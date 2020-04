Прямой VPN-туннель между двумя компьютерами находящимися за NAT провайдеров с использованием UDP hole punching

Введение

Теория

Практика

#!/bin/bash if [[ $1 == '' ]]; then echo -e "Укажите номер порта который нужно слушать"; exit; fi iface=`ip route get 8.8.8.8 | head -n 1 | sed 's|.*dev ||' | awk '{print $1}'` a=0 until (( $a == 500)); do packet=`tcpdump -i $iface udp port $1 -vvn -c1 -A` if [[ "$packet" == *"Ident"* ]]; then pack=`echo "$packet" | grep -e "udp sum ok" -e "Ident"` myip=`echo $pack | sed 's/\./ /g' | awk '{print $1"."$2"."$3"."$4}'` myport=`echo $pack | sed 's/\./ /g' | awk '{print $5}'` id=`echo $pack | sed 's|.*Ident:||' | awk '{print $1}'` myname=`echo $pack | sed 's|.*Ident:||' | awk '{print $2}'` echo "$myip:$myport $myname" > /tmp/vpn2-$id-$myname echo "MyData $myip:$myport $(cat /tmp/vpn2-$id-* | grep -v $myname | awk {'print $1'})" | nc $myip $myport -u -p $1 -w 1 cat /tmp/vpn2-$id-* topoint=`cat /tmp/vpn2-$id-* | grep -v "$myname" | sed 's/:/ /g'` if [[ $topoint != '' ]]; then ip=`echo $topoint | awk '{print $1}'` port=`echo $topoint | awk '{print $2}'` echo "MyData $ip:$port $(cat /tmp/vpn2-$id-* | grep $myname | awk {'print $1'})" | nc $ip $port -u -p $1 -w 1 fi fi done

#!/bin/bash nohup /путь-до-скрипта/connector2.sh 13013 > /var/log/connector2.log & exit

#!/bin/bash ######################## Задаем цветной текст ### WARN='\033[37;1;41m' # END='\033[0m' # RED='\033[0;31m' # ${RED} # GREEN='\033[0;32m' # ${GREEN} # ################################################# ####################### Проверяем наличие необходымих приложений ######################################################### al="ip echo readlink dirname ps grep awk kill md5sum shuf nc curl sleep openvpn tcpdump cat" ch=0 for i in $al; do which $i > /dev/null || echo -e "${WARN}Для работы необходим $i ${END}"; which $i > /dev/null || ch=1; done if (( $ch > 0 )); then echo -e "${WARN}Ой, отсутствуют необходимые для корректной работы приложения${END}"; exit; fi ####################################################################################################################### if [[ $1 == '' ]]; then echo -e "${WARN}Введите идентификатор соединения (любое уникальное слово, должно быть одинаковое с двух сторон!) ${END} \t ${GREEN}Для запуска в автоматическом режиме при включении компьютера можно прописать в /etc/rc.local строку nohup /<путь к файлу>/vpn7.sh > /var/log/vpn7.log 2>/dev/hull & ${END}"; exit; fi ABSOLUTE_FILENAME=`readlink -f "$0"` # полный путь до скрипта DIR=`dirname "$ABSOLUTE_FILENAME"` # каталог в котором лежит скрипт ############################### Проверка наличия и загрузка конфигурационного файла ################################## cfg="$DIR/vpn.cfg" if [[ -f "$cfg" ]]; then echo "$(date) Загружаю конфигурационный файл $cfg" source "$cfg" else echo "$(date) Конфигурационный файл не обнаружен!" fi ############################### Проверка наличия секретного ключа ################################## key="$DIR/secret.key" if [ ! -f "$key" ]; then echo -e "${WARN}Секретный ключ VPN-соединения не найден, для генерации ключа выполните: \ openvpn --genkey --secret secret.key Внимание: ключ используется для авторизации и должен \ быть одинаковым с двух сторон!!!${END} # ls -l secret.key -rw------- 1 root root 637 ноя 27 11:12 secret.key # chmod 600 secret.key"; exit; fi ######################################################################################### localport=`shuf -i 20000-65000 -n 1` # Выбор локального порта name=`uname -n | md5sum | awk '{print $1}'` # Имя узла ipsrv="45.141.103.45" # IP-адрес сервера получения данных о второй стороне portsrv="13013" ############################### Запуск цикла ########### until [[ $count > 100 ]]; do ######################################################################################### until [[ -n "$iftosrv" ]]; do echo "$(date) Определяю сетевой интерфейс"; iftosrv=`ip route get $ipsrv | head -n 1 | sed 's|.*dev ||' | awk '{print $1}'`; sleep 5; done # Определение интерфейса netcattosrv="nc -u $ipsrv $portsrv -p $localport -w 1" # Команда посылки пакета NC tcpdumptosrv="tcpdump -i $iftosrv udp and src port $portsrv and src $ipsrv and dst port $localport -n -c1 -A" # Команда приема пакета id=`echo $1| md5sum | awk '{print $1}'` # Преобразеум имя узла в md5 что бы не светить реальное имя ##################### Получение данных о себе и удаленного узла ################################### echo -e "$(date) ${GREEN}Фаза 1 - Получение данных с сервера $ipsrv:$portsrv ${END}" echo -e "$(date) ${GREEN}Использую интерфейс $iftosrv и локальный порт $localport ${END}" until [[ -n "$ip" && -n "$port" ]]; do if [[ -z "$data" ]]; then sleep 1 && echo "Ident: $id $name" | $netcattosrv > /dev/null & sleep 4 && pid=`ps xa | grep "$tcpdumptosrv" | grep -v grep | awk '{print $1}'` && if [[ -n $pid ]]; then kill $pid; echo "$(date) Нет ответа от сервера, пробую еще раз..."; fi & data=`$tcpdumptosrv` sleep 2 fi if [[ -n "$data" ]]; then #echo "Ответ: $data" data=`echo "$data" | grep "MyData" | sed 's|.*MyData ||' | sed 's/:/ /g'` myip=`echo "$data" | awk '{print $1}'` myport=`echo "$data" | awk '{print $2}'` ip=`echo "$data" | awk '{print $3}'` port=`echo "$data" | awk '{print $4}'` data='' if [[ -z $tst ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}Мой внешний IP: $myip и порт: $myport ${END}"; fi if [[ -n $localport && -n $myport && -z $tst ]];then if [[ $localport == $myport ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}Мой локальный порт $localport и внешний порт $myport одиноковые, используется CONE NAT ${END}"; tst=1 else echo -e "$(date) ${RED}Мой локальный порт $localport и внешний порт $myport разные, используется SYMMETRIC NAT ${END}"; tst=1 fi fi fi if [[ -n "$ip" && -n "$port" ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}Получил данные об удаленном узле: IP: $ip Порт: $port, переходим на следующий этап... ${END}"; else sleep=`shuf -i 30-45 -n 1`; echo -e "$(date) ${RED}Нет данных удаленного узла, возможно он еще не вышел на связь, ожидаю данных $sleep секунд и проверяю еще раз... ${END}"; sleep $sleep && pid=`ps xa | grep "$tcpdumptosrv" | grep -v grep | awk '{print $1}'` && if [[ -n $pid ]]; then kill $pid; fi & data=`$tcpdumptosrv` fi done ###################### Организация соединения с удаленным узлом iftopeer=`ip route get "$ip" | head -n 1 | sed 's|.*dev ||' | awk '{print $1}'` echo -e "$(date) ${GREEN}Фаза 2 - Установка соединения с удаленным узлом $ip:$port${END}" echo -e "$(date) ${GREEN}Попытка установки соединения: $myip:$myport -> $ip:$port ${END}" m=0 t=0 connect=0 until (( $connect >= 10 )); do if [ -z "$oktet" ]; then echo "$(date) Октета нет, генерирую и сохраняю в $cfg" oktet=`shuf -i 0-254 -n 1` echo "oktet=$oktet" >> $cfg fi netcattopeer="nc -u $ip $port -p $localport -w 1" tcpdumptopeer="tcpdump -i $iftopeer udp and port $localport and src "$ip" -n -c1 -A" until (( $m >= 10 )); do for w in {1..3}; do for pid1nc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`;do kill $pid1nc; done; echo "445Hi: $m $oktet" | $netcattopeer > /dev/null & sleep 1 for pidnc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`;do kill $pidnc; done done & sleep 4 && pid=`ps xa | grep "$tcpdumptopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'` && sleep 10 && if [[ -n $pid ]]; then kill $pid && echo -e "$(date) ${RED} Нет ответа от пира, пробую еще раз... ${END}"; fi & peer=`$tcpdumptopeer` if [[ -n $peer ]]; then newport=`echo "$peer" | grep " IP " | sed "s|.* $ip.||" | awk '{print $1}'` if (( $newport != $port )); then echo -e "$(date) ${WARN}Порт изменился $port -> $newport ${END}"; port=$newport; netcattopeer="nc -u $ip $port -p $localport -w 1" fi mm=`echo "$peer" | grep "445Hi: " | sed 's|.*445Hi: ||' | awk '{print $1}'` echo -e "$(date) ${GREEN} Получил: $mm - передаю: $mm+1 ${END}" if (( $m <= $mm )); then m=$(( $mm + 1 )); fi text=`echo "$peer" | grep "445Hi: " | sed 's|.*445Hi: ||' | awk '{print $2}'` else (( t++ )) echo -e "$(date) ${RED} Данных нет $t раз ${END}" if (( $t > 5 ));then echo -e "$(date) ${RED} Превышен интервал ожидания, переподключаюсь ${END}"; m=10; connect=1012; ip=''; port=''; fi fi done if (( $connect < 1012 )); then echo -e "$(date) ${GREEN}Значение: $m ${END}" if [[ -n $endoktet ]]; then echo "$(date) Обнаружен конечный октет = $endoktet" if [[ $endoktet == 1 ]]; then ipaddress="10.$text.$oktet.1" else ipaddress="10.$oktet.$text.2" fi else echo "$(date) Не обнаружен конечный октет, генерирую и сохраняю в $cfg" if [[ $port > $myport ]]; then ipaddress="10.$text.$oktet.1" echo "endoktet=1" >> $cfg else ipaddress="10.$oktet.$text.2" echo "endoktet=2" >> $cfg fi fi m=12 for w in {1..9}; do for pid2nc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`;do kill $pid2nc; done; echo "445Hi: $m $oktet" | $netcattopeer > /dev/null; sleep 0.5; done for pidnc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`; do kill $pidnc && echo -e "$(date) ${RED}Завершен процесс $pidnc (NetCat) для освобождения порта $localport${END}"; done rpfilter=`cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter` if [[ $rpfilter == 1 ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}rp_filter=$rpfilter - активна защита от подмены адресов (спуфинга)${END}"; else echo -e "$(date) ${RED}Внимение, rp_filter=$rpfilter! Включаю (sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1) «строгий режим» проверки для защиты от подмены адресов (спуфинга) ${END}"; sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 fi echo -e "$(date) ${GREEN} Запускаюсь... IP-адрес: $ipaddress...${END}" $(which lsmod) | grep tun || $(which modprobe) tun openvpn --remote $ip --rport $port --lport $localport \ --proto udp --dev tap --float --auth-nocache --verb 3 --mute 20 \ --ifconfig "$ipaddress" 255.255.255.252 \ --secret "$DIR/secret.key" \ --auth SHA256 --cipher AES-256-CBC \ --ncp-disable --ping 10 --ping-exit 40 \ --comp-lzo yes echo -e "$(date) ${RED} Соединение прервано... ${END}" m=0 t=0 (( connect++ )); fi done done

# nano vpn7.sh

# chmod +x vpn7.sh

# openvpn --genkey --secret secret.key

# ./vpn7.sh 517vA0051smB4dE

#!/bin/bash nohup /путь-до-скрипта/vpn7.sh <ID-соединения> >/var/log/vpn7.log 2>/dev/hull & exit

использовать узел для хранения особо важных данных, и иметь к ним доступ, допустим, в случае утери ноутбука все данные будут на узле

использовать на ноутбуке удаленный рабочий стол компьютера

организовать связи с компьютером друга и поиграть в сетевую игру

иметь доступ к домашней камере видеонаблюдения с рабочего компьютера или просмотреть веб-камеру ноутбука

простота в настройке и использовании

трафик идет напрямую

трафик шифруется и защищен от перехвата

нет необходимости пробрасывать порты

скрипт запускается автоматически

главный недостаток это использования VPS как источника данных для соединения, но я думаю над этим

некоторые провайдеры блокируют трафик между другими провайдерами (замечено у сотовых операторов)

при использовании с обоих сторон одного провадера может не сработать, зависит от типа NAT

при использовании провадером «жесткого» NAT может не сработать

команда активации защиты от подмены адресов, уязвимость CVE-2019-14899

команды завершающие зависшие процессы NC, ускоряется процесс установки соединения

внутренние IP-адреса генерируются при первом запуске и их составляющие хранятся в vpn.cfg

Статья о том, как мне удалось организовать прямой (точка-точка) VPN-туннель между двумя компьютерами,, при помощи VPS и простых скриптов, используя стандартные утилиты Linux, без каких-либо настроек сетевого оборудования.Существует множество программ (TeamViewer, Hamachi) для удаленного управления компьютером, передачи данных и т.п. Работают они на удивление хорошо и в любых условиях. Но как правило это платные сервисы. Как устроены эти программы неизвестно, да и особого желания их использовать они у меня не вызывают. Я как пользователь ОС Linux (в основном Ubuntu) использовал для передачи данных и управлением своими ПК связку из OpenVPN, SSH, VNC, RDP и прочие сервисы в зависимости от потребности. Для того чтобы организовать сеть между двух компьютеров я использовал VPN-сервер, что бы эти компьютеры подключались к OpenVPN серверу и весь трафик шел через сервер. Это не совсем хорошо, ведь трафик проходит двойной путь, в следствии этого терялась скорость.Я давно задумался о решении по организации канала передачи данных непосредственно от узла к узлу, которые находятся за NATом провайдеров, без использования серверов-посредников. Перебрав некоторое количество статей о различных технологиях типа GRE-туннелей, IPsec, UDP Hole Punching , OpenVPN и прочего, я понял, что узлы должны пробивать соединение навстречу друг другу, то есть посылать пакеты на IP и порт удаленного узла. Поставил несколько опытов по организации GRE-туннеля через NAT, передачу сообщения при помощи NetCat навстречу друг другу, иногда это работало, иногда нет, всё зависело от типа используемого провайдером NAT. Не так давно попалась на глаза интересная статья , в которой было описание организации работы OpenVPN соединения между двумя компьютерами (далее узлами). Я прочитал, проверил и заработало, но при условии, что локальный порт узла и внешний порт будут совпадать, то есть мой провайдер будет использовать Cone NAT. Мне же стало интересно организовать туннель между двумя компьютерами при условии, что оба будут находятся за любым типом (Cone или Symmetric) NAT, то есть локальный порт может не совпадать с внешним портом. Задача уперлась в невозможность определения текущего порта внешнего интерфейса без внешней помощи. Если внешний IP-адрес хоть как-то можно узнать (например: curl ifconfig.me), а вот с определением текущего внешнего порта возникла трудность.Для решения этой задачи пришлось использовать VPS (S-синий овал), на нем я поднял скрипт который выполнял роль «Соединителя», что-то типа STUN-сервера : при помощи утилиты TCPDump получал UDP-пакет (далее везде используется UDP протокол) на определенный интерфейс и порт, парсил содержимое пакета, определял IP-адрес/порт источника и отвечал утилитой NetCat возвращая текущие параметры (IP-адрес и порт) соединения, а так же параметры (IP-адрес и порт) удаленного узла к которому нужно подключиться, если эти данные были доступны, иначе ждал пока они не появятся. Все это дело сопоставлялось с идентификатором (ID) соединения, так как несколько соединений могли мешать друг другу, при использовании ID все решалось. Также была проблема того, что узел получал свои же старые данные и пытался по ним подключиться и это решилось с помощью хеша Hostname.На узлах A и B я использовал скрипт и сгенерированный заранее ключ для авторизации VPN-соединения, работало это так: запускался скрипт, случайно выбирался локальный порт в диапазоне от 20000 до 65000 и с этого порта отправлялся пакет на VPS, который содержал в себе ID соединения и хеш hostname, с помощью утилиты NetCat и тут же запускался TCPDump ожидая ответа. В ответ приходил пакет который содержал в себе текущие данные (IP-адрес/порт) этого узла, а при наличие данных удаленного узла, они тоже приходили и начинался обмен приветствиями между узлами. Если же данных удаленного узла не было, то опрос повторялся с периодичностью 30-45 секунд, для поддержания сессии. В момент когда все необходимые данные (IP-адрес и порт текущего узла и удаленного) были на узлах, начинался обмен пакетами, пакет содержал в себе число m=0 и сгенерированное число от 0 до 254 (это число использовалось для генерации внутреннего IP-адреса VPN-соединения). Удаленный узел получив пакет с m=0 отправлял в ответ m=1 и так далее до 10. При получении пакета m=10 инициировалась посылка пачки пакетов с периодичность в 1 секунду с m=13 и запуск OpenVPN, удаленный узел получив m=13 тоже запускал OpenVPN используя локальный порт, IP-адрес и порт удаленного узла, а также сгенерированный внутренний IP вида 10.X.X.{1,2}/30.# cat connector2.shЗапускается автоматически строкой в /etc/rc.localгде 13013 — это порт который нужно слушать, /var/log/connector2.log — лог.# cat vpn7.shСкопировать скрипт в буфер и вставить в тектовый редактор, например:Сделать скрипт исполняемым:Для первого запуска сгенерируем ключ авторизации, нужно скопировать его:Запустим скрипт, например так:Ключ 517vA0051smB4dE сгенерировал на strongpasswordgenerator.com Запускается автоматически строкой в /etc/rc.localгде ID-соединения — это любая уникальная фраза для вашего соединения, /var/log/vpn7.log — лог соединения, ipsrv=«45.141.103.45» — IP-адрес узла где запущен connector2.sh (первый скрипт).Если все настроено правильно, то будет работать как часы: включил и через пару минут у тебя есть связь с удаленным узлом. В скриптах используются бесконечные циклы и временные задержки, то есть скрипт работает пока включен узел и при потере связи будет пытаться восстановить её. Скрипты не идеальные но, сам факт того что эта технология работает дает мне массу новых идей, например:В планах дальнейшее развитие скрипта до какой-нибудь системы, минимизировать время ожидания ответов, прикрутить шифрование передаваемых данных, адаптировать его к ОС Windows и Android, научить работать через Proxy и тому подобное.Думаю на фоне дефицита белых IPv4 адресов моё решение будет актуально, ровно до тех пор, пока в каждый дом не придет IPv6.Обновлено 11.12.2019, добавлено:Другая моя реализация VPN-туннеля, без использования VPS, с использованием STUN и Яндекс.Диска опубликована тут