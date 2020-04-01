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1 апреля 2020 в 17:25

Пришло время бесплатных сайтов

Привет, %username%!




Сегодня многие начинающие веб-разработчики делают большую ошибку, и не одну. Они что-нибудь сверстают, а потом покупают хостинг. Далее покупают домен. Регистрируют и подключают SSL-сертификат. Я, спасаясь от минус-кармы, просто расскажу как не тратить деньги на свои тестовые проекты.

Кстати, здесь абсолютно нет рекламы, даже если вам так покажется — это просто очередной туториал, с описанием нужных ресурсов и максимально понятно.

Рекомендую для каждого такого проекта создавать новую почту и везде регистрироваться с помощью нее, а не своего личного мейла.

Хостинг


При запросе «Бесплатный хостинг« гугл первым, естественно после рекламы, предлагает 000webhost.com. Это весьма интересный хостинг — пользуясь им уже как два года, я заметил, что там все время меняется разрешенное количество бесплатных сайтов и другие условия, но главное, что он остается самым удобным.

Итак, на сегодня они предлагают: 

  • 1 бесплатный сайт
  • 1 БД MySQL
  • PHP Нескольких версий
  • Подключение домена
  • 300mb места на SSD (был гигабайт, жмоты!)
  • FTP

Раньше было лучше, но и этого, я думаю, для наших тестовых проектов подойдет. Тем более, эти минусы компенсируются удобной панелью управления, чем могут похвастать не многие его конкуренты.

Что делать?


  1. Регистрируемся — это просто!
  2. Нажимаем «Создать сайт», делаем, что там просят.

На этом — все. К 000webhost мы еще вернемся. А пока…

Доменное имя


Здесь нет идеального варианта для рабочих проектов. Но мы ведь собираемся заниматься мини-проектами и нам много не нужно — просто любой домен второго уровня. Нам в помощь — Freenom, он также первый в результатах поиска, у него нет аналогов — они всех их купили и получили от некоторых стран монополию на продажу их доменов.

Вот мы и приблизились к проблеме -  на www.freenom.com доступны только домены всяких дальних африканских стран, где решили продвигать интернет, бесплатно раздавая свои домены: «.tk«, «.ml«, «.gq», «.cf», «.ga». Естественно, они такие же любители денег, как 000webhost и предоставляют домен бесплатно лишь на 12 мес. максимум, но его можно потом перерегистрировать.

Так что, выбираем.

Последовательность действий #1


  1. Регистрируемся — это просто!
  2. Идем во вкладочку «Services» сверху, а потом — «Register a new domain».
  3. После все подскажет сам сервис.
  4. После успешной регистрации домена снова нажмите «Services», а там — «My domains». Не закрывайте эту вкладку.

Возвращаемся к нашему бесплатному хостингу…

Последовательность действий #2


  1. Снова заходим на 000webhost и видим наш сайт с некрасивым доменным именем третьего уровня (имясайта.000webhost.com). Исправим это.
  2. Наводим курсор на красивую картинку — появл. надпись ‘»Управлять сайтом», нажимаем.
  3. В левом сайдбаре видим «Инструменты», переходим по ссылке.
  4. Интуитивно выбираем пункт «Указать веб-адрес»
  5. Тут кнопочка — «+ Добавить домен», жмем!
  6. Появляется прекрасное модальное окно, где выбираем первый пункт — будем «припарковывать» наш домен.
  7. Вводим «Доменное имя», нажимаем на «волшебную кнопочку» [эту вкладку оставьте в фоне] и идем во вкладку, где оставили Freenom.

Последовательность действий #3


  1. Тут, в таблице, напротив домена нажимаем по кнопке «Manage domain».
  2. При нажатии на вкладку «Management Tools», появится селект, где нужно выбрать Nameservers.
  3. Переключаем «Use default nameservers (Freenom Nameservers)»  на «Use custom nameservers (enter below)»
  4. Вводим внизу сначала «ns01.000webhost.com», а в следующей строке — «ns02.000webhost.com», а потом — «Change nameservers»
  5. Возвращаемся в «Вебхосту» и напротив нашего домена «в ожидании» выбираем в селекте «Управлять» «Проверить сервера имен»
  6. Видим что наш домен стал активным, снова нажимаем «Управлять» и привязываем его к нашему имясайта.000webhost.com

Да, теперь у нас все готово, но мы не решили последнюю проблему, которую нужно решить бесплатно — SSL сертификат.

Cloudflare


«Рак Интернета« -  прекрасное альтернативное название — такому прекрасному бесплатному сервису. Я думаю, нам подходит. Кроме того, что CloudFlare защитит нас от DDOS-атак и прокэшиует наш сайт, ускоряя его, они нам подарят бесплатный сертификат. Это очень удобно.

Легко


  1. Регистрируемся в CloudFlare, выбирая бесплатный план.
  2. Добавляем наш сайт: вам нужно снова пойти и изменить серверы имен во Freenom — удалите старые и поставьте те, что предлагает сервис.
  3. Вам сразу предложат настроить SSL, рекомендую пункт «Flexible».
  4. В настройках много интересного.

Вместо заключения


Итак, ваш сайт настроен и ничем не хуже, чем если бы Вы заплатили за это деньги. Но рекомендую добавить в

<head>

вашего сайта, на все страницы, вот это:

<style>img[alt="www.000webhost.com"] {display: none;}</style>

Таким образом, Вы скроете надоедливое лого 000webhost. Многие движки, например Эгея, магическим образом сами его убирают.

При некоторой сноровке, возможно проделать все эти действия за ~45 мин. Так на свет появилась "Пара Строк".

Я не надеюсь, что эта статья сиюминутно принесла вам пользу, но Вы всегда можете поместить ее в закладки на Хабре :) Спасибо за прочтение!
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Комментарии 62

    +3
    … но есть нюанс (с)
    Пользовался freenom для упрощения жизни с VPS. Один раз продлил домен на год, а месяцев через 10 внезапно перестал попадать на веб страницу. Оказалось, «мой» домен уже кому-то продан (12 месяцев аренды ещё не прошли) и теперь надо заплатить $10 в год за покупку похожего в зоне .ga…
      +2
      Знакомая ситуация, например сервис tele.ga, для того, чтобы спастись от этих мошенников Freenom, регистрирует и продлевает домен через официальное посольство Габона) Как-то общался с ними.
      –10
      Хм, кто же додумался сюда поставить дизлайк?
        +3
        (это не я, но поправил ;) мало ли, кто рекламу заподозрил...)

        Вообще, всё больше склоняюсь отказу от подобных сервисов и покупке своего домена, пусть даже в зоне .ru, даже если для уютного проксика, за 300-450р в год… Особенно, если там можно поддомены — для домашних поделок, полагаю, достаточно, и не те деньги, чтоб было чувствительно даже в «бесплатном» варианте, когда DNS нужен только мне, чтобы проще стучаться в ShadowSосks, например ))
        +1

        Я на freenom какое имя домена не выбираю он мне выдаёт "not available" и всё тут.

          0
          Ну надо не сильно популярное вводить — так находятся варианты и обычно много.

          У меня проблем не было — регистрировал одно имя давно и еще одно недавно. Оба в .tk
            +1

            Он показывает сначала домены свободными а когда я нажимаю "Get It" он показывает "not available". Причём не важно платная или бесплатная зона.

            0
            > Я на freenom какое имя домена не выбираю он мне выдаёт «not available» и всё тут.

            Значит вы сидите на айпишнике с которого сделано много бесплатных регистраций за короткое время.
              0
              Нужно авторизоваться, чтобы это пропало.
              +3
              Домены первого уровня — com, org, ru
              Второго — ya.ru, google.com
                +1
                www.freenom.com

                Там уже много месяцев как нельзя регистрировать новые домены.
                  –2
                  Вчера вечером за 45 минут сделал parastrok.ml, зарегистрировал тогда же. Все работает.
                    +1

                    У вас VPN?

                      +3
                      этот сайт уже «спит». Идет редирект на главную страницу регистратора.
                        0

                        Не регистратора, а хостера. То есть проблема не в DNS.

                          0
                          Лимит ресурсов наверное быстро превысил при кликам с хабра.
                        0
                        Месяц назад регистрировал — не было проблем.

                        +
                        Вот прямо сейчас еще один домен зарегал… не понимаю почему у вас сложности…
                          0
                          Был негативный опыт работы с ними:
                          — нельзя было продлить домен до истечения его срока годности
                          — один из доменов отобрали, потому что не понравился сайт (pet-проект)
                            0

                            За 15 дней до истечения его срока годности можно продлевать до года бесплатно.

                              0
                              Либо починили, либо мне не повезло в тот момент. В любом случае, надо понимать все риски бесплатного решения.
                        –2
                        я думал, что CloudFlare только чтобы статику раздавать. она POST умеет? и еще интересно, будет ли работать https в windows xp в браузерах firefox и chrome?
                          +1
                          она POST умеет
                          И POST, и PUT, и вебсокеты всякие. Это полноценный реверс-прокси.
                          будет ли работать https в windows xp в браузерах firefox и chrome?
                          Зависит от настроек TLS, в контролпанели можно задать минимальную версию.
                            0
                            неплохо. нужно попробовать привить себе эту раковую опухоль :)
                            0
                            > будет ли работать https в windows xp в браузерах firefox и chrome
                            В FF и Chrome — будет. В IE — не будет. Это при условии, что вы там не выключите поддержку старых версий TLS.
                            +5

                            Послушайте, неужели не найдется 3 евро/мес для полноценного впс на хецнере? И работай ни в чем себя не ограничивая, это одна (одна Карл!) чашка кофе в Москве…
                            Хотя… если так и дальше дела пойдут в экономиках стран мира то и 3 евро будут за щастье :)

                              0
                              По мне так лучше эту чашку кофе выпить, чем не выпить…

                              И если хост не для заработка, то и платить за него — не очень то хочется, речь же по сути о pet-проектах. Вот если выстрелит (внезапно), то тогда и можно подумать об ограничении себя на чашку кофе.
                                0

                                насчет чашки кофе я с вами полностью согласен

                                0
                                я не пью кофе в москве, не по карману
                                  0

                                  кофе пьют не только в Москве..

                                  +2
                                  260 рублей за чашку кофе? За такие деньги к нему еще и особый сервис от официантки должен полагаться.
                                    0

                                    я не стал политкорректно писать про блек джек и шл*х ;)

                                    +1

                                    Никогда не понимал, как чашечка кофе за 3 евро может быть «всего лишь». Если пить его каждый рабочий день хотя бы раз, то это будет 5000₽ в месяц, что составляет 5% от средней зарплаты в Москве. Я не хочу отдавать 5% своего дохода тупо на кофе. За 3 евро в Москве можно полноценно пообедать, и сдача останется.

                                      +1

                                      Под кофе (философски) подставьте что угодно, от виски до женщин, вы покупаете Удовольствие.
                                      Когда я в начале 2000х приносил в семью 200$ я тоже вел себя и думал как малоимущий, но прошло время, появились деньги, я начал потреблять то что еще вчера даже не мог помыслить,. Чего и вам желаю, жизнь одна, второй не будет, пейте кофе ;)

                                        +1
                                        это будет 5000₽ в месяц, что составляет 5% от средней зарплаты в Москве

                                        То есть получается что средняя, СРЕДНЯЯ, КАРЛ, зарплата в Москве это 100,000 (буквами: СТО ТЫСЯЧ) рублей? Это точно средняя зарплата в Москве? Вы ничего не напутали? Вы в Москве вообще бывали? Или так, сосед рассказал? Как по мне так сто тысяч рублей это зарплата «выше крыши» и «от пуза», а вот тысяч 50 как раз и будет средняя.
                                          –1

                                          Мы тут все айтишники, а у айтишников зарплаты повыше

                                            0
                                            Мы тут все айтишники

                                            Не надо говорить абсолютно за всех, не только айтишники читают этот ресурс.

                                            а у айтишников зарплаты повыше

                                            Так же не надо говорить за всех айтишников. У некоторых зарплаты повыше, у особо некоторых (хаскелисты всякие, эрланговцы, даже богом забытые кобольщики и прочие экзоязычники) зарплаты ещё выше. Но далеко не ВСЕ айтишники такие и поэтому у остальных средняя зарплата редко когда превышает 50 тысяч рублей, и то если превышает, то весьма ненамного.
                                      +4

                                      У нас в Украине совершенно бесплатно и без танцев с бубном можно регистрировать несколько доменов в доменной зоне .pp.ua, предназначенной для использования частными лицами (private person). См. http://pp.ua/rus/policy.html
                                      Единственное неудобство — автопродления на бесплатном плане нет и раз в год приходится продлевать. Уже много лет пользуюсь для своих pet- проектов.

                                        0
                                        Проблему с отсутствием Whois Protection там так и не решили?
                                          0
                                          Это не баг, это — фича. Не поленился связаться с поддержкой. Ответили, что «Таковы правила доменной зоны».
                                          Хотя, согласен, — защита не помешала бы. Почитал whois по своему домену — чуть не прослезился…
                                            0
                                            Вот-вот, email, адрес, телефон — раздолье спаммерам и не только
                                        0
                                        На beget.com тоже можно получить бесплатный хостинг
                                        beget.com/ru/free-hosting
                                        1 бесплатный сайт
                                        1 БД MySQL
                                        1 Gb
                                        FTP
                                          0
                                          не дает цеплять бесплатные домены от freenom
                                          0
                                          Продолжая тему бесплатных хостинов хочу сказать, что у Firstbyte есть очень дешевый VPS за 55 рублей, правда никаких гарантий по ресурсам там нет. Сеть, например, постоянно падает до совсем смешных значений вроде 3 мегабит/секунду.
                                            0
                                            Вопрос в тему, от знакомого гуманитария, занимающегся благотворительным проектом. Ему надо бесплатный хостинг (но не то, что описано выше) для статического сайта и мейлов на имеющемся у него домене. Т.е. вида www.aproject.com, а не aproject.freehosting.com. На уже имеющийся у него домен. И чтобы проект выглядел профессионально, чтоб хостер не подсовывал собственную рекламу, не придумывал трюки, чтоб рано или поздно слупить денюжку и т.п. Есть такое? Если да, есть подробная статья, чтоб гуманитарий сел, прочитал, залил имеющиеся HTMLки, сам всё настроил, а не трёс меня?

                                            И вопрос номер два, уже от меня, рано или поздно, там от статики придётся переходить на питон. Так что, есть бесплатный хостинг с питоном и небольшой базой?
                                              0
                                              github?
                                                +1
                                                Для статики есть GitHub Pages, но с ним нужно быть готовым к тому, что на самом гитхабе будет возможно просмотреть и клонировать всё содержимое сайта, включая скрытые страницы. Для почты есть «почта для бизнеса» яндекса с бесплатным тарифом, к сожалению, аналогичных сервисов не от майора не встречал.
                                                  +1
                                                  Для статики есть GitHub Pages, но с ним нужно быть готовым к тому, что на самом гитхабе будет возможно просмотреть и клонировать всё содержимое сайта, включая скрытые страницы.
                                                  Да, поэтому GitHub не подходит, увы.
                                                    0

                                                    Думаю 3 бесплатных приватных репозитория вашему гуманитарию хватит.

                                                      +1
                                                      Использую приватный репозиторий GitHub + Netlify, полет нормальный.
                                                      Статический сайт у вас могут и обычным парсером скопировать. И хранить там скрытые файлы — не очень хорошая идея.
                                                        0
                                                        Не знал, что Pages могут работать и с приватными репозиториями. Если так, то всё вообще отлично.
                                                    0

                                                    Я использую Firebase и не только для статики.

                                                    +4

                                                    Мда.
                                                    Я думал, сейчас такое уже не актуально.
                                                    Строить, развивать то, что в один прекрасный момент тупо исчезнет и все твои годы работы пойдут насмарку.


                                                    Мы раньше покупали свой домен, на его поддоменах всё своё строили.
                                                    Если хостинг нагнулся, то всё можно поднять из свежего бакапа и, главное — поисковая выдача не пропадет.


                                                    А тут люди совсем безбашенные — развивать чужие домены.
                                                    За гранью добра и зла, я щитаю.

                                                      +2
                                                      Мне на нём месяца хватило.
                                                      Пытался TTRSS развернуть.
                                                      И если крона обошёл, то мускул так и остался непобедим (две проблемы: ограничение по времени выполнения, и где-то внутрянках база сыпалась).
                                                      Кстати, на бесплатных хостингах мускул так нигде и не взвёл, пришлось искать на постгрессе. Я не сильно повар.
                                                        +2
                                                        Таким образом, Вы скроете надоедливое лого 000webhost.

                                                        В лого ни чего страшного нет.
                                                        Но кроме лого хостер встраивать свои скрипты на страницу:
                                                        Заголовок спойлера
                                                        <script>function getCookie(t){for(var e=t+"=",n=decodeURIComponent(document.cookie).split(";"),o=0;o<n.length;o++){for(var a=n[o];" "==a.charAt(0);)a=a.substring(1);if(0==a.indexOf(e))return a.substring(e.length,a.length)}return""}getCookie("hostinger")&&(document.cookie="hostinger=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;",location.reload());var wordpressAdminBody=document.getElementsByClassName("wp-admin")[0],notification=document.getElementsByClassName("notice notice-success is-dismissible"),hostingerLogo=document.getElementsByClassName("hlogo"),mainContent=document.getElementsByClassName("notice_content")[0],wpSidebar=document.getElementById("adminmenuwrap"),wpTopBarRight=document.getElementById("wp-admin-bar-top-secondary");if(null!=wordpressAdminBody&&notification.length>0&&null!=mainContent){var googleFont=document.createElement("link");googleFontHref=document.createAttribute("href"),googleFontRel=document.createAttribute("rel"),googleFontHref.value="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,600",googleFontRel.value="stylesheet",googleFont.setAttributeNode(googleFontHref),googleFont.setAttributeNode(googleFontRel);var css="@media only screen and (max-width: 576px) {#main_content {max-width: 320px !important;} #main_content h1 {font-size: 30px !important;} #main_content h2 {font-size: 40px !important; margin: 20px 0 !important;} #main_content p {font-size: 14px !important;} #main_content .content-wrapper {text-align: center !important;}} @media only screen and (max-width: 781px) {#main_content {margin: auto; justify-content: center; max-width: 445px;} .upgrade-btn-sidebar {display: none;} #wp-toolbar .top-bar-upgrade-btn {width: 52px; height: 46px !important; padding: 0 !important;} .top-bar-upgrade-btn__text {display: none;} .dashicons-star-filled.top-bar-upgrade-btn__icon::before {font-size: 28px; margin-top: 10px; width: 28px; height: 28px;}} @media only screen and (max-width: 1325px) {.web-hosting-90-off-image-wrapper {position: absolute; max-width: 95% !important;} .notice_content {justify-content: center;} .web-hosting-90-off-image {opacity: 0.3;}} @media only screen and (min-width: 769px) {.notice_content {justify-content: space-between;} #main_content {margin-left: 5%; max-width: 445px;} .web-hosting-90-off-image-wrapper {position: absolute; right: 0; display: flex; padding: 0 5%}} @media only screen and (max-width: 960px) {.upgrade-btn-sidebar {border-radius: 0 !important; padding: 10px 0 !important; margin: 0 !important;} .upgrade-btn-sidebar__icon {display: block !important; margin: auto;} .upgrade-btn-sidebar__text {display: none;}}  .web-hosting-90-off-image {max-width: 90%; margin-top: 20px;} .content-wrapper {z-index: 5} .notice_content {display: flex; align-items: center;} * {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale;} .upgrade_button_red_sale{box-shadow: 0 2px 12px -6px #cc292f; max-width: 350px; border: 0; border-radius: 3px; background-color: #6747c7 !important; padding: 15px 55px !important;  margin-bottom: 48px; font-size: 14px; font-weight: 800; color: #ffffff;} .upgrade_button_red_sale:hover{color: #ffffff !important; background: rgba(103,71,199, 0.9) !important;} .upgrade-btn-sidebar {text-align:center;background-color:#ff4546;max-width: 350px;border-radius: 3px;border: 0;padding: 12px; margin: 20px 10px;display: block; font-size: 12px;color: #ffffff;font-weight: 700;text-decoration: none;} .upgrade-btn-sidebar:hover, .upgrade-btn-sidebar:focus, .upgrade-btn-sidebar:active {background-color: rgba(255,69,70, 0.9); color: #ffffff;} .upgrade-btn-sidebar__icon {display: none;} .top-bar-upgrade-btn {height: 100% !important; display: inline-block !important; padding: 0 10px !important; color: #ffffff; cursor: pointer;} .top-bar-upgrade-btn:hover, .top-bar-upgrade-btn:active, .top-bar-upgrade-btn:focus {background-color: #ff4546 !important; color: #ffffff !important;} .top-bar-upgrade-btn__icon {margin-right: 6px;}",style=document.createElement("style"),sheet=window.document.styleSheets[0];style.styleSheet?style.styleSheet.cssText=css:style.appendChild(document.createTextNode(css)),document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(style),document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(googleFont);var button=document.getElementsByClassName("upgrade_button_red")[0],link=button.parentElement;link.setAttribute("href","https://www.hostinger.com/hosting-starter-offer?utm_source=000webhost&utm_medium=panel&utm_campaign=000-wp"),link.innerHTML='<button class="upgrade_button_red_sale">Upgrade Now</button>',(notification=notification[0]).setAttribute("style","background-color: #f8f8f8; 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font-weight: 300; color: #6f7c81; margin-bottom: 20px;');var list=notification.getElementsByTagName("UL")[0];list.remove();var org_html=mainContent.innerHTML,new_html='<div class="content-wrapper">'+mainContent.innerHTML+'</div><div class="web-hosting-90-off-image-wrapper"><img class="web-hosting-90-off-image" src="https://cdn.000webhost.com/000webhost/promotions/wp-inject-default-img.png"></div>';mainContent.innerHTML=new_html;var saleImage=mainContent.getElementsByClassName("web-hosting-90-off-image")[0];wpSidebar.insertAdjacentHTML("beforeend",'<a href="https://www.hostinger.com/hosting-starter-offer?utm_source=000webhost&utm_medium=panel&utm_campaign=000-wp-sidebar" target="_blank" class="upgrade-btn-sidebar"><span class="dashicons dashicons-star-filled upgrade-btn-sidebar__icon"></span><span class="upgrade-btn-sidebar__text">Upgrade</span></a>'),wpTopBarRight.insertAdjacentHTML("beforebegin",'<a class="top-bar-upgrade-btn" href="https://www.hostinger.com/hosting-starter-offer?utm_source=000webhost&utm_medium=panel&utm_campaign=000-wp-top-bar" target="_blank"><span class="ab-icon dashicons-before dashicons-star-filled top-bar-upgrade-btn__icon"></span><span class="top-bar-upgrade-btn__text">Go Premium</span></a>')}</script><script type="text/javascript" src="https://a.opmnstr.com/app/js/api.min.js" async></script>

                                                          0

                                                          Можно попробовать сделать xslt сайт(xml в xhtml). На другом хостинге который любил влезать в HTML это помогало.

                                                          0

                                                          А я для себя открыл heroku. Туда вполне можно залить тестовый сайт, чтобы не замусоривать 3 евровый сервер на хетцнере. Просто пушиш репозиторий git на heroku и имеешь текущую версию сайта. Есть там некоторые ограничения, но чтобы показать сайт другому человеку за пределами твоей сети вполне себе подойдёт.

                                                            0

                                                            Из ограничений:


                                                            • засыпает через 30 минут неактивности, следующий запрос будет медленным, ибо требуется время на пробуждение
                                                            • до 1000 бесплатных часов (40 суток) работы в месяц, чего хватает для одного приложения или на 2-3 с учётом засыпания.
                                                            0
                                                            000webhost (а так же его многочисленные клоны) даёт бесплатно только определенное количество обращений к скриптам — 300 (триста) или что-то типа того. Именно эту печаль мы сейчас и наблюдаем в виде сообщения хостера «Website is sleeping
                                                            If you are the website owner you can wake website from sleep in the members area.»

                                                            Так это то самый бесплатный сыр, да.

                                                            P.S. Счетчик этот там у них сбрасывается регулярно, но от этого легче не становится.
                                                              0

                                                              Проще сделать аккаунт в Azure и получить поддержку не только PHP но и ряда других технологий для 10 бесплатных веб-приложений. Плюс Continuous Deployment бонусом

                                                                0

                                                                60 CPU minutes / day — это ни о чём.


                                                                The Free service plan is intended to be used only for development and testing purposes. There is no SLA provided for the Free service plan. Free plans are metered on a per App basis, with daily CPU quotas applied.
                                                                  0

                                                                  Да ладно, для личных нужд и тестов — с головой. У меня около 5 проектов там крутится. Ни разу не упирался в лимиты.

                                                                0
                                                                VScale — 200 руб. в месяц
                                                                GCE — $500 (кажется) баксов на год бесплатно
                                                                RuWeb — 169 руб. в месяц VDS или 50 руб. в месяц хостинг

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