Лайфхаки молодому родителю или воспитание ребенка «по-айтишному»

Молодой родитель слышит много ужасных рассказов о маленьком ребенке: о бессонных ночах, о постоянном плаче и нехватке времени на себя, но это неправда, если подойти к воспитанию ребенка "по-айтишному".



В этой статье я расскажу о своем опыте, но дети и родители уникальные, поэтому не все будут согласны, и не всем это может помочь. Читать данную статью требуется с улыбкой :)

Мы семья системных аналитиков, поэтому к воспитанию ребенка мы подошли "по-айтишному" или системно. Что это значит? Ребенок (система) должна быть правильно спроектирована и настроена, чтобы работать стабильно и штатно. Опустим часть, что природа правильно спроектировала ребёнка с нужным количеством хромосом, рук, ног и т.д. Перейдем к части правильной настройки или воспитанию.

Что вы узнаете из статьи Режим дня: варианты и как организовать; Организация места для ребенка и родителя; 8 причин сбоя или как успокоить плачущего ребенка; Командные ритуалы или что поможет ребёнку уснуть и уйти "В ночь"; Что делать если нет сил, и ты устал (прим. ты=родитель).

Режим работы

В работе любой системы главное режим, поэтому у ребенка нужно настроить распорядок дня, потому что дети не рождаются сразу с нужными настройками.

Правило 1. Уход за ребенком - это работа, поэтому у родителя должны быть перерывы на завтрак, обед, ужин, иначе продуктивность и удовлетворенность работника станет ниже. Правило 2. Чтобы выполнить правило 1, нужно установить у ребенка режим дня, иначе можно сойти с ума. Правило 3. Счастливый родитель - счастливый ребенок, полюбите те обязанности, которые вы делаете.

Как добиться "идеального" режима дня для ребенка?

Главное набраться терпения и поверить, что ты справишься с этой задачей. На работе же ты не отступаешь перед трудностями. Но еще надо понимать, что есть "идеальный", а есть "не по плану" режим.

Идеальный режим ребенка от 0 до 3 месяцев 8:30-9:30 еда

9:30-10:00 завтрак родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.

10:00-11:30 прогулка

11:30-12:00 игры, лежать на животе

12:00-12:30 еда

12:30-13:00 обед родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.

13:00-14:30 прогулка

14:30-15:00 игры, лежать на животе

15:00-15:30 еда

16:00-17:30 прогулка или игры

17:30-18:00 еда

18:30-19:00 ужин родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.

18:30-20:00 игры, гимнастика, массаж, лежать на животе

20:00-20:30 купание

20:30-21:00 еда. Переход в ночной режим сна.

24:00 еда

03:00 еда

06:00 еда

06:00-8:30 игры (прим. такой режим рекомендовали в больнице для ребенка на искусственном вскармливании смесью, мы его лишь немного доработали)

Идеальный режим ребенка от 3 до 4 месяцев 8:00-8:30 еда

8:30-09:00 завтрак родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.

09:00-11:00 прогулка

11:00-12:00 игры, лежать на животе

12:00-12:30 еда

12:30-13:00 обед родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.

13:00-15:00 прогулка

15:00-16:00 игры, лежать на животе

16:00-16:30 еда

16:30-17:30 прогулка

17:30-19:30 игры, гимнастика, массаж, лежать на животе

18:30-19:00 ужин родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.

19:30-20:00 купание

19:30-20:00 еда. Переход в ночной режим сна.

24:00 еда

04:00 еда

06:00-8:00 игры (прим. на такой режим ребенок перешел сам. Так как ребенку пока 4 месяца, что будет дальше просто не знаю)

"Не по плану" режим Прими, что день идет не по плану и действуй по ситуации, главное корми раз в 3 часа для 0-3 месяца и раз в 4 часа для 3-4 месяцев

Организация места для ребенка и родителя

Для соблюдения режима работы родителю нужно комфортное и удобное место для работы, а значит давайте его организуем.

Как организовать удобное место в 1 комнатной квартире?

У нас один родитель работал на кухне, а второй занимался ребенком в комнате, поэтому в комнате выделили три зоны:

место для сна;

поверхность для приготовления еды;

островок гигиены и спорта.

Место для сна: кроватка, матрас, простынка, наматрасник не промокаемый, 2 пеленки под голову, 1 слюнявчик, дуга для игрушек, валик из полотенца под спину, 1 пеленка для создания эффекта темноты, 1 табуретка. Это зона безопасности до 4 месяцев, где можно оставить ребенка и отойти от него, например, пообедать.

Здесь ребенок:

спит; играет с игрушками на дуге; ест (удобно кормить лежа, потому что не нужно переносить со стола или перекладывать с рук, если малыш уснул).

Поверхность для приготовления еды: комод, чайник с поддержанием заданной температуры, бутылочки, смесь, клеенка на комод. Эта зона должна быть максимально комфорта для быстрого приготовления еды, так как голод ребенок не терпит от слова совсем.

Островок гигиены и спорта: стол 110х60, 2 махровых банных полотенца, светильник, пеленка одноразовая 60х60, подгузники, салфетки, крем под подгузник, дневник питания. Отбросьте мысли о пеленальном столике, так как в реальности из него ребенок у вас вырастет через 1-1,5 месяца, а массаж и зарядку на нем вообще не сделать, а на кровати у вас будет отваливаться поясница уже после первого раза.

8 причин сбоя или как успокоить плачущего ребенка

Ребенок не плачет просто так, он не умеет манипулировать слезами в таком возрасте. Если ребенок плачет, значит ему нужна помощь родителя. Главное в детских слезах найти причину плача и помочь.

Основные причины плача

Голод; Жажда; Дискомфорт (мокрый подгузник, неудобная одежда и т.д.); Хочет на ручки; Холодно или жарко; Испугался; Не может уснуть; Что-то болит (колики, зубы, не может сходить в туалет и т.д.).

Алгоритм поиска причины плача и как успокоить ребенка

А теперь опробуем алгоритм.

Время 13:30. По нашему режиму ребенок поел в 12:00 свою норму еды и начинает плакать, что делать?

Причиной плача оказалось желание ребенка побыть на ручках.

Командные ритуалы или что поможет ребёнку уснуть и уйти в режим "в ночь"

Родители и ребенок - это настоящая команда! Именно командные ритуалы помогаю ребенку уходит в спящий ("в ночь") режим.

Нам удалось найти вот такую последовательность, 30 минут, и ребенок спит самостоятельно:

гимнастика (зарядка); купание ребенка; еда; колыбельная.

Без этих действий ребенок тоже уснет, но не в 20:00 как вам этого хочется, а часиков в 22:00-23:00, когда сам устанет.

Что делать, если нет сил, и ты устал

Есть несколько вариантов, как набраться сил:

Звать на помощь коллег, то есть родственников. Вспомни, уход за ребенком такая же работа. Если на работе завал, то ты обращаешься к коллегам, менеджеру за дополнительными ресурсами. Договориться с ребенком. Даже с маленьким ребенком можно договориться, сказать, что устала, и иногда он услышит и даст тебе время отдохнуть. Подумать об отпуске, то есть верить, что в год с ребенком будет проще, и надо всего лишь немного поработать, чтобы потом отдохнуть всей командой!

Если у вас есть опыт воспитания ребенка, то что вам помогает быть счастливым?