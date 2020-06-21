Прощай, Google! 15 Альтернативных поисковиков, которые не шпионят, а сажают деревья и раздают воду

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Gibiru

OneSearch

Wiki.com

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giveWater

Ecosia

Ekoru

Slideshare

Wayback Machine

У Ясеня

Аве Кодер!В этой статье речь пойдет о крутых инди поисковиках, которые могут составить конкуренцию поисковым гигантам, а также удовлетворить вкусы как утонченного мусьё, так и идейного борца за личную жизнь.CC Search заточен под то, чтобы искать материал не обремененный авторскими правами. Так что если ты контент мейкер, особенно начинающий и денег на платные подписки пока нет, а годноты таки хочется, то этот поисковик — то, что надо.Если нужна музыка для видео, изображение для поста в блоге или что-то ещё, то можно смело брать любые материалы из выдачи, не беспокоясь о том, что за тобой придет кто надо с повесткой в суд за нарушение авторских прав.Работает CC Search довольно прямолинейно: он извлекает результаты с таких платформ, как Soundcloud, Wikimedia и Flickr и отображает результаты, помеченные как материал Creative Commons.В панели слева можно выбрать тип лицензии по которой будет фильтроваться контент, ну и прочие стандартные фильтры — тип файла, размер, также можно фильтровать по источникам добычи.«Швейцарские коровы» — это уникальный поисковик с милым швейцарским дизайном и запахом сыра. Oн позиционирует себя как семантическую поисковую систему для семейного пользования и использует искусственный интеллект для определения контекста пользовательского запроса.Они так же гордятся тем, что уважают частную жизнь пользователей, никогда не собирая, не сохраняя и не отслеживая данные. Что ж, надеюсь их защита имеет меньше дыр, чем их сыр.Поисковик «УткаУткаИди» не собирает и не хранит твои личные данные, по крайней мере так они говорят (кря).Это означает, что ты можешь спокойно выполнять поиск, не беспокоясь о том, что твой личный ФСБшник узнает, что ты все ещё ищешь адрес того деда мороза, которому рассказывал стишок когда тебе было 9 и почему поиск продолжает выдавать адрес мордовской колонии номер 17.В любом случае, DuckDuckGo — идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить свои привычки просмотра и личную информацию конфиденциальной, если ты понимаешь о чём я.StartPage предоставляет ответы от Google, что делает его идеальным выбором для тех, кто предпочитает результаты поиска Google, но не хочет, чтобы их история поиска отслеживалась и сохранялась.Он также включает в себя генератор URL, прокси-сервис и поддержку HTTPS.Генератор URL особенно полезен, потому что он устраняет необходимость собирать куки.Вместо этого он запоминает настройки таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность.SearchEncrypt — это поисковая система, которая использует локальное шифрование для обеспечения конфиденциальности запросов.Информация для реальных ценителей — поисковик использует комбинацию методов шифрования, которые включают шифрование Secure Sockets Layer и шифрование AES-256.Когда ты вводишь запрос, Search Encrypt извлекает результаты из своей сети партнёров по поиску и передает запрашиваемую информацию.Интересная особенность Search Encrypt заключается в том, что после 30 минут бездействия, твои поисковые запросы и настройки обнуляются, поэтому никто не узнает что ты там искал, печатая одной рукой.Search Encrypt — Выбор настоящего параноика.Календарь Майя предсказывал столкновение Земли с планетой Нибиру, но в итоге Земля столкнулась с Gibiru.Встречайте — приватный поиск, нефильтрованное. По заверениям создателей — абсолютно анонимный поиск без куков, ретаргетинга, и перепродажи личных данных.Все их доходы генерируются через сбор комиссии, когда пользователи покупают или продают через их поисковик. Также имеется мобильный аналог — приложение Wormhole и ExpressVPN, видимо, от их друганов.В январе 2020 года Verizon Media, так называется подразделение Verizon Communications, то есть Bell Corporation, после того, как её раскололи и перекрасили — запустила поисковую систему OneSearch, ориентированную на конфиденциальность.Они заявляют что в их поисковике:Нет отслеживания файлов cookie, ретаргетинга или личного профилирования.Нет обмена персональными данными с рекламодателями.Нет хранения истории поиска пользователей.Но есть:Беспристрастные, нефильтрованные и зашифрованные результаты поиска.По сути, это еще один поисковик, пытающийся позиционировать себя не похожим на Google, тот в свою очередь не скрывает что проводит сбор данных, однако, что твориться в OneSearch на самом деле — неизвестно.Это поисковой агрегатор, выуживающий информацию с википедии и с тысяч различных wiki по всему интернету.Как по мне, то выглядит достаточно криво и небезопасно. Но если в тебе жив дух коммунны википедии, ты уже занёс пожертвование её создателю и добавил последние правки в статью про канцелярскую скрепку, то возможно тебе зайдёт и это. Ну или если твою жену зовут Вика.Если посреди ночи ты не можешь уснуть оттого, что наконец придумал, что бы ты ответил тому засранцу на форуме по арктическим пингвинам 5 лет назад, то этот поисковик поможет тебе разыскать нужную ветку, ведь ищет он как раз по различным форумам, бордам и ответам мейл.ру.Как известно, люди не всегда сдержаны в общении между собой, особенно в интернете, так что если тебе вздумалось найти примеры эпичнейших боев по переписке уважаемых и не только граждан, то этот поисковик готов копаться в интернет-отходах после срачей в комментах.Пока Джеф Безос наслаждается званием человека, собравшего больше всех нулей на своем банковском счету, два хипана из Нью Йорка сделали «дайВоду» — поисковик, который они сами описывают как «социально значимый».Итак, как он работает:Ты используешь giveWater, для поиска, к примеру, материала для своего диплома.Платные поисковые объявления генерируют доход для giveWater.giveWater распределяет прибыль от этих объявлений между своими партнерами — благотворительными фондамиФонды используют пожертвованные средства для обеспечения чистой водой.Поисковик из Германии, который отдает 80% своих доходов на посадку деревьев и работающий по схожему с giveWater принципу, ставя социально значимые проекты на первое место перед прибылью для акционеров и инвесторов.Когда в 2019 PornHub пообещал начать сажать деревья за просмотры видео, пользователи незамедлительно предложили открывать PornHub в Ecosia, дабы озеленить планету с ещё большей скоростью. Как говорится: «ствол за ствол».Еще один озеленительный проект, который утверждает, что их сервера также работают на зеленой энергии.Ekoru использует доходы для очистки океана, предотвращения гибели лесов и изменения климата в худшую сторону. А также дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли.Не совсем отдельный поисковик, скорее фича платформы LinkedIn, с помощью которого можно искать, внезапно — слайды и презентации. Так что, бери бизнес ланч и врубай яппи-диафильм про то, как менялись предпочтения населения Среднего Запада относительно сухих завтраков.Он же — интернет архив. Хочешь узнать, не был ли сегодняшний божий одуванчик в прошлом злым бармалеем, пытающимся замести следы, или просто ностальгируешь по тому, что любимый сайт выглядел раньше не то, что сейчас?Тогда тебе сюда. Этот поисковик делает снимки интернет ресурсов в определенный момент времени, в которое ты и можешь отправиться.Как известно, настоящие мужики не пользуются гуглом, они спрашивают у ясеня. Но поскольку неспешные беседы с деревом могут перерасти в поездку в тихое место с мягкими стенами, артель, по всей видимости, православных разработчиков создала былинный поисковик уясеня.рфК сожалению Ясень в основном качает головой и не выдает реальные результаты, дерево все-таки.Здесь также можно найти некий яснослов, который позволяет… яснословить. А именно складывать новые великолепные слова на основе существующих.Например, можно спросить у Ясеня имя своего будущего чада и сказочный пилматериал съяснословит что-то вроде «Енотия».Судя по дизайну, пилили его пока у авторов не выветрилась брага.Но мы желаем творцам плодотворного труда, дабы порадовать люд православный новыми поделками скоморошными, например, подсчет годочков бытия с помощью кукушки.Пиши в комментариях свои личные предпочтения или если я упустил кого-то достойного внимания. Аве!