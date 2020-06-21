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21 июня 2020 в 12:17

Прощай, Google! 15 Альтернативных поисковиков, которые не шпионят, а сажают деревья и раздают воду



    Аве Кодер!

    В этой статье речь пойдет о крутых инди поисковиках, которые могут составить конкуренцию поисковым гигантам, а также удовлетворить вкусы как утонченного мусьё, так и идейного борца за личную жизнь.

    CC Search



    ccsearch.creativecommons.org

    CC Search заточен под то, чтобы искать материал не обремененный авторскими правами. Так что если ты контент мейкер, особенно начинающий и денег на платные подписки пока нет, а годноты таки хочется, то этот поисковик — то, что надо.

    Если нужна музыка для видео, изображение для поста в блоге или что-то ещё, то можно смело брать любые материалы из выдачи, не беспокоясь о том, что за тобой придет кто надо с повесткой в суд за нарушение авторских прав.

    Работает CC Search довольно прямолинейно: он извлекает результаты с таких платформ, как Soundcloud, Wikimedia и Flickr и отображает результаты, помеченные как материал Creative Commons.

    В панели слева можно выбрать тип лицензии по которой будет фильтроваться контент, ну и прочие стандартные фильтры — тип файла, размер, также можно фильтровать по источникам добычи.

    SwissCows



    swisscows.ch

    «Швейцарские коровы» — это уникальный поисковик с милым швейцарским дизайном и запахом сыра. Oн позиционирует себя как семантическую поисковую систему для семейного пользования и использует искусственный интеллект для определения контекста пользовательского запроса.

    Они так же гордятся тем, что уважают частную жизнь пользователей, никогда не собирая, не сохраняя и не отслеживая данные. Что ж, надеюсь их защита имеет меньше дыр, чем их сыр.

    DuckDuckGo



    duckduckgo.com

    Поисковик «УткаУткаИди» не собирает и не хранит твои личные данные, по крайней мере так они говорят (кря).

    Это означает, что ты можешь спокойно выполнять поиск, не беспокоясь о том, что твой личный ФСБшник узнает, что ты все ещё ищешь адрес того деда мороза, которому рассказывал стишок когда тебе было 9 и почему поиск продолжает выдавать адрес мордовской колонии номер 17.

    В любом случае, DuckDuckGo — идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить свои привычки просмотра и личную информацию конфиденциальной, если ты понимаешь о чём я.

    StartPage



    www.startpage.com

    StartPage предоставляет ответы от Google, что делает его идеальным выбором для тех, кто предпочитает результаты поиска Google, но не хочет, чтобы их история поиска отслеживалась и сохранялась.

    Он также включает в себя генератор URL, прокси-сервис и поддержку HTTPS.
    Генератор URL особенно полезен, потому что он устраняет необходимость собирать куки.
    Вместо этого он запоминает настройки таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность.

    SearchEncrypt



    www.searchencrypt.com/home

    SearchEncrypt — это поисковая система, которая использует локальное шифрование для обеспечения конфиденциальности запросов.

    Информация для реальных ценителей — поисковик использует комбинацию методов шифрования, которые включают шифрование Secure Sockets Layer и шифрование AES-256.

    Когда ты вводишь запрос, Search Encrypt извлекает результаты из своей сети партнёров по поиску и передает запрашиваемую информацию.

    Интересная особенность Search Encrypt заключается в том, что после 30 минут бездействия, твои поисковые запросы и настройки обнуляются, поэтому никто не узнает что ты там искал, печатая одной рукой.

    Search Encrypt — Выбор настоящего параноика.

    Gibiru



    gibiru.com

    Календарь Майя предсказывал столкновение Земли с планетой Нибиру, но в итоге Земля столкнулась с Gibiru.

    Встречайте — приватный поиск, нефильтрованное. По заверениям создателей — абсолютно анонимный поиск без куков, ретаргетинга, и перепродажи личных данных.

    Все их доходы генерируются через сбор комиссии, когда пользователи покупают или продают через их поисковик. Также имеется мобильный аналог — приложение Wormhole и ExpressVPN, видимо, от их друганов.

    OneSearch



    www.onesearch.com

    В январе 2020 года Verizon Media, так называется подразделение Verizon Communications, то есть Bell Corporation, после того, как её раскололи и перекрасили — запустила поисковую систему OneSearch, ориентированную на конфиденциальность.

    Они заявляют что в их поисковике:
    Нет отслеживания файлов cookie, ретаргетинга или личного профилирования.
    Нет обмена персональными данными с рекламодателями.
    Нет хранения истории поиска пользователей.

    Но есть:
    Беспристрастные, нефильтрованные и зашифрованные результаты поиска.

    По сути, это еще один поисковик, пытающийся позиционировать себя не похожим на Google, тот в свою очередь не скрывает что проводит сбор данных, однако, что твориться в OneSearch на самом деле — неизвестно.

    Wiki.com



    wiki.com

    Это поисковой агрегатор, выуживающий информацию с википедии и с тысяч различных wiki по всему интернету.

    Как по мне, то выглядит достаточно криво и небезопасно. Но если в тебе жив дух коммунны википедии, ты уже занёс пожертвование её создателю и добавил последние правки в статью про канцелярскую скрепку, то возможно тебе зайдёт и это. Ну или если твою жену зовут Вика.

    Boardreader



    boardreader.com

    Если посреди ночи ты не можешь уснуть оттого, что наконец придумал, что бы ты ответил тому засранцу на форуме по арктическим пингвинам 5 лет назад, то этот поисковик поможет тебе разыскать нужную ветку, ведь ищет он как раз по различным форумам, бордам и ответам мейл.ру.

    Как известно, люди не всегда сдержаны в общении между собой, особенно в интернете, так что если тебе вздумалось найти примеры эпичнейших боев по переписке уважаемых и не только граждан, то этот поисковик готов копаться в интернет-отходах после срачей в комментах.

    giveWater



    www.givewater.com

    Пока Джеф Безос наслаждается званием человека, собравшего больше всех нулей на своем банковском счету, два хипана из Нью Йорка сделали «дайВоду» — поисковик, который они сами описывают как «социально значимый».

    Итак, как он работает:
    Ты используешь giveWater, для поиска, к примеру, материала для своего диплома.
    Платные поисковые объявления генерируют доход для giveWater.
    giveWater распределяет прибыль от этих объявлений между своими партнерами — благотворительными фондами
    Фонды используют пожертвованные средства для обеспечения чистой водой.

    Ecosia



    www.ecosia.org

    Поисковик из Германии, который отдает 80% своих доходов на посадку деревьев и работающий по схожему с giveWater принципу, ставя социально значимые проекты на первое место перед прибылью для акционеров и инвесторов.

    Когда в 2019 PornHub пообещал начать сажать деревья за просмотры видео, пользователи незамедлительно предложили открывать PornHub в Ecosia, дабы озеленить планету с ещё большей скоростью. Как говорится: «ствол за ствол».

    Ekoru



    www.ekoru.org

    Еще один озеленительный проект, который утверждает, что их сервера также работают на зеленой энергии.

    Ekoru использует доходы для очистки океана, предотвращения гибели лесов и изменения климата в худшую сторону. А также дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли.

    Slideshare



    www.slideshare.net

    Не совсем отдельный поисковик, скорее фича платформы LinkedIn, с помощью которого можно искать, внезапно — слайды и презентации. Так что, бери бизнес ланч и врубай яппи-диафильм про то, как менялись предпочтения населения Среднего Запада относительно сухих завтраков.

    Wayback Machine



    archive.org

    Он же — интернет архив. Хочешь узнать, не был ли сегодняшний божий одуванчик в прошлом злым бармалеем, пытающимся замести следы, или просто ностальгируешь по тому, что любимый сайт выглядел раньше не то, что сейчас?

    Тогда тебе сюда. Этот поисковик делает снимки интернет ресурсов в определенный момент времени, в которое ты и можешь отправиться.

    У Ясеня



    уясеня.рф

    Как известно, настоящие мужики не пользуются гуглом, они спрашивают у ясеня. Но поскольку неспешные беседы с деревом могут перерасти в поездку в тихое место с мягкими стенами, артель, по всей видимости, православных разработчиков создала былинный поисковик уясеня.рф

    К сожалению Ясень в основном качает головой и не выдает реальные результаты, дерево все-таки.

    Здесь также можно найти некий яснослов, который позволяет… яснословить. А именно складывать новые великолепные слова на основе существующих.

    Например, можно спросить у Ясеня имя своего будущего чада и сказочный пилматериал съяснословит что-то вроде «Енотия».

    Судя по дизайну, пилили его пока у авторов не выветрилась брага.

    Но мы желаем творцам плодотворного труда, дабы порадовать люд православный новыми поделками скоморошными, например, подсчет годочков бытия с помощью кукушки.



    Пиши в комментариях свои личные предпочтения или если я упустил кого-то достойного внимания. Аве!
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    Комментарии 103

      +16
      И вся статья ради рекламы «Ясеня» :)
        +6
        Где-то там бородатый создатель Ясеня поперхнулся окрошкой от возросшего трафика. Сервера не справляются и с дерева осыпались уже все листья из-за того, что приходится так часто качать головой ))
          +5
          Головой-то он качает только на клиентской стороне ¯\_(ツ)_/¯
          +1
          Читая про ясеня чуть не сломал себе стул, рыдая от смеха
          +4
          Но если в тебе жив дух коммунны википедии, ты уже занес пожертвование ее создателю

          Пожертвования из России уже много лет не принимаются. Точной причины названо не было, только общие слова о том, что российское законодательство затрудняет пожертвования иностранным организациям.
            +1
            С российских IP, разве что. Пару месяцев назад им закидывал из-под VPN — российская карточка спокойно прошла. Но при этом я сидел на английской версии, может быть, дело ещё и в этом.
            –5

            Непонятно описание StartPage. Как будто остальные "поисковики" имеют свой поисковый движок и закэшировали весь интернет. А вообще следующим изобретением после неперсонофицированного поиска должны быть автомобильные сидения без регулировки и поясной ремень с одной дыркой

              0
              Даешь радиоточку в каждый дом! ))
              +4
              Еще в копилку — cs.majento.ru — выдача яндекса без рекламы, баннеров и проч (поиск реализован на основе Яндекс XML)
                0
                Спасибо!
                  –1

                  "Яндекс XML"
                  Чтобы это могло значить

                    +1
                    xml.yandex.ru
                      0
                      а, так это просто апи, я то подумал, что это какой то новый язык разметки от яндекса
                    +1
                    Такое же, но с гуглом это whoogle. Селф-хостед проксификатор для гугля. Очень удобная штука.
                    0
                    Dogpile www.dogpile.com
                      0
                      Спасибо!
                      +5
                      С альтернативами гуглу всё очень плохо. Взять хотя бы двух самых известных — DDG и StartPage. Первый — абсолютно нерелевантные результаты на любом языке, отличном от англ + банально не работает вставка текста в мобильной версии (и ведь позиционируют себя как полноценную замену гугла). StartPage — куплен рекламной компанией и вкладки с поиском не сохраняют запрос в URL'e (дико неудобно когда много вкладок с результатами поиска) + может вообще перестать открываться если решит, что вы в одной подсети со спамерами.

                      Если искать с телефона, то разница в скорости доступа ещё больше — гугловский виджет поиска мгновенно разворачивает поисковую страницу (начинать вводить запрос можно после одного клика), до сих пор не понимаю почему никто не реализовал аналогичную штуку.
                        0
                        У StartPage ещё слишком жирный (по меркам поисковика) фронт, который ощутимо тормозит.
                        Возможно, они решили, что раз уж мы прокси, то наш бэк по дефолту будет медленнее, а раз бэк тормозит, то и фронт оптимизировать нет смысла.

                        DDG иногда, по некоторым «удачным» запросам, может быть даже лучше Гугла, потому что меньше засран сеошниками. Но в целом да, качество его выдачи оставляет желать сильно лучшего.
                          0

                          На русском DDG использует в том числе поиск Яндекса(висит плашка про партнёрство), так что результаты бывают более-менее.

                            +1
                            DDG субъективно хорошо ищет по «айтишным» запросам на английском. То ли потому что гугл пытается выдавать мне «персонализированные» результаты, то ли просто у меня предвзятое отношение к гуглу. Кто-нибудь может подтвердить «айтишность» DDG?
                              0
                              у меня впечатление ровно наоборот. Если гуглить какойто вопрос по it то гугл часто выдает ссылки на stackoverflow в первых 5 результатх а вот duckduckgo частенько отдает ссылки на каикето мутные сайты без ответа на мой вопрос.
                                0
                                Значит моё впечатление ошибочно.
                                +3
                                У меня вся выдача гугла по техническим кейвордам засрана сайтами с автопереводами. Раньше был qaru.site, а теперь сотни их — overcoder.net, stackoverrun.com, coderoad.ru, progi.pro, ruphp.com… Спасает только VPN из Голландии. Вот эта черезмерная гугловская «локальность» последние несколько лет только мешает.
                              0

                              DDG и на английском далеко не везде релевантен, если пытаться искать что то местное для людей за пределами США, даже в англо-говорящих странах.


                              Если я в Гугле например буду искать где купить в моем городе скажем сантехнику — он выдаст почти полный список всех мелких магазинчиков. DDG же меня обломит с этим.
                              Но надо сказать тут даже более увесистые игроки вроде bing тоже ничего полезно не выдают, что уж о бесплатном DDG говорить.

                              +1

                              Пол года назад я решил уйти с поисковика google на ddg, меня хватило на пару месяцев, очень уж неадекватной частенько была выборка ответов, увы.

                                0
                                Так DDG всего лишь прокладка для гугла, тут просто ты понимаешь все плюсы таргетированного и персонализированного поиска.
                                +9

                                Уже года 4 сижу на DDG в качестве дефолтного поисковика в браузере, качество выдачи в целом среднее (всё-таки персонализация даёт очень хороший эффект), но по определённым запросам технического характера иногда чуть ли не лучше гугла.


                                Шутка про диплом хорошая :)

                                  0
                                  Пользуюсь DDG около 2-х лет. Мучаюсь, если честно, часто возвращаюсь к гуглу. По простым техническим вопросам он неплохо справляется, но что-либо специфичное лучше спрашивать у гугла. Очень надеюсь, что DDG будет постоянно улучшаться, потому что силы заканчиваются
                                    +3
                                    Есть мнение, что DDG и вообще любой альтернативный поисковик, который ищет сам, а не проксирует Google/Bing, не догонит лидеров никогда. Помимо разницы в финансовых ресурсах есть ещё одна менее очевидная причина — robots.txt. Ощутимое количество веб-мастеров действует по шаблону: разрешить доступ 2-3 поисковикам (приоритетным для региона), а всех остальных ботов запретить к чертовой матери. Не разбираясь кто есть кто, просто через звездочку.
                                      0
                                      который ищет сам, а не проксирует Google/Bing

                                      А разве утка ищет сама?
                                        0
                                        Он вроде по смешанной модели работает.
                                      +1

                                      там есть ключ !g и !gi (часто пользуюсь последним для картинок), оно перенаправляет запрос в гугл. Так, чтоб не "мучаться возвращаясь" :)

                                    +6

                                    Использую DuckDuckGo в качестве поисковика уже несколько лет, обращаться к поиску Google приходится обычно раз в несколько месяцев.

                                      +3

                                      Утку использую примерно два года. Качество поиска оцениваю средне. В последнее время результативность поиска возросла － попадает в "десятку"по русскоязычному запросу, при этом Яндекс и Гугл по нему же выдет пару страниц рекламных сайтов. Если же поиск безрезультативен, то ищу в Гугл и Яндекс. Удобно переключать поиск в Firefox.
                                      Для популяризации упомянутых поисковиков необходима инструкция по добавлению их в поисковую строку браузера.

                                        +1

                                        Чуть выше написал про ключ !g в ddg.

                                        +3

                                        Скопипастю сюда свой пост из фб, мотивирующий переходить на утиную сторону:


                                        Однажды Гугл меня окончательно достал своими капчами, а Яндекс — рекламой своего браузера и прочей лабуды. Яндекс еще упорно пытался искать на русском в моем городе, даже когда я искал через yandex.com, весь запрос был составлен на английском, в настройках локации стоял Лондон (ради теста) и была снята галка "автоматически определять локацию". И, нет, я не хочу устанавливать Яндекс.Браузер, отвалите.


                                        Не особо надеясь на успех, решил попробовать DuckDuckGo. Дефолтная тема оформления не понравилась, но у них очень крутой и всеобъемлющий настройщик оформления. Все, что угодно, можно отключить. Рекламы нет. Я даже AdBlock на нём отключил за ненадобностью. По айтишной тематике ищет вполне нормально. "Гугля" разную инфу по миллиону раз в день, уже неделю (upd: уже почти месяц) использую только этот поисковик. Появилось чувство свободы и легкость, улучшилось пищеварение, а светодиод на веб-камере перестал постоянно гореть. В общем, полет нормальный, рекомендую.

                                          0
                                          Яндекс еще упорно пытался искать на русском
                                          Предпочитаемые языки в настройках браузера меняли на «только английский»?
                                            0

                                            Кстати, таким решениям и людям, которые их принимают, — место в аду. Авто-определение локали без возможности её сменить БЫСТРО и ТОЧНО ("точно" — в смысле, что не нужно искать 25 разных ВОЗМОЖНЫХ опций и переключать их всех) заслуживает закидывания тапками. "Ой, наша программа определила, что вам нужен русский интерфейс по одной опции в ОС \ браузере и мы вам НИКАК не дадим это изменить ни через ГУЙ, ни даже через ini\xml\cfg — идите к СЕБЕ в систему и меняйте" — самое ленивое и кривое из всех решений.

                                              0
                                              и мы вам НИКАК не дадим это изменить ни через ГУЙ, ни даже через ini\xml\cfg — идите к СЕБЕ в систему и меняйте"
                                              не понял, о чём вы. Вот в настройках моей лисы прямо на первой странице, в три клика всё делается
                                              image
                                                0

                                                А я не понял о чём вы, я же ведь ясно написал про невозможность менять язык в ПРИЛОЖЕНИИ. А когда мы говорим о веб-сайте, то приложением является сам САЙТ, а не браузер (ваш пример — это как сказать "поменяйте язык ОСи, чтобы сменить язык в, скажем, стиме): ПОЧЕМУ возможность менять язык поиска только через настройки браузера? Как дефолтный способ авто-определения языка при первом посещении — пожалуйста, но если я захочу искать что-то, скажем, на японском, мне добавлять новую настройку в браузер, а потом играться с переключением локали через меню, каждый раз, как я посещаю недо-вебсайт? Или создатели сайтов в 2020 додумаются поставить НОРМАЛЬНЫЙ элемент интерфейса на САЙТЕ, который может это переключать и хранить локаль в куках?
                                                Вы сейчас предлагаете мне такой же вариант "настройки", как и некоторые создатели приложений на телефон — взять локаль телефона за дефолт и НИКАКИМ образом не давать её сменить — только сменой языка телефона — по-моему жутчайший UX-паттерн, за который нужно линейкой по пальцам.

                                          +3
                                          Пользуюсь DuckDuckGo 6-7 лет. Забыл когда в последний раз обращался к Google. Бывает, что DuckDuckGo выдает какой-то хлам, но когда я при этом пытаюсь искать это же самое в Google, то получаю сравнимый, если не больший, хлам. Возможно, Google хорош своей персонализацией, но это явно не мой случай.

                                          Года 4 назад проводил своей субъективное тестирование качества выдачи DuckDuckGo и Google для англоязычных запросов. На короткие запросы общего характера оба поисковика были примерно одинаковы, длинные запросы на мой взгляд DuckDuckGo обрабатывал лучше, также как и технические запросы.

                                          Что меня удивляет — это не всегда хорошее качество поиска для русскоязычных запросов у DuckDuckGo. Вроде должен быть движок Яндекса за ним? В любом случае Яндекс и Гугл ищут по русскоязыным запросам лучше, чем DuckDuckGo. И это единственная причина почему я иногда использую Гугл (Яндекс мне любит выдавать капчу со словами, что я подозрительно похож на робота), но что-либо на русском языке я ищу крайне редко.
                                            +4
                                            У меня дефолтный поисковик DDG.
                                            Раньше было плоховато, частенько приходилось переходить на гугл.
                                            В последнее время стало лучше, к гуглу обращаюсь уже не часто, но все же приходится периодически.
                                            Из интерфейса DDG это лелается легко, с помощью !g в начале строки.
                                            !bang это вообще очень удобная штука в DDG.
                                            Обратно на гугл не собираюсь.
                                            К сожалению, подобрать альтернативу другим продуктам гугла сложнее.
                                              +7
                                              Люди — когда вернётся Nigma.ru ???
                                              Верните лучшее что было!!!
                                                +2
                                                Проект заброшен и забыт. И даже немного жаль подрастающее поколение, которое получает дипломы без доступа к этому замечательному инструменту.
                                                  +1
                                                  нигма уехала во Вьетнам, теперь это часть coccoc.com/search
                                                  0
                                                  Пользуюсь DDG уж года 3, но последнее время есть проблема не связанная с поиском: в Ubuntu с gnome 3 на xorg из-под Firefox окно поиска в DDG теряет фокус при переключении расладки. Чья это конкретно проблема — не знаю, но в любом другом сочетании ПО и с другими сайтами глюка нет. Приходится использовать html версию.
                                                    +3

                                                    Вся прелесть Google в том что он знает кто я и что я ищу. Если я напишу какой-то многозначный термин, мне не надо объяснять поисковику что я ищу не фильм и не библиотеку для ноды, он уже в курсе как ограничить область поиска. А если мне вдруг захочется искать, допустим, сериалы — после 1-2 запросов поисковая система сообразит что нужно делать выборку приоритетной по ним.

                                                      0
                                                      С другой стороны, гугл уже много лет никак не поймёт, что если искомое нашлось в трёх википедиях, то наверх надо вывести английскую, потому что я только её из результатов и выбираю… Вот и персонификация.
                                                        0
                                                        Вся прелесть Google в том что он знает кто я и что я ищу.

                                                        Вот это меня и пугает.
                                                        Когда придумают анонимную возможность персонализации? Что-то типа конфига, где задаются интересы и области поиска, которые передаются той же утке при каждом запросе.
                                                        –4
                                                        Как все эти поисковики добавить в мазиляку?
                                                          0
                                                          Кстати, тем кто пользуется расширением Context Menu Search, вот мой списочек:
                                                          pastebin.com/PVj6iJWU
                                                          Это 89 поисковых сервисов, немножко по вэбу, а в основном по избранным ресурсам!
                                                            +2
                                                            DDG сидит в США, поэтому попадает под Patriot Act (пример Lavabit). Её основатель до этого продал уже базу своей соцсети за $10 миллионов. Поэтому доверять честному слову Вайнберга это как доверять Цукербергу, что он заботится о ваших данных.
                                                              0
                                                              Я этот случай пропустил, поделитесь, пожалуйста.
                                                              +2
                                                              Перешел на ДДГ уж несколько лет как. В 90% результаты поиска удовлетворяют. Оставшиеся 10% ищу на Яндексе, затем на Гугле, так что в гугль от меня попадает уж совсем неанализируемый треш.
                                                              Осталось еще отвязаться от ютуба, но альтернатив ему пока нет.
                                                                –12
                                                                не поддерживаю шутки над православными. автор явно не знаком с православными кодерами, умнее его.
                                                                  –1
                                                                  православными кодерами

                                                                  H264 недостаточно православен?
                                                                  +1
                                                                  да все они мягкие и пушистые пока не наберут критическую массу, и потом начнут права качать
                                                                    0

                                                                    DDG никогда не наберет. Они так и останутся в маленькой нише "эффективная реклама без слежки за пользователями", потому что это единственная ниша, в которую не залезет какой-нибудь Google. Они на этом зарабатывают деньги (надеюсь, на оплату серверов хватает). Эта тема может быть чуть-чуть модной и хайповой, но никогда не станет достаточно популярной.

                                                                    0

                                                                    Пожалуй, лучшим выбором был бы мета-поисковик Searx. Разумеется, если его есть куда поставить. Всем настоятельно советую ознакомиться.
                                                                    UPD: Небольшой видеообзор

                                                                      0
                                                                      Благодарю, он попадет в следующий обзор
                                                                      0
                                                                      Ekoru использует доходы для очистки океана, предотвращения гибели лесов и изменения климата в худшую сторону.
                                                                      Я надеюсь, в лучшую?

                                                                      Хочешь узнать, не был ли сегодняшний божий одуванчик в прошлом злым бармалеем, пытающимся замести следы, или просто ностальгируешь по тому, что любимый сайт выглядел раньше не то, что сейчас?
                                                                      -> "… или просто ностальгируешь по тому, как любимый сайт выглядел раньше, а не то, что сейчас?".
                                                                        0
                                                                        предотвращения — изменения — в худшую. Вроде все правильно.
                                                                        Вопрос только, как они это делают.
                                                                        +1

                                                                        Стиль написания статьи запустил дежавю, как будто читаю журнал молоток или хулиган 2001 года, а автор сам Даня Шеповалов.
                                                                        Спасибо, посмеялся до слез.

                                                                          0
                                                                          Благодарю. В видео еще есть пара гагов, которые текстом, увы, не передать. Например, проверяю Swisscows насколько он семейный.
                                                                          0
                                                                          www.qwant.com ещё стоит рассмотреть.

                                                                          DuckDuckGo так же данными может торговать, а qwant маловероятно — они заявляют, что торгуют самой технологией поисковика.
                                                                            0
                                                                            Спасибо. Посмотрим
                                                                              +1
                                                                              Неплохой мобильный браузер на андроиде от них. Но специфический поисковик, почему они выбор страны сделали, а возможность выбора нескольких, или региона — нет, мне непонятно.
                                                                                0
                                                                                довольно долго пользовался квантом, но потом прыгающая поисковая строка главной страницы выбесила окончательно и стал пользоваться другими искалками
                                                                                0
                                                                                Неплохо бы провести тестирование этих поисковиков по одинаковому запросу. Например, поискать статью на Хабре.
                                                                                  –1
                                                                                  Да, можно. В видосе я использую один и тот же запрос.
                                                                                  0
                                                                                  В какой-то момент гугл начал показывать капчу на каждый чих, тогда я перешёл на DDG. В начале было неприятно, но потом привык.
                                                                                  Качество поиска абсолютно одинаковое, что у гугла, что у утки. Начал замечать, что если утка не может что-то найти, то у гугла результаты еще хуже будут.
                                                                                  Утка умеет вставлять некоторые сайты в отдельный блок в самом поисковике, например выбранные ответы со stackoverflow появляются в блоке справа от результатов.
                                                                                    0
                                                                                    Я уже около года пользуюсь ddg по дефолту, но некоторые запросы он в принципе не может найти и для них приходится использовать что-то другое. А ещё уточка плохо ищет изображения. и карты у утки мне не нравятся.
                                                                                      0
                                                                                      и карты у утки мне не нравятся.

                                                                                      Там же вроде можно выбрать движок. Или все не нравятся?
                                                                                        0
                                                                                        На всех что я пробовал — большие проблемы с показом транспортных линий или остановок и расчёта веломаршрутов. Даже если включить гугловские карты.
                                                                                      0

                                                                                      Не, ну раз они сказали, что они самые честные, то тогда конечно же!

                                                                                        0
                                                                                        Забыл про Яндекс. Kappa
                                                                                          0
                                                                                          Есть же еще yacy.net. можно и себе развернуть.
                                                                                            0
                                                                                            а есть данные про startpage насколько они на самом деле приватный поисковик? так-то он очень хорош, но почему-то сомнения есть в честности.
                                                                                              0
                                                                                              яндекс иногда очень хорош.
                                                                                              например искал арию Баха, но т.к. с немецким плохо, написал русскими буквами — яндекс нашёл, гугл — нет. наверное яндекс умеет транслитерацию делать.
                                                                                              в другой раз искал стишок на английском ни гугл ни ДДГ не нашли. яндекс нашёл на картинке. т.е. они ещё и картинки сканируют и распознают?
                                                                                                +1
                                                                                                Поисковик «УткаУткаИди» не собирает и не хранит твои личные данные, по крайней мере так они говорят (кря).


                                                                                                Хочется верить, но недавно обратил внимание, что в правом нижнем углу окна выдачи, есть пометка «В партнёрстве с Yandex». Надеюсь что утка, все же продолжает поддерживать секурность, не только словами.
                                                                                                  0
                                                                                                  Ну, я сейчас посмотрел, вроде они без js работают и куки не ставят, так что какие-то основания доверять им есть.
                                                                                                    0
                                                                                                    Ну и при нажатии там пишет
                                                                                                    When people search, we believe they're really looking for answers, as opposed to just links. For many categories of searches (restaurants, game of thrones, code documentation, etc.), there is usually a specialized search engine (e.g. Yelp), content site (e.g. MetroLyrics) or other source (e.g. StackOverflow) that does a better job at actually answering the searches than a general search engine does with just links. Our long-term goal is to get you Instant Answers from these best sources.

                                                                                                    To do that, DuckDuckGo gets its results from over four hundred sources. These include hundreds of vertical sources delivering niche Instant Answers, DuckDuckBot (our crawler) and crowd-sourced sites (like Wikipedia, stored in our answer indexes). We also of course have more traditional links in the search results, which we also source from multiple partners, though most commonly from Bing (and none from Google).

                                                                                                    We continue to partner with more and more sources to bring you the best Instant Answers from the best sources. Our focus is on synthesizing it all together into a superior search experience.

                                                                                                    Partners and Privacy: As per our strict privacy policy, we never share any personal information with any of our partners. The way it works is when we call a partner for information, it is proxied through our servers so it stays completely anonymous. That is, any call to a partner looks to the partner as it is from us and not the user itself, and no user personal information is passed in that process (e.g. their IP address). That way we can build our search result pages using these 100s of partner sources, while still keeping them completely anonymous to you.
                                                                                                    0
                                                                                                    Вот конкретный пример моего поиска сегодня «купить макита ur3000».
                                                                                                    Из всех указанных в статье поисковиков с ним справился только startpage. Остальные либо показывали технические характеристики, либо предлагали купить его в чехии. Я мне нужна Беларусь и Минск.

                                                                                                    Так что альтернатив гуглу, яндексу и с натяжкой бингу — нет. :(
                                                                                                      0

                                                                                                      Ясень пень!
                                                                                                      image

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                                                                                                        www.sputnik.ru
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                                                                                                          Ясень порадовал))
                                                                                                          а так DDG частенько использую.
                                                                                                          Когда-то очень давно nigma нравилась
                                                                                                            0
                                                                                                            Не УткаУткаИди, а УткаУткаГусь — детская игра такая, Duck duck goose.
                                                                                                              0
                                                                                                              Почти у всех поисковиков «Создатели утверждают, что не собирают данные», к сожалению, когда дорастут до гугла будет то же самое. (а большинстово поисковиков из списка, похоже, больше заботятся об зелености, а не поиске).
                                                                                                              Пользуюсь DDG года 3, не без минусов, но, помоему, даже лучше гугла. Если у гугла искать что-то, хотя бы отдаленно схожее с популярными запросами — попадаешь в какой-то поисковый пузырь из рекламы, треша и глупых перепостов с упоминанием этих ключевых слов, ничего не найти, DDG при этом ищет то что нужно. Но если нужно найти что-то буквально месячной давности или очень редкое — гугл/ncr ищет лучше. Так же DDG хухе ищет по точным словосочетаниям (в кавычках).
                                                                                                                0
                                                                                                                похоже, больше заботятся об зелености, а не поиске
                                                                                                                Под «зелёностью» вы имеете в виду экологию или доллары? Если экологию, то в списке таких вроде всего 2 из 15, и далеко не самые популярные. Если доллары, то см. ниже.
                                                                                                                к сожалению, когда дорастут до гугла будет то же самое
                                                                                                                В любом случае, сомневаюсь, что это правда. Сейчас деньги в интернете зарабатывают только компании, к аморальности которых все привыкли и которым пока не нашли альтернативы. Когда компания, изначально заявившая о высоких моральных принципах, начинает пытаться зарабатывать деньги в интернете или творить другую фигню, она быстро лишается не только денег, но и популярности. Так произошло с AdBlockPlus, так сейчас происходит с firefox.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  так сейчас происходит с firefox

                                                                                                                  Как будто с него уходят из-за встроенной телеметрии.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    Из-за неё в том числе. Процентное соотношение, понятно, посчитать трудно, но объяснения, которые я вижу на форумах, примерно такие:
                                                                                                                    1. ФФ заявил о высоких моральных принципах, а теперь выкинул все нормальные плагины и включил телеметрию. Подобное лицемерие недопустимо, я не буду больше использовать ФФ.
                                                                                                                    2. ФФ со своей телеметрией опустился до уровня хрома. Поэтому из вариантов «ФФ с телеметрией и постоянными гуглокапчами» и «хром с телеметрией, но без гуглокапч» я выберу хром.

                                                                                                                    PS впрочем, некотороые просто продолжают использовать FF52, но о новых версиях FF пишут именно так.
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Думаю, форумы нерелевантная выборка.
                                                                                                                        0
                                                                                                                        Но лучше неё всё равно ничего нет. Это про процент пользователей браузеров ещё можно что-то сказать, собирая статистику user-agent (хотя и к такой статистике будут оень большие вопросы: в частности, многие пользователи firefox меняют user-agent на chrome специально, из-за того, что разные не очень честные сайты в таком случае агрятся на пользователей намного меньше, особенно если ещё и поменять там же linux на windows). А другую статистику приин ухода с ff, кроме самостоятельных заявлений пользователей, я вообще не представляю, где брать.
                                                                                                                        +1
                                                                                                                        Кроме FF и нет вариантов особо, от телеметрии в FF пока спасает github.com/ghacksuserjs/ghacks-user.js (хотя они там тоже намудрили, многое нужно менять под себя), а плагины типа temporary containers вообще сказка, так должны работать по умолчанию все браузеры, но да, капчу замучаетесь вводить. Гугл у меня каждый раз капчу спрашивает для каждого нового контейнера, с другой стороны это показывает эффективность этого плагина.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Я согласен, что то, куда пользователи переходят — это не варианты «без телеметрии». О подобных плагинах не все знают, кроме того, есть подозрение, что эти плагины — «возня кошки и мышки», что на каждое новое обновление плагина мозилла выкатит новое обновление FF, которое устроит ещё какую-то утечку телеметрии.

                                                                                                                          В любом случае, главное, что я хочу сказать — это то, что не все пользователи рассуждают так, есть ли плагин, полностью отключающий телеметрию. Они смотрят на то, можно ли доверять авторам браузера. И сама необходимость таких плагинов говорит им, что доверять авторам современного FF нельзя, как и авторам хрома. Т. е. и у FF и у хрома по этому параметру дискретное значение «плохо», и приходится сравнивать более второстепенные параметры.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    И DDG вам нормально показывает выдачу «заказать суши» «химчистка китай-город» «купить тобот титан»?

                                                                                                                    У меня со всеми альтернативными поисковиками беда — информационный запрос худо-бедно показывают. А коммерческие — мимо вообще.
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Конечно приходится заходить в другие поисковики, если товары/цены в России — яндекс маркет, еда поблизости — гугл или яндекс карты, но большая часть поиска у меня это по работе или развлечениям (на англйиском в основном), и тут, на мой взгляд DDG выигрывает в большинстве случаев, как минимум меньше сайтов рекламного характера и перепостов. Если грубо 80% поиска у меня DDG, 15% гугл и 5% яндекс.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    А есть поисковики, которые ищут только по форумам, русскоязычным и не только?
                                                                                                                      0
                                                                                                                      на телефоне пользуюсь ДДГ и экосией. Вернее, их браузерами, а уж браузеры сами в своих искалках ищут. ДДГ вполне устраивает. Экосия похуже. Еще есть cliqz, неплохо ищет. Тоже немецкий продукт, вроде бы, даже со своим движком, но они совсем недавно прекратили разработку.
                                                                                                                      На компьютере раньше использовал qwant. Потом их прыгающий дизайн окончательно выбесил и теперь бинг или экосия.
                                                                                                                      Время от времени меняю поисковики, так что через полгода может быть уже совсем другой расклад.
                                                                                                                        0
                                                                                                                        удивительно но swisscows.ch — реально хорошо работает — пробивает специфические узкие темы на русском языке + они у себя на сайте акцентируют внимание что находятся не в США и ЕС — очевидно американские юристы всех достали… и юрисдикции США и ЕС стали токсичными…
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Я иногда объявления ищу через www.tryndex.ru
                                                                                                                            0
                                                                                                                            мне еще Qwant нравится. французский поисковик если не находит Гугл то он находит абсолютно другие сайты

                                                                                                                            Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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