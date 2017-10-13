Старый компьютер, Windows XP, 512 Мб оперативки, Firefox и интернет

Кнопка «Настроить». Откроется окно «Параметры соединения», в нём «Настройка прокси для доступа в интернет». Если вы не используете прокси-сервер для выхода в интернет, установите точку возлеНастройки с помощью которых можно задать объём временных данных загружаемых с интернета, которые затем будут храниться на жёстком диске компьютера и которые в дальнейшем могут использоваться при повторном обращении к ранее посещённым сайтам.Если интернет очень медленный, то некоторую информацию браузеру проще и быстрее взять из сохранённого кэша, чем заново её загружать. Однако, старые механические жёсткие диски могут работать медленно. Если выставить большое значение дискового кэша на таком жёстком диске, чтение и запись данных из кэша может происходить очень медлено, из-за того, что записанные маленькие кусочки файлов будут разбросаны по всему диску и механическая часть его просто не будет успевать перестраиваться для быстрого чтения. Что в конечном итоге приведёт к медленной работе браузера и быстрому износу жёсткого диска.Если у вас механический жёсткий диск, поставьте галку наи ниже взадайте значение около 50-100 МБ.Чем быстрее скорость интернета, тем меньше можно выбрать значение кэша.Если у вас достаточно большой размер установленной в компьютер оперативной памяти, от 1ГБ, можете переключить хранение кэша с диска на оперативку (см. ниже опцию).