Памятка по борьбе с алкоголем или Как пережить фуршеты
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Тут вот праздники скоро. Спросил недавно друг «как мне это все пережить?». Я сначала объяснял, а потом решил написать статью на хабр. Рассказанное — услышит один человек, а написанное — прочитают сотни!
Меня, если честно, достаточно сильно раздражают всевозможные застолья. Потому что гораздо приятнее посидеть с паяльником или читая книгу, а не "… хорохорясь, ерепенясь и валяясь, как колода..." провести выходные. Но традиции-с, будь они неладны, формировались столетиями и не умея пить — бывает достаточно сложно вписаться в коллектив, найти нужный подход и т.д. Особенно грешат этим делом всевозможные руководящие кадры из старого поколения. Что же делать тем, для кого алкоголь и необходимость его употреблять — это просто лишняя головная боль? Самый простой ответ — НЕ ПИТЬ, но на практике полностью это очень сложно реализовать. Эффективнее в наших реалиях принять тезис «алкоголь — просто инструмент» и учиться с ним правильно работать и использовать для решения своих задач с минимизацией ущерба для здоровья.
Статью кладем в закладки и рассылаем всем друзьям, подчиненным и т.д. и т.п. Есть время подготовиться и встретить новогодние корпоративы во всеоружии. Практически уверен, что многое из описанного активно используют те, кто «не напиваться» обязан по долгу службы. Простой же обыватель чаще про это не думает, полагаясь на удачу и легкую руку. И чаще всего оказывается в проигрыше. Предупрежден = вооружен, поэтому под катом читаем, как победить в битве с алкоголем.
Итак, сразу оговорюсь, что основная самоцель — побеседовать, получить максимум радости от общения и выйти из-за стола в состоянии не особо хуже того в котором туда пришел. Соответственно основная задача моей памятки — этому помочь. Несмотря на то, что десятки шпионских фильмов и книг достаточно давно муссируют тему неких «антиалкогольных таблеток» которые моментально снимают опьянение, на сегодняшний день я ничего такого, действительно работающего на 100% не знаю. Ну а если нужно не гнаться за максимальным профитом, а просто с минимальными потерями пережить очередной праздник — здесь может помочь соблюдение несложных правил, о которых я расскажу ниже.
Первым и самым важным правилом того, кто хочет научится использовать алкоголь в своих целях, но не страдать от него, должно стать планирование пьянки. Точнее не самой пьянки (
в этом наверное все преуспели), а своего на ней поведения. Понятно, что не всегда есть время этим заниматься, но достаточно пару раз себя заставить и дальше алгоритм отложится в голове.
В целом стратегия «пьян, но бодр» состоит из трех равнозначных компонентов:
1) Предварительная подготовка организма к застолью
2) Правильное поведение во время застолья
3) Правильная борьба с последствиями застолья (хотя при соблюдении п. 1 и п. 2 бороться может и не быть с чем)
В п. 1 входит в основном
аутогенная тренировка прием некоторых медицинских препаратов и соблюдение правильного режима питания. В п. 2 входят, хэх, правила поведения за столом (=что пить/чем закусывать). Ну а п. 3 — это, по сути, комбинация первых двух пунктов.
Начинается обычно часа за 3-5 до планируемого застолья. Тут есть несколько вариантов, каждый может выбрать себе наиболее подходящий. Перед застольем нам нужно а)повысить эффективность работы печени в задачах переработки алкоголя и продуктов его неполного окисления б) увеличить скорость протекания окислительных процессов в организме на момент попойки (ну и после нее, как иначе) = ускорение метаболизма.
Стимулируем выработку желчи #1. С печенью тесно связан метаболизм желчи, которая активно участвует в переваривании жиров. Поэтому чтобы не допустить застоя желчи, часов за 8 до планируемого празднования можно выпить 2 столовые ложки сиропа шиповника или отвар кукурузных рылец (2 ст. л. на стакан кипятка). Эти средства усиливают отток желчи и дадут хороший эффект по улучшению переносимости алкоголя. Ну а бонусом — ускорение переваривания жиров и облегчение работы поджелудочной железы. Если закуска планируется очень обильной — погонять желчь можно еще раз, за пару часов до застолья. Кстати, иногда в аптеках проскакивает такой препарат как Лив.52, он тоже желчегонный. Принимать нужно одну таблетку или половину чайной ложки сиропа на каждые 17 кг массы тела.
Cтимулируем выработку желчи #2 Если рылец от кукурузы в наличии нет, может помочь "правило аперитива". За 1-2 часа до застолья нужно выпить 50 грамм водки. Водку, кстати, можно смешать с настойкой элеуторококка. Замечательное растение, достойное отдельного рассказа. Оно поможет дольше сохранять активность и ясную голову (насколько это возможно). Если водку, даже с элеуторококком, пить невкусно, то за 5-2,5 часов до начала празднования можно откушать простой коктейль — 150 мл классического тоника (Schweppes, Evervess) и 50-70 г водки или 20-25 г спирта. Следует иметь в виду, что хинин содержащийся в тониках работает очень шустро, поэтому раньше указанного времени принимать его нет смысла. Если же алкоголь без компании не идет, то можно выпить столовую ложку растительного масла или сырое яйцо. Эти продукты позволят запустить механизм генерации желчи и обеспечат плавный пуск для поджелудочной железы. Но с маслом главное не переборщить, иначе получится обратный эффект — накопление жира сначала будет препятствовать всасыванию алкоголя, а потом скопившийся алкоголь прорвет жировой слой и получится «мгновенно окосел». Кстати, именно с той же целью ни в коем разе не стоит пить натощак. Даже если пить приходится на ходу, найдите хотя бы кусочек хлеба с толстым слоем масла, сметаны или майонеза на крайний случай.
Примечание: Нормальный отток желчи является важным условием защиты поджелудочной железы от действия собственных протеолитических ферментов. Так что стимулируя работу желчного пузыря убиваем сразу несколько зайцев.
Ускоряем метаболизм #1. Под метаболизмом имеются ввиду ферменты печени, активность которых должна поддерживаться в день приёма алкоголя на высоком уровне — алкогольдегидрогеназа (превращает этанол в ацетальдегид), альдегиддегидрогеназа (превращает ацетальдегид в уксус, углекислый газ и воду) + микросомальные окислительные ферменты, и некоторые цитоплазматические трансферазы. Здесь нам поможет такой препарат как Глутаргин (или Алкоклин ~ Alco Clean) — комплекс из двух аминокислот, аргинина и глутамина. Препарат стимулирует работу печени, уменьшает подавление выработки алкогольдегидрогеназы. Принимать нужно 2,5 таблетки по 750 мг или 7 таблеток по 250 мг за 1-2 часа до застолья.
Ускоряем метаболизм #2. За 12 и за 4 часа перед употреблением алкоголя примите витамин B6 (пиридоксин) в любой форме. Удобнее всего купить в аптеке витаминный препарат. Обратите внимание, следует принимать именно витаминные препараты с витаминами группы B, а не поливитамины. В российких аптеках продаются Нейрогамма, Нейромультивит (дополнение от читателей: Нейробион от akhkmed, Комбилипен от drauger ), в Беларуси — Неуробекс, B-комплекс и прочие. Принимать нужно до 200 мг активного вещества в сутки: 70 — 100 мг на первый приём и 70 — 100 мг во второй. Приём витамина B6 повышает уровень ферментативной активности печени. Аналогичным эффектом обладает и тиамин (витамин B1) — ускоряет синтез алкогольдегидрогеназы в печени. Правда в виде перроральной формы B1 очень редок, традиционно существует только в виде иньекций, но можно поискать БАДы вроде Благомина и т.п. Если порошковой формы все нет и нет — можно пить и инъекционный раствор. Кстати, именно тиамин (в комбинации с глюкозой и антидотом налоксоном) — широко применяется для оказания пробуждающего эффекта при отравлениях алкоголем.
Ускоряем метаболизм #3. Дегидрогеназы упомянули, можно упомянуть и индукторы микросомальных ферментов, молекулы повышающие активность фермента. Среди распространенных вокруг нас индукторов можно упомянуть кофеин, хинин, половые гормоны, гормоны трийодтиронин и кортизол. Хинин содержится в классических тониках (Schweppes, Evervess) и в ивовой коре (!), уровень половых гормонов повышается при сексуальной стимуляции, выработка трийодтиронина увеличивается при употреблении продуктов, содержащих йод, кортизол выбрасывается в кровь при эмоциональном волнении. Все это усиливает процессы окисления. Поэтому если заранее перед пьянкой выпить одну кружку кофе или смесь тоник+водка, то к началу застолья активность печени уже возрастёт и она лучше справится с поступающим в организм алкоголем.
Облегчаем работу печени и почкам по утилизации токсичных метаболитов алкоголя и конгенеров. Слово то какое, иностранное. По сути это все соединения, которые не являются этиловым спиртом, но тем не менее в спиртных напитках присутствуют (сивуха, по нашему — изобутиловый спирт, изоамиловый, ацетальдегид тот же и т.д. и т.п.). Конгенеры не только обуславливают аромат коньяка или виски, но и прекрасно травят собой организм. Сам активированный уголь не сорбирует этиловый спирт, его применение через час после начала отравления не влияет на уровень алкоголя в крови. Но некоторые токсичные метаболиты он извлекает на ура. Плюс из-за высокой удельной поверхности будет выступать своеобразным амортизатором и не даст быстро опьянеть. Но самый главный функционал энтеросорбентов в любой пьянке — это связывание кишечных ядов (образуются при неполном переваривании белков) и освобождение печени от этой работы (пусть лучше алкоголь дезактивирует). К тому времени как кишечные яды начнут появляться (от закуски) энтеросорбенты уже будут ждать их наготове в кишечнике. Традиционная норма энтеросорбента на примере угля — пара таблеток на 10 кг веса (т.е. центнер весишь — ешь пачку). В принципе, заменой угля может быть практически любой энтеросорбент, как-то смекта, энтеросгель. Очень неплохо себя зарекомендовали модифицированные лигнины, они же Фильтрум (в Беларуси купить нельзя, но можно везде в России) и препарат на основе силикагеля Полисорб. На крайний случай пойдут и энтеросорбенты из сапонитовой глины (информация пригодится жителям Украины, у которых эта глина практически валяется под ногами). Чтобы не было шуток по поводу «эээ, глинааа...» — рекомендую глянуть хотя бы этот патент.
На этом этапе два основных ключевых вопроса — что пить и чем закусывать. Ориентироваться здесь также нужно на три основных постулата:
1) увеличение эффективности печени в задачах переработки алкоголя и продуктов его неполного окисления
2) обеспечение своевременного вывода продуктов переработки алкоголя из организма
3) увеличение скорости протекания окислительных процессов в организме на момент попойки (ну и после нее, как иначе) = ускорение метаболизма
Что пить?
Так как основная наша цель — максимально быстро дезактивировать алкоголь, то логично, что лучше всего организм будет справляться с простейшей его вариацией — этиловым спиртом. А значит самый безвредный вариант — водка. Если есть желание успешно сохранится до конца застолья — избегаем употребления всевозможных «цветных» напитков и храним верность беленькой. Если на выбор только коньяк и еще раз коньяк — придерживаемся строго одного сорта (ХО например). Не смешиваем c VS или VSOP. Если на столе только крепленые вина — отдаем предпочтение красному. Но следует свято помнить, что голова с утра будет раскалываться. Причина чаще всего — тирамин — биогенный амин, образующийся в процессе обработки виноградной основы. А где тирамин — там и т.н. тираминовый синдром. Синдром этот имеет место быть даже в случае «лечебных» сухих и полусладких вин. Здесь лучшее лекарство — придерживаться принципа меры. Порог токсичности для печени составляет 90 г чистого спирта в сутки (285 мл водки, то чуть больше стакана) для человека весом в 70 кг. Все что больше — уже требует подготовки организма. Для мозга, кстати, порог токсичности гораздо ниже и составляет всего 19 г в сутки (60 мл водки) и главное, в отличие от печени с ее способностью к регенерации (тоже, кстати, не бесконечной) при регулярном употреблении алкоголя разрушение мозга носит необратимый характер, ибо восстановление нейронной сети не успевает завершиться до новой потери клеток мозга.
Важное правило — избегать коктейлей, равно как и менять спиртные напитки/запивать их меньшими по крепости. Ничего не мешать с водкой. Ибо правило «градус не понижать» придумали бармены, а не врачи-гастроэнтерологи. Смешивание разного алкоголя и увеличение крепости приводит к большей интоксикации организма. Настоятельно не рекомендуется также начинать свой «застольный путь» со сладких вин, шампанского, коньяка. Помните, что чем сложнее состав напитка, тем сложнее организму с ним справиться.
Чем закусывать?
В выборе закуски руководствуемся тем же принципом «облегчить организму утилизацию яда».
Есть продукты диетологически совместимые со спиртом, а есть — не совместимые. Тройка лидеров по совместимости это:
— Отварной картофель
— Грибы в любом виде
— Капуста в любом виде
Картофель — в виде пюре (если картофель молодой-строго рекомендуется со сливочным маслом). Жареный или тушеный картофель — избегаем (касается и картошки фри). Грибы подходят любые с одним НО — в них не должно быть уксуса (ни в виде маринада, ни в виде заправки). Капуста так же как и грибы подходит в любом виде, но с тем же исключением — «полностью избегать уксуса».
Далее стоит упомянуть и несовместимые с обильной выпивкой продукты. Лидеры здесь следующие:
— Рыба в любом виде
— Твердый сыр и любые кисломолочные продукты
— Жирное жареное мясо
Вот так, и отняли у нашего брата всю радость «выпить да закусить». Особенно мясо. Честно говоря, мясом закусывать все-таки можно, но только постным отварным (баранина, крольчатина, телятина, говядина, курятина). Но я сомневаюсь что кто-то в качестве закуски будет готовить себе диетический стол. В целом, наличие пищи в желудке и кишечнике не уменьшает действие алкоголя на организм, а откладывает его. Позволяя человеку несколько дольше пить и не пьянеть, закуска не «крадёт» градус, а прячет его до поры. Жиры действительно растворяются в спирте, но спирт все равно нужно окислять. Алкоголь копится в желудке и кишечнике, что позволяет пить больше и больше, вплоть до того момента, когда человек выпивает больше, чем в состоянии усвоить. При умеренной закуске такое количество алкоголя уже бы просто свалило пьющего с ног. Кроме того, через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а комок пищи будет мешать этому процессу. То есть плотная тяжелая закуска усиливает интоксикацию организма, мешая естественному механизму самоочистки. В итоге, все к чему приведет жирное мясо (и вообще, жирная пища) так это к т.н. ферментативной усталости печени, когда ей будет уже не до переработки спиртного. Сюда же можно отнести и сложные жирные салаты (типа «оливье», «селедка под шубой» и т.п.), сладкие жирные крема в тортах и пирожных.
Следует также учитывать и совместимость продуктов между собой (при использовании их в качестве закуски). Плохое сочетание например мясная и крахмалистая пища — мясо переваривается под действием фермента пепсина, активного в кислой среде, а крахмал обрабатывается амилазой, активной в щёлочной среде. Поэтому мясо с картошкой — плохая закуска. Также переваривание мяса ухудшается в присутствии тугоплавких жиров из-за общего повышения функциональной нагрузки на поджелудочную железу (тугоплавкие — это вроде баранины). На данном этапе помочь организму мы может с помощью пищеварительных ферментов (вроде Мезим-Форте, принимать который следует не ранее, чем за час до усаживания за стол и с х2 дозировкой относительно указанной в инструкции для одноразового приема) и отказа от одновременного употребления продуктов, для которых требуются разные условия переваривания.
Капуста (+ зелень и другие овощи, кислые фрукты и ягоды) является отличной закуской еще и потому, что содержит много трикарбоновых органических кислот, участвующих в цикле трикарбоновых кислот = цикле Кребса. Вот она, облагороженная схема :)
Цикл Кребса — это центральное звено метаболизма, цикл химических преобразований ответственный за клеточное дыхание. Соответственно, если мы вносим в систему (наш организм) дополнительные источники трикарбоновых кислот, мы ускоряем метаболизм и оптимизируем переработку алкоголя и всех его метаболитов, примесей и иже с ними. В качестве живых продуктов можно вспомнить мёд, лимоны, виноградный, яблочный сок. Можно использовать и сухую лимонную кислоту, но это рисковое дело, уж слишком она ядрена, как на мой вкус, плюс повышает кислотность желудка и вредно влияет на зубную эмаль. Сюда же можно отнести и янтарную кислоту, которую куда только не пытались впихнуть (даже водку с янтарной кислотой кто-то выпускал). Как и с лимонной кислотой это средство противопоказано язвенникам. Но никто не запрещает есть продукты с ее содержанием. Есть еще фумаровая кислота, то она настолько горька что сводит скулы :). Только в продуктах, никаких порошков.
Запивать или нет?
Алкоголь обладает с позволения сказать, сильной водоотнимающей способностью (=диуретик). Похмельная жажда («сушняк») и есть типичное проявление водоотнимающих свойств спирта, когда вся вода уходит на внутренние органы, мозг «подсыхает» и просит нас о помощи «потрескиванием». Поэтому, чтобы избежать поисков воды с утра, нужно обильно попить чайку/минералочки часа за 2-3 до застолья, и обязательно через час после застолья (если есть силы). Лучше всего употреблять воду перед сном. Важно! В отличие от «до» и «после», во время застолья налегать на жидкость не рекомендуется, чтобы не нарушить секреторный баланс в желудке. Все неалкогольное лучше перенести на конец праздника. Пить жидкость рекомендуется не ранее 30-40 минут после обильной закуски, объем — не менее 1-1,5 л.
Замечание:. Несмотря на рекомендацию пить как можно больше жидкости, стоит все-таки избегать газированных напитков (!). Особенно Coca-Cola. Эти напитки не только сильно усиливают опьянение, но и дают сильный эффект (явно что не положительный) на печень и сосуды. Несмотря на то что пьянство приводит к снижению уровня сахара в крови и обезвоживанию и требует активно налегать на любые глюкозосодержащие продукты — овощные салаты, сладкие фрукты и т.п., при этом лучше всего избегать нектаров, соков из сладких фруктов и грейпфрута. Запивать алкоголь лучше всего яблочным или томатным соком, водой в конце концов. И «запивон» желательно выпить ДО рюмки, а не после нее.
Помимо похмелья и дискомфорта с этим связанного, не стоит забывать про организм который мы сами же нацелили на максимальную эффективность по утилизации алкоголя и связанных с ним токсинов. Допустим все успешно метаболизируется, метаболизируется, да вот никак и не выметаболизируется если нормально не налажен процесс своевременного вывода продуктов переработки из организма. Вывод этот осуществляется через почки, потовые железы, а также через лёгкие в виде перегара (да-да,
таким образом организм тоже избавляется от ненавистного Jack Daniels). Логично что процесс вывода не должен стать бутылочным горлышком в идеально налаженном (?) механизме «борьбы с праздниками». Достичь эффективности этого процесса можно с помощью растительных мочегонных средств (например, арбуза, садовой земляники и клубники, зелёного чая). Если совсем невмоготу без аптеки — можно применять препарат Верошпирон (Спиронолактон). Кроме того, интенсивность окислительных процессов, а с ними и выделительная функция организма усиливается при температурном воздействии, физической нагрузке, при сильных эмоциях, при повышении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе (активно проветриваем помещение, или часто, очень часто ходим проветриваться сами), под действием длительного яркого освещения, под влиянием озона и отрицательной ионизации воздуха (да, гениальный Чижевский и здесь преуспел).
Здесь же пару слов про то, как себя вести, чтобы минимизировать вред от алкоголя. Как уже упоминалось, вести себя надо так, чтобы всячески стимулировать метаболизм организма, например, меньше сидеть и больше двигаться (петь, танцевать, беседовать с разными людьми и т.п.). Желательно полностью отказаться от курения во время застолья.
Не нужно с задумчивым видом задерживать алкоголь во рту. В ротовой полости огромное количество кровеносных сосудов, именно поэтому стоит внимательно относиться к крепости коктейлей подаваемых для питья через соломинку. Объём алкоголя, усваиваемого через слизистую рта, зависит от: а)наличия пузырьков газа в жидкости; приема малыми порциями; температуры напитка, превышающей температуру тела. Обычно через полость рта в кровь поступает до 10% общего объёма алкоголя, т.е. при тех же количествах поступившего в организм алкоголя приводит к более быстрому и сильному опьянению, но при этом опьянение проходит быстрее.
Но и когда наконец фуршет успешно закончен и все отправились по домам, стоит помнить, что ни в коем разе нельзя ложиться спать сразу после возлияний. Переполненный желудок будет зажимать сердце и нарушать его кровоснабжение ==> ишемия, инфаркт и т.д. и т.п. Ложиться спать после обильной закуски нужно не ранее чем через час, лучше через два. Потратьте это время на шатание с женой вокруг дома («искали свою квартиру») или там снежками побросаться (
если есть где взять снег).
Как быстро прийти в себя? Народные методы
Бывает, что нужно резко прийти в себя (для решения неотложной задачи, например). Помочь в этом может коктейль «налоксон+тиамин+глюкоза» о котором я писал в начале статьи, ну или народные средства, проверенные поколениями:
1. Широкую рюмку нужно ополоснуть несколькими каплями растительного масла так, чтобы на стекле осталась тонкая масляная пленка. В рюмку выпустить один сырой яичный желток, добавить столовую ложку джина и посыпать все это черным и красным молотым перцем. Выпить одним глотком
2. Капнуть в рюмку подсолнечного масла, добавить две чайные ложки острого томатного соуса и один сырой яичный желток, посыпать солью, красным и черным молотым перцем, добавить чайную ложку перцовки и пару капель лимонного сока. Выпить залпом.
3. Широкую рюмку нужно ополоснуть несколькими каплями растительного масла так, чтобы на стекле осталась тонкая масляная пленка. В нее вливаем 50 грамм водки, выпускается один яичный желток, добавляется щепотка соли и по трети чайной ложки красного и черного перца.
4. В стакане воды развести чайную ложку нашатырного спирта и выпить все залпом. Далее нужно пить много воды, лучше минеральной без газа. Научного подтверждения (равно как и опровержения) механизма действия этого метода я не видел. Но работает, черт побери, работает.
Если соблюдать все рекомендации описанные в статье, то вполне возможно что молодой и здоровый IT-шный организм сможет перенести очередной фуршет вообще без похмелья. Для тех же кого угораздило — читаем дальше.
Похмелье — это сухость во рту и треск в голове. Сухость — от обезвоживания, об этом уже писалось выше, ну а ацетальдегид — от недостаточного эффективной работы альдегидегидрогеназы. Не даром, для тех кто имеет честь «подшить себе торпеду», т.е. медикаментозно закодироваться, начиняется торпеда особым «взрывчатым веществом» — дисульфирамом. Т.е. «люди с подшивкой» живут с постоянным жутчайшим похмельем даже от бутылки пива.
В случае сильного похмелья неплохо помогает такой препарат как Зорекс, содержащий два простых, но относительно редких соединения: Димеркаптопропансульфонат натрия и пантотенат кальция (витамин B5). Препарат это дорогой и не везде встречающийся. Но, его легко заменить широко-распространенными и доступными отечественными препаратами — Унитиолом и витамином B5. Для тех кто не читал мою "антидотную статью", напомню, что унитиол — отличный препарат, являющийся антидотом при отравлениях парами ртути. А кроме того он еще очень быстро связывается с ацетальдегидом. Ну а витамин B5, он и в Африке B5, кофермент КоА, одного из важнейших соединений в организме. Также следует учесть, что унитиол продается только в инъекционной форме и может вызывать неприятные побочные ощущения в случае непереносимости или гиперчувствительности к препарату.
Если уколами пользоваться не хочется, то тут как тут проверенные народные средства. Во-первых длительный глубокий сон. Если спать уже нет мочи, то тогда с утра надо пить наваристый бульончик, суп рассольник или капустные кислые щи. Нормально подойдет теплое молоко натощак, кефир, клюквенный или смородиновый морс. Традиционное лекарство — капустный или огуречный рассол. Рассолы эти содержат большое количество солей калия, натрия, магния которые как раз и нужны организму. Но! Но в рассолах не должно быть уксуса (ингибитор реакции перевода ацетальдегида в уксусную кислоту). Восполнить дефицит этих микроэлементов можно кроме рассолов и хлебным квасом или курагой. Или медикаментозно — препаратами Панангин, Аспаркам, Магния диаспорал(=соль магния и лимонной кислоты), Регидрон (отличнейшая смесь солей используемая при случаях сильного обезвоживания — всегда держу в полевой аптечке). Медицинские работники часто ставят больным абстинентным синдромом (
а то и себе после НГ) капельницы с физраствором (раствор хлорида натрия с глюкозой) или т.н. «трисоль» (по сути, внутривенный раствор солей, где на 200 мл воды — 1 г хлорида натрия, 0,2 г хлорида калия, 0,8 г гидрокарбоната натрия).
Раньше для этой цели применялся ядреный препарат Гемодез — водно-солевой раствор, содержащий 6 % низкомолекулярного поливинилпирролидона, ионы натрия, калия, кальция, магния и хлора. Потом его запретили в России из-за неприятных побочных эффектов (в Беларуси, кажется, еще кое-где встречается).
Пища на завтрак должна быть легкой — омлет, гречка, молочные продукты, богатые клетчаткой овощи. Отличный завтрак — каша из овсянки: она легче всего для желудка и поджелудочной, отлично усваивается, стимулирует пищеварение и помогает выводить токсины. От ацидоза организма избавляемся литром щелочной (лучше пощелочнее) минеральной воды, вроде Боржома, ага. Ну или можно обычную в которой разводим упаковку Регидрона. Кстати состав там очень простенький:
В одном наборе и микроэлементы, и глюкоза и даже «катализатор» для цикла Кребса. Единственное что я бы наверное цитрат натрия заменил на цитрат магния, но это так, мысли вслух…
Как не хотелось бы об этом говорить, но если вдруг ничего не помогло, остается следовать правилу «чем заболел — тем и лечись».
Лучшее средство от похмельной депресии — выпить. 30-50 грамм коньяка или 100 грамм водки единоразовой дозой. Эффект опохмела — на 100% зависит от правильности выбора напитка (а не от количества его суррогатов). Никакого пива, если дорога поджелудочная.
Неплохим средством экстренной помощи («аптечка периодического алкаша») является черный горький шоколад. Но здесь есть одно правило — полное воздержание от воды. Сьедаем плитку шоколада (желательно такого, где циферки начинаются от 90%) и как бы не хотелось пить — терпим. Эффект должен наступить через 20-40 мин.
А вот что не сработает, так это таблетки от головной боли (аспирин, цитрамон, Алка-Зельцер и прочее сделанные на основе того же аспирина, но стоящие вдвое больше). Слабо помогает кофеин и обезболивающие с его содержанием (Бенальгин, Седальгин). Крепкие чай и кофе работают аналогично. Их нужно было пить на подготовительном этапе.
Тезисно опишу алгоритм действий человека, которому необходимо идти на какое-то празднование, но совершенно нет желания напиваться и страдать. Такому человеку нужно за 2 дня до застолья поесть продуктов богатых йодом (морепродукты, морская капуста, фейхоа). Утром перед застольем принять желчегонные и витамин B6. Незадолго до застолья выпить «разгонный коктейль», возможно принять мезим, глутаргин, янтарную кислоту, энтеросорбент. Во время застолья пить один вид спиртного, закусывать растительными легкими закусками, желательно больше зелени, капусты и других продуктов богатых трикарбоновыми кислотами, кроме того крайне желательно много двигаться и проветриваться. Если с утра тяжесть все-таки наблюдается — убираем ацидоз и восстанавливаем баланс минералов с помощью минеральной воды с высокой щелочностью (или раствором Регидрона). Приветствуется легкая пища богатая клетчаткой. И всего делов.
На заметку: считается что наиболее адаптированы к приему алкоголя люди, обладающие IV резус-отрицательной группой крови. Похмелье у таких людей будет гораздо легче, чем у абсолютного большинства собутыльников. Но по статистике количество людей с такой группой крови не превышает 0,2% от общего количества людей на Земле.
На этой оптимистичной ноте считаю свое повествование законченным. Помните, что даже незначительное употребление алкоголя заметно снижает навыки и мозговую активность и запишите себе в ежедневник фразу Л.Д. Ландау про то, что «Традиционно выпитый новогодний бокал шампанского на целый месяц лишает меня творческой активности». Надеюсь моя статья поможет вам успешно пережить новогодние корпоративы и остаться в здравом уме и с твердой рукой.
p.s. все обновления и промежуточные заметки из которых потом плавно формируются хабра-статьи теперь можно увидеть в моем телеграм-канале lab66. Подписывайтесь, чтобы не ожидать очередную статью, а сразу быть в курсе всех изысканий :)
Disclaimer: Еще раз подчеркну что статья не является пропагандой жизни в алкогольном угаре и призвана показать, что лучше всего вообще не пить, но если некуда деваться — пить нужно со специальной подготовкой. Все рекомендованные препараты — безрецептурные и при адекватном применении не способны нанести вред здоровью, но растительное сырье можно употреблять только точно будучи уверенным в том, что нет аллергии на какую-нибудь ивовую кору. Все сказанное применимо к среднестатистическому человеку без хронических заболеваний и серьезных патологий внутренних органов. Если дело обстоит иначе — лучше не рискуйте и не связывайтесь с алкоголем вообще, оно того не стоит… Если вы чувствуете недомогание, обратитесь к врачу и следуйте его указаниям, даже если они противоречат написанному здесь. Будьте благоразумны.
Меня, если честно, достаточно сильно раздражают всевозможные застолья. Потому что гораздо приятнее посидеть с паяльником или читая книгу, а не "… хорохорясь, ерепенясь и валяясь, как колода..." провести выходные. Но традиции-с, будь они неладны, формировались столетиями и не умея пить — бывает достаточно сложно вписаться в коллектив, найти нужный подход и т.д. Особенно грешат этим делом всевозможные руководящие кадры из старого поколения. Что же делать тем, для кого алкоголь и необходимость его употреблять — это просто лишняя головная боль? Самый простой ответ — НЕ ПИТЬ, но на практике полностью это очень сложно реализовать. Эффективнее в наших реалиях принять тезис «алкоголь — просто инструмент» и учиться с ним правильно работать и использовать для решения своих задач с минимизацией ущерба для здоровья.
Статью кладем в закладки и рассылаем всем друзьям, подчиненным и т.д. и т.п. Есть время подготовиться и встретить новогодние корпоративы во всеоружии. Практически уверен, что многое из описанного активно используют те, кто «не напиваться» обязан по долгу службы. Простой же обыватель чаще про это не думает, полагаясь на удачу и легкую руку. И чаще всего оказывается в проигрыше. Предупрежден = вооружен, поэтому под катом читаем, как победить в битве с алкоголем.
Итак, сразу оговорюсь, что основная самоцель — побеседовать, получить максимум радости от общения и выйти из-за стола в состоянии не особо хуже того в котором туда пришел. Соответственно основная задача моей памятки — этому помочь. Несмотря на то, что десятки шпионских фильмов и книг достаточно давно муссируют тему неких «антиалкогольных таблеток» которые моментально снимают опьянение, на сегодняшний день я ничего такого, действительно работающего на 100% не знаю. Ну а если нужно не гнаться за максимальным профитом, а просто с минимальными потерями пережить очередной праздник — здесь может помочь соблюдение несложных правил, о которых я расскажу ниже.
Первым и самым важным правилом того, кто хочет научится использовать алкоголь в своих целях, но не страдать от него, должно стать планирование пьянки. Точнее не самой пьянки (
В целом стратегия «пьян, но бодр» состоит из трех равнозначных компонентов:
1) Предварительная подготовка организма к застолью
2) Правильное поведение во время застолья
3) Правильная борьба с последствиями застолья (хотя при соблюдении п. 1 и п. 2 бороться может и не быть с чем)
В п. 1 входит в основном
Этап подготовительный
Начинается обычно часа за 3-5 до планируемого застолья. Тут есть несколько вариантов, каждый может выбрать себе наиболее подходящий. Перед застольем нам нужно а)повысить эффективность работы печени в задачах переработки алкоголя и продуктов его неполного окисления б) увеличить скорость протекания окислительных процессов в организме на момент попойки (ну и после нее, как иначе) = ускорение метаболизма.
Стимулируем выработку желчи #1. С печенью тесно связан метаболизм желчи, которая активно участвует в переваривании жиров. Поэтому чтобы не допустить застоя желчи, часов за 8 до планируемого празднования можно выпить 2 столовые ложки сиропа шиповника или отвар кукурузных рылец (2 ст. л. на стакан кипятка). Эти средства усиливают отток желчи и дадут хороший эффект по улучшению переносимости алкоголя. Ну а бонусом — ускорение переваривания жиров и облегчение работы поджелудочной железы. Если закуска планируется очень обильной — погонять желчь можно еще раз, за пару часов до застолья. Кстати, иногда в аптеках проскакивает такой препарат как Лив.52, он тоже желчегонный. Принимать нужно одну таблетку или половину чайной ложки сиропа на каждые 17 кг массы тела.
Cтимулируем выработку желчи #2 Если рылец от кукурузы в наличии нет, может помочь "правило аперитива". За 1-2 часа до застолья нужно выпить 50 грамм водки. Водку, кстати, можно смешать с настойкой элеуторококка. Замечательное растение, достойное отдельного рассказа. Оно поможет дольше сохранять активность и ясную голову (насколько это возможно). Если водку, даже с элеуторококком, пить невкусно, то за 5-2,5 часов до начала празднования можно откушать простой коктейль — 150 мл классического тоника (Schweppes, Evervess) и 50-70 г водки или 20-25 г спирта. Следует иметь в виду, что хинин содержащийся в тониках работает очень шустро, поэтому раньше указанного времени принимать его нет смысла. Если же алкоголь без компании не идет, то можно выпить столовую ложку растительного масла или сырое яйцо. Эти продукты позволят запустить механизм генерации желчи и обеспечат плавный пуск для поджелудочной железы. Но с маслом главное не переборщить, иначе получится обратный эффект — накопление жира сначала будет препятствовать всасыванию алкоголя, а потом скопившийся алкоголь прорвет жировой слой и получится «мгновенно окосел». Кстати, именно с той же целью ни в коем разе не стоит пить натощак. Даже если пить приходится на ходу, найдите хотя бы кусочек хлеба с толстым слоем масла, сметаны или майонеза на крайний случай.
Примечание: Нормальный отток желчи является важным условием защиты поджелудочной железы от действия собственных протеолитических ферментов. Так что стимулируя работу желчного пузыря убиваем сразу несколько зайцев.
Ускоряем метаболизм #1. Под метаболизмом имеются ввиду ферменты печени, активность которых должна поддерживаться в день приёма алкоголя на высоком уровне — алкогольдегидрогеназа (превращает этанол в ацетальдегид), альдегиддегидрогеназа (превращает ацетальдегид в уксус, углекислый газ и воду) + микросомальные окислительные ферменты, и некоторые цитоплазматические трансферазы. Здесь нам поможет такой препарат как Глутаргин (или Алкоклин ~ Alco Clean) — комплекс из двух аминокислот, аргинина и глутамина. Препарат стимулирует работу печени, уменьшает подавление выработки алкогольдегидрогеназы. Принимать нужно 2,5 таблетки по 750 мг или 7 таблеток по 250 мг за 1-2 часа до застолья.
Ускоряем метаболизм #2. За 12 и за 4 часа перед употреблением алкоголя примите витамин B6 (пиридоксин) в любой форме. Удобнее всего купить в аптеке витаминный препарат. Обратите внимание, следует принимать именно витаминные препараты с витаминами группы B, а не поливитамины. В российких аптеках продаются Нейрогамма, Нейромультивит (дополнение от читателей: Нейробион от akhkmed, Комбилипен от drauger ), в Беларуси — Неуробекс, B-комплекс и прочие. Принимать нужно до 200 мг активного вещества в сутки: 70 — 100 мг на первый приём и 70 — 100 мг во второй. Приём витамина B6 повышает уровень ферментативной активности печени. Аналогичным эффектом обладает и тиамин (витамин B1) — ускоряет синтез алкогольдегидрогеназы в печени. Правда в виде перроральной формы B1 очень редок, традиционно существует только в виде иньекций, но можно поискать БАДы вроде Благомина и т.п. Если порошковой формы все нет и нет — можно пить и инъекционный раствор. Кстати, именно тиамин (в комбинации с глюкозой и антидотом налоксоном) — широко применяется для оказания пробуждающего эффекта при отравлениях алкоголем.
Ускоряем метаболизм #3. Дегидрогеназы упомянули, можно упомянуть и индукторы микросомальных ферментов, молекулы повышающие активность фермента. Среди распространенных вокруг нас индукторов можно упомянуть кофеин, хинин, половые гормоны, гормоны трийодтиронин и кортизол. Хинин содержится в классических тониках (Schweppes, Evervess) и в ивовой коре (!), уровень половых гормонов повышается при сексуальной стимуляции, выработка трийодтиронина увеличивается при употреблении продуктов, содержащих йод, кортизол выбрасывается в кровь при эмоциональном волнении. Все это усиливает процессы окисления. Поэтому если заранее перед пьянкой выпить одну кружку кофе или смесь тоник+водка, то к началу застолья активность печени уже возрастёт и она лучше справится с поступающим в организм алкоголем.
про гормоны щитовидной железы
Упомянутый трийодтиронин тоже может выступать в роли своеобразного катализатора окисления алкоголя. Поэтому те, кто нормально переносят продукты с большим содержанием йода могут позволить себе небольшой лайфхак. Все что нужно — за пару дней до празднования/корпоратива нужно съесть 7-10 штук ядренейшего плода фейхоа, либо грамм 200 морепродуктов (мидии, кальмары, креветки и т.п.), либо стандартную банку консервированной морской капусты.
Приём в пищу этих продуктов будет отложено стимулировать выработку гормонов щитовидной железы. В итоге на момент их наибольшей концентрации в крови и должен попадать прием алкоголя, а значит и его усиленное окисление. Если проще есть таблетки, то можно сказать, что ориентировочная доза должна составлять примерно в 3 раза больше обычной суточной дозы йода (суточная потребность в иоде для человека среднего возраста нормальной комплекции = 0,15 мг). В день, предшествующий застолью, можно продолжать приём иодсодержащих продуктов — их действие придётся на следующие после застолья сутки. В дальнейшем прием бессмысленен и профилактическое действие наблюдаться уже не будет.
Приём в пищу этих продуктов будет отложено стимулировать выработку гормонов щитовидной железы. В итоге на момент их наибольшей концентрации в крови и должен попадать прием алкоголя, а значит и его усиленное окисление. Если проще есть таблетки, то можно сказать, что ориентировочная доза должна составлять примерно в 3 раза больше обычной суточной дозы йода (суточная потребность в иоде для человека среднего возраста нормальной комплекции = 0,15 мг). В день, предшествующий застолью, можно продолжать приём иодсодержащих продуктов — их действие придётся на следующие после застолья сутки. В дальнейшем прием бессмысленен и профилактическое действие наблюдаться уже не будет.
Облегчаем работу печени и почкам по утилизации токсичных метаболитов алкоголя и конгенеров. Слово то какое, иностранное. По сути это все соединения, которые не являются этиловым спиртом, но тем не менее в спиртных напитках присутствуют (сивуха, по нашему — изобутиловый спирт, изоамиловый, ацетальдегид тот же и т.д. и т.п.). Конгенеры не только обуславливают аромат коньяка или виски, но и прекрасно травят собой организм. Сам активированный уголь не сорбирует этиловый спирт, его применение через час после начала отравления не влияет на уровень алкоголя в крови. Но некоторые токсичные метаболиты он извлекает на ура. Плюс из-за высокой удельной поверхности будет выступать своеобразным амортизатором и не даст быстро опьянеть. Но самый главный функционал энтеросорбентов в любой пьянке — это связывание кишечных ядов (образуются при неполном переваривании белков) и освобождение печени от этой работы (пусть лучше алкоголь дезактивирует). К тому времени как кишечные яды начнут появляться (от закуски) энтеросорбенты уже будут ждать их наготове в кишечнике. Традиционная норма энтеросорбента на примере угля — пара таблеток на 10 кг веса (т.е. центнер весишь — ешь пачку). В принципе, заменой угля может быть практически любой энтеросорбент, как-то смекта, энтеросгель. Очень неплохо себя зарекомендовали модифицированные лигнины, они же Фильтрум (в Беларуси купить нельзя, но можно везде в России) и препарат на основе силикагеля Полисорб. На крайний случай пойдут и энтеросорбенты из сапонитовой глины (информация пригодится жителям Украины, у которых эта глина практически валяется под ногами). Чтобы не было шуток по поводу «эээ, глинааа...» — рекомендую глянуть хотя бы этот патент.
Этап застольный
На этом этапе два основных ключевых вопроса — что пить и чем закусывать. Ориентироваться здесь также нужно на три основных постулата:
1) увеличение эффективности печени в задачах переработки алкоголя и продуктов его неполного окисления
2) обеспечение своевременного вывода продуктов переработки алкоголя из организма
3) увеличение скорости протекания окислительных процессов в организме на момент попойки (ну и после нее, как иначе) = ускорение метаболизма
Что пить?
Так как основная наша цель — максимально быстро дезактивировать алкоголь, то логично, что лучше всего организм будет справляться с простейшей его вариацией — этиловым спиртом. А значит самый безвредный вариант — водка. Если есть желание успешно сохранится до конца застолья — избегаем употребления всевозможных «цветных» напитков и храним верность беленькой. Если на выбор только коньяк и еще раз коньяк — придерживаемся строго одного сорта (ХО например). Не смешиваем c VS или VSOP. Если на столе только крепленые вина — отдаем предпочтение красному. Но следует свято помнить, что голова с утра будет раскалываться. Причина чаще всего — тирамин — биогенный амин, образующийся в процессе обработки виноградной основы. А где тирамин — там и т.н. тираминовый синдром. Синдром этот имеет место быть даже в случае «лечебных» сухих и полусладких вин. Здесь лучшее лекарство — придерживаться принципа меры. Порог токсичности для печени составляет 90 г чистого спирта в сутки (285 мл водки, то чуть больше стакана) для человека весом в 70 кг. Все что больше — уже требует подготовки организма. Для мозга, кстати, порог токсичности гораздо ниже и составляет всего 19 г в сутки (60 мл водки) и главное, в отличие от печени с ее способностью к регенерации (тоже, кстати, не бесконечной) при регулярном употреблении алкоголя разрушение мозга носит необратимый характер, ибо восстановление нейронной сети не успевает завершиться до новой потери клеток мозга.
Важное правило — избегать коктейлей, равно как и менять спиртные напитки/запивать их меньшими по крепости. Ничего не мешать с водкой. Ибо правило «градус не понижать» придумали бармены, а не врачи-гастроэнтерологи. Смешивание разного алкоголя и увеличение крепости приводит к большей интоксикации организма. Настоятельно не рекомендуется также начинать свой «застольный путь» со сладких вин, шампанского, коньяка. Помните, что чем сложнее состав напитка, тем сложнее организму с ним справиться.
Чем закусывать?
В выборе закуски руководствуемся тем же принципом «облегчить организму утилизацию яда».
Есть продукты диетологически совместимые со спиртом, а есть — не совместимые. Тройка лидеров по совместимости это:
— Отварной картофель
— Грибы в любом виде
— Капуста в любом виде
Картофель — в виде пюре (если картофель молодой-строго рекомендуется со сливочным маслом). Жареный или тушеный картофель — избегаем (касается и картошки фри). Грибы подходят любые с одним НО — в них не должно быть уксуса (ни в виде маринада, ни в виде заправки). Капуста так же как и грибы подходит в любом виде, но с тем же исключением — «полностью избегать уксуса».
Далее стоит упомянуть и несовместимые с обильной выпивкой продукты. Лидеры здесь следующие:
— Рыба в любом виде
— Твердый сыр и любые кисломолочные продукты
— Жирное жареное мясо
Вот так, и отняли у нашего брата всю радость «выпить да закусить». Особенно мясо. Честно говоря, мясом закусывать все-таки можно, но только постным отварным (баранина, крольчатина, телятина, говядина, курятина). Но я сомневаюсь что кто-то в качестве закуски будет готовить себе диетический стол. В целом, наличие пищи в желудке и кишечнике не уменьшает действие алкоголя на организм, а откладывает его. Позволяя человеку несколько дольше пить и не пьянеть, закуска не «крадёт» градус, а прячет его до поры. Жиры действительно растворяются в спирте, но спирт все равно нужно окислять. Алкоголь копится в желудке и кишечнике, что позволяет пить больше и больше, вплоть до того момента, когда человек выпивает больше, чем в состоянии усвоить. При умеренной закуске такое количество алкоголя уже бы просто свалило пьющего с ног. Кроме того, через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а комок пищи будет мешать этому процессу. То есть плотная тяжелая закуска усиливает интоксикацию организма, мешая естественному механизму самоочистки. В итоге, все к чему приведет жирное мясо (и вообще, жирная пища) так это к т.н. ферментативной усталости печени, когда ей будет уже не до переработки спиртного. Сюда же можно отнести и сложные жирные салаты (типа «оливье», «селедка под шубой» и т.п.), сладкие жирные крема в тортах и пирожных.
Следует также учитывать и совместимость продуктов между собой (при использовании их в качестве закуски). Плохое сочетание например мясная и крахмалистая пища — мясо переваривается под действием фермента пепсина, активного в кислой среде, а крахмал обрабатывается амилазой, активной в щёлочной среде. Поэтому мясо с картошкой — плохая закуска. Также переваривание мяса ухудшается в присутствии тугоплавких жиров из-за общего повышения функциональной нагрузки на поджелудочную железу (тугоплавкие — это вроде баранины). На данном этапе помочь организму мы может с помощью пищеварительных ферментов (вроде Мезим-Форте, принимать который следует не ранее, чем за час до усаживания за стол и с х2 дозировкой относительно указанной в инструкции для одноразового приема) и отказа от одновременного употребления продуктов, для которых требуются разные условия переваривания.
Капуста (+ зелень и другие овощи, кислые фрукты и ягоды) является отличной закуской еще и потому, что содержит много трикарбоновых органических кислот, участвующих в цикле трикарбоновых кислот = цикле Кребса. Вот она, облагороженная схема :)
Цикл Кребса — это центральное звено метаболизма, цикл химических преобразований ответственный за клеточное дыхание. Соответственно, если мы вносим в систему (наш организм) дополнительные источники трикарбоновых кислот, мы ускоряем метаболизм и оптимизируем переработку алкоголя и всех его метаболитов, примесей и иже с ними. В качестве живых продуктов можно вспомнить мёд, лимоны, виноградный, яблочный сок. Можно использовать и сухую лимонную кислоту, но это рисковое дело, уж слишком она ядрена, как на мой вкус, плюс повышает кислотность желудка и вредно влияет на зубную эмаль. Сюда же можно отнести и янтарную кислоту, которую куда только не пытались впихнуть (даже водку с янтарной кислотой кто-то выпускал). Как и с лимонной кислотой это средство противопоказано язвенникам. Но никто не запрещает есть продукты с ее содержанием. Есть еще фумаровая кислота, то она настолько горька что сводит скулы :). Только в продуктах, никаких порошков.
Запивать или нет?
Вы знаете, что похмелья суть — резкий недостаток в организме воды, необходимой для цикла Кребса? Такова причина смерти от жажды. То есть, умирая от жажды, человек, наверное, чувствует то же, что и при убийственном похмелье.
Игры разума
Алкоголь обладает с позволения сказать, сильной водоотнимающей способностью (=диуретик). Похмельная жажда («сушняк») и есть типичное проявление водоотнимающих свойств спирта, когда вся вода уходит на внутренние органы, мозг «подсыхает» и просит нас о помощи «потрескиванием». Поэтому, чтобы избежать поисков воды с утра, нужно обильно попить чайку/минералочки часа за 2-3 до застолья, и обязательно через час после застолья (если есть силы). Лучше всего употреблять воду перед сном. Важно! В отличие от «до» и «после», во время застолья налегать на жидкость не рекомендуется, чтобы не нарушить секреторный баланс в желудке. Все неалкогольное лучше перенести на конец праздника. Пить жидкость рекомендуется не ранее 30-40 минут после обильной закуски, объем — не менее 1-1,5 л.
Замечание:. Несмотря на рекомендацию пить как можно больше жидкости, стоит все-таки избегать газированных напитков (!). Особенно Coca-Cola. Эти напитки не только сильно усиливают опьянение, но и дают сильный эффект (явно что не положительный) на печень и сосуды. Несмотря на то что пьянство приводит к снижению уровня сахара в крови и обезвоживанию и требует активно налегать на любые глюкозосодержащие продукты — овощные салаты, сладкие фрукты и т.п., при этом лучше всего избегать нектаров, соков из сладких фруктов и грейпфрута. Запивать алкоголь лучше всего яблочным или томатным соком, водой в конце концов. И «запивон» желательно выпить ДО рюмки, а не после нее.
Помимо похмелья и дискомфорта с этим связанного, не стоит забывать про организм который мы сами же нацелили на максимальную эффективность по утилизации алкоголя и связанных с ним токсинов. Допустим все успешно метаболизируется, метаболизируется, да вот никак и не выметаболизируется если нормально не налажен процесс своевременного вывода продуктов переработки из организма. Вывод этот осуществляется через почки, потовые железы, а также через лёгкие в виде перегара (да-да,
Здесь же пару слов про то, как себя вести, чтобы минимизировать вред от алкоголя. Как уже упоминалось, вести себя надо так, чтобы всячески стимулировать метаболизм организма, например, меньше сидеть и больше двигаться (петь, танцевать, беседовать с разными людьми и т.п.). Желательно полностью отказаться от курения во время застолья.
Не нужно с задумчивым видом задерживать алкоголь во рту. В ротовой полости огромное количество кровеносных сосудов, именно поэтому стоит внимательно относиться к крепости коктейлей подаваемых для питья через соломинку. Объём алкоголя, усваиваемого через слизистую рта, зависит от: а)наличия пузырьков газа в жидкости; приема малыми порциями; температуры напитка, превышающей температуру тела. Обычно через полость рта в кровь поступает до 10% общего объёма алкоголя, т.е. при тех же количествах поступившего в организм алкоголя приводит к более быстрому и сильному опьянению, но при этом опьянение проходит быстрее.
Но и когда наконец фуршет успешно закончен и все отправились по домам, стоит помнить, что ни в коем разе нельзя ложиться спать сразу после возлияний. Переполненный желудок будет зажимать сердце и нарушать его кровоснабжение ==> ишемия, инфаркт и т.д. и т.п. Ложиться спать после обильной закуски нужно не ранее чем через час, лучше через два. Потратьте это время на шатание с женой вокруг дома («искали свою квартиру») или там снежками побросаться (
Как быстро прийти в себя? Народные методы
Бывает, что нужно резко прийти в себя (для решения неотложной задачи, например). Помочь в этом может коктейль «налоксон+тиамин+глюкоза» о котором я писал в начале статьи, ну или народные средства, проверенные поколениями:
1. Широкую рюмку нужно ополоснуть несколькими каплями растительного масла так, чтобы на стекле осталась тонкая масляная пленка. В рюмку выпустить один сырой яичный желток, добавить столовую ложку джина и посыпать все это черным и красным молотым перцем. Выпить одним глотком
2. Капнуть в рюмку подсолнечного масла, добавить две чайные ложки острого томатного соуса и один сырой яичный желток, посыпать солью, красным и черным молотым перцем, добавить чайную ложку перцовки и пару капель лимонного сока. Выпить залпом.
3. Широкую рюмку нужно ополоснуть несколькими каплями растительного масла так, чтобы на стекле осталась тонкая масляная пленка. В нее вливаем 50 грамм водки, выпускается один яичный желток, добавляется щепотка соли и по трети чайной ложки красного и черного перца.
4. В стакане воды развести чайную ложку нашатырного спирта и выпить все залпом. Далее нужно пить много воды, лучше минеральной без газа. Научного подтверждения (равно как и опровержения) механизма действия этого метода я не видел. Но работает, черт побери, работает.
Похмельный этап или Как очухаться с утра?
Если соблюдать все рекомендации описанные в статье, то вполне возможно что молодой и здоровый IT-шный организм сможет перенести очередной фуршет вообще без похмелья. Для тех же кого угораздило — читаем дальше.
Похмелье — это сухость во рту и треск в голове. Сухость — от обезвоживания, об этом уже писалось выше, ну а ацетальдегид — от недостаточного эффективной работы альдегидегидрогеназы. Не даром, для тех кто имеет честь «подшить себе торпеду», т.е. медикаментозно закодироваться, начиняется торпеда особым «взрывчатым веществом» — дисульфирамом. Т.е. «люди с подшивкой» живут с постоянным жутчайшим похмельем даже от бутылки пива.
принцип работы дисульфирам-торпеды
Препарат является ингибитором фермента ацетальдегиддегидрогеназы. Подавляя выработку данного фермента в печени, останавливает процесс распада этилового спирта до углекислого газа и воды на стадии ацетальдегида (уксусного альдегида), который является тканевым ядом. В результате накопления ацетальдегида в организме человека, употребившего спиртное на фоне приема дисульфирама, возникает острая интоксикация, которая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями, такими как «приливы» крови к лицу, тошнота, рвота, общее недомогание, тахикардия, понижение АД. Такая реакция при употреблении алкоголя на фоне приема дисульфирама называется дисульфирам-этаноловой реакцией. В результате происходит выработка условно-рефлекторной реакции отвращения к вкусу и запаху этанола.
В случае сильного похмелья неплохо помогает такой препарат как Зорекс, содержащий два простых, но относительно редких соединения: Димеркаптопропансульфонат натрия и пантотенат кальция (витамин B5). Препарат это дорогой и не везде встречающийся. Но, его легко заменить широко-распространенными и доступными отечественными препаратами — Унитиолом и витамином B5. Для тех кто не читал мою "антидотную статью", напомню, что унитиол — отличный препарат, являющийся антидотом при отравлениях парами ртути. А кроме того он еще очень быстро связывается с ацетальдегидом. Ну а витамин B5, он и в Африке B5, кофермент КоА, одного из важнейших соединений в организме. Также следует учесть, что унитиол продается только в инъекционной форме и может вызывать неприятные побочные ощущения в случае непереносимости или гиперчувствительности к препарату.
Если уколами пользоваться не хочется, то тут как тут проверенные народные средства. Во-первых длительный глубокий сон. Если спать уже нет мочи, то тогда с утра надо пить наваристый бульончик, суп рассольник или капустные кислые щи. Нормально подойдет теплое молоко натощак, кефир, клюквенный или смородиновый морс. Традиционное лекарство — капустный или огуречный рассол. Рассолы эти содержат большое количество солей калия, натрия, магния которые как раз и нужны организму. Но! Но в рассолах не должно быть уксуса (ингибитор реакции перевода ацетальдегида в уксусную кислоту). Восполнить дефицит этих микроэлементов можно кроме рассолов и хлебным квасом или курагой. Или медикаментозно — препаратами Панангин, Аспаркам, Магния диаспорал(=соль магния и лимонной кислоты), Регидрон (отличнейшая смесь солей используемая при случаях сильного обезвоживания — всегда держу в полевой аптечке). Медицинские работники часто ставят больным абстинентным синдромом (
Раньше для этой цели применялся ядреный препарат Гемодез — водно-солевой раствор, содержащий 6 % низкомолекулярного поливинилпирролидона, ионы натрия, калия, кальция, магния и хлора. Потом его запретили в России из-за неприятных побочных эффектов (в Беларуси, кажется, еще кое-где встречается).
Пища на завтрак должна быть легкой — омлет, гречка, молочные продукты, богатые клетчаткой овощи. Отличный завтрак — каша из овсянки: она легче всего для желудка и поджелудочной, отлично усваивается, стимулирует пищеварение и помогает выводить токсины. От ацидоза организма избавляемся литром щелочной (лучше пощелочнее) минеральной воды, вроде Боржома, ага. Ну или можно обычную в которой разводим упаковку Регидрона. Кстати состав там очень простенький:
— Натрия хлорид 3,5 г (старая добрая поваренная соль)
— Калия хлорид 2,5 г (...)
— Натрия цитрата дигидрат 2,9 г (соль лимонной кислоты)
— Декстроза 10 г (она же глюкоза обыкновенная).
В одном наборе и микроэлементы, и глюкоза и даже «катализатор» для цикла Кребса. Единственное что я бы наверное цитрат натрия заменил на цитрат магния, но это так, мысли вслух…
Как не хотелось бы об этом говорить, но если вдруг ничего не помогло, остается следовать правилу «чем заболел — тем и лечись».
лечить подобное подобным
— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу, — лечить подобное подобным. Единственно, что вернёт вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской. Стёпа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всём. — Откровенно сказать… — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко… — Ни слова больше! — ответил визитёр и отъехал с креслом в сторону. Стёпа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объёмистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Стёпу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Стёпиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. — А вы? — пискнул Стёпа. — С удовольствием! Прыгающей рукой поднёс Стёпа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожёвывая кусок икры, Стёпа выдавил из себя слова: — А вы что же… закусить? — Благодарствуйте, я не закусываю никогда, — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю — в ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Стёпа кое-что припомнил.
М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»
Лучшее средство от похмельной депресии — выпить. 30-50 грамм коньяка или 100 грамм водки единоразовой дозой. Эффект опохмела — на 100% зависит от правильности выбора напитка (а не от количества его суррогатов). Никакого пива, если дорога поджелудочная.
Неплохим средством экстренной помощи («аптечка периодического алкаша») является черный горький шоколад. Но здесь есть одно правило — полное воздержание от воды. Сьедаем плитку шоколада (желательно такого, где циферки начинаются от 90%) и как бы не хотелось пить — терпим. Эффект должен наступить через 20-40 мин.
А вот что не сработает, так это таблетки от головной боли (аспирин, цитрамон, Алка-Зельцер и прочее сделанные на основе того же аспирина, но стоящие вдвое больше). Слабо помогает кофеин и обезболивающие с его содержанием (Бенальгин, Седальгин). Крепкие чай и кофе работают аналогично. Их нужно было пить на подготовительном этапе.
Вместо заключения
Тезисно опишу алгоритм действий человека, которому необходимо идти на какое-то празднование, но совершенно нет желания напиваться и страдать. Такому человеку нужно за 2 дня до застолья поесть продуктов богатых йодом (морепродукты, морская капуста, фейхоа). Утром перед застольем принять желчегонные и витамин B6. Незадолго до застолья выпить «разгонный коктейль», возможно принять мезим, глутаргин, янтарную кислоту, энтеросорбент. Во время застолья пить один вид спиртного, закусывать растительными легкими закусками, желательно больше зелени, капусты и других продуктов богатых трикарбоновыми кислотами, кроме того крайне желательно много двигаться и проветриваться. Если с утра тяжесть все-таки наблюдается — убираем ацидоз и восстанавливаем баланс минералов с помощью минеральной воды с высокой щелочностью (или раствором Регидрона). Приветствуется легкая пища богатая клетчаткой. И всего делов.
На заметку: считается что наиболее адаптированы к приему алкоголя люди, обладающие IV резус-отрицательной группой крови. Похмелье у таких людей будет гораздо легче, чем у абсолютного большинства собутыльников. Но по статистике количество людей с такой группой крови не превышает 0,2% от общего количества людей на Земле.
На этой оптимистичной ноте считаю свое повествование законченным. Помните, что даже незначительное употребление алкоголя заметно снижает навыки и мозговую активность и запишите себе в ежедневник фразу Л.Д. Ландау про то, что «Традиционно выпитый новогодний бокал шампанского на целый месяц лишает меня творческой активности». Надеюсь моя статья поможет вам успешно пережить новогодние корпоративы и остаться в здравом уме и с твердой рукой.
p.s. все обновления и промежуточные заметки из которых потом плавно формируются хабра-статьи теперь можно увидеть в моем телеграм-канале lab66. Подписывайтесь, чтобы не ожидать очередную статью, а сразу быть в курсе всех изысканий :)
Disclaimer: Еще раз подчеркну что статья не является пропагандой жизни в алкогольном угаре и призвана показать, что лучше всего вообще не пить, но если некуда деваться — пить нужно со специальной подготовкой. Все рекомендованные препараты — безрецептурные и при адекватном применении не способны нанести вред здоровью, но растительное сырье можно употреблять только точно будучи уверенным в том, что нет аллергии на какую-нибудь ивовую кору. Все сказанное применимо к среднестатистическому человеку без хронических заболеваний и серьезных патологий внутренних органов. Если дело обстоит иначе — лучше не рискуйте и не связывайтесь с алкоголем вообще, оно того не стоит… Если вы чувствуете недомогание, обратитесь к врачу и следуйте его указаниям, даже если они противоречат написанному здесь. Будьте благоразумны.
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