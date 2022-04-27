Лайфхаки молодому родителю или воспитание ребенка «по-айтишному»

Молодой родитель слышит много ужасных рассказов о маленьком ребенке: о бессонных ночах, о постоянном плаче и нехватке времени на себя, но это неправда, если подойти к воспитанию ребенка "по-айтишному".
В этой статье я расскажу о своем опыте, но дети и родители уникальные, поэтому не все будут согласны, и не всем это может помочь. Читать данную статью требуется с улыбкой :)
Мы семья системных аналитиков, поэтому к воспитанию ребенка мы подошли "по-айтишному" или системно. Что это значит? Ребенок (система) должна быть правильно спроектирована и настроена, чтобы работать стабильно и штатно. Опустим часть, что природа правильно спроектировала ребёнка с нужным количеством хромосом, рук, ног и т.д. Перейдем к части правильной настройки или воспитанию.
Что вы узнаете из статьи
Режим дня: варианты и как организовать;
Организация места для ребенка и родителя;
8 причин сбоя или как успокоить плачущего ребенка;
Командные ритуалы или что поможет ребёнку уснуть и уйти "В ночь";
Что делать если нет сил, и ты устал (прим. ты=родитель).
Режим работы
В работе любой системы главное режим, поэтому у ребенка нужно настроить распорядок дня, потому что дети не рождаются сразу с нужными настройками.
Правило 1. Уход за ребенком - это работа, поэтому у родителя должны быть перерывы на завтрак, обед, ужин, иначе продуктивность и удовлетворенность работника станет ниже.
Правило 2. Чтобы выполнить правило 1, нужно установить у ребенка режим дня, иначе можно сойти с ума.
Правило 3. Счастливый родитель - счастливый ребенок, полюбите те обязанности, которые вы делаете.
Как добиться "идеального" режима дня для ребенка?
Главное набраться терпения и поверить, что ты справишься с этой задачей. На работе же ты не отступаешь перед трудностями. Но еще надо понимать, что есть "идеальный", а есть "не по плану" режим.
Идеальный режим ребенка от 0 до 3 месяцев
8:30-9:30 еда
9:30-10:00 завтрак родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.
10:00-11:30 прогулка
11:30-12:00 игры, лежать на животе
12:00-12:30 еда
12:30-13:00 обед родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.
13:00-14:30 прогулка
14:30-15:00 игры, лежать на животе
15:00-15:30 еда
16:00-17:30 прогулка или игры
17:30-18:00 еда
18:30-19:00 ужин родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.
18:30-20:00 игры, гимнастика, массаж, лежать на животе
20:00-20:30 купание
20:30-21:00 еда. Переход в ночной режим сна.
24:00 еда
03:00 еда
06:00 еда
06:00-8:30 игры
(прим. такой режим рекомендовали в больнице для ребенка на искусственном вскармливании смесью, мы его лишь немного доработали)
Идеальный режим ребенка от 3 до 4 месяцев
8:00-8:30 еда
8:30-09:00 завтрак родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.
09:00-11:00 прогулка
11:00-12:00 игры, лежать на животе
12:00-12:30 еда
12:30-13:00 обед родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.
13:00-15:00 прогулка
15:00-16:00 игры, лежать на животе
16:00-16:30 еда
16:30-17:30 прогулка
17:30-19:30 игры, гимнастика, массаж, лежать на животе
18:30-19:00 ужин родителя. Ребенок в это время играет с игрушкой в кроватке.
19:30-20:00 купание
19:30-20:00 еда. Переход в ночной режим сна.
24:00 еда
04:00 еда
06:00-8:00 игры
(прим. на такой режим ребенок перешел сам. Так как ребенку пока 4 месяца, что будет дальше просто не знаю)
"Не по плану" режим
Прими, что день идет не по плану и действуй по ситуации, главное корми раз в 3 часа для 0-3 месяца и раз в 4 часа для 3-4 месяцев
Организация места для ребенка и родителя
Для соблюдения режима работы родителю нужно комфортное и удобное место для работы, а значит давайте его организуем.
Как организовать удобное место в 1 комнатной квартире?
У нас один родитель работал на кухне, а второй занимался ребенком в комнате, поэтому в комнате выделили три зоны:
место для сна;
поверхность для приготовления еды;
островок гигиены и спорта.
Место для сна: кроватка, матрас, простынка, наматрасник не промокаемый, 2 пеленки под голову, 1 слюнявчик, дуга для игрушек, валик из полотенца под спину, 1 пеленка для создания эффекта темноты, 1 табуретка. Это зона безопасности до 4 месяцев, где можно оставить ребенка и отойти от него, например, пообедать.
Здесь ребенок:
спит;
играет с игрушками на дуге;
ест (удобно кормить лежа, потому что не нужно переносить со стола или перекладывать с рук, если малыш уснул).
Поверхность для приготовления еды: комод, чайник с поддержанием заданной температуры, бутылочки, смесь, клеенка на комод. Эта зона должна быть максимально комфорта для быстрого приготовления еды, так как голод ребенок не терпит от слова совсем.
Островок гигиены и спорта: стол 110х60, 2 махровых банных полотенца, светильник, пеленка одноразовая 60х60, подгузники, салфетки, крем под подгузник, дневник питания. Отбросьте мысли о пеленальном столике, так как в реальности из него ребенок у вас вырастет через 1-1,5 месяца, а массаж и зарядку на нем вообще не сделать, а на кровати у вас будет отваливаться поясница уже после первого раза.
Чек лист со списком вещей + ссылки
чайник xiaomi Mi Smart Kettle Pro c поддержанием температуры, ссылка
светильник xiaomi Mijia Bedside Lamp 2, мягкий свет и включается с телефона, ссылка
термометр с измерением влажности и температуры xiaomi Mijia Bluetooth Hygrothermograph 2, ссылка
комод, ссылка
набор коробок для разделения вещей, ссылка
клеенка на комод, ссылка
кроватка без маятника, ссылка
матрас, ссылка
непромокаемый наматрасник, ссылка
простыня 2шт, ссылка
полотенце 2шт, ссылка
ванная для купания, ссылка
гель для стирки детских вещей, ссылка
мыло для подмывания, ссылка
шампунь для мытья, ссылка
ковшик для мытья, ссылка
слюнявчики во время еды, ссылка
одежда:
-комбинезоны для дома (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3)
-шапка, ссылка
Подгузники из расчета 8-10 шт. на одни сутки. Для 0-1 месяцев брали для новорожденных, вес 3.2 кг , потом с 1-2 месяца уже размер S ссылка, с 2 и дальше (нам 4 месяца подходит M ссылка)
салфетки влажные, ссылка
одноразовые пеленки 60х60, ссылка
ящик для игрушек, ссылка
игрушки:
-погремушка с 0-3 месяцев, ссылка
-музыкальная погремушка, ссылка
-дуга на кроватку, ссылка
-игрушка на дугу, ссылка
-погремушка прорезыватель. С 3 месяцев тащит все в рот, ссылка
-погремушка пищащая, ссылка
-пеликан подвеска на дугу, ссылка
смесь Nan opti pro, ссылка
ложки для кормления (удобно давать лекарства), ссылка
бутылочки Avent, ссылка. К ним потом можно менять соски с 3+, с 6+ месяцев
ершик для мытья бутылочек, ссылка
стерилизатор для СВЧ печи Avent, ссылка
ножницы для стрижки ногтей, ссылка
соска-пустышка ортодонтической формы 0-6 месяцев 4 шт, ссылка
Аптечка для ребёнка.
-аквамарис в каплях. Если сопли вдруг будут, чтобы потом не искать срочно, -соплеотсос обычный,
-нурофен(смотри срок годности). Нужен, когда зубы начнут резаться
-перекись водорода, хлоргексидин. Пупок обрабатывать сначала перекисью, потом хлоргексидин ваткой, как только отвалится прищепка.
-вазелиновое масло, для прочищения носа или смазать покраснения на лице
-прибиотик для пищеварения, ссылка
-капли от колик, капли Саб Симплекс
-трубка газоотводная от колик
-крем под подгузник Судокрем, ссылка
детский коврик для игр, ссылка
8 причин сбоя или как успокоить плачущего ребенка
Ребенок не плачет просто так, он не умеет манипулировать слезами в таком возрасте. Если ребенок плачет, значит ему нужна помощь родителя. Главное в детских слезах найти причину плача и помочь.
Основные причины плача
Голод;
Жажда;
Дискомфорт (мокрый подгузник, неудобная одежда и т.д.);
Хочет на ручки;
Холодно или жарко;
Испугался;
Не может уснуть;
Что-то болит (колики, зубы, не может сходить в туалет и т.д.).
Алгоритм поиска причины плача и как успокоить ребенка
А теперь опробуем алгоритм.
Время 13:30. По нашему режиму ребенок поел в 12:00 свою норму еды и начинает плакать, что делать?
Причиной плача оказалось желание ребенка побыть на ручках.
Командные ритуалы или что поможет ребёнку уснуть и уйти в режим "в ночь"
Родители и ребенок - это настоящая команда! Именно командные ритуалы помогаю ребенку уходит в спящий ("в ночь") режим.
Нам удалось найти вот такую последовательность, 30 минут, и ребенок спит самостоятельно:
гимнастика (зарядка);
купание ребенка;
еда;
колыбельная.
Без этих действий ребенок тоже уснет, но не в 20:00 как вам этого хочется, а часиков в 22:00-23:00, когда сам устанет.
Что делать, если нет сил, и ты устал
Есть несколько вариантов, как набраться сил:
Звать на помощь коллег, то есть родственников. Вспомни, уход за ребенком такая же работа. Если на работе завал, то ты обращаешься к коллегам, менеджеру за дополнительными ресурсами.
Договориться с ребенком. Даже с маленьким ребенком можно договориться, сказать, что устала, и иногда он услышит и даст тебе время отдохнуть.
Подумать об отпуске, то есть верить, что в год с ребенком будет проще, и надо всего лишь немного поработать, чтобы потом отдохнуть всей командой!
Если у вас есть опыт воспитания ребенка, то что вам помогает быть счастливым?