Регистрация
10 октября 2018 в 00:23

Апгрейд матрицы ноутбука TN->IPS или как получить из бюджетного ноутбука более продвинутый

    Можно ли купить относительно бюджетный ноутбук с хорошими характеристиками, но дешевле собратьев с IPS матрицей, а потом недорого и быстро заменить TN на IPS?



    История началась с того, что мой макбук 2013 года перестал справляться со своими задачами, стало мало оперативной памяти, а она распаяна на плате и я решил поменять его на новый ноутбук, но, увидев цены на макбуки с 16 гигами оперативки, ужаснулся.

    Было 4 варианта:

    1. Ноутбук с IPS матрицей, но у него будет клавиатура прогибаться.
    2. Ноутбук с IPS матрицей, но он будет очень слабым
    3. Ноутбук с IPS матрицей, но он будет дороже в 2 раза
    4. Относительно бюджетный вариант с хорошей начинкой, но уже TN матрица (и поменять самостоятельно на IPS)

    Я выбрал последний вариант, купил ноут HP 15-cx0026ur, это бюджетный аналог HP Omen 15, хорошее охлаждение с двумя вентиляторами, вся начинка под одной крышкой, до 32 оперативы, m.2 SSD (можно ставить и SATA и PCIe), клавиатура мне очень понравилась, 4 ядерный процессор i5 8го поколения и бонусом дискретная видяха.



    Лучшим помощником по поиску матрицы будет сайт www.panelook.com, думаю, многие с ним знакомы.

    Первым делом вскрываем крышку ноутбука, отковыриваем ногтем сбоку и пластиковой карточкой по кругу, тут всё на защелках



    Дальше отклеиваем матрицу, она не прикручена ни одним болтиком, крепится двухсторонним скотчем, полоски скотча имеют снизу язычки, за которые можно вытянуть скотч по сторонам и матрица отвалится



    Теперь смотрим модель матрицы, у меня стоит N156HGA-EA3, ее описания на сайте panelook я найти не смог, но нашел очень похожую N156HGA-EAB.

    Дальше идет длительный процесс подбора в расширенном фильтре матрицы с похожими параметрами (slim, 15.6, eDP), закинул в сравнение несколько и подобрал максимально похожую IPS — B156HAN02.1, точнее, я даже 4 похожих нашел, но по цене и качеству и наличию в местных магазинах выбрал эту.

    В сравнении я смотрел на точные размеры, потребление и особо внимательно смотрел на signal interface, как видите, и конфигурация разъема, его расположение и производитель одинаковые, были матрицы с большей яркостью, но у них больше ток почти в 2 раза, я боялся что ноутбук во первых станет разряжаться значительно быстрее, а во вторых может по питанию не вывезти, поэтому взял относительно простенькую матрицу



    Еще обращал внимание на раздел с цветовыми характеристиками, мне не пришлось калибровать цвета, всё сразу отображалось корректно



    В целом, процесс замены матрицы занимает около 10 минут и производится без единой отвертки. Нужно только аккуратно отключить один коннектор от старой матрицы и подключить к новой





    P.S.: Цена вопроса 4 тысячи рублей за FullHD IPS Slim матрицу.

    Советую не отрывать защитных пленок и не повреждать матрицу, пока не подключите ее и не убедитесь что она идеально подходит, в моем случае магазин не был против, если я принесу обратно деталь, которая не завелась на моем ноуте.

    Все инструкции применять на свой страх и риск, если у меня получилось, то может мне просто повезло…

    UPD1: по настоятельным советам из комментариев хочу написать что желательно обесточивать ноутбук методом отключения батареи, есть риск замкнуть контакты и спалить железо.
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    Комментарии 150

      +4
      Отлично! стоит собрать остальной макбук
        +1
        Зачем?
        +7
        1. При ЛЮБЫХ вмешательствах в электронику у нее надо отключать питание, т.е акб.
        2. На panelook некоторые цифры от балды, ибо они берут их из даташита, а там они именно такие. Например контраст не понятно как измеряют(скорее никак) и он может отличаться в несколько раз от реальных замеров, причем в любую сторону.
        Производитель и модель разъема никакого значения не имеют.
        3. Зря такую матрицу взяли, если уж менять то сразу надо было нормальную брать с 300+ яркости, 80-100% sRGB и контрастом 1000+.
        4. По питанию проблем не будет.
          0
          Это был мой первый подобный опыт (раньше менял 1 в 1 по модели), боялся купить сильно дорогую, вдруг не получится, но спасибо за комментарий, и мне и другим людям будет полезно для выбора более качественного аналога. Но даже сейчас картинка стала значительно ярче и цвета сочнее, поэтому сдвиг в лучшую сторону достаточно заметный.
            +5
            Да вы правы, средненькая IPS лучше чем средненькая TN. А про батарейку — это написано кровью дымком от материнки. Немного под углом вставить штекер в матрицу и привет. Ибо питание идет и на выключенном ноуте.
            Ну и вообще винтик\отвертку можно не удачно уронить.
              0
              гы гы. на моем ноуте народ пишет — шланг на матрицу удивительно странно сделали — питалово рядом с сигналом. чуть криво и приплыли.
            0
            1. При ЛЮБЫХ вмешательствах в электронику у нее надо отключать питание, т.е акб.
            Вопрос — что делать если АКБ можно снять не раньше чем разобрать полноута? У нас в последнем ноуте надо минимум 4 шлейфа отсоединить, прежде чем добраться до АКБ (тачпад, подсветка клавы, экран и еще что-то).
              0
              Только слать специальные лучи инженерам создающим не ремонтопригодную технику))
                0

                Разрядить в ноль?

                  0
                  Что за модель? Должна быть опция простого отсоединения АКБ. Возможно пинцетом как-то сбоку через отдельное технологическое отверстие.
                    0
                    Scrypto gecube
                    asus n705un (n705ud то же самое, на йотубе есть видео разборки).
                    Мануалов по «отключению АКБ сначала» не нашли.
                      0
                      Там же вроде просто снизу болтики откручиваются, клавиатура с верхней панелькой снимается, два шлейфа от тачпада и клавы, а потом аккум на нескольких болтиках и напрямую в материнку коннектором прижат… А вот оперативку и m2 чтоб поставить — надо материнку отвинчивать. Ну если не путаю, у меня был X705 какой то асус, избавился от него из-за прогибания клавиатуры и люфта тачпада, тоньше этого корпуса только пластиковые стаканчики…
                        0
                        sata диск меняется без отвинчивания материнки, сразу после снятия болтиков и шлейфов.
                        что бы отсоединить клаву надо снять 3 шлейфа (нам почему-то казалось экран, тачпад и клава, хотя по здравом размышлении возможно третий это не экран, а что-то другое)
                        а вот что бы добраться до аккумулятора надо снять еще 1 или 2 (они просто мешают подъему самого аккумулятора, не держат что-то что надо снять, а сами просто неудачно расположены).
                          0
                          подсветка клавы?
                        0
                        Там откидывается верхняя крышка с клавиатурой, дальше можно спокойно отсоединить аккумулятор, без отключения шлейфа матрицы
                          0
                          без снятия шлейфов она откидывается сантиметров на 5, этого недостаточно что бы достать до винтов и открутить их.
                          другой вопрос что Am0ralist возможно прав в том, что там нет экранного шлейфа, но в любом случае задача «до снятия акб шлейфов не трогать» не реализуема.
                            0
                            Ну у меня просто Lenovo z500 — открутить кучу винтов, потом снять клаву, открутить под ней кучу винтов, и уже после этого снять верх. Аккум внутри, и клава с подсветкой.
                            Поэтому я точно знаю, что три шлейфа от верхней части у меня — это клава, её подсветка и тачпад. Но мне — проще, у меня два сразу к клаве идут, и только третий к крышке верхней.
                      0
                      Что за ноут такой? Видимо разбирали неправильно, всегда есть способ отключить аккум раньше экрана, клава тачпад и т.п, не имеют значения, так как питание на них подаётся после выхода ноутбука в рабочий режим, и питание там минимальное, а на матрицу идёт B+, что значит, при подключенном адаптере напряжение адаптера, при отключенном, напряжение батареи, и как выше было сказано, распиновка разъема именно так сделала, что если криво вставить + 19 идёт прямо на видик, либо на хаб.
                      Сам работаю инженером в сервисном центре, разобрал не одну сотню ноутбуков, но не встречал того, что вы описали
                    +7
                    Еще бывает история, что ноутбук смотрит на параметры матрицы, которые зашиты в ПЗУ, располагающуюся на плате контроллера этой самой матрицы. И не принимает неродные. Я в этом замечал Делл бизнес-серий.

                    Но опыт автора не сравнится с эпическим преобразованием Lenovo T60 во FrankenPad c LED матрицей.
                      +1
                      Edid на матрице прошивается легко, точнее так было на старых LVDS где он бы выведен на разъем. Сейчас на edp надо выпаивать саму микруху, подпаиваться на выведенные точки или действовать программными методами(у меня не получалось).
                        +2
                        Ну, я просто был обязан предупредить, т.к. производитель не дурак, чтобы позволять без хитростей менять матрицы ))))
                          0
                          Ну это дискуссионный вопрос почему в те годы существовали подобные ограничений. У Lenovo и HP был белый список беспроводных устройств, а матрицы менялись без проблем за редким исключением, у Dell все было наоборот. У других производителей тоже случались единичные модели с такой проблемой.
                          Думается мне, есть не малая вероятность, что в случае с матрицами просто разработчики «так видели».
                            0
                            Lenovo Z500 — матрицу поменять можно, вот только уровней яркости будет всего три.
                            Требуется прошивка матрицы… а так я думал 1368x768 на FullHD IPS махнуть (ибо позволял) — но тут курс бакса скакать начал, плюс стоимость работы в пару тысяч — короче как-то совсем не бюджетно получилось и я забил.
                        0
                        Недавно менял в dell inspiron 5570 дваждьі (первьій раз продавец хотел обмануть и подсунул 46%RGB вместо 72), обе завелись без каких-либо нареканий вообще.
                        +1

                        Есть Acer Travelmate X 349-m с матрицей 1366х768. Возникло желание поменять матрицу на FullHD, но непонятно как выбрать подходящую… Может кто-нибудь подсказать на что смотреть и какие подводрые камни могут быть?

                          0
                          30pin edp любая, главное чтобы у шлейф был полноценный и поддерживал 2 lane edp
                          Если конкретнее хотите то можете в личку написать)
                          +1
                          Хм. Есть абсолютно аналогичный по цене и ттх (45-55к) HP OMEN 15-ax216ur, с TFT-IPS (матовой) матрицей. Как раз с пару недель его взял, как самое дешёвое и нормальное по железке. Даже клавиатура — точно такая же! Или матовое — не то?
                            0
                            Да, вы правы, если не считать разницы по процессору, Omen более мощный даже


                            У меня история сложная была, купил в рассрочку (кредит) Lenovo Y520, он оказался очень ужасным — то тачпад фантомно сработает, то вообще не сработает с первого раза, и вентиляторы шумели при работе в браузере с таким то процессором на борту (HQ), но как оказалось дело не процессоре, а в ноутбуке, и IPS там стоял достаточно плохой, возвращать деньги — сложный процесс, делал обмен с доплатой, выбрал из того, что было.
                            Ну хочу сказать что мой ноут не включает вентиляторы почти никогда, проц тут достаточно холодный.

                            А я сильно поспешил в момент покупки и выбора, т.к. старый ноут у меня уже забирали, а новый я еще не купил… В следующий раз буду внимательно изучать. А еще, очень сильно меня подставил магазин мвидео, написал что у этого ноута IPS.
                            0

                            Менял как-то матрицу в нетбуке с сенсорным экраном. В него однажды прилетело, сенсорная панель осталась цела, а матрица за ней треснула. Всё оказалось проще, чем предполагал, кроме одного момента:


                            Т.к. матрица не торчит наружу, а закрыта прозрачной сенсорной панелью, надо постараться всё сделать так, чтобы не заляпать их изнутри. Я об этом не подумал, и когда снял с матрицы защитную плёнку, понял, что у меня стекло грязное изнутри. Пока чистил отпечатки со стекла, матрица без плёнки покрылась пылинками. Пока чистил матрицу, стекло покрылось пылинками...


                            Короче:
                            1) не снимайте защитную плёнку с матрицы, пока не будете готовы сразу же закрыть её стеклом, если оно есть;
                            2) пыль легче и быстрее всего удалять не тряпочкой, пусть даже безворсовой, а небольшой малярной кисточкой.

                              +1
                              … Или просто закрыться в душевой комнате, потому что там обычно пыли меньше, и поток воздуха практически отсутствует :)
                              Сам обычно меняю стёкла у телефонов в гараже у знакомого, он там не машину держит, а мастерскую, но пыль можно быстро выдуть, закрыться и подождать пока основная взвесь осядет.
                                +3
                                При этом заранее приняв там горячую ванну чтобы пыль намокла и осела от влажности! Проверено на защиных пленках на планшет-телефоны, работает :)
                                  0

                                  А еще можно матрицу экраном вниз держать. Можно просто наклонить вниз и прислониться к чему-нибудь. Но в случае статического заряда это не поможет.

                                    0
                                    Защитные плёнки можно клеить с мыльным раствором, как в руководстве
                                    Плёнка плавает, что позволяет точно подогнать её по месту. И все пылинки можно выдавить за края.
                                  0
                                  Пыль лучше всего удалять специальными стикерами для удаления пыли (гуглить как Dust Removal Sticker, бывают разных типов и размеров). Можно даже обычным скотчем, но у него часть клея может остаться на поверхности, что может придать темно-желтый оттенок и понизить прозрачность.

                                  Закрываться в душевой комнате не обязательно. После небольшой тренировки (и большого запаса стикеров) я научился клеить пленки в любом помещении без явных потоков воздуха и пыли.

                                  Даже когда «вся очень плохо» и обе поверхности в пыли как в муке (был такой случай) — можно просто наклеить стикеры полностью на обе поверхности, а потом, постепенно их снимая, одновременно соединять их. Пыль попавшая между ними во время соединения легко убирается стикерами.
                                    0
                                    На данный момент у большинства модулей матрица приклеена к тачскрину по всей поверхности. Разделение в домашних условиях практически невозможно, особенно с ноутбучной площадью экрана)
                                    0
                                    Вам уже написали, но, еще раз, всегда следует отключать питания перед такими манипуляциями! В случае с ноутбуком — перед заменой матрицы сперва снимать нижнюю панель корпуса и отсоединять клеммы аккумулятора. Есть риск спалить шлейф, разъем и получить неработоспособный дисплей. В таком случае ваше экономия может выйти боком.

                                    Я тоже как-то менял матрицу на своем ноутбуке (залил весь экран и попала вода), у меня мало того что матрица крепилась винтами к металлической раме внутри верхней крышки, так еще и сама крышка крепилась к петлям потайными винтами. Заодно отключил веб-камеру (она подключается тем же шлейфом, но по USB). Мне теперь спокойнее и не надо ничего клеить на глазок камеры.
                                      +1
                                      ох уж эти клеильщики бумажек на вебкамеры)))
                                      вот откуда у вас такое раздутое самомнение о том, что ваша бесполезная и скучная жизнь хоть сколько-нибудь кому-то интересна)))
                                      Что забавно: люди, которые реально ворочают капиталами так не парятся о слежке, как среднестатистический Василий П. из усть-мухосранска.
                                        +3
                                        У вас в организме переизбыток скобочек. Если вам нравится — можете хоть 24 часа в сутки транслировать свою веб-камеру, но у других людей может быть другое мнение.
                                          0
                                          Ага, а потом случайно присоединяешься видеозвонком к скайпу а все остальные только звуком.
                                        +6

                                        Самое сладкое не указали… Ну так какой Профит-то? Вы указали только цену матрицы IPS…
                                        А где цена бука с TN, цена бука с IPS, столько вы выиграли за 10 минут ручного безотверточного труда?

                                          0
                                          Ну какбы автор указал модель HP 15-cx0026ur. навскидку показывает цену 55990 рэ, цена аналога с ips как утверждает автор =*2.

                                          Кинуть через первичные признаки маркетологов, обожающих игры «сделай технику у которой обязательно есть какой-то изъян» — бесценно!
                                            0

                                            Интересно что по приведённым характеристикам матрица "лучше" только по углам обзора (может автору критично, не знаю), а многим владельцам ноутбуков, по крайней мере меньшего размера, наоборот не нравится когда с экрана можно читать при угле в 70-80°

                                              0
                                              Если бы оно только на определенном углу превращалось в абсолютно нечитаемое, ну типа на 40 градусов видно, а на 41 уже нет и в пределах этих 40 градусов картинка не менялась, то может.

                                              А когда у вас цвета очень значимо меняются буквально при +-5 градусах, то не очень
                                              пример
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                                            0
                                            Часто беру ноутбуки с целью апгрейда… Ставлю большой SSD, много памяти, ну а тут еще и матрицу поменял.
                                            0
                                            но по цене и качеству и наличию в местных магазинах выбрал эту
                                            Если не секрет, где именно брали IPS матрицу?
                                              0
                                              partsdirect, если не ошибаюсь с названием, я там часто покупал и клавиатуры для ноутов и матрицы…
                                                0
                                                А если честно, я просто вбивал в гугле кокретные модели с panelook, смотрел где что есть и сколько стоит…
                                                0
                                                На макбук эир 11 так нельзя сделать? :)
                                                  0
                                                  На макбук эир 11 так нельзя сделать?


                                                  Если б можно — была бы толпа из желающих.
                                                  Включая и владельцев МБП без ретины.
                                                  0
                                                  Хм. Есть у меня ноутбук Леново Y580. По-моему, очень удачная модель, сделан качественнее и приятнее любого другого бюджетного ноута, что я видел (включая другие Леново). Всем нравится, даже железо ещё вполне устраивает («спасибо» почти остановившемуся прогрессу в производительности ЦП). Но экран — ахтунг, в самых дешёвых ранних TN мониках 2003 года не было таких мизерных вертикальных углов обзора. Неужели получится проапгрейдить? Было бы очень круто. Хотя, боюсь, у него скоро какая-нибудь электроника сломается, за 5+ лет-то…
                                                  Спасибо за статью!
                                                    0
                                                    У меня с Z580 та же история.
                                                      0
                                                      гуглите вначале, на Z500 требуется правильная перепрошивка матрицы, иначе всего три уровня яркости, например, у людей оставалось, что не удобно…
                                                      +5
                                                      Дальше отклеиваем матрицу, она не прикручена ни одним болтиком, крепится двухсторонним скотчем, полоски скотча имеют снизу язычки, за которые можно вытянуть скотч по сторонам и матрица отвалится
                                                      Какой ужас! Создатели Макбуков вздрагивают при прочтении!
                                                      Ноутбук с IPS матрицей, но у него будет клавиатура прогибаться.
                                                      Это что за чудо такое?
                                                        0

                                                        Есть такие. Например, ASUS UX550 за 130 килорублей.

                                                          0
                                                          Тащемта в аймаках экран также крепится на двусторонний скотч.
                                                            0
                                                            У меня был Asus Vivobook примерно за такие же деньги, правда он при 17 дюймах весил даже меньше этого на 15
                                                            0
                                                            Насколько я понимаю, такая операция ведёт сразу же к потере гарантии.
                                                              0
                                                              Если прийти в сервис со словами «я тут матрицу поменял и у меня чето не работает» то несомненно. А если снаружи следов замены не видно, и сломалось что-то иное, маловероятно что кто-то на это обратит внимание.
                                                              У некоторых производителей вообще это не запрещается.
                                                                0
                                                                Вообще, производители строго регламентируют такие моменты. В сервис-центрах не дураки работают. Отличить матовую матрицу от глянцевой могут, уверен.

                                                                Разделяю Вашу радость по поводу новой матовой матрицы, но, всё же, сохранность гарантии в таком случае — надежда на наш любимый русский «авось».
                                                                  0
                                                                  Матовая — глянцевая да. А вот IPS от TN никто отличать не будет.
                                                                    0
                                                                    Матовая и глянцевая это да. ISP и TN еще с горем пополам тоже сразу не обратиш внимание. А вот HD и FullHD вже сразу бросаеться в глаза, а там и ISP с TN сразу провявиться.
                                                                    Тут уже скорее зависит от конкретного СЦ — закроют на это глаза или нет
                                                                    +2
                                                                    На гарантию не особо надеюсь и вот какими доводами руководствуюсь:

                                                                    1. За последние много лет у меня не было ситуаций, чтобы ноутбук ломался до окончания гарантии, чаще я проливал на него колу, ронял на пол, стрясал HDD от эксплуатации в дороге.

                                                                    2. Почти во всех моих ноутах (за 8 лет их было около 7) я сразу вместе с ноутом покупал SSD (или HDD побольше) и оперативку и придя домой сразу ставил свое железо, накатывал ось и начинал пользоваться и часто болтики пломбами закрыты.

                                                                    3. Всегда присутствовал такой момент, когда с 16 оперативки и SSD от 512 гиг ноутов изначально нет, а если и есть, то это какие то флагманские модельки.

                                                                    4. Очень часто в бюджетных модельках мне приходилось класть кусочек скотча под клавиатуру, кусочек уплотнителя под тачпад, чтобы не болтался.

                                                                    5. Всякие моменты типа отваливания чипов часто случаются у людей уже через пару лет, а гарантия год.

                                                                    А еще, эта матрица матовая, просто на фото была защитная пленка гладкая.
                                                                0
                                                                Не всегда получится заменить HD матрицу на FullHD т.к. число каналов LVDS может может быть разное, для fullHD нужно два канала, а второй канал может быть попросту не распаян на плате.
                                                                Поэтому обязательно уточняйте число каналов у ноутбука. Например у моего lenovo z580 всего один канал и ничего с этим не сделаешь.
                                                                  0
                                                                  И у меня похоже аналогичная ситуация с Lenovo B560
                                                                    0
                                                                    А как это можно узнать?
                                                                      0
                                                                      1) Из сервис мануала на ноут (не всегда) или его схематики (тут всегда, но её вы не найдёте)
                                                                      2) Из возможных конфигураций ноута — раньше это было на IBM/Lenovo без проблем — смотрим какая мать стоит у нашей модели, и какая у топовой с мегагиперпупер дисплеем, если FRU/PN одинаков — то отлично и можно, иначе надо думать
                                                                      3) От фанатов модели, которые уже её раскурочили.
                                                                      4) Иногда производитель это может сообщить по запросу.
                                                                        0
                                                                        Спасибо большое. 4й вариант это скорее утопия (ноут фирмы Dell), а первые 3 буду пробовать
                                                                    +6
                                                                    Для себя решил вопрос гибкости конфигурации и ремонтопригодности кардинальным образом. Теперь у меня нотебук из «настольных» десктопных деталей.
                                                                    Фото

                                                                      0
                                                                      Ого, было бы интересно посмотреть как это устроено внутри, есть обзоры?
                                                                        +1
                                                                        Пока нет обзоров. Ещё в процессе «технического творчества», слишком много возможностей, аж мысли разбегаются. Сегодня вечером собираюсь COM-порт или динамики прикрутить, если семья позволит. Но уже нормально пользуюсь им пару месяцев.
                                                                        Одна из ранних фотографий внутренностей


                                                                        Изготовление воздуховода

                                                                          +2
                                                                          Думаю, вам нужно написать об этом «изобретении» статью.
                                                                          В качестве переносной рабочей станции очень интересное решение!
                                                                            0
                                                                            Статью напишу, но хочется сначала доделать некоторые вещи.
                                                                            0
                                                                            Мне очень интересно по организации питания, подобные решения даже самые слабые по емкости могут сильно превосходить ИБП на 220 вольт, я давно задумывался о сборе мини-сервера с автономкой на пару часов, но при использовании стандартных ИБП это будет много аккумуляторов тяжелых.
                                                                              +1
                                                                              У меня питание явилось ограничивающим фактором. OpenUPS2 в актуальном проекте тянет полчаса, если нет дискретной графиккарты.
                                                                              В более раннем прототипе у меня была дискретная графиккарта 750TI, но сделать нормальное питание с аккумулятором не получилось.
                                                                              Вот так это выглядело


                                                                              Но я еще думаю вернуться к этой теме. Для питания буду использовать BMS для шуруповёрта и аккумулятор 3s от моей р/у-машинки.
                                                                                +1
                                                                                Автономный минисервер дешевле всего сделать из нотебука с неработающим экраном. Мой сын именно так поступил.
                                                                                0
                                                                                Я тоже за статью! Сам хотел подобное сделать. Особенно интересуют некоторые нюансы.
                                                                              +1
                                                                              Люминиевый дипломат! Вот это я понимаю, серьёзный подход к ретро-дизайну. Вещь.
                                                                                0
                                                                                У моего сына чемодан серьёзнее. Но питания от батарей не будет.
                                                                                Процессор i7 (вроде 4790к), видеокарта (вроде rx290) и экран 17" 4к в верхней крышке.
                                                                                чумодан

                                                                                0
                                                                                А как вы клавиатуру подключили?
                                                                                  0
                                                                                  Клавиатуру подключил кабелем usb-header — micro usb. Эта клавиатура называется lenovo thinkpad usb compact keyboard. По размеру она хорошо подошла к экрану 13,3".
                                                                                    0
                                                                                    А, ясно, это просто USB клава
                                                                                    Мне показалось что на фото клавиатура от старого бука IBM вместе с верхней частью корпуса этого бука, вот я и удивился.
                                                                                      0
                                                                                      а оно примерно так и есть, еще с ИБМовских времен выпускались клавы формата «нижняя часть ноута».

                                                                                      ну и в данном случае это клава от поколения ivy bridge (lenovo thinkpad xx30)
                                                                                        0
                                                                                        У такой клавиатуры следующие приемущества: подошла размером под экран 13,3", подключение по усб без проблем, высокое качество, она новая (приятно прикоснуться и ресурс не выработан).
                                                                                        Недостатки: нет тачпада, цена 50 евро.
                                                                                    0
                                                                                    Для себя решил вопрос гибкости конфигурации и ремонтопригодности кардинальным образом. Теперь у меня нотебук из «настольных» десктопных деталей.
                                                                                    Не оверкилл? eurocom не рассматривали?
                                                                                      0
                                                                                      А что особенного в Eurocom (не говоря о том, что есть ещё Clevo, Gigabyte и дофига брендированных версий оных)? Я что-то не встречал хвалебных отзывах о том, как легко их ремонтировать.
                                                                                        0
                                                                                        Есть у нас дома Clevo. Его можно один раз сконфигурировать, перед покупкой. Если что-то сломалось (например, кабель к дисплею), то новые запчасти трудно найти и они дорогие. В общем, концепт barebon laptop не оправдал себя. Приемущество перед нормальными нотебуками было только в том, что мы не заказывали ОЗУ и ССД, взяли их из имевшихся запасов.
                                                                                      –1
                                                                                      В подтверждение такой позиции скажу.
                                                                                      Что в прошлом году чтобы работать в дороге решил проапгрейдить свой старенький ноут (u9200). Новый проц (с али), новый диск (ssd), новую матрицу.
                                                                                      До этого там стояла теплая ламповая матрица (с холодным катодом), нашел по размеру led-tn (не имею фетиша в виде isp) подошла от x201. Докупил там же где и матрицу, переходник для шлейфа (который тоже пришлось дорабатывать, а то он был слегка не правильно спаян) и DC-DC преобразователь 3.3 в 5 вольт для питания подсветки (отлично встал на место БП ламп подсветки).
                                                                                      В остальном, все взлетело без бубна. У ламповой матрицы была очень низкая яркость и соответственно контрастность, а у новой вполне приличный запас по яркости даже при ярком освещении.
                                                                                        0
                                                                                        Если не работать с графикой и не требуется точный подгон оттенков цветов в разработке (у меня это верстка, веб-дизайн), то вполне TN сгодится, тем более, есть вполне приличные TN с хорошими углами, я помню по ноутбуку Sony Vaio, там очень сильно надо было под углом смотреть, чтобы менялась картинка. А у меня на HP какой-то экран был ужаснейший, хватало несколько градусов открыть-закрыть и цвета переливаются от оранжевого до красного, от серого к синему, если на таком ноуте слепить сайт, а потом посмотреть на нормальном мониторе, то поймешь что всё совсем другое, не такое, как ты видел у себя на буке.
                                                                                          0
                                                                                          Все таки из всего многообразия видов работы на ноуте, цветокоррекция не самая распространенная.
                                                                                          Мне достаточно чтобы цвета были узнаваемы в подсветке синтаксиса в vim-е.
                                                                                            0
                                                                                            У меня тут на столе стоит Benq FP91 стоит, так вот там серая рамка вокруг окна ввода текста едва заметна на белом фоне. На некоторых сайтах с малоконтрастными деталями некоторые элементы управления не видны совсем!
                                                                                            Был ещё ноут Тошибовский, так там вдвоём на кровати фильмы невозможно было смотреть — чуть в сторону и цвета дико плывут. И до покупки это всё не проверишь.
                                                                                            Так что лучше, при возможности IPS
                                                                                              0

                                                                                              Нижний и средний сегмент TN это такое убийство глаз, что даже совсем дохлая IPS их рвёт просто в клочья. Возможно вам повезло и глазки (пока) справляются с проблемами, которые привносит TN, возможно вы покупаете TN более высокого качества (на буках за 50+к деревянных и TN-ки смотрятся сильно лучше) и (пока) не замечаете существенных проблем… Но вот я пользователь сильно бюджетной матрицы на ноуте 35+к деревянных — там почти все средства в конфигурации улетели в комплектуху (не самый деревянный i3, винт на 1ТБ) и на маркетинговый ход (FullHD матрица это круто, но это одна из самых дешёвых таких и это сильно портит впечатление).

                                                                                            +2
                                                                                            С ноутами что-то непонятное происходит, альтернативы 3:
                                                                                            — мак, тут и так все ясно;
                                                                                            — дешевый двухкилограмовый чемодан с плохой матрицей, да и всем остальным тоже;
                                                                                            — дорогие ноуты по 2 штуки, но у которых почти всегда находятся детские косяки.

                                                                                            А если начать искать только с ssd, то выбор еще меньше.
                                                                                              0
                                                                                              Не понятны такие варианты. Я правильно понимаю ваши критерии:
                                                                                              1. Мак — отличный экран, довольно неплохие внутренности, внешний вид, за который не стыдно
                                                                                              2. Чемодан — максимум производительности
                                                                                              3. Дорогие ноуты по 2 штуки — широкий разброс по требованиям


                                                                                              Если задача найти конкурента маку — это одно, если задача найди конкурента чемодану — это другое. Ну и 2 штуки — не предел. Ну а насчет SSD, так разве любой из перечисленных вами вариантов — это не SSD?
                                                                                                +1
                                                                                                Насчет п.3. Есть простой критерий, что нужно покупать бизнес-серии, а не ноутбук для дома. У бизнес-серий всегда все гораздо более продуманно, лучше надежность. Минус — что автоматически переплачиваем за бренд.

                                                                                                К сожалению, старые добрые неубиваемые IBM ThinkPad (и даже Lenovo) закончились вместе с тенденцией перехода на ультрабуки. Сейчас работаю за компромиссным вариантом — Dell Latitude (15" лошадь), можно сказать, что они перехватил пальму первенства, но действительно есть детские болезни — и петли слабоваты, и клавиатура островная с не самой удачной раскладкой (и проминается!!!!). Да и корпус, как бы сказать, хлипковат (все-таки магниевая рама, пока она не сломалась, в ноутбуке — вещь!).

                                                                                                Поэтому я начинаю склонять к мысли, что правильным вариантом является всех пересаживать на маки, тем более, что
                                                                                                а) макось как-то более щадяще относится к ресурсам системы и условный мак на 8ГБ ОЗУ работает так же шустро как и ноут с виндой на 16 при прочих равных.
                                                                                                б) по ценам маки не сильно дороже бизнес-моделей, но тут нужно понимать, что еще нужно обвешаться всякими переходниками. И аксессуары сильно дороже. Т.е. в конечном счете одно и то же рабочее место дороже, но и производительность работы выше.
                                                                                                  0
                                                                                                  Во всем кроме последнего абзаца согласен с вами. Да — бизнес модели лучше. Да такая же раскладка по брендам — Lenovo thinkpad, далее Dell Latitude, ни в коем случае не HP (у них на бизнес моделях уже которое поколение перегрев где-то через год использования).

                                                                                                  Насчет не убиваемых ThinkPad-ов и ультрабуков — X1 Carbon весьма неплох для легкой переносной машинки и довольно надежен (хорошее шасси).

                                                                                                  Что же касается macbook-ов. Был удачный год — 2015, а то что было до или после — кошмар. И все из-за той же моды на излишнюю тонкость. Мне лично совершенно не нравятся клавиатуры на макбуках, особенно после thinkpad (но это вкусовщина).

                                                                                                  Мне не доводилось активно пользоваться игровыми ноутбуками (точнее portable и ultra-portable машины от игровых брендов), и хотя мне пока не актуально, но пожалуй следующую машинку я бы выбрал что-то вроде razer blade stealth.
                                                                                                    +1
                                                                                                    Последние маки — да, какой-то сплошной кошмар с клавиатурой (все действительно из-за лишнего стремления к облегчению). По крайней мере по отзывам. С точки зрения нашей эксплуатации — проблема только на одном. Возможно зависит от того, как обращаться.

                                                                                                    По HP подтвержу. Поколение Core2Duo и первый i3 — у них еще сносное было, но то что сейчас…

                                                                                                    Мне лично совершенно не нравятся клавиатуры на макбуках, особенно после thinkpad (но это вкусовщина).

                                                                                                    После T60/61 мне вообще никакие клавы не нравятся. Потому что а) раскладка неправильная (хочу полноценную, а не Esc-Fn в один ряд, а PgUp-PgDn на Fn+что-то). б) ход кнопок там идеальный был, а островные клавы — ну, такое…
                                                                                                      0
                                                                                                      А как же 2013? Вполне такой же как и 2015 с распаяной памятью и SSD и ретиной…

                                                                                                      То что позже — согласен, был опыт использования макбук 12 (первый с батерфляй клавой) — несколько кнопок залипло и умерло после маленьких брызг минералкой. На последних макбуках вроде бы добавили исправления клавы, какие то защитные прокладки чтобы кнопки от пыли не залипали.
                                                                                                      В целом последние макбуки нравятся, особенно 15'', такой огромный тачпад и рамочки уменьшили и толщину, но вот клавиатура малоходная и мешок прееходников.
                                                                                                      Я с 12 макбуком часто забывал взять с собой переходник, а мне что-то с флешки или на флешку надо скинуть человеку, говорю нет у меня юсб портов, простите…

                                                                                                        0

                                                                                                        Не соглашусь насчёт HP — у нас парк машин Probook 470 разных поколений. Проблем с перегревом не встретил ни одной. Клавиатура не особо… могло быть лучше, но в остальном очень удобный, а главное апгрейдо и ремонтопригодный.

                                                                                                    –1
                                                                                                    Ой! Мак это не вариант вообще. Матрицы у них отвратные.
                                                                                                    Сейчас очень хороший вариант это HP ZBook в варианте DreamColor. В отличии отличии от мака у него будет нормальная цветопередача, 10-битный цвет и полный охват AdobeRGB.
                                                                                                    Есть аналогичная линейка от Dell.

                                                                                                    Стоимость такого ноута последней линейки далеко не две шутки. А порядка четырех-пяти. Детских косяков у них нету в принципе. Конфигурации при этом любые. Хоть четыре ssd из которых два будут 2,5. Встроенный LTE модем, кардридер, корпус из магния и военная сертификация.

                                                                                                    Корпоративные клинеты стараются закупать их. А хомячкам навешали лапшу на уши и они хавают хреновые поделки под названием макбук.
                                                                                                    0
                                                                                                    А почему в статье говорится про IPS, если в приведённых скриншотах спецификации указано AHVA?
                                                                                                      0
                                                                                                      На сайте, где я покупал эту матрицу — было написано просто IPS, слабо разбираюсь в таких тонкостях, но на panelook это подходит под фильтр «IPS Family» (IPS, PLS, ...). По углам обзора вполне IPS.
                                                                                                        0
                                                                                                        *VA — это точно не IPS Family. Либо спецификация кривая, либо сайт дурит. То есть, оно в любом случае лучше TN, но по некоторым характеристикам может быть хуже, чем IPS (большее время отклика между серыми оттенками; выцветание чёрного при взгляде по центру). Впрочем, есть у неё и преимущества (более высокий контраст, отсутствие фиолетового оттенка при взгляде под углом), так что некоторые предпочитают именно *VA. Но всё же лучше точно знать, что получилось.
                                                                                                          +1
                                                                                                          В этом названии от VA только буквы остались
                                                                                                          AHVA (Advanced Hyper Viewing Angles)
                                                                                                          VA (MVA — Multi-domain Vertical Alignment, PVA — Patterned Vertical Alignment и их разновидности)

                                                                                                          На ixbt пишут что это IPS от AUO.

                                                                                                          Если верить более чем 5 источникам и англоязычным в том числе, то это одна из IPS, а их сейчас много, тот же самсунг сделал свою разновидность PLS…
                                                                                                            0
                                                                                                            Про PLS слышал, а что AHVA к тому же типу относится, до сих пор как-то не попадалась инфа. Ок, вполне возможно, что я ошибаюсь, и это просто неудачно совпавшая аббревиатура. Если так, то, разумеется, замечание снимается. Спасибо за пояснения.
                                                                                                              0
                                                                                                              Технологии то могут быть совершенно разные с тз производства, но по факту для потребителя важно что у всех большие углы обзора и высокий контраст. Может к этому вдобавок еще идти высокий цветовой охват и яркость, но это не обязательно.
                                                                                                              Кстати производители ноутбуков тоже не парятся и могут с завода ставить разные матрицы в одну и ту же модель.
                                                                                                            0

                                                                                                            Я взял VA Samsung, так как раз

                                                                                                            выцветание чёрного при взгляде по центру

                                                                                                            Да так, что только в центре небольшой чёрный круг, а по краям уже светло-серый. Углы обзора — максимум 20°. А у меня в IDE тёмный фон, даже не чёрный, но градиент этот очень заметен.

                                                                                                            Собираюсь сдать обратно в магазин.
                                                                                                            Подожду, пока IPS подешевеют.

                                                                                                          0
                                                                                                          В переделах одной технологии характеристики матриц могут отличаться сильнее, чем между разными технологиями. Так имхо если нет каких-то специфических задач типа работы с графикой и цветами в частности, и соответственно каких-то специфических хотелок, то без разницы VA, IPS, PLS итд.
                                                                                                            0
                                                                                                            Даже когда специфических задач нет, бывают личные предпочтения или повышенное неприятие одних недостатков при терпимом отношении к другим проблемам. В интернете встречал отзывы от людей, которые брали исключительно VA только потому, что не переносят фиолетовый оттенок IPS.

                                                                                                            Но как тут выше написали, AHVA — это всё-таки по сути IPS-технология, просто буквы аббревиатуры так совпали.
                                                                                                            +1
                                                                                                            AHVA это обход патента на IPS, не путайте с PVA/MVA, они технологически другие.
                                                                                                            0
                                                                                                            Хотелось бы узнать возможность апгрейда в частности увеличения разрешения.
                                                                                                            Имеется довольно хороший Samsung300V5A i7 SSD, хватает на все, но вот матрица 1366*768, а хотелось бы FullHD.
                                                                                                            Сейчас матрица LTN156AT19 Slim, в интернетах узнал что мне подойдет только LTN156KT06 с разрешением 1600*900, хотя есть аналогичная но уже FullHD LTN156HL01
                                                                                                            Подскажите есть ли смысл покупать матрицу с большим разрешением?
                                                                                                            Видеокарта поддерживает FullHD.

                                                                                                            Сами модели:
                                                                                                            http://www.panelook.com/modelcompare.php?ids=18881,15662,35643
                                                                                                              0
                                                                                                              Ну первая ваша ошибка в том, что 1080р матрица из сравнения уже eDP, а у вас LVDS, второй момент — у вашей матрицы один канал, а у матрицы 1600*900 два канала, люди некоторые шлейф меняют, у кого-то и так работает, т.к. двухканальный стоит с завода.

                                                                                                              По разрешению вот что скажу, на 15 дюймах с fullHD и даже на 17 дюймах мелковато, на 15 дюймах винда ставит автоматом 125% масштаб. На 13 дюймах FullHD уже вообще работать сложно. Десятка хоть и внедрила устранение размытия при масштабе, но пока не идеально и не во всех приложениях работает.

                                                                                                              Абсолютно точно даже в сервисах не всегда могут сказать подойдет или нет, поэтому будет хорошим решением купить матрицу, подключить шлейф, если завелось — оставляем, иначе несем обратно, т.е. сохранить максимально целостность всех защитных пленок и зараннее уточнить возможность возврата в магазине.
                                                                                                                0
                                                                                                                Спасибо за разъяснения. Я разработчик и бывает совсем сложно работать с таким разрешением по вертикали.
                                                                                                                Жаль, что матрицы такие только на заказ и вряд ли можно будет вернуть.
                                                                                                                Можно ли как проверить шлейф на двухканальность и совместимость с железом?
                                                                                                                  0

                                                                                                                  Для разработки ж два внешних дисплея 27-32 дюйма и внешняя же удобная клавиатура. А экран ноутбука — это так, можно туда логи вывести.

                                                                                                                    0
                                                                                                                    Два внешних от ноутбука? один в VGA, другой в HDMI? или через внешнюю видеокарту?
                                                                                                                      0

                                                                                                                      У меня HDMI и два Mini DisplayPort, можно и три подключить.

                                                                                                                0
                                                                                                                А вы нагуглите картинку своей матрицы и картинку FHD матрицы. Сразу все станет ясно)
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Да, спасибо, у FHD совсем в другом месте разъем, а вот HD+(1600*900) выглядит одинаково и крепления в нужном месте.
                                                                                                                0
                                                                                                                Плюсую к комментарию про фулхд на небольших экранах.
                                                                                                                Без масштабирования всё слишком мелкое, на 15 и фулхд приходится чуть не носом по экрану водить, а если в десятке включить масштабирование (которое буквально недавно стало хоть как-то работать), то всё равно очень много программ виндой не поддерживаются и остаются с мутным текстом и фрагментами интерфейса уменьшенного размера.
                                                                                                                0

                                                                                                                Дополнительный момент по покупке — многие магазины (и китайцы на Али, и местные) часто продают не конкретную указанную модель матрицы, а аналог. Отличия мелкие, но одно из основных — в цветовом охвате матрицы. В частности, я долго пытался найти конкретно B156HAN01.2 — это IPS c цветовым охватом 72% NTSC, а магазины при уточнении говорили, что высылают не её, а аналоги с 45%.

                                                                                                                  0
                                                                                                                  при покупке аналогов мы покупаем кота в мешке… все это делается в китае и аналог и оригинал, но цены в 2 раза порой отличаются не просто так
                                                                                                                    0
                                                                                                                    Производство матриц изначально ни в коей мере не ориентировано на конечных потребителей, которые с отверткой полезут в свой ноутбук, а ориентировано на поставки миллионами штук для производителей ноутбуков. Так что это не баг, а фича.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  тоже самое: www.youtube.com/watch?v=6xQo_ITmhNY для тех кто предпочитает увидеть
                                                                                                                    0
                                                                                                                    А, почему бы не сделать ноутбук для своих нужд своими руками?
                                                                                                                    просто оставлю это сдесь: forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=593386
                                                                                                                      0
                                                                                                                      И где смысл менять шестибитную на шестибитную? Все равно цветов не будет.
                                                                                                                        0
                                                                                                                        Смысл — не регулировать точно градус открытия экрана, одновременно ставя рядом другой монитор, чтобы сравнить цвета и так каждый цвет сравнивать с нормальным моников, непонятно или желтый он или красный. Но так вы правы и я в ближайшее время выберу матрицу более крутую, первое что не устраивает — яркость как будто процентов на 70-80% убавлена.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Наверное, тут два устройства, от которых зависит глубина цвета. Сама матрица с её чипом и материнка нотебука. Есть ли смысл ставить хорошую дорогую матрицу?
                                                                                                                            0
                                                                                                                            На материнке разве могут зарезать битность? Про разрешение слышал, но битность выдаёт видеокарта, и они сейчас везде как минимум 8 выдают.
                                                                                                                              0
                                                                                                                              Понятия не имею, были ли видеокарты на нотебуках с 6-бит-цветом…
                                                                                                                              У меня была неприятная история с китайским комплектом матрица-контроллер. На IPS-матрице отчетливо видны были ступеньки на переходах цвета. То есть, глубины цвета не хватало. Через год контроллер спалил по глупости и купил другой. С новым контроллером картинка на матрице намного лучше.
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Отвечу всем сразу.
                                                                                                                                TN матрица TN матрице рознь. Есть почти без искажений цвета. Для этого хорошим показателем является охват sRGB.

                                                                                                                                Ноутбуков с 6-бит видеокартой я не встречал. Но! 99% матриц не умеют физически показывать более 6 бит на компоненту.
                                                                                                                                Есть же матрицы которые умеют показывать 10 бит на компоненту.
                                                                                                                                Например HP 8770w, 8760w и их последователи ZBook имеют вариант конфигурации «DreamColor» с полным охватом пространства AdobeRGB. Есть подобная линейка от Dell. Вариант от HP с 10 битной матрицей отличается не только самой матрицей но и тем что в дисплее, за матрицей стоит еще дополнительная плата декодера. Материнка при этом та же самая, и втыкается все это в тот же LVDS. И, да, это работает только с проф видео картами. Например линейка Quadro от nVidia. Последствием этого является забавный момент что во всех этих ноутбуках видеокарта легко апгрейдится.

                                                                                                                                Как человек ежемесячно платящий Adobe 50$ из своего личного кармана за полную подписку, скажу что принципиальной разницы между хорошим TN и IPS я не вижу. Намного важнее правильная калибровка монитора.

                                                                                                                                В тоже время, разница между 10-бит и 6-бит (включая даже фигню типа Ретины) разительна.
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  10 бит — это же требование спецификации HDR?
                                                                                                                                  То есть, если я найду комплект матрица/контроллер с HDR, то там будет 4к-матрица на 10 бит?
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Ни разу не встречал вместе 10 бит и HDR.
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Сейчас разве не 8bit 4k матрицы ставят в подобные ноуты?
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      На ибей.сом есть комплект HDR Free Sync2 HDMI DP Board + 15.6inch 3840x2160 UHD 4K Matte LCD LQ156D1JW31.
                                                                                                                                      Какая глубина цвета, 6 бит или 10 бит будет на самом деле?
                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        У матрицы заявлено 16.7M цветов, получает 8 бит.
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          Спасибо за разъяснение!
                                                                                                                                          Хитрый китаец пишет, что контроллер у него HDR, а про матрицу 8 бит умалчивает.
                                                                                                                                          Я сам не обратил бы внимание.
                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        Тут я соглашусь, т.к. был давно ноутбук Sony Vaio с TN матрицей, IPS тогда редко встретишь, дак вот, на этой соньке цвета не плавали при наклоне и по всем параметрам было норм, просто красивейшая картинка была, но иногда производители нынче даже не в дешевые ноуты ставят такие матрицы, что отклонение на 2-3 градуса меняет цвет, а яркость такая, как-будто на 50% убавлена…
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Как раз подвернулся случай: надо найти матрицу для Acer E1 572, edp 2 lanes, 30pin, fhd.
                                                                                                                                Нашел подходящие модели с 8 бит и. 72% gamut на панелук и у местных интернет-продавцов в ФРГ (на ибей и амазон).
                                                                                                                                Результат поисков и переписок с продавцами удручает. Независимо от цены все продают дешёвейшую замену с 6 бит. Купить матрицу с 8 бит или 6 бит + FRC невозможно.
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Всё-таки я получил мой дисплей N156HCE-EN1

                                                                                                                                  Один из продавцов отписался, просил прощения за нерадивого коллегу, и обещал, что пришлёт именно N156HCE-EN1. Цена 125 евро.
                                                                                                                                  В самом деле, прислали N156HCE-EN1.

                                                                                                                                  После существенного обновления нотебука (ремонт корпуса, новые петли экрана, веб-камера, новая матрица, ОЗУ, SSD, новая клавиатура) он стал очень приятен в использовании. Самое главное — новый дисплей. 8 бит, 72% охвата NTSC. Он притягивает взгляд, на изображение приятно смотреть.
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Я тоже озадачился теперь поиском уже 8 битной матрицы, нашел одну, купил — очень яркая и цвета прям супер, видно красный дак красный такой сочный, а не коричневатый… Но, новая матрица на несколько мм шире и не влезла. Местный продавец чем хорош, что без проблем забирает обратно если не подошло, но отказывается помогать искать аналог, только по конкретной модели могут найти и продать. Теперь с этим продавцом договорился что куплю у них 3-4 матрицы и оставлю то что подойдет, остальное сдам. Но ничего найти не смог, такая беда, что матрицы или 6 бит с расширением оттенков до 16м или вроде по даташитам 8 бит, а продают некий аналог совместимый с такой моделью, который уже на 6 бит.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Какая модель старой матрицы? Может вместе чего-нибудь найдем.
                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        B156HAN02.1, как в статье, ноут то я прокачал по максималке и 32 оперативки воткнул и SSD большой, всё летает, но по веб-разработке затруднительно с 6 битной матрицей с графикой работать…
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          Матрица, которую я встроил в старый Acer E1, N156HCE-EN1, подходит по размерам один в один с Вашей старой матрицей. Только ушей крепления у моей нет, придется на двусторонний скотч закрепить.
                                                                                                                                          По разъёму и сигналам тоже должна подойти.
                                                                                                                                          сравнение
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Ушки мне так раз не нужны, я их отламывал, просто пальцами пару раз согнуть-разогнуть и оно отламывается легко и ровно. Можете в личку написать где купили, а то некоторые продавцы аналоги клепают под 100500 матриц и продают одну ужасную, но совместимую со всеми.
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Удалил
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Тоже менял на своем Asus K551LN матрицу с 1366 на 1920 (прежняя матрица была блеклая, с ненормальной цветопередачей и фиговыми углами обзора), cdrom на ssd, как и основной HDD, затем заменил не работающий нормально одночастотный wi-fi mediatek на двухчастотный intel в mini-pci-e слоте и добавил еще ssd в mSATA слот. Думаю теперь, может теперь и процессор перекинуть… Вообщем, сначала хотел продавать ноут, но после такого апгрейда корову оставлю себе )
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Аж поперхнулся, когда увидел ваш отщёлкиватель защелок. Просто сам точно таким же пользуюсь. Классные инструменты у 24.ру были всё-таки.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Эх, классный был банк…
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Извиняюсь, но AРVA — это т.н. VA-матрица (Vertical Alignment), т.е. как бы ни разу не IPS. В общем случае, в плане качества изображения стоит выше TN но ниже IPS (ближе к последнему). А так — браво, я в своё время чтот очканул такую манипуляцию проделать.

                                                                                                                                      UDP — прочитал дальше ветку — всё же вроде одна из разновидностей IPS, погорячился яс комментом.
                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        Я пока на panelook разгребал даташиты — вообще столько разновидностей IPS (как там утверждается) увидел, такое ощущение, что каждый производитель придумывает свое уникальное…

                                                                                                                                      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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