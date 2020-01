Ещё 10 уловок для защиты Wordpress'a

<?php

/*

Plugin Name: Block Bad Queries

Plugin URI: perishablepress.com/press/2009/12/22/protect-wordpress-against-malicious-url-requests

Description: Protect WordPress Against Malicious URL Requests

Author URI: perishablepress.com

Author: Perishable Press

Version: 1.0

*/

global $user_ID;

if($user_ID) { if(!current_user_can('level_10')) { if (strlen($_SERVER['REQUEST_URI']) > 255 || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "eval(") || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "CONCAT") || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "UNION+SELECT") || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], "base64")) { @header("HTTP/1.1 414 Request-URI Too Long"); @header("Status: 414 Request-URI Too Long"); @header("Connection: Close"); @exit; } } }