Ventoy. Мультизагрузочная флешка

Так выглядит загрузочный интерфейс Ventoy

Утилит для создания мультизагрузочных флешек много, а для чего такие флешки или диски на хабре я думаю, объяснять не требуется. До последнего момента я пользовался WinSetupFromUsb и Rufus пока не узнал про Ventoy. В коментах указали про такие тулзы как YUMI, E2B etc. Не знал про них, спасибо за наводку.

Итак, скачать можно утилиту в виде zip архива с github страницы проекта (Windows/ Linux). Распаковываем и запускаем.

Интерфейс утилиты

Как этим пользоваться?

Вставляем наш флеш диск в ПК

В опциях выбираем стиль разметки диска MBR/GPT

Включаем SecureBoot если нужно

Нажимаем Установить, Ventoy установлен, он больше не нужен.

Если необходимо установить утилиту на иной накопитель (SD, NVMe, HDD, SSD, CD/DVD) в опциях выбираем "показать другие устройства".

Утилита разбивает диск на два раздела - загрузочный GRUB/Syslinux и основной. По умолчанию файловая система основного раздела exFAT - но можно отформатировать FAT32, NTFS, UDF, XFS, Ext2, 3, 4. С основным разделом мы уже работаем в проводнике, файловом менеджере, в общем где хотите. Перетаскиваете туда новые образы (ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI) и удаляете старые, проще говоря, работаете как с обычными файлами.

По умолчанию Ventoy сканирует все образы на диске и выводит их списком алфавитном порядке. Это удобно если их не очень много, однако проще всего будет поместить в папки. Режим TreeView включается клавишей F3, так можно увидеть все каталоги, подкаталоги и сами файлы. Нажимая Esc, можно выйти из режима TreeView. Если поместить файл .ventoyignore в какую либо папку, Ventoy ее сканировать не будет.

И основное отличие Ventoy от YUMI - в поддержке множества файловых систем, как то FAT32 / exFAT / NTFS / UDF / XFS / Ext2, 3,4. У YUMI с этим все грустно, пока всего лишь NTFS и FAT32, а exFAT все еще в разработке.

Про плагины

Как любезно указал в коментах @Oxyd,в статье не хватает слов про плагины. Извольте. Итак, плагины и файл конфигурации ventoy.json хранятся в основном каталоге с образами. Для этого создадим папку / ventoy и поместим туда ventoy.json.

Пример json файла { "control": [ { "VTOY_DEFAULT_MENU_MODE": "1" }, { "VTOY_FILT_DOT_UNDERSCORE_FILE": "1" } ], "theme": { "file": "/ventoy/theme/blur/theme.txt", "gfxmode": "1920x1080" }, "auto_install" : [ { "image": "/ISO/cn_windows_server_2012_r2_vl_x64_dvd_2979220.iso", "template": "/ventoy/script/windows_unattended.xml" }, { "image": "/000/centos.iso", "template": "/ventoy/script/centos_kickstart.cfg" } ] }

Подробнее про плагины можно узнать здесь. Лично мне они не нужны, так как хватает возможностей из коробки.

Подытожим:

Плюсы:

Открытый исходный код GPLv3

Однокнопочный интерфейс

Скорость установки ограничена скоростью накопителя

Можно установить на любой подходящий диск - SD Card, NVme, HDD, флешка, оптический диск

Установка из ISO / WIM / IMG / VHD (x) / EFI без распаковки

Поддержка разметки MBR/GPT

Поддержка x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, MIPS64EL UEFI

Основной раздел можно форматировать в FAT32 / exFAT / NTFS / UDF / XFS / Ext2, 3,4

Поддержка более 730 файлов дистрибутивов и постоянно добавляются новые

Накопитель после установки Ventoy можно использовать как обычно (я вставил флешку в смартфон)

Обновлять Ventoy необязательно (если используете определенный набор дистрибутивов) но в новых версиях улучшается совместимость.

Поддержка плагинов

Обширная и исчерпывающая справка по программе.

Минусы: