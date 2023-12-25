Система водяных «тёплых полов» в квартире и частном доме. Что нужно знать, чтобы не пожалеть о содеянном?

Тёплый пол в квартире

«Тёплые полы» в квартирах- это модная тема в ремонте ещё с 1990-х.

Сейчас тема сильно развилась, так как резко увеличилось количество специалистов, желающих такие полы построить из современных материалов.

Многие владельцы квартир хотят устроить тёплые полы с подключением к общедомовым системам отопления, а управляющие компании этих ЖК такое усложнение систем не хотят разрешать.

Кто тут прав?

Ответ № 1

Начнём с целесообразности применения системы «тёплых полов» в квартирах многоэтажных домов.

Проведём мысленный эксперимент.

Допустим на 5-м этаже 16-этажного дома хозяин решил сделать водяной тёплый пол в комнате 4х5м со стеной по фасаду 3х4м и окном 2х2 м.

Теплопотери комнаты при +22С в комнате и минус 28С на улице составят:

Окно Sо=2*2=4м.кв c R=0,7м2/вт*с (по нормативу):

Nо=(22+28)*4/0,7=286 Вт

Стена без окна Sс=3*4- 4=8м.кв c R=3м2/вт*с (по нормативу):

Nc=(22+28)*8/3=134 Вт

Итого теплопотери комнаты и мощность для их компенсации у радиатора отопления составляют:

Nт=No+Nc=286+134=420 Вт

Предположим, что мы устроили по всей площади комнаты Sп=20м.кв «тёплый пол» с температурой поверхности +24С

Тогда теплоотдача пола вверх на перепаде температур дТ=24-22=2С и коэффициенте теплопередачи поверхности Альфа=8,9вт/м2*С (по нормативу) составит мощность:

Nп=дТ*Альф*Sп=2*8,9*20=356 Вт.

То есть теплоотдача пола практически равна мощности радиатора отопления на перепаде температуры всего дТ=2С.

При работе такого тёплого пола радиаторы отопления будут самостоятельно отключаться термоголовками, тем самым выравнивая тепловой баланс по помещению.

Если же учесть, что тёплый пол запитан от того же стояка отопления, что и радиатор, то общий баланс по мощности системы отопления вообще не изменится.

Так мы ответили на вопрос о страхах УК ЖК об изменении тепловой нагрузки на отопления в доме из-за чьих- то тёплых полов:

Тёплые полы никак не сказываются на общих теплопотерях дома при сохранении неизменной температуры воздуха в квартирах.

Вопрос № 2

Есть ли польза от «тёплых полов» в квартире если они не такие уж и тёплые при дТ=2С.

Допустим мы не сделаем «тёплых полов», то какой температуры будет пол при этом?

Бытовая логика подсказывает, что пол в комнате будет чуть холоднее, чем температура воздуха.

Но этот ответ НЕПРАВИЛЬНЫЙ!

В реальности температура полов даже без системы тёплых полов будет чуть теплее, чем температура воздуха над полом!

Это связано с нагревом пола из квартиры снизу через плиту перекрытия.(см.рис.1-2)

рис. 1

Рис.1. Рисунок демонстрирует причину сильного перегрева воздуха под потолком при радиаторном отоплении.

Ведь под потолком воздух на несколько градусов теплее (на дТ=3-8С), чем на уровне пола, так как тёплый воздух поднимается вверх от батарей и электроприборов (освещение, телевизоры и т.д.).

Получается, что плита перекрытия и так работает как слабеньки отопительный прибор типа «тёплый пол» на небольшом перепаде температуры в дТ=3-8С.

рис.2

Рис.2. Перегрев воздуха под потолком по отношению к температуре у пола. Подключение шкафа тёплых полов как один из обычный приборов отопления в тупиковой двухтрубной системе с горизонтальной разводкой по этажу.

Термин «стратификация» чаще применяют при обсуждении одноэтажных домов и двух этажных частных домов с открытыми проёмами лестницы на второй этаж. (см.рис.3)

В этом случае перепад по высоте помещения бывает намного больше, чем в квартирах, а также резко возрастают теплопотери дома из-за в разы большей площади наружных ограждений (полы по грунту, кровля, наружные стены, окна), чем в квартирах.

Поэтому в частных дома (особенно в одноэтажных и без подвалов) система радиаторного отопления должна почти в обязательном порядке дополняться «тёплыми полами».

Так «тёплые полы» в коттеджах из «барской шалости» становится насущной необходимостью (см.рис.4).

рис.3

Рис.3 Пример картинки, с помощью которых демонстрируют явление «стратификации» с перегревом воздуха под потолком дома и преимущество системы «тёплых полов» перед радиаторным отоплением. Справа диаграмма теплопотерь человека, которая намекает, что если вокруг все поверхности тёплые, то и человек чувствует себя теплее, так как излучение от него снижается. Для снижения излучения мы и надеваем на себя одежду, правда и конвекционная теплоотдача с испарением через одежду тоже резко снижаются.

рис.4

Рис.4. Схема системы отопления коттеджа с одновременным применением радиаторов и «тёплых полов».

Системные ошибки в объяснениях причин для использования «тёплых полов»

Тут необходимо обсудить подробнее те сравнительные картинки, которые в качестве аргументов показывают менеджеры по продаже всевозможных систем «тёплых полов».

Ниже приведены две из них, причём на каждой присутствую одни и те же ошибки.

а.

б.

Рис.5. Рекламные картинки, демонстрирующие перегрев верхней зоны комнаты при работе радиаторного отопления. Направление холодного потока показано неверно, так как холодный воздушный поток на пол комнаты должен опускаться по правой наружной стене с окном. Ведь теплопотери из помещения на улицу в квартире идут только через наружные стены и окна.

Так на обеих картинках неправильно показан холодный поток воздуха от стен и окон, который должен опускаться по наружной стене и с окна на пол в районе наружной стены, с боков обходя радиаторы отопления.

Правильные воздушно-конвекционные потоки от радиаторов в комнате выглядят значительно сложней, и их просто труднее прорисовывать в понятном обывателю виде (см.рис.6)

рис.6

Рис.6. Реалистичная схема воздушных потоков в городской квартире вдоль уличной стены с окном. Пространственные воздушные петли напоминают крылья бабочки (слева), развернутой плашмя по стене. Справа вид воздушных петлевых потоков в разрезе комнаты. Видны зоны перегрева под потолком, и переохлаждённые потоки воздуха от холодной наружной стены по полу внутрь комнаты.

Именно рядом с наружной стеной будет самое холодное место на полу в комнате.

Чем дальше в глубь комнаты, тем менее заметен холод от наружных стен и окон.

Если же зайти за внутреннюю стену в квартире, то во внутреннем помещении без окон вообще будет почти равномерный прогрев по всей высоте помещения.

Из этого можно сделать следующий вывод, что «тёплый пол» нужен именно там, где батареи отопления хуже всего справляются с холодным воздухом от наружных стен, то есть у наружных стен и под окнами.

Для наибольшего теплового комфорта нужно делать радиаторы по всей длине наружной стены с усилением теплоотдачи радиаторов под окнами ( это прописано в нормативах по системам отопления), или же делать дополнительный сильно нагретый «тёплый пол» возле холодных стен, там где стена не перекрыта радиатором отопления (см.рис.7).

рис.7

Рис.7. Слева - равномерная укладка трубы в «тёплый пол» с постоянным шагом. Справа-изменение шага укладки труб в контуре «тёплого пола» для получения зоны усиленного прогрева под окном.

Расчёт теплового потока через пол от соседей снизу

Для интереса посчитаем мощность имеющегося «тёплого пола» от соседей снизу через плиту перекрытия.

Предположим, что в качестве плиты перекрытия использована монолитна ЖБ плита 250мм (Л=2 Вт/м*С), а сверху настелена паркетная доска 20 мм (Л=0,18 Вт/м*С) на подложке из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм (Л=0,045 Вт/м*С).

Сопротивление такой конструкции составит:

R пер= 0,25/2+0,02/0,18+0,003/0,045+ 2/8,9=0,527м2/вт*С

Тогда тепловой поток через перекрытие составит :

Nпер= дТ* Sп/Rпер =5*20/0,527=190 Вт

То есть температура пола у нас и так будет выше температуры воздуха на величину:

дТ=2*190/356= 1,07 С.

Хоть из-за подогрева снизу от соседей температура пола выше температуры воздуха в помещении всего на один градус, но это всё равно будет «тёплый пол», да ещё и бесплатный.

Вопрос:

Тогда зачем вообще такие сложности с устройством водяных или электрических «тёплых полов» в квартирах?

Ответ :

Устройство «тёплых полов» в квартирах выше 1-го этажа абсолютно бесполезное действие!

ИТОГО:

Устройство «тёплых полов» имеет практический смысл только при расположении отапливаемой комнаты над холодным подпольем (коттедж) или над подвалом с низкой температурой (технический подвал многоэтажки с температурой +10…15С).

Техническая реализация подключения системы водяных «тёплых полов» к общедомовой системе отопления.

Вмешательство жильцов в общедомовые системы- это всегда риски для УК ЖК и соседей по дому.

Для минимизации рисков протечек следует подключать систему «тёплых полов» к общедомовой системе отопления через теплообменник.

Таким образом, критически важный прибор (теплообменник) оказывается в зоне свободного доступа в не замурованном состоянии, а водяной контур в полу становится неопасным элементом с низким давлением и малым объёмом воды, содержащейся в трубах внутри стяжки пола.

Объём воды в трубах «тёплых полов» на одну комнату 20м.кв. при трубе Ф16х2мм (внутренний Ф12мм) и шаге укладки труб 150мм составит:

V=(0,012^2*3,14/4)*20/0,15=0,015м3=15л.

Утечка такого объёма даже не приведёт к заливу нижней квартиры, так как утекающая вода будет успевать высыхать внутри стяжки пола и на бетоне плиты перекрытия.

В изолированном теплообменником контуре утечка будет происходить очень медленно (капельно) при пробитии малого отверстия в трубе.

Избыточное давление в трубах пола совсем небольшое и определяется расширительно-компенсационным бачком объёмом 1-2 л, так что после слива этих 1-2 литров избыточное давление в трубах пола становится близким к нулю и дальнейшее вытекание воды из пробитой трубы практически останавливается.

Наладка системы водяных «тёплых полов»

Регулировка расхода теплоносителя через первичный (греющий) контур теплообменника осуществляется таким же термостатическим клапаном, что и на радиаторе отопления.

По вторичному контуру расход постоянный от циркуляционного насоса контура.

В зависимости от системы распределения отопления по дому (вертикальные стояки в комнатах или общий стояк в подъезде) будет меняться способ присоединения теплообменника к отоплению.

При вертикальных однотрубных стояках через весь дом в каждой комнате узел подключения тёплых полов с насосом и теплообменником придётся ставить отдельно в каждой комнате параллельно радиатору. При этом ещё потребуется второй насос на первичный контур теплообменника (см.рис.8) , так как в однотрубной системе перепад давления на радиаторе крайне мал (не более 1кПа), и этого напора не хватает для продавливания воды через пластинчатый теплообменник.

рис.8

Рис.8. Подключение шкафа тёплых полов параллельно прибору отопления в однотрубной стояковой системе. Насос нужен как во вторичном, так и в первичном контуре для прокачки через теплообменник с высоким сопротивлением.

Такая система с двумя насосами будет дорогой и громоздкой.

При высокой общей стоимости системы с теплообменником и двумя насосами может оказаться, что выгоднее сделать более дешёвый электрический «тёплый пол» на небольшой площади в центре комнаты.

Так на небольшой площади пола можно обеспечить значительный перегрев поверхности пола на дТ=3-5С до реальных температур +27С, при этом не создавая сильного перегрева в комнате в целом. Тем более, что пользуются сильно нагретыми тёплыми полами достаточно редко и непродолжительное время (младенцы играющие на полу, а дети быстро растут).

При отводе в квартиру горизонтальной ветки от подъездного стояка можно устанавливать общеквартирный шкаф «тёплых полов», с параллельными контурами на разные комнаты.(см.рис.9)

рис.9

Рис.9. Подключение шкафа тёплых полов параллельно прибору отопления в двухтрубной горизонтальной системе. Насос нужен только во вторичном контуре для прокачки через теплообменник и длинные контуры труб с высоким гидравлическим сопротивлением.

рис.10

Рис.10. Шкафа тёплых полов с теплообменником и насосом вторичного контура в сборе для подключения как один из обычный приборов отопления в тупиковой двухтрубной системе с горизонтальной разводкой по этажу. Серый цилиндр в верхней части шкафа- это мембранно-расширительный бак внутреннего контура, компенсирующий расширение воды в системе «тёплых полов» при нагреве.

Как неправильно делать тёплый пол в квартире

Выше мы рассмотрели правильные решения

Теперь необходимо рассмотреть НЕПРАВИЛЬНУЮ схему «тёплого пола» в квартире, которую любят применять самодеятельные хозяева квартир в целях экономии на дорогом коллекторном шкафе с теплообменником и насосом.

Под такие неправильные схемы существуют даже каталожные стандартные решения, позволяющие ушлым производителям продавать дополнительное оборудование экономным квартировладельцам. (см.рис.11)

рис.12

Рис.11. Неправильная схема устройства «тёплых полов» с прямым подключением к радиаторной системе отопления.

Вы спросите:

А что неправильного в данной схеме?

Отвечаю:

В контуре тёплого пола избыточно высокая температура в подаче и малый расход теплоносителя, что делает пол локально сильно перегретым над горячей трубой, а где-то пол будет уже холодным над остывшей трубой с уже холодной обраткой.

В такой схеме не спасает даже укладка труб «двойной змейкой» или « спиралью».

Такую высокотемпературную панель можно применять в варианте «тёплая стен» (см.рис.12).

В высокотемпературном вмурованном контуре труба в стене должна быть либо целиком металлической (медь с паяными соединениями), либо гибкий металлопластик, способный работать при температурах до +90С.

Полипропиленовые трубы с соединением на сварке (плавление полипропилена в фитингах) в любых системах в варианте с замуровкой труб использовать нельзя.

рис.12

Рис.12. Схема устройства системы «тёплых стен» с прямым подключением к радиаторной системе отопления.

Подобные «тёплые стены», с вмурованными в них регистрами из стальных труб, применяли в первых сериях «хрущёвок».

Потом от такого решения отказались из-за невозможности текущего ремонта протечек на замурованных в стену трубах.

В результате некачественного монтажа начинались течи труб внутри стен, что требовало замены системы отопления на обычную вертикальную однотрубку с чугунными радиаторами, так как ломать стены для починки труб никто не хотел (слишком дорого и трудоёмко).

Что надо знать о тёплых водяных полах при выборе коллекторного шкафа

Критерием выбора шкафа тёплых полов является количество контуров на «гребёнке».

На фото шкафа (см.рис.10) таких контуров 4 шт, что видно по 4 трубам уходящим в пол от 4-х регуляторов на коллекторе.

Как ни странно, но 4 контура- это совсем немного даже для небольшой квартиры.

Количество контуров вовсе не обязано совпадать с количеством обогреваемых помещений.

Скорее будет верным, что количество контуров определяет максимальную площадь помещений, оснащённых тёплым полом.

Так данный коллектор обеспечивает тёплым полом всего-то около 40-80 м.кв. тёплых полов.

Связано такое ограничение с гидравлическим сопротивлением пластиковой или металлопластиковой трубы, использованной в тёплом полу.

Гидравлическое сопротивление трубы «тёплого пола»

В качестве трубы для тёплых полов используют чаще всего трубу Ф16х2мм из сшитого полиэтилена. Эта труба достаточно тонкая, чтобы легко гнутся с достаточно небольшим радиусом поворота.

При внешнем диаметре Ф16мм и толщине стенки 2мм поучается просвет трубы всего Ф12мм.

Для определения сопротивления трубы необходимо использовать номограмму сопротивления труб (см.рис.13.)

рис.13

Рис.13 Номограмма сопротивления труб из сшитого полиэтилена при различных расходах воды.

рис.14

Рис.14. Номограмма сопротивления труб с внутренней поверхностью из сшитого полиэтилена при различных расходах воды. Указан принцип работы со схемой для определения удельного сопротивления при заданном расходе на трубе Ф20х2мм (не наш случай).

Для использования номограммы нужно знать расход воды по контуру тёплого пола при заданной длине трубы в этом контуре.

Так как «тёплый пол»- это отопительный прибор, то расход теплоносителя определяется также как и для радиатора отопления, то есть по перепаду температуры дТ между подачей и обраткой, и по номинальной мощностью отопительного прибора.

Вернёмся к расчёту нашей эталонной комнаты 20м.кв.

Предполагаем, что на тёплый пол налагается вся нагрузка отопления 420Вт.

Величину перепада температур в тёплом полу примем дТ=40-35=5С, что в 4 раза меньше, чем у радиаторов с графиком 90/70 то есть при дТ=90-70=20С.

Тогда при мощности 420Вт получим расход теплоносителя

Q=0,420*3600/(4,19*5)=72,2кг/ч

При подстановки этого значения в номограмму получим удельное сопротивление 55Па/м.п. при скорости чуть менее 0,2 м/с.

Чтобы узнать полное сопротивление контура необходимо узнать длину трубы в контуре и количество поворотов.

Для этого расчерчивают помещение линией в форме «спирали» или «змейкой» (см.рис.15-17).

Длина контура от типа укладки не изменится, если укладка ведётся с одинаковым расстоянием (шагом) между труб.

Обычно выбирают шаг укладки 150мм, что даёт около 6-7 м.п. трубы на 1м.кв. площади комнаты.

рис.15

Рис.15. Пример различных схем раскладки труб в системе «тёплый пол».

рис.16

Рис.16. Пример различных схем раскладки труб в системе «тёплый пол», визуализация в ТРИ-Д для любителей объёмных картинок.

рис.17

Рис.17. Пример различных схем раскладки труб в системе «тёплый пол», версия ТРИ-Д в чертёжном формате.

В комнате 20м.кв. получим длину контура аж 20*7=140м.п.

Сопротивление контура составит дР=140*55=7,7кПа

К этому надо добавить сопротивление поворотов в количестве:

N=(4/0,15)*2=54шт

Сопротивление одного поворота связано со скоростным напором Рv=к*q*V^2/2, где К- коэффициент местного сопротивления (примем К=0,5 для поворота на 90 градусов).

Тогда сумма сопротивлений всех поворотов составит:

дР= (0,2^2*1000/2)*0,5*54=540Па

Итого суммарное сопротивление контура составит около:

дРсум=7,7+0,54=8,3кПа

Именно под этот напор и нужно подбирать насос в коллекторный шкаф.

В данном случае подойдёт практически любой из самых дешёвых циркуляционных насосов с мокрым ротором типа UPS 25-60 (Грундфос) (см.рис.18-19.), или любой аналог любого другого производителя (см.рис.20-21.)

рис.18

Рис.18. Характеристики насоса UPS 25-60 (Грундфос)

рис.19

Рис.19. Внешний вид и цена насоса UPS 25-60 (Грундфос)

рис.20

Рис.20. Внешний вид и цена аналога насоса UPS 25-60

рис.21

Рис.21. Внешний вид и цена аналога насоса UPS 25-60

Тип укладки и мощность тёплых полов

Тип укладки определяется конкретными задачами.

В качестве отопительного прибора используют «простую змейку» или «сдвоенную спираль» (см. рис. 15-17)

У простой «змейки» первые витки сильно горячее последних, что позволяет сделать пол под окном более горячим.

«Двойная спираль» и «двойная змейка» подходят для укладки «комфортного тёплого пола», который должен обеспечить равномерное тепловое поле по все площади помещения.

Такой «комфортный тёплый пол» применяют в одноэтажных домах с полами по грунту, где теплоотдача «тёплых полов» не только компенсирует теплопотери в пол, но и обогревает потолок над данным участком пола (компенсация теплопотерь через кровлю).

Наличие «тёплых полов» в одноэтажном доме не исключает наличие радиаторов отопления под окнами и вдоль наружных стен.

Мощность «тёплого пола» в одноэтажном доме сильно вырастет в сравнении с квартирой, так как увеличится нагрузка дополнительным холодом от полов по грунту и от теплопотерь в кровлю через потолок.

В этом случае удельная нагрузка на «тёплый пол» составит не менее 35-40Вт/м2, хотя средняя температура поверхности пола поднимется не так сильно Т=+24С при температуре воздуха +22С.

К чему приведёт двукратный рост мощности «тёплого пола»?

Проведём расчёт на мощность 40вт/м2 для комнаты 20м.кв.

Величину перепада температур в «тёплом полу» примем дТ=5С как и раньше.

Тогда при мощности 40*20=800 Вт получим расход теплоносителя

Q=0,04*20*3600/(4,19*5)=137,5кг/ч

При подстановки этого значения в номограмму получим удельное сопротивление 145Па/м.п. при скорости около 0,33 м/с.

В комнате 20м.кв. получим длину контура:

20*7=140м.п.

Сопротивление контура составит:

дР=140*145=20,3кПа

К этому надо добавить сопротивление поворотов в количестве N=(4/0,15)*2=54шт

Сопротивление одного поворота связано со скоростным напором воды в трубе:

Рv=к*q*V^2/2

Что в сумме всех поворотов составит:

дРг= (0,33^2*1000/2)*0,5*54=1470Па

Итого суммарное сопротивление контура составит около:

дРсум=20,3+1,5=21,8кПа

Именно под этот напор дРсум=22кПа и нужно подбирать насос в коллекторный шкаф.

В данном случае подойдёт тот же самый циркуляционных насосов с мокрым ротором типа UPS 25-60 (Грундфосс) (см.рис.18-21).

Система «тёплых полов» в помещениях с большой площадью

Но что произойдёт, если вместо комнаты 20м.кв. нам потребуется сделать тёплый пол в гостиной площадью 40м.кв?

В этом случае казалось бы всё просто, так как увеличение мощности произошло в 2 раза.

Но просто всё только в арифметике!

В гидравлике же эти 2 раза надо перемножать как минимум трижды.

Так в 2 раза выросла мощность, а это дало увеличение расхода в 2 раза до 275кг/ч, после чего удельное сопротивление трубы поднялось уже в 2^2=4 раза до 600 Па/м.п.

Дополнительно ещё в 2 раза выросла площадь пола, то есть длина контура выросла тоже в 2 раза.

В итоге суммарное сопротивление выросло в 2*4=8раз

Таким образом расчётное давление для подбора насоса составит уже дР=22*8=196кПа

200кПа – это очень большое значение для циркуляционного насоса.

Так на 200кПа нужен совсем другой насос!!!

В разряде насосов UPS по давлению не подходит даже мощная серия 200 (см.рис.22).

рис.22

Рис.22. Сборная характеристика насосов типа UPS серии 200 (Грундфос)

Самый высокий напор из насосов серии 200 будет у модели UPS 40-185, что составляет всего 185кПа. При этом сам насос поражает при этом не только размером, но и мощностью, и ценой.(см.рис.23-24 )

Так при мощности насоса 975Вт в тёплый пол зала площадью 40м.кв уже не потребуется ставить отдельный электронагреватель, так как выделяемого тепла от самого насоса будет почти хватать для прогрева пола до нужной кондиции.

рис.23

Рис.23. Характеристики насоса UPS 40-185 серии 200.

рис.24

Рис.24. Вид и цена насоса UPS 40-185 серии 200.

Чтобы как-то решить проблему с высоконапорным насосами для «тёплых полов» на больших площадях нужно либо укорачивать длину контура тёплого пола, либо ставить ещё более монструозный насос, например такой как ТР 32-230 (Грундфос) с сухим ротором и мощностью 0,75 кВт(см.рис.25-26)

рис.25

Рис.25. Вид и цена насоса ТР 32-230/2

рис.26

Рис.26. Характеристики насоса ТР 32-230/2

Идти по пути усиления насоса- это неправильный путь по всем параметрам: дорого, громоздко и неэкономично при эксплуатации.

К тому же насос типа ТР с внешним электродвигателем с сухим ротором ещё и шумит нещадно, что недопустимо для применения в жилье.

Таким образом , для снижения необходимого напора насоса нужно сократить длину контура в 2 раза при той же удельной мощности теплоотдачи с поверхности пола.

В результате сокращения длины отдельных веток «тёплого пола» получим, что на зал 40м.кв два потребуется устройство двух параллельных контуров по 20м.кв..

Контуры получатся точно такие же, как и при расчёте первого варианта с комнатой 20м и слабеньким насосом 60Вт.

То есть увеличение площадей и мощностей систем «тёплых полов» приводит к увеличению количества контуров, а не к увеличению длины отдельных веток.

Ниже приведены примеры таких проектов с правильным дроблением площадей на отдельные контуры. (см.рис. 27-28)

рис.27

Рис.27. Пример плана контуров «тёплых полов» в коттедже, где цветом выполнено разделение контуров для лучшей читаемости чертежа. Для каждого контура указана длина трубы в контуре, которая не превышает 65м у самого длинного и 30м у самого короткого.

рис.28

Рис.28. Пример плана контуров «тёплых полов» в коттедже, где всё вычерчено в монохромно-чёрном варианте (по ГОСТ), в результате чего разделение контуров визуально плохо читается. Для каждого контура указана длина трубы в контуре, которая составляет 85м у самого длинного и 35 м у самого короткого.

В обоих вариантах проектов длины контуров труб не превышают 65-85м.п.

Интересно, что контуры равной длины не требуется балансировать, так как их сопротивление и так будет достаточно большим и одинаковым.

Наличие отдельного слишком короткого контура 35м (санузел малой площади) так же не приводит к большим проблемам, при этом разница длины компенсируется незначительным увеличением расхода по более короткому контуру.

Так максимальная разница длин контуров во втором проекте составляет 85:35=2,4 раза

При этом , при равном напоре на каждый контур от насоса, удельные потери в трубе увеличатся в те же 2,4 раза, чтобы перепад на контурах от одного коллектора был одинаковый. При этом расход по короткому контуру увеличится в отношении корень квадратный от роста удельного сопротивления:

2,4^(1/2)=1,5 раза.

Учитывая производительность насоса 1,5м3/ч при напоре 40кПа, то при расходе всего 150л/ч на один контур «тёплого пола» получается, что насос может прокачать одновременно 10 параллельных веток «тёплого пола».

В приведённых примерах проектов всё прекрасно от балансируется без дополнительной наладки регулирующими клапанами на коллекторе.

При этом в системах ещё останется запас по расходу насоса: на один контур на первом цветном чертеже и на 4 контура во втором черно-белом чертеже.

Заключение

Проведённый обзор системы водяных «тёплых полов» показал достаточную простоту их устройства и расчётных подходов.

Таким образом частные самостройщики могут легко обойтись без привлечения профессиональных проектировщиков, работающих за деньги. При этом, если следовать описанному подходу, то нет риска совершить фатальную ошибку в расчётах, которая бы сделала невозможной правильную работу системы «тёплых полов».

Так вся система «тёплых полов» собирается из стандартных покупных узлов (распределительных коллекторных шкафов) и комплектующих.

Также легко самостоятельно производится простая раскладка по полу комнат контуров труб из самой распространённой трубы Ф16х2мм из сшитого полиэтилена.

Но непосредственный монтаж - это совершенно другой уровень погружения в процесс, чем теоретическое понимание о сути работы системы.

И чаще выгоднее поручить его профессиональным сантехникам, чем учится нюансам работы на собственных ошибках на собственном строительном объекте.