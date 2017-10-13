Старый компьютер, Windows XP, 512 Мб оперативки, Firefox и интернет
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Лёгкая мобильная версия этой страницы (без комментариев) m.habr.com/ru/post/373803
Несмотря на пройденное время, многие по прежнему ещё пользуются Windows XP. Кто-то вынужден работать на этой ОС или обслуживать такие компьютеры, у кого-то может быть хобби восстановления старых ПК, некоторых полностью устраивает Windows XP или же из-за своих финансовых или прочих убеждений они не хотят менять старого верного «друга» на нового.
Эта статья, возможно поможет многим обладателям старых компьютеров открыть «второе дыхание» своим музейным экспонатам.
Так как оптимизация такого старого оборудования носит комплексный характер, статья будет состоять из нескольких глав:
— Firefox
— Дополнения к браузеру
— Драйверы
— WindowsXP
— BIOS
— Советы по аппаратной части
По выбору браузера для XP, а так же его версии сложно что ли бо советовать, так как у всех разные предпочтения. Однако, желательно ставить последние поддерживаемые вашим ПК версии браузера, так как они будут более совместимы с новыми внедряемыми веб-стандартами.
Например, протокол HTTP/2 поддерживают браузеры на основе движка 36 версии Firefox и выше. У браузера K-Meleon сейчас новый разработчик(и) который периодически делает бета-версии на старом движке браузера PaleMoon. PaleMoon 26.5.0 — последний для XP был выпущен 2016-09-28, движок у этого браузера свой, но основан так же на движке Firefox примерно того времени. Для XP же существуют различные сборки энтузиастов на основе нового движка браузера PaleMoon 28 (который базируется на Firefox 52). С определёнными манипуляциями возможно запустить Firefox 53.0.2.
Для процессоров без поддержки SSЕ2 имеется пересобранная версия браузера SeaMonkey 2.48 (на базе Firefox 51) * *, Tor Browser 7.5.6 (на базе Firefox 52.9) * * и специальные сборки браузера Basilisk(ia32) на основе Firefox52.9. Браузер Опера 12 многие хвалят, но он вышел в 2012 году и многое из нового уже не умеет.
Браузеры на движке хромиума слишком тяжеловесны для старых ПК, однако есть два китайских браузера которые и сейчас выпускают новые версии с поддержкой Windows XP, это Maxthon и 360 Extreme Explorer. Если памяти в компьютере не менее 1,5 — 2 гигабайт, можете установить последний для XP Яндекс браузер (на движке Chromium 57). Для их работы в компьютере должен стоять процессор с поддержкой инструкций SSE2. Можете поставить какой-нибудь из этих браузеров как дополнительный, если Firefox не сможет правильно отобразить определённые сайты.
Последние ESR версии Firefox которые можно установить на Windows XP — это 45.9 (для процессоров без SSE2) и 52.9 (с SSE2).
Для операционных систем основанных на Linux, Firefox 52.9esr — это последний официально поддерживаемый браузер для процессоров без SSE2. Однако, даже самые последние (68+) слегка переделанные сборки Firefox под названием Iceweasel от разработчиков дистрибутивов Debian могут работать на компьютерах без поддержки SSE2.
48.0.2 последняя версия браузера из не ESR ветки, для работы которого не нужно SSE2. В 48.0.2 добавлена частичная поддержка WebExtensions (возможность установки некоторых новых расширений в браузер).
В 52.9 внесены различные исправления и улучшение производительности, улучшена поддержка WebExtensions.
Если Windows XP будет устанавливаться на чистый жёсткий диск и под рукой не окажется флешки с записанным Firefox, для загрузки браузера с интернета можно частично «оживить» старенький Internet Explorer 6, который есть в Windows по умолчанию. Что бы в нём заработали поисковики гугла и пр., необходимо зайти в: Пуск --> Панель управления --> Свойства обозревателя --> вкладка Дополнительно, и установить галку на TLS 1.0
Проверить поддерживает ли ваш процессор SSE2, можно скачав программу CPU-Z. С помощью этой программки вы сможете посмотреть и другие параметры вашего компьютера.
В начале установки Firefox, выберите Выборочную, а не обычную установку. Затем в последующем окне снимите галку с Установить службу поддержки. Эта служба теперь не актуальна для Windows XP.
Здесь будут перечислены понятные большинству настройки из about:config
К сожалению технический прогресс оказался не слишком благосклонен к производительности новых кодеков и новых программ на старом железе.
Однако, при грамотной настройке слабого ПК можно просматривать видео в интернете и в HD качестве.
Все устанавливаемые драйверы должны быть взяты в первую очередь с официальных сайтов производителей оборудования или комплектующих. Если таких сайтов или ссылок загрузки уже нет, то во вторую очередь, необходимо поискать драйверы (по ID кодам устройств) на сайтах производителей чипов установленных в комплектующие компьютера. В крайнем случае, поискать в других источниках вызывающих доверие. И не качайте файлы «драйверов» с всяких левых сайтов, не связанных с компьютерной тематикой.
Во многих случаях, правильная настройка BIOS может дать небольшой общий прирост производительности компьютера. Связано это, как правило, с особенностями прошивок BIOS для разных материнских плат. Так например, по умолчанию в дефолтных настройках BIOS могут прописываться значения заниженных рабочих частот, включены или выключены режимы которые не поддерживает Windows XP.
Не поленитесь переписать все настройки вашего BIOS на бумажный листик. Затем поищите в гугле или яндексе для чего они предназначены и какие значения могут принимать. Желательно отключить в BIOS те порты и интерфейсы к которым ничего не подключено или которыми вы не пользуютесь, например Floppy, IDE, SATA диски, а так же COM и прочие порты. Если какие-либо настройки будут вам не понятны, не меняйте их.
В заключение.
Статья написана как инструкция к применению для пользователей не обладающих широкими компьютерными познаниями. Текст описания настроек сознательно упрощался для их понимания. «Вау» эффект после выполнения всех вышеописанных рекомендаций возможен только при условии, что ПК был в сильно запущенном состоянии.
Выражаю благодарность пользователям с forum.mozilla-russia.org и forum.ru-board.com, а так же сайту http://www.our-firefox.ru/ которые помогали мне по многим непонятным вопросам при написании статьи.
Ну и интересное видео которое я случайно нашёл на просторах ютуба :)
Несмотря на пройденное время, многие по прежнему ещё пользуются Windows XP. Кто-то вынужден работать на этой ОС или обслуживать такие компьютеры, у кого-то может быть хобби восстановления старых ПК, некоторых полностью устраивает Windows XP или же из-за своих финансовых или прочих убеждений они не хотят менять старого верного «друга» на нового.
Эта статья, возможно поможет многим обладателям старых компьютеров открыть «второе дыхание» своим музейным экспонатам.
Так как оптимизация такого старого оборудования носит комплексный характер, статья будет состоять из нескольких глав:
— Firefox
— Дополнения к браузеру
— Драйверы
— WindowsXP
— BIOS
— Советы по аппаратной части
Firefox
Выбор версии браузера
По выбору браузера для XP, а так же его версии сложно что ли бо советовать, так как у всех разные предпочтения. Однако, желательно ставить последние поддерживаемые вашим ПК версии браузера, так как они будут более совместимы с новыми внедряемыми веб-стандартами.
Например, протокол HTTP/2 поддерживают браузеры на основе движка 36 версии Firefox и выше. У браузера K-Meleon сейчас новый разработчик(и) который периодически делает бета-версии на старом движке браузера PaleMoon. PaleMoon 26.5.0 — последний для XP был выпущен 2016-09-28, движок у этого браузера свой, но основан так же на движке Firefox примерно того времени. Для XP же существуют различные сборки энтузиастов на основе нового движка браузера PaleMoon 28 (который базируется на Firefox 52). С определёнными манипуляциями возможно запустить Firefox 53.0.2.
Для процессоров без поддержки SSЕ2 имеется пересобранная версия браузера SeaMonkey 2.48 (на базе Firefox 51) * *, Tor Browser 7.5.6 (на базе Firefox 52.9) * * и специальные сборки браузера Basilisk(ia32) на основе Firefox52.9. Браузер Опера 12 многие хвалят, но он вышел в 2012 году и многое из нового уже не умеет.
Браузеры на движке хромиума слишком тяжеловесны для старых ПК, однако есть два китайских браузера которые и сейчас выпускают новые версии с поддержкой Windows XP, это Maxthon и 360 Extreme Explorer. Если памяти в компьютере не менее 1,5 — 2 гигабайт, можете установить последний для XP Яндекс браузер (на движке Chromium 57). Для их работы в компьютере должен стоять процессор с поддержкой инструкций SSE2. Можете поставить какой-нибудь из этих браузеров как дополнительный, если Firefox не сможет правильно отобразить определённые сайты.
Последние ESR версии Firefox которые можно установить на Windows XP — это 45.9 (для процессоров без SSE2) и 52.9 (с SSE2).
Для операционных систем основанных на Linux, Firefox 52.9esr — это последний официально поддерживаемый браузер для процессоров без SSE2. Однако, даже самые последние (68+) слегка переделанные сборки Firefox под названием Iceweasel от разработчиков дистрибутивов Debian могут работать на компьютерах без поддержки SSE2.
48.0.2 последняя версия браузера из не ESR ветки, для работы которого не нужно SSE2. В 48.0.2 добавлена частичная поддержка WebExtensions (возможность установки некоторых новых расширений в браузер).
В 52.9 внесены различные исправления и улучшение производительности, улучшена поддержка WebExtensions.
Если Windows XP будет устанавливаться на чистый жёсткий диск и под рукой не окажется флешки с записанным Firefox, для загрузки браузера с интернета можно частично «оживить» старенький Internet Explorer 6, который есть в Windows по умолчанию. Что бы в нём заработали поисковики гугла и пр., необходимо зайти в: Пуск --> Панель управления --> Свойства обозревателя --> вкладка Дополнительно, и установить галку на TLS 1.0
Проверить поддерживает ли ваш процессор SSE2, можно скачав программу CPU-Z. С помощью этой программки вы сможете посмотреть и другие параметры вашего компьютера.
CPU-Z
В начале установки Firefox, выберите Выборочную, а не обычную установку. Затем в последующем окне снимите галку с Установить службу поддержки. Эта служба теперь не актуальна для Windows XP.
Настройки в главном меню браузера
Поиск
Если вы не используете Панель поиска (убрана с панели адресной строки)
и при запуске браузера домашняя страница не "Начальная страница Mozilla Firefox"
можете удалить из списка все (кроме одной) поисковые системы
Если Панель поиска или поисковое поле на "Начальной странице Mozilla Firefox" используется, но вам не нужны подсказки при вводе слов, можете снять галку с «Отображать поисковые предложения».
Также можно отключить и попытки обновления этих поисковых систем (плагинов) после запуска Firefox. В меню настроек Дополнительные --> Обновления в Автоматически обновлять уберите галку с "Плагины для поисковых систем". Если поиск через Панель поиска или в «Начальной странице Mozilla Firefox» когда-нибудь пропадёт, можете потом их обновить включив эту опцию обратно. Однако, эти плагины необходимо обновлять очень редко.
и при запуске браузера домашняя страница не "Начальная страница Mozilla Firefox"
можете удалить из списка все (кроме одной) поисковые системы
Если Панель поиска или поисковое поле на "Начальной странице Mozilla Firefox" используется, но вам не нужны подсказки при вводе слов, можете снять галку с «Отображать поисковые предложения».
Также можно отключить и попытки обновления этих поисковых систем (плагинов) после запуска Firefox. В меню настроек Дополнительные --> Обновления в Автоматически обновлять уберите галку с "Плагины для поисковых систем". Если поиск через Панель поиска или в «Начальной странице Mozilla Firefox» когда-нибудь пропадёт, можете потом их обновить включив эту опцию обратно. Однако, эти плагины необходимо обновлять очень редко.
Содержимое
На определённых сайтах могут не так как нужно отображаться шрифты. Что бы этого избежать, желательно отключить «Разрешить веб-сайтам использовать свои шрифты вместо установленных».
Дополнительные
Общие
Использовать автоматическую прокрутку
При нажатой кнопки скрола, перемещая мышку, происходит прокрутка страницы.
Использовать плавную прокрутку
На большинстве конфигураций ПК уровня P4 эта настройка не сильно влияет на производительность. На более слабом железе, при включёнии могут быть видны подёргивания картинки при прокрутке.
По возможности использовать аппаратное ускорение
Это очень важная настройка производительности браузера. Если видеокарта (даже встроенная) поддерживает DirectX9, рекомендую оставить включённой данную настройку. Иногда, из-за ошибок драйвера или по какой-либо другой причине, Firefox может блокировать включение аппаратного ускорения. Исправить эту проблему можно обновив драйвер видеокарты до последней версии, установить последний DirectX9.0c и в некоторых случаях, если это не помогает, приходится принудительно включать аппаратное ускорение в скрытых настройках браузера. Ниже я объясню как это сделать.
Если же ваша видеокарта не поддерживает DirectX9.0c, снимите галку с этой настройки.
Проверять орфографию при наборе текста
Если вы или тот человек, который будет пользоваться этим ПК только читатель, а не писатель — можете смело отключить эту функцию.
При нажатой кнопки скрола, перемещая мышку, происходит прокрутка страницы.
Использовать плавную прокрутку
На большинстве конфигураций ПК уровня P4 эта настройка не сильно влияет на производительность. На более слабом железе, при включёнии могут быть видны подёргивания картинки при прокрутке.
По возможности использовать аппаратное ускорение
Это очень важная настройка производительности браузера. Если видеокарта (даже встроенная) поддерживает DirectX9, рекомендую оставить включённой данную настройку. Иногда, из-за ошибок драйвера или по какой-либо другой причине, Firefox может блокировать включение аппаратного ускорения. Исправить эту проблему можно обновив драйвер видеокарты до последней версии, установить последний DirectX9.0c и в некоторых случаях, если это не помогает, приходится принудительно включать аппаратное ускорение в скрытых настройках браузера. Ниже я объясню как это сделать.
Если же ваша видеокарта не поддерживает DirectX9.0c, снимите галку с этой настройки.
Проверять орфографию при наборе текста
Если вы или тот человек, который будет пользоваться этим ПК только читатель, а не писатель — можете смело отключить эту функцию.
Выбор данных
Включить отправку Отчёта о работоспособности Firefox.
Отключаем. Ни вам, ни разработчикам Firefox эти отчёты уже ничем не помогут. Поддержка браузера для WindowsXP завершена.
Отключаем. Ни вам, ни разработчикам Firefox эти отчёты уже ничем не помогут. Поддержка браузера для WindowsXP завершена.
Сеть
Соединение
Кнопка «Настроить». Откроется окно «Параметры соединения», в нём «Настройка прокси для доступа в интернет». Если вы не используете прокси-сервер для выхода в интернет, установите точку возле Без прокси
Кэшированное веб-содержимое
Настройки с помощью которых можно задать объём временных данных загружаемых с интернета, которые затем будут храниться на жёстком диске компьютера и которые в дальнейшем могут использоваться при повторном обращении к ранее посещённым сайтам.
Если интернет очень медленный, то некоторую информацию браузеру проще и быстрее взять из сохранённого кэша, чем заново её загружать. Однако, старые механические жёсткие диски могут работать медленно. Если выставить большое значение дискового кэша на таком жёстком диске, чтение и запись данных из кэша может происходить очень медлено, из-за того, что записанные маленькие кусочки файлов будут разбросаны по всему диску и механическая часть его просто не будет успевать перестраиваться для быстрого чтения. Что в конечном итоге приведёт к медленной работе браузера и быстрому износу жёсткого диска.
Если у вас механический жёсткий диск, поставьте галку на Отключить автоматическое управление кэшем и ниже в Использовать под кэш не более задайте значение около 50-100 МБ.
Чем быстрее скорость интернета, тем меньше можно выбрать значение кэша.
Если у вас достаточно большой размер установленной в компьютер оперативной памяти, от 1ГБ, можете переключить хранение кэша с диска на оперативку (см. ниже опцию browser.cache.disk.enable).
Кнопка «Настроить». Откроется окно «Параметры соединения», в нём «Настройка прокси для доступа в интернет». Если вы не используете прокси-сервер для выхода в интернет, установите точку возле Без прокси
Кэшированное веб-содержимое
Настройки с помощью которых можно задать объём временных данных загружаемых с интернета, которые затем будут храниться на жёстком диске компьютера и которые в дальнейшем могут использоваться при повторном обращении к ранее посещённым сайтам.
Если интернет очень медленный, то некоторую информацию браузеру проще и быстрее взять из сохранённого кэша, чем заново её загружать. Однако, старые механические жёсткие диски могут работать медленно. Если выставить большое значение дискового кэша на таком жёстком диске, чтение и запись данных из кэша может происходить очень медлено, из-за того, что записанные маленькие кусочки файлов будут разбросаны по всему диску и механическая часть его просто не будет успевать перестраиваться для быстрого чтения. Что в конечном итоге приведёт к медленной работе браузера и быстрому износу жёсткого диска.
Если у вас механический жёсткий диск, поставьте галку на Отключить автоматическое управление кэшем и ниже в Использовать под кэш не более задайте значение около 50-100 МБ.
Чем быстрее скорость интернета, тем меньше можно выбрать значение кэша.
Если у вас достаточно большой размер установленной в компьютер оперативной памяти, от 1ГБ, можете переключить хранение кэша с диска на оперативку (см. ниже опцию browser.cache.disk.enable).
Обновления
Обновления Firefox
Для Windows XP обновлений не будет. Поставьте точку возле Никогда не проверять наличие обновлений.
Для Windows XP обновлений не будет. Поставьте точку возле Никогда не проверять наличие обновлений.
Скрытые настройки Firefox
Здесь будут перечислены понятные большинству настройки из about:config
45.9esr, 48.0.2 и 52.9esr
accessibility.force_disabled
Поддержка доступности. Эта служба может предоставлять отдельным установленным в Firefox дополнениям некоторые инструменты самого браузера. Если у вас на панели вкладок никогда не отображался этот значёк , значит эта служба не используется и её можно отключить 1
alerts.disableSlidingEffect
Анимация уведомлений.
Отключение true
app.update.checkInstallTime
Отвечает за подсчет дней после обновления.
Отключить false
app.update.service.enabled
app.update.staging.enabled
Опции связанные с обновлением браузера. Firefox больше не будет обновляться, отключайте false
apz.drag.enabled *
Включив эту опцию true, прокрутка страницы будет более плавной. Функция может работать только если включены layers.async-pan-zoom.enabled и browser.tabs.remote.force-enable
apz.peek_messages.enabled *
Функция нужна если вывод изображения с компьютера на монитор или телевизор осуществляется через DisplayPort. Если в вашем компьютере нет или не используется DisplayPort, отключите эту опцию false
browser.aboutHomeSnippets.updateUrl
Если у вас домашняя страница «Начальная страница Mozilla Firefox». Под полем поискового запроса может отображаться различная подгружаемая информация с серверов Mozilla. Удалив ссылку эта информация не будет загружаться.
browser.cache.disk.enable
Параметр, отвечающий за использование дискового кэша.
При отключении false все временные файлы и элементы страниц загруженные из интернета будут записываться и храниться в оперативной памяти, а не на жёстком диске. Доступ к оперативной памяти происходит быстрее, соответственно и отображение веб-страниц так же может происходить быстрее.
Если у вас медленный жёсткий диск, быстрый безлимитный интернет и оперативной памяти более 1 — 2 гигабайт, можете попробовать отключить данный параметр. Однако, после этого обязательно проследите в Диспетчере задач (Alt + Ctrl + Delete) за процессом заполнения памяти во время использования браузера и других запущенных программ на компьютере. Даже в самых сложных ситуациях (большое количество одновременно открытых вкладок в браузере, просмотр видео, работающий антивирус и пр.) количество свободной памяти всегда должно оставаться несколько сотен мегабайт. Если у вас будет не так, включите обратно этот параметр true
browser.cache.disk.max_chunks_memory_usage
browser.cache.disk.max_priority_chunks_memory_usage * *
Изначально по умолчанию было задано значение приводившее к некоторым проблемам с кэшем. В новых версиях Firefox значение изменили на 40960. Измените 10240 на 40960 в обоих этих параметрах.
browser.download.animateNotifications
При выключении false не будет отображаться анимация большой синей стрелки, когда файл ставится на загрузку.
browser.eme.ui.enabled
Отключает показ уведомления о необходимости включения опций связанных с воспроизведением зашифрованного медиа контента. На Windows XP в браузере Firefox нет поддержки этих функций. Поэтому отключайте false
browser.fullscreen.animate
Анимация плавного движения верхней рамки за видимую часть экрана при переходе в полноэкранный режим. При выключении false переключение в полноэкранный режим будет сразу.
browser.migrate.chrome.history.limit
browser.migrate.chrome.history.maxAgeInDays *
Функции служат для импортирования записей из браузера Chrome в браузер Firefox. При большом количестве записей могли происходить ошибки. В новых версиях Firefox их исправили, дав первому параметру значение 2000, а второму 180. Если вы пользуетесь так же браузером Chrome, можете изменить эти значения в своём Firefox.
browser.pocket.enabled
Приложение для управления списком сохранённых статей.
Если не пользуетесь Pocket, отключайте false
browser.safebrowsing.allowOverride
browser.safebrowsing.blockedURIs.enabled
browser.safebrowsing.downloads.enabled
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_dangerous
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_dangerous_host
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_potentially_unwanted
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_uncommon
browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled
browser.safebrowsing.enabled
browser.safebrowsing.malware.enabled
browser.safebrowsing.phishing.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.safebrowsing.malware.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.safebrowsing.phishing.enabled
Функции защиты браузера от вредоносного содержимого сайтов. На момент официальной поддержки Firefox версий 45 — 52.9 работали. Имя (URL) сайта на который зашёл пользователь, сверялся с актуальными списками фишинга и распространителей различных вирусов. Что помогало защитить компьютер. Однако, в новых Firefox ссылки по которым обращается браузер на специальные серверы изменились, так же изменились «ключи» с помощью которых происходил «диалог» между браузером и 'этими серверами. С большой вероятностью, если не все, то большинство функций safebrowsing не работают в старых версиях Firefox.
Отключите их все false, скорее всего они уже бесполезны.
Крайне рекомендуется установить в браузер альтернативу этим функциям — расширение, например uBlock, и в его настройках не выключать основные списки фильтров (Malware domains, EasyList и RUS: RU AdList).
browser.safebrowsing.downloads.remote.timeout_ms
В новых версиях Firefox увеличено время паузы между запросами к специальному серверу Google с 10 до 15 секунд. Измените значение 10000 на 15000
browser.search.geoSpecificDefaults *
Функция работает только в версиях браузеров с локализацией США. Отключите эту функцию false, если у вас она включена (Firefox 52).
browser.search.geoip.timeout *
Настройка связанная с определением страны пользователя. Для предоставления ему варианта текста сайта на родном языке, а так же другой информации связанной с его страной. Время соединения, измените значение на 3000 как в новых Firefox, если у вас оно другое (для Firefox 45 и 48).
browser.selfsupport.url
Мнение пользователей Firefox о работе браузера. Отключить удалив полностью ссылку
browser.sessionhistory.max_total_viewers *
Firefox по умолчанию сохраняет в оперативной памяти некоторую часть содержимого сайтов которые вы посетили в течение одной сессии. Сделано это для того, что бы нажимая кнопки переключения страниц «вперёд» или «назад», открытые ранее в этой же вкладке страницы не загружались опять полностью из интернета, а быстро подхватывались из оперативной памяти.
Объём занимаемой памяти для этой функции браузер определяет сам (значение -1). Однако, если ваш Firefox съедает практически всю свободную оперативную память и компьютер начинает сильно тормозить, отключите эту функцию установив значение 0
browser.sessionstore.interval
Параметр отвечает за периодичность сохранения сессии на диск во время работы Firefox. Цель — восстановление открытых вкладок и набранного текста в ещё не отправленных сообщениях после аварийного закрытия браузера и его повторного запуска. Это бывает полезно если вы часто пишите длинный текст в браузере, и перед его отправкой Firefox с частой периодичность самопроизвольно закрывается с ошибкой. По умолчанию Firefox сохраняет данные сессии через каждые 15 секунд (значение 15000 миллисекунд). Если с вашим Firefox всё впорядке в плане стабильности работы, можете изменить значение на 1800000 (30 минут). В некоторых случаях, после изменения этого параметра в сторону увеличения, браузер работает немного быстрее и реже подлагивает.
browser.shell.checkDefaultBrowser
Проверка является ли Firefox браузером по умолчанию.
Отключение проверки false
browser.shell.skipDefaultBrowserCheckOnFirstRun
После первого запуска браузера, в последующих запусках, не проверять является ли Firefox браузером по умолчанию.
Если ваш Firefox — браузер по умолчанию, отключите проверку, переключив эту опцию в true
browser.slowStartup.notificationDisabled
При включении true, не будет измеряться время запуска браузера и не будет выводиться предупреждение, если он медленно стартует.
browser.startup.homepage_override.mstone
После обновления браузера, Firefox может показать дополнительную вкладку рядом с вашей обычной страницей, чтобы предложить больше информации об изменениях или новых функциях, включенных в обновление. Отключить ignore
browser.tabs.animate
Анимация вкладок. При закрытии центральной вкладки, правая плавно подползает к левой. При отключении false перемещение вкладок будет моментальное.
browser.tabs.crashReporting.sendReport
Отправка отчёта о падении вкладки в браузере. Можно отключить false
browser.tabs.remote.autostart.2
Сразу после запуска, Firefox проверяет версию винды (XP в блок листе) и расширения на совместимость с многопроцессным режимом работы браузера. В 48.0.2 и 52esr многопроцессный режим по умолчанию выключен. Отключите эту не нужную проверку совместимости false
browser.tabs.remote.force-enable (этот параметр создаётся как логическое)
Принудительное включение в Firefox многопроцессного режима работы. Браузер и отображаемые страницы в целом работают быстрее. Однако, увеличится потребление памяти и процессор будет нагружаться немного больше обычного. Так же, при включении многопроцессности могут плохо работать или вообще не работать некоторые установленные в браузер дополнения.
Более подробно о том, что такое многопроцессность и как её включить можно почитать здесь https://habr.com/post/355142/
После включения true и перезапуска браузера, посмотрите будет ли справляться Firefox с большинством вами посещаемых сайтов. Если вас что-то не устроит в многопроцессном режиме работы браузера, отключите его false
browser.taskbar.lists.enabled
Не работает в Windows XP. Отключайте false
browser.uitour.enabled
Тур по новинкам Firefox. Отключить false
camera.control.face_detection.enabled
Функция обнаружения лица с видео веб-камеры. Скорее всего применяется в WebRTC. Отключение false
canvas.filters.enabled * *
Функция позволяет увидеть определённые графические эффекты на изображениях, если разработчик сайта пременил эти эффекты. Включена по умолчанию с Firefox 49. Если у вас она отключена, включите её true
canvas.capturestream.enabled
Механизм транслирования медиаэлементов в WebRTC. Отключение false
datareporting.healthreport.logging.consoleEnabled
datareporting.healthreport.service.enabled
datareporting.healthreport.uploadEnabled
datareporting.policy.dataSubmissionEnabled *
Телеметрия. Отключить false
device.sensors.enabled
Позволяет через javascript получить доступ к датчикам устройства. Например, в мобильном Firefox можно получать информацию с датчика приближения. Если нет ни каких датчиков, либо доступ Firefox к ним вам не нужен, отключайте false
devtools.cache.disabled
devtools.debugger.enabled
devtools.fontinspector.enabled
devtools.inspector.enabled
devtools.memory.enabled
devtools.netmonitor.enabled
devtools.performance.enabled
devtools.remote.wifi.scan
devtools.remote.wifi.visible
devtools.styleeditor.enabled
devtools.tilt.enabled
devtools.toolbar.enabled
devtools.webide.enabled
Инструменты разработчика, используются при создании веб контента. Обычному пользователю эти возможности не нужны. Отключить можно всё false, кроме devtools.cache.disabled — это отключается true
К слову в новых версиях Firefox появился devtools.enabled, позволяющий отключить весь devtools изменением одной настройки.
dom.animations-api.core.enabled *
Один из способов отрисовки анимированных элементов на веб-странице. Метод принят как веб-стандарт и включен по умолчанию в новых версиях браузеров. Желательно включить эту функцию true
dom.battery.enabled
Отслеживание состояние батареи. Если используется стационарник, отключайте false
dom.details_element.enabled *
Функция позволяет показывать и скрывать текст под спойлером, если на сайте используется этот метод. По умолчанию включена начиная с Firefox 49. Включите её true если у вас Firefox 48.0.2
dom.disable_window_status_change * *
Функция запрещает сайтам изменять текст строки состояния браузера. Видимо, раньше были случаи использования этой строки для показа текстовой рекламы или мелкого хулиганства. Начиная с Firefox 46 функция включена по умолчанию true. Если у вас Firefox 45, можете так же её включить.
dom.event.clipboardevents.enabled
Позволяет сайту следить за действиями пользователя, когда он копирует выделенный текст с веб страницы и затем, определённым образом, подсунуть к скопированному тексту в буфер обмена дополнительно строку, например "… Подробнее на httрs://....."..
Если вам попадаются такие сайты на которых приходится копировать текст, и затем при вставке скопированного текста в конце автоматически добавляется такая вот ерунда, которая вам не нужна или мешает, отключите эту функцию false.
Лишь на некоторых сайтах могут возникнуть проблемы с копированием и вставкой текста из-за её отключения.
dom.event.highrestimestamp.enabled * * *
Функция позволяет сайту быстрее взаимодействовать с браузером. Включена по умолчанию в новых Firefox и Chrome. Включите её true
dom.gamepad.enabled
Нет геймпада — отключить false
dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled
Асинхронная прорисовка объектов на веб-странице плагином Flash Player. Улучшенная стабильность и производительность работы этого плагина. Если вы устанавливали в браузер Flash Player от 23 версии или более новый, можете её включить true
dom.ipc.plugins.asyncInit.enabled
Асинхронная инциализация плагинов. При включении true этой функции, запуск плагина на веб-странице (например Flash плеера) будет происходить немного быстрее.
dom.ipc.plugins.flash.subprocess.crashreporter.enabled
dom.ipc.plugins.reportCrashURL
Отправка отчётов о падении плагинов. Можно отключить false
dom.ipc.processCount
Для Firefox можно задать количество дополнительных процессов если в браузере будет включен многопроцессный режим (см. browser.tabs.remote.force-enable).
По умолчанию значение равно 1. Это значит, что к первому основному процессу добавится ещё один дополнительный и всего процессов будет 2. В интернете рекомендуют устанавливать значение равное количеству ядер в процессоре или количеству потоков в процессоре (см. javascript.options.shared_memory).
Не рекомендуется изменять значение этой опции, если в вашем компьютере установлено менее 1,5 — 2 гигабайтов оперативной памяти.
dom.ipc.processHangMonitor
dom.ipc.reportProcessHangs
Firefox следит за временем загрузки каждой страницы, и если она загружается очень долго, в верху может появиться уведомление «Веб-страница замедляет ваш браузер...». Как правило, это уведомление появляется из-за очень медленного интернет соединения, плохой совместимости установленных дополнений или вирусов. Если у вас с загрузкой страниц таких проблем не возникает или вы знаете причину возникшей у вас проблемы, но не знаете как её решить, можете отключить мониторинг страниц и показ этого уведомления false
dom.indexedDB.logging.details
dom.indexedDB.logging.enabled
Функции для веб-разработчиков. Можно отключить false
dom.mapped_arraybuffer.enabled *
Не работает в Windows. Отключите эту функцию false
dom.maxHardwareConcurrency * *
Firefox может автоматически определять сколько ядер или потоков имеет процессор в компьютере, что бы затем оптимально распределить выполняемые задачи при обработке веб-контента. Можете перестраховаться (если сомневаетесь, что браузер правильно определил возможности вашего процессора) и ограничить в ручную это значение. Количество потоков можно посмотреть в «Диспетчере задач» Windows (смотрите javascript.options.shared_memory)
dom.mms.requestStatusReport
dom.mms.requestReadReport
dom.mms.retrieval_mode
Мультимедийные сообщения mms. Работает на Android устройствах с возможностью принимать вызов.
Оключить установив для двух первых параметров false, а для последнего never
dom.permissions.enabled *
В Firefox 45 включите true эту опцию, для лучшего взаимодействия браузера и веб-сервера. Включена по умолчанию начиная с Firefox 46.
dom.requestIdleCallback.enabled
Механизм позволяющий отложить вызов функции на время, когда браузер будет находится в состоянии простоя (idle). Например, при помощи данной возможности можно организовать выполнение низкоприоритетных и фоновых задач, без их негативного влияния на выполнение чувствительных к задержкам операций, таких как вывод анимации и ввод.
В новых версиях Firefox эта опция включена по умолчанию. Включите её true
dom.select_events.enabled * *
Функция с помощью которой на некоторых сайтах можно автоматически копировать и переносить выделенный мышкой текст или другие элементы в специальные поля для вставки. Начиная с Firefox 52 и в других браузерах эта функция включена по умолчанию. Включите её true, если у вас она выключена.
dom.serviceWorkers.enabled
Некоторые сайты, поддерживающие Service Workers могут загружать на компьютер пользователя определённую информацию, которая может отобразиться в браузере только после пропадания связи компьютера с интернетом. Например, вылезет окно уведомления, что пропало подключение к сети. Так же с помощью этой функции сайт может сохранить на компьютере пользователя некоторые элементы самой веб-страницы. Если связь с интернетом исчезнет, определённая навигация и действия на открытой веб-странице могут быть ещё доступны в режиме оффлайн.
Для стационарных компьютеров и ноутбуков со стабильной связью (без частых дисконнектов) эта функция бесполезна, можете отключить её false
dom.storageManager.enabled *
Функция нужна для взаимодействия браузера с некоторыми сайтами. Сайты перед загрузкой данных могут спросить у браузера, например, сколько свободного пространства имеется в памяти компьютера и сколько они могут использовать под свои нужды. Функция включена по умолчанию во всех новых версиях различных браузеров. Включите её true
dom.vibrator.enabled
Позволяет использовать вибрацию, если на устройстве установлен вибромотор.
Отключение false
dom.w3c_pointer_events.enabled * *
Механизм взаимодействия изображения с перемещением мыши, тачпада или тачскрина. Уменьшает подлагивания при прокрутке страницы. Включен в новых версиях Firefox и других браузерах по умолчанию. Включите эту опцию true
dom.w3c_touch_events.enabled
Функция для устройств (в основном ноутбуки) с тачпадом, сенсорным экраном или трекболом.
Если ничего из этого нет в вашем компьютере, отключите, установив значение 0
dom.workers.maxPerDomain *
Функция определяет количество рабочих потоков выполняемых одновременно. По умолчанию в новых Firefox это значение огромное 512, и выбиралось, судя по всему из условия, что у большинства пользователей в браузере работает многопроцессный режим и аппаратное ускорение, стоит процессор с большим количеством ядер. То есть, современные конфигурации ПК способны одновременно обрабатывать большой объём вычислений.
Для старого компьютера с одноядерным процессором, в котором Firefox работает в однопроцессном режиме и без аппаратного ускорения, желательно установить значение функции равное 8. А для чуть более быстрых (двухъядерных или двухпоточных) значение 20.
experiments.enabled
experiments.supported
Сбор дополнительной телеметрии для некоторых специальных дополнений. Если индикатор experiments.activeExperiment находится в положении false, значит нет таких дополнений. Функции можно отключить false
extensions.blocklist.enabled
Если вы, к примеру, установили старую версию флешплеера. Firefox отключит этот плагин, написав об этом предупреждение. Что бы Firefox не проверял актуальность дополнений, отключите эту функцию false
extensions.e10sBlocksEnabling
Блокировка многопроцессного режима при несовместимости с установленными дополнениями. Так как многопроцессность в XP включается только принудительно, эта функция никогда не будет работать правильно. Отключайте false
extensions.getAddons.cache.enabled
Менеджер дополнений собирает информацию о каждом установленном дополнении и даёт возможность получать персонализированные рекомендации в панели «Получить Дополнения». Отключение false
extensions.getAddons.showPane (этот параметр создаётся как логическое)
Если вы не собираетесь устанавливать дополнения через about:addons «Получить дополнения», можете убрать этот пункт из меню. Создайте и установите эту функцию в false
extensions.interposition.enabled * *
Данная функция служит для совместимости с многопроцессным режимом работы старых расширений, которые могут работать только в однопроцессном режиме.
Если ваш браузер работает в однопроцессном режиме, или же в многопроцессном (создавался и включался параметр browser.tabs.remote.force-enable), но все установленные расширения взяты с обновлённого сайта addons.mozilla.org, отключите эту функцию false
extensions.pocket.enabled
Приложение для управления списком сохранённых статей.
Если не пользуетесь Pocket, отключайте false
extensions.ui.experiment.hidden *
После установки некоторых экспериментальных дополнений от Mozilla, их можно было скрыть/не показывать в менеджере дополнений браузера. Наверняка у вас таких дополнений нет, включите эту опцию true
extensions.update.autoUpdateDefault
Автоматическая установка обновлений для имеющихся дополнений.
Если не планируете обновлять дополнения, либо авторы дополнений перестали делать новые версии, или же желаете контролировать процесс установки обновлений в ручную, отключите этот параметр false
extensions.update.enabled
Не собираетесь обновлять ваши установленные дополнения, отключите проверку их автоматического обновления false
full-screen-api.unprefix.enabled * *
Функция позволяет на некоторых сайтах открыть видео или картинку на весь экран нажав на клавиатуре клавишу «Enter». По умолчанию включена в последних версиях различных браузеров. Включите её true
full-screen-api.warning.timeout
При открытии видео на полный экран может появится надпись "… теперь находится в полноэкранном режиме". Что бы эта надпись не появлялась установите значение 0
geo.enabled
Посылать при соответсвующем запросе сайтам информацию о вашем местоположении. В некоторых случаях эта функция нужна, если вы посещаете сайты через зарубежные VPN или прокси-серверы. Обычно, сайт узнаёт ваше местоположение без каких-либо запросов по IP адресу компьютера пользователя. Можно отключить false.
Только в очень редких случаях, отключение этой функции может вызвать ошибки в работе с некоторыми сайтами. Для каждого такого сайта индивидуально, так же как и в примере с privacy.trackingprotection.enabled, можно включить эту функцию.
gestures.enable_single_finger_input
Функция для компьютеров с сенсорным экраном. В Windows XP не работает.
Отключайте false.
gfx.canvas.azure.backends
Обработка векторной графики. По разным мнениям cairo на WinXP работает быстрее чем skia. Удалите direct2d1.1 и skia, оставив cairo.
gfx.canvas.skiagl.dynamic-cache
В Windows не работает. Отключайте false
gfx.content.azure.backends
Обработка векторной графики. Данная настройка сильно влияет на сглаживание шрифтов. Если у вас старый монитор с крупным зерном пикселя, удалите direct2d1.1 и skia, оставив cairo. Дополнительно в настройках Windows XP через путь Пуск --> Панель управления --> Экран --> вкладка Оформление --> кнопка Эффекты, опция Применять следующий метод сглаживания экранных шрифтов, вместо значения Clear Type переключите на Обычный.
В некоторых случаях, размытость шрифтов можно убрать отключив дополнительно функцию которая разрешает веб-сайтам использовать свои шрифты вместо установленных, попробуйте изменить значение опции browser.display.use_document_fonts на 0
gfx.direct2d.disabled
Отключение возможности работы с Direct2D. Поддержка Direct2D возможна только начиная с DirectX10. На Windows XP Direct2D не работает, отключайте true
gfx.direct2d.use1_1
На Windows XP Direct2D не работает, отключайте false
gfx.font_rendering.graphite.enabled *
Cистема формирования шрифтов на базе библиотеки Graphite2. Необходима для правильного отображения необычных шрифтов. Эта функция включена по умолчанию начиная с Firefox 49. Если у вас она выключена, включите её true
gfx.work-around-driver-bugs
Функция для macOS. В Windows бесполезна, отключайте false
gl.msaa-level *
Функция определяет степень сглаживания линий трёхмерных объектов когда на веб-странице используется WebGL. По умолчанию значение 2. Если ваш браузер обрабатывает WebGL слабым процессором, а не видеокартой (смотрите ниже раздел «Драйверы» --> «Видеокарта» --> «Пару слов о WebGL»), можете отключить сглаживание, установив значение 0
image.animation_mode
Эту опцию желательно изменять только на очень слабых компьютерах уровня Pentium 3, которые чувствительны к любой нагрузке на процессор.
Для отображаемых на веб-странице анимированных GIF файлов (в основном они присутствуют на форумах и чатах в виде аватарок и смайлов) можно задать следующие параметры просмотра
none — не показывать анимацию
once — показывать анимацию только один раз, после загрузки страницы
normal — показывать анимацию (по умолчанию)
Но учтите, что некоторые картинки могут поменять свой смысл, как например этот смайл если будет выставлен none или once.
Вместо изменения параметров этой функции, можно поставить расширение Toggle animated GIFs. В его настройках включить Pause GIFs by default, включить Auto-play on hover и установить — and stop again when в положение unhovering. Анимация картинки будет проигрываться только при наведении на неё стрелки мыши, и останавливаться если стрелку отвести в сторону.
intl.tsf.enable *
Функция применяется для исправления отображения китайских и японских иероглифов в тексте.
В Windows XP не работает, отключайте false
javascript.options.shared_memory
Возможность обработки некоторого кода страницы в несколько потоков. Что может ускорить отрисовку страницы в целом.
Данную опцию желательно включить true на компьютерах с процессором у которого несколько ядер или одно ядро, но имеется функция Hyper-threading. Узнать поддерживает ли ваш процессор многопоточность, можно посмотрев в Диспетчере задач (Alt+Ctrl+Del) во вкладке Быстродействие. Если в окне Хронология загрузки ЦП отображается 2 или более графика, ваш процессор поддерживает многопоточность
javascript.options.wasm
javascript.options.wasm_baselinejit
WebAssembly — новый веб стандарт. Поддержка его включена в большинстве популярных браузеров. Начиная с Firefox 52 эти опции по умолчанию включены. Однако, в 52 ESR их не включали, возможно из-за того, что на тот момент не совсем ясна была судьба этой перспективной разработки.
Желательно включить true поддержку WebAssembly.
layers.amd-switchable-gfx.enabled
Правильное определение используемой в Firefox видеокарты (например встроенной или дискретной) в случаях если в компьютере установлена графика ATI/AMD и дополнительно ещё какая-нибудь другая, например Intel или Nvidia. Исли у вас нет видеокарты ATI/AMD, либо она единственная — отключите эту функцию false
layers.async-pan-zoom.enabled
Асинхронное панорамирование/зум. Достаточно сильно влияет на производительность браузера. Функция по умолчанию включена, но становится активной только если включён многопроцессный режим (создан и установлен в true параметр browser.tabs.remote.force-enable).
Из преимуществ:
В включённом состоянии, Firefox немного более живее работает и прокрутка страниц может быть более плавной.
Из недостатков:
Увеличенная нагрузка на процессор, дополнительно до 10-20%.
Ошибки в работе браузера, если включено аппаратное ускорение.
По этому, в случаях когда у вас работает аппаратное ускорение или не включен многопроцессный режим, желательно отключить эту опцию false
layers.componentalpha.enabled
Функция субпиксельного сглаживания изображения, выполняемая видеокартой. На Windows XP работает только в однопроцессном режиме с включенным аппаратным ускорением.
Если у вас Firefox работает в многопроцессном режиме с включённым аппаратным ускорением, или в режимах без аппаратного ускорения, отключите эту функцию false
layers.d3d11.disable-warp
На Windows XP d3d11 не работает, меняйте значение на true
layers.deaa.enabled
Не работает с Windows. Отключить false
layers.gralloc.disable
Не работает с Windows. Отключить true
layers.prefer-d3d9
Отдавать предпочтение DirectX 9.
Так как Firefox в Windows XP может работать только с DirectX 9, этот параметр можно включить true
layers.shared-buffer-provider.enabled *
Если в браузере работает аппаратное ускорение, включив эту опцию true, некоторые элементы 2D и 3D анимации на веб-странице могут обрабатываться значительно быстрее.
layout.css.background-clip-text.enabled * *
Функция применяется для правильного отображения художественно оформленного текста. В Firefox включена по умолчанию начиная с 49 версии браузера. Включите её true, если у вас Firefox 48.
layout.css.clip-path-shapes.enabled * *
Функция с помощью которой изображение на веб-странице может отображаться определённым образом. В новых версиях Firefox и других браузерах она включена по умолчанию. Включите её true
layout.css.contain.enabled *
С помощью этой функции отображение страниц после их загрузки может происходить быстрее. В новых версиях Firefox и других браузерах она включена по умолчанию. Включите её true
layout.css.float-logical-values.enabled *
Эта функция позволяет правильно показывать размещённые объекты на веб-странице в независимости от разрешения или размера экрана. Включена по умолчанию в новых Firefox. Включите её так же true
layout.css.font-display.enabled *
Функция позволяет отображать системные шрифты винды на веб-странице, если сайт по каким-то причинам долго не может отгрузить браузеру свои шрифты. В некоторых случаях, отображение страницы во время её загрузки может происходить быстрее. Опция включена по умолчанию в новых Firefox. Включите её true
layout.css.grid.enabled * *
Эта функция служит для лучшей совместимости и правильного отображения веб-страниц, которые написаны с применением кода для современных версий браузеров. Начиная с Firefox 52 она включена по умолчанию. Включите её true, если у вас она выключена.
layout.css.grid-template-subgrid-value.enabled *
Новая функция разметки сетки с веб-элементами на странице. Служит для более простого (в плане написания кода программистами) подхода к оформлению сайта. Начиная с Firefox 71 она включена по умолчанию. Для правильного отображения страницы включите её true
layout.css.prefixes.webkit * *
Некоторые программисты не охотно тестируют работу своих сайтов в Firefox и других менее популярных браузерах, ориентируясь только на Chrome. Для лучшей совместимости с такими сайтами в Firefox была создана эта функция, которую в версии 49 включили по умолчанию.
Если у вас она выключена, включите её true
layout.css.report_errors
Анализатор CSS. Функция полезна для веб-разработчиков и не нужна обычным пользователям. Отключить false
layout.css.shape-outside.enabled * *
Свойство CSS shape-outside позволяет автоматически переносить текст вокруг сложных объектов. Текст как бы обволакивает изображение. Почти во всех новых браузерах включено по умолчанию. Включите его true
layout.css.text-combine-upright.enabled *
Функция для правильного отображения текста написанного вертикально. Включена по умолчанию с Firefox 48. Включите её true, если у вас Firefox 45.
layout.css.text-emphasis.enabled *
Позволяет увидеть маркеры/метки (если они есть) в написаном тексте. Функция включена по умолчанию начиная с Firefox 46, если у вас 45, включите её true
layout.css.touch_action.enabled
Cвойство touch-action CSS определяет, может ли пользователь взаимодействовать с элементом на экране с помощью касаний, используя стандартные возможности браузера, а также как это будет происходить.
Если на вашем компьютере нет сенсорного экрана — отключите эту функцию false
lightweightThemes.update.enabled
Автоматическое обновление тем оформления. Если не нужно, отключите false
loop.enabled
Только для 48.0.2
Cервис Hello, позволял совершать голосовые и видеозвонки с помощью компонента WebRTC. Поддержка Hello прекращена в Firefox 49. Для удаления этого севиса из браузера не отключайте loop.enabled, а наберите в адресной строке about:performance, нажмите кнопку Disable и перезапустите браузер. Firefox удалит из себя не только Hello, но и настройки с ним связанные. Аналогично можно поступить с Pocket.
media.block-autoplay-until-in-foreground
media.block-play-until-visible
Браузер перестанет автоматически запускать аудио и видео в фоновых вкладках, к которым с момента открытия вы ещё ни разу не обращались, если присвоите этим параметрам значение true
media.cache_readahead_limit
media.cache_resume_threshold *
Функции связанные с подгрузкой следующих частей видео по мере его просмотра, например на Youtube или других видео площадках.
Для более корректной работы с видео, в новых Firefox были изменены значения этих двух опций. Измените значение первой на 60, а второй 30.
media.eme.apiVisible
Не работает c Windows XP. Отключить false
media.eme.enabled
Отключите false, если ваш процессор не поддерживант SSE2 и/или вы не устанавливали в браузер «Плагин расшифровки контента Primetime, предоставленный Adobe Systems, Incorporated»
media.encoder.webm.enabled
Функция предназначена для кодирования (не путать с декодированием) видео в формат webm. Используется скорее всего в видеочатах WebRTC. На проигрывание браузером видео в формате webm, отключение этой функции ни как не влияет. Можете отключить false
media.ffvpx.enabled *
Эта функция связана с декодированием видео. По умолчанию в Firefox видео закодированное в VP8 или VP9 (основной формат видеороликов используемых на Youtube) декодируется лёгким декодером ffvpx. Однако, видео в большом разрешении, например 720p или 1080p, декодируясь ffvpx может проигрываться притормаживая, при том что в «Диспетчере задач» (Ctrl + Alt + Del) максимальная загрузка процессора может быть всего 50-60%. Возможно это связано с какой-то особенностью реализации кодека ffvpx. В любом случае, можно попытаться избавиться от этих подтормаживаний при проигрывании видео, хоть и нагрузка на процессор при проигрывании видеороликов немного увеличится.
Отключив эту функцию false, вместо декодера ffvpx будет использоваться декодер libavcodec. При использовании libavcodec запинания в видео будут происходить только когда ваш процессор будет нагружен под 100%.
media.getusermedia.aec_enabled
media.getusermedia.browser.enabled
media.getusermedia.noise_enabled
media.getusermedia.screensharing.enabled
Функции используются для получения доступа к микрофону и/или вебкамере. Необходимы для организации потокового вещания, а так же аудио или видео чатов в Firefox. По сути являются частью WebRTC. Не нужно — отключайте false
media.gmp-manager.cert.checkAttributes
Проверка актуальности установленных GMP плагинов. Так как обновлений GMP плагинов для Wondows XP уже не будет, после установки «Плагина расшифровки контента Primetime, предоставленного Adobe Systems, Incorporated», или если он не будет устанавливаться, эту функцию можно отключить false
media.gmp-manager.cert.requireBuiltIn
Проверка сертификатов установленных GMP плагинов. Для Windows XP есть только 2 GMP плагина, которые не будут обновляться. Проверять, по большому счёту, нечего и незачем. После установки «Плагина расшифровки контента Primetime, предоставленного Adobe Systems, Incorporated», или если он не будет устанавливаться, эту функцию можно отключить false
media.gmp.trial-create.enabled
Тестовая проверка установленных GMP плагинов, поддерживают ли они декодирование H264. Так как для XP существует всего два GMP плагина и все они поддерживают декодирование H264, эта функция является бесполезной, отключите её false
media.gmp-widevinecdm.enabled
media.gmp-widevinecdm.visible
Widevine CDM модуль, с помощью которого возможно просматривать закодированный защищённый авторскими правами медиа-контент. Widevine CDM в основном применяется для работы с платными сервисами потокового вещания, например такими как Netflix, Spotify и другими.
В Windows XP не работает, отключить false
media.hardware-video-decoding.enabled
Не работает с Windows XP. Отключить false
media.mp4.enabled
media.mediasource.mp4.enabled
На компьютерах с процессором без поддержки SSE2 инструкций в Windows XP эти функции не будут работать. Отключите их false, если у вас установлен такой процессор.
media.navigator.enabled
Используется для записи звука с микрофона, изображения с вебкамеры и screen sharing (доступ удаленного компьютера к порции экрана). Если всё это не использется, отключите false
media.ondevicechange.enabled
Функция слежения браузером за вновь подключёнными или отключёнными медиа устройствами, например такими как веб-камера или микрофон. Применяется в WebRTC.
Если не используете камеру и/или микрофон в Firefox — отключайте false
media.peerconnection.enabled
WebRTC. Не пользуетесь — отключайте false
media.seekToNextFrame.enabled *
Функция делает более стабильным воспроизведение видео, если на сайте с видео используется этот метод. В новых Firefox включена по умолчанию. Возможно, на каких-то сайтах она уже применяется. Включите её true
media.suspend-bkgnd-video.enabled *
Функция позволяет временно отключить декодирование видео, оставив только звук, в непросматриваемой вкладке. Например, если на Youtube вы открыли видео какого-нибудь концерта, и затем переключились на другую вкладку, звук с этого видео будет проигрываться, а вот процесс декодирования и отрисовки картинки видео приостановится до того момента когда вы обратно переключитесь на вкладку с видеороликом. Этот механизм позволяет существенно разгрузить процессор компьютера если звук с проигрываемого видео звучит как бы фоном, а в это время вы продолжаете сёрфить в интернете. Остановка и возобновление декодирования видео происходит через пару секунд после переключения вкладок.
Если на вашем компьютере возможно просматривать видео в браузере, включите эту функцию true
media.video_stats.enabled *
Отвечает за сбор и отправку статистики о воспроизведении видео (кол-во пропущенных/отрендеренных кадров, и т.д). Отключите false
media.webspeech.synth.enabled
Нужен для распознавания и синтеза речи.
Отключение false
media.webvtt.regions.enabled *
Функция позволяет просматривать текст титров в проигрываемом видео. В новых Firefox по умолчанию включена. Включите её true
media.wmf.enabled
media.windows-media-foundation.allow-d3d11-dxva
DirectX11 и windows media foundation на Windows XP не работают.
Отключить false
mousebutton.4th.enabled
mousebutton.5th.enabled
Использование в Firefox дополнительных кнопок мыши. Для обычных трёхкнопочных мышей (левая и правая кнопки + колёсико) можно отключить false
narrate.enabled
Функция зачитывания текста при помощи синтезированной речи в режиме чтения. Прикольная штука. Жаль что только на английском. Не понимаете английский язык — отключайте false
network.allow-experiments
Сбор различной сетевой статистики работы браузера. Как правило тестируемых нововведений. В разных версиях Firefox может собираться разная информация.
Можете отключить эту телеметрию false
network.captive-portal-service.enabled
Captive portal. В общественных беспроводных Wi-Fi сетях (кафе, вокзалы и т.д.) при подключении ноутбука, прежде чем начинать пользоваться интернетом, очень часто необходимо согласиться с некоторыми условиями или пройти авторизацию. Если интернет не доступен определённое время, Firefox делает перенаправление на страницу авторизации сервиса.
Для не передвижного компьютера постоянно подключённого к интернету проводом или через свой Wi-Fi эту функцию можно выключить false
network.dns.disableIPv6
Если нет подключения по IPv6 протоколу — отключить true
network.dns.disablePrefetch
Эта опция позволяет Firefox для каждой ссылки на загруженной странице заранее узнавать её IP адрес у DNS сервера (на всякий случай, если вы решите ее нажать). Таким образом следующие странички должны открываться немного быстрее.
Однако, если у вас совсем слабый компьютер и/или очень медленный нестабильный выход в интернет (например слабый сигнал Wi-Fi), время загрузки страницы наоборот может увеличиться, а не уменьшиться. В этом случае отключите эту настройку true
network.http.enablePerElementReferrer *
В Firefox 45 и 48 включите true эту опцию, для лучшего взаимодействия браузера и веб-сервера. Включена по умолчанию начиная с Firefox 50.
network.notify.changed
Функция проверяет (по умолчанию каждые 5 секунд) не изменились ли параметры сетевого подключения компьютера.
Это необходимо, например, если вы не отключая ноутбук и не закрывая браузер, отключитесь от одной точки доступа Wi-Fi и переместившись в другое место автоматически подключитесь к другой точке доступа Wi-Fi, которая назначит другие настройки сетевого подключения вашему компьютеру. Firefox автоматически обнаружит изменения и переключится на новые параметры.
Для стационарного компьютера, или компьютера который выходит в интернет всё время через одно и тоже сетевое подключение, или одну и ту же Wi-Fi точку доступа, эту опцию можно отключить false
network.predictor.enabled
Механизм, который в некоторых случаях может ускорить загрузку веб-страниц. Firefox устанавливает соединения с ранее посещёнными сайтами, на которые, по его предположению, может перейти пользователь.
На медленных слабых компьютерах опцию можно отключить false, а на компьютерах где веб-страница загружается и отрисовывается достаточно быстро — желательно оставить включённой true
network.prefetch-next
Отвечает за предварительную загрузку Firefox-ом некоторых ссылок, которые сайт считает наиболее вероятным следующим шагом пользователя. Включение данного параметра небезопасно, приводит к лишнему трафику и большей загрузке оперативной памяти. Если у вас не безлимитный медленный интернет, оперативки в притык и вам не нужно что бы Firefox лез туда, куда его не просят, отключите эту функцию false
network.http.spdy.timeout
Таймаут SPDY соединения. В новых Firefox значение изменено с 180 на 170. Можете так же изменить это значение у себя.
network.http.speculative-parallel-limit
Предварительные соединения с сайтами, когда пользователь наводит мышь на пиктограмму на странице «Новая вкладка» или пользователь начинает поиск в панели поиска, или в поле поиска на странице «Дом» или «Новая вкладка». В случае, если пользователь затем перейдет на этот сайт, сайт может загрузиться быстрее, поскольку некоторые действия уже начались заранее.
На слабых компьютерах желательно отключить эту функцию 0
network.warnOnAboutNetworking
В Firefox на специальной странице about:networking есть возможность посмотреть сетевую статистику (к каким сайтам подключён браузер, их IP адреса, количество переданной информации и другое). Перед её открытием появится шуточное предупреждение «Всё это очень экспериментально. Не используйте без присмотра взрослых.»
Что бы это предупреждение не появлялось, переключите опцию в false
nglayout.initialpaint.delay (этот параметр создаётся как целое) *
Задержка перед началом отрисовки загружаемой веб-страницы в миллисекундах. По умолчанию задано значение 250. Однако, если у вас быстрый (более 2 мбит) и стабильный интернет, можете уменьшить значение до 150. При малых значениях (5 — 10) отрисовка отображаемой страницы может начаться даже сразу после клика по ссылке, однако, если некоторые элементы страницы не будут успевать подгрузится до окончательной отрисовки, браузер может заново перерисовать выводимое изображение, что в общем итоге может не ускорить, а замедлить время до полного отображения веб-страницы.
Только на очень слабых компьютерах и/или с медленным и не стабильным интернет-соединением (например Wi-Fi c плохим качеством сигнала) этот параметр лучше не трогать.
plugin.load_flash_only
В новых версиях Firefox поддержка NPAPI плагинов таких как Adobe Acrobat, Silverlight, Java, Unity Player, Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library, Microsoft Windows Media Player Firefox Plugin и Microsoft DRM была удалена. Если вы не устанавливали или не пользуетесь ими, можете отключить поиск и подключение Firefox к этим плагинам, включив эту опцию в true
plugin.scan.WindowsMediaPlayer *
Firefox по умолчанию ищет и подключает плагин Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library. В значение этой опции указывается минимальная версия плагина которая может быть использована. Если вы не пользуетесь этим плагином (смотри ниже раздел Плагины -> Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library), можете сделать так, что бы Firefox к нему не подключался, установив значение этой опции 12.0
plugin.scan.plid.all *
Начиная с Firefox 69 и в других браузерах плагин Flash Player не будет работать, его поддержка будет удалена. Предполагается, что все сайты которые до сих пор использовали Flash перейдут на HTML5.
Если вы не устанавливали или не пользуетесь плагином Flash Player, а так же плагинами RealPlayer и Java, можете сделать так, что бы Firefox не искал и не подключался к ним, установив значение false
plugins.rewrite_youtube_embeds
YouTube предоставлял две версии кода для вставки видео на сайты, на флеше и на html5. На некоторых сайтах вставлен код для флеша, и браузер подменяет его на код для html5.
Эта функция работает только при отсутствии установленного Flash-плагина. Если будет устанавливаться Flash player, отключите её false
print.print_via_parent *
Функция может работать только в многопроцессном режиме браузера (создавалась и включалась опция browser.tabs.remote.force-enable). Если ваш браузер работает в однопроцессном режиме — отключите эту функцию false
print.use_simplify_page *
Включение этой опции добавляет в настройки меню печати браузера дополнительную кнопку «Упростить страницу», когда веб-страница подготавливается для вывода на печать. Если установить галку возле «Упростить страницу» Firefox уберёт всё медиа, элементы навигации и другие фрагменты сайта, оставив только интересующий пользователя материал. Текст автоматически увеличится и выровнится по центру. Если к вашему компьютеру подлючен принтер, можете включить эту опцию true. Не со всеми веб-станицами это работает, а только с теми которые совместимы с «Видом для чтения», в конце адресной строки появляется значёк книги . Что бы эта функция могла работать, reader.parse-on-load.enabled должен быть в true
privacy.popups.disable_from_plugins *
Функция позволяет в некоторых случаях открывать всплывающие окна в браузере, даже если они запрещены. Однако многие сайты злоупотребляли этой возможностью. И в новых версиях Firefox эту возможность закрыли по умолчанию. Можете поступить аналогично, установив для этой опции значение 3
privacy.trackingprotection.enabled
Функция Tracking Protection позволяет заблокировать отслеживание ваших действий в сети интернет через внедрённый в страницы сторонний контент.
Включение trackingprotection в ряде случаев позволяет так же увеличить скорость загрузки страницы. Включение true
Некоторым сайтам для правильного взаимодействия с вашим компьютером, необходима возможность получения от вас данных связанных с этой функцией. Если на каком-либо сайте вы заметите проблемы связанные с trackingprotection (не показываются отдельные элементы страницы, не нажимаются отображаемые кнопки), вы можете отключить защиту от отслеживания для этого сайта.
reader.parse-on-load.enabled
Вид для чтения – это специальный инструмент, позволяющий сделать чтение контента более удобным. Firefox убирает всё медиа, элементы навигации и другие фрагменты сайта, оставляя только интересующий пользователя материал. Текст автоматически увеличивается и выравнивается по центру. Однако, многие страницы в этом режиме отображаются не корректно, либо вид для чтения вообще не доступен.
Для того что бы войти в «Вид для чтения», на загруженной странице, в конце поля для адресной строки нажмите на иконку открытой книги.
Если вы не пользуютесь видом для чтения, можете его отключить false
security.family_safety.mode *
Не работает в Windows XP и 7, отключите изменив значение на 0
security.onecrl.via.amo
Функция использовалась в Firefox 48 для обновления списка сертификатов через addons.mozilla.org. В последующих версиях Firefox была отключена и затем удалена из браузера. Если у вас Firefox 48.0.2, отключите её false
security.sandbox.content.level
Функция безопасности доступная с 51 версии Firefox. Во включённом по умолчанию состоянии 1, браузер создаёт изолированную программную среду в которой обрабатывается загруженный контент. В такой «песочнице» вредоносному коду сложнее украсть данные, попытаться установить вирус или использовать уязвимости браузера для совершения атак на Windows.
Если у вас используются основные защитные инструменты самого Firefox, установлен блокировщик рекламы с актуальными в нём фильтрами, плюс вы не шастаете по левым сайтам с сомнительным содержимым — можете отключить эту функцию, поставив значение 0. Браузер будет немного быстрее работать и процессор в среднем на 5-10% станет меньше нагружаться.
security.ssl.errorReporting.enabled
При возникновении в браузере ошибок связанных с сертификатами сайтов, можно отправить в Mozilla собранные отчеты. Отключение этой функции false
security.tls.enable_0rtt_data
Включите true эту функцию, с помощью которой веб-страницы могут загружаться немного быстрее.
security.tls.version.max
Установите значение 4 для того что бы Firefox мог соединяться с сайтами использующими новую версию протокола шифрования TLS 1.3
services.blocklist.signing.enforced
services.blocklist.update_enabled
Функции связанные с обновлением файла blocklist.xml, в котором прописаны версии заблокированных плагинов, расширений, драйверов и списки отозванных сертификатов различных сайтов. Firefox перестал обновлять этот файл в Windows XP. Отключайте эти функции false
services.sync.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.search.update
services.sync.log.appender.file.logOnError
services.sync.prefs.sync.extensions.update.enabled
Сервис синхронизации в Firefox от Mozilla (находится в главном меню настроек, или по адресу about:preferences#sync ). Если не используете его, отключайте false
social.remote-install.enabled
social.share.activationPanelEnabled
social.toast-notifications.enabled
Архитектура Social API позволяет интегрировать браузер с соцсетями. При этом доступен следующий функционал:
интегрирование оповещений соцсетей на панели браузера
интегрирование новостных лент, тикетов, списков друзей
интегрирование голосовых, текстовых и видеочатов в доки или всплывающие окна
интегрирование сервисов, связанных с распространением (рекомендацией, оценкой) веб-контента.
Если не нужно, отключайте false
stagefright.disabled
Функция для Android. С Windows не работает, отключайте true
svg.transform-box.enabled *
Функция нужна для правильного отображения анимации некоторых элементов. Например увеличение, уменьшение или вращение картинок и фигур на веб-странице. Включена в новых версиях Firefox и других браузерах по умолчанию. Включите эту функцию true
toolkit.telemetry.archive.enabled
toolkit.telemetry.optoutSample
toolkit.telemetry.unified
Телеметрия. Отключение false
ui.osk.enabled
ui.osk.detect_physical_keyboard
Экранная сенсорная клавиатура. Если монитор без сенсорного экрана — отключайте false
ui.trackpoint_hack.enabled
Функция для ноутбуков, имеющих на клавиатуре джойстик TrackPoint. Если на вашей клавиатуре нет такого устройства, отключите эту функцию изменив значение на 0
webgl.angle.try-d3d11
Не работает с Windows XP. Отключить false
webgl.enable-webgl2
Новая версия WebGL. Практически нигде пока не используется. WebGL2 возможно включить на видеокартах поддерживающих от OpenGL 3.0 (в основном это относительно современные видеокарты начиная с DirectX 10). Посмотреть версии OpenGL которые поддерживает ваша видеокарта можно по этим таблицам Intel, AMD, Nvidia.
Для работы WebGL2 необходимо переключить webgl.disable-angle в true. Для видеокарт не поддерживающих OpenGL 3.0 опцию webgl.enable-webgl2 переключите в false. Проверить работу WebGL2 можно здесь, должен отображаться вращающийся кубик.
Но лучше не активируйте WebGL2 без надобности, так как переключение webgl.disable-angle затронет и WebGL1, который без ANGLE будет сильнее нагружать процессор и видеокарту.
webgl.bypass-shader-validation
Попробуйте включить true эту опцию если у вас возникнут проблемы с запуском или отображением WebGL2 приложений.
xpinstall.signatures.required
Если вы будете устанавливать в Firefox какие-нибудь дополнения не с сайта addons.mozilla.org, отключите эту функцию false. Для Firefox 47 — 52 необходимо установить расширение, которое позволит без ошибок загружать и устанавливать дополнения с addons.mozilla.org. После установки и перезапуска браузера это расширение можно удалить.
Поддержка доступности. Эта служба может предоставлять отдельным установленным в Firefox дополнениям некоторые инструменты самого браузера. Если у вас на панели вкладок никогда не отображался этот значёк , значит эта служба не используется и её можно отключить 1
alerts.disableSlidingEffect
Анимация уведомлений.
Отключение true
app.update.checkInstallTime
Отвечает за подсчет дней после обновления.
Отключить false
app.update.service.enabled
app.update.staging.enabled
Опции связанные с обновлением браузера. Firefox больше не будет обновляться, отключайте false
apz.drag.enabled *
Включив эту опцию true, прокрутка страницы будет более плавной. Функция может работать только если включены layers.async-pan-zoom.enabled и browser.tabs.remote.force-enable
apz.peek_messages.enabled *
Функция нужна если вывод изображения с компьютера на монитор или телевизор осуществляется через DisplayPort. Если в вашем компьютере нет или не используется DisplayPort, отключите эту опцию false
browser.aboutHomeSnippets.updateUrl
Если у вас домашняя страница «Начальная страница Mozilla Firefox». Под полем поискового запроса может отображаться различная подгружаемая информация с серверов Mozilla. Удалив ссылку эта информация не будет загружаться.
browser.cache.disk.enable
Параметр, отвечающий за использование дискового кэша.
При отключении false все временные файлы и элементы страниц загруженные из интернета будут записываться и храниться в оперативной памяти, а не на жёстком диске. Доступ к оперативной памяти происходит быстрее, соответственно и отображение веб-страниц так же может происходить быстрее.
Если у вас медленный жёсткий диск, быстрый безлимитный интернет и оперативной памяти более 1 — 2 гигабайт, можете попробовать отключить данный параметр. Однако, после этого обязательно проследите в Диспетчере задач (Alt + Ctrl + Delete) за процессом заполнения памяти во время использования браузера и других запущенных программ на компьютере. Даже в самых сложных ситуациях (большое количество одновременно открытых вкладок в браузере, просмотр видео, работающий антивирус и пр.) количество свободной памяти всегда должно оставаться несколько сотен мегабайт. Если у вас будет не так, включите обратно этот параметр true
browser.cache.disk.max_chunks_memory_usage
browser.cache.disk.max_priority_chunks_memory_usage * *
Изначально по умолчанию было задано значение приводившее к некоторым проблемам с кэшем. В новых версиях Firefox значение изменили на 40960. Измените 10240 на 40960 в обоих этих параметрах.
browser.download.animateNotifications
При выключении false не будет отображаться анимация большой синей стрелки, когда файл ставится на загрузку.
browser.eme.ui.enabled
Отключает показ уведомления о необходимости включения опций связанных с воспроизведением зашифрованного медиа контента. На Windows XP в браузере Firefox нет поддержки этих функций. Поэтому отключайте false
browser.fullscreen.animate
Анимация плавного движения верхней рамки за видимую часть экрана при переходе в полноэкранный режим. При выключении false переключение в полноэкранный режим будет сразу.
browser.migrate.chrome.history.limit
browser.migrate.chrome.history.maxAgeInDays *
Функции служат для импортирования записей из браузера Chrome в браузер Firefox. При большом количестве записей могли происходить ошибки. В новых версиях Firefox их исправили, дав первому параметру значение 2000, а второму 180. Если вы пользуетесь так же браузером Chrome, можете изменить эти значения в своём Firefox.
browser.pocket.enabled
Приложение для управления списком сохранённых статей.
Если не пользуетесь Pocket, отключайте false
browser.safebrowsing.allowOverride
browser.safebrowsing.blockedURIs.enabled
browser.safebrowsing.downloads.enabled
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_dangerous
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_dangerous_host
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_potentially_unwanted
browser.safebrowsing.downloads.remote.block_uncommon
browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled
browser.safebrowsing.enabled
browser.safebrowsing.malware.enabled
browser.safebrowsing.phishing.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.safebrowsing.malware.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.safebrowsing.phishing.enabled
Функции защиты браузера от вредоносного содержимого сайтов. На момент официальной поддержки Firefox версий 45 — 52.9 работали. Имя (URL) сайта на который зашёл пользователь, сверялся с актуальными списками фишинга и распространителей различных вирусов. Что помогало защитить компьютер. Однако, в новых Firefox ссылки по которым обращается браузер на специальные серверы изменились, так же изменились «ключи» с помощью которых происходил «диалог» между браузером и 'этими серверами. С большой вероятностью, если не все, то большинство функций safebrowsing не работают в старых версиях Firefox.
Отключите их все false, скорее всего они уже бесполезны.
Крайне рекомендуется установить в браузер альтернативу этим функциям — расширение, например uBlock, и в его настройках не выключать основные списки фильтров (Malware domains, EasyList и RUS: RU AdList).
browser.safebrowsing.downloads.remote.timeout_ms
В новых версиях Firefox увеличено время паузы между запросами к специальному серверу Google с 10 до 15 секунд. Измените значение 10000 на 15000
browser.search.geoSpecificDefaults *
Функция работает только в версиях браузеров с локализацией США. Отключите эту функцию false, если у вас она включена (Firefox 52).
browser.search.geoip.timeout *
Настройка связанная с определением страны пользователя. Для предоставления ему варианта текста сайта на родном языке, а так же другой информации связанной с его страной. Время соединения, измените значение на 3000 как в новых Firefox, если у вас оно другое (для Firefox 45 и 48).
browser.selfsupport.url
Мнение пользователей Firefox о работе браузера. Отключить удалив полностью ссылку
browser.sessionhistory.max_total_viewers *
Firefox по умолчанию сохраняет в оперативной памяти некоторую часть содержимого сайтов которые вы посетили в течение одной сессии. Сделано это для того, что бы нажимая кнопки переключения страниц «вперёд» или «назад», открытые ранее в этой же вкладке страницы не загружались опять полностью из интернета, а быстро подхватывались из оперативной памяти.
Объём занимаемой памяти для этой функции браузер определяет сам (значение -1). Однако, если ваш Firefox съедает практически всю свободную оперативную память и компьютер начинает сильно тормозить, отключите эту функцию установив значение 0
browser.sessionstore.interval
Параметр отвечает за периодичность сохранения сессии на диск во время работы Firefox. Цель — восстановление открытых вкладок и набранного текста в ещё не отправленных сообщениях после аварийного закрытия браузера и его повторного запуска. Это бывает полезно если вы часто пишите длинный текст в браузере, и перед его отправкой Firefox с частой периодичность самопроизвольно закрывается с ошибкой. По умолчанию Firefox сохраняет данные сессии через каждые 15 секунд (значение 15000 миллисекунд). Если с вашим Firefox всё впорядке в плане стабильности работы, можете изменить значение на 1800000 (30 минут). В некоторых случаях, после изменения этого параметра в сторону увеличения, браузер работает немного быстрее и реже подлагивает.
browser.shell.checkDefaultBrowser
Проверка является ли Firefox браузером по умолчанию.
Отключение проверки false
browser.shell.skipDefaultBrowserCheckOnFirstRun
После первого запуска браузера, в последующих запусках, не проверять является ли Firefox браузером по умолчанию.
Если ваш Firefox — браузер по умолчанию, отключите проверку, переключив эту опцию в true
browser.slowStartup.notificationDisabled
При включении true, не будет измеряться время запуска браузера и не будет выводиться предупреждение, если он медленно стартует.
browser.startup.homepage_override.mstone
После обновления браузера, Firefox может показать дополнительную вкладку рядом с вашей обычной страницей, чтобы предложить больше информации об изменениях или новых функциях, включенных в обновление. Отключить ignore
browser.tabs.animate
Анимация вкладок. При закрытии центральной вкладки, правая плавно подползает к левой. При отключении false перемещение вкладок будет моментальное.
browser.tabs.crashReporting.sendReport
Отправка отчёта о падении вкладки в браузере. Можно отключить false
browser.tabs.remote.autostart.2
Сразу после запуска, Firefox проверяет версию винды (XP в блок листе) и расширения на совместимость с многопроцессным режимом работы браузера. В 48.0.2 и 52esr многопроцессный режим по умолчанию выключен. Отключите эту не нужную проверку совместимости false
browser.tabs.remote.force-enable (этот параметр создаётся как логическое)
Принудительное включение в Firefox многопроцессного режима работы. Браузер и отображаемые страницы в целом работают быстрее. Однако, увеличится потребление памяти и процессор будет нагружаться немного больше обычного. Так же, при включении многопроцессности могут плохо работать или вообще не работать некоторые установленные в браузер дополнения.
Более подробно о том, что такое многопроцессность и как её включить можно почитать здесь https://habr.com/post/355142/
После включения true и перезапуска браузера, посмотрите будет ли справляться Firefox с большинством вами посещаемых сайтов. Если вас что-то не устроит в многопроцессном режиме работы браузера, отключите его false
browser.taskbar.lists.enabled
Не работает в Windows XP. Отключайте false
browser.uitour.enabled
Тур по новинкам Firefox. Отключить false
camera.control.face_detection.enabled
Функция обнаружения лица с видео веб-камеры. Скорее всего применяется в WebRTC. Отключение false
canvas.filters.enabled * *
Функция позволяет увидеть определённые графические эффекты на изображениях, если разработчик сайта пременил эти эффекты. Включена по умолчанию с Firefox 49. Если у вас она отключена, включите её true
canvas.capturestream.enabled
Механизм транслирования медиаэлементов в WebRTC. Отключение false
datareporting.healthreport.logging.consoleEnabled
datareporting.healthreport.service.enabled
datareporting.healthreport.uploadEnabled
datareporting.policy.dataSubmissionEnabled *
Телеметрия. Отключить false
device.sensors.enabled
Позволяет через javascript получить доступ к датчикам устройства. Например, в мобильном Firefox можно получать информацию с датчика приближения. Если нет ни каких датчиков, либо доступ Firefox к ним вам не нужен, отключайте false
devtools.cache.disabled
devtools.debugger.enabled
devtools.fontinspector.enabled
devtools.inspector.enabled
devtools.memory.enabled
devtools.netmonitor.enabled
devtools.performance.enabled
devtools.remote.wifi.scan
devtools.remote.wifi.visible
devtools.styleeditor.enabled
devtools.tilt.enabled
devtools.toolbar.enabled
devtools.webide.enabled
Инструменты разработчика, используются при создании веб контента. Обычному пользователю эти возможности не нужны. Отключить можно всё false, кроме devtools.cache.disabled — это отключается true
К слову в новых версиях Firefox появился devtools.enabled, позволяющий отключить весь devtools изменением одной настройки.
dom.animations-api.core.enabled *
Один из способов отрисовки анимированных элементов на веб-странице. Метод принят как веб-стандарт и включен по умолчанию в новых версиях браузеров. Желательно включить эту функцию true
dom.battery.enabled
Отслеживание состояние батареи. Если используется стационарник, отключайте false
dom.details_element.enabled *
Функция позволяет показывать и скрывать текст под спойлером, если на сайте используется этот метод. По умолчанию включена начиная с Firefox 49. Включите её true если у вас Firefox 48.0.2
dom.disable_window_status_change * *
Функция запрещает сайтам изменять текст строки состояния браузера. Видимо, раньше были случаи использования этой строки для показа текстовой рекламы или мелкого хулиганства. Начиная с Firefox 46 функция включена по умолчанию true. Если у вас Firefox 45, можете так же её включить.
dom.event.clipboardevents.enabled
Позволяет сайту следить за действиями пользователя, когда он копирует выделенный текст с веб страницы и затем, определённым образом, подсунуть к скопированному тексту в буфер обмена дополнительно строку, например "… Подробнее на httрs://....."..
Если вам попадаются такие сайты на которых приходится копировать текст, и затем при вставке скопированного текста в конце автоматически добавляется такая вот ерунда, которая вам не нужна или мешает, отключите эту функцию false.
Лишь на некоторых сайтах могут возникнуть проблемы с копированием и вставкой текста из-за её отключения.
dom.event.highrestimestamp.enabled * * *
Функция позволяет сайту быстрее взаимодействовать с браузером. Включена по умолчанию в новых Firefox и Chrome. Включите её true
dom.gamepad.enabled
Нет геймпада — отключить false
dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled
Асинхронная прорисовка объектов на веб-странице плагином Flash Player. Улучшенная стабильность и производительность работы этого плагина. Если вы устанавливали в браузер Flash Player от 23 версии или более новый, можете её включить true
dom.ipc.plugins.asyncInit.enabled
Асинхронная инциализация плагинов. При включении true этой функции, запуск плагина на веб-странице (например Flash плеера) будет происходить немного быстрее.
dom.ipc.plugins.flash.subprocess.crashreporter.enabled
dom.ipc.plugins.reportCrashURL
Отправка отчётов о падении плагинов. Можно отключить false
dom.ipc.processCount
Для Firefox можно задать количество дополнительных процессов если в браузере будет включен многопроцессный режим (см. browser.tabs.remote.force-enable).
По умолчанию значение равно 1. Это значит, что к первому основному процессу добавится ещё один дополнительный и всего процессов будет 2. В интернете рекомендуют устанавливать значение равное количеству ядер в процессоре или количеству потоков в процессоре (см. javascript.options.shared_memory).
Не рекомендуется изменять значение этой опции, если в вашем компьютере установлено менее 1,5 — 2 гигабайтов оперативной памяти.
dom.ipc.processHangMonitor
dom.ipc.reportProcessHangs
Firefox следит за временем загрузки каждой страницы, и если она загружается очень долго, в верху может появиться уведомление «Веб-страница замедляет ваш браузер...». Как правило, это уведомление появляется из-за очень медленного интернет соединения, плохой совместимости установленных дополнений или вирусов. Если у вас с загрузкой страниц таких проблем не возникает или вы знаете причину возникшей у вас проблемы, но не знаете как её решить, можете отключить мониторинг страниц и показ этого уведомления false
dom.indexedDB.logging.details
dom.indexedDB.logging.enabled
Функции для веб-разработчиков. Можно отключить false
dom.mapped_arraybuffer.enabled *
Не работает в Windows. Отключите эту функцию false
dom.maxHardwareConcurrency * *
Firefox может автоматически определять сколько ядер или потоков имеет процессор в компьютере, что бы затем оптимально распределить выполняемые задачи при обработке веб-контента. Можете перестраховаться (если сомневаетесь, что браузер правильно определил возможности вашего процессора) и ограничить в ручную это значение. Количество потоков можно посмотреть в «Диспетчере задач» Windows (смотрите javascript.options.shared_memory)
dom.mms.requestStatusReport
dom.mms.requestReadReport
dom.mms.retrieval_mode
Мультимедийные сообщения mms. Работает на Android устройствах с возможностью принимать вызов.
Оключить установив для двух первых параметров false, а для последнего never
dom.permissions.enabled *
В Firefox 45 включите true эту опцию, для лучшего взаимодействия браузера и веб-сервера. Включена по умолчанию начиная с Firefox 46.
dom.requestIdleCallback.enabled
Механизм позволяющий отложить вызов функции на время, когда браузер будет находится в состоянии простоя (idle). Например, при помощи данной возможности можно организовать выполнение низкоприоритетных и фоновых задач, без их негативного влияния на выполнение чувствительных к задержкам операций, таких как вывод анимации и ввод.
В новых версиях Firefox эта опция включена по умолчанию. Включите её true
dom.select_events.enabled * *
Функция с помощью которой на некоторых сайтах можно автоматически копировать и переносить выделенный мышкой текст или другие элементы в специальные поля для вставки. Начиная с Firefox 52 и в других браузерах эта функция включена по умолчанию. Включите её true, если у вас она выключена.
dom.serviceWorkers.enabled
Некоторые сайты, поддерживающие Service Workers могут загружать на компьютер пользователя определённую информацию, которая может отобразиться в браузере только после пропадания связи компьютера с интернетом. Например, вылезет окно уведомления, что пропало подключение к сети. Так же с помощью этой функции сайт может сохранить на компьютере пользователя некоторые элементы самой веб-страницы. Если связь с интернетом исчезнет, определённая навигация и действия на открытой веб-странице могут быть ещё доступны в режиме оффлайн.
Для стационарных компьютеров и ноутбуков со стабильной связью (без частых дисконнектов) эта функция бесполезна, можете отключить её false
dom.storageManager.enabled *
Функция нужна для взаимодействия браузера с некоторыми сайтами. Сайты перед загрузкой данных могут спросить у браузера, например, сколько свободного пространства имеется в памяти компьютера и сколько они могут использовать под свои нужды. Функция включена по умолчанию во всех новых версиях различных браузеров. Включите её true
dom.vibrator.enabled
Позволяет использовать вибрацию, если на устройстве установлен вибромотор.
Отключение false
dom.w3c_pointer_events.enabled * *
Механизм взаимодействия изображения с перемещением мыши, тачпада или тачскрина. Уменьшает подлагивания при прокрутке страницы. Включен в новых версиях Firefox и других браузерах по умолчанию. Включите эту опцию true
dom.w3c_touch_events.enabled
Функция для устройств (в основном ноутбуки) с тачпадом, сенсорным экраном или трекболом.
Если ничего из этого нет в вашем компьютере, отключите, установив значение 0
dom.workers.maxPerDomain *
Функция определяет количество рабочих потоков выполняемых одновременно. По умолчанию в новых Firefox это значение огромное 512, и выбиралось, судя по всему из условия, что у большинства пользователей в браузере работает многопроцессный режим и аппаратное ускорение, стоит процессор с большим количеством ядер. То есть, современные конфигурации ПК способны одновременно обрабатывать большой объём вычислений.
Для старого компьютера с одноядерным процессором, в котором Firefox работает в однопроцессном режиме и без аппаратного ускорения, желательно установить значение функции равное 8. А для чуть более быстрых (двухъядерных или двухпоточных) значение 20.
experiments.enabled
experiments.supported
Сбор дополнительной телеметрии для некоторых специальных дополнений. Если индикатор experiments.activeExperiment находится в положении false, значит нет таких дополнений. Функции можно отключить false
extensions.blocklist.enabled
Если вы, к примеру, установили старую версию флешплеера. Firefox отключит этот плагин, написав об этом предупреждение. Что бы Firefox не проверял актуальность дополнений, отключите эту функцию false
extensions.e10sBlocksEnabling
Блокировка многопроцессного режима при несовместимости с установленными дополнениями. Так как многопроцессность в XP включается только принудительно, эта функция никогда не будет работать правильно. Отключайте false
extensions.getAddons.cache.enabled
Менеджер дополнений собирает информацию о каждом установленном дополнении и даёт возможность получать персонализированные рекомендации в панели «Получить Дополнения». Отключение false
extensions.getAddons.showPane (этот параметр создаётся как логическое)
Если вы не собираетесь устанавливать дополнения через about:addons «Получить дополнения», можете убрать этот пункт из меню. Создайте и установите эту функцию в false
extensions.interposition.enabled * *
Данная функция служит для совместимости с многопроцессным режимом работы старых расширений, которые могут работать только в однопроцессном режиме.
Если ваш браузер работает в однопроцессном режиме, или же в многопроцессном (создавался и включался параметр browser.tabs.remote.force-enable), но все установленные расширения взяты с обновлённого сайта addons.mozilla.org, отключите эту функцию false
extensions.pocket.enabled
Приложение для управления списком сохранённых статей.
Если не пользуетесь Pocket, отключайте false
extensions.ui.experiment.hidden *
После установки некоторых экспериментальных дополнений от Mozilla, их можно было скрыть/не показывать в менеджере дополнений браузера. Наверняка у вас таких дополнений нет, включите эту опцию true
extensions.update.autoUpdateDefault
Автоматическая установка обновлений для имеющихся дополнений.
Если не планируете обновлять дополнения, либо авторы дополнений перестали делать новые версии, или же желаете контролировать процесс установки обновлений в ручную, отключите этот параметр false
extensions.update.enabled
Не собираетесь обновлять ваши установленные дополнения, отключите проверку их автоматического обновления false
full-screen-api.unprefix.enabled * *
Функция позволяет на некоторых сайтах открыть видео или картинку на весь экран нажав на клавиатуре клавишу «Enter». По умолчанию включена в последних версиях различных браузеров. Включите её true
full-screen-api.warning.timeout
При открытии видео на полный экран может появится надпись "… теперь находится в полноэкранном режиме". Что бы эта надпись не появлялась установите значение 0
geo.enabled
Посылать при соответсвующем запросе сайтам информацию о вашем местоположении. В некоторых случаях эта функция нужна, если вы посещаете сайты через зарубежные VPN или прокси-серверы. Обычно, сайт узнаёт ваше местоположение без каких-либо запросов по IP адресу компьютера пользователя. Можно отключить false.
Только в очень редких случаях, отключение этой функции может вызвать ошибки в работе с некоторыми сайтами. Для каждого такого сайта индивидуально, так же как и в примере с privacy.trackingprotection.enabled, можно включить эту функцию.
gestures.enable_single_finger_input
Функция для компьютеров с сенсорным экраном. В Windows XP не работает.
Отключайте false.
gfx.canvas.azure.backends
Обработка векторной графики. По разным мнениям cairo на WinXP работает быстрее чем skia. Удалите direct2d1.1 и skia, оставив cairo.
gfx.canvas.skiagl.dynamic-cache
В Windows не работает. Отключайте false
gfx.content.azure.backends
Обработка векторной графики. Данная настройка сильно влияет на сглаживание шрифтов. Если у вас старый монитор с крупным зерном пикселя, удалите direct2d1.1 и skia, оставив cairo. Дополнительно в настройках Windows XP через путь Пуск --> Панель управления --> Экран --> вкладка Оформление --> кнопка Эффекты, опция Применять следующий метод сглаживания экранных шрифтов, вместо значения Clear Type переключите на Обычный.
В некоторых случаях, размытость шрифтов можно убрать отключив дополнительно функцию которая разрешает веб-сайтам использовать свои шрифты вместо установленных, попробуйте изменить значение опции browser.display.use_document_fonts на 0
gfx.direct2d.disabled
Отключение возможности работы с Direct2D. Поддержка Direct2D возможна только начиная с DirectX10. На Windows XP Direct2D не работает, отключайте true
gfx.direct2d.use1_1
На Windows XP Direct2D не работает, отключайте false
gfx.font_rendering.graphite.enabled *
Cистема формирования шрифтов на базе библиотеки Graphite2. Необходима для правильного отображения необычных шрифтов. Эта функция включена по умолчанию начиная с Firefox 49. Если у вас она выключена, включите её true
gfx.work-around-driver-bugs
Функция для macOS. В Windows бесполезна, отключайте false
gl.msaa-level *
Функция определяет степень сглаживания линий трёхмерных объектов когда на веб-странице используется WebGL. По умолчанию значение 2. Если ваш браузер обрабатывает WebGL слабым процессором, а не видеокартой (смотрите ниже раздел «Драйверы» --> «Видеокарта» --> «Пару слов о WebGL»), можете отключить сглаживание, установив значение 0
image.animation_mode
Эту опцию желательно изменять только на очень слабых компьютерах уровня Pentium 3, которые чувствительны к любой нагрузке на процессор.
Для отображаемых на веб-странице анимированных GIF файлов (в основном они присутствуют на форумах и чатах в виде аватарок и смайлов) можно задать следующие параметры просмотра
none — не показывать анимацию
once — показывать анимацию только один раз, после загрузки страницы
normal — показывать анимацию (по умолчанию)
Но учтите, что некоторые картинки могут поменять свой смысл, как например этот смайл если будет выставлен none или once.
Вместо изменения параметров этой функции, можно поставить расширение Toggle animated GIFs. В его настройках включить Pause GIFs by default, включить Auto-play on hover и установить — and stop again when в положение unhovering. Анимация картинки будет проигрываться только при наведении на неё стрелки мыши, и останавливаться если стрелку отвести в сторону.
intl.tsf.enable *
Функция применяется для исправления отображения китайских и японских иероглифов в тексте.
В Windows XP не работает, отключайте false
javascript.options.shared_memory
Возможность обработки некоторого кода страницы в несколько потоков. Что может ускорить отрисовку страницы в целом.
Данную опцию желательно включить true на компьютерах с процессором у которого несколько ядер или одно ядро, но имеется функция Hyper-threading. Узнать поддерживает ли ваш процессор многопоточность, можно посмотрев в Диспетчере задач (Alt+Ctrl+Del) во вкладке Быстродействие. Если в окне Хронология загрузки ЦП отображается 2 или более графика, ваш процессор поддерживает многопоточность
javascript.options.wasm
javascript.options.wasm_baselinejit
WebAssembly — новый веб стандарт. Поддержка его включена в большинстве популярных браузеров. Начиная с Firefox 52 эти опции по умолчанию включены. Однако, в 52 ESR их не включали, возможно из-за того, что на тот момент не совсем ясна была судьба этой перспективной разработки.
Желательно включить true поддержку WebAssembly.
layers.amd-switchable-gfx.enabled
Правильное определение используемой в Firefox видеокарты (например встроенной или дискретной) в случаях если в компьютере установлена графика ATI/AMD и дополнительно ещё какая-нибудь другая, например Intel или Nvidia. Исли у вас нет видеокарты ATI/AMD, либо она единственная — отключите эту функцию false
layers.async-pan-zoom.enabled
Асинхронное панорамирование/зум. Достаточно сильно влияет на производительность браузера. Функция по умолчанию включена, но становится активной только если включён многопроцессный режим (создан и установлен в true параметр browser.tabs.remote.force-enable).
Из преимуществ:
В включённом состоянии, Firefox немного более живее работает и прокрутка страниц может быть более плавной.
Из недостатков:
Увеличенная нагрузка на процессор, дополнительно до 10-20%.
Ошибки в работе браузера, если включено аппаратное ускорение.
По этому, в случаях когда у вас работает аппаратное ускорение или не включен многопроцессный режим, желательно отключить эту опцию false
layers.componentalpha.enabled
Функция субпиксельного сглаживания изображения, выполняемая видеокартой. На Windows XP работает только в однопроцессном режиме с включенным аппаратным ускорением.
Если у вас Firefox работает в многопроцессном режиме с включённым аппаратным ускорением, или в режимах без аппаратного ускорения, отключите эту функцию false
layers.d3d11.disable-warp
На Windows XP d3d11 не работает, меняйте значение на true
layers.deaa.enabled
Не работает с Windows. Отключить false
layers.gralloc.disable
Не работает с Windows. Отключить true
layers.prefer-d3d9
Отдавать предпочтение DirectX 9.
Так как Firefox в Windows XP может работать только с DirectX 9, этот параметр можно включить true
layers.shared-buffer-provider.enabled *
Если в браузере работает аппаратное ускорение, включив эту опцию true, некоторые элементы 2D и 3D анимации на веб-странице могут обрабатываться значительно быстрее.
layout.css.background-clip-text.enabled * *
Функция применяется для правильного отображения художественно оформленного текста. В Firefox включена по умолчанию начиная с 49 версии браузера. Включите её true, если у вас Firefox 48.
layout.css.clip-path-shapes.enabled * *
Функция с помощью которой изображение на веб-странице может отображаться определённым образом. В новых версиях Firefox и других браузерах она включена по умолчанию. Включите её true
layout.css.contain.enabled *
С помощью этой функции отображение страниц после их загрузки может происходить быстрее. В новых версиях Firefox и других браузерах она включена по умолчанию. Включите её true
layout.css.float-logical-values.enabled *
Эта функция позволяет правильно показывать размещённые объекты на веб-странице в независимости от разрешения или размера экрана. Включена по умолчанию в новых Firefox. Включите её так же true
layout.css.font-display.enabled *
Функция позволяет отображать системные шрифты винды на веб-странице, если сайт по каким-то причинам долго не может отгрузить браузеру свои шрифты. В некоторых случаях, отображение страницы во время её загрузки может происходить быстрее. Опция включена по умолчанию в новых Firefox. Включите её true
layout.css.grid.enabled * *
Эта функция служит для лучшей совместимости и правильного отображения веб-страниц, которые написаны с применением кода для современных версий браузеров. Начиная с Firefox 52 она включена по умолчанию. Включите её true, если у вас она выключена.
layout.css.grid-template-subgrid-value.enabled *
Новая функция разметки сетки с веб-элементами на странице. Служит для более простого (в плане написания кода программистами) подхода к оформлению сайта. Начиная с Firefox 71 она включена по умолчанию. Для правильного отображения страницы включите её true
layout.css.prefixes.webkit * *
Некоторые программисты не охотно тестируют работу своих сайтов в Firefox и других менее популярных браузерах, ориентируясь только на Chrome. Для лучшей совместимости с такими сайтами в Firefox была создана эта функция, которую в версии 49 включили по умолчанию.
Если у вас она выключена, включите её true
layout.css.report_errors
Анализатор CSS. Функция полезна для веб-разработчиков и не нужна обычным пользователям. Отключить false
layout.css.shape-outside.enabled * *
Свойство CSS shape-outside позволяет автоматически переносить текст вокруг сложных объектов. Текст как бы обволакивает изображение. Почти во всех новых браузерах включено по умолчанию. Включите его true
layout.css.text-combine-upright.enabled *
Функция для правильного отображения текста написанного вертикально. Включена по умолчанию с Firefox 48. Включите её true, если у вас Firefox 45.
layout.css.text-emphasis.enabled *
Позволяет увидеть маркеры/метки (если они есть) в написаном тексте. Функция включена по умолчанию начиная с Firefox 46, если у вас 45, включите её true
layout.css.touch_action.enabled
Cвойство touch-action CSS определяет, может ли пользователь взаимодействовать с элементом на экране с помощью касаний, используя стандартные возможности браузера, а также как это будет происходить.
Если на вашем компьютере нет сенсорного экрана — отключите эту функцию false
lightweightThemes.update.enabled
Автоматическое обновление тем оформления. Если не нужно, отключите false
loop.enabled
Только для 48.0.2
Cервис Hello, позволял совершать голосовые и видеозвонки с помощью компонента WebRTC. Поддержка Hello прекращена в Firefox 49. Для удаления этого севиса из браузера не отключайте loop.enabled, а наберите в адресной строке about:performance, нажмите кнопку Disable и перезапустите браузер. Firefox удалит из себя не только Hello, но и настройки с ним связанные. Аналогично можно поступить с Pocket.
media.block-autoplay-until-in-foreground
media.block-play-until-visible
Браузер перестанет автоматически запускать аудио и видео в фоновых вкладках, к которым с момента открытия вы ещё ни разу не обращались, если присвоите этим параметрам значение true
media.cache_readahead_limit
media.cache_resume_threshold *
Функции связанные с подгрузкой следующих частей видео по мере его просмотра, например на Youtube или других видео площадках.
Для более корректной работы с видео, в новых Firefox были изменены значения этих двух опций. Измените значение первой на 60, а второй 30.
media.eme.apiVisible
Не работает c Windows XP. Отключить false
media.eme.enabled
Отключите false, если ваш процессор не поддерживант SSE2 и/или вы не устанавливали в браузер «Плагин расшифровки контента Primetime, предоставленный Adobe Systems, Incorporated»
media.encoder.webm.enabled
Функция предназначена для кодирования (не путать с декодированием) видео в формат webm. Используется скорее всего в видеочатах WebRTC. На проигрывание браузером видео в формате webm, отключение этой функции ни как не влияет. Можете отключить false
media.ffvpx.enabled *
Эта функция связана с декодированием видео. По умолчанию в Firefox видео закодированное в VP8 или VP9 (основной формат видеороликов используемых на Youtube) декодируется лёгким декодером ffvpx. Однако, видео в большом разрешении, например 720p или 1080p, декодируясь ffvpx может проигрываться притормаживая, при том что в «Диспетчере задач» (Ctrl + Alt + Del) максимальная загрузка процессора может быть всего 50-60%. Возможно это связано с какой-то особенностью реализации кодека ffvpx. В любом случае, можно попытаться избавиться от этих подтормаживаний при проигрывании видео, хоть и нагрузка на процессор при проигрывании видеороликов немного увеличится.
Отключив эту функцию false, вместо декодера ffvpx будет использоваться декодер libavcodec. При использовании libavcodec запинания в видео будут происходить только когда ваш процессор будет нагружен под 100%.
media.getusermedia.aec_enabled
media.getusermedia.browser.enabled
media.getusermedia.noise_enabled
media.getusermedia.screensharing.enabled
Функции используются для получения доступа к микрофону и/или вебкамере. Необходимы для организации потокового вещания, а так же аудио или видео чатов в Firefox. По сути являются частью WebRTC. Не нужно — отключайте false
media.gmp-manager.cert.checkAttributes
Проверка актуальности установленных GMP плагинов. Так как обновлений GMP плагинов для Wondows XP уже не будет, после установки «Плагина расшифровки контента Primetime, предоставленного Adobe Systems, Incorporated», или если он не будет устанавливаться, эту функцию можно отключить false
media.gmp-manager.cert.requireBuiltIn
Проверка сертификатов установленных GMP плагинов. Для Windows XP есть только 2 GMP плагина, которые не будут обновляться. Проверять, по большому счёту, нечего и незачем. После установки «Плагина расшифровки контента Primetime, предоставленного Adobe Systems, Incorporated», или если он не будет устанавливаться, эту функцию можно отключить false
media.gmp.trial-create.enabled
Тестовая проверка установленных GMP плагинов, поддерживают ли они декодирование H264. Так как для XP существует всего два GMP плагина и все они поддерживают декодирование H264, эта функция является бесполезной, отключите её false
media.gmp-widevinecdm.enabled
media.gmp-widevinecdm.visible
Widevine CDM модуль, с помощью которого возможно просматривать закодированный защищённый авторскими правами медиа-контент. Widevine CDM в основном применяется для работы с платными сервисами потокового вещания, например такими как Netflix, Spotify и другими.
В Windows XP не работает, отключить false
media.hardware-video-decoding.enabled
Не работает с Windows XP. Отключить false
media.mp4.enabled
media.mediasource.mp4.enabled
На компьютерах с процессором без поддержки SSE2 инструкций в Windows XP эти функции не будут работать. Отключите их false, если у вас установлен такой процессор.
media.navigator.enabled
Используется для записи звука с микрофона, изображения с вебкамеры и screen sharing (доступ удаленного компьютера к порции экрана). Если всё это не использется, отключите false
media.ondevicechange.enabled
Функция слежения браузером за вновь подключёнными или отключёнными медиа устройствами, например такими как веб-камера или микрофон. Применяется в WebRTC.
Если не используете камеру и/или микрофон в Firefox — отключайте false
media.peerconnection.enabled
WebRTC. Не пользуетесь — отключайте false
media.seekToNextFrame.enabled *
Функция делает более стабильным воспроизведение видео, если на сайте с видео используется этот метод. В новых Firefox включена по умолчанию. Возможно, на каких-то сайтах она уже применяется. Включите её true
media.suspend-bkgnd-video.enabled *
Функция позволяет временно отключить декодирование видео, оставив только звук, в непросматриваемой вкладке. Например, если на Youtube вы открыли видео какого-нибудь концерта, и затем переключились на другую вкладку, звук с этого видео будет проигрываться, а вот процесс декодирования и отрисовки картинки видео приостановится до того момента когда вы обратно переключитесь на вкладку с видеороликом. Этот механизм позволяет существенно разгрузить процессор компьютера если звук с проигрываемого видео звучит как бы фоном, а в это время вы продолжаете сёрфить в интернете. Остановка и возобновление декодирования видео происходит через пару секунд после переключения вкладок.
Если на вашем компьютере возможно просматривать видео в браузере, включите эту функцию true
media.video_stats.enabled *
Отвечает за сбор и отправку статистики о воспроизведении видео (кол-во пропущенных/отрендеренных кадров, и т.д). Отключите false
media.webspeech.synth.enabled
Нужен для распознавания и синтеза речи.
Отключение false
media.webvtt.regions.enabled *
Функция позволяет просматривать текст титров в проигрываемом видео. В новых Firefox по умолчанию включена. Включите её true
media.wmf.enabled
media.windows-media-foundation.allow-d3d11-dxva
DirectX11 и windows media foundation на Windows XP не работают.
Отключить false
mousebutton.4th.enabled
mousebutton.5th.enabled
Использование в Firefox дополнительных кнопок мыши. Для обычных трёхкнопочных мышей (левая и правая кнопки + колёсико) можно отключить false
narrate.enabled
Функция зачитывания текста при помощи синтезированной речи в режиме чтения. Прикольная штука. Жаль что только на английском. Не понимаете английский язык — отключайте false
network.allow-experiments
Сбор различной сетевой статистики работы браузера. Как правило тестируемых нововведений. В разных версиях Firefox может собираться разная информация.
Можете отключить эту телеметрию false
network.captive-portal-service.enabled
Captive portal. В общественных беспроводных Wi-Fi сетях (кафе, вокзалы и т.д.) при подключении ноутбука, прежде чем начинать пользоваться интернетом, очень часто необходимо согласиться с некоторыми условиями или пройти авторизацию. Если интернет не доступен определённое время, Firefox делает перенаправление на страницу авторизации сервиса.
Для не передвижного компьютера постоянно подключённого к интернету проводом или через свой Wi-Fi эту функцию можно выключить false
network.dns.disableIPv6
Если нет подключения по IPv6 протоколу — отключить true
network.dns.disablePrefetch
Эта опция позволяет Firefox для каждой ссылки на загруженной странице заранее узнавать её IP адрес у DNS сервера (на всякий случай, если вы решите ее нажать). Таким образом следующие странички должны открываться немного быстрее.
Однако, если у вас совсем слабый компьютер и/или очень медленный нестабильный выход в интернет (например слабый сигнал Wi-Fi), время загрузки страницы наоборот может увеличиться, а не уменьшиться. В этом случае отключите эту настройку true
network.http.enablePerElementReferrer *
В Firefox 45 и 48 включите true эту опцию, для лучшего взаимодействия браузера и веб-сервера. Включена по умолчанию начиная с Firefox 50.
network.notify.changed
Функция проверяет (по умолчанию каждые 5 секунд) не изменились ли параметры сетевого подключения компьютера.
Это необходимо, например, если вы не отключая ноутбук и не закрывая браузер, отключитесь от одной точки доступа Wi-Fi и переместившись в другое место автоматически подключитесь к другой точке доступа Wi-Fi, которая назначит другие настройки сетевого подключения вашему компьютеру. Firefox автоматически обнаружит изменения и переключится на новые параметры.
Для стационарного компьютера, или компьютера который выходит в интернет всё время через одно и тоже сетевое подключение, или одну и ту же Wi-Fi точку доступа, эту опцию можно отключить false
network.predictor.enabled
Механизм, который в некоторых случаях может ускорить загрузку веб-страниц. Firefox устанавливает соединения с ранее посещёнными сайтами, на которые, по его предположению, может перейти пользователь.
На медленных слабых компьютерах опцию можно отключить false, а на компьютерах где веб-страница загружается и отрисовывается достаточно быстро — желательно оставить включённой true
network.prefetch-next
Отвечает за предварительную загрузку Firefox-ом некоторых ссылок, которые сайт считает наиболее вероятным следующим шагом пользователя. Включение данного параметра небезопасно, приводит к лишнему трафику и большей загрузке оперативной памяти. Если у вас не безлимитный медленный интернет, оперативки в притык и вам не нужно что бы Firefox лез туда, куда его не просят, отключите эту функцию false
network.http.spdy.timeout
Таймаут SPDY соединения. В новых Firefox значение изменено с 180 на 170. Можете так же изменить это значение у себя.
network.http.speculative-parallel-limit
Предварительные соединения с сайтами, когда пользователь наводит мышь на пиктограмму на странице «Новая вкладка» или пользователь начинает поиск в панели поиска, или в поле поиска на странице «Дом» или «Новая вкладка». В случае, если пользователь затем перейдет на этот сайт, сайт может загрузиться быстрее, поскольку некоторые действия уже начались заранее.
На слабых компьютерах желательно отключить эту функцию 0
network.warnOnAboutNetworking
В Firefox на специальной странице about:networking есть возможность посмотреть сетевую статистику (к каким сайтам подключён браузер, их IP адреса, количество переданной информации и другое). Перед её открытием появится шуточное предупреждение «Всё это очень экспериментально. Не используйте без присмотра взрослых.»
Что бы это предупреждение не появлялось, переключите опцию в false
nglayout.initialpaint.delay (этот параметр создаётся как целое) *
Задержка перед началом отрисовки загружаемой веб-страницы в миллисекундах. По умолчанию задано значение 250. Однако, если у вас быстрый (более 2 мбит) и стабильный интернет, можете уменьшить значение до 150. При малых значениях (5 — 10) отрисовка отображаемой страницы может начаться даже сразу после клика по ссылке, однако, если некоторые элементы страницы не будут успевать подгрузится до окончательной отрисовки, браузер может заново перерисовать выводимое изображение, что в общем итоге может не ускорить, а замедлить время до полного отображения веб-страницы.
Только на очень слабых компьютерах и/или с медленным и не стабильным интернет-соединением (например Wi-Fi c плохим качеством сигнала) этот параметр лучше не трогать.
plugin.load_flash_only
В новых версиях Firefox поддержка NPAPI плагинов таких как Adobe Acrobat, Silverlight, Java, Unity Player, Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library, Microsoft Windows Media Player Firefox Plugin и Microsoft DRM была удалена. Если вы не устанавливали или не пользуетесь ими, можете отключить поиск и подключение Firefox к этим плагинам, включив эту опцию в true
plugin.scan.WindowsMediaPlayer *
Firefox по умолчанию ищет и подключает плагин Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library. В значение этой опции указывается минимальная версия плагина которая может быть использована. Если вы не пользуетесь этим плагином (смотри ниже раздел Плагины -> Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library), можете сделать так, что бы Firefox к нему не подключался, установив значение этой опции 12.0
plugin.scan.plid.all *
Начиная с Firefox 69 и в других браузерах плагин Flash Player не будет работать, его поддержка будет удалена. Предполагается, что все сайты которые до сих пор использовали Flash перейдут на HTML5.
Если вы не устанавливали или не пользуетесь плагином Flash Player, а так же плагинами RealPlayer и Java, можете сделать так, что бы Firefox не искал и не подключался к ним, установив значение false
plugins.rewrite_youtube_embeds
YouTube предоставлял две версии кода для вставки видео на сайты, на флеше и на html5. На некоторых сайтах вставлен код для флеша, и браузер подменяет его на код для html5.
Эта функция работает только при отсутствии установленного Flash-плагина. Если будет устанавливаться Flash player, отключите её false
print.print_via_parent *
Функция может работать только в многопроцессном режиме браузера (создавалась и включалась опция browser.tabs.remote.force-enable). Если ваш браузер работает в однопроцессном режиме — отключите эту функцию false
print.use_simplify_page *
Включение этой опции добавляет в настройки меню печати браузера дополнительную кнопку «Упростить страницу», когда веб-страница подготавливается для вывода на печать. Если установить галку возле «Упростить страницу» Firefox уберёт всё медиа, элементы навигации и другие фрагменты сайта, оставив только интересующий пользователя материал. Текст автоматически увеличится и выровнится по центру. Если к вашему компьютеру подлючен принтер, можете включить эту опцию true. Не со всеми веб-станицами это работает, а только с теми которые совместимы с «Видом для чтения», в конце адресной строки появляется значёк книги . Что бы эта функция могла работать, reader.parse-on-load.enabled должен быть в true
privacy.popups.disable_from_plugins *
Функция позволяет в некоторых случаях открывать всплывающие окна в браузере, даже если они запрещены. Однако многие сайты злоупотребляли этой возможностью. И в новых версиях Firefox эту возможность закрыли по умолчанию. Можете поступить аналогично, установив для этой опции значение 3
privacy.trackingprotection.enabled
Функция Tracking Protection позволяет заблокировать отслеживание ваших действий в сети интернет через внедрённый в страницы сторонний контент.
Включение trackingprotection в ряде случаев позволяет так же увеличить скорость загрузки страницы. Включение true
Некоторым сайтам для правильного взаимодействия с вашим компьютером, необходима возможность получения от вас данных связанных с этой функцией. Если на каком-либо сайте вы заметите проблемы связанные с trackingprotection (не показываются отдельные элементы страницы, не нажимаются отображаемые кнопки), вы можете отключить защиту от отслеживания для этого сайта.
reader.parse-on-load.enabled
Вид для чтения – это специальный инструмент, позволяющий сделать чтение контента более удобным. Firefox убирает всё медиа, элементы навигации и другие фрагменты сайта, оставляя только интересующий пользователя материал. Текст автоматически увеличивается и выравнивается по центру. Однако, многие страницы в этом режиме отображаются не корректно, либо вид для чтения вообще не доступен.
Для того что бы войти в «Вид для чтения», на загруженной странице, в конце поля для адресной строки нажмите на иконку открытой книги.
Если вы не пользуютесь видом для чтения, можете его отключить false
security.family_safety.mode *
Не работает в Windows XP и 7, отключите изменив значение на 0
security.onecrl.via.amo
Функция использовалась в Firefox 48 для обновления списка сертификатов через addons.mozilla.org. В последующих версиях Firefox была отключена и затем удалена из браузера. Если у вас Firefox 48.0.2, отключите её false
security.sandbox.content.level
Функция безопасности доступная с 51 версии Firefox. Во включённом по умолчанию состоянии 1, браузер создаёт изолированную программную среду в которой обрабатывается загруженный контент. В такой «песочнице» вредоносному коду сложнее украсть данные, попытаться установить вирус или использовать уязвимости браузера для совершения атак на Windows.
Если у вас используются основные защитные инструменты самого Firefox, установлен блокировщик рекламы с актуальными в нём фильтрами, плюс вы не шастаете по левым сайтам с сомнительным содержимым — можете отключить эту функцию, поставив значение 0. Браузер будет немного быстрее работать и процессор в среднем на 5-10% станет меньше нагружаться.
security.ssl.errorReporting.enabled
При возникновении в браузере ошибок связанных с сертификатами сайтов, можно отправить в Mozilla собранные отчеты. Отключение этой функции false
security.tls.enable_0rtt_data
Включите true эту функцию, с помощью которой веб-страницы могут загружаться немного быстрее.
security.tls.version.max
Установите значение 4 для того что бы Firefox мог соединяться с сайтами использующими новую версию протокола шифрования TLS 1.3
services.blocklist.signing.enforced
services.blocklist.update_enabled
Функции связанные с обновлением файла blocklist.xml, в котором прописаны версии заблокированных плагинов, расширений, драйверов и списки отозванных сертификатов различных сайтов. Firefox перестал обновлять этот файл в Windows XP. Отключайте эти функции false
services.sync.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.search.update
services.sync.log.appender.file.logOnError
services.sync.prefs.sync.extensions.update.enabled
Сервис синхронизации в Firefox от Mozilla (находится в главном меню настроек, или по адресу about:preferences#sync ). Если не используете его, отключайте false
social.remote-install.enabled
social.share.activationPanelEnabled
social.toast-notifications.enabled
Архитектура Social API позволяет интегрировать браузер с соцсетями. При этом доступен следующий функционал:
интегрирование оповещений соцсетей на панели браузера
интегрирование новостных лент, тикетов, списков друзей
интегрирование голосовых, текстовых и видеочатов в доки или всплывающие окна
интегрирование сервисов, связанных с распространением (рекомендацией, оценкой) веб-контента.
Если не нужно, отключайте false
stagefright.disabled
Функция для Android. С Windows не работает, отключайте true
svg.transform-box.enabled *
Функция нужна для правильного отображения анимации некоторых элементов. Например увеличение, уменьшение или вращение картинок и фигур на веб-странице. Включена в новых версиях Firefox и других браузерах по умолчанию. Включите эту функцию true
toolkit.telemetry.archive.enabled
toolkit.telemetry.optoutSample
toolkit.telemetry.unified
Телеметрия. Отключение false
ui.osk.enabled
ui.osk.detect_physical_keyboard
Экранная сенсорная клавиатура. Если монитор без сенсорного экрана — отключайте false
ui.trackpoint_hack.enabled
Функция для ноутбуков, имеющих на клавиатуре джойстик TrackPoint. Если на вашей клавиатуре нет такого устройства, отключите эту функцию изменив значение на 0
webgl.angle.try-d3d11
Не работает с Windows XP. Отключить false
webgl.enable-webgl2
Новая версия WebGL. Практически нигде пока не используется. WebGL2 возможно включить на видеокартах поддерживающих от OpenGL 3.0 (в основном это относительно современные видеокарты начиная с DirectX 10). Посмотреть версии OpenGL которые поддерживает ваша видеокарта можно по этим таблицам Intel, AMD, Nvidia.
Для работы WebGL2 необходимо переключить webgl.disable-angle в true. Для видеокарт не поддерживающих OpenGL 3.0 опцию webgl.enable-webgl2 переключите в false. Проверить работу WebGL2 можно здесь, должен отображаться вращающийся кубик.
Но лучше не активируйте WebGL2 без надобности, так как переключение webgl.disable-angle затронет и WebGL1, который без ANGLE будет сильнее нагружать процессор и видеокарту.
webgl.bypass-shader-validation
Попробуйте включить true эту опцию если у вас возникнут проблемы с запуском или отображением WebGL2 приложений.
xpinstall.signatures.required
Если вы будете устанавливать в Firefox какие-нибудь дополнения не с сайта addons.mozilla.org, отключите эту функцию false. Для Firefox 47 — 52 необходимо установить расширение, которое позволит без ошибок загружать и устанавливать дополнения с addons.mozilla.org. После установки и перезапуска браузера это расширение можно удалить.
Дополнения в браузер
Присутствуют в составе Firefox
Firefox по умолчанию устанавливает и включает некоторые свои расширения.
Большинство из них бесполезны. Что бы их удалить, закройте Firefox, и пройдите в Windows по пути C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features . Из папки features удалите файлы тех расширений которые вам не нужны.
Некоторые дополнения могут лежать в папке профиля. Поэтому, в about:support в таблице «Сведения о приложении» в строке Папка профиля нажмите кнопку «Открыть папку», затем в появившемся окне откройте папку features, в ней будет лежать ещё одна папка с кучей цифр в названии, откройте её и удалите из неё дополнения.
Если у вас Firefox 48.0.2, для удаления Hello и Pocket желательно предварительно их отключить, как описано в loop.enabled
e10srollout@mozilla.org.xpi — Multi-process staged rollout, это дополнение никак не влияет на мультипроцессность. Оно нужно было самой Mozilla для теста, генерировало числа, делило людей на группы, где одной отключало доп. процессы и потом отправляло результаты теста его авторам. Дополнение можно смело удалять.
aushelper@mozilla.org.xpi — Application Update Service Helper, проверка конфигурации ПК на совместимость с новыми обновлениями Firefox, можно смело удалять.
firefox@getpocket.com.xpi — Pocket, не используете — удаляйте.
loop@mozilla.org.xpi — Hello, удаляйте.
webcompat@mozilla.org.xpi — Web Compat, позволяет браузеру получать некоторые критические исправления до выхода следующией версии. Как и с Application Update Service Helper, расширение бесполезно.
Большинство из них бесполезны. Что бы их удалить, закройте Firefox, и пройдите в Windows по пути C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features . Из папки features удалите файлы тех расширений которые вам не нужны.
Некоторые дополнения могут лежать в папке профиля. Поэтому, в about:support в таблице «Сведения о приложении» в строке Папка профиля нажмите кнопку «Открыть папку», затем в появившемся окне откройте папку features, в ней будет лежать ещё одна папка с кучей цифр в названии, откройте её и удалите из неё дополнения.
Если у вас Firefox 48.0.2, для удаления Hello и Pocket желательно предварительно их отключить, как описано в loop.enabled
e10srollout@mozilla.org.xpi — Multi-process staged rollout, это дополнение никак не влияет на мультипроцессность. Оно нужно было самой Mozilla для теста, генерировало числа, делило людей на группы, где одной отключало доп. процессы и потом отправляло результаты теста его авторам. Дополнение можно смело удалять.
aushelper@mozilla.org.xpi — Application Update Service Helper, проверка конфигурации ПК на совместимость с новыми обновлениями Firefox, можно смело удалять.
firefox@getpocket.com.xpi — Pocket, не используете — удаляйте.
loop@mozilla.org.xpi — Hello, удаляйте.
webcompat@mozilla.org.xpi — Web Compat, позволяет браузеру получать некоторые критические исправления до выхода следующией версии. Как и с Application Update Service Helper, расширение бесполезно.
Проигрывание видео
К сожалению технический прогресс оказался не слишком благосклонен к производительности новых кодеков и новых программ на старом железе.
Однако, при грамотной настройке слабого ПК можно просматривать видео в интернете и в HD качестве.
Плагины
about:addons
По умолчанию, в Firefox могут быть установлены и включены несколько плагинов. Если вы ими не пользуетесь, можете перевести их в выключенное состояние.
По умолчанию, в Firefox могут быть установлены и включены несколько плагинов. Если вы ими не пользуетесь, можете перевести их в выключенное состояние.
Видеокодек Openh264 предоставленный Сisco Systems
Применяется для выполнения видеозвонков. Подробнее тут. Если не совершаете с помощью Firefox видеозвонки, смело отключайте этот плагин.
Также желательно для этого плагина установить Автоматическое обновление в положение Отключено
Также желательно для этого плагина установить Автоматическое обновление в положение Отключено
Microsoft DRM
Два плагина позволяли просматривать защищённый средствами DRM видеоконтент. Использование и поддержка этих плагинов прекращена. Отключайте их.
Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library
Описание с support.mozilla.org
Форматы Windows Media, обрабатываемые плагином включают в себя asf, asx, wm, wma, wax, wmp, wmv и wvx. Когда вы щёлкаете по ссылке, чтобы скачать файл Windows Media, и плагин включён, он автоматически откроется в Firefox с использованием этого плагина. Если вы не хотите, чтобы это происходило, вы можете выбрать другое действие при загрузке для файлов Windows Media в панели Приложения в настройках Firefox.
Посмотреть как это выглядет в странице браузера можно здесь (плагин должен быть включён). Данные форматы практически не встречаются в виде встраиваемого в страницу видео. Держать включённым этот плагин уже нет смысла.
Форматы Windows Media, обрабатываемые плагином включают в себя asf, asx, wm, wma, wax, wmp, wmv и wvx. Когда вы щёлкаете по ссылке, чтобы скачать файл Windows Media, и плагин включён, он автоматически откроется в Firefox с использованием этого плагина. Если вы не хотите, чтобы это происходило, вы можете выбрать другое действие при загрузке для файлов Windows Media в панели Приложения в настройках Firefox.
Посмотреть как это выглядет в странице браузера можно здесь (плагин должен быть включён). Данные форматы практически не встречаются в виде встраиваемого в страницу видео. Держать включённым этот плагин уже нет смысла.
Flash Player
Постепенно вытесняется html5. Но многие сайты по прежнему могут отдавать видео во Flash, который менее требователен к производительности компьютера.
Старые версии Flash Player 10.х и некоторые 11.x, по мнению многих пользователей, были более быстрыми чем последующие. Однако 10.x на многих сайтах могут не работать или иметь проблемы с проигрыванием видео. Версия 11.2.202.235 (для firefox файл flashplayer11_2r202_235_win_32bit.exe) одна из самых быстрых.
В новых версиях Flash Player больше внимания уделено безопасности, а не производительности. Если вы не просматриваете часто видео во Flash, можете поставить самую последнюю версию Flash Player. Разница в загруженности процессора в сравнении с 11.x будет не значительна (до 5-10%).
После установки Flash Player, зайдите в настройки плагина в Firefox и уберите галку с Включить защищённый режим Adobe Flash
Работу плагина желательно установить в положение Включать по запросу.
Если при воспроизведении Flash анимации или видео, на экране появятся зелёные полосы или другие артефакты, отключите аппаратное ускорения в настройках Flash Player и если не поможет, затем в настройках браузера.
Однако, прежде чем выполнять такие шаги, желательно узнать поддерживает ли ваша видеокарта работу аппаратного ускорения в браузере. И если поддерживает, то попытайтесь исправить проблему с Flash Player без отключения ускорения, которая могла возникнуть из-за старого драйвера видеокарты, DirectX9 или несовместимости с определённой версии Flash Player.
Старые версии Flash Player 10.х и некоторые 11.x, по мнению многих пользователей, были более быстрыми чем последующие. Однако 10.x на многих сайтах могут не работать или иметь проблемы с проигрыванием видео. Версия 11.2.202.235 (для firefox файл flashplayer11_2r202_235_win_32bit.exe) одна из самых быстрых.
В новых версиях Flash Player больше внимания уделено безопасности, а не производительности. Если вы не просматриваете часто видео во Flash, можете поставить самую последнюю версию Flash Player. Разница в загруженности процессора в сравнении с 11.x будет не значительна (до 5-10%).
После установки Flash Player, зайдите в настройки плагина в Firefox и уберите галку с Включить защищённый режим Adobe Flash
Работу плагина желательно установить в положение Включать по запросу.
Если при воспроизведении Flash анимации или видео, на экране появятся зелёные полосы или другие артефакты, отключите аппаратное ускорения в настройках Flash Player и если не поможет, затем в настройках браузера.
Отключение аппаратного ускорения
В настройках Flash Player
В настройках Firefox
В настройках Firefox
Однако, прежде чем выполнять такие шаги, желательно узнать поддерживает ли ваша видеокарта работу аппаратного ускорения в браузере. И если поддерживает, то попытайтесь исправить проблему с Flash Player без отключения ускорения, которая могла возникнуть из-за старого драйвера видеокарты, DirectX9 или несовместимости с определённой версии Flash Player.
Плагин расшифровки контента Primetime, предоставленный Adobe Systems, Incorporated
Этот плагин нужен для того, чтобы в Windows XP можно было просматривать HTML5-видео закодированное в формате MP4 (H.264 + AAC) без использования Flash.
Минусы у этого плагина в том, что он больше нагружает процессор при воспроизведении видео чем во Flash или VP9, а так же не работает с процессорами не поддерживающими SSE2 инструкции. В 48.0.2 этот плагин по умолчанию устанавливается сам автоматически, для компьютеров без SSE2 он будет бесполезным не работающим грузом, который желательно отключить в меню дополнений.
Настроек для установки и включения плагина достаточно много, по этому лучше почитайте развёрнутое и понятное руководство на русскоязычном форуме forum.mozilla-russia.org или на англоязычном форуме www.msfn.org
Минусы у этого плагина в том, что он больше нагружает процессор при воспроизведении видео чем во Flash или VP9, а так же не работает с процессорами не поддерживающими SSE2 инструкции. В 48.0.2 этот плагин по умолчанию устанавливается сам автоматически, для компьютеров без SSE2 он будет бесполезным не работающим грузом, который желательно отключить в меню дополнений.
Настроек для установки и включения плагина достаточно много, по этому лучше почитайте развёрнутое и понятное руководство на русскоязычном форуме forum.mozilla-russia.org или на англоязычном форуме www.msfn.org
Windows Media Player Firefox Plugin
Этот плагин необходим для совместной работы с расширением «ViewTube» (см. ниже в расширениях), позволяя проигрывать видео в браузере через встроенный в Windows плеер.
Плагин старый 2007 года и устанавливается в браузер в два этапа. Cкачайте устанощик от Microsoft. Установите его. Затем по пути C:\PFiles\ или D:\PFiles\, скопируйте папку Plugins и вставьте её в C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser рядом с папками extensions и features. Если такая папка с файлами не появится после установки плагина, можете сами создать папку plugins в C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser и в неё переместить файл np-mswmp.dll
Перезапустите браузер. В about:addons --> Плагины должен появиться плагин Microsoft Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8.
Существует такой же по функционалу альтернативный плагин от VideoLAN Team windows mediaplayer Plug-in v 1.1.2.0 скачать его можно отсюда np-mswmp.dll. Устанавливается одинаково как файл плагина 1.0.0.8
Обязательно! необходимо выполнить следующее действие: Пуск --> Панель управления --> Свойства обозревателя --> вкладка Дополнительно, установить галку на TLS 1.0. Если это не сделать видео проигрываться не будет.
После установки плагина, пакета кодеков и расширения ViewTube, видео на Youtube должно запуститься в новом плеере.
Если ваша видеокарта поддерживает DirectX 9, рекомендую также обновить Windows Media Player до версии 11. Так как в нём и связанных настройках плагина имеется опция ускорения DirectX. В добавок, тёмное оформление плеера гораздо приятнее смотрится чем светлое по умолчанию.
Настройки плагина открываются следующим образом:
1. Наведя курсор в окошко видео, кликните правой кнопкой мыши. Откроется небольшое окно меню. В нём выберите Параметры...
2. В окне Параметры в вкладке Быстродействие нажмите на кнопку Дополнительно...
3. Откроется окно Параметры ускорения видео.
Установите галку на Использовать режим высокого качества если ваша видеокарта поддерживает DirectX 9.
3.1. Дополнительно, поставьте галку на Включить ускорение видео DirectX если ваша видеокарта поддерживает DirectX 9.0с
Плагин старый 2007 года и устанавливается в браузер в два этапа. Cкачайте устанощик от Microsoft. Установите его. Затем по пути C:\PFiles\ или D:\PFiles\, скопируйте папку Plugins и вставьте её в C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser рядом с папками extensions и features. Если такая папка с файлами не появится после установки плагина, можете сами создать папку plugins в C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser и в неё переместить файл np-mswmp.dll
Перезапустите браузер. В about:addons --> Плагины должен появиться плагин Microsoft Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8.
Существует такой же по функционалу альтернативный плагин от VideoLAN Team windows mediaplayer Plug-in v 1.1.2.0 скачать его можно отсюда np-mswmp.dll. Устанавливается одинаково как файл плагина 1.0.0.8
Обязательно! необходимо выполнить следующее действие: Пуск --> Панель управления --> Свойства обозревателя --> вкладка Дополнительно, установить галку на TLS 1.0. Если это не сделать видео проигрываться не будет.
После установки плагина, пакета кодеков и расширения ViewTube, видео на Youtube должно запуститься в новом плеере.
Если ваша видеокарта поддерживает DirectX 9, рекомендую также обновить Windows Media Player до версии 11. Так как в нём и связанных настройках плагина имеется опция ускорения DirectX. В добавок, тёмное оформление плеера гораздо приятнее смотрится чем светлое по умолчанию.
Настройки плагина открываются следующим образом:
1. Наведя курсор в окошко видео, кликните правой кнопкой мыши. Откроется небольшое окно меню. В нём выберите Параметры...
2. В окне Параметры в вкладке Быстродействие нажмите на кнопку Дополнительно...
3. Откроется окно Параметры ускорения видео.
Установите галку на Использовать режим высокого качества если ваша видеокарта поддерживает DirectX 9.
3.1. Дополнительно, поставьте галку на Включить ускорение видео DirectX если ваша видеокарта поддерживает DirectX 9.0с
VLC Web Plugin
Этот плагин почти такой же как Windows Media Player Firefox Plugin, работает также совместно с расширением ViewTube. Автоматически добавляется в Firefox при установке VLC плеера. Что бы браузер его увидел, опция plugin.scan.plid.all должна быть в true, а plugin.load_flash_only в false.
После установки плеера, наберите в Firefox about:addons и в настройке плагина «VLC Web Plugin» снимите галку с «Включить защищённый режим Adobe Flash».
У плагина есть и недостатки:
Видео не правильно открывается на весь экран.
После установки плеера, наберите в Firefox about:addons и в настройке плагина «VLC Web Plugin» снимите галку с «Включить защищённый режим Adobe Flash».
У плагина есть и недостатки:
Видео не правильно открывается на весь экран.
Расширения
YouTube Design Preserver или YouTube Classic
YouTube Design Preserver и YouTube Classic позволят вам переключиться с нового тяжёлого дизайна (интерфейса) отображения страниц Youtube, на старый более простой и лёгкий. Многие расширения связаные с Youtube могут работать только со старым оформлением страниц Youtube.
Для включения отображения прежнего вида Youtube, в настройках YouTube Design Preserver нужно выбрать Old layout и нажать кнопку Fix it.
Перезагрузите страницу Youtube. Если всё нормально и переключаться между разными стилями оформления вам не нужно, можете удалить это дополнение, старый дизайн останется.
В YouTube Classic необходимо установить переключатель в право (в зелёный).
Оба расширения работают начиная с 48 версии Firefox.
В некоторых случаях эти расширения могут не сработать. Например, из любопытства решите установить новый дизайн, а затем возникнет желание вернуть старый обратно.
Тогда необходимо прописать команду в консоли браузера. Для этого:
1. Откройте в браузере вкладку с загруженной страницей www.youtube.com
2. Нажмите на клавиатуре клавишу F12 и переключитесь на вкладку Консоль
3. В самом низу открывшегося окошка напишите разрешить вставку и нажмите клавишу Enter.
4. Туда же скопируйте и вставьте следующую команду и опять нажмите Enter
document.cookie = document.cookie.split(' ').filter(o=>o.indexOf('PREF=')!==-1)[0].replace(';','')+'&f5=30030&f6=8;domain=.youtube.com;path=/';
5. Перезагрузите страницу www.youtube.com, она должна отобразиться в старом дизайне.
Для включения отображения прежнего вида Youtube, в настройках YouTube Design Preserver нужно выбрать Old layout и нажать кнопку Fix it.
Перезагрузите страницу Youtube. Если всё нормально и переключаться между разными стилями оформления вам не нужно, можете удалить это дополнение, старый дизайн останется.
В YouTube Classic необходимо установить переключатель в право (в зелёный).
Оба расширения работают начиная с 48 версии Firefox.
В некоторых случаях эти расширения могут не сработать. Например, из любопытства решите установить новый дизайн, а затем возникнет желание вернуть старый обратно.
Тогда необходимо прописать команду в консоли браузера. Для этого:
1. Откройте в браузере вкладку с загруженной страницей www.youtube.com
2. Нажмите на клавиатуре клавишу F12 и переключитесь на вкладку Консоль
3. В самом низу открывшегося окошка напишите разрешить вставку и нажмите клавишу Enter.
4. Туда же скопируйте и вставьте следующую команду и опять нажмите Enter
document.cookie = document.cookie.split(' ').filter(o=>o.indexOf('PREF=')!==-1)[0].replace(';','')+'&f5=30030&f6=8;domain=.youtube.com;path=/';
5. Перезагрузите страницу www.youtube.com, она должна отобразиться в старом дизайне.
ViewTube
Расширение ViewTube позволит воспроизводить видео в браузере, заменив плееры сайтов YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, VIKI, Veoh и IMDb встроенным плеером самой Windows (Windows Media Player) или плеером VLC. Таким способом можно просматривать видео в HD качестве на очень слабых компьютерах (в том числе с процессорами без поддержки SSE2 инструкций).
Другая настройка этого расширения позволяет воспроизвести видео в отдельном окне плеера всего за один клик мыши на веб-странице, либо плеер и видео могут запуститься автоматически после открытия страницы.
Другая настройка этого расширения позволяет воспроизвести видео в отдельном окне плеера всего за один клик мыши на веб-странице, либо плеер и видео могут запуститься автоматически после открытия страницы.
Видео на веб-странице, с заменой плеера сайта на плеер WMP или VLC
Выглядеть это будет примерно вот так:
После установки ViewTube, необходимо установить базовый пакет кодеков, которые будут зарегистрированы в системе Windows. Сторонние плееры могут обращаться к своим кодекам, без регистрации их в Windows. Из-за этого у вас может возникнуть непонимание, почему во всех плеерах и с любым кодеком видео показывается, а в браузере — ни в каком не хочет.
Самым простым решением будет установка Basic K-Lite Codec Pack для Windows XP. Последние версии которых можно скачать с официального сайта, версия 13.8.5 для ПК с процессором SSE2 и 13.2.2 только с SSE.
Затем в браузер необходимо поставить плагин «Windows Media Player Firefox Plugin» (см. выше в разделе Плагины).
Для настройки расширения откройте страницу с любым роликом на ютубе. В низу сразу под окошком видео, строкой показываются кнопки управления видео. Нажмите на три вертикальных точки. Откроется меню настроек.
Embed video with:
Video — видеоролик будет показываться в встроенном в браузер плеере HTML5
Object — выберите этот параметр, если будете просматривать видео через Windows Media Player Firefox Plugin или VLC плагин.
Embed — данный параметр выбирается также для VLC плагина, но если ниже в другой опции включить DASH видео будет подгружаться постепенно, а не всё сразу. Так же как это происходит в плеере самого сайта Youtube.
Protocol — позволяет отправить видео в сторонний плеер одним кликом мыши (см. ниже в спойлере «Видео в отдельном плеере, не на страницах сайта»
and play as/with:
Выбор как будет проигрываться видео
Auto — в встроенном в браузер плеере HTML5, если не сможет, возможно переключится на что-то другое.
WMP — через Windows Media Player Firefox Plugin
WMP* — этот плагин работает не правильно, не выбирайте этот параметр.
VLC — плагином плеера VLC
QT — этот плагин работает не правильно, не выбирайте этот параметр.
Autoplay:
Автоматический запуск видео после открытия страницы.
DASH (Video With Audio) playback support:
Видео будет подгружаться постепенно, а не всё сразу. Так же как это происходит в плеере самого сайта Youtube.
DVL (Pass the page video link to the player)
Отправка прямой ссылки страницы сайта (например Youtube) в внешний плеер. Не включайте эту опцию, так как немногие плееры её поддерживают.
ViewTube можно поставить в Firefox 48 — 52.9 версий.
Для браузеров Firefix 45, PaleMoon, NewMoon, MyPal вместо этого расширения сперва в браузер необходимо поставить Greasemonkey greasemonkey-3.31.4-pm_forkBranch.xpi или greasemonkey-3.9.xpi. Затем в установленый Greasemonkey добавить файл скрипта оригинальный или бета с возможностью спрятать панель меню на странице.
Иногда, при открытии видео в соседней вкладке, в браузере может самопроизвольно запуститься проигрывание звука в обход плагина и нового плеера. Если у вас такое часто происходит, в настройках браузера включите (true) media.block-autoplay-until-in-foreground, а если не поможет, дополнительно отключите (false) media.autoplay.enabled.
Редко, но в некоторых случаях, если закрыть браузер или последнюю вкладку с проигрываемым видео, браузер не до конца закроется, видео и звук ещё будут декодироваться в фоне. Желательно, что бы вкладка с видео не была последней закрываемой, также не желательно закрывать браузер если в какой-либо вкладке ещё проигрывается видео. В принципе, если привычка закрывать браузер последней вкладкой сильна, и не хочется переучиваться, можете в браузере переключить опцию browser.tabs.closeWindowWithLastTab в false и Firefox после нажатия на крестик последней оставшейся вкладки на её месте будет создавать новую пустую, недавая закрыться браузеру. Остановить зависшие процессы браузера и плагина можно в «Диспетчере задач».
После установки ViewTube, необходимо установить базовый пакет кодеков, которые будут зарегистрированы в системе Windows. Сторонние плееры могут обращаться к своим кодекам, без регистрации их в Windows. Из-за этого у вас может возникнуть непонимание, почему во всех плеерах и с любым кодеком видео показывается, а в браузере — ни в каком не хочет.
Самым простым решением будет установка Basic K-Lite Codec Pack для Windows XP. Последние версии которых можно скачать с официального сайта, версия 13.8.5 для ПК с процессором SSE2 и 13.2.2 только с SSE.
Установка и настройка K-Lite Codec Pack
После запуска установщика желательно выбрать расширенные настройки Advanced
Затем выбрать в качестве предпочитаемого аудио и видео плеера Windows Media Player
Поставьте в меню Tweaks везде галки
Установите галку (если она не установлена) возле Windows Media Player
Затем выбрать в качестве предпочитаемого аудио и видео плеера Windows Media Player
Поставьте в меню Tweaks везде галки
Установите галку (если она не установлена) возле Windows Media Player
Затем в браузер необходимо поставить плагин «Windows Media Player Firefox Plugin» (см. выше в разделе Плагины).
Для настройки расширения откройте страницу с любым роликом на ютубе. В низу сразу под окошком видео, строкой показываются кнопки управления видео. Нажмите на три вертикальных точки. Откроется меню настроек.
Embed video with:
Video — видеоролик будет показываться в встроенном в браузер плеере HTML5
Object — выберите этот параметр, если будете просматривать видео через Windows Media Player Firefox Plugin или VLC плагин.
Embed — данный параметр выбирается также для VLC плагина, но если ниже в другой опции включить DASH видео будет подгружаться постепенно, а не всё сразу. Так же как это происходит в плеере самого сайта Youtube.
Protocol — позволяет отправить видео в сторонний плеер одним кликом мыши (см. ниже в спойлере «Видео в отдельном плеере, не на страницах сайта»
and play as/with:
Выбор как будет проигрываться видео
Auto — в встроенном в браузер плеере HTML5, если не сможет, возможно переключится на что-то другое.
WMP — через Windows Media Player Firefox Plugin
WMP* — этот плагин работает не правильно, не выбирайте этот параметр.
VLC — плагином плеера VLC
QT — этот плагин работает не правильно, не выбирайте этот параметр.
Autoplay:
Автоматический запуск видео после открытия страницы.
DASH (Video With Audio) playback support:
Видео будет подгружаться постепенно, а не всё сразу. Так же как это происходит в плеере самого сайта Youtube.
DVL (Pass the page video link to the player)
Отправка прямой ссылки страницы сайта (например Youtube) в внешний плеер. Не включайте эту опцию, так как немногие плееры её поддерживают.
ViewTube можно поставить в Firefox 48 — 52.9 версий.
Для браузеров Firefix 45, PaleMoon, NewMoon, MyPal вместо этого расширения сперва в браузер необходимо поставить Greasemonkey greasemonkey-3.31.4-pm_forkBranch.xpi или greasemonkey-3.9.xpi. Затем в установленый Greasemonkey добавить файл скрипта оригинальный или бета с возможностью спрятать панель меню на странице.
Иногда, при открытии видео в соседней вкладке, в браузере может самопроизвольно запуститься проигрывание звука в обход плагина и нового плеера. Если у вас такое часто происходит, в настройках браузера включите (true) media.block-autoplay-until-in-foreground, а если не поможет, дополнительно отключите (false) media.autoplay.enabled.
Редко, но в некоторых случаях, если закрыть браузер или последнюю вкладку с проигрываемым видео, браузер не до конца закроется, видео и звук ещё будут декодироваться в фоне. Желательно, что бы вкладка с видео не была последней закрываемой, также не желательно закрывать браузер если в какой-либо вкладке ещё проигрывается видео. В принципе, если привычка закрывать браузер последней вкладкой сильна, и не хочется переучиваться, можете в браузере переключить опцию browser.tabs.closeWindowWithLastTab в false и Firefox после нажатия на крестик последней оставшейся вкладки на её месте будет создавать новую пустую, недавая закрыться браузеру. Остановить зависшие процессы браузера и плагина можно в «Диспетчере задач».
Видео в отдельном плеере, не на страницах сайта
Для запуска плеера с видео в один клик, необходимо сделать следующее:
1. Создайте текстовый документ и внесите в него следующее содержимое
В последней строке указывается путь к исполняемому файлу плеера. Не обязательно VLC, это может быть MPC-HC или другой плеер. Например «C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc.exe » %video%
Затем измените название и расширение этого файла на viewtube.bat
2. Создайте ещё один текстовый файл с таким содержимым
В последней строке этого файла прописан путь где лежит ранее созданный файл viewtube.bat. То есть, если вы закинули файл в корневую папку на диске С, тогда последняя строка примет вид @="\«C:\\viewtube.bat\» \"%1\""
Как и предыдущий, этот файл следует переименовать в viewtube.reg
3. Запустите файл viewtube.reg, и согласитесь на применяемые изменения.
4. Скопируйте:
viewtube:http://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/BigBuckBunny.mp4
откройте ещё одну вкладку в браузере и вставьте в адресную строку, затем нажмите на клавиатуре клавишу Enter. В открывшемся окошке внизу поставьте галку.
5. Откройте страничку какого-нибудь ролика на ютубе и в настройках ViewTube во второй колонке поставьте VTP.
6. Кликните мышкой по окну видео на странице. Запустится небольшое чёрное окошко командной строки и поверх него окно плеера с видеороликом.
Этим способом даже возможно посмотреть видео онлайн трансляций в качестве 480p на компьютерах с процессором без SSE2 инструкций.
Кому лень или не понятно как создавать эти файлы, можете скачать архивы для MPC-HC или VLC, распаковать и перекинуть папку viewtube_*** в корневой диск C. Единственно что вам необходимо будет сделать — это запустить файл viewtube.reg
1. Создайте текстовый документ и внесите в него следующее содержимое
set video=%1
set video=%video:viewtube:=%
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" %video%
В последней строке указывается путь к исполняемому файлу плеера. Не обязательно VLC, это может быть MPC-HC или другой плеер. Например «C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc.exe » %video%
Затем измените название и расширение этого файла на viewtube.bat
2. Создайте ещё один текстовый файл с таким содержимым
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\viewtube]
@="URL:viewtube Protocol"
"URL Protocol"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\viewtube\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\viewtube\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\viewtube\shell\open\command]
@="\"D:\\Scripts\\viewtube.bat\" \"%1\""
В последней строке этого файла прописан путь где лежит ранее созданный файл viewtube.bat. То есть, если вы закинули файл в корневую папку на диске С, тогда последняя строка примет вид @="\«C:\\viewtube.bat\» \"%1\""
Как и предыдущий, этот файл следует переименовать в viewtube.reg
3. Запустите файл viewtube.reg, и согласитесь на применяемые изменения.
4. Скопируйте:
viewtube:http://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/BigBuckBunny.mp4
откройте ещё одну вкладку в браузере и вставьте в адресную строку, затем нажмите на клавиатуре клавишу Enter. В открывшемся окошке внизу поставьте галку.
5. Откройте страничку какого-нибудь ролика на ютубе и в настройках ViewTube во второй колонке поставьте VTP.
6. Кликните мышкой по окну видео на странице. Запустится небольшое чёрное окошко командной строки и поверх него окно плеера с видеороликом.
Этим способом даже возможно посмотреть видео онлайн трансляций в качестве 480p на компьютерах с процессором без SSE2 инструкций.
Кому лень или не понятно как создавать эти файлы, можете скачать архивы для MPC-HC или VLC, распаковать и перекинуть папку viewtube_*** в корневой диск C. Единственно что вам необходимо будет сделать — это запустить файл viewtube.reg
Byffox YouTube Downloads
Маленькое, но полезное расширение. Помимо того, что с помощью его можно скачать видео с ютуба в разрешении 360 или 720, так же можно скопировать ссылку на сам видеопоток и вставить его в любой плеер поддерживающий потоковое воспроизведение видео. Например MPC-HC (последние поддерживаемые XP с SSE2 и без) или любой другой. Таким способом можно смотреть ролики на Youtube в 720p даже на очень слабых компьютерах уровня Pentium 3.
Ссылка копируется следующим образом, выбираем в нужном качестве видео и перетаскиваем его левой кнопкой мыши в окно плеера. Плеер автоматически запустит проигрывание видео по этой ссылке. Что бы плеер не прятался за окно браузера, необходимо в его настройках включить режим «Поверх всех окон».
Скопировать ссылку и вставить её в плеер можно более традиционным способом.
Выбрать качество видео, нажать по нему правой кнопкой мыши, затем «Копировать ссылку».
Запустить плеер и через его настройки добавить ссылку.
Что бы видео сразу не начинало проигрываться на открытой странице браузера, можно запретить автоплей в настройках Firefox, изменив media.autoplay.enabled на false
Расширение работает только со старым дизайном Youtube. В многопроцессном режиме работы браузера это расширение не работает.
Ссылка копируется следующим образом, выбираем в нужном качестве видео и перетаскиваем его левой кнопкой мыши в окно плеера. Плеер автоматически запустит проигрывание видео по этой ссылке. Что бы плеер не прятался за окно браузера, необходимо в его настройках включить режим «Поверх всех окон».
Скопировать ссылку и вставить её в плеер можно более традиционным способом.
Выбрать качество видео, нажать по нему правой кнопкой мыши, затем «Копировать ссылку».
Запустить плеер и через его настройки добавить ссылку.
Что бы видео сразу не начинало проигрываться на открытой странице браузера, можно запретить автоплей в настройках Firefox, изменив media.autoplay.enabled на false
Расширение работает только со старым дизайном Youtube. В многопроцессном режиме работы браузера это расширение не работает.
Easy Youtube Video Downloader Express
Это расширение работает так же как описанное выше «Byffox YouTube Downloads».
Если на каком-то видео это расширение не сможет вывести список ссылок, перезагрузите страницу, как правило, со второй попытки срабатывает.
Если на каком-то видео это расширение не сможет вывести список ссылок, перезагрузите страницу, как правило, со второй попытки срабатывает.
enhanced-h264ify
Данное расширение актуально только для тех компьютеров, которые тянут видео на Youtube в 720p*30fps, но тормозят на видео 720p*48-60fps.
К сожалению, в настройках профиля на сайте Youtube нет возможности отключить 48+fps. Для отключения 48+ кадров, в настройках «enhanced-h264ify» необходимо поставить птичку на Блокировать 60к/с видео.
К сожалению, в настройках профиля на сайте Youtube нет возможности отключить 48+fps. Для отключения 48+ кадров, в настройках «enhanced-h264ify» необходимо поставить птичку на Блокировать 60к/с видео.
Блокировка рекламы и не нужных элементов на веб-странице
С помощью расширений
На многих сайтах количество заблокированной рекламы на одной открытой странице может быть больше десятка. Особенно сильно грузит процессор различная анимация. Современный веб не вызывает проблем на компьютерах даже около 10 летней давности, так как такие компьютеры имеют более 1 гигабайта оперативной памяти, многоядерный процессор, а так же часть нагрузки по обработке графики перекладывается на видеокарту.
Для старого компьютера со скромной конфигурацией железа, любой «чих» программиста в виде мигающей картинки — это «съедание» 20-50% производительности процессора. По этому желательно по максимуму избавиться от загрузки и отображения таких элементов с помощью блокировщиков рекламы.
Улучшить отзывчивость открытых страниц можно так же и ручной блокировкой тех элементов которыми вы никогда не пользуетесь. Это положительно скажется на плавности прокрутки и скорости загрузки страницы.
Например, внизу каждой страницы практически всегда отображается информация на подобие этой
Всё это можно заблокировать блокировщиком в ручную, а так же темы, разделы, подписи картинок и различные колонки-меню которые вам не нужны. После зачистки вас порадует не только скорость сёрфинга по сайту, но и правильное отображение информации на страницах, без лишнего отвлекающего мусора, как это в принципе и должно быть с точки зрения здравого смысла.
Для более грамотной настройки блокировок с помощью расширений, почитайте рекомендации RU AdList http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49172&start=1979&limit=1&m=1#1
Если вы будете устанавливать uBlock Origin, перед установкой вам необходимо:
1. В about:config переключить параметр xpinstall.signatures.required в положение false.
1a. Только для Firefox версии 48.0.2 выполнить следующие описываемые действия, а так же, если вдруг возникнут какие-либо проблемы при установке расширений, прочитать вот эту небольшую тему на форуме.
2. Установить последнюю версию расширения uBlock Origin Updater, нажав на ссылку вида ublock0-updater-x.x.x.xpi. Это расширение позволит вам в будущем автоматически обновлять специальную версию uBlock Origin для устаревших (legacy) версий браузера Firefox.
3. На этой странице, найдите последнюю версию расширения в названии которой будет firefox-legacy-..... Нажмите на ссылку uBlock0.firefox-legacy.xpi и установите расширение.
Для старого компьютера со скромной конфигурацией железа, любой «чих» программиста в виде мигающей картинки — это «съедание» 20-50% производительности процессора. По этому желательно по максимуму избавиться от загрузки и отображения таких элементов с помощью блокировщиков рекламы.
Улучшить отзывчивость открытых страниц можно так же и ручной блокировкой тех элементов которыми вы никогда не пользуетесь. Это положительно скажется на плавности прокрутки и скорости загрузки страницы.
Например, внизу каждой страницы практически всегда отображается информация на подобие этой
Всё это можно заблокировать блокировщиком в ручную, а так же темы, разделы, подписи картинок и различные колонки-меню которые вам не нужны. После зачистки вас порадует не только скорость сёрфинга по сайту, но и правильное отображение информации на страницах, без лишнего отвлекающего мусора, как это в принципе и должно быть с точки зрения здравого смысла.
Для более грамотной настройки блокировок с помощью расширений, почитайте рекомендации RU AdList http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49172&start=1979&limit=1&m=1#1
Если вы будете устанавливать uBlock Origin, перед установкой вам необходимо:
1. В about:config переключить параметр xpinstall.signatures.required в положение false.
1a. Только для Firefox версии 48.0.2 выполнить следующие описываемые действия, а так же, если вдруг возникнут какие-либо проблемы при установке расширений, прочитать вот эту небольшую тему на форуме.
2. Установить последнюю версию расширения uBlock Origin Updater, нажав на ссылку вида ublock0-updater-x.x.x.xpi. Это расширение позволит вам в будущем автоматически обновлять специальную версию uBlock Origin для устаревших (legacy) версий браузера Firefox.
3. На этой странице, найдите последнюю версию расширения в названии которой будет firefox-legacy-..... Нажмите на ссылку uBlock0.firefox-legacy.xpi и установите расширение.
Некоторыми инструментами браузера
Для каждого сайта в Firefox есть возможность настройки своей политики разрешений. Об этой возможности, более подробно, можно почитать на сайте поддержки браузера. Для быстрого входа в окно настроек «Информация о странице», наведите курсор мыши на пустое место в открытой странице и щёлкните правой кнопкой мыши. Появится примерно такое окошко
в нём перейдите по «Информация о странице». Откроется отдельно большое окно «Информация о странице». Там во вкладке «Разрешения» можно отключить возможность этому сайту получать от вашего компьютера различную информацию.
Естественно, если сайт не отправляет уведомления, не интересуется есть ли у вас камера или микрофон, то включение или отключение этих настроек ни как не повлияет на работу браузера с этим сайтом.
После изменения некоторых настроек, перед адресной строкой появятся соответсвующие значки.
Дополнительно, там же, но во вкладке «Мультимедиа», можно заблокировать показ некоторых медиа-элементов, например рекламных картинок, которые подгружаются на сайт с какого-то определённого рекламного сервера.
в нём перейдите по «Информация о странице». Откроется отдельно большое окно «Информация о странице». Там во вкладке «Разрешения» можно отключить возможность этому сайту получать от вашего компьютера различную информацию.
Естественно, если сайт не отправляет уведомления, не интересуется есть ли у вас камера или микрофон, то включение или отключение этих настроек ни как не повлияет на работу браузера с этим сайтом.
После изменения некоторых настроек, перед адресной строкой появятся соответсвующие значки.
Дополнительно, там же, но во вкладке «Мультимедиа», можно заблокировать показ некоторых медиа-элементов, например рекламных картинок, которые подгружаются на сайт с какого-то определённого рекламного сервера.
Просмотр мобильной версии сайта
Эта рекомендация может помочь тем, кто на часто посещаемых сайтах наблюдает подлагивания при отображении или прокрутке «тяжёлых» страниц в браузере.
Habr и многие другие имеют свои мобильные версии сайтов для просмотра с планшетов, смартфонов или мобильных телефонов. Как правило, они более «лёгкие», имеют простое оформление и не содержат в себе часть элементов страницы которые есть в полной версии для ПК.
Что бы перейти на мобильную версию сайта, в самом низу страницы, там где указывается различная контактная или техническая информация, нужно найти соответствующую ссылку.
Для нетбуков или компьютеров с маленьким экраном в Firefox для любого сайта можно подменить юзер-агент. С помощью его можно менять отправляемую информацию сайту о вашем браузере и устройстве с которого вы выходите в интернет. Например сделать вид, что вы выходите c Android устройства. Если у сайта есть мобильная версия, он её вам покажет.
Из-за того, что механизм подмены юзер-агента браузером замедлял открытие страниц примерно на 10%, в Firefox 45-52 он был выключен. Однако его можно обратно включить. Для этого необходимо выполнить определённые действия описанные здесь. Только для Firefox 45.9 и 52.9 вместо
вставьте
а для 48.0.2 дополните вот так
После этого перезапустите браузер и откройте about:config. Создайте строку general.useragent.override.название_сайта
Например general.useragent.override.habr.com, в значение этого параметра впишите/вставьте юзер-агент который вам нужен, например что-нибудь из перечисленного ниже
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; PLUS Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.98 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A402 Safari/604.1
Mozilla/5.0 (Windows Phone 8.1; ARM; Trident/7.0; Touch; WebView/2.0; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 525) like Gecko
Если вас полностью устроит мобильная версия интернета, и обратно не будете возвращаться на версии сайтов для ПК, можете создать просто строку general.useragent.override без названия сайта. В этом случае юзер-агент будет подменён для всех посещаемых сайтов.
Habr и многие другие имеют свои мобильные версии сайтов для просмотра с планшетов, смартфонов или мобильных телефонов. Как правило, они более «лёгкие», имеют простое оформление и не содержат в себе часть элементов страницы которые есть в полной версии для ПК.
Что бы перейти на мобильную версию сайта, в самом низу страницы, там где указывается различная контактная или техническая информация, нужно найти соответствующую ссылку.
Для нетбуков или компьютеров с маленьким экраном в Firefox для любого сайта можно подменить юзер-агент. С помощью его можно менять отправляемую информацию сайту о вашем браузере и устройстве с которого вы выходите в интернет. Например сделать вид, что вы выходите c Android устройства. Если у сайта есть мобильная версия, он её вам покажет.
Из-за того, что механизм подмены юзер-агента браузером замедлял открытие страниц примерно на 10%, в Firefox 45-52 он был выключен. Однако его можно обратно включить. Для этого необходимо выполнить определённые действия описанные здесь. Только для Firefox 45.9 и 52.9 вместо
//
try {
Components.utils.import("resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm", {})
.eval("SIGNED_TYPES.clear()");
}
catch(ex) {}
вставьте
//
Components.utils.import("resource://gre/modules/UserAgentOverrides.jsm");
UserAgentOverrides.init();
а для 48.0.2 дополните вот так
//
try {
Components.utils.import("resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm", {})
.eval("SIGNED_TYPES.clear()");
}
catch(ex) {}
//
Components.utils.import("resource://gre/modules/UserAgentOverrides.jsm");
UserAgentOverrides.init();
После этого перезапустите браузер и откройте about:config. Создайте строку general.useragent.override.название_сайта
Например general.useragent.override.habr.com, в значение этого параметра впишите/вставьте юзер-агент который вам нужен, например что-нибудь из перечисленного ниже
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; PLUS Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.98 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A402 Safari/604.1
Mozilla/5.0 (Windows Phone 8.1; ARM; Trident/7.0; Touch; WebView/2.0; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 525) like Gecko
Если вас полностью устроит мобильная версия интернета, и обратно не будете возвращаться на версии сайтов для ПК, можете создать просто строку general.useragent.override без названия сайта. В этом случае юзер-агент будет подменён для всех посещаемых сайтов.
Драйверы
Все устанавливаемые драйверы должны быть взяты в первую очередь с официальных сайтов производителей оборудования или комплектующих. Если таких сайтов или ссылок загрузки уже нет, то во вторую очередь, необходимо поискать драйверы (по ID кодам устройств) на сайтах производителей чипов установленных в комплектующие компьютера. В крайнем случае, поискать в других источниках вызывающих доверие. И не качайте файлы «драйверов» с всяких левых сайтов, не связанных с компьютерной тематикой.
DirectX9.0c
DirectX — нужное программное обеспечение, которое сильно влияет на производительность в тех приложениях где используется аппаратное ускорение (в том числе и Firefox). Последнюю версию DirectX9.0c можно скачать с официального сайта Microsoft.
После запуска загруженного файла, программа попросит выбрать путь куда будут помещены распакованные файлы DirectX. Это означает, что установка DirectX ещё не начиналась. Необходимо зайти в эту папку, среди множества файлов найти DXSETUP и запустить его. Только тогда начнётся установка DirectX на компьютер.
После запуска загруженного файла, программа попросит выбрать путь куда будут помещены распакованные файлы DirectX. Это означает, что установка DirectX ещё не начиналась. Необходимо зайти в эту папку, среди множества файлов найти DXSETUP и запустить его. Только тогда начнётся установка DirectX на компьютер.
Видеокарта и аппаратное ускорение в браузере
Браузер Firefox может задействовать ваш графический адаптер в обработке загружаемого контента, и тем самым значительно разгрузить процессор. Визуально, это будет выглядеть как более плавная прокрутка страниц (без рывков), а так же меньшая загрузка процессора при воспроизведении видео, в среднем на 10-15%. Много это или мало? Иногда не хватает чуть-чуть для просмотра видео в 480 или 720. И в этом случае аппаратное ускорение видеокартой может сильно выручить в этой ситуации.
Для начала, зайдите в настройки основного меню и убедитесь, что у вас поставлена галка на «По возможности использовать аппаратное ускорение».
Затем, наберите в адресной строке браузера about:support и посмотрите в таблице «Графика» строки Композитинг и WebGL. Если у вас так же как на скриншоте, вам повезло, аппаратное ускорение и WebGL работают в вашем Firefox.
С работающим WebGL, в about:config можно сделать активной функцию gfx.offscreencanvas.enabled — это выполнение отрисовки некоторых отдельных элементов страницы через WebGL в отдельном потоке, не мешающем работе основного потока обработки контента. При включении true, в некоторых ситуациях, отрисовка страниц может происходить быстрее.
Аналогично можно поступить и с pdfjs.enableWebGL, включив true — отрисовка pdf документов открытых в браузере немного ускорится.
Если у вас в компьютере используется встроенная (интегрированная) в чипсет графика, которая поддерживает аппаратное ускорение, а так же установлен достаточно большой объём оперативной памяти (от 1.5-2 гигабайт), в настройках BIOS для параметра Frame Buffer Size или ему подобному желательно выставить значение равное 128 Мб. Так как Firefox вместе с Windows XP используют под свои нужды около 50-80 Мб видеопамяти.
Некоторые видеокарты, как правило встроенные в материнскую плату, при воспроизведении анимации или видео могут не справляться: на экране могут появляться полосы, видео и анимация подтормаживать или зависать. Если вы столкнулись с такими проблемами, попробуйте включить true в Firefox параметр layers.low-precision-buffer, он сделан для лучшей совместимости браузера со старыми видеокартами, с которыми могут возникнуть проблемы в режиме аппаратного ускорения. Если проблем с аппаратным ускорением нет, оставьте эту опцию выключенной.
Хуже когда аппаратное ускорение по каким-либо причинам не включается. В таблице «Графика» возле Композитинг и WebGL. отображается примерно такая информация
В этом случае, необходимо выяснить причину, по которой браузер Firefox не хочет включать аппаратное ускорение для вашей видеокарты.
В той же таблице «Графика» в строке Описание написана модель используемой видеокарты.
Ещё ниже, в строке D3D9_COMPOSITING описана причина, из-за которой Firefox заблокировал включение аппаратного ускорения.
Необходимо выяснить, поддерживает ли ваша видеокарта DirectX9.0c.
Посмотреть возможности видеокарты можно из таблиц в википедии: Intel, AMD, Nvidia.
Обратите внимание, что часто Firefox пишет о несовместимости версии видеодрайвера даже для той графики, которая не поддерживает работу с DirectX9.0c (в моих примерах это GeForce MX440, S3G) предлагая установить более новую версию драйвера. По этому не смотрите в графу Direct2D (который к слову на XP не работает).
Если ваша графическая карта не поддерживает DirecX9.0c, для избежания возможных глюков, зайдите в настройки Firefox и уберите галку с По возможности использовать аппаратное ускорение.
Другое дело, когда вы знаете, что DirectX9.0c поддерживается вашей видеокартой ( Nvidia от GeForce FX5100 *, ATI от Radeon X1300 ), но Firefox не включает аппаратное ускорение. Как правило, такое бывает из-за устаревшей версии видеодрайвера, либо выявленных ранее ошибок в работе данного графического чипа и аппаратного ускорения в Firefox.
В любом случае, первоначально, вам необходимо скачать последнюю версию драйвера с сайта производителя материнской платы (если графика встроенная), либо с сайта производителя графического чипа, используемого в видеокарте (иногда такой вариант даже лучше чем первый).
После обновления драйвера, очистите Firefox и затем обратно зайдите в about:support. Помогло — радуемся, не помогло — читаем дальше.
Остался единственный вариант включения аппаратного ускорения — принудительно. Но имейте ввиду, что могут появиться различные глюки.
Для включения аппаратного ускорения принудительно, в about:config переключите layers.acceleration.force-enabled в true и перезапустите браузер.
Если на вашем компьютере дополнительно установлены браузеры на движке Chromiuma, например Chromium, Chrome, Opera, Яндекс браузер или другие, в этих браузерах можно включить аппаратное ускорение для видеокарт поддерживающих OpenGL 2.0. Видеокарты поддерживающие OpenGL 2.0: для AMD это от Radeon 9500, Nvidia от GF6100 и Intel от GMA4500. Инструкция как включить ускорение в таких браузерах.
Для начала, зайдите в настройки основного меню и убедитесь, что у вас поставлена галка на «По возможности использовать аппаратное ускорение».
Затем, наберите в адресной строке браузера about:support и посмотрите в таблице «Графика» строки Композитинг и WebGL. Если у вас так же как на скриншоте, вам повезло, аппаратное ускорение и WebGL работают в вашем Firefox.
С работающим WebGL, в about:config можно сделать активной функцию gfx.offscreencanvas.enabled — это выполнение отрисовки некоторых отдельных элементов страницы через WebGL в отдельном потоке, не мешающем работе основного потока обработки контента. При включении true, в некоторых ситуациях, отрисовка страниц может происходить быстрее.
Аналогично можно поступить и с pdfjs.enableWebGL, включив true — отрисовка pdf документов открытых в браузере немного ускорится.
Если у вас в компьютере используется встроенная (интегрированная) в чипсет графика, которая поддерживает аппаратное ускорение, а так же установлен достаточно большой объём оперативной памяти (от 1.5-2 гигабайт), в настройках BIOS для параметра Frame Buffer Size или ему подобному желательно выставить значение равное 128 Мб. Так как Firefox вместе с Windows XP используют под свои нужды около 50-80 Мб видеопамяти.
Некоторые видеокарты, как правило встроенные в материнскую плату, при воспроизведении анимации или видео могут не справляться: на экране могут появляться полосы, видео и анимация подтормаживать или зависать. Если вы столкнулись с такими проблемами, попробуйте включить true в Firefox параметр layers.low-precision-buffer, он сделан для лучшей совместимости браузера со старыми видеокартами, с которыми могут возникнуть проблемы в режиме аппаратного ускорения. Если проблем с аппаратным ускорением нет, оставьте эту опцию выключенной.
Хуже когда аппаратное ускорение по каким-либо причинам не включается. В таблице «Графика» возле Композитинг и WebGL. отображается примерно такая информация
В этом случае, необходимо выяснить причину, по которой браузер Firefox не хочет включать аппаратное ускорение для вашей видеокарты.
В той же таблице «Графика» в строке Описание написана модель используемой видеокарты.
Ещё ниже, в строке D3D9_COMPOSITING описана причина, из-за которой Firefox заблокировал включение аппаратного ускорения.
Необходимо выяснить, поддерживает ли ваша видеокарта DirectX9.0c.
Посмотреть возможности видеокарты можно из таблиц в википедии: Intel, AMD, Nvidia.
Обратите внимание, что часто Firefox пишет о несовместимости версии видеодрайвера даже для той графики, которая не поддерживает работу с DirectX9.0c (в моих примерах это GeForce MX440, S3G) предлагая установить более новую версию драйвера. По этому не смотрите в графу Direct2D (который к слову на XP не работает).
Если ваша графическая карта не поддерживает DirecX9.0c, для избежания возможных глюков, зайдите в настройки Firefox и уберите галку с По возможности использовать аппаратное ускорение.
Другое дело, когда вы знаете, что DirectX9.0c поддерживается вашей видеокартой ( Nvidia от GeForce FX5100 *, ATI от Radeon X1300 ), но Firefox не включает аппаратное ускорение. Как правило, такое бывает из-за устаревшей версии видеодрайвера, либо выявленных ранее ошибок в работе данного графического чипа и аппаратного ускорения в Firefox.
В любом случае, первоначально, вам необходимо скачать последнюю версию драйвера с сайта производителя материнской платы (если графика встроенная), либо с сайта производителя графического чипа, используемого в видеокарте (иногда такой вариант даже лучше чем первый).
После обновления драйвера, очистите Firefox и затем обратно зайдите в about:support. Помогло — радуемся, не помогло — читаем дальше.
Остался единственный вариант включения аппаратного ускорения — принудительно. Но имейте ввиду, что могут появиться различные глюки.
Для включения аппаратного ускорения принудительно, в about:config переключите layers.acceleration.force-enabled в true и перезапустите браузер.
Если на вашем компьютере дополнительно установлены браузеры на движке Chromiuma, например Chromium, Chrome, Opera, Яндекс браузер или другие, в этих браузерах можно включить аппаратное ускорение для видеокарт поддерживающих OpenGL 2.0. Видеокарты поддерживающие OpenGL 2.0: для AMD это от Radeon 9500, Nvidia от GF6100 и Intel от GMA4500. Инструкция как включить ускорение в таких браузерах.
Пару слов о WebGL
WebGL — это инструмент, с помощью которого можно отображать 3D элементы на страницах браузера. Сейчас это в основном игры и различные 3D анимированные видеоролики (например панарамное 360° видео на Youtube). Широкого распространения эта технология пока не получила. По этому переживать о её работоспособности в браузере не стоит.
Для большинства современных видеокарт WebGL по умолчанию включён в Firefox. Необходимым условием для автоматического включения WebGL является наличие драйвера с библиотекой OpenGL ES 2.0 и поддержка видеокартой DirectX9.0c.
Проверить работает ли у вас WebGL можете открыв страницу https://get.webgl.org/, если увидите вращающийся кубик — значит WebGL у вас работает. Если же нет, в about:config измените значение на true в параметре webgl.force-enabled и затем перезапустите браузер. Включилось WebGL или нет, можно проверить опять на https://get.webgl.org/.
Если всё равно не включилось, попробуйте активировать нативный WebGL, главное, что бы видеокарта поддерживала в Windows OpenGL 2.0. Для этого, включите true параметр webgl.disable-angle и перезапустите браузер. Этим способом можно включить поддержку WebGL для компьютеров с видеокартами типа FX5*** или Radeon9500 — x850 которые имеют внутри своих драйверов библиотеки OpenGL 2.0, но не поддерживают DirectX9.0c. Для этого способа, если он сработает, дополнительно для ускорения обработки WebGL графики, для видеокарт Radeon9500 — x850 переключите в true опцию webgl.dxgl.enabled, а для видеокарт FX5*** отключите её false.
Если включить WebGL так и не получится, отключите true его поддержку в Firefox webgl.disabled
Для большинства современных видеокарт WebGL по умолчанию включён в Firefox. Необходимым условием для автоматического включения WebGL является наличие драйвера с библиотекой OpenGL ES 2.0 и поддержка видеокартой DirectX9.0c.
Проверить работает ли у вас WebGL можете открыв страницу https://get.webgl.org/, если увидите вращающийся кубик — значит WebGL у вас работает. Если же нет, в about:config измените значение на true в параметре webgl.force-enabled и затем перезапустите браузер. Включилось WebGL или нет, можно проверить опять на https://get.webgl.org/.
Если всё равно не включилось, попробуйте активировать нативный WebGL, главное, что бы видеокарта поддерживала в Windows OpenGL 2.0. Для этого, включите true параметр webgl.disable-angle и перезапустите браузер. Этим способом можно включить поддержку WebGL для компьютеров с видеокартами типа FX5*** или Radeon9500 — x850 которые имеют внутри своих драйверов библиотеки OpenGL 2.0, но не поддерживают DirectX9.0c. Для этого способа, если он сработает, дополнительно для ускорения обработки WebGL графики, для видеокарт Radeon9500 — x850 переключите в true опцию webgl.dxgl.enabled, а для видеокарт FX5*** отключите её false.
Если включить WebGL так и не получится, отключите true его поддержку в Firefox webgl.disabled
Чипсет и SATA драйверы
Многие почему-то их вообще не ставят, однако с ними SATA диски работаю немного быстрее. Для 64 битных процессоров AMD работающих на WindowsXP. к примеру, выпускался специальный драйвер без которого не возможно было включить Cool'n'Quiet.
Старайтесь установить все драйверы которые должны быть на вашем компьютере. И в таблице «Диспетчер устройств» не оставались жёлтые вопросы.
Старайтесь установить все драйверы которые должны быть на вашем компьютере. И в таблице «Диспетчер устройств» не оставались жёлтые вопросы.
Настройка Windows XP
Службы
Если вы всё же решились посмотреть и возможно изменить значение типа запуска служб, имейте в виду, что многие службы могут иметь зависимость работы с другими службами. Установленные программы на вашем компьютере для правильной свой работы так же могут обращаться или запускать службы которые в обычном состоянии не запущены или установлены в положение Вручную. По этому, перед тем как начать изменять тип запуска служб, после установки Windows и её активации, установите все драйверы, нужные вам обновления Windows, DirectX и программы. После этого, можете приступать. При этом, если где-то возникнут сомнения отключать или нет, подумайте нужно ли, и если решитесь отключить, после отключения службы сделайте перезагрузку компьютера и затем проверьте всё ли работает как и прежде.
Ati HotKey Poller
Сервис необходим только в том случае, если вы используете для настройки горячие клавиши ATi Hotkey, просмотреть которые можно в ATi Control Panel. Если вы их не используете (в этом случае вы ничего не теряете), то можно отключить.
NVIDIA Driver Helper Service или NVIDIA Display Driver Service
Служба устанавливаемая вместе с драйвером видеокарты Nvidia. В зависимости от версии драйвера, в очень редких случаях у некоторых пользователей возникали проблемы с выводом изображения на несколько экранов и открытием «Панели управления Nvidia». Я с такими проблемами не сталкивался. Можете отключить эту службу, если вдруг она вам понадобится, включите её обратно.
Автоматическое обновление
Поддержка Windows XP давно закончилась. Microsoft выпускает заплатки закрывающие лишь критические уязвимости. Если у вас лицензионная Windows XP, либо серверы Microsoft её воспринимают лицензионной, в целях безопасности можете оставить включённым автоматическое обновление. Как вариант, можно загрузить и установить все обновления и затем отключить эту службу.
Пользователям пиратской Windows рекомендуется отключить службу автоматического обновления. Если же вам нужны обновления, найдите необходимые и поставьте их в ручную либо отдельным установщиком.
Агент защиты доступа к сети
Технология компании Microsoft, предназначенная для контроля доступа к сети предприятия, исходя из информации о состоянии системы подключающегося компьютера. Впервые была реализована в Windows XP Service Pack 3. Собранные данным агентом сведения используются для подтверждения того, что на клиентском компьютере есть необходимое программное обеспечение и используются нужные параметры. Если клиентский компьютер не соответствует политике работоспособности, то он может получить ограниченный доступ в сеть до обновления его конфигурации.
Для домашнего ПК эта служба не нужна.
Беспроводная настройка
В компьютере должна быть установлена карта Wi-Fi. Если таковой нет, либо Wi-Fi на этом компьютере не используется, службу можно отключить.
Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)
Служба нужна если ваш ПК является интернет-шлюзом для другого ПК в локальной сети. Для домашнего компьютера который подключён к сети через роутер эту службу можно выключить.
Веб-клиент
На просмотр ресурсов в Интернете отключение этой службы никак не влияет. Для обычного домашнего ПК эта служба не нужна, можете её отключить.
Вторичный вход в систему
Позволяет запускать процессы от имени другого пользователя. Если на ваш компьютер ни кто не заходит с другого компьютера через удалённый доступ, отключайте эту службу.
Диспетчер логических дисков
Обнаружение и наблюдение за новыми жёсткими дисками и передача информации о томах жестких дисков службе управления диспетчера логических дисков.
В домашней версии XP Home эта служба по умолчанию установлена в положение Вручную. При необходимости (например, если вы зайдёте в меню настроек «Управление дисками») эта служба сама включится. Если вы не подсоединяете «на горячую» при включённом компьютере дополнительные жёсткие диски, то на XP Professional эту службу можно так же переключить в положение Вручную.
Диспетчер очереди печати
Нет принтера, отключить.
Диспетчер подключений удаленного доступа
Эта служба, выполняет обработку данных при установке подключения к удаленному серверу. Кроме того, во время подключения обеспечивает клиента информацией о состоянии. Если отключить диспетчер подключений удаленного доступа, предоставление услуг по маршрутизации для других компьютеров в локальном и глобальном сетевом окружении станет невозможным.
Если ваш компьютер не выполняет роль сервера для других компьютеров, а так же подключение к интернету осуществляется без создания дополнительных подключений в папке «Сетевые подключения», например выход в сеть и/или интернет производится только через имеющиеся Wi-Fi или Ethernet соединения, можете остановить эту службу. Работающая служба может не остановиться если нажать «Стоп». Поэтому в свойствах службы выберите «Отключено», затем перезагрузите компьютер.
Диспетчер учетных записей безопасности
Служба обеспечивает безопасность учетной записи локального пользователя. Отключение данной службы, как правило, не влияет на стабильность работы компьютера но, тем не менее, крайне не рекомендуется и может понизить уровень защищенности операционной системы.
Если вы единственный пользователь и на компьютере нет ничего ценного, можете отключить эту службу.
Защищенное хранилище
Обеспечивает защищенное хранение секретных данных, таких, как закрытые ключи, для предотвращения несанкционированного доступа служб, процессов или пользователей.
Если компьютер используется для сугубо развлекательных целей, без хранения паролей и важной инфоррмации, а также не совершаются финансовые операции — службу можно отключить.
Маршрутизация и удаленный доступ
Предлагает услуги маршрутизации организациям в локальной и глобальной сетях.
Для домашнего ПК в локальной или глобальной сети эта служба не нужна, отключить.
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP
Для домашнего ПК в локальной и глобальной сети эта служба не нужна, отключить.
Обозреватель компьютеров
Служба применяется в одноранговой локальной сети (все компьютеры имеют одинаковые права, как правило без постоянно включённого сервера). Для домашнего ПК не нужна, отключить.
Определение оборудования оболочки
Предоставляет уведомления для событий автоматического воспроизведения или выполнения «Автозапуск».
Если отключить службу, не будут автоматически запускаться оболочка устанавливаемых программ и медиа-элементы связанные с автозапуском на СD/DVD дисках и на флешках. Необходимо будет в ручную зайти в раздел СD/DVD диска или флешки и запустить нужный файл.
Во многих источниках, в целях безопасности, рекомендуют отключить эту службу. Например, если вы вставляете чужие флешки в свой компьютер, после отключения этой службы, вероятность заражения вирусами присутствующими на флешке снизится.
Планировщик заданий
Позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач.
Не пользуетесь планировщиком, отключайте эту службу.
Рабочая станция
Обеспечивает поддержку сетевых подключений и связь. Если служба остановлена, программа, данные подключения будут недоступны. Если данная служба неразрешена, не удастся запустить любые явно зависимые службы.
С помощью данной службы осуществляется подключение к компьютерам в локальной сети, поэтому при ее остановке получить доступ к вашему и другим компьютерам или сетевым принтерам через «Сетевое окружение» самой WindowsXP не получится.
Если вы не подключены к локальной сети, либо в существующей локальной сети вы не заходите на другие компьютеры, или другие компьютеры не заходят на ваш компьютер, а так же не используются общие сетевые принтеры — можете отключить эту службу.
На просмотр веб-сайтов в интернете и загрузку торрентов (в том числе с компьютеров в локальной сети) отключение этой службы никак не повлияет.
Сервер
Обеспечивает поддержку общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам для данного компьютера через сетевое подключение.
В локальной сети, с помощью этой службы можно расшарить другим пользователям ваши папки и файлы в них. Но, если нет локальной сети или расшаривать файлы некому, можно отключить эту службу. На закачке и раздаче торрентов это ни как не отразится.
Служба времени Windows
Управляет синхронизацией даты и времени на всех клиентах и серверах в сети. Если эта служба остановлена, синхронизация даты и времени не будет доступна.
Для домашнего пользователя, после отключения этой службы, не будет работать синхронизация с сервером времени в интернете (Пуск — Панель управления — Дата и время — окно «Свойства: Дата и время», вкладка Время интернета). Если проблем с ходом часов на вашем компьютере нет, можете отключить эту службу.
Служба загрузки изображений (WIA)
Обеспечивает службы получения изображений со сканеров и цифровых камер.
Если камеры и сканеры не будут подключаться к вашему компьютеру, отключайте.
Служба индексирования
Индексирует содержимое и свойства файлов на локальном и удаленных компьютерах, обеспечивает быстрый доступ к файлам с помощью гибкого языка запросов.
Если отключили индексирование на всех дисках (смотри ниже в Другие рекомендации — Индексирование диска для быстрого поиска), отключите эту службу.
Службы криптографии
Предоставляет три службы управления:
Cлужбу баз данных каталога, которая проверяет цифровые подписи файлов Windows;
Cлужбу защищенного корня, которая добавляет и удаляет сертификаты доверенного корня центра сертификации с этого компьютера;
Cлужбу ключей, которая позволяет подавать заявки на сертификаты с этого компьютера.
По сути, эта служба проверяет подписи файлов Windows. Cлужба необходима для обновления Windows в ручном и автоматическом режимах, а также для инсталляции Service Pack’ов и DirectX, Windows Media Player и некоторые .NET приложения могут требовать эту службу для функционирования некоторых функций.
На домашнем компьютере, после установки всех обновлений для Windows, драйверов и программ, можете установить тип запуска в положение Вручную. При необходимости, служба сама запустится.
Служба обнаружения SSDP
и
Узел универсальных PnP-устройств
Обнаружение и поддержка UPnP-устройств в домашней сети.
Службы можно не выключать при условии, что у вас есть устройства поддерживающие DLNA и/или UPnP подключённые к вашей же домашней локальной сети.
Такими DLNA-устройствами могут быть: специальная медиаприставка, телевизор с LAN портом или Wi-Fi, смартфоны и др. При настройке соответствующего софта на своём компьютере-файловом сервере, можно просматривать на телевизоре медиа хранящееся на компьютере пользуясь только пультом от телевизора или смартфоном в качестве пульта.
UPnP-устройствами могут быть различные устройства подключаемые к локальной сети: принтеры, сканеры, роутеры, IP-камеры и пр. Механизм UPnP позволяет пользователю быстрее и проще находить компьютером эти устройства в своей сети, при этом устройства сами подстраиваются друг с другом для слаженной работы. Некоторые программы на компьютере (например торрент-клиенты) могут использовать UPnP для того, что бы роутер автоматически пробросил определённые номера портов указанных в настройках программы. В большинстве случаев, без UPnP можно обойтись, если самому всё настроить в ручную. Но, если лень разбираться и всё само настроилось и работает как надо — не отключайте эти службы.
Если же у вас нет своей домашней локальной сети, либо этими возможностями вы не пользуетесь, отключите их.
Службы IPSEC
Данная служба обычно используется для шифрования IP-трафика между рабочей станцией и доменом, а также для VPN-соединений. Если вы не входите в домен, у вас нет VPN-сети и вы не используете IPv6, эту службу можно отключить.
Служба регистрации ошибок
Позволяет регистрировать ошибки для служб и приложений, выполняющихся в нестандартной среде.
Поддержка Windows XP закончена. Даже если вы и поймаете ошибку, тем более в нестандартной программной среде, ни кто этот дамп ошибки читать и исправлять не будет.
Отключить.
Cлужба сетевого расположения (NLA)
Если компьютер имеет доступ в различные локальные сети (например домашнюю, рабочую или публичные сети wi-fi), для разных сетей в Windows могут быть выбраны профили безопасности domain или standard. Служба Network Location Awareness (NLA) сохраняет информацию о сетях в специальной базе данных. Когда в следующий раз компьютер подключится к определённой сети, и NLA успешно ее идентифицирует на основе сохраненной в базе информации, firewall автоматически применит соответствующий профиль.
Эта служба может правильно работать только если включена служба Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS). Если ваш компьютер не подключается к чужой локальной сети, выход в интернет осуществляется через единственную вашу же Wi-Fi точку доступа или роутер, отключите эту службу.
Службы терминалов
Предоставляет возможность нескольким пользователям интерактивно подключаться к компьютеру и отображает рабочий стол и приложения на удаленных компьютерах.
Является основой для удаленного рабочего стола (включая удаленное администрирование), быстрого переключения пользователей, удаленного помощника и служб терминалов.
Служба используется Монитором инфракрасной связи. При отключении службы в Диспетчере задач не будет выводиться пользователь, от чьего имени запущен процесс. Не будет работать кнопка «Смена пользователя».
Если вы единственный пользователь на своём компьютере, с одной учётной записью, к компьютеру не подключены устройства инфракрасной связи, не используется удалённый рабочий стол и/или «удалённый помощник», тогда на домашнем компьютере можете отключить эту службу.
Совместимость быстрого переключения пользователей
Служба нужна, если в вашей системе работает несколько пользователей с разными учётными записями, в противном случае нет необходимости в запуске этой службы.
Справка и поддержка
Отключаем, ибо толку от этой справки и поддержки всё равно нет.
Телефония
Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телефонным оборудованием и голосовыми IP-подключениями на этом компьютере, а также через ЛВС — на серверах, где запущена соответствующая служба.
Если компьютер не имеет dial-up модема, либо если им не пользуются, а так же на компьютере не создавались дополнительные соединения в «Сетевые подключения» (см. службу Диспетчер подключений удаленного доступа) можете отключить эту службу.
Эта служба связана так же со службой Диспетчер подключений удаленного доступа. Для правильного выключения этих служб, зайдите в их свойства, но не останавливайте их, а выставите в положение «Отключено», затем перезагрузите компьютер.
Темы
Управление темами оформления.
Если отключить, доступна будет только тема с прямоугольной серой кнопкой «Пуск» и с такими же серыми окнами. Однако, в таком виде винда меньше «кушает» памяти, что актуально для систем с 512мб оперативки.
Удаленный реестр
Позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на этом компьютере.
В Home версии Windows XP эта служба недоступна.
Домашнему пользователю, в целях безопасности, на WinXP Pro рекомендуется её отключить.
Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)
Передает файлы в фоновом режиме работы, используя незанятую пропускную способность сети. Если эта служба остановлена, то любые приложения, зависящие от BITS, такие как Windows Update, не смогут автоматически загружать обновления и другую информацию.
Если Windows не обновляете, либо обновляется в ручную, а так же, если используется не безлимитный интернет, отключите эту службу.
Центр обеспечения безопасности
Ведет наблюдение за настройками и параметрами безопасности системы.
Если до этого отключили Брандмауэр Windows и Автоматическое обновление, то держать включённой эту службу теперь не имеет смысла.
Ati HotKey Poller
Сервис необходим только в том случае, если вы используете для настройки горячие клавиши ATi Hotkey, просмотреть которые можно в ATi Control Panel. Если вы их не используете (в этом случае вы ничего не теряете), то можно отключить.
DHCP-клиент
С помощью этой службы компьютер получает от сервера провайдера или вашего роутера необходимые IP адреса для работы в локальной сети или сети интернет.
Если у вас для выхода в интернет в квартире установлен роутер, желательно на компьютере прописать в настройках Подключения по локальной сети (Пуск--Панель управления--Сетевые подключения, правой кнопкой мышки по Подключение по локальной сети--Свойства--Протокол интернета (TCP/IP)--Свойства) Использовать следующий IP адрес и Использовать следующие адреса DNS-серверов те значения что вам выдаёт DHCP роутера (Пуск--Панель управления--Сетевые подключения, правой кнопкой мышки по Подключение по локальной сети--Состояние, вкладка Поддержка--кнопка Подробности).
После перезагрузки компьютера и последующей проверки работоспособности сети и интернета, службу DHCP-клиент можно отключить.
Если у вас для выхода в интернет в квартире установлен роутер, желательно на компьютере прописать в настройках Подключения по локальной сети (Пуск--Панель управления--Сетевые подключения, правой кнопкой мышки по Подключение по локальной сети--Свойства--Протокол интернета (TCP/IP)--Свойства) Использовать следующий IP адрес и Использовать следующие адреса DNS-серверов те значения что вам выдаёт DHCP роутера (Пуск--Панель управления--Сетевые подключения, правой кнопкой мышки по Подключение по локальной сети--Состояние, вкладка Поддержка--кнопка Подробности).
После перезагрузки компьютера и последующей проверки работоспособности сети и интернета, службу DHCP-клиент можно отключить.
DNS-клиент
Сёрфингу в интернете эта служба не нужна. Вряд ли к вашему компьютеру обратится кто-то по имени. Эта служба может понадобиться при использовании IPSEC (см. служба IPSEC). А так же при попытке «исправить» сетевое подключение, нажав кнопку «Исправить» в окне Состояние Подключения… — вкладка Поддержка, вылезет ошибка, что DNS кэш не получилось очистить.
Домашнему пользователю эту службу можно отключить.
Если локальной сети с другими компьютерами у вас нет, или есть, но к вам пользователи с других компьютеров заходят просматривать папки не по имени компьютера, а по IP — можете отключить и NetBIOS.
Пуск--Панель управления--Сетевые подключения, правой кнопкой мышки по Подключение по локальной сети--Свойства--Протокол интернета (TCP/IP)--Свойства, вкладка Общие--кнопка Дополнительно--вкладка WINS). Кто не понимает, о чём я сейчас выше написал, так же отключайте NetBIOS как показано на скриншоте. Ваш компьютер в разы станет меньше мусорить никому не нужными широковещательными пакетами в сеть.
Домашнему пользователю эту службу можно отключить.
Если локальной сети с другими компьютерами у вас нет, или есть, но к вам пользователи с других компьютеров заходят просматривать папки не по имени компьютера, а по IP — можете отключить и NetBIOS.
Пуск--Панель управления--Сетевые подключения, правой кнопкой мышки по Подключение по локальной сети--Свойства--Протокол интернета (TCP/IP)--Свойства, вкладка Общие--кнопка Дополнительно--вкладка WINS). Кто не понимает, о чём я сейчас выше написал, так же отключайте NetBIOS как показано на скриншоте. Ваш компьютер в разы станет меньше мусорить никому не нужными широковещательными пакетами в сеть.
NVIDIA Driver Helper Service или NVIDIA Display Driver Service
Служба устанавливаемая вместе с драйвером видеокарты Nvidia. В зависимости от версии драйвера, в очень редких случаях у некоторых пользователей возникали проблемы с выводом изображения на несколько экранов и открытием «Панели управления Nvidia». Я с такими проблемами не сталкивался. Можете отключить эту службу, если вдруг она вам понадобится, включите её обратно.
Автоматическое обновление
Поддержка Windows XP давно закончилась. Microsoft выпускает заплатки закрывающие лишь критические уязвимости. Если у вас лицензионная Windows XP, либо серверы Microsoft её воспринимают лицензионной, в целях безопасности можете оставить включённым автоматическое обновление. Как вариант, можно загрузить и установить все обновления и затем отключить эту службу.
Пользователям пиратской Windows рекомендуется отключить службу автоматического обновления. Если же вам нужны обновления, найдите необходимые и поставьте их в ручную либо отдельным установщиком.
Агент защиты доступа к сети
Технология компании Microsoft, предназначенная для контроля доступа к сети предприятия, исходя из информации о состоянии системы подключающегося компьютера. Впервые была реализована в Windows XP Service Pack 3. Собранные данным агентом сведения используются для подтверждения того, что на клиентском компьютере есть необходимое программное обеспечение и используются нужные параметры. Если клиентский компьютер не соответствует политике работоспособности, то он может получить ограниченный доступ в сеть до обновления его конфигурации.
Для домашнего ПК эта служба не нужна.
Беспроводная настройка
В компьютере должна быть установлена карта Wi-Fi. Если таковой нет, либо Wi-Fi на этом компьютере не используется, службу можно отключить.
Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)
Служба нужна если ваш ПК является интернет-шлюзом для другого ПК в локальной сети. Для домашнего компьютера который подключён к сети через роутер эту службу можно выключить.
Веб-клиент
На просмотр ресурсов в Интернете отключение этой службы никак не влияет. Для обычного домашнего ПК эта служба не нужна, можете её отключить.
Вторичный вход в систему
Позволяет запускать процессы от имени другого пользователя. Если на ваш компьютер ни кто не заходит с другого компьютера через удалённый доступ, отключайте эту службу.
Диспетчер логических дисков
Обнаружение и наблюдение за новыми жёсткими дисками и передача информации о томах жестких дисков службе управления диспетчера логических дисков.
В домашней версии XP Home эта служба по умолчанию установлена в положение Вручную. При необходимости (например, если вы зайдёте в меню настроек «Управление дисками») эта служба сама включится. Если вы не подсоединяете «на горячую» при включённом компьютере дополнительные жёсткие диски, то на XP Professional эту службу можно так же переключить в положение Вручную.
Диспетчер очереди печати
Нет принтера, отключить.
Диспетчер подключений удаленного доступа
Эта служба, выполняет обработку данных при установке подключения к удаленному серверу. Кроме того, во время подключения обеспечивает клиента информацией о состоянии. Если отключить диспетчер подключений удаленного доступа, предоставление услуг по маршрутизации для других компьютеров в локальном и глобальном сетевом окружении станет невозможным.
Если ваш компьютер не выполняет роль сервера для других компьютеров, а так же подключение к интернету осуществляется без создания дополнительных подключений в папке «Сетевые подключения», например выход в сеть и/или интернет производится только через имеющиеся Wi-Fi или Ethernet соединения, можете остановить эту службу. Работающая служба может не остановиться если нажать «Стоп». Поэтому в свойствах службы выберите «Отключено», затем перезагрузите компьютер.
Диспетчер учетных записей безопасности
Служба обеспечивает безопасность учетной записи локального пользователя. Отключение данной службы, как правило, не влияет на стабильность работы компьютера но, тем не менее, крайне не рекомендуется и может понизить уровень защищенности операционной системы.
Если вы единственный пользователь и на компьютере нет ничего ценного, можете отключить эту службу.
Защищенное хранилище
Обеспечивает защищенное хранение секретных данных, таких, как закрытые ключи, для предотвращения несанкционированного доступа служб, процессов или пользователей.
Если компьютер используется для сугубо развлекательных целей, без хранения паролей и важной инфоррмации, а также не совершаются финансовые операции — службу можно отключить.
Маршрутизация и удаленный доступ
Предлагает услуги маршрутизации организациям в локальной и глобальной сетях.
Для домашнего ПК в локальной или глобальной сети эта служба не нужна, отключить.
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP
Для домашнего ПК в локальной и глобальной сети эта служба не нужна, отключить.
Обозреватель компьютеров
Служба применяется в одноранговой локальной сети (все компьютеры имеют одинаковые права, как правило без постоянно включённого сервера). Для домашнего ПК не нужна, отключить.
Определение оборудования оболочки
Предоставляет уведомления для событий автоматического воспроизведения или выполнения «Автозапуск».
Если отключить службу, не будут автоматически запускаться оболочка устанавливаемых программ и медиа-элементы связанные с автозапуском на СD/DVD дисках и на флешках. Необходимо будет в ручную зайти в раздел СD/DVD диска или флешки и запустить нужный файл.
Во многих источниках, в целях безопасности, рекомендуют отключить эту службу. Например, если вы вставляете чужие флешки в свой компьютер, после отключения этой службы, вероятность заражения вирусами присутствующими на флешке снизится.
Планировщик заданий
Позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач.
Не пользуетесь планировщиком, отключайте эту службу.
Рабочая станция
Обеспечивает поддержку сетевых подключений и связь. Если служба остановлена, программа, данные подключения будут недоступны. Если данная служба неразрешена, не удастся запустить любые явно зависимые службы.
С помощью данной службы осуществляется подключение к компьютерам в локальной сети, поэтому при ее остановке получить доступ к вашему и другим компьютерам или сетевым принтерам через «Сетевое окружение» самой WindowsXP не получится.
Если вы не подключены к локальной сети, либо в существующей локальной сети вы не заходите на другие компьютеры, или другие компьютеры не заходят на ваш компьютер, а так же не используются общие сетевые принтеры — можете отключить эту службу.
На просмотр веб-сайтов в интернете и загрузку торрентов (в том числе с компьютеров в локальной сети) отключение этой службы никак не повлияет.
Сервер
Обеспечивает поддержку общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам для данного компьютера через сетевое подключение.
В локальной сети, с помощью этой службы можно расшарить другим пользователям ваши папки и файлы в них. Но, если нет локальной сети или расшаривать файлы некому, можно отключить эту службу. На закачке и раздаче торрентов это ни как не отразится.
Служба времени Windows
Управляет синхронизацией даты и времени на всех клиентах и серверах в сети. Если эта служба остановлена, синхронизация даты и времени не будет доступна.
Для домашнего пользователя, после отключения этой службы, не будет работать синхронизация с сервером времени в интернете (Пуск — Панель управления — Дата и время — окно «Свойства: Дата и время», вкладка Время интернета). Если проблем с ходом часов на вашем компьютере нет, можете отключить эту службу.
Служба загрузки изображений (WIA)
Обеспечивает службы получения изображений со сканеров и цифровых камер.
Если камеры и сканеры не будут подключаться к вашему компьютеру, отключайте.
Служба индексирования
Индексирует содержимое и свойства файлов на локальном и удаленных компьютерах, обеспечивает быстрый доступ к файлам с помощью гибкого языка запросов.
Если отключили индексирование на всех дисках (смотри ниже в Другие рекомендации — Индексирование диска для быстрого поиска), отключите эту службу.
Службы криптографии
Предоставляет три службы управления:
Cлужбу баз данных каталога, которая проверяет цифровые подписи файлов Windows;
Cлужбу защищенного корня, которая добавляет и удаляет сертификаты доверенного корня центра сертификации с этого компьютера;
Cлужбу ключей, которая позволяет подавать заявки на сертификаты с этого компьютера.
По сути, эта служба проверяет подписи файлов Windows. Cлужба необходима для обновления Windows в ручном и автоматическом режимах, а также для инсталляции Service Pack’ов и DirectX, Windows Media Player и некоторые .NET приложения могут требовать эту службу для функционирования некоторых функций.
На домашнем компьютере, после установки всех обновлений для Windows, драйверов и программ, можете установить тип запуска в положение Вручную. При необходимости, служба сама запустится.
Служба обнаружения SSDP
и
Узел универсальных PnP-устройств
Обнаружение и поддержка UPnP-устройств в домашней сети.
Службы можно не выключать при условии, что у вас есть устройства поддерживающие DLNA и/или UPnP подключённые к вашей же домашней локальной сети.
Такими DLNA-устройствами могут быть: специальная медиаприставка, телевизор с LAN портом или Wi-Fi, смартфоны и др. При настройке соответствующего софта на своём компьютере-файловом сервере, можно просматривать на телевизоре медиа хранящееся на компьютере пользуясь только пультом от телевизора или смартфоном в качестве пульта.
UPnP-устройствами могут быть различные устройства подключаемые к локальной сети: принтеры, сканеры, роутеры, IP-камеры и пр. Механизм UPnP позволяет пользователю быстрее и проще находить компьютером эти устройства в своей сети, при этом устройства сами подстраиваются друг с другом для слаженной работы. Некоторые программы на компьютере (например торрент-клиенты) могут использовать UPnP для того, что бы роутер автоматически пробросил определённые номера портов указанных в настройках программы. В большинстве случаев, без UPnP можно обойтись, если самому всё настроить в ручную. Но, если лень разбираться и всё само настроилось и работает как надо — не отключайте эти службы.
Если же у вас нет своей домашней локальной сети, либо этими возможностями вы не пользуетесь, отключите их.
Службы IPSEC
Данная служба обычно используется для шифрования IP-трафика между рабочей станцией и доменом, а также для VPN-соединений. Если вы не входите в домен, у вас нет VPN-сети и вы не используете IPv6, эту службу можно отключить.
Служба регистрации ошибок
Позволяет регистрировать ошибки для служб и приложений, выполняющихся в нестандартной среде.
Поддержка Windows XP закончена. Даже если вы и поймаете ошибку, тем более в нестандартной программной среде, ни кто этот дамп ошибки читать и исправлять не будет.
Отключить.
Cлужба сетевого расположения (NLA)
Если компьютер имеет доступ в различные локальные сети (например домашнюю, рабочую или публичные сети wi-fi), для разных сетей в Windows могут быть выбраны профили безопасности domain или standard. Служба Network Location Awareness (NLA) сохраняет информацию о сетях в специальной базе данных. Когда в следующий раз компьютер подключится к определённой сети, и NLA успешно ее идентифицирует на основе сохраненной в базе информации, firewall автоматически применит соответствующий профиль.
Эта служба может правильно работать только если включена служба Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS). Если ваш компьютер не подключается к чужой локальной сети, выход в интернет осуществляется через единственную вашу же Wi-Fi точку доступа или роутер, отключите эту службу.
Службы терминалов
Предоставляет возможность нескольким пользователям интерактивно подключаться к компьютеру и отображает рабочий стол и приложения на удаленных компьютерах.
Является основой для удаленного рабочего стола (включая удаленное администрирование), быстрого переключения пользователей, удаленного помощника и служб терминалов.
Служба используется Монитором инфракрасной связи. При отключении службы в Диспетчере задач не будет выводиться пользователь, от чьего имени запущен процесс. Не будет работать кнопка «Смена пользователя».
Если вы единственный пользователь на своём компьютере, с одной учётной записью, к компьютеру не подключены устройства инфракрасной связи, не используется удалённый рабочий стол и/или «удалённый помощник», тогда на домашнем компьютере можете отключить эту службу.
Совместимость быстрого переключения пользователей
Служба нужна, если в вашей системе работает несколько пользователей с разными учётными записями, в противном случае нет необходимости в запуске этой службы.
Справка и поддержка
Отключаем, ибо толку от этой справки и поддержки всё равно нет.
Телефония
Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телефонным оборудованием и голосовыми IP-подключениями на этом компьютере, а также через ЛВС — на серверах, где запущена соответствующая служба.
Если компьютер не имеет dial-up модема, либо если им не пользуются, а так же на компьютере не создавались дополнительные соединения в «Сетевые подключения» (см. службу Диспетчер подключений удаленного доступа) можете отключить эту службу.
Эта служба связана так же со службой Диспетчер подключений удаленного доступа. Для правильного выключения этих служб, зайдите в их свойства, но не останавливайте их, а выставите в положение «Отключено», затем перезагрузите компьютер.
Темы
Управление темами оформления.
Если отключить, доступна будет только тема с прямоугольной серой кнопкой «Пуск» и с такими же серыми окнами. Однако, в таком виде винда меньше «кушает» памяти, что актуально для систем с 512мб оперативки.
Удаленный реестр
Позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на этом компьютере.
В Home версии Windows XP эта служба недоступна.
Домашнему пользователю, в целях безопасности, на WinXP Pro рекомендуется её отключить.
Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)
Передает файлы в фоновом режиме работы, используя незанятую пропускную способность сети. Если эта служба остановлена, то любые приложения, зависящие от BITS, такие как Windows Update, не смогут автоматически загружать обновления и другую информацию.
Если Windows не обновляете, либо обновляется в ручную, а так же, если используется не безлимитный интернет, отключите эту службу.
Центр обеспечения безопасности
Ведет наблюдение за настройками и параметрами безопасности системы.
Если до этого отключили Брандмауэр Windows и Автоматическое обновление, то держать включённой эту службу теперь не имеет смысла.
Реестр
Чтобы попасть в меню редактирования реестра, нажмите «Пуск» — «Выполнить» и в открывшемся окне введите regedit
Откроется окно управления реестром. Нажимаем на плюсики и так передвигаемся к нужной цели
Откроется окно управления реестром. Нажимаем на плюсики и так передвигаемся к нужной цели
Убираем папку Общие документы из окна Мой компьютер
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders
Удалить {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
Удалить {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
Убираем поиск назначенных заданий на другом ПК, когда наш ПК по локальной сети подключется к нему
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
Удалить {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Удалить {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Убираем поиск сетевых принтеров на другом ПК, когда наш ПК по локальной сети подключется к нему
Если зайти в шару другого компьютера, у него будет отображаться папка «Принтеры и факсы». При удалении этой строчки из реестра, подключённые к другому компьютеру принтеры будут видны, он их может расшарить для совместного доступа. Не будет отображаться лишь папка «Принтеры и факсы».
Путь тот же:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
Удалить {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Так же в Windows XP можно снять галку с «Автоматический поиск сетевых папок и принтеров» если нет общей сети с дугими компьютерами и принтерами. Путь: Панель упраления --> Свойства папки --> вкладка Вид.
Путь тот же:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
Удалить {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Так же в Windows XP можно снять галку с «Автоматический поиск сетевых папок и принтеров» если нет общей сети с дугими компьютерами и принтерами. Путь: Панель упраления --> Свойства папки --> вкладка Вид.
Удаляем отладчик приложений Dr.Watson
В функцию Dr. Watson входит сбор технической информации при возникновении ошибок в работе программ в Windows XP. В дальнейшем эта собранная информация отправляется в Microsoft. Так как поддержка Windows XP завершена, работа Dr. Watson абсолютно бесполезна.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Удалить раздел AeDebug
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Удалить раздел AeDebug
Автозагрузка
После установки и настройки всех драйверов и всех программ на компьютер, нажмите «Пуск» — «Выполнить» и в открывшемся окне введите msconfig. В окне «Настройка системы» перейдите на вкладку Автозагрузка. Перепишите на листик всё из столбца «Элементы автозагрузки». Затем поищите информацию о них в интернете, за что они отвечают и нужно/можно ли их вам отключить. Всё что вам не надо — отключайте.
Автозагрузка очень сильно влияет на потребление памяти после загрузки Windows. Большое количество запущенных не нужных вам процессов может поставить слабый компьютер «на колени». Залезть по умолчанию в автозагрузку пользователю при установке программы — стало для многих разработчиков уже традицией. По этому, обязательно разберитесь с автозагрузкой. Здесь находится почти половина всех ваших «тормозов».
Автозагрузка очень сильно влияет на потребление памяти после загрузки Windows. Большое количество запущенных не нужных вам процессов может поставить слабый компьютер «на колени». Залезть по умолчанию в автозагрузку пользователю при установке программы — стало для многих разработчиков уже традицией. По этому, обязательно разберитесь с автозагрузкой. Здесь находится почти половина всех ваших «тормозов».
Другие рекомендации
Изменение числа полуоткрытых соединений
Впервые данное ограничение было введено компанией Microsoft в SP2 (Service Pack 2) для Windows XP. Это было сделано в попытке замедлить распространение вирусов с зараженного компьютера, а также ограничить возможности участия компьютера в DoS-атаках.
Ограничение заключается в том, что компьютеру не разрешается иметь более 10 одновременных полуоткрытых исходящих соединений. При достижении предела новые попытки подключений ставятся в очередь.
Особенно критично это ограничение для пользователей P2P (peer-to-peer) софта (µTorrent, BitComet, eMule, P2P TV и т.п.). При включенной P2P программе, страницы в браузере могут загружаться крайне медленно.
Half-open limit fix позволяет убрать это ограничение, то есть увеличить максимальный предел полуоткрытых соединений. Для подавляющего большинства пользователей будет достаточным предел, равный 100.
Ограничение заключается в том, что компьютеру не разрешается иметь более 10 одновременных полуоткрытых исходящих соединений. При достижении предела новые попытки подключений ставятся в очередь.
Особенно критично это ограничение для пользователей P2P (peer-to-peer) софта (µTorrent, BitComet, eMule, P2P TV и т.п.). При включенной P2P программе, страницы в браузере могут загружаться крайне медленно.
Half-open limit fix позволяет убрать это ограничение, то есть увеличить максимальный предел полуоткрытых соединений. Для подавляющего большинства пользователей будет достаточным предел, равный 100.
Настройка сетевой карты и соединения
Перейдите по пути «Пуск--Панель управления--Сетевые подключения», нажмите правой кнопкой мыши по ярлыку «Подключение по локальной сети», выберите Свойства. В открывшемся окошке, в перечне Компоненты, используемые этим подключением уберите галки с тех компонентов которые вам не нужны:
Клиент для сетей Microsoft * — Данный компонент позволяет подключаться к общим ресурсам на других компьютерах, оснащенных операционной системой Windows.
Если нет общей локальной сети с другими компьютерами, либо закрыт доступ к ним, можете отключить и/или удалить этот компонент. Торренты и другие файлообменные программы по прежнему будут работать.
Планировщик пакетов QoS * * * — Планировщик пакетов службы контроля допуска (QoS). Этот компонент обеспечивает управление сетевым трафиком, включая скорость передачи и службы приоритетов.
QoS используется в локальных сетях. На домашнем компьютере, если вы не смотрите IP-TV предоставляемое вашим интернет провайдером, можете удалить этот компонент.
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft — Позволяет другим компьютерам получать доступ к ресурсам данного компьютера с помощью сети Microsoft.
Если нет локальной сети с другими компьютерами, либо не открываете для них доступ к вашим ресурсам (папки, принтеры и пр.), можно отключить и/или удалить этот компонент.
Там же, в вкладке «Общие» находим Подключение через: и жмём кнопку Настроить.
Откроется окно с примерно таким содержимым во вкладке Дополнительно
Найдите в «Свойство:» Flow Control или по русски Управление потоком и установите его значение в Disable.
Если ваш компьютер подключён к высокоскоростному интернету более 10Мбит, а процессор в компьютере слабенький, при просмотре видеороликов или даже при открытии страниц могут возникать паузы и притормаживания. Это означает, что процессор загружен под 100% и не успевает обработать всю валом поступившую на него информацию. Как вариант, попробуйте ограничить скорость соединения вашего сетевого адаптера в компьютере. Для этого, в том же окне настроек, найдите пункт Speed/duplex settings (у вас может быть немного отличающееся название) и в поле Значение: поставьте 10M Full duplex или даже 10 Half Duplex.
Рекомендую так же переписать на листик другие параметры в списке, найти их описание и установить их в нужное вам значение.
Клиент для сетей Microsoft * — Данный компонент позволяет подключаться к общим ресурсам на других компьютерах, оснащенных операционной системой Windows.
Если нет общей локальной сети с другими компьютерами, либо закрыт доступ к ним, можете отключить и/или удалить этот компонент. Торренты и другие файлообменные программы по прежнему будут работать.
Планировщик пакетов QoS * * * — Планировщик пакетов службы контроля допуска (QoS). Этот компонент обеспечивает управление сетевым трафиком, включая скорость передачи и службы приоритетов.
QoS используется в локальных сетях. На домашнем компьютере, если вы не смотрите IP-TV предоставляемое вашим интернет провайдером, можете удалить этот компонент.
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft — Позволяет другим компьютерам получать доступ к ресурсам данного компьютера с помощью сети Microsoft.
Если нет локальной сети с другими компьютерами, либо не открываете для них доступ к вашим ресурсам (папки, принтеры и пр.), можно отключить и/или удалить этот компонент.
Там же, в вкладке «Общие» находим Подключение через: и жмём кнопку Настроить.
Откроется окно с примерно таким содержимым во вкладке Дополнительно
Найдите в «Свойство:» Flow Control или по русски Управление потоком и установите его значение в Disable.
Если ваш компьютер подключён к высокоскоростному интернету более 10Мбит, а процессор в компьютере слабенький, при просмотре видеороликов или даже при открытии страниц могут возникать паузы и притормаживания. Это означает, что процессор загружен под 100% и не успевает обработать всю валом поступившую на него информацию. Как вариант, попробуйте ограничить скорость соединения вашего сетевого адаптера в компьютере. Для этого, в том же окне настроек, найдите пункт Speed/duplex settings (у вас может быть немного отличающееся название) и в поле Значение: поставьте 10M Full duplex или даже 10 Half Duplex.
Рекомендую так же переписать на листик другие параметры в списке, найти их описание и установить их в нужное вам значение.
Удаление Windows Messenger
Для того, чтобы удалить Windows Messenger необходимо в «Выполнить» написать следующее: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
Отключение визуальных эффектов Windows
«Пуск--Панель управления--Система», вкладка «Дополнительно», в ней окно Быстродействие и кнопка Параметры. Откроется окошко Параметры быстродействия и в нём вкладка «Визуальные эффекты». В этой вкладке убираете всё то, без чего вы сможете обойтись, например тени от курсора мыши и пр.
Добавление и удаление компонентов Windows XP
Можно удалить неиспользуемые компоненты Windows XP из окна настроек «Мастер компонентов Windows».
Оно находится по пути: «Панель управления --> Установка и удаление программ --> Установка компонентов Windows».
Некоторые установленные компоненты Windows не показываются, но их можно сделать отображаемыми и затем отключить. Для это в Пуск → Панель управления → Свойства папки установите переключатель на «Показывать скрытые файлы и папки». Затем в папке по пути C:\windows\inf\ найдите файл sysoc.inf и удалите слово HIDE или hide (запятые не трогайте) в следующих строках:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 — Windows messenger
MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7 — Универсальный проигрыватель
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7 — игра
CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7 — Cвязь (dial-up модем)
MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7 — WordPad
AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7 — Мастер специальных возможностей, для людей с ограниченной подвижностью или плохим зрением. Например, это присутствующие в Windows дополнительные эскизы указателей мыши.
Оно находится по пути: «Панель управления --> Установка и удаление программ --> Установка компонентов Windows».
Некоторые установленные компоненты Windows не показываются, но их можно сделать отображаемыми и затем отключить. Для это в Пуск → Панель управления → Свойства папки установите переключатель на «Показывать скрытые файлы и папки». Затем в папке по пути C:\windows\inf\ найдите файл sysoc.inf и удалите слово HIDE или hide (запятые не трогайте) в следующих строках:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 — Windows messenger
MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7 — Универсальный проигрыватель
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7 — игра
CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7 — Cвязь (dial-up модем)
MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7 — WordPad
AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7 — Мастер специальных возможностей, для людей с ограниченной подвижностью или плохим зрением. Например, это присутствующие в Windows дополнительные эскизы указателей мыши.
Предотвращение выполнения данных DEP
Предотвращение выполнения данных (DEP) — это набор программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять дополнительные проверки содержимого памяти и предотвращать запуск вредоносного программного кода.
Windows XP эта функция появилась с пакетом обновления 2 (SP2). Аппаратную поддержку имеют процессоры начиная с сокетов Intel 775 и AMD 754. Если процессор не имеет аппаратной поддержки DEP, Windows включает программную поддержку DEP.
На компьютерах с процессорами без аппаратной поддержки DEP об этом пишется в соответсвующем окне. Которое находится по пути «Пуск--Панель управления--Система», вкладка «Дополнительно», в ней окно Быстродействие и кнопка Параметры. Откроется окошко Параметры быстродействия и в нём вкладка «Предотвращение выполнения данных».
Если у вас так же как на скриншоте (без аппаратной поддержки), в ущерб безопасности для немного большей производительности компьютера, можете отключить DEP.
Отключение DEP:
— Пуск → Панель управления → Свойства папки;
— в окне Свойства папки откройте вкладку Вид;
— в разделе Дополнительные параметры установите флажок Отображать содержимое системных папок, снимите флажок Скрывать защищенные системные файлы, установите переключатель Показывать скрытые файлы и папки → OK; — откройте Мой компьютер → диск C:\;
— найдите и откройте скрытый системный файл boot.ini
— установите значение опции noexecute=AlwaysOff
— сохраните сделанные изменения и закройте файл boot.ini.
— Перезагрузите компьютер.
примерное содержимое файла boot.ini до изменения:
[boot loader] timeout=30 default=multi (0)disk (0)rdisk (0)partition (1)\WINDOWS [operating systems] multi (0)disk (0)rdisk (0)partition (1)\WINDOWS=«Microsoft Windows XP Professional RU» /noexecute=OptIn /fastdetect
Windows XP эта функция появилась с пакетом обновления 2 (SP2). Аппаратную поддержку имеют процессоры начиная с сокетов Intel 775 и AMD 754. Если процессор не имеет аппаратной поддержки DEP, Windows включает программную поддержку DEP.
На компьютерах с процессорами без аппаратной поддержки DEP об этом пишется в соответсвующем окне. Которое находится по пути «Пуск--Панель управления--Система», вкладка «Дополнительно», в ней окно Быстродействие и кнопка Параметры. Откроется окошко Параметры быстродействия и в нём вкладка «Предотвращение выполнения данных».
Если у вас так же как на скриншоте (без аппаратной поддержки), в ущерб безопасности для немного большей производительности компьютера, можете отключить DEP.
Отключение DEP:
— Пуск → Панель управления → Свойства папки;
— в окне Свойства папки откройте вкладку Вид;
— в разделе Дополнительные параметры установите флажок Отображать содержимое системных папок, снимите флажок Скрывать защищенные системные файлы, установите переключатель Показывать скрытые файлы и папки → OK; — откройте Мой компьютер → диск C:\;
— найдите и откройте скрытый системный файл boot.ini
— установите значение опции noexecute=AlwaysOff
— сохраните сделанные изменения и закройте файл boot.ini.
— Перезагрузите компьютер.
примерное содержимое файла boot.ini до изменения:
[boot loader] timeout=30 default=multi (0)disk (0)rdisk (0)partition (1)\WINDOWS [operating systems] multi (0)disk (0)rdisk (0)partition (1)\WINDOWS=«Microsoft Windows XP Professional RU» /noexecute=OptIn /fastdetect
Индексирование диска для быстрого поиска
Если вы для поиска файлов на компьютере не пользуетесь услугами вот этого зверька
отключите Разрешить индексирование диска для быстрого поиска в свойствах каждого диска.
отключите Разрешить индексирование диска для быстрого поиска в свойствах каждого диска.
Отключение составления отчёта об ошибках в работе Windows и программ
Пуск — Панель управления — Система — в окне «Свойства системы» вкладка «Дополнительно» — кнопка «Отчёт об ошибках».
Для домашних пользователей можно настроить как на картинке ниже.
Для домашних пользователей можно настроить как на картинке ниже.
Отключение на не системных дисках отслеживания изменения конфигурации системы службой Восстановления системы
Восстановление системы (System Restore) по умолчанию контролирует все разделы жесткого диска, создаёт резервные копии системных файлов определённых расширений (.exe, .dll и т. д.) и сохраняет их для дальнейшего восстановления и использования. Также создаются резервные копии реестра и большинства драйверов. Когда происходит сбой или повреждение данных, восстановление системы может вернуть систему в рабочее состояние без необходимости её переустановки.
На не системных дисках, которые используются только как файловые хранилища, можно отключить функцию восстановления системы. Пуск — Панель управления — Система — вкладка «Восстановление системы».
На не системных дисках, которые используются только как файловые хранилища, можно отключить функцию восстановления системы. Пуск — Панель управления — Система — вкладка «Восстановление системы».
Дефрагментация и оптимизация файлов диска
Дефрагментацию и оптимизацию файлов необходимо совершить после полной настройки Windows и всех установленных программ. То есть, это самое последнее, что делается для оптимизации компьютера. На SSD дисках дефрагментацию делать не нужно.
Один из самых популярных дефрагментаторов это Auslogics Disk Defrag Free можете сделать дефрагментацию им. После дефрагментации, если диск С не будет во время работы постоянно забиваться новыми программами или файлами, можете удалить программу дефрагментатора и сделать повторную дефрагментацию через пол года — год.
Один из самых популярных дефрагментаторов это Auslogics Disk Defrag Free можете сделать дефрагментацию им. После дефрагментации, если диск С не будет во время работы постоянно забиваться новыми программами или файлами, можете удалить программу дефрагментатора и сделать повторную дефрагментацию через пол года — год.
Настройка BIOS
Во многих случаях, правильная настройка BIOS может дать небольшой общий прирост производительности компьютера. Связано это, как правило, с особенностями прошивок BIOS для разных материнских плат. Так например, по умолчанию в дефолтных настройках BIOS могут прописываться значения заниженных рабочих частот, включены или выключены режимы которые не поддерживает Windows XP.
Не поленитесь переписать все настройки вашего BIOS на бумажный листик. Затем поищите в гугле или яндексе для чего они предназначены и какие значения могут принимать. Желательно отключить в BIOS те порты и интерфейсы к которым ничего не подключено или которыми вы не пользуютесь, например Floppy, IDE, SATA диски, а так же COM и прочие порты. Если какие-либо настройки будут вам не понятны, не меняйте их.
Советы по аппаратной части
Блок питания
Самая важная деталь в компьютере. Плохой блок питания способен убить материнскую плату и всё то что в неё вставлено. Так как ваш компьютер и блок питания установленный в нём наверняка не новые, рекомендую достать БП из корпуса и посмотреть электролитические конденсаторы на предмет их вздутия. Если такие имеются, необходимо их заменить на подобные с такой же ёмкостью и таким же напряжением. Новые конденсаторы должны обязательно быть серии Low ESR (иногда на радиорынках их обзывают «с низким импендансом» или «компьтерные»).
Материнская плата
Как и с блоком питания, необходим первоначальный визуальный осмотр. Найденные вспухшие конденсаторы меняются на такие же (ёмкость, напряжение, Low ESR). Таблетка-батарейка, при условии что у вас нет вольтметра измерить её напряжение, меняется на новую. Достаньте из PCI слотов dial-up модем и прочие устройства которыми вы давно не пользовались и пользоваться не будете.
На некоторых старых материнских платах, в зависимости от установленных комплектующих, необходимо в определённые положения устанавливать перемычки. По этому, скачайте инструкцию к вашей материнской плате и внимательно изучите её.
Если материнская плата поддерживает двухканальный режим работы оперативной памяти, по возможности, установите планки памяти в слоты так, что бы этот режим работал.
На некоторых старых материнских платах, в зависимости от установленных комплектующих, необходимо в определённые положения устанавливать перемычки. По этому, скачайте инструкцию к вашей материнской плате и внимательно изучите её.
Если материнская плата поддерживает двухканальный режим работы оперативной памяти, по возможности, установите планки памяти в слоты так, что бы этот режим работал.
В заключение.
Статья написана как инструкция к применению для пользователей не обладающих широкими компьютерными познаниями. Текст описания настроек сознательно упрощался для их понимания. «Вау» эффект после выполнения всех вышеописанных рекомендаций возможен только при условии, что ПК был в сильно запущенном состоянии.
Выражаю благодарность пользователям с forum.mozilla-russia.org и forum.ru-board.com, а так же сайту http://www.our-firefox.ru/ которые помогали мне по многим непонятным вопросам при написании статьи.
Ну и интересное видео которое я случайно нашёл на просторах ютуба :)
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