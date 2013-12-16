Создание собственных драйверов под Linux

# ls -l /dev/hda[1-3] brw-rw---- 1 root disk 3, 1 Jul 5 2000 /dev/hda1 brw-rw---- 1 root disk 3, 2 Jul 5 2000 /dev/hda2 brw-rw---- 1 root disk 3, 3 Jul 5 2000 /dev/hda3

crw-rw---- 1 root dial 4, 64 Feb 18 23:34 /dev/ttyS0 crw-r----- 1 root dial 4, 65 Nov 17 10:26 /dev/ttyS1 crw-rw---- 1 root dial 4, 66 Jul 5 2000 /dev/ttyS2 crw-rw---- 1 root dial 4, 67 Jul 5 2000 /dev/ttyS3

% ls -l /dev/fd0 /dev/fd0u1680 brwxrwxrwx 1 root floppy 2, 0 Jul 5 2000 /dev/fd0 brw-rw---- 1 root floppy 2, 44 Jul 5 2000 /dev/fd0u1680

Старший и младший номер устройстваДавайте взглянем на некоторые файлы устройств. Ниже перечислены те из них, которые представляют первые три раздела на первичном жестком диске:Обратили внимание на столбец с числами, разделенными запятой? Первое число называют «Старшим номером» устройства. Второе — «Младшим номером». Старший номер говорит о том, какой драйвер используется для обслуживания аппаратного обеспечения. Каждый драйвер имеет свой уникальный старший номер. Все файлы устройств с одинаковым старшим номером управляются одним и тем же драйвером. Все из выше перечисленных файлов устройств имеют старший номер, равный 3, потому что все они управляются одним и тем же драйвером.Младший номер используется драйвером, для различения аппаратных средств, которыми он управляет. Возвращаясь к примеру выше, заметим, что хотя все три устройства обслуживаются одним и тем же драйвером, тем не менее каждое из них имеет уникальный младший номер, поэтому драйвер «видит» их как различные аппаратные устройства.Устройства подразделяются на две большие группы — блочные и символьные. Основное различие блочных и символьных устройств состоит в том, что обмен данными с блочным устройством производится порциями байт — блоками. Они имеют внутренний буфер, благодаря чему повышается скорость обмена. В большинстве Unix-систем размер одного блока равен 1 килобайту или другому числу, являющемуся степенью числа 2. Символьные же устройства — это лишь каналы передачи информации, по которым данные следуют последовательно, байт за байтом. Большинство устройств относятся к классу символьных, поскольку они не ограничены размером блока и не нуждаются в буферизации. Если первый символ в списке, полученном командой ls-l /dev, 'b', тогда это блочное устройство, если 'c', тогда — символьное. Устройства, которые были приведены в примере выше — блочные. Ниже приводится список некоторых символьных устройств (последовательные порты):Если вам интересно узнать, как назначаются старшие номера устройств, загляните в файл /usr/src/linux/documentation/devices.txt.Все файлы устройств создаются в процессе установки системы с помощью утилиты mknod. Чтобы создать новое устройство, например с именем «coffee», со старшим номером 12 и младшим номером 2, нужно выполнить команду mknod /dev/coffee c 12 2. Вас никто не обязывает размещать файлы устройств в каталоге /dev, тем не менее, делается это в соответствии с принятыми соглашениями. Однако, при разработке драйвера устройства, на период отладки, размещать файл устройства в своем домашнем каталоге — наверное не такая уж и плохая идея. Единственное — не забудьте исправить место для размещения файла устройства после того, как отладка будет закончена.Еще несколько замечаний, которые явно не касаются обсуждаемой темы, но которые мне хотелось бы сделать. Когда происходит обращение к файлу устройства, ядро использует старший номер файла, для определения драйвера, который должен обработать это обращение. Это означает, что ядро в действительности не использует и даже ничего не знает о младшем номере. Единственный, кто обеспокоен этим — это сам драйвер. Он использует младший номер, чтобы отличить разные физические устройства.Между прочим, когда я говорю «устройства», я подразумеваю нечто более абстрактное чем, скажем, PCI плата, которую вы можете подержать в руке. Взгляните на эти два файла устройств:К настоящему моменту вы можете сказать об этих файлах устройств, что оба они — блочные устройства, что обслуживаются одним и тем же драйвером (старший номер 2). Вы можете даже заявить, что они оба представляют ваш дисковод для гибких дисков, несмотря на то, что у вас стоит только один дисковод. Но почему два файла? А дело вот в чем, один из них представляет дисковод для дискет, емкостью 1.44 Мб. Другой — тот же самый дисковод, но для дискет емкостью 1.68 Мб, и соответствует тому, что некоторые люди называют «суперотформатированным» диском («superformatted» disk). Такие дискеты могут хранить больший объем данных, чем стандартно-отформатированная дискета. Вот тот случай, когда два файла устройства, с различным младшими номерами, фактически представляют одно и то же физическое устройство. Так что, слово «устройство», в нашем обсуждении, может означать нечто более абстрактное.