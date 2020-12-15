Перепланировка своими руками: предостережения, полезный софт и нескончаемый ремонт

Тут нам снова облегчило задачу то, что мы знали: нам нужна либо белая мебель, либо схожих оттенков — вроде слоновой кости. Исключений (как зелёный диван, например) было немного, но на всякий случай мы сделали коллажи, чтобы проверить, как это будет сочетаться. Тем более что часть помещений у нас «переменной» ширины — например, на раздвижных дверях. Значит, важно, чтобы внутренности каждой комнаты гармонировали с тем, что стоит в соседней.

