Прощай, Google! 15 Альтернативных поисковиков, которые не шпионят, а сажают деревья и раздают воду
Аве Кодер!
В этой статье речь пойдет о крутых инди поисковиках, которые могут составить конкуренцию поисковым гигантам, а также удовлетворить вкусы как утонченного мусьё, так и идейного борца за личную жизнь.
CC Search
ccsearch.creativecommons.org
CC Search заточен под то, чтобы искать материал не обремененный авторскими правами. Так что если ты контент мейкер, особенно начинающий и денег на платные подписки пока нет, а годноты таки хочется, то этот поисковик — то, что надо.
Если нужна музыка для видео, изображение для поста в блоге или что-то ещё, то можно смело брать любые материалы из выдачи, не беспокоясь о том, что за тобой придет кто надо с повесткой в суд за нарушение авторских прав.
Работает CC Search довольно прямолинейно: он извлекает результаты с таких платформ, как Soundcloud, Wikimedia и Flickr и отображает результаты, помеченные как материал Creative Commons.
В панели слева можно выбрать тип лицензии по которой будет фильтроваться контент, ну и прочие стандартные фильтры — тип файла, размер, также можно фильтровать по источникам добычи.
SwissCows
swisscows.ch
«Швейцарские коровы» — это уникальный поисковик с милым швейцарским дизайном и запахом сыра. Oн позиционирует себя как семантическую поисковую систему для семейного пользования и использует искусственный интеллект для определения контекста пользовательского запроса.
Они так же гордятся тем, что уважают частную жизнь пользователей, никогда не собирая, не сохраняя и не отслеживая данные. Что ж, надеюсь их защита имеет меньше дыр, чем их сыр.
DuckDuckGo
duckduckgo.com
Поисковик «УткаУткаИди» не собирает и не хранит твои личные данные, по крайней мере так они говорят (кря).
Это означает, что ты можешь спокойно выполнять поиск, не беспокоясь о том, что твой личный ФСБшник узнает, что ты все ещё ищешь адрес того деда мороза, которому рассказывал стишок когда тебе было 9 и почему поиск продолжает выдавать адрес мордовской колонии номер 17.
В любом случае, DuckDuckGo — идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить свои привычки просмотра и личную информацию конфиденциальной, если ты понимаешь о чём я.
StartPage
www.startpage.com
StartPage предоставляет ответы от Google, что делает его идеальным выбором для тех, кто предпочитает результаты поиска Google, но не хочет, чтобы их история поиска отслеживалась и сохранялась.
Он также включает в себя генератор URL, прокси-сервис и поддержку HTTPS.
Генератор URL особенно полезен, потому что он устраняет необходимость собирать куки.
Вместо этого он запоминает настройки таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность.
SearchEncrypt
www.searchencrypt.com/home
SearchEncrypt — это поисковая система, которая использует локальное шифрование для обеспечения конфиденциальности запросов.
Информация для реальных ценителей — поисковик использует комбинацию методов шифрования, которые включают шифрование Secure Sockets Layer и шифрование AES-256.
Когда ты вводишь запрос, Search Encrypt извлекает результаты из своей сети партнёров по поиску и передает запрашиваемую информацию.
Интересная особенность Search Encrypt заключается в том, что после 30 минут бездействия, твои поисковые запросы и настройки обнуляются, поэтому никто не узнает что ты там искал, печатая одной рукой.
Search Encrypt — Выбор настоящего параноика.
Gibiru
gibiru.com
Календарь Майя предсказывал столкновение Земли с планетой Нибиру, но в итоге Земля столкнулась с Gibiru.
Встречайте — приватный поиск, нефильтрованное. По заверениям создателей — абсолютно анонимный поиск без куков, ретаргетинга, и перепродажи личных данных.
Все их доходы генерируются через сбор комиссии, когда пользователи покупают или продают через их поисковик. Также имеется мобильный аналог — приложение Wormhole и ExpressVPN, видимо, от их друганов.
OneSearch
www.onesearch.com
В январе 2020 года Verizon Media, так называется подразделение Verizon Communications, то есть Bell Corporation, после того, как её раскололи и перекрасили — запустила поисковую систему OneSearch, ориентированную на конфиденциальность.
Они заявляют что в их поисковике:
Нет отслеживания файлов cookie, ретаргетинга или личного профилирования.
Нет обмена персональными данными с рекламодателями.
Нет хранения истории поиска пользователей.
Но есть:
Беспристрастные, нефильтрованные и зашифрованные результаты поиска.
По сути, это еще один поисковик, пытающийся позиционировать себя не похожим на Google, тот в свою очередь не скрывает что проводит сбор данных, однако, что твориться в OneSearch на самом деле — неизвестно.
Wiki.com
wiki.com
Это поисковой агрегатор, выуживающий информацию с википедии и с тысяч различных wiki по всему интернету.
Как по мне, то выглядит достаточно криво и небезопасно. Но если в тебе жив дух коммунны википедии, ты уже занёс пожертвование её создателю и добавил последние правки в статью про канцелярскую скрепку, то возможно тебе зайдёт и это. Ну или если твою жену зовут Вика.
Boardreader
boardreader.com
Если посреди ночи ты не можешь уснуть оттого, что наконец придумал, что бы ты ответил тому засранцу на форуме по арктическим пингвинам 5 лет назад, то этот поисковик поможет тебе разыскать нужную ветку, ведь ищет он как раз по различным форумам, бордам и ответам мейл.ру.
Как известно, люди не всегда сдержаны в общении между собой, особенно в интернете, так что если тебе вздумалось найти примеры эпичнейших боев по переписке уважаемых и не только граждан, то этот поисковик готов копаться в интернет-отходах после срачей в комментах.
giveWater
www.givewater.com
Пока Джеф Безос наслаждается званием человека, собравшего больше всех нулей на своем банковском счету, два хипана из Нью Йорка сделали «дайВоду» — поисковик, который они сами описывают как «социально значимый».
Итак, как он работает:
Ты используешь giveWater, для поиска, к примеру, материала для своего диплома.
Платные поисковые объявления генерируют доход для giveWater.
giveWater распределяет прибыль от этих объявлений между своими партнерами — благотворительными фондами
Фонды используют пожертвованные средства для обеспечения чистой водой.
Ecosia
www.ecosia.org
Поисковик из Германии, который отдает 80% своих доходов на посадку деревьев и работающий по схожему с giveWater принципу, ставя социально значимые проекты на первое место перед прибылью для акционеров и инвесторов.
Когда в 2019 PornHub пообещал начать сажать деревья за просмотры видео, пользователи незамедлительно предложили открывать PornHub в Ecosia, дабы озеленить планету с ещё большей скоростью. Как говорится: «ствол за ствол».
Ekoru
www.ekoru.org
Еще один озеленительный проект, который утверждает, что их сервера также работают на зеленой энергии.
Ekoru использует доходы для очистки океана, предотвращения гибели лесов и изменения климата в худшую сторону. А также дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли.
Slideshare
www.slideshare.net
Не совсем отдельный поисковик, скорее фича платформы LinkedIn, с помощью которого можно искать, внезапно — слайды и презентации. Так что, бери бизнес ланч и врубай яппи-диафильм про то, как менялись предпочтения населения Среднего Запада относительно сухих завтраков.
Wayback Machine
archive.org
Он же — интернет архив. Хочешь узнать, не был ли сегодняшний божий одуванчик в прошлом злым бармалеем, пытающимся замести следы, или просто ностальгируешь по тому, что любимый сайт выглядел раньше не то, что сейчас?
Тогда тебе сюда. Этот поисковик делает снимки интернет ресурсов в определенный момент времени, в которое ты и можешь отправиться.
У Ясеня
уясеня.рф
Как известно, настоящие мужики не пользуются гуглом, они спрашивают у ясеня. Но поскольку неспешные беседы с деревом могут перерасти в поездку в тихое место с мягкими стенами, артель, по всей видимости, православных разработчиков создала былинный поисковик уясеня.рф
К сожалению Ясень в основном качает головой и не выдает реальные результаты, дерево все-таки.
Здесь также можно найти некий яснослов, который позволяет… яснословить. А именно складывать новые великолепные слова на основе существующих.
Например, можно спросить у Ясеня имя своего будущего чада и сказочный пилматериал съяснословит что-то вроде «Енотия».
Судя по дизайну, пилили его пока у авторов не выветрилась брага.
Но мы желаем творцам плодотворного труда, дабы порадовать люд православный новыми поделками скоморошными, например, подсчет годочков бытия с помощью кукушки.
Пиши в комментариях свои личные предпочтения или если я упустил кого-то достойного внимания. Аве!
Комментарии 103
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.