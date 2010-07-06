Ещё 10 уловок для защиты Wordpress'a

1. Защищаем Wordpress от XSS-инъекций

GET-

POST-

GLOBALS

_REQUEST

GLOBALS

_REQUEST

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On

RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})

RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]

или попытку модифицировать значение переменных GLOBALS и _REQUEST , он просто блокирует его и выдаёт пользователю 403-ю ошибку.



2. Убираем показ лишней информации

В чём проблема?

Если при попытке зайти в админку Wordpress’a вы ошибётесь с логином или паролем, вежливый движок скажет вам об этом. Ну а зачем злоумышленнику знать, что пароль, который он пытается подобрать – неверен? Давайте просто уберём вывод этой информации и чуток запутаем его.



Что делаем?

Открываем functions.php, лежащий в папке с активной темой нашего блога (wp-content/themes/название-вашей-темы/) и добавляем следующий код:



add_filter('login_errors',create_function('$a', "return null;"));



сохраняем файл. Вуаля – больше никаких сообщений.



Как это работает?

С помощью этого хука мы переписываем стандартную функцию login_errors() . В результате этого, в случае, когда введены неправильный логин или пароль, никакой информации, объясняющей ситуацию не появится — то, что нам нужно.



3. Принудительное использование SSL

В чём проблема?

Если вы хотите, чтобы передаваемая вами информация была защищена, вам необходимо использовать SSL—протокол, обеспечивающий целостность и конфиденциальность обмена данными. В Wordpress’e это сделать проще простого.



Что делаем?

Прежде всего узнаём, есть ли возможность у вашего провайдера использовать SSL. Если да, то открываем файл wp-config.php (обитающий в корне сайта) и добавляем следующую строку:



define('FORCE_SSL_ADMIN', true);



Как это работает?

Всё просто. Wordpress использует множество констант и FORCE_SSL_ADMIN всего лишь одна из них. Эта константа включает принудительное использование SSL при заходе в панель администратора.



4. Используем .htaccess для защиты файла wp-config

В чём проблема?

wp-config.php содержит все данные, необходимые для подключения к серверу MySQL и базе данных. Защита этого файла – одна из самых главных задач.



Что делаем?

Находим файл .htaccess в корне нашего сайта и добавляем следующие строки:



<files wp-config.php>

order allow,deny

deny from all

</files>



Как это работает?

Мы просто запрещаем доступ к этому файлу кому бы то ни было. Теперь уж точно ни один бот не сможет и близко подойти к этому файлу.



5. Скрываем версию Wordpress'a

В чём проблема?

Wordpress автоматически вставляет номер своей версии в исходный код страниц. К сожалению, не всегда удаётся вовремя обновлять движок. А это означает, что зная какая у вас версия Wordpress’a со всеми её брешами и слабыми местами, злоумышленник может очень-очень огорчить вас. Что делаем? Правильно, убираем вывод версии.



Что делаем?

Снова открываем functions.php, лежащий в папке с активной темой нашего блога (wp-content/themes/название-вашей-темы/) и добавляем туда этот код -





remove_action('wp_head', 'wp_generator');



Как это работает?

Хуки Wordpress'a позволяют легко заменять одну функцию на другую. Именно этим мы сейчас и воспользовались – мы просто запретили вывод информации о версии нашего движка.



+ как справедливо указал пользователь rOOse, необходимо также удалить файл readme.html, находящийся в корне сайта. В нём тоже содержится информация о текущей версии Wordpress'a.



6. Баним спамеров и ботов



В чём проблема?

Надоедливые постеры и спамеры. Решение – запретить им доступ к сайту по IP. Конечно, это не защитит от спам-скриптов, постоянно меняющих прокси, но немного облегчить жизнь вполне может.



Что делаем?

Вставьте этот код в файл .htaccess. Просто поменяйте адрес 123.456.789 на IP того редиски нехорошего человека, который вас достаёт и всё — он забанен всерьёз и надолго.



<Limit GET POST PUT>

order allow,deny

allow from all

deny from 123.456.789

</LIMIT>



Как это работает?

И снова нам на помощь приходит apache. Посредством файла .htaccess мы запрещаем доступ к сайтe пользователям с конкретным IP. Нужно забанить ещё кого-то? Просто добавим ещё одну строку, к примеру -



deny from 93.121.788



7. Пишем плагин для защиты от зловредных url-запросов



В чём проблема?

Хакеры и недохакеры всех родов очень часто пытаются найти слабые места при помощи всевозможных зловредных запросов. Wordpress неплохо защищён от этого, но лишняя защита никогда не повредит.



Что делаем?

Создаём новый файл под названием blockbadqueries.php и помещаем его в папку wp-content/plugins . Затем просто активируйте его в админке как любой другой плагин.



<?php

/*

Plugin Name: Block Bad Queries

Plugin URI: perishablepress.com/press/2009/12/22/protect-wordpress-against-malicious-url-requests

Description: Protect WordPress Against Malicious URL Requests

Author URI: perishablepress.com

Author: Perishable Press

Version: 1.0

*/

global $user_ID;

if($user_ID) { if(!current_user_can('level_10')) { if (strlen($_SERVER['REQUEST_URI']) > 255 || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "eval(") || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "CONCAT") || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "UNION+SELECT") || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "base64")) { @header("HTTP/1.1 414 Request-URI Too Long"); @header("Status: 414 Request-URI Too Long"); @header("Connection: Close"); @exit; } } } ?>



Как это работает?

Работа этого плагина проста – он проверяет все длинные запросы (более 255 символов) и наличие php-функций eval или base64 в URI. Если что-то из этого находится, браузеру пользователя отдаётся страница с ошибкой 414.



8. Личеры!

В чём проблема?

Мир полон добрых людей, которые изо всех сил пытаются донести до других новость или статью, написанную вами. Всё бы ничего, но ведь по доброте душевной они берут картинки прямо с наших с вами серверов, скромно забывая при этом про слово «трафик». А теперь представьте что будет, если ссылки на наши картинки попадут на какой-нибудь популярный китайский блог, с их-то почти уже четырёхсотмиллионным интернет-населением! Свят-свят-свят… Значит сейчас будем защищать хотлинкинг, a.k.a. личинг, a.k.a. «да я просто вставил ссылки на файлы с вашего сервера».



Что делаем?

И опять всемогущий apache поможет защищить нам наш трафик. Достаём в очередной раз файлик .htaccess и пишем следующее:



RewriteEngine On

#Замените ?mysite\.ru/ на адрес вашего сайта

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(.+\.)?mysite\.ru/ [NC]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

#Замените /images/nohotlink.jpg на название вашей картинки с лозунгом «личер идёт на…»

RewriteRule .*\.(jpe?g|gif|bmp|png)$ /images/nohotlink.jpg [L]



Как это работает?

При помощи этих правил мы заставляем сервер проверять откуда пришёл запрос на нашу фотку — если со страниц нашего сайта, он отдаёт её пользователю. Если с «вражеского» — то показывает личерам какую-нибудь обидную картинку.



9. Убить админа. (Нет дефолтному юзернейму «admin»)!



В чём проблема?

Злоумышленникам всегда проще получить доступ к сайту при помощи брута, если уже известен логин. При этом на протяжении многих лет дефолтный логин админа был примитивным до зубного скрежета — «admin».



Надо сказать, что в новом Wordpress 3.0 у вас есть право указать любой логин, какой только душе будет угодно. Для остальных версий нужно применить одно волшебное заклинание.



Что делаем?

Просто выполняем этот запрос к базе данных:



UPDATE wp_users SET user_login = 'Ваш новый логин' WHERE user_login = 'Admin';



Как это работает?

С помощью sql-запроса меняем дефолтный логин. Правда, есть одно «но». Посты, написанные ранее admin'ом не поменяют своего автора. А для того чтобы извести admin'a на корню, необходимо выполнить ещё один запрос:



UPDATE wp_posts SET post_author = 'Ваш новый логин' WHERE post_author = 'admin';



10. Защита директорий на сервере от просмотра

В чём проблема?

Очень многие хостеры позволяют просматривать директории на своих серверах. Поэтому, если ввести в адресную строку www.вашблог.ru/wp-includes , то очень часто можно увидеть всё содержимое этой директории. Безусловно это небезопасно, поэтому лучше это сразу запретить.



Что делаем?

Вы можете либо добавить пустые файлы index.html в папки, просмотр которых хотели бы запретить. Либо дополнить наш .htaccess ещё одной строкой:



Options All -Indexes



Как это работает?

Пустой index.html будет выдаваться каждый раз, когда последует запрос к директории. Ну а директива в .htaccess просто запрещает апачу выдавать список содержимого директории.

На сегодняшний день Wordpress как никогда популярен. Блоги, мини-сайты, а то и целые порталы — всё это строится на основе такого удобного движка-конструктора как Wordpress. Но за удобностью и лёгкостью освоения кроются, прежде всего, вопросы, связанные с безопасностью вашего сайта. Большая распространённость — большее внимание злоумышленников.В этой статье описаны десять простых уловок, которые позволят сделать ваш сайт на Wordpress’e ещё более защищённым и позволят спокойнее спать по ночам.Программисты всегда стараются защититьзапросы, однако, иногда этого недостаточно. Необходимо защитить блог от XSS-инъекций и попыток модификации переменныхЭтот код блокирует использование XSS-инъекций и попытки модифицировать переменные. Вставьте код в ваш файл, расположенный в корне сайта. (И не забывайте бэкапить этот файл перед внесением любых изменений).Код позволяет проверять все запросы. Если запрос содержит тег