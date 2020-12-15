Перепланировка своими руками: предостережения, полезный софт и нескончаемый ремонт

Привет, Хабр! Меня зовут Антон, пару недель назад я отмечал новоселье и хвастался друзьям, что самостоятельно (ладно, почти) сделал перепланировку и ремонт в своей новой квартире. Приглашённые умы старался задействовать по минимуму — обходясь только софтом и собственной головой с техническим образованием. Под катом поделюсь опытом с теми, кто также подумывает о подобной авантюре или уже в неё ввязался и теперь не понимает, что делать дальше.
Почему я на это решился и что было важно при планировании
Причиной нашего переезда стала приятная новость: мы с женой ждали первое в своей жизни пополнение семейства. Узнав об этом, мы отправились на поиски квартиры побольше в более экологичном районе Москвы — чтобы нам с супругой было удобно гулять с наследником, когда он появится на свет.
В общем, расположение — в пределах нашего бюджета, конечно, — было ключевым фактором при выборе квартиры. Идеальный вариант нашёлся на удивление быстро — меньше 10 минут от метро, недалеко от центра, рядом — один из крупнейших парков Москвы — в общем, благодать. Цена за метры была разумная, но вот планировка, на наш взгляд, попалась неудачная.
К переезду и у меня, и у жены накопилось определённое количество «хотелок». Мы решили попробовать разместить их в новой квартире — так, чтобы не пострадала эргономика.
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Кое-что нас не устраивало принципиально: например, будущая детская — самая маленькая комната — была проходной.
Это никуда не годилось, но и располагать детскую в большой комнате, а гостей утрамбовывать в крохотной комнатке, пока пятидесятисантиметровый наследник по-царски окидывает взором свои просторы, было бы глупо.
Среди моих пожеланий была небольшая домашняя сауна. По сути, это просто коробка с дверью, и чтобы гармонично встроить её в интерьер, по идее, достаточно сделать нишу. Ещё я хотел тренировочную зону с гантелями и небольшой кабинет в спальне: работать из дома я начал до того, как это стало мейнстримом — ещё до пандемии.
У супруги тоже был свой запрос: она очень хотела приличный чулан для хранения несезонных вещей — в старой квартире они вечно сыпались на голову тому, кто открывает шкаф. Словом, вопроса, надо ли делать перепланировку, перед нами не стояло. Почему же я решил взять большую часть работы на себя?
Свободных средств после переезда было мало, а свободного времени — чуть больше обычного: подряд выстроились отпуск, майские праздники, а потом и небольшой люфт перед выходом на новую работу. При этом сроки буквально поджимали, а тратить время на поиск исполнителя и коммуникацию не хотелось. Короче, решил так: сам отнесу кольцо в Мордор и посмотрю, что получится.
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Думали, что весь ремонт закончим за пять–шесть месяцев — к сентябрю-октябрю. Мягко говоря, просчитались: работы заняли больше 1,5 лет.
Честно говоря, мы до сих пор не до конца разобрались с балконом и купили не всю мебель. Но это ерунда по сравнению с временами, когда приходилось мыть посуду в туалете из-за того, что на кухне ещё нет раковины. Этот милый этап закончился только в феврале.
Этап 1. Планирование
Черновую перепланировку мы начали прикидывать поверх копий плана, который прилагался к договору о покупке жилья. Первым делом разместили в спальне кровать, а затем по очереди начали чертить разноцветными карандашами маршруты наших предполагаемых передвижений по квартире.
Исходили из того, что явно перемещать нельзя санузел, прихожую и газовую плиту. При этом спокойно «ходили» сквозь стены и по ним, периодически подтрунивая друг над другом и представляя себя то ли волшебником, то ли Халком. То же самое жена сделала и на третьей копии плана, предполагая, какими через пару лет будут перемещения нашего ребёнка. Так мы наметили возможные направления — а потом сверились планами.
Потихоньку вырисовывалась общая картина — где стены определённо не хватает, а где, наоборот, надо её убрать или подвинуть.
Затем я скачал недорогую программку со смешным названием «Дизайн интерьера 3D» (между собой мы в шутку называли её Sims 5) и начал колдовать с возможной расстановкой мебели. Программа очень простая, осваивается на ходу.
Чтобы собрать 3D-модель квартиры, достаточно загрузить в неё картинку с планом, поверх нарисовать стены, рассыпать внутри них мебель, двери и окна. Этого хватит, чтобы получить вполне сносную симуляцию того, что разместится на ваших квадратных метрах. Часть мебели в каталоге устарела, но в целом выбор соответствует ассортименту российских мебельных фабрик. При этом, кстати, количество доступных предметов мебели зависит от типа лицензии: если хочется больший выбор, можно немного доплатить.
Плюс в программу встроено много материалов отделки — для упрощённого эскиза и общего понимания того, как будет выглядеть квартира, этого показалось более чем достаточно.
Этап 2. Согласование и первые обломы
Обозначив примерный план, я понёс его в МФЦ. Захватил с собой старую схему от предыдущих хозяев и ту, на которой пунктиром и сплошными линиями было размечено, что мы снесём, а что построим. Через три недели мы получили отказ.
Чтобы разобраться, я съездил на консультацию в жилинспекцию. Там мне объяснили, что я пытался перенести «мокрые точки» (места размещения санузлов и моек), а также украсть пространство у коридора, чтобы сделать ванную больше и уместить в ней сауну. А ещё выяснилось, что в маленьком санузле почему-то нельзя ставить отдельную раковину. К решению этого вопроса в итоге пришлось подойти весьма творчески. Впрочем, обо всём по порядку.
«Добро» на переделки мы получили со второй попытки.
О чём нужно помнить
Во-первых, есть ограничения по СП 54.13330.2016. Оглядываясь на них, надо всегда помнить следующее: площадь жилой комнаты в однушке должна быть не меньше 14 квадратных метров.
В многокомнатных квартирах:
- Спальня должна быть не меньше 8 «квадратов».
- Общая комната — не менее 16 квадратных метров.
Если нарушите это правило, план точно полетит в помойку.
Во-вторых, в жилых квартирах «мокрые точки» всегда должны оставаться на месте, где их разместили при планировании здания. Есть исключения: например, первый этаж, этажи, под которыми нет жилых помещений, или апартаменты. Последние мы, кстати, сразу не рассматривали по четырём причинам:
- в них нельзя прописаться — можно сделать только временную регистрацию;
- нет возможности погасить часть цены жилья материнским капиталом;
- налог на имущество выше — 0,5−2 % против 0,1 % для обычных жилых квартир;
- более высокие тарифы ЖКХ.
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Словом, в обычных квартирах «мокрые точки» должны совпадать с «мокрыми точками» у соседей сверху и снизу, так что расположить ванну над коридором тех, кто живёт под вами, не вариант.
Поскольку мы из тех людей, которым правда нужны два санузла (а то и две ванные комнаты), пришлось выкручиваться. Эта затея возникла, так как жена не любит показываться в процессе косметических процедур (да, она не ходит по дому с огурцами на глазах), а я… в общем, я ЗОЖник и пью много воды.
Так вот, оказалось, что в маленьком помещении нельзя размещать отдельную раковину — да в целом и некуда. К счастью, я нашёл себе вот такое чудо техники — унитаз с крохотной раковиной на бачке:
Обычно такой чудо-унитаз стоит около 30 000 рублей, но мы нашли за 14 000. Разница была только в отсутствии гигиенического душа с холодной водой. В итоге заменили смеситель и через имевшееся в нём отверстие провели горячую воду — получилось куда дешевле.
В совокупности с тем, что мы переварили стрёмный неудобный стояк, который съедал слишком много места, сложилась как раз та самая желаемая комбинация — одна универсальная ванная-туалет и один маленький туалет с унитазом-раковиной.
Этап 3. Поиск строителей
Каналы поиска бригады были достаточно стандартными — поспрашивал у недавних новосёлов из коллег, спросил в Фейсбуке, полистал варианты на сайтах с разнорабочими.
С первой бригадой мы накололись: забыли про знаменитую триаду «быстро — качественно — дёшево», которая в реальности всегда теряет как минимум один компонент.
До начала ремонта к нам заходили три бригадира — выслушивали, замеряли, обсуждали, прикидывали сроки и цифры.
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Одни ребята нам как-то сразу не понравились, а между двумя оставшимися выбрали пообещавшего сделать побыстрее и подешевле. К тому же фирма, в которой мы нанимали рабочих, предложила неплохой кешбэк, если все материалы будем заказывать через них.
Звучало выгодно: у нас будет меньше хлопот с выбором, сэкономим, да и рабочие будут использовать материалы, к которым уже привыкли.
Но на деле из-за необязательности прораба, который постоянно забывал заказать то, что нужно для следующего этапа, и проблем с поставками на складе, работа простаивала. Пару раз я сам ездил в строительные магазины и докупал материалы, но в конце концов это надоело, и, подписав акт приёмки работ по одному из ранних этапов, мы распрощались с этой бригадой.
Со вторыми строителями проблем не было — то ли нам повезло, то ли мы и правда выбрали верный подход. Жена обнаружила его на YouTube-канале одной девушки-дизайнера: пока я разбирался с юридическими формальностями по сделке, она уже рисовала интерьеры, вдохновляясь рекомендациями специалистов.
Вот качества бригадира, на которые мы обращали внимание. Делюсь:
- Дотошность. Для точности расчётов — и времени, и стоимости — лучше дать бригаде максимально полные данные. Желательно, чтобы они были зафиксированы на бумаге. Если рабочим достаточно экскурсии по квартире, когда заказчик ходит по комнатам и показывает пальцем, где «вроде как что-то должно быть», скорее всего она недостаточно педантична. Мы предоставили почти полный план — но намеренно умолчали про одну деталь, хотели проверить, спросят ли у нас о ней. Спросили: бригадир и правда оказался заинтересованным человеком.
- Спокойствие. Руководитель бригады не обязан (скорее, даже не должен) разделять ваш энтузиазм по поводу грядущего ремонта или фонтанировать эмоциями. В идеале он должен выглядеть уравновешенным и спокойным.
- Умеренная скорость движений и речи. Если человек нетерпелив, перебивает вас, куда-то торопится, то велика вероятность, что он не проявит достаточной усидчивости и оставит многое на уровне «и так сойдёт».
- Отсутствие негатива. Есть такие люди, которые сразу начинают сетовать и жаловаться, что всё вокруг сделано через одно место. Другие бригадиры — «козлы», «в том магазине не берите, там всё не то», «предыдущие заказчики были идиоты и не прислушались к мудрому совету». Такой человек никогда не признает своих ошибок, с ним не получится конструктивно разобрать спорную ситуацию. Он и его решения всегда самые лучшие и справедливые.
А еще отмечу, что подкупило лично меня: прораб рассчитывал стоимость работ не на мятом тетрадном листике, а через прогу CICLandWORK. Данными из неё он и оперировал, когда было нужно обосновать цены. Моей айтишной душе такой подход, конечно, по нраву. А вообще, программа недорогая, так что её может использовать и сам заказчик для самоконтроля и проверки, насколько адекватен ценник.
Этап 4. Черновой ремонт
Начали с демонтажа (простыми словами — крушили-ломали). От изначальных стен осталось всего три маленьких куска, которые совпадали с будущей планировкой, так что мы их просто выравнивали штукатуркой, шпаклевали и красили наравне с новыми. Тот факт, что несущими оказались только стены по периметру квартиры, существенно упростил нашу задачу.
Следующими этапами были:
- стяжка пола (выравнивающий слой, на который кладётся покрытие);
- возведение перегородок;
- сантехнические работы.
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С расчётом количества материалов нам помог мой папа: у него было несколько программ, скачанных десять лет назад для перестройки дачи.
Эта рассчитывает стяжки, эта — количество гипсокартона, вот эта — шпатлёвки. Обычно софт быстро устаревает, но, кажется, эти проги ещё его правнукам послужат. Правда, с гипсокартоном мы в итоге передумали — не хотелось, чтобы монтаж «съел» драгоценные сантиметры, поэтому потолок просто подшпаклевали и окрасили. Благо, шумных соседей или протекающей крыши наверху нет.
Электрическую сеть рассчитывали через программу Electric. Стоила 800 рублей, получившийся план показал паре электриков. Одного из них в итоге и нанял. Мне повезло: одной программы и пары бесплатных экспертных ревью оказалось достаточно, чтобы спроектировать всю проводку, так что тут я сэкономил больше, чем если бы взял платную консультацию или нанял кого-то на разработку плана. Тем более что ничего сложного с точки зрения электрики я ставить не собирался — «умность» моего дома очень ограниченна.
Этап 5. Чистовой ремонт
Большую часть материалов для отделки мы закупали в «Леруа». Благо, задуманное не требовало долгих поисков. Чтобы увеличить интерьер визуально, мы решили сделать практически всё в доме абсолютно белым. Но при этом почти везде, кроме кухни, наклеили обои под покраску — на случай, если скандинавский минимализм надоест и захочется цвета.
На кухне использовали специальную моющуюся латексную краску — и, скажу вам, это было лучшим решением за весь ремонт. Убедиться в этом мне удалось совсем недавно, когда я в своей манере забрызгал стены гранатовым соком. Да и сын иногда трогает стены испачканными едой ладошками. А тут — взяли тряпочку, протёрли — и всё как новое.
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С точки зрения последовательности получилось не очень логично: сначала уложили ламинат, затем расклеивали обои и красили стены. Лучше было бы, конечно, делать наоборот — но застелили пол плёнкой, и обошлось без жертв.
Неожиданный нюанс возник при установке дверей на кухне. Мы заказали раздвижные, из двух половинок. Компания, которая их нам монтровала, оставила довольно большие зазоры. В ответ на вопрос, не нарушает ли это норму о том, что в случае утечки газ не должен выходить за пределы кухни, подрядчик сказал: «Нет, это требование устарело».
Якобы когда-то оно задумывалось, чтобы взрывная волна уходила в окно, а не в квартиру, но когда все попереходили на пластиковые окна, необходимость в этом исчезла (у взрывной волны больше нет выбора), и на негерметичность проверяющие теперь смотрят сквозь пальцы.
Всё же нам было неспокойно — хотелось, чтобы в случае ЧП всё правильно срезонировало и квартира осталась хотя бы относительно герметичной. Заставить поставщика переделать установленную дверь не удалось, так что я с горем пополам решил проблему, наклеив по бокам дверей уплотнители. Снизу и сверху оставил по сантиметру — но это допускается: какая-никакая вентиляция необходима.
Этап 6. Мебель и декор
Тут нам снова облегчило задачу то, что мы знали: нам нужна либо белая мебель, либо схожих оттенков — вроде слоновой кости. Исключений (как зелёный диван, например) было немного, но на всякий случай мы сделали коллажи, чтобы проверить, как это будет сочетаться. Тем более что часть помещений у нас «переменной» ширины — например, на раздвижных дверях. Значит, важно, чтобы внутренности каждой комнаты гармонировали с тем, что стоит в соседней.
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Обстановку комнат мы продумывали, начиная с крупнейшего мягкого объекта — кровати или дивана. Под них уже подбирали шкафы, столы и стулья.
Я познал дзен, узнав, что существуют магазины, перепродающие мебель из закрывшихся ресторанов, кафе и прочих заведений. Рекламировать своё место не буду, но мы добыли в нём пару классных вещей. Например, резной рабочий стул с красивой обшивкой, лавку в средиземноморском стиле для гостиной и клёвое кресло-качалку. Попробуйте поискать такие площадки в своём городе — они бывают и в соцсетях, и на сайтах с объявлениями. Но сразу предупреждаю: можно залипнуть на часы.
Удивительно, но все наши «хотелки» мы успешно воплотили в жизнь: сауна разместилась в небольшой нише на кухне, рабочая зона нашла своё место рядом со входом на балкон в большой комнате, под тренировки выделилось небольшое пространство в коридоре возле входа на кухню, а под чулан выделилась небольшая ниша за сдвижными дверями в коридоре. Туалет мы тоже успешно разделили надвое — чуть выше есть фотография, на которой видно, как это смотрится.
Этап 7. Финальное согласование
В моих ближайших планах — вызвать БТИ, всё правильно обмерить и подсчитать: понятно ведь, что, несмотря на наши подсчёты, будут расхождения. Ну и после этого мы уже получим кадастровый паспорт и дело можно считать завершённым.
Заключение
Чтобы было проще систематизировать описанное выше, давайте подведём итог:
- Не стремитесь уложиться в рекордные сроки. Даже если вы думаете, что всё рассчитали — заложите дополнительное время. У нас ремонт наложился на роды — хотя двойного стресса можно было и избежать.
- «Качественно + недорого» или «качественно + быстро» — хорошие комбинации, «недорого + быстро» — рискованная. Нам не повезло с этим — не факт, что повезёт вам. Лучше не рискуйте.
- Не забывайте оставлять дополнительное пространство. Нам с этим было несложно: мы сразу знали, что в квартире будет расти ребёнок, которому со временем нужно всё больше места. Но бывают и другие случаи — например, друзья неожиданно увлеклись горнолыжным спортом, а хранить снарягу оказалось негде. В итоге пришлось избавляться от некоторой мебели, к которой уже привыкли. Лучше иметь свободные метры: если найдётся чем — заполните, если нет — в помещении будет больше воздуха, а значит, оно будет выглядеть просторнее.
- Не стоит считать всё «на бумажке» или вручную с калькулятором. За относительно скромные деньги на софт или задействовав пару друзей-инженеров, можно сэкономить и время, и силы. Которые, кстати, дороже денег.
- Всё реально. Даже если это ваш первый ремонт. Не бойтесь. Ошибки будут. Возможно, вы потратите больше, чем стоило бы. Недочёты — тоже будут. Но зато результат будет максимально «вашим», родным, каждым своим элементом отражающим именно ваши потребности и вкусы. А к ошибкам, когда совершаешь их сам, кстати, относишься куда менее болезненно. Попробуйте — будет интересно!
И удачи!
Комментарии 6
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