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сегодня в 01:19

Как я узнал о тайных услугах Мегафона

    Добрый день всем!

    Началось всё с того, что поздно вечером мне позвонила девушка из Мегафона и пролепетала что-то про скидочные купоны-талоны, которые появятся в моём личном кабинете. Мол, это просто партнерская программа и она не хочет, чтобы я пропустил такую прекрасную возможность.
    Ни слова ни о какой стоимости. В общем, странный такой звонок. Я даже подумал, не мошенники ли какие звонят: сейчас же, говорят, научились делать так, как будто тебе звонят с телефона организации, а на самом деле — нет. Но пин-коды/пароли вроде не просили называть для моей же личной безопасности.

    Оказалось, что нет. То есть звонили действительно из Мегафона.

    Подробности выяснились, когда уже ночью пришла мне СМС следующего содержания:
    «Combo» подключено. Теперь Вам доступны скидки и другие полезные бонусы! Начать пользоваться: combo.mail.ru/login. Оплата за первые 30 дней составила 99 руб., далее подписка продлевается автоматически каждые 30 дней: в следующие два месяца — за 99 руб., далее — за 199 руб. Управление: lk.megafon.ru/inapp/myservices

    «Ого, какое выгодное предложение» — подумал я и поспешил в ЛК отключить эту навязанную путем обмана услугу.

    Оказалось, что с меня действительно уже списали 99 рублей, как и было сказано в СМС.
    Пришлось из принципа переписываться в чате ЛК с поддержкой, 99 рублей через несколько минут мне вернули.

    И предложили, если мне такие звонки не очень нравятся, оформить другую услугу, на это раз бесплатную: «Отказ от телемаркетинга оператора».

    От такого заманчивого предложения было действительно трудно отказаться.

    Совет 1: если у вас Мегафон, и вы не хотите попасть в подобные ситуации, заходите в свой личный кабинет, спускайтесь в самый низ странички, нажимайте «Обратиться в поддержку», затем — зеленую кнопку «Открыть чат», и вставляйте в чат фразу:
    Прошу подключить мне бесплатную услугу «Отказ от телемаркетинга оператора».




    Но как я мог узнать о такой услуге раньше?

    Как ни старался, найти услугу «Отказ от телемаркетинга оператора» в личном кабинете Мегафона мне не удалось. Как и другие подобные услуги, указанные в комментариях.

    В комментариях коллега dartraiden написал, что кроме «Отказа от телемаркетинга оператора» существуют и другие «тайные» услуги, о которых большинство клиентов даже не догадываются, а оператор — старается не афишировать.

    Мне захотелось подключить и их, а заодно понять, где можно найти о них официальную информацию.

    Пришлось опять писать в чат поддержки и пробиваться через роботов к оператору-человеку.

    Если коротко резюмировать:

    • Да, «тайные» услуги Мегафона существуют.
    • Нет, подключить их самостоятельно в личном кабинете невозможно.
    • Чтобы подключить эти услуги, можно попробовать настойчиво писать виртуальному помощнику, что он не ответил на ваш вопрос, чтобы в результате попасть на живого человека.



    Совет 2: если вы хотите ещё больше обезопасить себя, заходите в свой личный кабинет Мегафона, спускайтесь в самый низ странички, нажимайте «Обратиться в поддержку», затем — зеленую кнопку «Открыть чат», и вставляйте в чат фразу:
    Здравствуйте, прошу подключить мне следующие услуги: «Отказ от телемаркетинга оператора», «Отказ от предложений оператора в SMS, MMS, E-mail», «Отказ от предложений партнеров в SMS, MMS», «Отказ от уведомлений оператора в сервисных USSD», «Отказ от баннерной рекламы оператора», «Отказ от баннерной рекламы партнёров», «Отказ от USSD рассылок».

    Надеюсь, всё пройдет нормально, у вас получится пробиться через бота к живому человеку и подключить «секретные» услуги!

    Всем успехов!

    P. S. Название статьи и некоторое её содержимое было изменено по требованию модераторов.
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    Комментарии 127

      +28
      Полный список доступных к подключению услуг (взят с презираемого здесь Пикабу)
      Отказ от предложений оператора в SMS, MMS, E-mail
      Отказ от предложений партнеров в SMS, MMS
      Отказ от телемаркетинга оператора
      Отказ от уведомлений оператора в сервисных SMS
      Отказ от уведомлений оператора в сервисных USSD
      Отказ от баннерной рекламы оператора
      Отказ от баннерной рекламы партнёров
      Отказ от USSD рассылок
        +11

        Интересно, это пользователь сам должен догадаться про все эти волшебные заклинания, если не хочет быть "не вымирающим" видом?

          +2
          И главное это все (список отказов, отдельно каждый!) подключается на 3 месяца, далее нужно постоянно продлять
            0
            я оформлял отказ от данных услуг в письменном виде, в салоне оператора на новые номера. на старом номере — через общение с ТП. Уже год работают, ничего продлять не приходилось
              0
              Мегафон Северо-запад, оформлял через звонок в 2019, подключение на 3 месяца, далее по новой. В итоге 2 раза переоформил у благополучно перешел со старым номером на синего оператора на их инфраструктуре.

              Даже в рамках разных регионов разные правила, для Москвы запрет на перевыпуск сим по доверенности через ЛК на сайте, в Северо-западном филиале только через заявление в офисе
                0
                да я вроде как тоже с северо-запада
              0
              А это разве не только для СМС?
              0
              Спасибо! Попытался найти эти услуги в ЛК Мегафона — ни одной из них не обнаружил.
                0
                Отказ от уведомлений оператора в сервисных USSD
                Отказ от USSD рассылок

                для билайна такой же способ есть? он по ussd (если не ошибаюсь) шлет спам и разряжает аккумулятор.

                  +1

                  Для Билайна тоже работает.
                  Сейчас не скажу точно по названиям, ушел от них лет 5 назад, обычно по фразе вроде "подключите все запреты подключения платных подписок и рассылок по ussd, sms, mms" работает. Для надёжности перед этим можно сказать что номером пользуется пенсионер, тогда точно не отказывают


                  UPD: вспомнил причину почему я от них ушел. У них есть какие-то собственные сервисы "контент Билайн" на которые вообще никакие запреты не распространялись и они могли подключиться. Эта ерунда "лечилась" подключением второго счета для доп. контента

                    0
                    Есть. Звоните оператору и требуйте отключение любых типов рекламных сообщений и звонков. Уточните несколько раз, что оператор поставила все возможные галочки. И требуйте отключить навсегда, а не на год (У операторов есть такая опция).

                    Мне без всяких споров отключили любую рекламу навсегда.
                      0

                      Для Билайна (во всяком случае корпорат) — все тупо в приложении отключается. Как и контентный счет, который в Мегафоне только по заявлению по доверенности.

                      +1
                      Отказ от USSD рассылок

                      У меня есть «Отказ от USSD рекламы» (Отключение рекламных сообщений при запросе баланса на *100#.), видимо что-то новое.
                        0
                        Подключил на двух номерах. Последние три пункта не отображаются в личном кабинете и по ним не приходят смс уведомления. Операторы в обоих случаях упрямо твердят, что все отключено. Странно.
                        +9
                        Отказы теперь услуги. Как же больно голове. А услуги теперь что у маркетологов?
                          +1

                          Ну у МТС уже много лет существует услуга "Запрет контента". Полезная, кстати, вещь: около года ею пользовался и всё было прекрасно. Потом перешёл на Yota, у них это из коробки и всяких паразитных услуг нет в принципе.

                          +2
                          Видимо хотят всех доконать до того, что потом все с радостью и благодарностью подключились к одной платной функции — «отказ от всего (спам, услуги, предложения и т.д.)» ))
                          +6
                          >> Пришлось из принципа переписываться в чате ЛК с поддержкой, 99 рублей через несколько минут мне вернули.

                          Вам повезло. Когда мне был такой же звонок я прервал щебетание оператора и задал конкретный вопрос «мне это не будет ничего стоить, правильно?», на что оператор радостно заявил «конечно, ничего не будет стоить». Общаясь с поддержкой я акцентировал на это внимание, на что был получен ответ — «оператор уведомил вас обо всех условиях». Ах да, отказ от спам рассылок был подключен.

                          Так что теперь единственный ответ, который всем этим звонящим из мегафона «Мегафон? Пошёл ты на…, Мегафон!».
                            +3
                            Мне звонили из Мегафона. Сказали, что я такой хороший их клиент, и они предоставляют мне в 2 раза больше минут и смс, и интернет так и останется безлимитным. Потом какие-то помехи, ничего не слышно (но я был на 1 этаже большого здания, подумал связь плохо ловила). Я такой обрадовался, спасибо говорю. А потом приходит смс: меня перевели на другой тариф с х2 стоимостью. Хотя я у них как-бы числился vip-клиентом, и по дефолту всякие паразитные услуги не подключались. Так-что правильно: надо посылать их подальше. А лучше вообще в черный список их добавить.
                            –8
                            Цитата из правил
                            «Вот список того, чего на ресурсе делать не следует:

                            Путать сайт с жалобной книгой

                            Если у вас проблемы с сотовым оператором, с провайдером интернета или хостинга, или с чем-то ещё, всегда можно связаться со службой поддержки нужного вам ресурса. Или с компетентными органами. Но не следует использовать «Хабр» как рупор, дабы рассказать всем о постигшей вас ситуации.

                            »
                            Пишите жалобу в ФАС.
                              +5
                              Не помогает
                                –11
                                Нытье на хабре тоже не поможет. И все таки не был бы так уверен, что не помогает moscow.fas.gov.ru/news/14640. В моем случае с билайном помог email с отказом и указание на эти факты оператору ТП.
                                  +12
                                  Статья ни разу не похожа на жалобу.
                                    –12
                                    ХМ «Как меня обманул Мегафон» Теги: Мегафон мошенничество телемаркетинг
                                    Ну, конечно, СОВСЕМ не похоже.
                                      +21
                                      Совсем не похоже. Человек деньги вернул сам. Хабр для воздействия не используется.
                                      Статья о «меня обманули, рассказываю как действовать чтобы вас не обманули»
                                    +1
                                    Но я говорил про увещевание нытиков
                                      +1
                                      Статья мотивировала вас дать ссылку на решение ФАС.
                                      Которое в свою очередь мотивирует читающих писать туда жалобы.
                                      Которые де-мотивируют обнаглевших барыг беспредельничать в надежде на то что «пипл схавает».
                                      Так что польза у статьи есть.
                                        0
                                        Вы путаете мух и то на что они летят. Не статья мотивировала, а комментарий. Так вот комментарии это мухи. За сим прекращаю разводить мух в этой статье пока они окончательно карму не засидели.
                                    +5

                                    Согласен. Не пост, а ситуативная инструкция на два абзаца, написанная под впечатлением от неприятного эпизода. Больше пугают 20 плюсов и 8 закладок (на момент написания комментария).

                                      +2
                                      Эти закладки появляются только благодаря первому комментарию...)))
                                        +4
                                        Видимо, мало кто знает, что можно в закладки добавить сам комментарий.
                                    0
                                    Вот странно, сколько читаю хабр, запомнилась только куча гневных статей в адрес мегафона. Хотя у других операторов всё не особо лучше. Интересно, почему так — у администрации с мегафоном плохие отношения, а с остальными хорошие?
                                      +2

                                      Может, они просто более назойливые в этом плане? Я сижу на билайне 15 лет, и звонки с предложением что-нибудь подключить последние два года не поступали даже от их субподрядчиков. Только письма и смс. Ситуации с левыми подписками возникали три раза, один раз при имеющемся контентом счёте сняли с основного. Но всегда решались по горячим следам в мою пользу простой перепиской и звонками. Соответственно, я мог бы написать похожую статью про Билайн, но не имею желания, обычные моменты.

                                        +4

                                        Не знаю, у меня как раз от Билайна сложилось более негативное впечатление. Вставил SIM в кнопочный многосимочный телефон — и он среди ночи включает экран, снимая блокировку клавиатуры, чтобы показать какую-то рекламу (Хамелеон это вроде называется?), а на экране теперь вечно показывается сообщение "Баланс 0,01р", которое я не могу никак выключить или удалить, хотя облазил всё нехитрое меню. Такие трюки разве могут не вызывать приступы огромной любви? И это только из недавнего, про прошлые подвиги на Хабре тоже полно статей. Мегафон тоже хороши, конечно.
                                        Должны даваться конкретные тюремные сроки конкретным менеджерам, запустившим ту или иную мошенническую "услугу", с выплатой всего ущерба (в т.ч. морального, который на порядок больше списанных 99 рублей) всем пострадавшим, и никак иначе.

                                      +4

                                      А что не так? Человек столкнулся с проблемой, нашёл её решение и описал его. Проблема имеет отношение к тематике Хабра. Всё в порядке, полезная статья.

                                        +1

                                        Вы говорите о частном случае, а здесь речь об общей практике, которая может затронуть множество людей.

                                          +1

                                          Вот после редакторы по требованию модераторов пост стал удобоваримым, а минуса за комментарии по сути уже другой пост продолжают лететь ))

                                          +1
                                          А если просто не брать трубку, тоже подключат? Давно не общаюсь ни с банком, ни с оператором связи, они звонят только чтоб втюхать что-то.
                                            +2
                                            У меня были случаи принудительного перевода на другой тариф при игнорировании оператора. Обратно переводить отказались. Перестал грызть кактусы и сменил оператора на менее зелёного и более чёрного. Каэш тоже звонят, но реже и без подобных дикостей.

                                            Работал в одной из дочек МФ. Там на корпоративный их же тариф периодически дичь всяческая подписывалась, зачастую приходилось «зачистку» проводить.
                                              +4
                                              Во-во, прынцыпиально не отвечаю на +495, 800, начальные цифры не своего региона, да в большинстве случаев на номера не из контактов. Жить гораздо легче!))
                                                +2
                                                Меня спасает блокировка спама дроидом. Порой до десятка звонков в день сбрасывается.
                                              +7

                                              Вот такая наглость со стороны МегаФона и послужила одной из причин моего перехода пару лет назад к другому оператору, до сих пор не нарадуюсь принятому решению

                                                0
                                                Тут есть одно маленькое но. Я уже давно убежден, что мегафон есть везде и недавняя поездка в поход в серединку Южного Урала, подтвердило это. Есть еще билайн с интернетом добавочно к мегафону и старый номер мтс только звонковый на кнопках в поездках. Последних двух не было от слова совсем. Мегафон одна черточка. Позвонить было практически невозможно, смс отсылались с трудом, но ночью можно было даже браузер открыть. И это в долине, на хребтах ветром надувало 4г иногда))
                                                  +1

                                                  Ещё есть голубой оператор. С покрытием как у Мегафона, но без его минусов.
                                                  Подписок вообще нет как класса, например.

                                                    +2

                                                    Скучный оператор — даже не позвонили ни разу, и не создали причин звонить им. Только деньги регулярно списывают :)

                                                      +1
                                                      Что за оператор?
                                                        +1
                                                        Начинается на Y, кончается на ota.
                                                        Не знаю, откуда такая традиция шифроваться пошла — вроде, вряд ли в рекламе обвинят.
                                                        +1
                                                        С покрытием как у Мегафона

                                                        Потому что они Мегафон и есть.

                                                        +1
                                                        Занятно, что у меня как раз-таки обратный опыт, причём тоже на южном Урале.

                                                        Регулярно ездил на электричке между Екатеринбургом и Курганом, и связь в пути с МегаФоном вообще не работала — отображалось много палочек, даже «LTE», но по факту интернет не фурычил. Перешёл на Тинькофф (сети Tele2) и испытал огромный шок при первой же поездке — почти всю дорогу спокойно смотрел кино онлайн.
                                                          +2
                                                          Поддерживаю. Работа связана с командировками, в основном по европейской части, очень часто в сельской местности. Мегафон практически везде есть. Пару раз за год только переключаюсь на Теле2.
                                                          Неоднократно оператор предлагал новые услуги и смену тарифа. Если соглашался, то всегда попадал на неочевидные траты. Последний случай, перешел на другой тариф в середине месяца и заплатил абонентку в 1,5-кратном размере — уже были списана за полмесяца по старому тарифу и целиком по новому.
                                                          Но «мыши плакали, кололись, но ели кактус»
                                                          +1

                                                          Аналогично, после нескольких принудительных переводов меня на другой тариф, подключения услуг с абонентской платой (на сим-карте установленной в шлагбауме), изменения условий текущего тарифа после моего отказа что-то менять. Перешел на Яйцеподобного оператора. Тоже есть свои минусы, но такого свинского отношения, как у Мегафона, нет.

                                                          +6
                                                          В общем, если у вас Мегафон

                                                          То единственное правильное решение — идёте и официально расторгаете договор и прекращаете с ним все отношения.

                                                          Из личного опыта: купил симку Мегафона, положил на счёт 600 рублей. В первый же день Мегафон у меня эти 600 рублей просто украл (списал за якобы оказанные услуги). По телефону поддержки мне сказали, что это я сам всё потратил (хотя не было сделано ни одного звонка).

                                                          На следующий день расторг договор и забыл о Мегафоне как о страшном сне. (А Мегафон мне теперь должен.)
                                                            –3
                                                            Про абонплату не слышали, не? Если были «якобы оказанные услуги», обязаны предоставить их список. И что-то мне подсказывает, что там будет всё корректно.
                                                            И если договор расторгли, то скорее всего согласились с тем, что мегафон вам ничего не должен.
                                                            Истеричкинг какой-то…
                                                              –5
                                                              это новая титульная нация хабра — инфантильные нытики
                                                                +2
                                                                Про абонплату не слышали, не?

                                                                Да-да, абонентская плата на тарифе без абонентской платы.

                                                                И что-то мне подсказывает, что там будет всё корректно.

                                                                Конечно корректно, как у напёрсточника в базарный день.

                                                                то скорее всего согласились с тем

                                                                Ну расскажите нам куда могут деться 600 рублей со счёта, если абонент вставил симку и вообще не трогал телефон первые сутки.
                                                                  –1
                                                                  Я пока вижу повизгивания истерички и ни одного доказательства. Моя практика говорит о том, что вы ничего не пытались сделать, никак не разбирались, просто обиделись и включили истерику.
                                                                  1) Факт: ни один провайдер/оператор не спишет деньги на «авось прокатит». Всегда будет указана услуга в расшифровке. ВСЕГДА. И техподдержка ВСЕГДА сообщит, что именно стоило этих денег.
                                                                  2) Факт: вы ни разу не упомянули ни тариф, ни временной период произошедшего, чтобы можно было открыть архив тарифов и прайсов и найти подходящие по стоимости услуги и действительно разобраться в ситуации.
                                                                  3) Факт: весь ваш комментарий исключительно желчный и с предвзятым отношением к оператору («украл», «мегафон мне должен» итд). Да и минусение всех, кто с вами не согласен в этой ветке — только подтверждение.

                                                                  Вывод — это или наброс, или вы сделали «обиженку» и не стали разбираться в проблеме вообще, ведь обвинить кого-то проще.
                                                                    0
                                                                    Сотрудник Мегафона детектед )))
                                                                      –3

                                                                      Ну да, не знаешь что ответить — обзови сотрудником…
                                                                      По существу есть что сказать?

                                                                      0

                                                                      "Факт: ни один провайдер/оператор не спишет деньги на «авось прокатит»."
                                                                      ЩИТО?!
                                                                      Мои GSM-шлюзы, от скуки подписавшиеся на анекдоты и прогноз погоды, ржут до потери голоса.

                                                                        0

                                                                        Ну да, и вам честно покажут конкретные услуги, которые вам нарисовали. 600р за услугу "хз что" — сказка обиженки.

                                                                      0
                                                                      Ну расскажите нам куда могут деться 600 рублей со счёта, если абонент вставил симку и вообще не трогал телефон первые сутки.

                                                                      Т.е. детализацию расходов вы не заказывали?

                                                                        0
                                                                        Т.е. детализацию расходов вы не заказывали?

                                                                        Попробую объяснить немного подробнее: естественно, как только я обнаружил пропажу денег, сразу посмотрел детализацию и увидел там звонки (напомню, что телефон просто лежал на столе) на рекламные номера Мегафона (а также списания за «навешенные» на новую симку навязанные услуги).

                                                                        Позвонил в поддержку и спросил каким образом телефон без моего ведома может звонить на рекламные номера Мегафона? На что девочка в поддержке заявила, что раз звонки есть в детализации, значит это я сам звонил (на рекламные номера Мегафона, ага). Точка. А если меня что-то не устраивает, то я могу написать претензию или подать на них в суд.

                                                                        Всё. Я для себя не вижу никакого смысла иметь дело с компанией, которая позволяет себе сливать весь остаток на счету в первые же сутки.
                                                                  +1
                                                                  Было что-то похожее. С тех пор номер телефона Мегафон в черном списке.
                                                                    +7
                                                                    Оставлю здесь, чтобы не плодить подобных тем. Несколько моих клиентов имели неосторожность связаться с крупным регистратором nic.ru

                                                                    Все началось с безобидного письма с темой:
                                                                    "На ваш хостинг установлен бесплатный Антивирус!"
                                                                    Хорошо, что я мониторю всю почту, приходящую от регистратора, сами клиенты конечно же не обратили бы внимание на это — мол, бесплатный, вот и хорошо. В самом письме была такая приписка в конце "Вы можете использовать услугу «Антивирус для сайта» бесплатно в течение 1 месяца до момента продления или отказаться от участия в акции — все подробности на сайте.". Цена не была указана. Стоит отметить, что никто заявку на подключение Антивируса не подавал.

                                                                    Я захожу в панель управления и вижу что действительно подключен Антивирус, и со второго месяца будут взимать 99 или 199 рублей (не помню точно). Сумму небольшая, но все же! Создаю тикет на отключение услуги Антивируса, пишу что такую услугу не заказывали, просим впредь не подключать без спроса платные услуги. Через некоторое время Антивирус отключают.

                                                                    Все вроде бы хорошо, но через пару месяцев точно такая же история повторяется с другим клиентом. Пишу уже гневное сообщение в тикет с просьбой отключить услугу и прекратить ее навязывать клиентам. В ответ извиняются и пишут что мол мы ваш договор вычеркнули из участия в подобных акциях. Все вроде бы опять нормально.

                                                                    Но тут еще через пару месяцев происходит третий случай, самый вопиющий — у человека нет хостинга — только договор на регистрацию домена. А ему тоже приходит письмо о подключении услуги Антивируса. Меня это очень разозлило, я написал им чтобы они проверяли есть ли вообще у клиента сайт перед подключением услуги. Они опять извинились (видимо у них стандартный бот извиняется — как под копирку) и опять же услугу отключили.

                                                                    Вот такая вот история — три разные клиента на nic.ru и у всех одна проблема в течение полгода. Как тебе такое Илон Маск?
                                                                      –2
                                                                      Элементарный бизнес-прием. Демпингом набрать клиентов, затем монетизировать эту толпу навязыванием дополнительных сервисов. Правда кончится все плачевно, клиенты либо будут массово отказываться от доп.сервиса либо уйдут. При этом себестоимость превышает цену, долго такой бизнес не протянет.

                                                                      Но вы купились на это, не смотря на то что сами «бизнесмен».
                                                                        0
                                                                        Купился на что? Клиенты уже были у этого регистратора до меня. Я прекрасно знаю, что помимо бюрократии на российских хостингах вы получаете впридачу еще и товарища майора и прочие «прелести». Есть много вариантов гораздо интереснее в других странах.
                                                                        0
                                                                        ростелеком так всегда ведёт, обещают, и на следующий день еще больше подключают, фигни всякой, хорошо я не их клиент и никогда не буду
                                                                          0
                                                                          Похожая практика у SIPNET — подключают платную услугу, не успел отказаться за 3 дня до списания абонентки — твои проблемы.

                                                                          image
                                                                          +14

                                                                          Всегда исхожу из принципа, что никто не будет звонить, чтобы предложить что-то в убыток себе. Соответственно это будет в убыток мне.

                                                                            +2
                                                                            Бывают исключения. Когда-то давно, году в 2016, работал в большой компании, и в числе моих обязанностей была работа с корпоративной связью. Я честно забил по принципу «работает и ладно», пока через полгода на связь не вылез корпменеджер оператора. Который прислал табличку «текущий тариф — реальные траты за полгода — предлагаемый тариф — сколько экономия», по которой предполагалась снизить расходы на связь с 200к в месяц до 120к. Да, он с этого получал свой профит — выполнял план по встречам с клиентами, но и нам была существенная экономия.
                                                                            +3

                                                                            Все эти блокировки номеров мегафона и добавление в чёрный список — намеренное переохлаждение слухового аппарата в попытки оказания давления на старшую особь.


                                                                            Им не тепло ни холодно от этого. Инициативную группу бы, что бы по судам их таскала, я бы такой донатил абонентку соизмеримую. Просто что бы не повадно было.


                                                                            А все эти отказы и обидки давно посчитаны и учтены.

                                                                              +2
                                                                              А вот даже попытка реализации подобного как раз таки заслуживает статьи на хабре.
                                                                              +2
                                                                              Мегафон жжёт, лежу сплю, никого не трогаю, утром смотрю пришла смс, время прихода смс 4.30 утра, вы подписаны на гороскоп, радуйтесь 30 р. мы уже списали и далее 30 р. каждый месяц, я маньяк безопасности в интернете, на телефоне стоят анти-вирус блокировщик Adguard и т.д и т.п, накуренный мальчик из службы поддержки весёлым голосом мне объясняет что я сам нажал на сслыку и подписался на гороскоп
                                                                                0
                                                                                Против гороскопов через чат поддержки можно подключить «контентный счет», если написать, что не можете физически добраться до офиса — иначе пошлют в офис бумажку писать.
                                                                                  0
                                                                                  Чтобы не было таких подписок, сразу при покупке симки, подключаем контентный счёт.
                                                                                  (Можно конечно в любое время, но я делаю сразу, пока ещё в офисе.)
                                                                                  Это касается любого мобильного оператора.

                                                                                  На счету «0». Попытка списания упирается в этот «ноль» и тихонько сливается…
                                                                                    +1
                                                                                    «Чтобы не было таких подписок» может проще не пользоваться подобными операторами, а не пытаться обыграть их на их поле?

                                                                                    Т.к. любую услугу они могут поменять на лету, а вы и не узнаете, что уже должны.
                                                                                      0
                                                                                      Отказаться от сотовой связи вообще?
                                                                                        0
                                                                                        Есть операторы без всяких подписок
                                                                                          0

                                                                                          Где и как их звать то?

                                                                                            +1
                                                                                            У меня Тинькоф — без приключений, в теме также тут про Yota пишут
                                                                                              0

                                                                                              Йота — это тоже Мегафон.

                                                                                                +1

                                                                                                Тем не менее, они делают именно то, что и должен делать оператор связи — предоставляют связь, и ничего кроме.
                                                                                                Берете минуты, смс, гигабайты — и оно просто работает.

                                                                                                  0
                                                                                                  Так-то да, но мне вот как-то понадобилась симка с тарифом без абонентки и пакетов, но чтобы была услуга «гудок». Ну вот нужно мне было, чтоб когда мне звонят — у звонящего играла определённая мелодия. Хотел Йоту, но у них в принципе такой услуги нет. Я понимаю их, они играют на том, что люди устали от мошенничества с подключением всяких «гудков» и типа если нет «гудка» — выберут их. Но ИМХО разумнее не совсем отказываться от спорных услуг, а делать их подключение/отключение прозрачным, а тариф — простым, и не менять правила игры никогда.
                                                                                  +3

                                                                                  После такого звонка списали 200 за ненужную услугу безо всякого согласия.
                                                                                  На требование отключить услугу и вернуть деньги услугу отключили, но деньги не вернули. Более того, включить услугу обратно отказались. В общем, 200 рублей на ровном месте срубили.
                                                                                  Итог: минус два абонента после 15 лет пользования Мегафона.

                                                                                    +2
                                                                                    Мне тоже звонил МегаФон с точно таким же предложением. Сразу почувствовал подвох, и прервал словесный поток, сказав, что меня это не интересует. Видимо, придётся переходить к другому оператору — терпеть не могу, когда из меня пытаются сделать идиота.
                                                                                      0
                                                                                      Зачем вообще отвечать на подобные звонки и тратить свое время впустую? В худшем случае — звонят лохотронщики, в лучшем — предложить какую-то хрень и сожрать мое время. Сразу отбой или в черный список.
                                                                                        +2
                                                                                        Не отвечаю на незнакомые номера вообще, полет нормальный.
                                                                                        0

                                                                                        Почти также история с Теле2. Получил сим карту с тарифом без абонентской платы. Мобильный интернет на смартфоне отключен. Однако заметил, что теле2 периодически списывает за интернет по 30-50 руб. Трафик 50-100 байт в день. В поддержке сказали, что даже при выключенном мобильном интернете, смартфон может его использовать и послали меня к производителю смартфона. При этом предложили бесплатную услугу, когда теле2 не будет списывать с меня деньги за незначительный трафик. Деньги не вернули. На смартфоне вторая карта другого моб.оператора-такого с ней не происходит.

                                                                                          0
                                                                                          На смартфоне вторая карта другого моб.оператора-такого с ней не происходит.
                                                                                          Потому что симка Теле2 назначена основной для доступа в интернет?
                                                                                          –15

                                                                                          Фейк я пользуюсь мегафоном очень много лет нет не каких проблем, очень редко звонят предлагают скидку это совсем другое смотря сколько пользуешься.И мегафон не мошенники какой то школьник написал ещё.Другие связи хуже мегафона у меня был МТС не черта он не ловит на работе а мегафон ловит хорошо, в Абхазии был тоже в роуминге все устраивает скорость как дома

                                                                                            +2
                                                                                            Я пользовался Мегафоном 15 лет, не выдержал, и ушёл с номером в Йоту. Сеть та же, но отношение совершенно другое. А Мегафон мне до сих пор иногда умудряется названивать и что-то пытаться впарить.
                                                                                              +4

                                                                                              О, ботов подвезли.

                                                                                                0
                                                                                                Ну что сразу ботов. У меня вот тоже не было проблем за около 14 лет. Но я трачу на связь менее 100 рублей в месяц, думаю, я у них с пометкой «Нищеброд», вот и не беспокоят.
                                                                                                +2
                                                                                                Вы зарегистрировались здесь специально, чтобы донести нам эту полезнейшую информацию?
                                                                                                  +1
                                                                                                  … какой то школьник написал...

                                                                                                  И действительно, школьник. Боты обычно более связно и грамотно пишут.
                                                                                                  +1
                                                                                                  Сам недавно попался на подобное предложение от мегафона, списали 99р, но в техподдержку не обращался, просто вырубил новую опцию в личном кабинете
                                                                                                    +1
                                                                                                    В общем, если у вас Мегафон, и вы не хотите попасть в подобные ситуации,

                                                                                                    это повод воспользоваться MNP.
                                                                                                      +1

                                                                                                      С личным номером Мегафона проблем никогда не было. Но!
                                                                                                      У гендира СИМ-карта в точке доступа (он же модем lte) подписалась на рассылку анекдотов и гороскоп. У бухов и на охране кнопочные телефоны. Включилась подписка на просмотр какого-то видео.
                                                                                                      Это корпоративный договор.
                                                                                                      Деньги обещали вернуть, не вернули.
                                                                                                      Запрет подписок почему-то через некоторое время отключается
                                                                                                      Давно бы Мегафон шёл бы лесом, но за качество связи и покрытие приходится терпеть.
                                                                                                      Альтернативы в нашем регионе нет.

                                                                                                        +2
                                                                                                        Давно бы Мегафон шёл бы лесом, но за качество связи и покрытие приходится терпеть.
                                                                                                        Альтернативы в нашем регионе нет.
                                                                                                        Йота? Сеть та же, условия другие.
                                                                                                        +1

                                                                                                        Тоже был такой звонок. Ответил "нет" и повесил трубку. Ничего не подключили. Но проблема есть, предложение подается очень завуалировано, понять, что это подписка сходу невозможно.

                                                                                                          +2
                                                                                                          С Мегафоном имею дело только потому, что он у меня в местности монополист. Из альтернативы только МТС в 15 км и без интернета (а там Мегафон отсутствует).

                                                                                                          С выносной антенной 3G у меня подхватывает. Но последние пару недель наблюдается странная ситуация — ровно с 8-00 по МСК до 22-00 по МСК скорость начинает плавать от состояния «полна ж...» до «посмотри видосик на ютубе». Всё бы ничего, но онлайн занятия через Skype или Zoom вести не реально. То сразу соединения нет, то обрывы случаются через непрогнозируемое время.

                                                                                                          Я в курсе про «дыхание сети». Но… Уж очень подозрительны ровные временные границы «вздохов». Да и к тому же вышка, к которой я цепляюсь тоже находится в сельской местности с весьма малым количеством жителей. Ну и до этого момента связь была достаточна.

                                                                                                          Теперь пришлось в срочном порядке разворачивать спутниковый интернет для онлайн занятий. А качаю всякие материалы по прежнему через 3G.

                                                                                                          Техподдержка Мегафона бодро отвечает, что никаких ограничений нет и все норм.

                                                                                                          Подниму доход и полностью перейду на спутник. Да, дорого. Но зато онлайн соединение устойчивое. Утомили уже отмазки Мегафона.
                                                                                                            –16
                                                                                                            Здравствуйте! По всем возникающим вопросам можете обращаться к нам в личные сообщения официальных сообществ в ВКонтакте, Facebook или Twitter. Чтобы проверить информацию по номеру, необходимо предоставить персональные данные. В целях безопасности эти данные мы не запрашиваем публично, поэтому и просим написать вас в личные сообщения.  Дополнительно укажите, пожалуйста, ссылку на пост/комментарий в habr.com. Будем рады помочь во всем разобраться!
                                                                                                              +3
                                                                                                              Во-первых, не все есть в «ВКонтакте, Facebook или Twitter». Во-вторых, я бы не стал светить там персональными данными, даже если бы у меня там была учётка.
                                                                                                              +3
                                                                                                              Использовать мегафон в 2020 году это действительно смешно
                                                                                                                +1

                                                                                                                Все то же самое можно и про еще одного оператора рассказать (который 6 букв, с "Б" начинается и "Н" заканчивается). Регулярно норовит подписать на какую-нибудь платную хрень. (Все строго по закону. То есть втихаря) Начинаешь скандалить — сразу же возвращают деньги. Но далеко не всю сумму.
                                                                                                                Давно бы ушел к другому оператору, но толку от этого не будет — они все одним миром мазаны.

                                                                                                                  0

                                                                                                                  Напишите заявление на переход к другому оператору.
                                                                                                                  И когда Билайн начнет звонить и уговаривать остаться, требуйте запретов всякой хрени.
                                                                                                                  Мне мегафон чего только не обещал, когда я от них уходил.

                                                                                                                    0

                                                                                                                    А куда уходить с подводной лодки? Сдаваться на милость тому же мегафону?
                                                                                                                    Проблема тут есть, она носит системный характер. То есть решать ее надо на более высоком уровне. Вот для чего мы, (как честные налогоплательщики), финансируем всякие ФАС, и Минсвязи с Роскомнадзором? У них там что, юристов в штате нет? Пускай за наши деньги приносят пользу для общества, а не только неугодные сайты и сервисы блокируют. Если статьи на Хабре и комментарии к ним что то смогут изменить, то будет хорошо.
                                                                                                                    Принцип (вода камень точит) тут никто не отменял.

                                                                                                                      +1
                                                                                                                      Ну вот есть закон о контентном счёте. Вроде нормальный. А потом ОпСоСы придумали подключать его только при личном визите, на 3 месяца и свои услуги оплачивать мимо него. Вот почему их не штрафуют и не отнимают лицензию?
                                                                                                                  0

                                                                                                                  Хуже всего, что сейчас операторы интернет взяли эту привычку по телефону пытаться подключить доп. услуги к стационарному интернету.
                                                                                                                  ТТК со своим телевидением каждый месяц стабильно звонит.

                                                                                                                    0
                                                                                                                    Вам везёт, всего раз в месяц. Мне местный АИСТ однажды два дня подряд отзванивался. Что я только им не говорил. Вежливо отказывался. Посылал матом. Говорил о религии. Говорил на английском. Говорил на японском. В последний раз уже не знал как издеваться, прямо спросил оператора, какую издёвку использовать следующей. Кажись помогло.
                                                                                                                    0

                                                                                                                    Совет 0, для любого оператора: по любой навязанной услуге обращаться в Роскомнадзор и ФАС. Даже если деньги вернули. А уж если не вернули или вернули не полностью — тем более. Там попросят прислать детализацию из ЛК со снятием денег и копию договора с оператором, вот с копией договора может быть проблема.

                                                                                                                      +2
                                                                                                                      А вот на что вы подписываетесь, заключая договор с МТС (тоже взято с Пикабу)
                                                                                                                      image

                                                                                                                      Если просто подписать, не поставив галочки — то соглашаетесь на всё. Включая добровольный отказ от информирования об изменении тарифа.
                                                                                                                        +1
                                                                                                                        По умолчанию в договоре «Согласен с отказом о получении смс об изменении тарифов»? Экая казуистика, однако…
                                                                                                                        +1
                                                                                                                        Совет 0: если у вас Мегафон — срочно меняйте оператора.

                                                                                                                        Был их клиентом более 15 лет. В последний год своим прид одиозным мараз маркетингом достали до печенок. Сменил оператора с сохранением номера: расходы упали примерно в два раза. Сожалею, что не сделал этого ранее.
                                                                                                                          +2
                                                                                                                          > Начать пользоваться: combo.mail.ru/login
                                                                                                                          почему я не удивёлен ни капли, встретив тут эту компанию?

                                                                                                                          Вообще знаете что самое интересное в этой статье? Не то что у мегафона есть какие-то скрытые услуги. Ну есть и есть.
                                                                                                                          Самое стрёмное, что нашлись какие-то айтишники, которые это реализовали. Тоесть сидел такой Вася Пружинкин, писал сервис, поднимал сервера, пилил интеграцию, созванивался с другими людьми из компании партнера по разводилову, настраивал что-то.
                                                                                                                          При этом этот Вася это не какой-то кардер, который боится рассказать жене кем он работает. Вы будете пожимать руку этому Васе где-нибудь на хайлоаде2022 и пить пиво после митапа по vue.js или там k8s. Продукт менеджер, который этим руководил, не разыскивается полицией, а получает солидную премию и запись в резюме «повысил доходность по мало активным пользователям на 15%» и потом придёт работать к вам в компанию и никто не скажет ему «вы работали в мэил.ру — мы не можем вас взять по этическим причинам».
                                                                                                                            +1
                                                                                                                            P. S. Название статьи и некоторое содержимое было изменено по требованию модераторов.

                                                                                                                            Эко как Вы витевато "убрал мат" зашифровали!

                                                                                                                              0

                                                                                                                              Тоже узнал про эту услугу после фразы "если будете постоянно звонить с предложениями 'более выгодных' тарифов за которые мне потребуется платить больше чем сейчас, то я буду рассматривать переход к другому оператору." Сразу после общения пришла смс )

                                                                                                                                0

                                                                                                                                Т. е. вы сами попросили подключить стопитсот услуг. Сейчас они бесплатные, а потом бац и за баблишко, такое опсосы практикуют.
                                                                                                                                Если мне оператор навязчиво звонит втираяя дичь, я его просто шлю нах. и кладу трубку.

                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Т. е. вы сами попросили подключить стопитсот услуг.

                                                                                                                                  Тут обычно «не слишком активно выражал своё несогласие».
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Складывается странное впечатление какое-то, что все традиционные операторы заключили тайное соглашение стать полной ерундой и разогнать пользователей по виртуальным операторам на своей же инфраструктуре. Зачем, неясно. Потихоньку перевожу все семейные симки к ТТК-тариф в пять строчек, минуты можно тратить по всей стране, шарить интернет тоже без проблем, услуг нет, мелодий нет, гороскоп не заказать…
                                                                                                                                    +2
                                                                                                                                    Я много бодаюсь с ТП Мегафона, «Елена» их конечно бессмысленная, но «пробиться» к реальному оператору нет особых проблем, начинаем с «Переведите на специалиста» — там буквально сразу же появится бестолковый, но живой человек.
                                                                                                                                    Ну и да, как правильно говорят — эти запреты на три месяца действуют.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Спасибо. Будем знать!
                                                                                                                                      +2
                                                                                                                                      11 лет был с яичным оператором, внезапно, за пару месяцев я буквально сбежал от дичи творившейся в московском регионе плюнув на 200р. и оборвав нужные контакты на несколько месяцев. 7 лет был с Мегафоном, как только перешёл- сразу не поверил что такое бывает! У нас наладился некий паритет в отношениях, раз они платят за спорный момент, раз — я. Так продолжалось долгих и счастливых 4-5 лет. В последние 3 года я ощутил дежавю и встретив вышеописанные и упомянутые в других темах проблемы, угнал номер к другому. Так что же случилось? Не знаю, но есть одно наблюдение. На хабре корпоративный блог появился примерно в то время, когда я стал пользоваться их услугами. Пока тематика публикаций была с уклоном в технические — у меня был порядок, как только случился больший уклон в организационные моменты — так у меня начались проблемы. Сначала редко, потом как снежный ком.
                                                                                                                                        0

                                                                                                                                        Избавился от подобных проблем подключив услугу "Отказ от услуг оператора Мегафон"

                                                                                                                                          0

                                                                                                                                          Почти нет проблем с Мегафоном ;( Ну было один раз в роуминге телефон как-то килобайтик отправил… хотя вроде был отключен, но может и я протупил и отключил поздно. Так вернули списанный фикс за роуминг. В остальном каких-то проблем не помню. Вот звонить с "разводиловом" — это да, это они делают, помогает вопрос "какая цена". Последний раз звонил робот с распознованием речи, вот это уже печалит. Но пока звонки бывают 3-4 раза в год, в общем не сильно парит.
                                                                                                                                          Вот что отобрали дополнительные гиги "за стаж" (была у них такая акция, каждый месяц капало), вот это печально. Хотя где-то даже странно, если подумать, что такую акцию вообще запустили.

                                                                                                                                          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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