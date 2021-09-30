Переписка со спамерами: избранное
Конец XIV века, неизвестный автор: Комиссия ФАС изучает отмазки спамера.
Я радуюсь, получая спам – ведь у меня появляется новая возможность пополнить бюджет любимой страны (откуда берутся деньги на пенсии старикам, больницы, школы, домики для уточек и вот это вот все). Каждое полученное от спамеров сообщение я аккуратно пересылаю в ФАС, давая ей возможность пополнить бюджет на лишние 100-500 тысяч рублей, а потом наслаждаюсь материалами «расследований», проливающих свет на грязную подноготную «солидного бизнеса» и его подельников. Вранье, подтасовка документов и далее со всеми остановками – наслаждайтесь!
1. АО «Банк Русский Стандарт», названивавший мне в попытке впарить кредит путем воспроизведения предварительно записанной рекламы.
В соответствии с письменными пояснениями АО «Банк Русский Стандарт» поступление спорного телефонного звонка связано с технической ошибкой при наборе номера. Так, при осуществлении телефонного звонка на абонентский номер <...>, владельцем которого является клиент АО «Банк Русский Стандарт», работником Банка, осуществляющим телефонный набор номера, была допущена ошибка в одной цифре и как следствие — ошибочно произведен звонок на номер <...>.
Враки не помогли – АО «Банк Русский Стандарт» было признано виновным в рассылке спама с отягчающим обстоятельством – с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).
2. Некая московская «клиника ортопедии и неврологии» и некий «единый информационный центр Москвы и Московской области» с попыткой впарить юридические услуги.
ИП Воробьева И.Е., названивавшая от лица «клиники ортопедии и неврологии» (действующей в организационно-правовой форме ИП, ага), сообщила, что она не совершала распространение рекламы на номер неизвестного ей абонента. Также ИП Воробьева И.Е. сообщила, что факты, изложенные в Определении не содержат указания ни на время, ни на место события, ни на ФИО заявителя.
Воробева была
3. Некая московская то ли стоматологическая клиника, то ли врач-косметолог, оказавшиеся ООО «Юнисофт» (ОГРН 1206700017721) из Смоленска.
ООО ничего интересного ФАС не рассказало, зато чем-то привлекло внимание ФНС, которая – та-дам! – установила недостоверность сведений об этой шарашке в ЕГРЮЛ.
4. Вечно закрывающийся Sunlight развратным (мое оценочное суждение) женским голосом пытался заманить перед 8 марта на очередную ликвидацию
В соответствии с письменными пояснениями ООО «Солнечный свет», абонент с телефонным номером <...> не числится в базе клиентов Общества, и Обществом спорный телефонный звонок не осуществлялся. Из пояснений ООО «Солнечный свет» следует, что спорный телефонный звонок осуществлен ПАО «Вымпелком» самостоятельно в рамках договора № № 775728198 от 23.11.2020, заключенного с ООО «Солнечный свет».
Дальше следует пространный экскурс в интимную жизнь земноводных и пресмыкающихся, названную услугой
Не прокатило, не фартануло: в рассматриваемом случае из совокупного толкования представленных в материалы дела договоров установлено, что рассматриваемый телефонный звонок осуществлен именно ООО «Солнечный свет». Со всеми вытекающими: признать виновным в распространении спама с отягчающими в виде автоматического дозвона.
5. «Юла» в лице ООО «Мэйл.ру» решила напомнить о своем существовании спамом на электропочту.
В рамках дела ООО «Мэйл.ру» представлены письменные пояснения, согласно которым спорная реклама была направлена заявителю ошибочно. Аналогичные враки услышал и Роскомнадзор, рассматривавший жалобу на незаконный оборот ООО «Мэйл.ру» моих ПД. В обоих случаях ООО «Мэйл.ру» было признано нарушителем законов («О рекламе» и «О персональных данных») со всеми вытекающими.
А теперь сеанс разоблачения магии, вернее – объяснения «ошибки» ООО «Мэйл.ру». Года два назад я зарегистрировался на «Юле» и буквально на следующий день удалил свой аккаунт (тот еще квест был, пришлось переписываться со службой поддержки, которая на просьбу удалить аккаунт отвечала: а почему?) Аккаунт удалили, а адрес электронной почты у «Юлы» остался и вот как-то сам собой, по ошибке, попал в их спам-базу. К вопросу о прекращении обработки ПД по требованию субъекта, ага.
6. И на закуску – мое любимое: как «Билайн» слал мне SMS-спам от своего лица и врал ФАСу, что я сам об этом просил.
ПАО «Вымпелком» представил образец бланка Договора, действовавшего на момент заключения договора с заявителем ввиду утери Договора № <…>. ПАО «Вымпелком» ссылается на то, что указанный выше бланк Договора о заключении услуг связи Билайн содержал графу, в которой было указано, что абонент согласен на получение рекламной информации от ПАО «Вымпелком» и третьих лиц. Данное условие содержало альтернативный вариант — графу «не согласен», в которой при отсутствии у абонента желания получать рекламы, он имел возможность поставить соответствующую отметку.
Но не все так просто, т.к. я уже это проходил: заявителем в материалы дела была представлена копия Договора № <…>, в которой отсутствовала вышеупомянутая графа «не согласен на получение рекламной информации», более того у заявителя при заключении и подписании данного Договора отсутствовала возможность проставить «галочку» о несогласии на получение какой-либо рекламы, в том числе от ПАО «Вымпелком».
Перевожу на понятный: ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») потеряло (или говорит, что потеряло) свой экземпляр договора с абонентом и представило в ФАС подделку – форму договора, которая якобы заключалась в то время со всеми клиентами, но у меня-то копия договора сохранилась и в ней все иначе. Этот фокус «Билайн» пытался провернуть в ФАС минимум дважды и ни разу он еще не получался, но они упорные, они пытаются.
Мораль
А мораль простая: если бизнес непорядочен в чем-то одном (рассылает спам), то он непорядочен в целом – будет выкручиваться, сваливать вину на других, врать контрольно-надзорным органам, прикрываться шарашками-однодневками и поддельными документами.