Данная статья написана исключительно в ознакомительных и исследовательских целях. Призываем вас соблюдать правила работы с сетями и закон, а также всегда помнить об информационной безопасности.

Введение

А где же уязвимость?

Так как же взломать?

Шаг 1. Определяем интерфейс

$ ifconfig

eth0 no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off lo no wireless extensions

Шаг 2. Переводим сетевой адаптер в режим мониторинга

$ airmon-ng start wlan0

Шаг 3. Перехватываем трафик

$ airodump-ng mon0

Шаг 4. Концентрируем перехват на конкретной точке доступа.

$ airodump-ng --bssid 08:86:30:74:22:76 -c 6 -w WPAcrack mon0

08:86:30:74:22:76 BSSID точки доступа

-c 6 канал на котором работает точка доступа Wi-Fi

WPAcrack файл в который запишется handshake

mon0 сетевой адаптер в режиме мониторинга

Шаг 5. Получение handshake

$ aireplay-ng --deauth 100 -a 08:86:30:74:22:76 mon0

100 количество пользователей, которые будут деаутентифицированы

08:86:30:74:22:76 BSSID точки доступа

mon0 сетевой адаптер

Шаг 6. Подбираем пароль

$ aircrack-ng WPAcrack-01.cap -w /pentest/passwords/wordlists/darkc0de

WPAcrack-01.cap файл в который мы записывали handshake (airodump-ng приписал в конце -01.cap)

/pentest/passwords/wordlist/darkc0de абсолютный путь к списку паролей

Сколько времени это займёт?

Советы при использовании

Данный вид атаки эффективен для подбора пароля по списку, но практически бесполезен для рандомного подбора. Все дело во времени. Если Wi-Fi защищён средним паролем из латинских букв и цифр, то рандомный подбор займёт несколько лет. При выборе списка паролей обязательно учитывайте географические факторы. Например, нет смысла делать подбор в ресторане Парижа по русскому списку паролей. Если вы взламываете домашний Wi-Fi, то постарайтесь узнать какие либо персональные данные жертвы (имя, фамилия, дата рождения, кличка собаки и.т.д.) и сгенерировать дополнительный список паролей из этих данных. После того как поймали handshake отключаете работу aireplay-ng (не заставляйте страдать простых пользователей).

В начале 1990-х годов, когда Wi-Fi только появился, был создан алгоритм Wired Equivalent Privacy, который должен был обеспечивать конфиденциальность Wi-Fi сетей. Однако, WEP оказался неэффективным алгоритмом защиты, который легко взломать.На смену пришел новый алгоритм защиты Wi-Fi Protected Access II, который сегодня применяют большинство точек доступа Wi-Fi. WPA2 использует алгоритм шифрования, AES, взломать который крайне сложно.Недостаток WPA2 заключается в том, что зашифрованный пароль передается при подключении пользователей во время так называемого 4-way handshake (4-х стороннего рукопожатия). Если мы поймаем handshake, то узнаем зашифрованный пароль и нам останется лишь расшифровать его. Для этой цели мы воспользуемся aircrack-ng.Для начала нужно узнать, какой сетевой интерфейс нам нужен, для этого вводим команду:Получаем ответ:В моем случае всего три интерфейса, два из которых не имеют беспроводных расширений (no wireless extensions). Поэтому нас интересует только wlan0.Перевод сетевого адаптера в режим мониторинга позволит нам видеть беспроводной трафик, подходящий рядом с нами. Для того чтобы сделать это, вводим команду:Обратите внимание, что airmon-ng переименовал ваш интерфейс (у меня он стал называться mon0, но вам, все же, стоит проверить).Теперь, когда наш сетевой адаптер находится в режиме мониторинга, мы можем захватить, подходящий мимо нас трафик, используя команду airodump-ng. Вводим:Обратите внимание, что все видимые точки доступа перечислены в верхней части экрана, а клиенты — в нижней части экрана.Наш следующий шаг — сосредоточить наши усилия на одной из точек доступа и на ее канале. Нас интересует BSSID и номер канала точки доступа, которую мы будем взламывать. Давайте откроем еще один терминал и введем:Как вы можете видеть на скриншоте выше, мы сейчас концентрируемся на захвате данных с одной точки доступа с ESSID Belkin276 на канале 6. Терминал оставляем открытым!Чтобы захватить зашифрованный пароль, нам нужно, чтобы клиент прошел аутентификацию (подключился к Wi-Fi). Если он уже аутентифицирован, мы можем его деаутентифицировать (отключить), тогда система автоматически повторно аутентифицируется (подключится), в результате чего мы можем получить зашифрованный пароль.То есть нам просто нужно отключить подключенных пользователей, чтобы они подключились снова. Для этого открываем ещё один терминал и вводим:Теперь при повторном подключении окно которое мы оставили на предыдущем шаге поймает handshake. Давайте вернемся к нашему терминалу airodump-ng и посмотрим.Обратите внимание на верхнюю строку справа, airodump-ng вывел: «Handshake WPA». То есть, мы успешно захватили зашифрованный пароль! Это первый шаг к успеху!Теперь, когда у нас есть зашифрованный пароль в нашем файле WPAcrack, мы можем запустить подбор пароля. Но для этого нам нужно иметь список с паролями которые мы хотим использовать. Найти такой список можно за 5 минут в Гугле. Я, же, буду использовать список паролей по умолчанию, включенный в aircrack-ng: BackTrack darkcOde.Открываем новый терминал и вводим:Этот процесс может занять много времени. Все зависит от длины вашего списка паролей, вы можете ждать от нескольких минут до нескольких дней. На моем двухъядерном процессоре Intel aircrack-ng подбирает чуть более 800 паролей в секунду.Когда пароль будет найден, он появится на вашем экране. Будет ли подбор пароля успешным или нет, зависит от вашего списка. Если у вас не получилось подобрать пароль по одному списку, не отчаивайтесь, попробуйте другой.