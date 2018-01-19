Изучаем структуры MBR и GPT

бит 0 Указывает необходимость раздела для функционирования системы. OEM-разработчики могут таким образом защищать свои разделы от перезаписи дисковыми утилитами

бит 60 Помечает раздел как доступный только для чтения. Используется только для "Microsoft Basic Data Partition" с типом {EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7}

бит 62 Помечает раздел как скрытый. Используется только для "Microsoft Basic Data Partition" с типом {EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7}