Работа с куки на чистом JavaScript без головной боли
Привет, Хабр!
Недавно я столкнулся с необходимостью работать с куки-файлами при помощи JavaScript. Когда я увидел, насколько ужасна работа с document.cookie на чистом JavaScript, я полез искать библиотеку для удобства работы с куками. Как оказалось, немногие библиотеки для работы с куками, хоть и на первый взгляд кажутся простыми и удобными, в процессе работы с ними обнаруживаеся немало подводных камней. Вот некоторые из них:
- Получение куки по указанному пути — некоторые из испробованных библиотек имели проблемы с доступом к куки с указанием пути: например, со страницы сайта я не мог получить куки с путём
/или наоборот, находясь в "корне" сайта через раз получал
undefinedпри попытке получить куки по указанному пути
/order
- Поддержка JSON — встречается, но работает криво: например, при получении куки, хранящего JSON, вы получите URI-encoded строку, которую должны будете сами раскодировать и распарсить. Подключать библиотеку в свой код и дописывать функции для решения этой проблемы как-то неправильно.
- Удаление куки — у всех библиотек были проблемы с удалением кук. Практически все чистили значение куки, но не удаляли его. Отдельные проблемы были с сессионными куки: некоторые библиотеки не видели их в "упор", и ни одна из них не смогла удалить сессионные куки.
Не стану называть билиотеки, которые я попробовал, так как не считаю это корректным по отношению к их разработчикам, но уточню, что пробовал самые попуярные библиотеки (по версии npm) для работы с куки.
Последняя проблема уже окончательно взбесила меня, и я решил, что пора написать собственную библиотеку для работы с куки.
Cookie.js (npm — cookielib)
Данная библиотека решила все вышеперечисленные проблемы, сохранив небольшие размеры своих предшественников и удобство использования функций.
Почему следует использовать её?
- Решила все проблемы, описанные выше, сохранив свои размеры и простоту в использовании.
- Минифицированная версия — всего 707 байт
- Не основывается на классе-обработчике, что экономит время и ресурсы
- Работает с JSON "из коробки" (Возвращает объект JSON, если программист ожидает его получить, может создавать JSON-куки, приняв в качестве парамера JSON-объект)
- При создании куки можно задать любые куки-свойства
- Работает со всеми браузерами (Даже ES6!)
- Написана на чистом JS (Никаких зависимостей)
- Может быть установлена при помощи npm, доступна по CDN, может быть легко интегрирована с использованием исходного кода библиотеки
Немного о работе с библиотекой
Создать сессионное куки:
setCookie('name', 'value'); // строчный куки
setCookie('name', {'key': 'value'}); // json куки
Создать "истекающее" куки:
setCookie('name', 'value', {expires: Date(3)}); // строка с параметром
setCookie('name', {'key': 'value'}, {expires: Date(3)}); // json с параметром
С функцией
setCookie() можно задать любые параметры куки. Параметры можно найти ниже.
Получить куки:
getCookie('name') // получить строку
getCookie('name', json=true) // получить куки json, если куки является json. Возвращает объект JSON
Удаление куки:
deleteCookie('name'); // json или строка - не важно!
Параметры куки
Для задания параметра куки, вызовите функцию
setCookie(name, value, dict), заполнив dict параметр как словарь "параметр куки": "значение параметра"
Список ключей-значений:
- path (str) — URL, по котрому доступен куки
- domain (str) — домен, для котрого куки доступен
- expires (Date object) — время "истечения" куки (дата/время задаются как Date-объект)
- max-age (int) — время жизни куки в секундах (альтернатива параметру expires)
- secure (bool) — если true, куки будет доступен по HTTPS. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ false
- samesite (str) — настройка, необходимая для защиты от XSRF-атак… Может принимать значения strict или lax. Ознакомьтесь с этой статьёй, если хотите узнать больше о подобных атаках и предназначении данного параметра.
- httpOnly (bool) — если true, куки не будет доступен для работы с ним при помощи JavaScript. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ false
Заключение
Данная библиотека была создана с целью исправить все недочёты ее аналогов, которые смело можно назвать полурабочими. Ссылка на GitHub. Хочу услышать комментарии сообщества.
Примечания
Выпустил новую версию, учитывая замечания printf и RekGRpth. Спасибо за замечания!
Комментарии 7
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