /cam1/дата/часыминуты/файл.jpgНапример: /cam1/20170403/1540/20170403154400-00_s4_s.o.jpgИзображения хранятся в 2-х копиях — превью и полноразмерное фото. Просмотреть записанные кадры можно через компьютер, вставив в него флешку.По моему опыту использования флешки на 16 Гб хватает примерно на 2 недели хранения архива при наличии движений примерно в 5% случаях от всего времени. После заполнения памяти старые кадры удаляются с флешки.Система может работать полностью автономно и без подключения к интернет.Однако данная модель роутера не имеет встроенных часов, поэтому время на кадрах выставляется неправильно. При отключении питания время «останавливается».Для решения этой проблемы роутер необходимо подключить к сети интернет через Wi-Fi. Тогда время синхронизируется через интернет. Трафик при этом практически не потребляется. Подойдёт даже слабый 2G интернет. За городом интернет можно раздать через 3G/4G роутер или обычный роутер с подключенным 3G/4G модемом.Роутер работает от USB разъёма питания, поэтому при отсутствии розетки питания 220 В его можно запитать, например, от мобильного аккумулятора (павербанка).Напряжение питания роутера 5 В, измеренная сила тока при работе камеры — 0.6 А, мощность 3 Вт. Таким образом USB павербанка ёмкостью 10000 mAh (36 Вт/ч) хватит на 12 часов работы системы.Также можно подключить автомобильный аккумулятор с преобразователем с 12 В на 5 В.Смотреть кадры на флешке не очень удобно. Чтобы найти интересующее событие нужно пролистать на компьютере все файлы.Роутер с прошивкой WebGlazok имеет возможность сохранять кадры в облако и там склеивать их в видеоряд. И вы сможете просматривать камеру через браузер или мобильное приложение. Однако эта услуга платная и стоит 199 руб в месяц (на апрель 2017).Для хранения архива вашей камеры в облаке необходимо подключить роутер к сети интернет через Wi-Fi, а также зарегистрировать камеру на сайте WebGlazok.com и получить ключ устройства.В личном кабинете отображается лента активности камеры и картинка с камеры. Обнаруженные движения отмечаются красным цветом на ленте.Из личного кабинета также производится настройка камеры:На почту приходят уведомления о движениях с приложенными кадрами, оповещения об отключении камеры от сети и о потере сигнала.Роутер отправляет в облако кадры с низким разрешением (превью), которые занимают по 5-20 Кб. Поэтому трафика расходуется мало. Такого разрешения достаточно, чтобы посмотреть обстановку, но для детального просмотра нужен кадр с полным разрешением.В личном кабинете (в браузере или мобильном приложении) при остановке на кадре предпросмотра более 2-х секунд на роутер отправляется запрос для получения полноразмерного кадра с высоким разрешением. Роутер ищет этот кадр на USB-флешке и отправляет его в облако. Процесс занимает 10-30 секунд в зависимости от скорости интернет, после чего превью кадр в личном кабинете меняется на полноразмерный (HD). При повторном запросе, HD кадр уже открывается быстро, так как он уже сохранен в облаке.Таблица соотношений разрешения кадра и кадра предпросмотра:Веб-камера недорогая и компактная, легка в подключении и установке. Однако если вам нужна ночная съемка и монтаж на улице, то без IP-камеры не обойтись.Система WebGlazok поддерживает также подключение IP-камер, которые подключаются к роутеру через LAN порт или по Wi-Fi.От IP-камеры требуется только картинка в формате JPEG или поток MJPEG. Современные IP-камеры, поддерживающие протокол ONVIF, умеют отдавать snapshot.Вся аналитика распознавания движения также происходит на роутере. Можно купить дешевую китайскую камеру на Aliexpress за 1300-1800 руб.Итак, во сколько же обойдётся комплект такого видеонаблюдения? В качестве веб-камеры возьмём популярную модель Logitech C270 с разрешением 1280х720.Цены на апрель 2017:Если необходимо подключить к камере облачный сервис, то будут дополнительные затраты:USB-хаб и USB-флешка у многих уже имеются, а данная модель роутера и веб-камеры очень популярны и их можно купить с рук в 2 раза дешевле рыночной стоимости.