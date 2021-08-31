Ventoy. Мультизагрузочная флешка
Утилит для создания мультизагрузочных флешек много, а для чего такие флешки или диски на хабре я думаю, объяснять не требуется. До последнего момента я пользовался WinSetupFromUsb и Rufus пока не узнал про Ventoy. В коментах указали про такие тулзы как YUMI, E2B etc. Не знал про них, спасибо за наводку.
Итак, скачать можно утилиту в виде zip архива с github страницы проекта (Windows/ Linux). Распаковываем и запускаем.
Как этим пользоваться?
Вставляем наш флеш диск в ПК
В опциях выбираем стиль разметки диска MBR/GPT
Включаем SecureBoot если нужно
Нажимаем Установить, Ventoy установлен, он больше не нужен.
Если необходимо установить утилиту на иной накопитель (SD, NVMe, HDD, SSD, CD/DVD) в опциях выбираем "показать другие устройства".
Утилита разбивает диск на два раздела - загрузочный GRUB/Syslinux и основной. По умолчанию файловая система основного раздела exFAT - но можно отформатировать FAT32, NTFS, UDF, XFS, Ext2, 3, 4. С основным разделом мы уже работаем в проводнике, файловом менеджере, в общем где хотите. Перетаскиваете туда новые образы (ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI) и удаляете старые, проще говоря, работаете как с обычными файлами.
По умолчанию Ventoy сканирует все образы на диске и выводит их списком алфавитном порядке. Это удобно если их не очень много, однако проще всего будет поместить в папки. Режим TreeView включается клавишей F3, так можно увидеть все каталоги, подкаталоги и сами файлы. Нажимая Esc, можно выйти из режима TreeView. Если поместить файл
.ventoyignore в какую либо папку, Ventoy ее сканировать не будет.
И основное отличие Ventoy от YUMI - в поддержке множества файловых систем, как то FAT32 / exFAT / NTFS / UDF / XFS / Ext2, 3,4. У YUMI с этим все грустно, пока всего лишь NTFS и FAT32, а exFAT все еще в разработке.
Про плагины
Как любезно указал в коментах @Oxyd,в статье не хватает слов про плагины. Извольте. Итак, плагины и файл конфигурации
ventoy.json хранятся в основном каталоге с образами. Для этого создадим папку /
ventoy и поместим туда
ventoy.json.
Пример json файла
{
"control": [
{ "VTOY_DEFAULT_MENU_MODE": "1" },
{ "VTOY_FILT_DOT_UNDERSCORE_FILE": "1" }
],
"theme": {
"file": "/ventoy/theme/blur/theme.txt",
"gfxmode": "1920x1080"
},
"auto_install" : [
{
"image": "/ISO/cn_windows_server_2012_r2_vl_x64_dvd_2979220.iso",
"template": "/ventoy/script/windows_unattended.xml"
},
{
"image": "/000/centos.iso",
"template": "/ventoy/script/centos_kickstart.cfg"
}
]
}
Подробнее про плагины можно узнать здесь. Лично мне они не нужны, так как хватает возможностей из коробки.
Подытожим:
Плюсы:
Открытый исходный код GPLv3
Однокнопочный интерфейс
Скорость установки ограничена скоростью накопителя
Можно установить на любой подходящий диск - SD Card, NVme, HDD, флешка, оптический диск
Установка из ISO / WIM / IMG / VHD (x) / EFI без распаковки
Поддержка разметки MBR/GPT
Поддержка x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, MIPS64EL UEFI
Основной раздел можно форматировать в FAT32 / exFAT / NTFS / UDF / XFS / Ext2, 3,4
Поддержка более 730 файлов дистрибутивов и постоянно добавляются новые
Накопитель после установки Ventoy можно использовать как обычно (я вставил флешку в смартфон)
Обновлять Ventoy необязательно (если используете определенный набор дистрибутивов) но в новых версиях улучшается совместимость.
Поддержка плагинов
Обширная и исчерпывающая справка по программе.
Минусы:
Не все древние железки поддерживает
Не все образы корректно работают, так что это отнюдь не "серебряная пуля"
Нет автообновления утилиты.