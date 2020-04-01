Пришло время бесплатных сайтов
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Привет, %username%!
Сегодня многие начинающие веб-разработчики делают большую ошибку, и не одну. Они что-нибудь сверстают, а потом покупают хостинг. Далее покупают домен. Регистрируют и подключают SSL-сертификат. Я, спасаясь от минус-кармы, просто расскажу как не тратить деньги на свои тестовые проекты.
Кстати, здесь абсолютно нет рекламы, даже если вам так покажется — это просто очередной туториал, с описанием нужных ресурсов и максимально понятно.
Рекомендую для каждого такого проекта создавать новую почту и везде регистрироваться с помощью нее, а не своего личного мейла.
Хостинг
При запросе «Бесплатный хостинг« гугл первым, естественно после рекламы, предлагает 000webhost.com. Это весьма интересный хостинг — пользуясь им уже как два года, я заметил, что там все время меняется разрешенное количество бесплатных сайтов и другие условия, но главное, что он остается самым удобным.
Итак, на сегодня они предлагают:
- 1 бесплатный сайт
- 1 БД MySQL
- PHP Нескольких версий
- Подключение домена
- 300mb места на SSD (был гигабайт, жмоты!)
- FTP
Раньше было лучше, но и этого, я думаю, для наших тестовых проектов подойдет. Тем более, эти минусы компенсируются удобной панелью управления, чем могут похвастать не многие его конкуренты.
Что делать?
- Регистрируемся — это просто!
- Нажимаем «Создать сайт», делаем, что там просят.
На этом — все. К 000webhost мы еще вернемся. А пока…
Доменное имя
Здесь нет идеального варианта для рабочих проектов. Но мы ведь собираемся заниматься мини-проектами и нам много не нужно — просто любой домен второго уровня. Нам в помощь — Freenom, он также первый в результатах поиска, у него нет аналогов — они всех их купили и получили от некоторых стран монополию на продажу их доменов.
Вот мы и приблизились к проблеме - на www.freenom.com доступны только домены всяких дальних африканских стран, где решили продвигать интернет, бесплатно раздавая свои домены: «.tk«, «.ml«, «.gq», «.cf», «.ga». Естественно, они такие же любители денег, как 000webhost и предоставляют домен бесплатно лишь на 12 мес. максимум, но его можно потом перерегистрировать.
Так что, выбираем.
Последовательность действий #1
- Регистрируемся — это просто!
- Идем во вкладочку «Services» сверху, а потом — «Register a new domain».
- После все подскажет сам сервис.
- После успешной регистрации домена снова нажмите «Services», а там — «My domains». Не закрывайте эту вкладку.
Возвращаемся к нашему бесплатному хостингу…
Последовательность действий #2
- Снова заходим на 000webhost и видим наш сайт с некрасивым доменным именем третьего уровня (имясайта.000webhost.com). Исправим это.
- Наводим курсор на красивую картинку — появл. надпись ‘»Управлять сайтом», нажимаем.
- В левом сайдбаре видим «Инструменты», переходим по ссылке.
- Интуитивно выбираем пункт «Указать веб-адрес»
- Тут кнопочка — «+ Добавить домен», жмем!
- Появляется прекрасное модальное окно, где выбираем первый пункт — будем «припарковывать» наш домен.
- Вводим «Доменное имя», нажимаем на «волшебную кнопочку» [эту вкладку оставьте в фоне] и идем во вкладку, где оставили Freenom.
Последовательность действий #3
- Тут, в таблице, напротив домена нажимаем по кнопке «Manage domain».
- При нажатии на вкладку «Management Tools», появится селект, где нужно выбрать Nameservers.
- Переключаем «Use default nameservers (Freenom Nameservers)» на «Use custom nameservers (enter below)»
- Вводим внизу сначала «ns01.000webhost.com», а в следующей строке — «ns02.000webhost.com», а потом — «Change nameservers»
- Возвращаемся в «Вебхосту» и напротив нашего домена «в ожидании» выбираем в селекте «Управлять» «Проверить сервера имен»
- Видим что наш домен стал активным, снова нажимаем «Управлять» и привязываем его к нашему имясайта.000webhost.com
Да, теперь у нас все готово, но мы не решили последнюю проблему, которую нужно решить бесплатно — SSL сертификат.
Cloudflare
«Рак Интернета« - прекрасное альтернативное название — такому прекрасному бесплатному сервису. Я думаю, нам подходит. Кроме того, что CloudFlare защитит нас от DDOS-атак и прокэшиует наш сайт, ускоряя его, они нам подарят бесплатный сертификат. Это очень удобно.
Легко
- Регистрируемся в CloudFlare, выбирая бесплатный план.
- Добавляем наш сайт: вам нужно снова пойти и изменить серверы имен во Freenom — удалите старые и поставьте те, что предлагает сервис.
- Вам сразу предложат настроить SSL, рекомендую пункт «Flexible».
- В настройках много интересного.
Вместо заключения
Итак, ваш сайт настроен и ничем не хуже, чем если бы Вы заплатили за это деньги. Но рекомендую добавить в
<head>
вашего сайта, на все страницы, вот это:
<style>img[alt="www.000webhost.com"] {display: none;}</style>
Таким образом, Вы скроете надоедливое лого 000webhost. Многие движки, например Эгея, магическим образом сами его убирают.
При некоторой сноровке, возможно проделать все эти действия за ~45 мин. Так на свет появилась "Пара Строк".
Я не надеюсь, что эта статья сиюминутно принесла вам пользу, но Вы всегда можете поместить ее в закладки на Хабре :) Спасибо за прочтение!
Комментарии 62
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