Как выбрать усилитель сотовой связи и мобильного интернета

В чём польза от установки репитера? Важно знать!

Что входит в комплект?

Определение частотного диапазона

Зайти в Настройки телефона и выбрать пункт Сеть и Интернет

Затем выбрать пункт Мобильная сеть

Перейти в Расширенные настройки

Выбрать пункт Предпочтительный тип сети

Установка комплекта

Мощность усиления и уровень сигнала в дБ

Полезно знать

Для начала, давайте разберёмся, что из себя представляет комплект усиления связи и сам усилитель.Сердце комплекта — репитер, или по-другому повторитель, усилитель сигнала. Он принимает и усиливает сотовый сигнал, полученный от внешней антенны.Принцип работы комплекта усиления связи заключается в передаче радиосигнала из зоны уверенного приёма в места, где сигнала нет совсем, либо он очень слабый. Например, на улице уровень сигнала средний или высокий, а в помещении он пропадает либо снижается, и связь начинает прерываться. Схематично процесс усиления выглядит следующим образом:Слабый сигнал от базовой станции оператора улавливается внешней антенной, расположенной на улице. От внешней антенны сигнал по высокочастотному коаксиальному кабелю передаётся на репитер. Репитер усиливает сигнал и отправляет его дальше по кабелю на комнатную антенну. Комнатная антенна обменивается информацией с мобильными устройствами и отправляет сигнал в обратном направлении.Помимо обеспечения помещения устойчивой сотовой связью, комплект репитера снижает уровень СВЧ-излучения сотовых телефонов и других мобильных устройств. Известно, что сам мобильный телефон является источником электромагнитного излучения. Чем слабее входящий сигнал от базовой станции, тем сильнее телефон начинает излучать, пытаясь поддерживать связь с вышкой сотового оператора. Уровень излучения в условиях плохого приёма может достигать 1,5-2 Вт, тогда как самый мощный репитер имеет мощность излучения не более 0,2 Вт для каждого частотного диапазона, то есть в 10 раз ниже!После установки комплекта усиления связи, мобильные устройства оказываются в благоприятных для себя условиях приёма сигнала и снижают уровень собственного излучения. Оно уменьшается в десятки раз и не превышает 0,02 Вт. Не сложно посчитать, что суммарный уровень излучения системы будет значительно ниже изначального, когда телефон в поисках сети работал на максимальной мощности. Кроме того, нужно понимать, что телефон во время разговора мы держим в непосредственной близости от головы, а антенна репитера находится на расстоянии нескольких метров. Электромагнитное воздействие значительно снижается с увеличением расстояния от источника ЭМ волн.Из вышесказанного можно сделать вывод, что комплект усиления связи снижает негативное воздействие сотового телефона и других мобильных устройств.В комплект также входит кабельная сборка (провода, соединяющие репитер с внешней и внутренней антеннами), блок питания репитера, крепёж и подробная инструкция по установке и эксплуатации комплекта. Дополнительно можно приобрести кронштейны и мачты для крепления уличной антенны к стене здания, а также грозозащиту, предотвращающую повреждение оборудования от электростатического напряжения, возникающего при грозе.Затем давайте определимся, где и для чего мы будем усиливать сигнал. Это важно. Ведь для того, чтобы максимально эффективно решить проблему плохой связи, нужно учесть существующие условия и тот результат, который Вы ожидаете от комплекта усиления.Допустим, Вам нужно усилить сигнал на даче. Как правило, в сельской местности вышки сотовых операторов расположены далеко друг от друга. Их ставят, в первую очередь, вблизи к более-менее крупным населённым пунктам. В данном случае, предпочтительнее выбрать комплект с репитером, работающем на частоте 900 МГц. Эта частота распространяется на большое расстояние, а значит существует возможность стабильного приёма и передачи сигнала от базовой станции до улавливающей антенны и обратно. Частота 900 МГц до сих пор самая распространённая в области сотовой связи. На ней работают почти все сотовые операторы. Исключением является Теле2, данный оператор не использует этот диапазон на территории РФ.В частотном диапазоне 900 МГц работает два стандарта связи — GSM-900 (2G) и UMTS-900 (3G). Это означает, что используя усилитель сотовой связи с рабочей частотой 900 МГц, Вы можете улучшить не только голосовую связь, но и мобильный интернет в стандарте 3G. Однако, надо иметь ввиду, что не все сотовые операторы поддерживают передачу интернета на этой частоте.Если Ваш дом находится не очень далеко от населённого пункта, есть возможность «поймать» более высокую частоту, например, 1800 Мгц или 2100 МГц. Тогда, становится доступен высокоскоростной интернет в стандарте 4G (LTE-1800) или полноценный скоростной интернет в стандарте 3G (UMTS-2100).В этом стандарте работает современная голосовая связь на смартфонах. Они автоматически выбирают более высокую частоту, даже в том случае, если сигнал очень слабый. Отсюда известная многим проблема пропадания собеседника и прерывание связи. Если для Вас актуальны данные стандарты связи, то имеет смысл выбрать двух- или трёхдиапазонный комплект. В этом случае, Вы обеспечите себя и голосовой связью, и интернетом.В пользу мультидиапазонных комплектов говорит и то, что сотовые операторы могут менять используемые частотные диапазоны для разных стандартов связи. Имея усилитель, работающий во всех стандартах, Вы гарантированно будете на связи.А если нужно усилить сигнал в квартире? Да, даже в крупном городе, где находятся сотни базовых станций можно остаться без связи. Такая проблема актуальна для жителей плотной городской застройки, владельцев квартир на верхних этажах, в новостройках, в домах с толстыми стенами, во дворах «колодцах» и т. д.Тут тоже поможет комплект усиления связи для квартиры. Особенность городского комплекта в компактной уличной антенне и более высоких рабочих частотах, хотя многие комплекты для дачи можно тоже с успехом применять в городе. Но, так как в крупном городе присутствуют стандарты связи 3G и 4G, разумно выбирать усилитель, поддерживающий эти стандарты. Это LTE-1800/2600 (4G) и UMTS-2100 (3G). Тем более, некоторые сотовые операторы уже поддерживают передачу голосовой связи в стандарте 4G.Выше мы описали два самых частых случая, когда нужно усилить сигнал, но нет такого репитера, который идеален для дачи, но совершенно бесполезен в городе. Большинство комплектов универсальны. С их помощью можно усилить сигнал в загородном доме, на даче, в офисе, гараже или квартире. Просто есть комплекты с параметрами, больше подходящими для сельской местности, где расстояние до вышек базовых станций больше, есть те, которые актуальнее использовать в черте города. Что это за параметры?Теперь самое время узнать какой частотный диапазон Вам необходимо усилить. Для этого можно воспользоваться бесплатными приложениями для смартфонов, такими как Network Cell Info Lite или Сотовые Вышки, Локатор. Замеры нужно будет провести в разных режимах подключения — 4G, 3G, 2G. Для этого в настройках смартфона необходимо последовательно переключать тип сети и сверяться с показаниями из приложения.Рассмотрим пример для Андройд с использованием приложения Сотовые Вышки, Локатор:Это можно сделать и из настроек самого приложения: нажать на меню (три вертикальные точки в правом верхнем углу экрана), выбрать пункт Настройки сети =>> Расширенные настройки =>> Предпочтительный тип сетиТакже в выпадающем меню можно переключиться на другую сим-карту, выбрав «Переключиться на СИМ2»Поочерёдно выбирая режимы связи, проверяем, какой тип соединения показывает приложение.В верхнем левом углу экрана (обведено жёлтой рамочкой) отображается обозначение частотного диапазона. Чуть ниже можно увидеть уровень сигнала в дБ. Чем больше число, тем слабее сигнал! Хорошим считается сигнал до -100 дБ. Наша задача состоит в том, чтобы от каждого стандарта выбрать приоритетный частотный диапазон, который проходит внутрь помещения, и усилить именно его. Не стоит торопиться с определением типа соединения, лучше подождать минуту-другую пока устройство выберет приоритетную частоту. Например, G900 может смениться на G1800. Значит частота 1800 МГц присутствует в помещении, и даже если её сигнал слабее, чем у 900 МГц, телефон предпочтёт работать на более высокой частоте.Приложение Network Cell Info Lite удобно тем, что наглядно показывает уровень входящего сигнала. В стартовом разделе «Датчики» показана шкала, на подобие спидометра. Она позволяет оценить качество связи в определённом стандарте. Если стрелка в зелёной зоне, значит сигнал хороший, усиливать его не требуется.Нетворк Селл не показывает частотный диапазон в мегагерцах, но его можно узнать из показателя Band. Внизу страницы приведена таблица соответствия значений Band и частотного диапазона в МГц. Например, Band 1 — это 2100 МГц в стандарте UMTS (3G).Плюсом этих приложений является и то, что они показывают расположение вышек базовых станций. Это понадобится при установке внешней антенны. Её нужно будет сориентировать в направлении базовой станции. При этом, если между точкой, где располагается антенна, и базовой станцией есть препятствия, такие как высокие деревья, строения, то лучше направить антенну в свободное от препятствий пространство.Рекомендуем начать с установки уличной антенны. Вы уже определили направление до ближайшей базовой станции с помощью мобильного приложения. Теперь нужно выбрать место для крепления антенны к стене. Если мы говорим про загородный дом, то желательно закрепить антенну повыше. Так на пути распространения сигнала окажется меньше помех. В случае, когда вокруг дома есть высокая растительность, можно установить внешнюю антенну на специальную мачту.Затем нужно завести кабель от внешней антенны внутрь помещения. Это можно сделать пробурив отверстие в стене, либо, если антенна установлена на крыше, то через межэтажное перекрытие.Выбираем место для крепления репитера. Его можно закрепить на стене или мебели с помощью крепежа, входящего в комплект. Нужно чтобы поблизости была розетка 220 вольт для подключения репитера к сети.Потом подсоединяем комнатную антенну и крепим её либо на стене, либо на потолке, на сколько хватит кабеля. Длина кабеля внутренней антенны обычно 2 метра.Важный момент при выборе места для установки антенн. Внешняя и внутренняя антенны должны быть расположены друг от друга как можно дальше. Это нужно для того, чтобы не происходило закольцовки сигнала. Это когда сигнал от внутренней антенны улавливается внешней. В результате возникают помехи, и система перестаёт работать эффективно. Если комнатная антенна — направленного действия, её не следует направлять в ту сторону, где установлена уличная.Стандартная схема:Если нужно удлинить кабель комнатной антенны:Если нужно удлинить кабель уличной антенны:Вы, наверное, уже могли обратить внимание на то, что коэффициент усиления в дБ у разных репитеров отличается не сильно. 60-65-70 дБ. На самом деле зависимость здесь не линейная, а логарифмическая. Каждые +3-5 дБ удваивают мощность. Поэтому, комплект с максимальным усилением 83 дБ может покрыть площадь вдвое бóльшую, чем комплект с усилением 78 дБ.Важно! Не включайте репитер без подсоединённых антенн! В этом случае репитер может выйти из строя.Соответствие стандартов связи и частотных диапазонов