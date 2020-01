Выборочный обход блокировок на маршрутизаторах с прошивкой Padavan и Keenetic OS

Содержание

Введение

Простота и лёгкость управления (после настройки).

Полный контроль над тем, какие ресурсы нужно разблокировать.

Минимальные требования к ресурсам процессора и ОЗУ маршрутизатора.

Широкий охват нюансов при обходе блокировок.

Как вы будете управлять обходом блокировок после настройки?

Вот пример моего личного файла ###Торрент-трекеры rutracker.org rutor.info rutor.is mega-tor.org kinozal.tv nnm-club.me nnm-club.ws tfile.me tfile-home.org tfile1.cc megatfile.cc megapeer.org megapeer.ru tapochek.net tparser.org tparser.me rustorka.com uniongang.tv fast-torrent.ru ###Каталоги медиаконтента для программ rezka.ag hdrezka.ag hdrezka.me filmix.co filmix.cc seasonvar.ru ###Книги lib.rus.ec flibusta.is flibs.me flisland.net flibusta.site ###Телеграм telegram.org tdesktop.com tdesktop.org tdesktop.info tdesktop.net telesco.pe telegram.dog telegram.me t.me telegra.ph web.telegram.org desktop.telegram.org updates.tdesktop.com venus.web.telegram.org flora.web.telegram.org vesta.web.telegram.org pluto.web.telegram.org aurora.web.telegram.org 149.154.160.0/20 91.108.4.0/22 91.108.8.0/22 91.108.12.0/22 91.108.16.0/22 91.108.56.0/22 109.239.140.0/24 67.198.55.0/24 ###Разное 7-zip.org edem.tv 4pna.com 2019.vote ###Проверка Tor check.torproject.org ###Пример разблокировки по IP (убрать # в начале строки) #195.82.146.214 ###Пример разблокировки по CIDR (убрать # в начале строки) #103.21.244.0/22 ###Пример разблокировки по диапазону (убрать # в начале строки) #100.100.100.200-100.100.100.210



unblock_update.sh

Принцип работы

При инициализации маршрутизатора создаётся пустое множество IP-адресов ipset с именем unblock.

В брандмауэр добавляется правило перенаправления всех пакетов с адресатами из unblock в сервис Tor.

Запускается сервис Tor в режиме прозрачного прокси.

Запускается специальный скрипт unblock_ipset.sh, который резолвит все домены из unblock.txt и добавляет их IP-адреса в множество unblock. IP-адреса, диапазоны и CIDR из этого файла тоже добавляются в unblock.

Запускается dnsmasq с дополнительным конфигурационным файлом unblock.dnsmasq, в котором указано добавление IP-адресов доменов из unblock.txt в множество unblock при резолвинге.

cron с определенной периодичностью запускает unblock_ipset.sh, чтобы частично компенсировать возможные случаи с нюансами.

При необходимости все домены из unblock.txt (и только они) резолвятся через dnscrypt-proxy, если провайдер фильтрует DNS.

Настройка маршрутизатора с прошивкой Padavan

1. Установка необходимого ПО на маршрутизаторе

opkg update opkg install mc tor tor-geoip bind-dig cron

2. Инициализация ipset, создание множества IP-адресов unblock (start_script.sh)

mcedit /etc/storage/start_script.sh

modprobe ip_set modprobe ip_set_hash_ip modprobe ip_set_hash_net modprobe ip_set_bitmap_ip modprobe ip_set_list_set modprobe xt_set ipset create unblock hash:net

3. Настройка Tor

cat /dev/null > /opt/etc/tor/torrc

mcedit /opt/etc/tor/torrc

User admin PidFile /opt/var/run/tor.pid ExcludeExitNodes {RU},{UA},{AM},{KG},{BY} StrictNodes 1 TransPort 192.168.0.1:9141 ExitRelay 0 ExitPolicy reject *:* ExitPolicy reject6 *:* GeoIPFile /opt/share/tor/geoip GeoIPv6File /opt/share/tor/geoip6 DataDirectory /opt/var/lib/tor

Исключить выходные узлы: Россия, Украина, Армения Киргизия, Беларусь.

Повесить «прозрачный» прокси на адрес 192.168.0.1, порт 9141.

Запретить быть точкой выхода.

4. Список доменов (и не только) для обхода блокировки (unblock.txt)

mcedit /opt/etc/unblock.txt

Вот пример моего личного файла ###Торрент-трекеры rutracker.org rutor.info rutor.is mega-tor.org kinozal.tv nnm-club.me nnm-club.ws tfile.me tfile-home.org tfile1.cc megatfile.cc megapeer.org megapeer.ru tapochek.net tparser.org tparser.me rustorka.com uniongang.tv fast-torrent.ru ###Каталоги медиаконтента для программ rezka.ag hdrezka.ag hdrezka.me filmix.co filmix.cc seasonvar.ru ###Книги lib.rus.ec flibusta.is flibs.me flisland.net flibusta.site ###Телеграм telegram.org tdesktop.com tdesktop.org tdesktop.info tdesktop.net telesco.pe telegram.dog telegram.me t.me telegra.ph web.telegram.org desktop.telegram.org updates.tdesktop.com venus.web.telegram.org flora.web.telegram.org vesta.web.telegram.org pluto.web.telegram.org aurora.web.telegram.org 149.154.160.0/20 91.108.4.0/22 91.108.8.0/22 91.108.12.0/22 91.108.16.0/22 91.108.56.0/22 109.239.140.0/24 67.198.55.0/24 ###Разное 7-zip.org edem.tv 4pna.com 2019.vote ###Проверка Tor check.torproject.org ###Пример разблокировки по IP (убрать # в начале строки) #195.82.146.214 ###Пример разблокировки по CIDR (убрать # в начале строки) #103.21.244.0/22 ###Пример разблокировки по диапазону (убрать # в начале строки) #100.100.100.200-100.100.100.210



5. Скрипт для заполнения множества unblock IP-адресами заданного списка доменов (unblock_ipset.sh)

mcedit /opt/bin/unblock_ipset.sh

#!/bin/sh until ADDRS=$(dig +short google.com @localhost) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue cidr=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ ! -z "$cidr" ]; then ipset -exist add unblock $cidr continue fi range=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}-[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ ! -z "$range" ]; then ipset -exist add unblock $range continue fi addr=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ ! -z "$addr" ]; then ipset -exist add unblock $addr continue fi dig +short $line @localhost | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' | awk '{system("ipset -exist add unblock "$1)}' done < /opt/etc/unblock.txt

chmod +x /opt/bin/unblock_ipset.sh

6. Скрипт для формирования дополнительного конфигурационного файла dnsmasq из заданного списка доменов (unblock_dnsmasq.sh)

mcedit /opt/bin/unblock_dnsmasq.sh

#!/bin/sh cat /dev/null > /opt/etc/unblock.dnsmasq while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue echo $line | grep -Eq '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' && continue echo "ipset=/$line/unblock" >> /opt/etc/unblock.dnsmasq done < /opt/etc/unblock.txt

chmod +x /opt/bin/unblock_dnsmasq.sh

unblock_dnsmasq.sh

cat /opt/etc/unblock.dnsmasq

7. Скрипт ручного принудительного обновления системы после редактирования списка доменов (unblock_update.sh)

mcedit /opt/bin/unblock_update.sh

#!/bin/sh ipset flush unblock /opt/bin/unblock_dnsmasq.sh restart_dhcpd sleep 3 /opt/bin/unblock_ipset.sh &

chmod +x /opt/bin/unblock_update.sh

8. Скрипт автоматического заполнения множества unblock при загрузке маршрутизатора (S99unblock)

mcedit /opt/etc/init.d/S99unblock

#!/bin/sh [ "$1" != "start" ] && exit 0 /opt/bin/unblock_ipset.sh &

chmod +x /opt/etc/init.d/S99unblock

9. Перенаправление пакетов с адресатами из unblock в Tor (post_iptables_script.sh)

mcedit /etc/storage/post_iptables_script.sh

iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 9141

iptables -t nat -I PREROUTING -i br0 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.0.1 iptables -t nat -I PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.0.1

10. Подключение дополнительного конфигурационного файла к dnsmasq

mcedit /etc/storage/dnsmasq/dnsmasq.conf

conf-file=/opt/etc/unblock.dnsmasq

server=8.8.8.8

11. Добавление задачи в cron для периодического обновления содержимого множества unblock

sed -i 's/root/admin/g' /opt/etc/crontab

mcedit /opt/etc/crontab

00 06 * * * admin /opt/bin/unblock_ipset.sh

12. Перезагрузка маршрутизатора

reboot

Настройка маршрутизатора с Keenetic OS

Важное замечание. Вам придётся отключить штатный DNS-сервер в системе, мы будем использовать dnsmasq вместо него. Вы потеряете возможность назначать DNS-сервисы (Яндекс.DNS/SkyDNS/AdGuard DNS) индивидуально для клиентов, но без проблем сможете использовать их глобально через настройки dnsmasq при необходимости.

1. Установка необходимого ПО на маршрутизаторе

opkg update opkg install mc tor tor-geoip bind-dig cron dnsmasq-full ipset iptables

2. Инициализация ipset, создание множества IP-адресов unblock (100-ipset.sh)

ipset create test hash:net

mcedit /opt/etc/ndm/fs.d/100-ipset.sh

#!/bin/sh [ "$1" != "start" ] && exit 0 ipset create unblock hash:net -exist exit 0

chmod +x /opt/etc/ndm/fs.d/100-ipset.sh

3. Настройка Tor

cat /dev/null > /opt/etc/tor/torrc

mcedit /opt/etc/tor/torrc

User root PidFile /opt/var/run/tor.pid ExcludeExitNodes {RU},{UA},{AM},{KG},{BY} StrictNodes 1 TransPort 192.168.0.1:9141 ExitRelay 0 ExitPolicy reject *:* ExitPolicy reject6 *:* GeoIPFile /opt/share/tor/geoip GeoIPv6File /opt/share/tor/geoip6 DataDirectory /opt/var/lib/tor

Исключить выходные узлы: Россия, Украина, Армения Киргизия, Беларусь.

Повесить «прозрачный» прокси на адрес 192.168.0.1, порт 9141.

Запретить быть точкой выхода.

4. Список доменов (и не только) для обхода блокировки (unblock.txt)

mcedit /opt/etc/unblock.txt

Вот пример моего личного файла ###Торрент-трекеры rutracker.org rutor.info rutor.is mega-tor.org kinozal.tv nnm-club.me nnm-club.ws tfile.me tfile-home.org tfile1.cc megatfile.cc megapeer.org megapeer.ru tapochek.net tparser.org tparser.me rustorka.com uniongang.tv fast-torrent.ru ###Каталоги медиаконтента для программ rezka.ag hdrezka.ag hdrezka.me filmix.co filmix.cc seasonvar.ru ###Книги lib.rus.ec flibusta.is flibs.me flisland.net flibusta.site ###Телеграм telegram.org tdesktop.com tdesktop.org tdesktop.info tdesktop.net telesco.pe telegram.dog telegram.me t.me telegra.ph web.telegram.org desktop.telegram.org updates.tdesktop.com venus.web.telegram.org flora.web.telegram.org vesta.web.telegram.org pluto.web.telegram.org aurora.web.telegram.org 149.154.160.0/20 91.108.4.0/22 91.108.8.0/22 91.108.12.0/22 91.108.16.0/22 91.108.56.0/22 109.239.140.0/24 67.198.55.0/24 ###Разное 7-zip.org edem.tv 4pna.com 2019.vote ###Проверка Tor check.torproject.org ###Пример разблокировки по IP (убрать # в начале строки) #195.82.146.214 ###Пример разблокировки по CIDR (убрать # в начале строки) #103.21.244.0/22 ###Пример разблокировки по диапазону (убрать # в начале строки) #100.100.100.200-100.100.100.210



5. Скрипт для заполнения множества unblock IP-адресами заданного списка доменов (unblock_ipset.sh)

mcedit /opt/bin/unblock_ipset.sh

#!/bin/sh until ADDRS=$(dig +short google.com @localhost) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue cidr=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ ! -z "$cidr" ]; then ipset -exist add unblock $cidr continue fi range=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}-[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ ! -z "$range" ]; then ipset -exist add unblock $range continue fi addr=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ ! -z "$addr" ]; then ipset -exist add unblock $addr continue fi dig +short $line @localhost | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' | awk '{system("ipset -exist add unblock "$1)}' done < /opt/etc/unblock.txt

chmod +x /opt/bin/unblock_ipset.sh

6. Скрипт для формирования дополнительного конфигурационного файла dnsmasq из заданного списка доменов (unblock_dnsmasq.sh)

mcedit /opt/bin/unblock_dnsmasq.sh

#!/bin/sh cat /dev/null > /opt/etc/unblock.dnsmasq while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue echo $line | grep -Eq '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' && continue echo "ipset=/$line/unblock" >> /opt/etc/unblock.dnsmasq done < /opt/etc/unblock.txt

chmod +x /opt/bin/unblock_dnsmasq.sh

unblock_dnsmasq.sh

cat /opt/etc/unblock.dnsmasq

7. Скрипт ручного принудительного обновления системы после редактирования списка доменов (unblock_update.sh)

mcedit /opt/bin/unblock_update.sh

#!/bin/sh ipset flush unblock /opt/bin/unblock_dnsmasq.sh /opt/etc/init.d/S56dnsmasq restart /opt/bin/unblock_ipset.sh &

chmod +x /opt/bin/unblock_update.sh

8. Скрипт автоматического заполнения множества unblock при загрузке маршрутизатора (S99unblock)

mcedit /opt/etc/init.d/S99unblock

#!/bin/sh [ "$1" != "start" ] && exit 0 /opt/bin/unblock_ipset.sh &

chmod +x /opt/etc/init.d/S99unblock

9. Перенаправление пакетов с адресатами из unblock в Tor (100-redirect.sh)

mcedit /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-redirect.sh

#!/bin/sh [ "$type" == "ip6tables" ] && exit 0 if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep unblock)" ]; then ipset create unblock hash:net -exist iptables -w -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 9141 fi exit 0

if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep "udp \-\-dport 53 \-j DNAT")" ]; then iptables -w -t nat -I PREROUTING -i br0 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.0.1 fi if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep "tcp \-\-dport 53 \-j DNAT")" ]; then iptables -w -t nat -I PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.0.1 fi

chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-redirect.sh

10. Настройка dnsmasq и подключение дополнительного конфигурационного файла к dnsmasq

cat /dev/null > /opt/etc/dnsmasq.conf

mcedit /opt/etc/dnsmasq.conf

user=nobody bogus-priv no-negcache clear-on-reload bind-dynamic listen-address=192.168.0.1 listen-address=127.0.0.1 min-port=4096 cache-size=1536 expand-hosts log-async conf-file=/opt/etc/unblock.dnsmasq server=8.8.8.8

11. Добавление задачи в cron для периодического обновления содержимого множества unblock

mcedit /opt/etc/crontab

00 06 * * * root /opt/bin/unblock_ipset.sh

12. Отключение штатного DNS-сервера и перезагрузка маршрутизатора

opkg dns-override system configuration save system reboot

Основные методы диагностики ошибок после настройки

ipset list unblock

iptables-save 2>/dev/null | grep unblock

Дополнительный обход фильтрации DNS-запросов провайдером

opkg update opkg install dnscrypt-proxy2

mcedit /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml

listen_addresses = ['127.0.0.1:9153'] fallback_resolver = '77.88.8.8:1253' cache = false

/opt/etc/init.d/S09dnscrypt-proxy2 start

dig +short google.com @localhost -p 9153

mcedit /opt/bin/unblock_ipset.sh

#!/bin/sh until ADDRS=$(dig +short google.com @localhost -p 9153) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue cidr=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ ! -z "$cidr" ]; then ipset -exist add unblock $cidr continue fi range=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}-[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ ! -z "$range" ]; then ipset -exist add unblock $range continue fi addr=$(echo $line | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}') if [ ! -z "$addr" ]; then ipset -exist add unblock $addr continue fi dig +short $line @localhost -p 9153 | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' | awk '{system("ipset -exist add unblock "$1)}' done < /opt/etc/unblock.txt

mcedit /opt/bin/unblock_dnsmasq.sh

#!/bin/sh cat /dev/null > /opt/etc/unblock.dnsmasq while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue echo $line | grep -Eq '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' && continue echo "ipset=/$line/unblock" >> /opt/etc/unblock.dnsmasq echo "server=/$line/127.0.0.1#9153" >> /opt/etc/unblock.dnsmasq done < /opt/etc/unblock.txt

unblock_update.sh

VirtualAddrNetwork 10.254.0.0/16 DNSPort 127.0.0.1:9053 AutomapHostsOnResolve 1

server=/onion/127.0.0.1#9053 ipset=/onion/unblock

server=/rutorc6mqdinc4cz.onion/127.0.0.1#9053 ipset=/rutorc6mqdinc4cz.onion/unblock server=/nnmclub5toro7u65.onion/127.0.0.1#9053 ipset=/nnmclub5toro7u65.onion/unblock server=/flibustahezeous3.onion/127.0.0.1#9053 ipset=/flibustahezeous3.onion/unblock

TransPort 0.0.0.0:9141

iptables -t nat -A PREROUTING -i ИНТЕРФЕЙС -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 9141

Инструкций с разными вариантами обхода блокировок Интернет-ресурсов опубликовано огромное количество. Но тема не теряет актуальности. Даже всё чаще звучат инициативы на законодательном уровне заблокировать статьи о методах обхода блокировок. И появились слухи, что Роскомнадзор получит ещё одну пачку денег налогоплательщиков на «более лучшие» блокировки. Опытные пользователи ничего нового и полезного из статьи не узнают. А вот другие получат готовые пошаговые инструкции для простого и эффективного выборочного обхода блокировок на популярных маршрутизаторах с прошивкой Padavan и Keenetic.Я около двух лет использовал вариант обхода блокировок от Zolg . На нём основываются многие инструкций в сети. Моя в том числе.Всё было хорошо, но «лучшее всегда враг хорошего». Во-первых, некоторые новые программы стали слишком «умными» и резолвят домены собственными методами, минуя DNS-сервер маршрутизатора. Это не позволяет dnsmasq на маршрутизаторе добавить адрес во множество ipset для разблокировки и приводит к закономерному результату — ресурс остаётся заблокированным. В Android 9 вообще появилась штатная поддержка DNS-over-TLS, т.е. этот метод обхода блокировки перестаёт работать (если другое устройство ранее не обращалось к dnsmasq). Во-вторых, обновление всего списка доменов из antizapret приводит к непредсказуемым результатам каждый раз. В список могут попасть домены, которые в реальности не заблокированы, и работа которых важна через основной канал. Нужно постоянно быть начеку и руками править сгенерированные файлы. В-третьих, надоело «таскать за собой» огромный список доменов с десятком тысяч казино и подобные, которые просто не нужны. Со временем я понял, что мне нужен лишь небольшой конкретный список заблокированных ресурсов.Так что я год уже использую немного изменённый метод разблокировки, которым полностью удовлетворён:Важно отметить, что мой вариант не предназначен для случая, когда вам нужно разблокировать сотни и тысячи доменов. Потому что при старте маршрутизатора происходит резолвинг каждого домена из заданного списка. Чем больше доменов в списке, тем дольше будет происходить инициализация множества ipset для разблокировки.Основа обхода блокировок та же — сеть Tor. Её использование обусловлено двумя простыми факторами— бесплатность, и вероятность того, что Tor будет заблокирован в России, близка к нолю, в отличие от любого VPN-сервиса. Tor является фундаментом наркотрафика в России от среднего звена до самых низов. Блокировка Tor приведёт к поиску новых инструментов для рынка и снижению уровню анонимности, что повлечёт за собой успешную активизацию работы локальных правоохранительных органов. В конечном итоге это, как вирус, начнёт негативно влиять на верхнее звено. Учитывая последние удивительные новости о связях высших должностных лиц государства с глобальным наркотрафиком в Россию, блокировка Tor в России — это просто табу, хоть она и тривиальная. Ни Роскомнадзор, какие бы миллиарды не выделялись этому ведомству, ни один суд в России не имеют разрешения «сверху» для блокировки Tor. И это уже даже никого не удивляет и не пугает, хоть Россия просто утопает в наркотиках (любой школьник знает, что такое «дакнет», и через 30 минут имеет фактическую возможность в любом городе с населением от 10 тыс. человек беспрепятственно получить любые наркотики практически в любых количествах — такая злая правда жизни). При текущем режиме вероятность блокировки сети Tor ниже, чем вероятность блокировки сайта музея Эрмитаж.Приведённую инструкцию легко адаптировать для маршрутизаторов с OpenWrt. Также, небольшими изменениям легко заменить Tor на OpenVPN.Всё очень просто. У вас есть файл /opt/etc/unblock.txt — простой список для разблокировки. Вы можете разблокировать домен, IP-адрес, диапазон адресов или CIDR. Одна строка — один элемент. Допускаются пустые строки, и можно использовать символ # в начале строки для игнорирования.После редактирования этого файла вы просто выполняете команду для применения новой конфигурации:Все ресурсы из unblock.txt разблокируются без необходимости перезагружать маршрутизатор.У вас должен быть маршрутизатор с установленной прошивкой Padavan и уже настроенным менеджером пакетов Entware. В Windows для подключения подключения к маршрутизатору по SSH вы можете использовать клиент PuTTY Убедитесь, что у вас используется Entware, а не устаревший Entware-ng. Посмотрите содержимое папки /opt/var/opkg-lists. Там будет присутствовать файл entware или entware-ng. Во втором случае вам нужно обновить прошивку Padavan вашего маршрутизатора до последней версии и заново установить менеджер пакетов Entware. Только после этого приступайте к пошаговой инструкции.Как показали отзывы, в основном проблемы возникают у тех, у кого Entware настроен неверно изначально (т.е. не загружаются скрипты из init.d) во внутренней памяти маршрутизатора. Если у вас Xiaomi Mi Router 3 или 3G, и вы не уверены, что Entware во внутренней памяти у вас работает корректно (автоматический запуск), то просто всё настройте заново. Берёте PROMETHEUS. Обновляет скрипт (1). Обновляете исходный код (2). Собираете и прошиваете самую актуальную прошивку (4). Сбрасываете настройки прошивки (NVRAM и хранилище файлов) — Дополнительно > Администрирование > Настройки. Настраиваете доступ в Интернет на маршрутизаторе и включаете SSH. Выполняете в PROMETHEUS Firmware > Форматирование RWFS. Выбираете Дополнительно > Администрирование > Настройки > Монтировать файловую систему в R/W раздел > UBIFS. Перезагрузите маршрутизатор. Все актуальные скрипты запускаа Entware из внутренней памяти будут прописаны автоматически, и всё будет работать как часы.Для тестов я использовал популярный Xiaomi Mi Router 3G (Entware установлен во внутреннюю память) с самой свежей прошивкой — 32a93db. Всё будет работать даже на легендарном малыше WT3020 AD/F/H за 10$.— файловый менеджер Midnight Commander. Он нужен лишь из-за удобного редактора mcedit. Если вы привыкли пользоваться другим текстовым редактором, то mc можно не устанавливать.— сервис Tor.— база гео-IP для Tor.— DNS-клиент (аналог nslookup и host).— планировщик заданий.Подключите необходимые модули и создайте пустое множество адресов с именемпри загрузке маршрутизатора. Для этого откройте в редакторе файлДобавьте в конце:Чтобы вставить из буфера, используйте Shift+Insert, сохранить — F2, выйти — F10.При желании вы можете отредактировать файл start_script.sh через веб-интерфейс маршрутизатора — «Дополнительно» > «Персонализация» > «Скрипты» > «Выполнить перед инициализацией маршрутизатора». После редактирования нажмите «Применить».Удалите содержимое конфигурационного файла Tor:Откройте файл конфигурации Tor:Вставьте (Shift+Insert) содержимое:Замените при необходимостина внутренний адрес вашего маршрутизатора (LAN). Краткое описание конфигурации:unblock.txt — простой список для разблокировки. Вы можете разблокировать домен, IP-адрес, диапазон или CIDR. Одна строка — один элемент. Пустые строки (в том числе с пробелами и табуляциями) игнорируются. Можно использовать символ # в начале строки для игнорирования.Создайте файлКаждая строка может содержать доменное имя, IP-адрес, диапазон или CIDR. Можно использовать символ # для комментирования строк.Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Скрипт достаточно простой, вот суть его работы… Ждём, когда заработает резолвинг домена google.com (если этого не сделать, то при загрузке маршрутизатора не будет заполнено множество unblock, т.к. маршрутизатор будет находиться ещё в процессе инициализации). Читаем строки в файле unblock.txt. У прочитанных строк автоматически удалены пробелы и табуляция в начале и в конце. Пропускаем пустые строки. Пропускаем строки, которые начинают на символ #. Ищем в строке CIDR. Если CIDR найден, то добавляем его в unblock. Ищем в строке диапазон. Если он найден, то добавляем его в unblock. Ищем в строке IP-адрес. Если IP найден, то добавляем его в unblock. Резолвим строку через dig. Все IP-адреса результата добавляем в unblock.Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Скрипт достаточно простой, вот суть его работы… Последовательно читаем строки из /opt/etc/unblock.txt. У прочитанных строк автоматически удалены пробелы и табуляция в начале и в конце. Пропускаем пустые строки. Пропускаем строки, которые начинают на #. Пропускаем строки, которые содержат IP-адрес (IP, диапазон, CIDR), т.е. нас интересуют только строки с именами доменов. В файл /opt/etc/unblock.dnsmasq вносим строки вида «ipset=/доменное_имя/unblock». Это означает, что после определения IP-адресов конкретного домена они будут автоматически добавлены во множество unblock.Обязательно запустите скрипт для генерация файла unblock.dnsmasq:Проверьте, что файл unblock.dnsmasq создался:Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Откройте в редакторе файлДобавьте в конце:При желании вы можете отредактировать файл post_iptables_script.sh через веб-интерфейс маршрутизатора — «Дополнительно» > «Персонализация» > «Скрипты» > «Выполнить после перезапуска правил брандмауэра». После редактирования нажмите «Применить».В этот же файл вы можете добавить (это необязательно) перенаправление всех запросов на внешний порт 53 на себя. Это нужно, чтобы клиенты в локальной сети не использовали сторонние DNS-сервисы. Запросы будут идти через штатный DNS-сервер.Замените при необходимостина внутренний адрес вашего маршрутизатора (LAN).Нам необходимо подключить созданный файл unblock.dnsmasq к dnsmasq. Для этого откройте в редакторе файлДобавьте в конце:Если хотите (это необязательно), можете добавить дополнительный сервер для резолвинга и надёжности:При желании вы можете отредактировать файл dnsmasq.conf через веб-интерфейс маршрутизатора — «Дополнительно» > «LAN» > «DHCP-сервер» > «Пользовательский файл конфигурации dnsmasq.conf». После редактирования нажмите «Применить».Это дополнительная страховка на тот случай, если программы/устройства используют свой собственный метод резолвинга, а IP-адрес домена изменился. Всё, что нужно сделать, это с желаемой периодичностью запускать скрипт unblock_ipset.sh. Для примера будем запускать каждый день в 6 утра.Замените в файле конфигурации cron имя root на admin:Откройте в редакторе файлДобавьте в конце:При желании вы можете закомментировать все остальные шаблонные задачи. Вот, как будет выглядеть ваш файл crontab:Выполните команду:После перезагрузки откройте в браузере сайт check.torproject.org (он должен быть добавлен в unblock.txt). Если вы всё сделали верно, то вы увидите надпись «Congratulations. This browser is configured to use Tor.»:У вас должен быть маршрутизатор Keenetic/Zyxel с уже настроенным менеджером пакетов Entware (OPKG). Например, вот список некоторых маршрутизаторов, которые поддерживают Entware: Keenetic II, Keenetic III, Extra, Extra II, Giga II, Giga III, Omni, Omni II, Viva, Ultra, Ultra II, Omni (KN-1410), Extra (KN-1710), Giga (KN-1010), Ultra (KN-1810), Viva (KN-1910), DSL (KN-2010), Duo (KN-2110). Инструкцию по настройке Entware можно посмотреть тут (до 10 пункта).Если ранее (с прошивкой младше 2.07) вы уже добавляли поддержку Entware, то убедитесь, что у вас используется не устаревший Entware-ng Обязательно включите «Модули ядра подсистемы Netfilter» — Общие настройки > Изменить набор компонентов. Если его нет в списке доступных, то пробуйте установить сначала компонент «Протокол IPv6». Если после этого не появляется, то пробуйте без него, но высокая вероятность, что у вас не будет работать разблокировка по диапазону и CIDR (т.к. не будет поддержки множества hash:net).Для тестов я использовал Keenetic Ultra (KN-1810) с самой свежей прошивкой — 2.14.C.0.0-4.— файловый менеджер Midnight Commander. Он нужен лишь из-за удобного редактора mcedit. Если вы привыкли пользоваться другим текстовым редактором, то mc можно не устанавливать.— сервис Tor.— база гео-IP для Tor.— DNS-клиент (аналог nslookup и host).— планировщик заданий.— DNS-сервер.— консольные утилиты ipset и iptables (возможно, они уже есть в системе и не нужны, я добавил их для подстраховки).Проверьте, что в системе вашего маршрутизатора есть поддержка множества hash:net (как оказалась, не во всех маршрутизаторах Keenetic она есть):Если команда никаких ошибок и сообщений не выдала, значит поддержка есть, и просто следуйте инструкции дальше. В противном случае (есть ошибка) в следующем скрипте вам нужно заменитьна. При этом вы потеряете возможность разблокировки по диапазону и CIDR.Создайте пустое множество адресов с именемпри загрузке маршрутизатора. Для этого создайте файлВставьте (Shift+Insert) содержимое:Чтобы вставить из буфера, используйте Shift+Insert, сохранить — F2, выйти — F10.Дайте права на исполнение:Удалите содержимое конфигурационного файла Tor:Откройте файл конфигурации Tor:Вставьте (Shift+Insert) содержимое:Замените при необходимостина внутренний адрес вашего маршрутизатора (LAN). Краткое описание конфигурации:unblock.txt — простой список для разблокировки. Вы можете разблокировать домен, IP-адрес, диапазон или CIDR. Одна строка — один элемент. Пустые строки (в том числе с пробелами и табуляциями) игнорируются. Можно использовать символ # в начале строки для игнорирования.Создайте файлКаждая строка может содержать доменное имя, IP-адрес, диапазон или CIDR. Можно использовать символ # для комментирования строк.Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Скрипт достаточно простой, вот суть его работы… Ждём, когда заработает резолвинг домена google.com (если этого не сделать, то при загрузке маршрутизатора не будет заполнено множество unblock, т.к. маршрутизатор будет находиться ещё в процессе инициализации). Читаем строки в файле unblock.txt. У прочитанных строк автоматически удалены пробелы и табуляция в начале и в конце. Пропускаем пустые строки. Пропускаем строки, которые начинают на символ #. Ищем в строке CIDR. Если CIDR найден, то добавляем его в unblock. Ищем в строке диапазон. Если он найден, то добавляем его в unblock. Ищем в строке IP-адрес. Если IP найден, то добавляем его в unblock. Резолвим строку через dig. Все IP-адреса результата добавляем в unblock.Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Скрипт достаточно простой. Последовательно читаем строки из /opt/etc/unblock.txt. У прочитанных строк автоматически удалены пробелы и табуляция в начале и в конце. Пропускаем пустые строки. Пропускаем строки, которые начинают на #. Пропускаем строки, которые содержат IP-адрес (IP или CIDR), т.е. нас интересуют только строки с именами доменов. В файл /opt/etc/unblock.dnsmasq вносим строки вида «ipset=/доменное_имя/unblock». Это означает, что после определения IP-адресов конкретного домена они будут автоматически добавлены во множество unblock.Обязательно запустите скрипт для генерация файла unblock.dnsmasq:Проверьте, что файл unblock.dnsmasq создался:Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Создайте скриптВставьте (Shift+Insert) содержимое:Дайте права на исполнение:Для этого создайте файлВставьте (Shift+Insert) содержимое:Если вы в шаге 2 использовали, а не, то замените hash:net на hash:ip. Фактически мы дополнительно дублируем функцию создания множества unblock из 2 шага. Это нужно для подстраховки, если скрипты из fs.d ещё не начали запускаться, а скрипты netfilter.d уже запускаются. Ничего страшного, если unblock уже было создано ранее, команда просто будет проигнорирована.В этот же файл вы можете добавить (это необязательно) перенаправление всех запросов на внешний порт 53 на себя. Это нужно, чтобы клиенты в локальной сети не использовали сторонние DNS-сервисы. Запросы будут идти через штатный DNS-сервер. Перед последним exit добавьте:Замените при необходимостина внутренний адрес вашего маршрутизатора (LAN).Дайте права на исполнение:Удалите содержимое конфигурационного файла dnsmasq:Откройте файл конфигурации dnsmasq:Вставьте (Shift+Insert) содержимое:Замените при необходимостина внутренний адрес вашего маршрутизатора (LAN).Это дополнительная страховка на тот случай, если программы/устройства используют свой собственный метод резолвинга, а IP-адрес домена изменился. Всё, что нужно сделать, это с желаемой периодичностью запускать скрипт unblock_ipset.sh. Для примера будем запускать каждый день в 6 утра.Откройте в редакторе файлДобавьте в конце:При желании вы можете закомментировать все остальные шаблонные задачи. Вот, как будет выглядеть ваш файл crontab:Подключитесь к CLI маршрутизатора Keenetic (порт 23 для Telnet и 22 для SSH, если в системе добавлен компонент «Сервер SSH»).Выполните команду:Встроенный в прошивку DNS-сервер будет выключен, и вместо него будет использоваться dnsmasq из состава Entware. Маршрутизатор при загрузке проверяет, подмонтирована ли папка opt (есть ли флешка/диск с Entware). Если есть, то штатный DNS-сервер не используется. Если нет, используется. Т.е. вынув флешку и перезагрузив маршрутизатор, у вас всё будет работать, как и раньше (перед настройкой).После перезагрузки откройте в браузере сайт check.torproject.org (он должен быть добавлен в unblock.txt). Если вы всё сделали верно, то вы увидите надпись «Congratulations. This browser is configured to use Tor.»:Если проверка с сайтом check.torproject.org (он должен быть добавлен в unblock.txt) проходит, но для других ресурсов продолжает открываться заглушка от провайдера (или не открываются), скорее всего, провайдер вмешивается в DNS-трафик, подменяя ответы — вам нужно сделать дополнительный обход фильтрации DNS-запросов.Если после настройки что-то работает не так, как нужно, используйте простые команды для определения проблемного этапа.Отобразите содержимое множества unblock:Если система сообщит, что такого множества нет, то ошибка на этапе 2 или вы не включили модуль Netfilter в системе (в случае с Keenetic).Если множество окажется пустым, то не отработал скрипт unblock_ipset.sh, который в свою очередь должен быть запущен стартовым скриптом S99unblock. Запустите этот скрипт unblock_ipset.sh вручную. Если множество заполнилось, то ошибка на этапе 8. Если скрипт не может выполниться (скорее всего, ожидает резолвинга google.com), то ошибка где-то на стороне DNS-сервера, возможно, на этапе 10 или 6.Проверьте наличие редиректа в iptables:Если его нет, то ошибка на этапе 9.Если вообще все сайты не работают, т.е. не работает DNS, ошибка где-то в этапе 6 или 10. Возможно, на этапе 9.Если все сайты из unblock.txt не работают (превышено время ожидания), но все другие работают, то проблема где-то на стороне Tor, ошибка на этапе 3.Если провайдер вмешивается в DNS-трафик, подменяя ответы для заблокированных ресурсов, это очень просто обойти. Для этого мы будем использовать dnscrypt-proxy. При желании и опыте вы легко можете заменить dnscrypt на stubby (DNS over TLS).dnscrypt будет использоваться только для тех доменов, которые перечислены в unblock.txt. Все остальные запросы будут идти через штатные DNS-серверы.Если вы уверены, что ваш провайдер не фильтрует DNS-запросы, то эту дополнительную настройку делать не нужно.У вас уже должен быть настроен описанный выше обход блокировок. Нижеследующие настройки идентичны для Padavan и Keenetic OS.Установите дополнительное ПО на маршрутизаторе:Откройте файл конфигурации dnscrypt-proxy:Найдите параметры listen_addresses, fallback_resolver, cache и измените их:77.88.8.8:1253 — это адрес DNS-сервера Яндекс с нестандартным портом. Он является резервным на тот случай, если у dnscrypt-proxy возникнут какие-то проблемы.Запустите dnscrypt-proxy:Убедитесь, что dnscrypt-proxy работает (вы должны в ответ увидеть список IP-адресов):Откройте в редакторе скриптЗамените содержимое на:Мы внесли небольшое изменение — теперь dig для резолвинга использует не штатный DNS-сервер, а dnscrypt-proxy с портом 9153.Откройте в редакторе скриптЗамените содержимое на:Мы внесли небольшое изменение — теперь при генерации файла unblock.dnsmasq дополнительно вносятся строки вида «server=/доменное_имя/127.0.0.1#9153». Это означает, что резолвинг доменов из списка будет происходить через dnscrypt-proxy.Выполните unblock_update.sh:Готово. Все сложные настройки позади. Теперь вы будете только редактировать список unblock.txt при необходимости, добавляя или удаляя из него домены или IP-адреса для разблокировки, и командой unblock_update.sh активировать внесённые изменения.. Часто приходят личные сообщения по статье с типовыми вопросами. Отвечу тут на самые распространённые.В torrc добавить:Для доступа ко всем доменам зоны onion добавьте в dnsmasq.conf:Если вы не хотите открывать доступ ко всем доменам зоны onion, а лишь к определённым, то в dnsmasq.conf добавьте записи следущего вида:В torrc строку с TransPort замените на:Добавьте дополнительный редирект с необходимымм интерфейсом (ИНТЕРФЕЙС — интерфейс VPN-сети):