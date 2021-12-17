«Леди Колец» и юная «мадонна с младенцем» из Геркуланума. Жертвы Везувия

Эта фотография обошла весь мир. Наверное, нет популярного интернет-ресурса, где бы его не опубликовали. Женщина с золотыми кольцами (Леди Колец) - жертва извержения Везувия 79 года нашей эры. Но вглядитесь внимательней в фотографию и вы поймете - здесь явно что-то не так.

Кто-то даже спрашивал меня: "А что мог значить обычай носить два кольца на одном пальце?"

На самом деле кольца находятся вовсе не на пальце, а на пястной кости - т.е. кости ладони! При жизни надеть так кольца, совершенно очевидно, невозможно.

Так как же они там очутились?

Все куда как проще, тут нет никакой тайны. Достаточно было поискать ранние фотографии "Леди Колец".

Как видим, здесь все в порядке - кольца находятся на пальцах, причем на разных. Похоже для эффектного фото по просьбе недалекого журналиста надели кольца на кость ладони.

Кроме того, наша Леди Колец обладательница двух замечательных золотых браслетов с змеиными головками и пары золотых же сережек (скорее всего, с крупными жемчужинами закрепленными на штырьках, к сожалению, жар уничтожил их).

Кольцо слева украшено изображением птицы на сердолике, справа кольцо с яшмой.

Кольцо с сердоликом ближе.

Великолепные змеиные браслеты:

Один из них ближе, чтобы рассмотреть получше:

Так же у Леди Колец прекрасные белые зубы, журналисты сразу же предположили, что погибла красивая молодая женщина-аристократка. Ведь все мы знаем, что со стоматологией в древности было много хуже, и с возрастом с зубами в стародавние времена у большинства были серьезные проблемы.

Найдена "Леди Колец" как и "Легионер из Геркуланума" (смотрите мою предыдущую публикацию) на берегу у лодочных доков, где сохранилось более 300 останков тел жителей города.

Лодочные доки Геркуланума.

Они же уже ближе.

Лодочные доки - арочные помещения под обрывом. Как видите, раскопки в Герклануме проводятся на большой глубине. Если Помпеи были накрыты 5-6 метровым слоем пепла и пемзы, то здесь город похоронен под 20-метрами вулканического грунта. Это спасло его от ограбления как в древности, так и в Новое время.

Но вернемся к нашей Леди Колец. Исследование ее скелета дало весьма интересные результаты. Ей оказалось около 45 лет.

Странно? Как ни удивительно, у большинства жителей Геркуланума не было проблем с зубами. Кариес обнаружен лишь у 4% останков, что даже ниже чем при соответствующей современной репрезентативной выборке. Объясняется это во многом пищей жителей этого древнеримского города - они практически не ели сахара вообще (в качестве подсластителя использовался обычно мед), а так же потребляли морепродукты богатые фтором.

Рост женщины составлял 157 см, анализ зубной эмали и ее костей показал, что она всю жизнь питалась хорошо и качественно, т.е. точно не была бедной, а значит версия служанки, похитившей богатства хозяйки, не слишком вероятна. Судя по состоянию костей таза, она рожала минимум два, а скорее всего три раза.

Кто она, почему осталась на берегу, а не уехала сразу после начала извержения?

На эти вопросы нет ответов. Может она недооценила опасности, может собирала ценности и документы, может металась по городу в поисках родных, но все это неважно сегодня, ведь мы уже никогда не узнаем ее имя.

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Пусть вам не покажется, что все жители Геркуланума могли похвастать столь же прекрасной физической формой как наша Леди Колец. Глубокие следы от расчесываний найдены на 22% черепов. Представьте как надо чесаться, чтобы оставить след на кости? Большинство жителей Геркуланума, увы, были сильно завшивлены.

Следы патологического изменения в костях вследствие заражения бруцеллезом так же найдены у 16 скелетов. По статистике такие изменения выявляются менее чем у 10% зараженных этим паразитом (от молочных продуктов, включая сыр), то есть, заражение практически поголовное. У многих определены болезни легких и бронхов, что видно даже по ребрам. Масляные лампы коптили очень сильно, и плеврит был скорее нормой чем исключением, причем богатые жители города болели им не реже чем бедные.

Но давайте мы поговорим поподробнее вот об этой находке:

Это девушка с младенцем на руках так же найдена в лодочных доках Геркуланума. Некоторые досужие журналисты даже поспешили ее назвать "Мадонной Геркуланума".

На самом дела ее нашли в составе одной из семейных групп людей, укрывшихся в доках. Семь взрослых и пятеро детей: трое - мужчины примерно, 25, 30 и 35 лет; четверо - женщины в возрасте 14, 16, 35, 40 лет; детям - 3, 5, 9, 10 лет; самому младшему примерно полгода. У трехлетнего ребенка (девочки) нашли золотые сережки с жемчужными подвесками, у пятилетнего мальчика - золотые украшения (амулеты).

На руках младшей девушки (на фото выше) и находился младенец. Вот только она не его мать совершенно точно, ей оказалось всего 14 лет на момент смерти и кости таза однозначно говорят, что она ни разу не рожала. Тогда старшая сестра? Не торопитесь.

14-летняя девушка вряд ли была связана родственными узами с этой семьей. По результатам анализа эмали зубов стало ясно, что она часто недоедала до 10-11 лет включительно. Кроме того, кости плеч и предплечья указали, что она занималась тяжелым физическим трудом в отличие от всех остальных рядом.

Вы уже поняли, мой читатель? Да, скорей всего, наша девушка-подросток была рабыней в богатой семье.

Но смерть - великий уравнитель всех их уравняла...

Скелеты в лодочном доке Геркуланума

Автор: Лысый Камрад (@LKamrad)