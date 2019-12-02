Прямой VPN-туннель между двумя компьютерами находящимися за NAT провайдеров с использованием UDP hole punching

Введение

Теория

Практика

#!/bin/bash if [[ $1 == '' ]]; then echo -e "Укажите номер порта который нужно слушать"; exit; fi iface=`ip route get 8.8.8.8 | head -n 1 | sed 's|.*dev ||' | awk '{print $1}'` a=0 until (( $a == 500)); do packet=`tcpdump -i $iface udp port $1 -vvn -c1 -A` if [[ "$packet" == *"Ident"* ]]; then pack=`echo "$packet" | grep -e "udp sum ok" -e "Ident"` myip=`echo $pack | sed 's/\./ /g' | awk '{print $1"."$2"."$3"."$4}'` myport=`echo $pack | sed 's/\./ /g' | awk '{print $5}'` id=`echo $pack | sed 's|.*Ident:||' | awk '{print $1}'` myname=`echo $pack | sed 's|.*Ident:||' | awk '{print $2}'` echo "$myip:$myport $myname" > /tmp/vpn2-$id-$myname echo "MyData $myip:$myport $(cat /tmp/vpn2-$id-* | grep -v $myname | awk {'print $1'})" | nc $myip $myport -u -p $1 -w 1 cat /tmp/vpn2-$id-* topoint=`cat /tmp/vpn2-$id-* | grep -v "$myname" | sed 's/:/ /g'` if [[ $topoint != '' ]]; then ip=`echo $topoint | awk '{print $1}'` port=`echo $topoint | awk '{print $2}'` echo "MyData $ip:$port $(cat /tmp/vpn2-$id-* | grep $myname | awk {'print $1'})" | nc $ip $port -u -p $1 -w 1 fi fi done

#!/bin/bash nohup /путь-до-скрипта/connector2.sh 13013 > /var/log/connector2.log & exit

#!/bin/bash ######################## Задаем цветной текст ### WARN='\033[37;1;41m' # END='\033[0m' # RED='\033[0;31m' # ${RED} # GREEN='\033[0;32m' # ${GREEN} # ################################################# ####################### Проверяем наличие необходымих приложений ######################################################### al="ip echo readlink dirname ps grep awk kill md5sum shuf nc curl sleep openvpn tcpdump cat" ch=0 for i in $al; do which $i > /dev/null || echo -e "${WARN}Для работы необходим $i ${END}"; which $i > /dev/null || ch=1; done if (( $ch > 0 )); then echo -e "${WARN}Ой, отсутствуют необходимые для корректной работы приложения${END}"; exit; fi ####################################################################################################################### if [[ $1 == '' ]]; then echo -e "${WARN}Введите идентификатор соединения (любое уникальное слово, должно быть одинаковое с двух сторон!) ${END} \t ${GREEN}Для запуска в автоматическом режиме при включении компьютера можно прописать в /etc/rc.local строку nohup /<путь к файлу>/vpn7.sh > /var/log/vpn7.log 2>/dev/hull & ${END}"; exit; fi ABSOLUTE_FILENAME=`readlink -f "$0"` # полный путь до скрипта DIR=`dirname "$ABSOLUTE_FILENAME"` # каталог в котором лежит скрипт ############################### Проверка наличия и загрузка конфигурационного файла ################################## cfg="$DIR/vpn.cfg" if [[ -f "$cfg" ]]; then echo "$(date) Загружаю конфигурационный файл $cfg" source "$cfg" else echo "$(date) Конфигурационный файл не обнаружен!" fi ############################### Проверка наличия секретного ключа ################################## key="$DIR/secret.key" if [ ! -f "$key" ]; then echo -e "${WARN}Секретный ключ VPN-соединения не найден, для генерации ключа выполните: \ openvpn --genkey --secret secret.key Внимание: ключ используется для авторизации и должен \ быть одинаковым с двух сторон!!!${END} # ls -l secret.key -rw------- 1 root root 637 ноя 27 11:12 secret.key # chmod 600 secret.key"; exit; fi ######################################################################################### localport=`shuf -i 20000-65000 -n 1` # Выбор локального порта name=`uname -n | md5sum | awk '{print $1}'` # Имя узла ipsrv="45.141.103.45" # IP-адрес сервера получения данных о второй стороне portsrv="13013" ############################### Запуск цикла ########### until [[ $count > 100 ]]; do ######################################################################################### until [[ -n "$iftosrv" ]]; do echo "$(date) Определяю сетевой интерфейс"; iftosrv=`ip route get $ipsrv | head -n 1 | sed 's|.*dev ||' | awk '{print $1}'`; sleep 5; done # Определение интерфейса netcattosrv="nc -u $ipsrv $portsrv -p $localport -w 1" # Команда посылки пакета NC tcpdumptosrv="tcpdump -i $iftosrv udp and src port $portsrv and src $ipsrv and dst port $localport -n -c1 -A" # Команда приема пакета id=`echo $1| md5sum | awk '{print $1}'` # Преобразеум имя узла в md5 что бы не светить реальное имя ##################### Получение данных о себе и удаленного узла ################################### echo -e "$(date) ${GREEN}Фаза 1 - Получение данных с сервера $ipsrv:$portsrv ${END}" echo -e "$(date) ${GREEN}Использую интерфейс $iftosrv и локальный порт $localport ${END}" until [[ -n "$ip" && -n "$port" ]]; do if [[ -z "$data" ]]; then sleep 1 && echo "Ident: $id $name" | $netcattosrv > /dev/null & sleep 4 && pid=`ps xa | grep "$tcpdumptosrv" | grep -v grep | awk '{print $1}'` && if [[ -n $pid ]]; then kill $pid; echo "$(date) Нет ответа от сервера, пробую еще раз..."; fi & data=`$tcpdumptosrv` sleep 2 fi if [[ -n "$data" ]]; then #echo "Ответ: $data" data=`echo "$data" | grep "MyData" | sed 's|.*MyData ||' | sed 's/:/ /g'` myip=`echo "$data" | awk '{print $1}'` myport=`echo "$data" | awk '{print $2}'` ip=`echo "$data" | awk '{print $3}'` port=`echo "$data" | awk '{print $4}'` data='' if [[ -z $tst ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}Мой внешний IP: $myip и порт: $myport ${END}"; fi if [[ -n $localport && -n $myport && -z $tst ]];then if [[ $localport == $myport ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}Мой локальный порт $localport и внешний порт $myport одиноковые, используется CONE NAT ${END}"; tst=1 else echo -e "$(date) ${RED}Мой локальный порт $localport и внешний порт $myport разные, используется SYMMETRIC NAT ${END}"; tst=1 fi fi fi if [[ -n "$ip" && -n "$port" ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}Получил данные об удаленном узле: IP: $ip Порт: $port, переходим на следующий этап... ${END}"; else sleep=`shuf -i 30-45 -n 1`; echo -e "$(date) ${RED}Нет данных удаленного узла, возможно он еще не вышел на связь, ожидаю данных $sleep секунд и проверяю еще раз... ${END}"; sleep $sleep && pid=`ps xa | grep "$tcpdumptosrv" | grep -v grep | awk '{print $1}'` && if [[ -n $pid ]]; then kill $pid; fi & data=`$tcpdumptosrv` fi done ###################### Организация соединения с удаленным узлом iftopeer=`ip route get "$ip" | head -n 1 | sed 's|.*dev ||' | awk '{print $1}'` echo -e "$(date) ${GREEN}Фаза 2 - Установка соединения с удаленным узлом $ip:$port${END}" echo -e "$(date) ${GREEN}Попытка установки соединения: $myip:$myport -> $ip:$port ${END}" m=0 t=0 connect=0 until (( $connect >= 10 )); do if [ -z "$oktet" ]; then echo "$(date) Октета нет, генерирую и сохраняю в $cfg" oktet=`shuf -i 0-254 -n 1` echo "oktet=$oktet" >> $cfg fi netcattopeer="nc -u $ip $port -p $localport -w 1" tcpdumptopeer="tcpdump -i $iftopeer udp and port $localport and src "$ip" -n -c1 -A" until (( $m >= 10 )); do for w in {1..3}; do for pid1nc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`;do kill $pid1nc; done; echo "445Hi: $m $oktet" | $netcattopeer > /dev/null & sleep 1 for pidnc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`;do kill $pidnc; done done & sleep 4 && pid=`ps xa | grep "$tcpdumptopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'` && sleep 10 && if [[ -n $pid ]]; then kill $pid && echo -e "$(date) ${RED} Нет ответа от пира, пробую еще раз... ${END}"; fi & peer=`$tcpdumptopeer` if [[ -n $peer ]]; then newport=`echo "$peer" | grep " IP " | sed "s|.* $ip.||" | awk '{print $1}'` if (( $newport != $port )); then echo -e "$(date) ${WARN}Порт изменился $port -> $newport ${END}"; port=$newport; netcattopeer="nc -u $ip $port -p $localport -w 1" fi mm=`echo "$peer" | grep "445Hi: " | sed 's|.*445Hi: ||' | awk '{print $1}'` echo -e "$(date) ${GREEN} Получил: $mm - передаю: $mm+1 ${END}" if (( $m <= $mm )); then m=$(( $mm + 1 )); fi text=`echo "$peer" | grep "445Hi: " | sed 's|.*445Hi: ||' | awk '{print $2}'` else (( t++ )) echo -e "$(date) ${RED} Данных нет $t раз ${END}" if (( $t > 5 ));then echo -e "$(date) ${RED} Превышен интервал ожидания, переподключаюсь ${END}"; m=10; connect=1012; ip=''; port=''; fi fi done if (( $connect < 1012 )); then echo -e "$(date) ${GREEN}Значение: $m ${END}" if [[ -n $endoktet ]]; then echo "$(date) Обнаружен конечный октет = $endoktet" if [[ $endoktet == 1 ]]; then ipaddress="10.$text.$oktet.1" else ipaddress="10.$oktet.$text.2" fi else echo "$(date) Не обнаружен конечный октет, генерирую и сохраняю в $cfg" if [[ $port > $myport ]]; then ipaddress="10.$text.$oktet.1" echo "endoktet=1" >> $cfg else ipaddress="10.$oktet.$text.2" echo "endoktet=2" >> $cfg fi fi m=12 for w in {1..9}; do for pid2nc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`;do kill $pid2nc; done; echo "445Hi: $m $oktet" | $netcattopeer > /dev/null; sleep 0.5; done for pidnc in `ps xa | grep "$netcattopeer" | grep -v grep | awk '{print $1}'`; do kill $pidnc && echo -e "$(date) ${RED}Завершен процесс $pidnc (NetCat) для освобождения порта $localport${END}"; done rpfilter=`cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter` if [[ $rpfilter == 1 ]]; then echo -e "$(date) ${GREEN}rp_filter=$rpfilter - активна защита от подмены адресов (спуфинга)${END}"; else echo -e "$(date) ${RED}Внимение, rp_filter=$rpfilter! Включаю (sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1) «строгий режим» проверки для защиты от подмены адресов (спуфинга) ${END}"; sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 fi echo -e "$(date) ${GREEN} Запускаюсь... IP-адрес: $ipaddress...${END}" $(which lsmod) | grep tun || $(which modprobe) tun openvpn --remote $ip --rport $port --lport $localport \ --proto udp --dev tap --float --auth-nocache --verb 3 --mute 20 \ --ifconfig "$ipaddress" 255.255.255.252 \ --secret "$DIR/secret.key" \ --auth SHA256 --cipher AES-256-CBC \ --ncp-disable --ping 10 --ping-exit 40 \ --comp-lzo yes echo -e "$(date) ${RED} Соединение прервано... ${END}" m=0 t=0 (( connect++ )); fi done done

# nano vpn7.sh

# chmod +x vpn7.sh

# openvpn --genkey --secret secret.key

# ./vpn7.sh 517vA0051smB4dE

#!/bin/bash nohup /путь-до-скрипта/vpn7.sh <ID-соединения> >/var/log/vpn7.log 2>/dev/hull & exit

использовать узел для хранения особо важных данных, и иметь к ним доступ, допустим, в случае утери ноутбука все данные будут на узле

использовать на ноутбуке удаленный рабочий стол компьютера

организовать связи с компьютером друга и поиграть в сетевую игру

иметь доступ к домашней камере видеонаблюдения с рабочего компьютера или просмотреть веб-камеру ноутбука

простота в настройке и использовании

трафик идет напрямую

трафик шифруется и защищен от перехвата

нет необходимости пробрасывать порты

скрипт запускается автоматически

главный недостаток это использования VPS как источника данных для соединения, но я думаю над этим

некоторые провайдеры блокируют трафик между другими провайдерами (замечено у сотовых операторов)

при использовании с обоих сторон одного провадера может не сработать, зависит от типа NAT

при использовании провадером «жесткого» NAT может не сработать

команда активации защиты от подмены адресов, уязвимость CVE-2019-14899

команды завершающие зависшие процессы NC, ускоряется процесс установки соединения

внутренние IP-адреса генерируются при первом запуске и их составляющие хранятся в vpn.cfg