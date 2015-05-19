Советы основателя. Максим Каракулов, сооснователь «Дарудара»

Еженедельные «Советы основателя» снова в строю.
Сегодняшний герой рубрики – Максим Каракулов, создавший вместе с братом Антоном и еще одним другом сервис дарения «Дарудар».
С помощью этого сервиса жители сотен городов России, Украины, Белоруссии и Казахстана ежедневно дарят друг другу тысячи самых разнообразных вещей и услуг, при этом совершенно безвозмездно. О том, как такой проект стал возможен и какой опыт Максим приобрел, занимаясь им, мы и побеседовали.
Любой проект начинается с идеи, которая разными путями приходит к нам и захватывает наше воображение. Мы тут же начинаем искать, а было ли это уже кем-то реализовано? И тут нас поджидают две опасности, две иллюзии, столкнувшись с которыми, многие так и не решаются перейти к следующему шагу, к воплощению идеи в жизнь. Одни, обнаружив, что их идея уже кем-то реализована, почему-то считают, что они «опоздали», другие же наоборот, не найдя ничего похожего, считают, что придумали что-то нежизнеспособное и никому не нужное. Это некоторый парадокс человеческой психологии: кто-то отказывается потому, что он «не первый», а кто-то, наоборот, видит, что он «первый», и именно поэтому отказывается от реализации своего замысла. И одни, и вторые, на мой взгляд, глубоко заблуждаются.
Многие, обнаружив, что они не первые, тут же опускают руки и считают, что их опередили, что проект уже не состоялся. Чтобы такого не происходило, надо знать, что сама идея — это только 5% от успеха конечного дела, куда более сложно её правильно реализовать, а еще сложнее — суметь поддерживать и развивать созданное в долгосрочной перспективе, превышающей твой индивидуальный горизонт планирования.
Занимаясь различными проектами, приобретая опыт, ты проходишь следующую трансформацию. Сначала тебе кажется, что нет ничего ценнее идеи, идея — это и есть сам проект. Чуть позже ты начинаешь понимать, что идея – только половина дела, а другая половина — это её реализация. И наконец, со временем ты постепенно осознаешь, что как идея, так и реализация – это всего лишь самое начало, а наиболее сложное ждет тебя дальше: это развитие и рост проекта, его экспансия, монетизация, а также многое-многое другое, что составляет саму жизнь и успех твоего дела.
Одна и та же идея очень по-разному реализуется в зависимости от человека. Если у вас есть идея и вы видите, что кто-то её уже реализует, задумайтесь над тем, как именно это уже сделано, насколько это красиво и удобно, достигает ли тех целей, что видите вы лично, сделали бы вы точно также? Возможно, у вас бы получилось все сделать гораздо «лучше» и выйти таким образом победителем из этого воображаемого (пока) соперничества? Идеи часто схожи на поверхности, на поверку же оказывается, что продукты совершенно разные.
Так было и у нас с «Дарударом»: когда идея сервиса дарения к нам пришла, мы посмотрели вокруг и не нашли ничего похожего. Нас это вдохновило, и мы приступили к немедленной реализации. Спустя некоторое время, непосредственно перед запуском проекта, мы неожиданно для себя обнаружили похожие системы, и достаточно сильно развитые. В частности, в США это Yahoo-группы «Freecycle», а у нас — ЖЖ-сообщества «Отдам даром».
Поначалу мы испугались, что повторяем то, что уже сделано. Но, копнув поглубже, увидели серьезные различия в наших подходах. Основное заключалось в том, что обнаруженные нами системы работали как «доски объявлений», а мы хотели предложить людям сообщество, социальную сеть. У них люди отдавали вещи по принципу «кто первый позвонит — того и тапки». Никакой истории личного дарения, никакого выбора одариваемого не предполагается. Мы же на «Дарударе» изначально определили для себя, что хотим создать сервис, который позволил бы те взаимоотношения, что приняты между знакомыми и родственниками, сделать работающими между незнакомцами. А без истории взаимоотношений и социального профиля это сделать невозможно.
Чуть позже мы даже смогли посчитать разницу между нашим двумя типами взаимодействий. Мы сравнили «Дарудар» с крупнейшим ЖЖ-сообществом «Отдам даром». Интенсивность дарения у нас оказалась в 10 раз выше при сравнимом объеме сообщества.
Те же, кто не решаются сделать что-то первыми, скорее всего просто недостаточно верят в себя и свои силы, не любят рисковать. Часто такие люди считают, что всё новое и жизнеспособное не может быть создано «у нас», а может быть создано только «у них». Но это отдельная тема для разговора.
Другая проблема, с которой сталкиваются многие, и с которой столкнулся я — это огромное количество критики. В первую очередь, как ни странно, вас будут критиковать ваши ближайшие друзья и знакомые. Сейчас не будем рассуждать, почему так происходит, главное знать, что такое есть, быть готовым к этому, верить в собственную идею и выбранный путь её реализации. И совершенно точно не стоит приступать к реализации своей идеи, если вы не готовы отстаивать её и привлекать на свою сторону критиков.
Более того, после того как ваш проект запускается – волна критики только усиливается: на вас обрушиваются не только ваши знакомые и друзья, но и люди вам совершенно незнакомые, которые начинают пользоваться вашим продуктом. Люди всерьез начинают доказывать вам, что вы неудачник, ваша идея не сработает, на это не стоило тратить время вообще.
В конце концов начинается постоянный поток «советов»: часть их них «дурные», часть – вполне неплохие. Тут вам необходимо иметь четкое представление о том, чего вы хотите достигнуть, в глобальной перспективе. Это поможет отбирать действительно ценные советы. Если в голове четкой перспективы развития нет, то вы неминуемо начнёте «хвататься» за всё подряд и «блуждать», медленно убивая свой проект.
Мы до сих пор с разной степенью периодичности слышим мнения типа: «Почему вы делаете только дарение, а не обмен и продажу? Таким образом вы смогли бы покрыть все возможности взаимодействия человека с вещами, привлечь гораздо больше людей!». Недавно я нашел старые записи, с помощью которых я вел внутренний диалог по-поводу данного вопроса, но, как можно увидеть из сегодняшнего состояния «Дарудара», мы не стали воплощать эти предложения в жизнь. И теперь нет никаких сомнений, что мы поступили очень правильно, глубоко вслушавшись в свою идею, поняв сразу, какой мечте мы следуем.
На своем пути я встретил несколько проектов, развивающихся в схожих с «Дарударом» областях, где основатели пытались как раз таки ухватить все и сразу, в конечном счете не получив ничего. Отсутствие четкого представления у пользователя, что именно ему предлагают, отсутствие четкой объединяющей сообщество идеи, всегда срабатывает именно так.
Также многим «советчикам» казалась очень разумной идея дать возможность размещать не только «дары», но и «желания», развернув механику в обе стороны. Опять же, наша практика, наблюдения и раздумья показали, что это не работает. Видя две одинаковых возможности, человек всегда склонен выбирать наиболее «простую», в данном случае – желания, и наше живое сообщество рисковало бы превратиться в мертвую «доску желаний», на которые никто не спешит откликаться.
Только после того, как мы достигли некоторых внушительных показателей, мы решились эту возможности ввести, и сейчас она существует в рамках «Дарудара» вполне гармонично, обеспечивая около 10% взаимодействий, и наоборот, требуя дополнительной поддержки и развития, чтобы выйти с «дарами» на одинаковый уровень.
Всегда есть искушение «сделать всё и сразу», особенно если у вас в голове постоянно крутятся идеи. Можно спроектировать все на 10 лет вперед и спешить всё это немедленно воплотить, многие так и живут. На мой взгляд, это неправильно, и я попробую объяснить, почему.
Необходимо уметь двигаться небольшими шагами: ввел фичу – протестировал. Работает – оставил, не работает – видоизменяешь или убираешь. Всегда есть вероятность ошибки, неверного решения, и важно как можно раньше это увидеть и не пойти по неверному пути. Если же ошибку не отследил сразу, то можно потратить очень много сил, идя в неверном направлении, в итоге так и не поняв, а где же именно ты свернул не в ту сторону.
Часто кажется, что если ты внедришь у себя фичу, которая уже где-то успешно работает, то у тебя она точно так же будет успешно работать. Такой подход часто бывает неправильным, и вот почему. «Там» это сработало, потому что была еще какая-то незаметная фича, без которой распознанная успешная фича вообще не будет работать, а ты ее просто не заметил, или уже были созданы определенные условия, накоплена определенная критическая масса, сформировано ядро сообщества.
Например, для сообществ большую роль играют инструменты самоорганизации, с помощью которых фильтруется контент: это разного рода «лайки» или «жалобы». Без должного уровня культуры сообщества, без достаточной его интенсивности эти штуки либо не будут работать вообще, либо будут приводить к прямо противоположным результатам.
Не стоит также забывать и о том, что разные решения по-разному работают на разных масштабах. Есть решения специально для «маленьких», а есть для «больших». И они не взаимозаменяемы: вещи, работающие на маленьких масштабах, будут тормозить вас, если вы уже «большой», и наоборот.
Самый простой пример — это рубрикатор потока сообщений. Пока у вас мало сообщений, вам важно выводить их единым потоком, чтобы пользователи видели активность других и вдохновлялись этим. Но когда поток становится довольно сильным, пользователи начинают страдать от его зашумленности, приходит время делить его на рубрики, чтобы каждый видел только то, что интересно именно ему. Если рубрикатор сделать сразу же, видя, как он успешно работает на больших проектах, то можно свой проект вообще никогда не запустить, пользователи не будут видеть полезного для себя уровня активности.
Важно уметь свои силы направлять не только на достижение «далекой цели», которая если и воплотится, то через года или даже больше. Но еще более важно на каждом своем шаге получать удовлетворение от промежуточного результата. Уметь объяснять и себе, и другим, что даже небольшое достижение – это тоже достижение.
Запуская «Дарудар», мы договорились, что, несмотря на наши «вселенские» амбиции, мы будем удовлетворены даже в том случае, если им будут пользоваться только наши друзья и знакомые. Нам повезло, мы быстро преодолели этот момент. Но понимание того, что и небольшой результат будет радовать нас, придал нам очень много сил на старте.
Мы думали, что очень быстро сможем распространить сервис по всему миру, сделали перевод интерфейса на несколько языков, но практика показала, что так просто это не получится. Вместо того, чтобы постоянно расстраиваться по этому поводу, мы как-то раз поняли, что можно радоваться и тому результату, который мы уже сумели достигнуть в России: подобного сервиса и масштаба дарения нет до сих пор ни в одной другой стране.
Хорошим промежуточным результатом на пути к достижению глобальной цели могут быть и твои личные достижения. Например, занимаясь своим делом, ты учишься пользоваться Google Analytics, или осваиваешь современный фреймворк, или знакомишься с интересными книгами по управлению, социологии, философии. Про такие небольшие личные успехи тоже нельзя никогда забывать, двигаясь к своей цели, это придает тебе сил, которых всегда так не хватает.
Часто, реализуя какую-то идею, ты получаешь не совсем тот результат, на который рассчитывал. В этом нет ничего страшного, из этого можно и нужно учиться извлекать пользу. Нужно уметь учитывать и замечать положительные побочные эффекты. Это те же самые промежуточные результаты, которые ведут тебя к твоей цели, пусть и находящиеся, на первый взгляд, не в фарватере твоего движения.
Так, «Дарудар» дает нам много статистических данных по социологии. На каком бы уровне развития мы ни находились, мы всегда можем посчитать какие-то интересные параметры, связанные с «экономикой дарения». Даже среди современных ученых нет таких данных. «Дарудар» же – сам себе социолог, на его данных можно выявить огромное количество закономерностей, объясняющих не только зависимости внутри непосредственно нашего проекта, но и самых разных других сообществ и обществ.
Наш проект сильно отличается от «мейнстрима». Если бы мы мыслили так, как от нас этого требуют различные менторы, инвесторы и другие бизнесмены, боюсь, у нас бы ничего не вышло. Мы бы должны были закрыть проект уже 5 лет назад. У нас до сих пор нет должной модели монетизации, мы всё еще не зарабатываем необходимых средств, чтобы содержать небольшую команду, обеспечивающую проекту постоянный рост.
Но при этом, на мой взгляд, все эти 6 лет мы существуем вполне себе успешно. Я позволяю себе делать такой вывод хотя бы потому, что за этот же период времени родились и умерли десятки проектов со схожими концепциями, хорошими и светлыми идеями. Но с другим способом встраивания в этот мир.
Почти все склонны считать, что инвестиции – это благо. И это действительно так: они позволяют быстро формировать команду, активно развиваться и динамично достигать целей. Но, с другой стороны, и опасностей здесь немало. Ведь получив один раз чужие деньги, вы сразу же настроитесь на их трату. В случае, если второй раунд поднять невозможно или сложно, а времени у вас нет – скорее всего, вы будете вынуждены закрыть проект. Потому что у вас не получится сжаться обратно в такое состояние, в котором можно развиваться и без сторонних средств, с помощью которых вы привыкли покупать «рабочую силу» и мотивировать сотрудников. Вы сами (и окружающие вас люди) привыкаете работать именно так и никак иначе.
На моих глазах это случилось с двумя проектами, близкими нам по духу: «Друг Другу» и «Бери Дари». У обоих были изначальные инвестиции, команды разработчиков, они быстро развивались и демонстрировали результаты. Но потом эти проекты не смогли поднять второй раунд инвестиций, так как не показали тех результатов, которые от них требовали инвесторы. И, к сожалению, были вынуждены закрыться.
Учитывая, что в России инвестиционный рынок не особо развит, часто поиск инвестора превращается в банальную трату времени, сил и средств. Я пока не искал деньги на Западе, но не раз слышал, как там всё устроено. В первую очередь, в нашей стране есть большой «инвестиционный разрыв»: у нас почти нет «средних» инвесторов, а есть либо посевные, либо крупные фонды, входящие перед «общим выходом», вроде IPO. Многие проекты запускаются, и если не выстреливают быстро, то у них нет никаких шансов продержаться то время, которое нужно для достаточного развития, чтобы получить уже большие инвестиции.
Плюс отсутствие спекулятивного вторичного рынка также играет роль: многие успешные проекты на Западе существуют, не принося никакой прибыли, при этом постоянно увеличивая свою «рыночную» капитализацию. Происходит это из-за того, что «вторичные инвесторы», участвующие в торговле «закрытыми», то есть не аукционными долями компании, постоянно перепродают их друг другу по все увеличивающейся стоимости, что позволяет проекту привлекать новые средства на развитие. У нас инвесторы до сих пор не воспринимают это и рассчитывают в любой ситуации на «дивиденды», а не на рост стоимости актива в длинной перспективе.
Мы вынужденно пошли по пути медленного неинвестиционного развития, зато это помогло нам научиться работать на других принципах. На «Дарударе» мы строим альтернативную экономику дарения, в которой люди обмениваются ресурсами на безвозмездной основе. Эти же принципы мы стараемся применять и для развития нашего проекта. Постепенно мы перестали бояться просить что-то «бесплатно» в дар, и с удивлением обнаружили, что есть огромное количество людей, готовых к такой модели взаимодействия и работы. Стыдиться здесь нечего, практика показывает что люди устроены по-разному. Кроме того, получая от кого-то что-то безвозмездно, ты берешь на себя обязательство отдать кому-то другому то, что есть у тебя, точно так же.
Например, мы сделали рассылку по нашему сообществу с просьбой помочь с вёрсткой, ничего изначально не предлагали и не обещали. Так вот, треть из тех, кто откликнулся, спросили, сколько мы готовы заплатить, другая треть сказала, что готовы помочь только с интересными задачами, а последняя треть была готова помогать нам безвозмездно.
Безвозмездно помогать готовы не только люди, но и компании. Когда мы начали испытывать проблемы с оплатой серверов, которые стоят довольно много денег, нам два года бесплатно предоставляла сервер компания Scalaxy, в которой работал наш друг, а потом мы получили грант от Microsoft Azure, с помощью которого мы оплачиваем необходимую нам инфраструктуру. Другая замечательная компания — Copiny: она также безвозмездно подарила нам свое решение, с помощью которого мы значительно снизили нагрузку на нашу службу поддержки. И, конечно же, «Хабрахабр», который всегда открыт к нам и всячески помогает, за что мы очень ему признательны.
Когда у вас есть деньги — вы многое можете купить, когда же денег нет – вы должны «платить» людям всем остальным, что у вас есть: вниманием, заботой, общением, пониманием. Поэтому каждый день каждый из нас должен выкладываться по-максимуму. Плюс следует помнить, что «эмоциональные» отношения все-таки короче «денежных». Это важно принимать во внимание всегда, так как это сильно укорачивает горизонт планирования, ограничивает возможности по внедрению технологически сложных новых возможностей.
Возможны и долгосрочные взаимоотношения, но это уже более редкая история, связанная с обретением настоящих единомышленников, в этом случае речь, фактически, уже идет об образовании «семьи». Вообще, если вам удаётся сформировать команду единомышленников, это очень большое достижение! Усталость, занятость, растерянность: ты чувствуешь огромное облегчение, когда есть кто-то, кто готов будет в такой ситуации взвалить на себя твой объем обязанностей. Кроме того, такая подстраховка позволяет проекту не простаивать подолгу, постоянно идти вперед. В нашей команде из трех человек это происходит постоянно – мы занимаем роль лидера по очереди.
Ну и наконец, необходимо всегда быть готовым делать всю работу и развивать в себе недостающие навыки. Управление, маркетинг, продажи — все эти навыки исторически плохо развиты в нашей стране, люди не хотят «иерархий», управленцы далеко не всегда проявляют достаточно лидерских качеств, никто не любит «продавать» и «втюхивать». Я не исключение, и поэтому постоянно занимаюсь развитием этих собственных качеств, я верю, что это будет полезно и мне, и моему делу. Кстати, иногда для «прокачки» своих навыков хорошо пойти поработать в другую компанию.
И еще. Старайтесь всегда быть максимально открытыми миру и постоянно искать в нём новые возможности для своего дела. Очень много не случится, очень много не получится, но результат обязательно будет. Именно это, я думаю, помогло нам недавно совместно с Правительством Москвы запустить благотворительный проект «Доброе дело», мы даже не думали о подобной возможности!
Сегодняшний герой рубрики – Максим Каракулов, создавший вместе с братом Антоном и еще одним другом сервис дарения «Дарудар».
С помощью этого сервиса жители сотен городов России, Украины, Белоруссии и Казахстана ежедневно дарят друг другу тысячи самых разнообразных вещей и услуг, при этом совершенно безвозмездно. О том, как такой проект стал возможен и какой опыт Максим приобрел, занимаясь им, мы и побеседовали.
А есть ли уже такая идея?
Любой проект начинается с идеи, которая разными путями приходит к нам и захватывает наше воображение. Мы тут же начинаем искать, а было ли это уже кем-то реализовано? И тут нас поджидают две опасности, две иллюзии, столкнувшись с которыми, многие так и не решаются перейти к следующему шагу, к воплощению идеи в жизнь. Одни, обнаружив, что их идея уже кем-то реализована, почему-то считают, что они «опоздали», другие же наоборот, не найдя ничего похожего, считают, что придумали что-то нежизнеспособное и никому не нужное. Это некоторый парадокс человеческой психологии: кто-то отказывается потому, что он «не первый», а кто-то, наоборот, видит, что он «первый», и именно поэтому отказывается от реализации своего замысла. И одни, и вторые, на мой взгляд, глубоко заблуждаются.
Многие, обнаружив, что они не первые, тут же опускают руки и считают, что их опередили, что проект уже не состоялся. Чтобы такого не происходило, надо знать, что сама идея — это только 5% от успеха конечного дела, куда более сложно её правильно реализовать, а еще сложнее — суметь поддерживать и развивать созданное в долгосрочной перспективе, превышающей твой индивидуальный горизонт планирования.
Занимаясь различными проектами, приобретая опыт, ты проходишь следующую трансформацию. Сначала тебе кажется, что нет ничего ценнее идеи, идея — это и есть сам проект. Чуть позже ты начинаешь понимать, что идея – только половина дела, а другая половина — это её реализация. И наконец, со временем ты постепенно осознаешь, что как идея, так и реализация – это всего лишь самое начало, а наиболее сложное ждет тебя дальше: это развитие и рост проекта, его экспансия, монетизация, а также многое-многое другое, что составляет саму жизнь и успех твоего дела.
Одна и та же идея очень по-разному реализуется в зависимости от человека. Если у вас есть идея и вы видите, что кто-то её уже реализует, задумайтесь над тем, как именно это уже сделано, насколько это красиво и удобно, достигает ли тех целей, что видите вы лично, сделали бы вы точно также? Возможно, у вас бы получилось все сделать гораздо «лучше» и выйти таким образом победителем из этого воображаемого (пока) соперничества? Идеи часто схожи на поверхности, на поверку же оказывается, что продукты совершенно разные.
Так было и у нас с «Дарударом»: когда идея сервиса дарения к нам пришла, мы посмотрели вокруг и не нашли ничего похожего. Нас это вдохновило, и мы приступили к немедленной реализации. Спустя некоторое время, непосредственно перед запуском проекта, мы неожиданно для себя обнаружили похожие системы, и достаточно сильно развитые. В частности, в США это Yahoo-группы «Freecycle», а у нас — ЖЖ-сообщества «Отдам даром».
Поначалу мы испугались, что повторяем то, что уже сделано. Но, копнув поглубже, увидели серьезные различия в наших подходах. Основное заключалось в том, что обнаруженные нами системы работали как «доски объявлений», а мы хотели предложить людям сообщество, социальную сеть. У них люди отдавали вещи по принципу «кто первый позвонит — того и тапки». Никакой истории личного дарения, никакого выбора одариваемого не предполагается. Мы же на «Дарударе» изначально определили для себя, что хотим создать сервис, который позволил бы те взаимоотношения, что приняты между знакомыми и родственниками, сделать работающими между незнакомцами. А без истории взаимоотношений и социального профиля это сделать невозможно.
Чуть позже мы даже смогли посчитать разницу между нашим двумя типами взаимодействий. Мы сравнили «Дарудар» с крупнейшим ЖЖ-сообществом «Отдам даром». Интенсивность дарения у нас оказалась в 10 раз выше при сравнимом объеме сообщества.
Те же, кто не решаются сделать что-то первыми, скорее всего просто недостаточно верят в себя и свои силы, не любят рисковать. Часто такие люди считают, что всё новое и жизнеспособное не может быть создано «у нас», а может быть создано только «у них». Но это отдельная тема для разговора.
Критики и советчики
Другая проблема, с которой сталкиваются многие, и с которой столкнулся я — это огромное количество критики. В первую очередь, как ни странно, вас будут критиковать ваши ближайшие друзья и знакомые. Сейчас не будем рассуждать, почему так происходит, главное знать, что такое есть, быть готовым к этому, верить в собственную идею и выбранный путь её реализации. И совершенно точно не стоит приступать к реализации своей идеи, если вы не готовы отстаивать её и привлекать на свою сторону критиков.
Более того, после того как ваш проект запускается – волна критики только усиливается: на вас обрушиваются не только ваши знакомые и друзья, но и люди вам совершенно незнакомые, которые начинают пользоваться вашим продуктом. Люди всерьез начинают доказывать вам, что вы неудачник, ваша идея не сработает, на это не стоило тратить время вообще.
В конце концов начинается постоянный поток «советов»: часть их них «дурные», часть – вполне неплохие. Тут вам необходимо иметь четкое представление о том, чего вы хотите достигнуть, в глобальной перспективе. Это поможет отбирать действительно ценные советы. Если в голове четкой перспективы развития нет, то вы неминуемо начнёте «хвататься» за всё подряд и «блуждать», медленно убивая свой проект.
Мы до сих пор с разной степенью периодичности слышим мнения типа: «Почему вы делаете только дарение, а не обмен и продажу? Таким образом вы смогли бы покрыть все возможности взаимодействия человека с вещами, привлечь гораздо больше людей!». Недавно я нашел старые записи, с помощью которых я вел внутренний диалог по-поводу данного вопроса, но, как можно увидеть из сегодняшнего состояния «Дарудара», мы не стали воплощать эти предложения в жизнь. И теперь нет никаких сомнений, что мы поступили очень правильно, глубоко вслушавшись в свою идею, поняв сразу, какой мечте мы следуем.
На своем пути я встретил несколько проектов, развивающихся в схожих с «Дарударом» областях, где основатели пытались как раз таки ухватить все и сразу, в конечном счете не получив ничего. Отсутствие четкого представления у пользователя, что именно ему предлагают, отсутствие четкой объединяющей сообщество идеи, всегда срабатывает именно так.
Также многим «советчикам» казалась очень разумной идея дать возможность размещать не только «дары», но и «желания», развернув механику в обе стороны. Опять же, наша практика, наблюдения и раздумья показали, что это не работает. Видя две одинаковых возможности, человек всегда склонен выбирать наиболее «простую», в данном случае – желания, и наше живое сообщество рисковало бы превратиться в мертвую «доску желаний», на которые никто не спешит откликаться.
Только после того, как мы достигли некоторых внушительных показателей, мы решились эту возможности ввести, и сейчас она существует в рамках «Дарудара» вполне гармонично, обеспечивая около 10% взаимодействий, и наоборот, требуя дополнительной поддержки и развития, чтобы выйти с «дарами» на одинаковый уровень.
Этапность воплощения
Всегда есть искушение «сделать всё и сразу», особенно если у вас в голове постоянно крутятся идеи. Можно спроектировать все на 10 лет вперед и спешить всё это немедленно воплотить, многие так и живут. На мой взгляд, это неправильно, и я попробую объяснить, почему.
Необходимо уметь двигаться небольшими шагами: ввел фичу – протестировал. Работает – оставил, не работает – видоизменяешь или убираешь. Всегда есть вероятность ошибки, неверного решения, и важно как можно раньше это увидеть и не пойти по неверному пути. Если же ошибку не отследил сразу, то можно потратить очень много сил, идя в неверном направлении, в итоге так и не поняв, а где же именно ты свернул не в ту сторону.
Часто кажется, что если ты внедришь у себя фичу, которая уже где-то успешно работает, то у тебя она точно так же будет успешно работать. Такой подход часто бывает неправильным, и вот почему. «Там» это сработало, потому что была еще какая-то незаметная фича, без которой распознанная успешная фича вообще не будет работать, а ты ее просто не заметил, или уже были созданы определенные условия, накоплена определенная критическая масса, сформировано ядро сообщества.
Например, для сообществ большую роль играют инструменты самоорганизации, с помощью которых фильтруется контент: это разного рода «лайки» или «жалобы». Без должного уровня культуры сообщества, без достаточной его интенсивности эти штуки либо не будут работать вообще, либо будут приводить к прямо противоположным результатам.
Не стоит также забывать и о том, что разные решения по-разному работают на разных масштабах. Есть решения специально для «маленьких», а есть для «больших». И они не взаимозаменяемы: вещи, работающие на маленьких масштабах, будут тормозить вас, если вы уже «большой», и наоборот.
Самый простой пример — это рубрикатор потока сообщений. Пока у вас мало сообщений, вам важно выводить их единым потоком, чтобы пользователи видели активность других и вдохновлялись этим. Но когда поток становится довольно сильным, пользователи начинают страдать от его зашумленности, приходит время делить его на рубрики, чтобы каждый видел только то, что интересно именно ему. Если рубрикатор сделать сразу же, видя, как он успешно работает на больших проектах, то можно свой проект вообще никогда не запустить, пользователи не будут видеть полезного для себя уровня активности.
Уметь видеть свои достижения
Важно уметь свои силы направлять не только на достижение «далекой цели», которая если и воплотится, то через года или даже больше. Но еще более важно на каждом своем шаге получать удовлетворение от промежуточного результата. Уметь объяснять и себе, и другим, что даже небольшое достижение – это тоже достижение.
Запуская «Дарудар», мы договорились, что, несмотря на наши «вселенские» амбиции, мы будем удовлетворены даже в том случае, если им будут пользоваться только наши друзья и знакомые. Нам повезло, мы быстро преодолели этот момент. Но понимание того, что и небольшой результат будет радовать нас, придал нам очень много сил на старте.
Мы думали, что очень быстро сможем распространить сервис по всему миру, сделали перевод интерфейса на несколько языков, но практика показала, что так просто это не получится. Вместо того, чтобы постоянно расстраиваться по этому поводу, мы как-то раз поняли, что можно радоваться и тому результату, который мы уже сумели достигнуть в России: подобного сервиса и масштаба дарения нет до сих пор ни в одной другой стране.
Хорошим промежуточным результатом на пути к достижению глобальной цели могут быть и твои личные достижения. Например, занимаясь своим делом, ты учишься пользоваться Google Analytics, или осваиваешь современный фреймворк, или знакомишься с интересными книгами по управлению, социологии, философии. Про такие небольшие личные успехи тоже нельзя никогда забывать, двигаясь к своей цели, это придает тебе сил, которых всегда так не хватает.
Часто, реализуя какую-то идею, ты получаешь не совсем тот результат, на который рассчитывал. В этом нет ничего страшного, из этого можно и нужно учиться извлекать пользу. Нужно уметь учитывать и замечать положительные побочные эффекты. Это те же самые промежуточные результаты, которые ведут тебя к твоей цели, пусть и находящиеся, на первый взгляд, не в фарватере твоего движения.
Так, «Дарудар» дает нам много статистических данных по социологии. На каком бы уровне развития мы ни находились, мы всегда можем посчитать какие-то интересные параметры, связанные с «экономикой дарения». Даже среди современных ученых нет таких данных. «Дарудар» же – сам себе социолог, на его данных можно выявить огромное количество закономерностей, объясняющих не только зависимости внутри непосредственно нашего проекта, но и самых разных других сообществ и обществ.
Об инвестициях и денежных отношениях
Наш проект сильно отличается от «мейнстрима». Если бы мы мыслили так, как от нас этого требуют различные менторы, инвесторы и другие бизнесмены, боюсь, у нас бы ничего не вышло. Мы бы должны были закрыть проект уже 5 лет назад. У нас до сих пор нет должной модели монетизации, мы всё еще не зарабатываем необходимых средств, чтобы содержать небольшую команду, обеспечивающую проекту постоянный рост.
Но при этом, на мой взгляд, все эти 6 лет мы существуем вполне себе успешно. Я позволяю себе делать такой вывод хотя бы потому, что за этот же период времени родились и умерли десятки проектов со схожими концепциями, хорошими и светлыми идеями. Но с другим способом встраивания в этот мир.
Почти все склонны считать, что инвестиции – это благо. И это действительно так: они позволяют быстро формировать команду, активно развиваться и динамично достигать целей. Но, с другой стороны, и опасностей здесь немало. Ведь получив один раз чужие деньги, вы сразу же настроитесь на их трату. В случае, если второй раунд поднять невозможно или сложно, а времени у вас нет – скорее всего, вы будете вынуждены закрыть проект. Потому что у вас не получится сжаться обратно в такое состояние, в котором можно развиваться и без сторонних средств, с помощью которых вы привыкли покупать «рабочую силу» и мотивировать сотрудников. Вы сами (и окружающие вас люди) привыкаете работать именно так и никак иначе.
На моих глазах это случилось с двумя проектами, близкими нам по духу: «Друг Другу» и «Бери Дари». У обоих были изначальные инвестиции, команды разработчиков, они быстро развивались и демонстрировали результаты. Но потом эти проекты не смогли поднять второй раунд инвестиций, так как не показали тех результатов, которые от них требовали инвесторы. И, к сожалению, были вынуждены закрыться.
Учитывая, что в России инвестиционный рынок не особо развит, часто поиск инвестора превращается в банальную трату времени, сил и средств. Я пока не искал деньги на Западе, но не раз слышал, как там всё устроено. В первую очередь, в нашей стране есть большой «инвестиционный разрыв»: у нас почти нет «средних» инвесторов, а есть либо посевные, либо крупные фонды, входящие перед «общим выходом», вроде IPO. Многие проекты запускаются, и если не выстреливают быстро, то у них нет никаких шансов продержаться то время, которое нужно для достаточного развития, чтобы получить уже большие инвестиции.
Плюс отсутствие спекулятивного вторичного рынка также играет роль: многие успешные проекты на Западе существуют, не принося никакой прибыли, при этом постоянно увеличивая свою «рыночную» капитализацию. Происходит это из-за того, что «вторичные инвесторы», участвующие в торговле «закрытыми», то есть не аукционными долями компании, постоянно перепродают их друг другу по все увеличивающейся стоимости, что позволяет проекту привлекать новые средства на развитие. У нас инвесторы до сих пор не воспринимают это и рассчитывают в любой ситуации на «дивиденды», а не на рост стоимости актива в длинной перспективе.
Экономика дара
Мы вынужденно пошли по пути медленного неинвестиционного развития, зато это помогло нам научиться работать на других принципах. На «Дарударе» мы строим альтернативную экономику дарения, в которой люди обмениваются ресурсами на безвозмездной основе. Эти же принципы мы стараемся применять и для развития нашего проекта. Постепенно мы перестали бояться просить что-то «бесплатно» в дар, и с удивлением обнаружили, что есть огромное количество людей, готовых к такой модели взаимодействия и работы. Стыдиться здесь нечего, практика показывает что люди устроены по-разному. Кроме того, получая от кого-то что-то безвозмездно, ты берешь на себя обязательство отдать кому-то другому то, что есть у тебя, точно так же.
Например, мы сделали рассылку по нашему сообществу с просьбой помочь с вёрсткой, ничего изначально не предлагали и не обещали. Так вот, треть из тех, кто откликнулся, спросили, сколько мы готовы заплатить, другая треть сказала, что готовы помочь только с интересными задачами, а последняя треть была готова помогать нам безвозмездно.
Безвозмездно помогать готовы не только люди, но и компании. Когда мы начали испытывать проблемы с оплатой серверов, которые стоят довольно много денег, нам два года бесплатно предоставляла сервер компания Scalaxy, в которой работал наш друг, а потом мы получили грант от Microsoft Azure, с помощью которого мы оплачиваем необходимую нам инфраструктуру. Другая замечательная компания — Copiny: она также безвозмездно подарила нам свое решение, с помощью которого мы значительно снизили нагрузку на нашу службу поддержки. И, конечно же, «Хабрахабр», который всегда открыт к нам и всячески помогает, за что мы очень ему признательны.
Когда у вас есть деньги — вы многое можете купить, когда же денег нет – вы должны «платить» людям всем остальным, что у вас есть: вниманием, заботой, общением, пониманием. Поэтому каждый день каждый из нас должен выкладываться по-максимуму. Плюс следует помнить, что «эмоциональные» отношения все-таки короче «денежных». Это важно принимать во внимание всегда, так как это сильно укорачивает горизонт планирования, ограничивает возможности по внедрению технологически сложных новых возможностей.
Возможны и долгосрочные взаимоотношения, но это уже более редкая история, связанная с обретением настоящих единомышленников, в этом случае речь, фактически, уже идет об образовании «семьи». Вообще, если вам удаётся сформировать команду единомышленников, это очень большое достижение! Усталость, занятость, растерянность: ты чувствуешь огромное облегчение, когда есть кто-то, кто готов будет в такой ситуации взвалить на себя твой объем обязанностей. Кроме того, такая подстраховка позволяет проекту не простаивать подолгу, постоянно идти вперед. В нашей команде из трех человек это происходит постоянно – мы занимаем роль лидера по очереди.
Ну и наконец, необходимо всегда быть готовым делать всю работу и развивать в себе недостающие навыки. Управление, маркетинг, продажи — все эти навыки исторически плохо развиты в нашей стране, люди не хотят «иерархий», управленцы далеко не всегда проявляют достаточно лидерских качеств, никто не любит «продавать» и «втюхивать». Я не исключение, и поэтому постоянно занимаюсь развитием этих собственных качеств, я верю, что это будет полезно и мне, и моему делу. Кстати, иногда для «прокачки» своих навыков хорошо пойти поработать в другую компанию.
И еще. Старайтесь всегда быть максимально открытыми миру и постоянно искать в нём новые возможности для своего дела. Очень много не случится, очень много не получится, но результат обязательно будет. Именно это, я думаю, помогло нам недавно совместно с Правительством Москвы запустить благотворительный проект «Доброе дело», мы даже не думали о подобной возможности!