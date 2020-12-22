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22 декабря 2020 в 03:07

Радиоприемник прямого усиления на СВ, 2020 год, Москва. Что можно услышать?

    Обожаю радио. Были времена когда на внутреннюю магнитную антенну АМ-радиоприемника собранного на 2 транзисторах, можно было принять десятки радиостанций вещающих за тысячи километров. В наши дни на средних волнах вещает очень мало станций, а уровень помех в городах настолько высок, что СВ, кажется, похоронен навсегда. Но так ли это на самом деле? Я решил собрать СВ радиоприемник прямого усиления, чтобы это проверить.

    image

    Вообще, аналоговая техника, тем более на радиочастотах не мой конек, я больше по микроконтроллерам, и даже делал на них кое-какие приемники, например тут и тут.
    Но иногда хочется чего-то теплого и аналогового.

    Есть несколько вариантов схем построения радиоприемников для средних волн. Самые распространенные — это супергетеродин, и приемник прямого усиления. Я выбрал прямое усиление не по тому что он якобы проще в изготовлении, а по тому что, приемник хорошо построенный по такой схеме звучит лучше. Недостатком является низкая избирательность. Но хорошо настроенный приёмник прямого усиления имеет избирательность не хуже, а заодно лишен шумов от зеркального канала, а так же интерференционных свистов от преобразования частоты.

    Итак, определились, прямое усиление. Блок-схема следующая:

    image

    Входной контур


    Его мы упростим. Если поставить по входу УВЧ полевой транзистор с высоким входным сопротивлением, то катушка связи не понадобится, а без нее добротность входного контура возрастет. КП303 более доступен, но PMBFJ309 гораздо меньше шумит. Во входном каскаде это важно, я пробовал оба, разницу слышно на слух. Схема контура со входным каскадом будет выглядеть вот так:

    image

    Катушку я взял готовую от старинного приемника Г1ала, купленного на Авито за 500 рублей. От него же взял переменный конденсатор, и верньерную систему, одновременно выполняющую роль шкалы отображения частоты. Динамик тоже оттуда. Все это разместил в корпусе от часов, купленных за 200р в fix price. Эти детали составили 90% конструкции не считая платы, но о ней поговорим отдельно, а пока, фото приемника изнутри:

    image

    Кстати, если взять переменный конденсатор с воздушным диэлектриком, добротность контура, а с ней и избирательность приемника будут гораздо лучше, я проверял. Но в этот раз я ограничен размерами корпуса, поэтому тут более простенький КПЕ.

    УВЧ


    Усилитель высокой частоты решено было делать на операционных усилителях. Усиление они дают хорошее, и схема включения простая. Я взял сначала сдвоенный AD8092, и собрал на нем 2 каскада усиления. Но во-первых он тоже шумный, а во вторых, когда оба усилителя в одном корпусе, при большом общем коэффициенте усиления такой усилок начинал заводиться. В итоге было принято решение взять 2 отдельных усилителя, разнести их подальше на плате. Заодно и подобрал ОУ из малошумящей серии, а конкретно AD8651 В итоге, схема УВЧ получилась следующая:

    image

    Не сложно догадаться, что сверху и снизу идут линии питания. Цепочки R8C5C6 и аналогичные в других каскадах призваны разделять каскады по питанию, чтобы избежать обратной связи через питающую линию.

    ОУ включены по схеме с отрицательной обратной связью. Она задается подстрочными резисторами R6 и R12. Они же продублированы постоянными резисторами R5R7 R11R14 если вдруг захочется сделать коэффициент усиления фиксированным. Делители R3 R4 R9R10 задают смещение на ОУ равное половине напряжения питания. А разделительные конденсаторы C8 C13 эту постоянную составляющую убирают.

    Такой нехитрый усилок позволяет получить из «ничего» на выходе магнитной(!) антенны сигнал размахом несколько вольт, до напряжения питания. Единственное что нужно — это подстроить усиление делителями или подстроечными резисторами, чтобы не было переусиления.

    Амплитудный детектор


    Детектор, а точнее говоря, его линейность, сильно влияют на качество звучания приемника, поэтому я использовал детектор аж на 2 транзисторах, не помню уже из какой схемы, в общем, пользуйтесь, детектор огонь!

    image

    УНЧ


    Тут я пошел не совсем стандартным радиолюбительским путем, и не стал брать первую попавшуюся популярную микросхему типа TDA2822D или lm386. Точнее я их взял, запаял, и услышал что они шумят как пылесос ВИХРЬ, даже если на них сигнал не подан. При приеме на магнитную антенну в этих шумах можно потерять много станций. Поэтому я полез на сайт TI в раздел speaker amps, и стал смотреть что у них там свеженького есть, да еще чтобы в КОМПЭЛЕ и ЧИПДИПЕ продавалось. Выбрал микросхему LM4865M. Шумит меньше, диапазон питания 5-вольтовый, 750мВт на выходе, минимум обвязки.

    И еще два интересных нюанса. Регулировка громкости у него не потенциометром на входе, а постоянным напряжением. То есть потенциометр включается между питанием и землей, а изменяющееся постоянное напряжение на его среднем выводе изменяет громкость. Это хорошо тем, что на резисторе регулировки громкости, а так же, лапше проводов идущих к нему, нет полезного сигнала. Он не наводится на другие цепи приемника, и на него тоже не наводятся всякие помехи. Второй нюанс этого чипа — возможность подключить к его выходу наушники, и встроенная схема которая определяет подключены ли наушники, и переключает режим работы усилка.

    Вот схема УНЧ (из даташита, я повторил ее 1 в 1):

    image

    Плата


    Переходим к самому вкусному. Нахлебавшись горя с самовозбуждением девайса, при сборке на макетной плате, я решил не текстолите не экономить, и разнес каскады довольно широко. Так же, сделал между ними полоски без маски — чтобы если что запаять экран. Экран не понадобился. А вот конденсаторов по питанию пришлось запаять сполна, без них, по питанию приемник заводился будь здоров. С электролитами нормально. Плата без компонентов выглядит вот так:

    image

    А с компонентами вот так:

    image

    Внимательный читатель может заметить третий не использованный каскад УВЧ на плате. При разводке я решил его заложить, вдруг окажется мало. Но мало не оказалось, 2 каскада дают необходимое усиление, при том, что и они работают не на всю.

    И что же в результате?


    На СВ, даже в Москве, даже в квартире, можно поймать пару станций вполне разборчиво. А на улице, в удачные дни до 10. Еще я проводил эксперимент в Воронеже, в квартире на 8 этаже. Там удавалось уверенно принимать на магнитную антенну порядка 20 радиостанций, правда с воздушным КПЕ, иначе из-за низкой избирательности они сливались.

    Как радио работает в обычную московскую ночь во дворе жилого дома, смотрите на видео:


    Получилось, наверное, немного из пушки по воробьям, но ведь хобби оно и должно быть такое — немного бессмысленное:) А еще, вот схема целиком, вдруг кто пожелает повторить.
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    Комментарии 97

      +6

      Что-то мне подсказывает, что если вы удалите из этой схемы УВЧ и замените детекторную часть на обычный германиевый диод, то получите не сильно худший результат. Разве что динамик будет звучать тише.

        +1

        Нет. На магнитную антенну не слышно ничего. Я в деревне развешивал провод метров 20, и то ничего не слышно без пары транзисторов в УВЧ.

          0
          На 20 метров провода (и заземление) должно быть слышно без всяких усилителей, если, конечно, подключить высокоомные наушники.
            +1
            Да, это так, я в детстве, когда в радиокружок ходил, вешал провод по диагонали в комнате и после возни с настройкой колебательного контура что-то удавалось услышать в наушник вообще без питания. Но у меня есть сильное подозрение, что мощность станций в этом диапазоне раньше выше была. Вот сейчас у нас (недалеко от Гамбурга) ввели DAB+, а мощность FM явно убавили или выключили один из передатчиков (то ли только на время пусконаладки, то ли навсегда) — старый приёмник стал принимать сильно хуже, и пришлось перейти на цифровое радио. АМ я попробовал в машине включить — вообще ничего, только помехи.
              +4

              О, я помню свой первый детекторный приёмник в детстве!
              Дощечка с забитыми латунными гвоздиками, паял на шляпки с кислотой, катушку мотал на кусочке шланга, антенна — длинный кусок толстой трансформаторной проволоки, натянутой через весь задний двор сельского дома. Я спаял свой первый приёмник, всё подключил и приник к наушнику. Сколько радости было, когда без всякой настройки я услышал какое-то бормотание и потом музыку!
              Птом я выяснил, что изменение числа витков катушки не сильно влияло на приём, а те же самые голоса и музыку слышо было и без детекторного примника. Достаточно было один провод от наушника зажать в зубах, а второй полумеровй поднять в вытянутой над головой руке. Это работало лучше, если делать на дороге перед домо, а если залезть на старый поломанный трактор который стоял под проводами, то становилось громче, ведь до проводов радио от поднятой руки оставалось метра два.
              Так я понял, что не радиолюбитель, а простофиля.
              Зато соседу, говорят, условку впаяли по молодости за радиохулиганство с какой-то там ртутной антенной на авиа-диапазоне. А отец мой, одноклассник того соседа, из старой радиолы и радиоточки мастерил передатчик, через который хулиганил, проводя "QSO" с соседним городом в 40 километрах.
              Эх были люди в то время, богатыри, не мы!=)

                +2
                … ртутной антенной

                Прохладная былина от не знающих физику.
                  +1

                  В смысле? Я, вот, так и не понял нафига это, но из разнх источников такое слышал. Видимо трубочки медные с ртутью? Зачем? Почему былина?

                    +1
                    Не существует никакой «ртутной» или не-ртутной антенны, «особые» свойства которой обеспечены ртутью.
                    Былина вещает, что со ртутью можно было принимать зарубежные голоса, мешать военным радиостанциям и вследствие этого моментально улететь в тюрьму КГБ. Или принимать американские телеканалы в глубинке Сибири.
                      +1

                      , понял. Наверно всё же байка или "городская легенда". А если ртуть красная. то, наверно, можно еще и насылать жестокий понос на соседей.

                      0

                      Достаточно о скин-слое вспомнить, чтобы с налитой внутрь ртути облезла вся "краснота".

                0
                На ДВ и хорошей мощности передатчика было слышно в СССР.
                +1
                Как вам такое?
                От катушки сигнал идет на умножитель напряжения, с него на составной эммитерный повторитель из двух транзисторов, с эммитера на обычный трансформатор от репродуктора, первичная обмотка, на вторичной динамик. Только смещение подобрать на составном, чтобы подходящее напряжение на первичную обмотку подавалось.
              +6
              Интересно было бы сравнить с микросхемой-приемником TA7642 в корпусе TO-92 (3 вывода), которые продают по доллару за 20 штук. Будет ли ваша шарманка в чем-то лучше?
                +4

                Самому интересно стало. Попробую. Если получится что то интересное, напишу ещё статью.

                  0
                  Будет слабее. Эта ТА чует от милливольта
                    +1

                    Оставить входной полевик

                    0
                    В стандартном включении микросхема работает не очень — получается низкая чувствительность и избирательность. Нужно вводить дополнительный каскад УРЧ.
                    +2
                    Может перед динамиком еще добавить систему подавления шумов? Частота вам на этом этапе известна.
                      +2

                      Сколько не включал на прием АМ — слышен только вой от импульсных блоков питания. По моему один раз слышал украинский Проминь, но это было давно.

                      +5

                      Бо́льшую часть схемы можно выкинуть без потерь. Зачем два каскада на ОУ с GBW = 50 МГц? Зачем RC фильтры, если PSRR = 90 dB. Зачем вообще брать такой быстрый и нестабильный операционник (47 пФ макс. при единичном усилении), да ещё и дорогой? Для УНЧ дискретного транзистора хватило бы.

                        0
                        Согласен. От их усиления остается совсем немного. Три транзистора по схеме Верютина и норм.
                        +3
                        Зачем RC фильтры

                        Согласен, тем более что на принципиальной схеме каскад слева, питается от фильтра правого каскада. Резисторы в ОС выбраны слишком большими. Согласование истокового повторителя и последующего каскада тоже вызывает определенные вопросы.
                          +46
                          Слушайте, мужик по фану сделал приёмник, а в него какахами метают из осадных орудий. Это как в недавней статье, где ребята сделали в борландовском билдере симулятор, мать его, Союз ТМА, а местные снобы их стали обсирать за выбранную ide вместо обсуждений, собственно, немалых трудов.

                          Ставлю пять баксов, что 75% местной публики html-программистов и такой приёмник не соберут =/
                            +16
                            В человека никто не кидает какахами, просто указали на недочеты, которые он может перевести в бесценный опыт.
                              –2
                              +1 однозначно!
                                +1
                                Тут модный overkill для такой задачи и грабли, которые он вызвал. Вот их и критикуют.
                                  +3

                                  У Вас очень странное отношение к критике. Автору высказали замечание, причём, достаточно ценное, с точки зрения сравнения подходов к конструированию и обмена опытом.
                                  А Вы реагируете так, будто на него лично нападают...

                                    +7

                                    За тем что критика слишком серьезная: "зачем то", "зачем чё". А вот коллега правильно уловил суть статьи- все это по фану. И судя по всему не он один, 33 плюса у комментария.

                                +5
                                Дизайн класный!
                                Засуньте Боба в форточку пусть не говорят что у нас там Марли нет :)
                                  +4
                                  Спасибо за статью. Я изучаю электронику, буду рад если кто-то подскажет почему именно такой детектор лучше простого германиевого диода? Как я понимаю, детектор из германия будет предпочтительнее, т.к. падение напряжения на германиевом PN переходе меньше, следовательно КПД выше.

                                    +1

                                    Насколько мне удалось понять, дело в линейности. Я пробовал детектор на диоде, звучит реально хуже.

                                      0
                                      Секрет в низком пороговом напряжении, которое у германиевых диодов ниже чем у кремниевых (0.2В против 0.6В). Такие диоды так и называют — детекторные. Сейчас в этом качестве используют диоды Шоттки, которые обладают низким падением прямого напряжения
                                        +3
                                        Судя по схеме, там стоит составной транзистор, который постоянно открыт благодаря резистору R2. Положительная полуволна «ничего не делает», т.к. транзистор и так открыт. А отрицательная полуволна — призакрывает верхний транзистор, что приводит к существенному призакрыванию нижнего транзистора. В результате на нагрузке (R9C11) выделяется амплитудно-модулированный «отрицательный» сигнал. То есть мы здесь имеем «активный» детектор (с усилением по току), в отличие от пассивного на диоде.

                                        По сути это — что-то вроде «идеального диода», с очень малым падением напряжения.
                                        +4
                                        Я бы посоветовал по теме: Поляков В.Т. Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов.
                                        ДМК Пресс, 2001 год
                                        Раздел: Приёмники прямого усиления
                                          0
                                          О, класс, спасибо!
                                          +1
                                          Нет, это дурацкий детектор. Лучше по схеме с общим эмиттером.
                                          +5

                                          А напишите пожалуйста названия нескольких станций которые удалось поймать. Я почему-то думал что больше уже никто не вещает на СВ.
                                          Несколько лет назад заходил в музей радио в Переславле-Залесском, так там владелец музея соорудил свой передатчик для демонстрации ламповых приемников.

                                            0

                                            Прикольно было бы к нему с HackRF приехать

                                              0
                                              Для АМ передатчик на одном транзисторе можно собрать.
                                                0
                                                Лучше на одной лампе :)
                                                  0
                                                  Для ЧМ УКВ — тоже можно на 1 транзисторе. Схем радиомикрофонов полно.
                                                +1
                                                Кстати, если есть желание можете сами послушать в браузере из разных точек планеты на разные приёмники и антенны: websdr.org
                                                  0
                                                  А можно было в целях погружения смастерить на базе одного из ламповых приёмников «шарманку» на 6п3с и крутить что-то из запрещённого в 60-70е годы =) Правда диапазон оная засирает по полной, но с низкой мощностью можно и слегка забить на дядечек с пеленгаторами.
                                                  +16
                                                  В ВЧ схемах трассировка платы будет иметь решающее значение. Если есть желание можете скинуть файл платы в личку, посмотрим какие ошибки могут быть в трассировке.

                                                  По схеме. Конденсаторы по питанию C2, C5, C10, C17, C20 (по полной схеме) можно заменить на 1 нФ — 10 нФ, но обязательно поставить конденсаторы с керамикой C0G или NP0.
                                                  Конденсаторы C4, C9, C16 обязательно должны быть C0G или NP0.
                                                  Конденсаторы C1, C8, C13, C19 и C21 обязательно должны быть C0G или NP0.

                                                  Применение подстрочных резисторов в обратной связи ВЧ скорее всего стало катастофическим для стабильности каскадов. Из за индуктивности длинных проводников до подстроечных резисторов, индуктивности самих подстроечных резисторов, и паразитной емкости этих проводников и подстроечных резисторов, фаза сигнала обратной связи будет зависеть от частоты и легко может приводить возбуждению каскада. Подстроечные резисторы стоит удалить и удалить дорожки до подстроечных резисторов.
                                                  При трассировке обвязки операционных усилителей дорожки цепей обратной связи (даже для звуковых частот) должны быть как можно короче, в идеале 1 мм — 2 мм. Такие же требования и к конденсаторам по питанию, и при этом дорожка питания должна подходить сначала к конденсатору, а затем от конденсатора на вывод микросхемы (чтобы блокировать индуктивность дорожек по питанию). Из этих соображений сначала трассируется цепи питания, затем цепи обратной связи, и потом все остальное.

                                                  Схема достаточно простая и ее можно промоделировать в каком-нибудь LTspice

                                                  Сама разработка интересная и прямо ностальгия нахлынула ) Спасибо за статью!
                                                    +1

                                                    Судя по схеме, ОУ охвачены не положительной а отрицательной обратной связью. И ее параметры таковы что коэффициент усиления УВЧ будет более чем скромным

                                                      +1
                                                      Поправил в статье положительную на отрицательную. Но коэффициент усиления не скромный. Призываю корифеев аналоговой техники внести ясность!
                                                        +1
                                                        В схеме УВЧ коэффициент усиления меньше единицы, он не усиливает, а ослабляет сигнал.
                                                        Усиление ОУ определяется соотношением R7/R5 для первого ОУ и R14/R11 для второго ОУ. При полностью выведенных подстроичниках оно будет как раз 1, а при введении подстроечников соответственно уменьшаться.
                                                          0
                                                          В теории да, но факты говорят об обратном. Могу даже осциллограф заскринить, эта схема усиливает!
                                                            +2
                                                            Подстроечник вправо — коэффициент усиления 0кОм/9кОм, подстроечник влево — коэффициент усиления 9кОм/0кОм.
                                                              +2
                                                              Непонятно, с чего Вы сделали такой вывод? Насколько я вижу, усиление схемы будет меняться от бесконечности до нуля при движении движка потенциометра слева направо (по тому как он нарисован на схеме). Например, возьмём первый ОУ: у него, как Вы правильно и сказали, Ku=R7/R5. При самом левом положении движка потенциометра R6 сопротивление R5 получается замкнутым накоротко, то есть 0. Что имеем исходя из формулы? Бесконечность. То есть ОУ будет усиливать настолько, насколько способен это сделать без обратной связи. В самом правом положении наоборот — замыкается накоротко сопротивление R7. В итоге усиление становится равным нулю. Посередине, соответственно, будет единица.
                                                              +1
                                                              Нескромный коэффициент имеет сам ОУ (десятки и сотни тысяч), если его не ограничивать отрицательной обратной связью. За счет особенностей работы ОУ могу предположить, что схема будет склонна к самовозбуждению, а может уже работает как регенеративный приемник )

                                                              Кстати, построить регенератор или сверхрегенератор будет поинтереснее приемника прямого усиления
                                                                +1
                                                                На самом деле я с регенератора и начал, у него вообще крутая добротность. Но он склонен к возбуждению, и управлять им сложнее. Практически те же характеристики достижимы без особых заморочек, если использовать воздушный КПЕ.
                                                                  0
                                                                  >Кстати, построить регенератор или сверхрегенератор будет поинтереснее приемника прямого усиления
                                                                  Не соглашусь. У них очень много недостатков. Капризны, проблемы с селективностью, искажают принимаемый сигнал. Приемник прямого усиления свободен от всего этого. А сверхрегенераторы применяли на КВ и УКВ только потому, что приемник прямого усиления сделать на нужную полосу на этих диапазонах нельзя. Супергетеродин еще лучше, но он намного сложнее.
                                                              +2
                                                              Четвертый класс, радиокружок, первый приемник на шести, кажется, транзисторах, радио «Маяк», которое в моем городе тогда еще вещало в СВ… Прошло-то всего 10 лет, а все же как давно это было!

                                                              Спасибо за пост, отличный повод вспомнить детство и заодно разобраться в современной схемотехнике:) Возможно, вы можете посоветовать литературу?
                                                                +5
                                                                Хех, в последнее время периодически занимаюсь подобными экспериментами. Входной каскад легко превратить в умножитель добротности, что значительно улучшит избирательность приемника: drop1.dropmefiles.com/preview/xSOiz/592359133

                                                                Только обратную связь надо вводить именно в отвод катушки, а не в дополнительную катушку связи. А то у меня приёмник начинал ловить FM, лол.

                                                                TDA2822 действительно совсем не подходит для таких приемников (к тому что шумит еще и самовозбуждается и дохнет постоянно). Можно кстати вспомнить про транзисторы и собрать простенький усилитель класса AB (что я в итоге и сделал).

                                                                Для УРЧ/детектора повторял схему Дмитрия Коржевского на современных транзисторах. В схеме есть АРУ, без которого наша местная станция на 828 кГц принимается с искажениями. Только надо каскады обязательно экранировать друг от друга. А вообще схема работает здорово. С умножителем добротности получается сравнимо с промышленными супергетеродинами.

                                                                После детектора стоит установить хотя бы простенький RC фильтр, а еще лучше активный фильтр с полосой 4-8кгц. Все равно высокие частоты отсутствуют в АМ спектре и там только ВЧ шум. Это повысит комфортность прослушивания.

                                                                Кроме того рекомендую «чувствительный амплитудный детектор». Подключенный напрямую к входному повторителю на полевике уже работает очень даже неплохо.

                                                                Еще можно поэкспериментировать с рамкой вместо ферритовой антенны. У меня хорошо работала рамка на кольце 15 см от пялец.
                                                                  0
                                                                  Скажите, есть ли смысл в домашних условиях «колхозить» литцендрат из обмоточного проводника для таких конструкций? Или есть вероятность ухудшить характеристики?
                                                                    +1
                                                                    А с покупкой готового сейчас есть проблемы?
                                                                      0
                                                                      Меня искренне удивляют люди, для которых самостоятельное техническое творчество воспринимается как суровая необходимость жизни бедняка.

                                                                      Да я готовый могу купить, но хочу сделать руками. Это же радость что-то самому сделать и сделать хорошо :)
                                                                        0
                                                                        Не в этом дело. Мотать самому литцендрат это то ещё развлечение. Если вам от этого радость — можно и сделать, хактеристики такая замена не ухудшит.
                                                                      –1
                                                                      Необходимость применения литцендратов в моточных узлах сильно уменьшилась уже очень давно, когда появились более адекватные по качеству ВЧ-ферриты. Принципиально можно получить увеличение добротности контура; практически же полученный эффект надо замерять.
                                                                      Ну и помнить о том, что просто скрученная масса изолированных проводов не является окончательно качественным литцендратом. Надо обеспечить пространственную смену проводников в пучке, чтобы внешние проводники периодически входили вовнуть жгута, и наоборот. Смотать эту халабуду, намотать катушку, найти оборудование, на котором адекватно измерить добротность, а потом ещё придумать, как эту появившуюся лишнюю добротность использовать.
                                                                    +3
                                                                    После просмотра видео пришлось загуглить, кто передает «В Т» на 1215кГц. Оказалось станция радионавигации.
                                                                      0
                                                                      Я тоже голову ломал. Вроде это какой-то приводной маяк аэропорта, но поскольку морзянкой не владею, то не мог понять какого именно.
                                                                      +2
                                                                      На оу к140уд1 была хорошая схема рефлексного приёмника СВ, вот найти не могу никак. Вроде бы книжка Полякова была (?)
                                                                      Я повторил эту схему когда был школьником и слушал рок-радиостанцию SNC в Москве — очень хорошо ловил, в отличии от промышленного супергетеродина )
                                                                        0
                                                                        В городе приёмник прямого усиления ловит гораздо меньше паразитов, если сравнивать с супергетеродином. Когда массово стали появляться импульсные блоки питания я долго матерился, ибо ВЭФ-201 свистел, хрипел и делал всё что угодно, но только не давал нормально слушать АМ, а 2-v-2 ппу, собраный полностью на биполярных транзисторах, прекрасно ловил ДВ и СВ (главное, что я прекрасно на нём принимал радио «Юность», которое на ВЭФе шло с диким свистом).
                                                                          0
                                                                          А почему так происходит? В чем физическая суть процесса?
                                                                            0
                                                                            Наводки на гетеродин увы.
                                                                              0

                                                                              Нет.


                                                                              Это неидеальность смесителя. Ведь он даёт MхFпомех ± NхFгет вместо "чистой" пары 1хFпомех ± 1хFгет. И особенно плохой ситуация становится при высокой амплитуде Fпомех, когда становится возможен даже вариант MхFпомех1 ± NхFпомех2.
                                                                              Именно поэтому на входе должен быть хоть один контур. А в связных приемниках — вообще применяют переключаемые полосовые фильтры (неперестраиваемые, примерно на октаву), которыми отсекают "далёкие" по частоте, но сильные помехи. А внутри полосы частот этого фильтра (преселектора) — уже работает принцип супергетеродина. ЕМНИП.

                                                                                0
                                                                                Это тоже, но ВЭФу тогда очень сильно помогло экранирование, впрочем через семь лет я купил деген и ВЭФ отправился на полку.
                                                                                  0

                                                                                  У ВЭФ'а ситуация ещё осложняется наличием УВЧ с невысоким динамическим диапазонном перед смесителем. Возможно появление KхFпомех3 ± LхFпомех4.

                                                                            0
                                                                            Тогда импульсники были редкостью. Поискал в интернете — я там слушал только SNC — 1260КHz ловил отлично.
                                                                              0
                                                                              Эх, ВЭФ, ностальгия. У родителей был приёмник Спидола (230-1, кажется) и пока они были на работе, я прилаживал самодельную антенну и слушал после школы «Сева, Сева Новгородцев, город Лондон би би си». Я ещё застал времена, когда радио глушили — когда начинает такой воющий шум нарастать а ты крутишь настройку и антенну. Пытался сделать сам приёмник, чтоб лучше Спидолы, но нет, знаний не хватило. А потом таки смог собрать ламповый УКВ (правда там ВЧ вся на унифицированном блоке была, а ПЧ 6,5 МГц вроде, так что УПЧ я из старого телека выдрал)… И это был ЗВУК даже на самодельную колонку с 4ГД-35.
                                                                            +2
                                                                            Хобби, оно да, — часто бессмысленное. Три не самых дешевых микросхемы, пять плат фабричного изготовления, ну и по мелочи еще то да се. Если кто хочет повторить, то за эти деньги можно у китайцев взять 2 готовых приемника. Которые еще будут КВ и УКВ принимать, и до кучи MP3 играть. А так да, за усилия можно и похвалить.
                                                                              +2
                                                                              Именно так. Особенно, вспоминая детские времена, когда деталей и денег на них не было, особенно приятно заказать компонентов побольше да получше!)
                                                                                0
                                                                                Несколько ситуация меняется, если целью является радиоприём в каком-то необычном диапазоне, который бытовые приемники не принимают. Например в авиадиапазоне, который к слову тоже АМ.
                                                                                  0
                                                                                  Если говорить конкретно про авиадиапазон 118...137 МГц, то ничто не мешает купить китайский приемник, его поддерживающий.
                                                                                    0
                                                                                    Для таких целей можно купить китайский всеволновый приёмник и тв-тюнер. Эти два аппарата прекрасно закроют диапазон 0.1мгц-2ггц
                                                                                  0
                                                                                  а вот кстати об уровне помех в городах, я когда решил развлечься с SDR свистком на УКВ, то в городе с FM станциями всё отлично даже на кусок проволоки, а чуть за городом сплошные амплитудные наводки в эфире. Может кто посоветует шумодав какой-нибудь, или бывают готовые усилители?
                                                                                    +2
                                                                                    Может не наводки а просто уровень сигнала за городом ниже?
                                                                                      0
                                                                                      уровень да ниже, но не радикально, в авто приём нормальный, и даже внешняя антенна с усилением не сильно помогла, слышны именно амплитудные наводки
                                                                                        0
                                                                                        У меня так же. Есть нештатная магнитола на Андроиде и родной от авто антенной. И SDR с программой для андроид. SDR ловит в разы хуже.
                                                                                      0
                                                                                      Например на aliexpress есть дешевые усилители SFP-5189Z. Питание можно сделать от свистка через пару дросселей(пример).
                                                                                        0
                                                                                        спасибо, такой?
                                                                                          0
                                                                                          Да. Питание лучше ограничить резистором 100 Ом, т.к. хоть он работает от 5 вольт, но греется. С этим усилителем свисток не будет ставить собственное усиление на максимум, из-за которого он усиливает и собственные шумы как некие пульсации по амплитуде на некоторых частотах.
                                                                                            0
                                                                                            спасибо, надо попробовать на досуге
                                                                                        0
                                                                                        Может для FM надо просто согласованную антенну просто подключить? Самый простой вариант — берём коаксиал с волновым сопротивлением, равным входному сопротивлению тюнера, берём нужную частоту, получаем длину волны, делим на 4 и стягиваем оплётку на эту самую длину — получаем четвертьволновый вибратор, который вполне терпимо ловит.
                                                                                        +2
                                                                                        Вообще, аналоговая техника, тем более на радиочастотах не мой конек, я больше по микроконтроллерам,

                                                                                        В теории да, но факты говорят об обратном. Могу даже осциллограф заскринить,

                                                                                        Может у вас еще генератор сигналов есть, в диапазоне СВ?

                                                                                        Но иногда хочется чего-то теплого и аналогового.

                                                                                        Респект, само собой, но на концептуальном уровне недоработано, как по мне.

                                                                                        Вы декларируете «Радиоприемник прямого усиления», не «супергетеродин», и «не по тому что он якобы проще в изготовлении, а по тому что, приемник хорошо построенный по такой схеме звучит лучше. Недостатком является низкая избирательность. Но хорошо настроенный приёмник прямого усиления имеет избирательность не хуже, „

                                                                                        Декларируете, что сделаете упор на высокую избирательность и точную настройку, а по факту — катушка намотана на бумаге, переменный конденсатор никакого качества, и, о ужас, в качестве усилителя ВЧ у вас просто широкополосный усилитель. Про избирательность ведь декларировали, значит усилитель должен быть узкополосный на ту же частоту, что и входной LC контур. При перестройке этого контура на другую станцию он тоже должен перестраиваться.

                                                                                        Второй ВЧ усилитель также должен быть узкополосный на ту же частоту, и тоже должен перестраиваться одновременно с выщеупомянутыми узлами. Фишка ведь в том, чтобы эти узлы были достаточно узкополосные, стабильные и перестраивались при вращении секций конденсатора как можно ближе к одной и той же частоте.

                                                                                        “Теплого и аналогового» — это многосекционный конденсатор, в полупрофессиональных приемниках наверное еще можно найти (типа «Ишим»), ну или в старых ламповых. Каждая секция для своего каскада. Настраиваете эти каскады с помощью генератора сигналов и осциллографа. Наверное так надо было начинать, но надо понимать какие комплектующие взять для максимальной стабильности. Хорошо бы для этого взять со свалки упомянутый «Ишим» и поизучать СВ цепи.

                                                                                        Можете микроконтроллер применть для вращения оси многосекционного конденсатора и динамической подстроки контуров. Для периодической самоповерки его же, если генератор сигнала встроить. Тогда, наверное, и третий каскад ВЧ был бы уместен.
                                                                                          +1
                                                                                          Может у вас еще генератор сигналов есть, в диапазоне СВ?


                                                                                          Есть) я с его помощью шкалу размечал)

                                                                                          +1
                                                                                          Где то читал… Что-бы не было самовозбудов и прочих неприятных последствий..Надо что бы все полупроводники имели коэфициент единичного усиления, не более чем, полоса частот*3… (если правильно помню, читал в детстве… У вас заложены какие-то космические технологии… С не совсем понятным смыслом. Можно проще и дешевле.
                                                                                            0
                                                                                            Надо что бы все полупроводники имели коэфициент единичного усиления, не более чем, полоса частот*3

                                                                                            Слишком примитивная оценка. Возбуждается или не возбуждается усилитель либо усилительный каскад — зависит от схемотехники в общем, а не от граничной частоты одного активного элемента.
                                                                                              0
                                                                                              имели коэфициент единичного усиления, не более чем, полоса частот*3
                                                                                              А полоса частот тут в каких единицах измеряется?
                                                                                              0
                                                                                              Симпатичный дизайн
                                                                                                0
                                                                                                Стимпанктичный точнее.
                                                                                                +3
                                                                                                Спасибо! Вот не знаю почему, но все радиолюбительское на хабре всегда вызывает теплоту в душе :)
                                                                                                  +3

                                                                                                  Плюсанул, но считаю эту конструкцию не фаном, а бессмысленным и беспощадным оверкиллом.


                                                                                                  Начиная с входного истокового повторителя. Раз уж мы используем его высокое входное сопротивление — грех не включить его с общим истоком и получить бонусом усиление не только по мощности, но и по напряжению. Поскольку мы в относительно низкочастотном СВ диапазоне — можем наплевать на нагрузку контура через миллеровскую емкость.


                                                                                                  По "переразмеренности" УВЧ уже прошлись.


                                                                                                  Далее идёт транзисторный детектор, имеющий повышенную чувствительность по сравнению с диодным (за счёт некоторого собственного усиления). Оборотной стороной монеты становятся большие искажения, особенно при сильном сигнале. И тут автор обрушивает на него всю мощь УВЧ:


                                                                                                  Такой нехитрый усилок позволяет получить… сигнал размахом несколько вольт, до напряжения питания.

                                                                                                  P.S. Возможно — интересным делом было-бы скрестить идею Полякова о поднятии уровня несущей из статьи в ВРЛ № 95 с рассмотренным в завершении рекомендованной выше книги (его же) автодинным детектором.

                                                                                                    +1

                                                                                                    Вообще любой хорошо настроенный регенератор (типа Desert Rat) будет иметь как минимум не худшие характеристики по сравнению с этим монстром, при на порядок более простой схемотехнике. Уменя простой регенератор на двух S9018 и шумящем как чайник LM386 в Москве в железобетонном здании принимал на ферритовую антенну 3 станции железно. А под вечер с вынутой телескопической антенной — под десяток станций. Минус регенератора только в необходимости подстройки режима регенерации для каждой станции.

                                                                                                    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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