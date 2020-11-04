Как я узнал о тайных услугах Мегафона
Добрый день всем!
Началось всё с того, что поздно вечером мне позвонила девушка из Мегафона и пролепетала что-то про скидочные купоны-талоны, которые появятся в моём личном кабинете. Мол, это просто партнерская программа и она не хочет, чтобы я пропустил такую прекрасную возможность.
Ни слова ни о какой стоимости. В общем, странный такой звонок. Я даже подумал, не мошенники ли какие звонят: сейчас же, говорят, научились делать так, как будто тебе звонят с телефона организации, а на самом деле — нет. Но пин-коды/пароли вроде не просили называть для моей же личной безопасности.
Оказалось, что нет. То есть звонили действительно из Мегафона.
Подробности выяснились, когда уже ночью пришла мне СМС следующего содержания:
«Ого, какое выгодное предложение» — подумал я и поспешил в ЛК отключить эту навязанную путем обмана услугу.
Оказалось, что с меня действительно уже списали 99 рублей, как и было сказано в СМС.
Пришлось из принципа переписываться в чате ЛК с поддержкой, 99 рублей через несколько минут мне вернули.
И предложили, если мне такие звонки не очень нравятся, оформить другую услугу, на это раз бесплатную: «Отказ от телемаркетинга оператора».
От такого заманчивого предложения было действительно трудно отказаться.
Совет 1: если у вас Мегафон, и вы не хотите попасть в подобные ситуации, заходите в свой личный кабинет, спускайтесь в самый низ странички, нажимайте «Обратиться в поддержку», затем — зеленую кнопку «Открыть чат», и вставляйте в чат фразу:
Но как я мог узнать о такой услуге раньше?
Как ни старался, найти услугу «Отказ от телемаркетинга оператора» в личном кабинете Мегафона мне не удалось. Как и другие подобные услуги, указанные в комментариях.
В комментариях коллега dartraiden написал, что кроме «Отказа от телемаркетинга оператора» существуют и другие «тайные» услуги, о которых большинство клиентов даже не догадываются, а оператор — старается не афишировать.
Мне захотелось подключить и их, а заодно понять, где можно найти о них официальную информацию.
Пришлось опять писать в чат поддержки и пробиваться через роботов к оператору-человеку.
Если коротко резюмировать:
Совет 2: если вы хотите ещё больше обезопасить себя, заходите в свой личный кабинет Мегафона, спускайтесь в самый низ странички, нажимайте «Обратиться в поддержку», затем — зеленую кнопку «Открыть чат», и вставляйте в чат фразу:
Надеюсь, всё пройдет нормально, у вас получится пробиться через бота к живому человеку и подключить «секретные» услуги!
Всем успехов!
P. S. Название статьи и некоторое её содержимое было изменено по требованию модераторов.
Началось всё с того, что поздно вечером мне позвонила девушка из Мегафона и пролепетала что-то про скидочные купоны-талоны, которые появятся в моём личном кабинете. Мол, это просто партнерская программа и она не хочет, чтобы я пропустил такую прекрасную возможность.
Ни слова ни о какой стоимости. В общем, странный такой звонок. Я даже подумал, не мошенники ли какие звонят: сейчас же, говорят, научились делать так, как будто тебе звонят с телефона организации, а на самом деле — нет. Но пин-коды/пароли вроде не просили называть для моей же личной безопасности.
Оказалось, что нет. То есть звонили действительно из Мегафона.
Подробности выяснились, когда уже ночью пришла мне СМС следующего содержания:
«Combo» подключено. Теперь Вам доступны скидки и другие полезные бонусы! Начать пользоваться: combo.mail.ru/login. Оплата за первые 30 дней составила 99 руб., далее подписка продлевается автоматически каждые 30 дней: в следующие два месяца — за 99 руб., далее — за 199 руб. Управление: lk.megafon.ru/inapp/myservices
«Ого, какое выгодное предложение» — подумал я и поспешил в ЛК отключить эту навязанную путем обмана услугу.
Оказалось, что с меня действительно уже списали 99 рублей, как и было сказано в СМС.
Пришлось из принципа переписываться в чате ЛК с поддержкой, 99 рублей через несколько минут мне вернули.
И предложили, если мне такие звонки не очень нравятся, оформить другую услугу, на это раз бесплатную: «Отказ от телемаркетинга оператора».
От такого заманчивого предложения было действительно трудно отказаться.
Совет 1: если у вас Мегафон, и вы не хотите попасть в подобные ситуации, заходите в свой личный кабинет, спускайтесь в самый низ странички, нажимайте «Обратиться в поддержку», затем — зеленую кнопку «Открыть чат», и вставляйте в чат фразу:
Прошу подключить мне бесплатную услугу «Отказ от телемаркетинга оператора».
Но как я мог узнать о такой услуге раньше?
Как ни старался, найти услугу «Отказ от телемаркетинга оператора» в личном кабинете Мегафона мне не удалось. Как и другие подобные услуги, указанные в комментариях.
В комментариях коллега dartraiden написал, что кроме «Отказа от телемаркетинга оператора» существуют и другие «тайные» услуги, о которых большинство клиентов даже не догадываются, а оператор — старается не афишировать.
Мне захотелось подключить и их, а заодно понять, где можно найти о них официальную информацию.
Пришлось опять писать в чат поддержки и пробиваться через роботов к оператору-человеку.
Если коротко резюмировать:
- Да, «тайные» услуги Мегафона существуют.
- Нет, подключить их самостоятельно в личном кабинете невозможно.
- Чтобы подключить эти услуги, можно попробовать настойчиво писать виртуальному помощнику, что он не ответил на ваш вопрос, чтобы в результате попасть на живого человека.
Совет 2: если вы хотите ещё больше обезопасить себя, заходите в свой личный кабинет Мегафона, спускайтесь в самый низ странички, нажимайте «Обратиться в поддержку», затем — зеленую кнопку «Открыть чат», и вставляйте в чат фразу:
Здравствуйте, прошу подключить мне следующие услуги: «Отказ от телемаркетинга оператора», «Отказ от предложений оператора в SMS, MMS, E-mail», «Отказ от предложений партнеров в SMS, MMS», «Отказ от уведомлений оператора в сервисных USSD», «Отказ от баннерной рекламы оператора», «Отказ от баннерной рекламы партнёров», «Отказ от USSD рассылок».
Надеюсь, всё пройдет нормально, у вас получится пробиться через бота к живому человеку и подключить «секретные» услуги!
Всем успехов!
P. S. Название статьи и некоторое её содержимое было изменено по требованию модераторов.
Комментарии 127
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.