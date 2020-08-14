Немного о SMART и утилитах для мониторинга

В сети достаточно много информации о SMART и значениях атрибутов. Но мне не встречались упоминания о нескольких важных моментах, про которые знаю от людей, занимающихся исследованием носителей информации.Когда я в очередной раз рассказывал знакомому о том, почему показаниям SMART не следует безоговорочно верить и почему лучше не использовать классические «мониторилки СМАРТа» постоянно, пришла в голову идея записать сказанные слова в виде набора тезисов с пояснениями. Чтобы давать ссылки, вместо того, чтобы каждый раз пересказывать. И для ознакомления широкой аудитории.То, что вы знаете как атрибуты SMART, не хранится в готовом виде, а генерируется в тот момент, когда вы их запрашиваете. Вычисляются они на основе внутренней статистики, накапливаемой и используемой микропрограммой накопителя в процессе работы.Часть этих данных устройству для обеспечения основного функционала не нужна. И она не хранится, а формируется каждый раз, когда требуется. Поэтому, когда происходит запрос атрибутов SMART, микропрограмма запускает большое количество процессов, которые нужны для получения недостающих данных.Но эти процессы плохо совместимы с процедурами, выполняемыми при нагрузке накопителя операциями чтения-записи.В идеальном мире, это не должно было бы приводить к каким-либо проблемам. Но в реальности, прошивки жестких дисков пишут обычные люди. Которые могут ошибаться и ошибаются. Поэтому, если вы запрашиваете атрибуты SMART во время активного выполнения устройством операций чтения-записи, то резко возрастает вероятность того, что что-то пойдёт не так. Например, будут повреждены данные в пользовательском буфере чтения или записи.Утверждение о возрастании рисков — это не теоретическое умозаключение, а практическое наблюдение. К примеру, известен баг, который имел место в прошивке HDD Samsung 103UI, где в процессе выполнения запроса атрибутов SMART, повреждались пользовательские данные.Поэтому, не настраивайте автоматическую проверку атрибутов SMART. Если только точно не знаете, что перед этим подаётся команда сброса кэша (Flush Cache). Или, если без этого не обойтись, настраивайте выполнение проверки максимально редко. Во многих программах мониторинга, настроенное по умолчанию время между проверками — порядка 10 минут. Это слишком часто. Всё равно такие проверки панацеей от неожиданного выхода диска из строя не являются (панацея — только резервирование). Раз в сутки — считаю вполне достаточным.Запрос температуры к запуску процессов вычисления атрибутов не приводит и может выполняться часто. Поскольку при правильной реализации это выполняется через протокол SCT. Через SCT отдаётся только то, что уже известно. Эти данные обновляются автоматически в фоновом режиме.Микропрограмма жесткого диска показывает вам то, что считает нужным показать, а не то, что в действительности происходит. Наиболее наглядный пример, это 5й атрибут, количество переназначенных секторов. Специалистам по восстановлению данных хорошо известно, что жесткий диск может в пятом атрибуте показывать нулевое количество реалокейтов, при том, что они есть и продолжают появляться.Я задал вопрос специалисту, изучающему жесткие диски и исследующему их микропрограммы. Поинтересовался, каков принцип, по которому прошивка устройства решает, что вот сейчас надо скрывать факт переназначения секторов, а сейчас можно рассказывать об этом через атрибуты SMART.Он ответил, что общего правила, согласно которому устройства показывают или скрывают реальную картину не существует. И логика программистов, которые пишут прошивки жестких дисков, временами выглядит очень странно. Изучая прошивки разных моделей он увидел, что зачастую решение «скрыть или показать» принимается на основе набора параметров, которые вообще непонятно как связаны между собой и с остаточным ресурсом жесткого диска.Например, на Сигейтах не стоит обращать внимание на «плохие» raw значения атрибутов 1 и 7, пока остальные в норме. На дисках этого производителя, их абсолютные значения могут увеличиваться в процессе нормальной эксплуатации.Для оценки состояния и остаточного ресурса жесткого диска, в первую очередь рекомендуется обращать внимание на параметры 5, 196, 197, 198. Причём, ориентироваться имеет смысл именно на абсолютные, сырые значения (raw), а не на приведённые. Приведение атрибутов может выполняться неочевидными способами, различными в разных алгоритмах и прошивках.Вообще, в среде специалистов по носителям информации, когда говорят про значение атрибута, обычно подразумевается именно абсолютное значение.