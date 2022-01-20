Как я восстанавливал флешку

На днях я столкнулся с такой проблемой: мне нужно было перенести большое количество файлов с одного компьютера на другой. Было решено использовать флешку вместо облака. Суммарный объем файлов примерно 60 гигов, флешка была всего на 32. Я подумал, что за два захода справлюсь с этим. Первую часть (примерно 30 гигов) я перебросил без каких-либо проблем, когда закачивал вторую возникла проблема — на 97% закачка остановилась и минут 40 ничего не происходило. Ну что ж, принято решение вытащить флешку и скинуть на другой компьютер то, что уже было на ней. Но, не тут то было: флешка перестала читаться на каком-либо компе. Попробовал, на всякий случай, несколько вариантов: запустил флешку на компе с Windows и Linux. Результат тот же: звук, что флешка вставлена в компьютер есть, самой флешки нет.

Диспетчер устройств флешку определяет, но тем не менее в «Моем компьютере» ее нет. Пошарившись по различным форумам, на которых последние сообщения о таких проблемах были в 2010 году, я узнал, что нужно узнать VID и PID флешки. С помощью свойств флешки я ничего не понял, где тут какие данные. Поэтому пришлось скачивать программу Checkudisk 5.4.

Итак, я узнал, что VID моей флешки ffff, а PID 1201. С этой информацией я пошел на этот сайт.

Вводим данные своей флешки и справа видим софт, который может помочь в лечении. К сожалению, узнавать это придется только путем перебора, благо, софт весит не так много. В моем случае это была программа FirstChipMpTools20201118.

Запускаем программу и в настройках выбираем то, что вам нужно. В моем случае помог 4 пункт «Clear + Factory scan». Сразу после этого нажимаем «Ок» и «Start». Флешка будет снова видна в системе, но есть НО:

Флешка будет полностью отформатирована (восстановить данные с нее не получилось даже с помощью Recuva (благо, была резервная копия на другом компе)).

Вы можете столкнуться с такой проблемой, что места будет меньше, чем было изначально: мне стал показывать 14 гигов вместо 32. Мне помог простой «Scan». После этого сразу на флешке стало отображаться нужное пространство.

Я надеюсь, эта статья кому-нибудь поможет, кто столкнулся с теми же проблемами, что и я. Чтобы вам не пришлось пробовать миллион вариантов, искать советы на форумах 10-летней давности. Удачи :)