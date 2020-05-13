Работа с куки на чистом JavaScript без головной боли

Привет, Хабр!

Недавно я столкнулся с необходимостью работать с куки-файлами при помощи JavaScript. Когда я увидел, насколько ужасна работа с document.cookie на чистом JavaScript, я полез искать библиотеку для удобства работы с куками. Как оказалось, немногие библиотеки для работы с куками, хоть и на первый взгляд кажутся простыми и удобными, в процессе работы с ними обнаруживаеся немало подводных камней. Вот некоторые из них:

Получение куки по указанному пути — некоторые из испробованных библиотек имели проблемы с доступом к куки с указанием пути: например, со страницы сайта я не мог получить куки с путём / или наоборот, находясь в "корне" сайта через раз получал undefined при попытке получить куки по указанному пути /order

— некоторые из испробованных библиотек имели проблемы с доступом к куки с указанием пути: например, со страницы сайта я не мог получить куки с путём или наоборот, находясь в "корне" сайта через раз получал при попытке получить куки по указанному пути Поддержка JSON — встречается, но работает криво: например, при получении куки, хранящего JSON, вы получите URI-encoded строку, которую должны будете сами раскодировать и распарсить. Подключать библиотеку в свой код и дописывать функции для решения этой проблемы как-то неправильно.

— встречается, но работает криво: например, при получении куки, хранящего JSON, вы получите URI-encoded строку, которую должны будете сами раскодировать и распарсить. Подключать библиотеку в свой код и дописывать функции для решения этой проблемы как-то неправильно. Удаление куки — у всех библиотек были проблемы с удалением кук. Практически все чистили значение куки, но не удаляли его. Отдельные проблемы были с сессионными куки: некоторые библиотеки не видели их в "упор", и ни одна из них не смогла удалить сессионные куки.

Не стану называть билиотеки, которые я попробовал, так как не считаю это корректным по отношению к их разработчикам, но уточню, что пробовал самые попуярные библиотеки (по версии npm) для работы с куки.



Последняя проблема уже окончательно взбесила меня, и я решил, что пора написать собственную библиотеку для работы с куки.

Данная библиотека решила все вышеперечисленные проблемы, сохранив небольшие размеры своих предшественников и удобство использования функций.

Почему следует использовать её?

Решила все проблемы, описанные выше, сохранив свои размеры и простоту в использовании.

Минифицированная версия — всего 707 байт

Не основывается на классе-обработчике, что экономит время и ресурсы

Работает с JSON "из коробки" ( Возвращает объект JSON, если программист ожидает его получить, может создавать JSON-куки, приняв в качестве парамера JSON-объект )

"из коробки" ( ) При создании куки можно задать любые куки-свойства

Работает со всеми браузерами ( Даже ES6! )

браузерами ( ) Написана на чистом JS ( Никаких зависимостей )

) Может быть установлена при помощи npm, доступна по CDN, может быть легко интегрирована с использованием исходного кода библиотеки

Немного о работе с библиотекой

Создать сессионное куки:

setCookie('name', 'value'); // строчный куки setCookie('name', {'key': 'value'}); // json куки

Создать "истекающее" куки:

setCookie('name', 'value', {expires: Date(3)}); // строка с параметром setCookie('name', {'key': 'value'}, {expires: Date(3)}); // json с параметром

С функцией setCookie() можно задать любые параметры куки. Параметры можно найти ниже.

Получить куки:

getCookie('name') // получить строку getCookie('name', json=true) // получить куки json, если куки является json. Возвращает объект JSON

Удаление куки:

deleteCookie('name'); // json или строка - не важно!

Параметры куки

Для задания параметра куки, вызовите функцию setCookie(name, value, dict) , заполнив dict параметр как словарь "параметр куки": "значение параметра"

Список ключей-значений:

path (str) — URL, по котрому доступен куки

(str) — URL, по котрому доступен куки domain (str) — домен, для котрого куки доступен

(str) — домен, для котрого куки доступен expires (Date object) — время "истечения" куки (дата/время задаются как Date-объект)

(Date object) — время "истечения" куки (дата/время задаются как Date-объект) max-age (int) — время жизни куки в секундах (альтернатива параметру expires )

(int) — время жизни куки в секундах (альтернатива параметру ) secure (bool) — если true, куки будет доступен по HTTPS. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ false

(bool) — если true, куки будет доступен по HTTPS. samesite (str) — настройка, необходимая для защиты от XSRF-атак… Может принимать значения strict или lax. Ознакомьтесь с этой статьёй, если хотите узнать больше о подобных атаках и предназначении данного параметра.

httpOnly (bool) — если true, куки не будет доступен для работы с ним при помощи JavaScript. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ false

(str) — настройка, необходимая для защиты от XSRF-атак… Может принимать значения strict или lax. Ознакомьтесь с этой статьёй, если хотите узнать больше о подобных атаках и предназначении данного параметра.

Заключение

Данная библиотека была создана с целью исправить все недочёты ее аналогов, которые смело можно назвать полурабочими. Ссылка на GitHub. Хочу услышать комментарии сообщества.

Примечания

Выпустил новую версию, учитывая замечания printf и RekGRpth. Спасибо за замечания!