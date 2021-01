Просто о make

Make- основные сведения

# Индентация осуществляется исключительно при помощи символов табуляции, # каждой команде должен предшествовать отступ <цели>: <реквизиты> <команда #1> ... <команда #n>

{Из чего делаем? (реквизиты)} ---> [Как делаем? (команды)] ---> {Что делаем? (цели)}

{исходные файлы} ---> [трансляция] ---> {объектные файлы}

{объектные файлы} ---> [линковка] ---> {исполнимые файлы}

Простейший Makefile

/* * main.c */ #include <stdio.h> int main() { printf("Hello World!

"); return 0; }

hello: main.c gcc -o hello main.c

$ make <цель>

Компиляция из множества исходников

/* * main.c */ int main() { hello(); return 0; }

/* * hello.c */ #include <stdio.h> void hello() { printf("Hello World!

"); }

hello: main.c hello.c gcc -o hello main.c hello.c

Инкрементная компиляция

main.o: main.c gcc -c -o main.o main.c hello.o: hello.c gcc -c -o hello.o hello.c hello: main.o hello.o gcc -o hello main.o hello.o

Фиктивные цели

$ make $ make install

all — является стандартной целью по умолчанию. При вызове make ее можно явно не указывать.

clean — очистить каталог от всех файлов полученных в результате компиляции.

install — произвести инсталляцию

uninstall — и деинсталляцию соответственно.

.PHONY: all clean install uninstall all: hello clean: rm -rf hello *.o main.o: main.c gcc -c -o main.o main.c hello.o: hello.c gcc -c -o hello.o hello.c hello: main.o hello.o gcc -o hello main.o hello.o install: install ./hello /usr/local/bin uninstall: rm -rf /usr/local/bin/hello

$ make clean $ make

Переменные

<VAR_NAME> = <value string>

SRC = main.c hello.c

gcc -o hello $(SRC)

TARGET = hello PREFIX = /usr/local/bin .PHONY: all clean install uninstall all: $(TARGET) clean: rm -rf $(TARGET) *.o main.o: main.c gcc -c -o main.o main.c hello.o: hello.c gcc -c -o hello.o hello.c $(TARGET): main.o hello.o gcc -o $(TARGET) main.o hello.o install: install $(TARGET) $(PREFIX) uninstall: rm -rf $(PREFIX)/$(TARGET)

Автоматические переменные

$@ Имя цели обрабатываемого правила

$< Имя первой зависимости обрабатываемого правила

$^ Список всех зависимостей обрабатываемого правила

Заключение