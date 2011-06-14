Простой монитор сетевых интерфейсов Linux, с помощью netlink

Что такое netlink?

Создание сокета netlink.

socket(AF_NETLINK, SOCK_RAW, NETLINK_ROUTE)

Сообщение netlink.

struct nlmsghdr { __u32 nlmsg_len; // размер сообщения, с учетом заголовка __u16 nlmsg_type; // тип содержимого сообщения (об этом ниже) __u16 nlmsg_flags; // различные флаги сообщения __u32 nlmsg_seq; // порядковый номер сообщения __u32 nlmsg_pid; // идентификатор процесса (PID), отославшего сообщение };

struct nlmsgerr { int error; // отрицательное значение кода ошибки struct nlmsghdr msg; // заголовок сообщения, связанного с ошибкой };

struct sockaddr_nl { sa_family_t nl_family; // семейство протоколов - всегда AF_NETLINK unsigned short nl_pad; // поле всегда заполнено нулями pid_t nl_pid; // идентификатор процесса __u32 nl_groups; // маска групп получателей/отправителей };

pthread_self() << 16 | getpid();

Макросы netlink

От теории к практике.

struct iovec { void *iov_base; // буфер данных __kernel_size_t iov_len; // размер данных };

struct msghdr { void *msg_name; // адрес клиента (имя сокета) int msg_namelen; // длина адреса struct iovec *msg_iov; // указатель на блок данных __kernel_size_t msg_iovlen; // количество блоков данных void *msg_control; // магическое число для протокола, не используется в данных случаях __kernel_size_t msg_controllen; // длина предидущего поля данных unsigned msg_flags; // флаги сообщения };

struct ifinfomsg { unsigned char ifi_family; // семейство (AF_UNSPEC) unsigned short ifi_type; // тип устройства int ifi_index; // индекс интерфейса unsigned int ifi_flags; // флаги устройства unsigned int ifi_change; // маска смены, зарезервировано для использования в будущем и всегда должно быть равно 0xFFFFFFFF };

struct ifaddrmsg { unsigned char ifa_family; // Тип адреса (AF_INET или AF_INET6) unsigned char ifa_prefixlen; // Длина префикса адреса (длина сетевой маски) unsigned char ifa_flags; // Флаги адреса unsigned char ifa_scope; // Область адреса int ifa_index; // Индекс интерфейса, равен аналогичному полю в ifinfomsg };

struct rtattr { unsigned short rta_len; // Длина опции unsigned short rta_type; // Тип опции /* данные */ }

Исходный код, монитор

#include <errno.h> #include <stdio.h> #include <memory.h> #include <net/if.h> #include <arpa/inet.h> #include <sys/socket.h> #include <linux/rtnetlink.h> // небольшая вспомогательная функция, которая с помощью макрасов netlink разбирает сообщение и // помещает блоки данных в массив атрибутов rtattr void parseRtattr(struct rtattr *tb[], int max, struct rtattr *rta, int len) { memset(tb, 0, sizeof(struct rtattr *) * (max + 1)); while (RTA_OK(rta, len)) { // пока сообщение не закончилось if (rta->rta_type <= max) { tb[rta->rta_type] = rta; //читаем атрибут } rta = RTA_NEXT(rta,len); // получаем следующий атрибут } } int main() { int fd = socket(AF_NETLINK, SOCK_RAW, NETLINK_ROUTE); // создаем нужный сокет if (fd < 0) { printf("Ошибка создания netlink сокета: %s", (char*)strerror(errno)); return 1; } struct sockaddr_nl local; // локальный адрес char buf[8192]; // буфер сообщения struct iovec iov; // структура сообщения iov.iov_base = buf; // указываем buf в качестве буфера сообщения для iov iov.iov_len = sizeof(buf); // указываем размер буфера memset(&local, 0, sizeof(local)); // очищаем структуру local.nl_family = AF_NETLINK; // указываем семейство протокола local.nl_groups = RTMGRP_LINK | RTMGRP_IPV4_IFADDR | RTMGRP_IPV4_ROUTE; // указываем необходимые группы local.nl_pid = getpid(); //в качестве идентификатора указываем идентификатор данного приложения // структура сообщения netlink - инициализируем все поля struct msghdr msg; { msg.msg_name = &local; // задаем имя - структуру локального адреса msg.msg_namelen = sizeof(local); // указываем размер msg.msg_iov = &iov; // указываем вектор данных сообщения msg.msg_iovlen = 1; // задаем длину вектора } if (bind(fd, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local)) < 0) { // связываемся с сокетом printf("Ошибка связывания с netlink сокетом: %s", (char*)strerror(errno)); close(fd); return 1; } // читаем и разбираем сообщения из сокета while (1) { ssize_t status = recvmsg(fd, &msg, MSG_DONTWAIT); // после вызова bind() мы можем принимать сообщения для указанных групп // небольшие проверки if (status < 0) { if (errno == EINTR || errno == EAGAIN) { usleep(250000); continue; } printf("Ошибка приема сообщения netlink: %s", (char*)strerror(errno)); continue; } if (msg.msg_namelen != sizeof(local)) { //провряем длину адреса, мало ли :) printf("Некорректная длина адреса отправителя"); continue; } // собственно разбор сообщения struct nlmsghdr *h; // указатель на заголовок сообщения for (h = (struct nlmsghdr*)buf; status >= (ssize_t)sizeof(*h); ) { // для всех заголовков сообщений int len = h->nlmsg_len; // длина всего блока int l = len - sizeof(*h); // длина текущего сообщения char *ifName; // имя соединения if ((l < 0) || (len > status)) { printf("Некорректная длина сообщения: %i", len); continue; } // смотрим тип сообщения if ((h->nlmsg_type == RTM_NEWROUTE) || (h->nlmsg_type == RTM_DELROUTE)) { // если это изменения роутов - печатаем сообщение printf("Произошли изменения в таблице маршрутизации

"); } else { // в остальных случаях начинаем более детально разбираться char *ifUpp; // состояние устройства char *ifRunn; // состояние соединения struct ifinfomsg *ifi; // указатель на структуру, содержащюю данные о сетевом подключении struct rtattr *tb[IFLA_MAX + 1]; // массив атрибутов соединения, IFLA_MAX определен в rtnetlink.h ifi = (struct ifinfomsg*) NLMSG_DATA(h); // получаем информацию о сетевом соединении в кором произошли изменения parseRtattr(tb, IFLA_MAX, IFLA_RTA(ifi), h->nlmsg_len); // получаем атрибуты сетевого соединения if (tb[IFLA_IFNAME]) { // проверяем валидность атрибута, хранящего имя соединения ifName = (char*)RTA_DATA(tb[IFLA_IFNAME]); //получаем имя соединения } if (ifi->ifi_flags & IFF_UP) { // получаем состояние флага UP для соединения ifUpp = (char*)"UP"; } else { ifUpp = (char*)"DOWN"; } if (ifi->ifi_flags & IFF_RUNNING) { // получаем состояние флага RUNNING для соединения ifRunn = (char*)"RUNNING"; } else { ifRunn = (char*)"NOT RUNNING"; } char ifAddress[256]; // сетевой адрес интерфейса struct ifaddrmsg *ifa; // указатель на структуру содержащую данные о сетевом интерфейсе struct rtattr *tba[IFA_MAX+1]; // массив атрибутов адреса ifa = (struct ifaddrmsg*)NLMSG_DATA(h); // получаем данные из соединения parseRtattr(tba, IFA_MAX, IFA_RTA(ifa), h->nlmsg_len); // получаем атрибуты сетевого соединения if (tba[IFA_LOCAL]) { // проверяем валидность указателя локального адреса inet_ntop(AF_INET, RTA_DATA(tba[IFA_LOCAL]), ifAddress, sizeof(ifAddress)); // получаем IP адрес } switch (h->nlmsg_type) { //что конкретно произошло case RTM_DELADDR: printf("Был удален адрес интерфейса %s

", ifName); break; case RTM_DELLINK: printf("Был удален интерфейс %s

", ifName); break; case RTM_NEWLINK: printf("Новый интерфейс %s, состояние интерфейса %s %s

", ifName, ifUpp, ifRunn); break; case RTM_NEWADDR: printf("Был добавлен адрес для интерфейса %s: %s

", ifName, ifAddress); break; } } status -= NLMSG_ALIGN(len); // выравниваемся по длине сообщения (если этого не сделать - будет очень плохо, можете проверить :)) h = (struct nlmsghdr*)((char*)h + NLMSG_ALIGN(len)); //получаем следующее сообщение } usleep(250000); // немножко спим, что бы не очень грузить процессор } close(fd); // закрываем дескриптор сокета return 0; }

gcc monitor.c -o monitor