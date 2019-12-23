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вчера в 21:09

Памятка по борьбе с алкоголем или Как пережить фуршеты

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Тут вот праздники скоро. Спросил недавно друг «как мне это все пережить?». Я сначала объяснял, а потом решил написать статью на хабр. Рассказанное — услышит один человек, а написанное — прочитают сотни!
Меня, если честно, достаточно сильно раздражают всевозможные застолья. Потому что гораздо приятнее посидеть с паяльником или читая книгу, а не "… хорохорясь, ерепенясь и валяясь, как колода..." провести выходные. Но традиции-с, будь они неладны, формировались столетиями и не умея пить — бывает достаточно сложно вписаться в коллектив, найти нужный подход и т.д. Особенно грешат этим делом всевозможные руководящие кадры из старого поколения. Что же делать тем, для кого алкоголь и необходимость его употреблять — это просто лишняя головная боль? Самый простой ответ — НЕ ПИТЬ, но на практике полностью это очень сложно реализовать. Эффективнее в наших реалиях принять тезис «алкоголь — просто инструмент» и учиться с ним правильно работать и использовать для решения своих задач с минимизацией ущерба для здоровья.

Статью кладем в закладки и рассылаем всем друзьям, подчиненным и т.д. и т.п. Есть время подготовиться и встретить новогодние корпоративы во всеоружии. Практически уверен, что многое из описанного активно используют те, кто «не напиваться» обязан по долгу службы. Простой же обыватель чаще про это не думает, полагаясь на удачу и легкую руку. И чаще всего оказывается в проигрыше. Предупрежден = вооружен, поэтому под катом читаем, как победить в битве с алкоголем.



Итак, сразу оговорюсь, что основная самоцель — побеседовать, получить максимум радости от общения и выйти из-за стола в состоянии не особо хуже того в котором туда пришел. Соответственно основная задача моей памятки — этому помочь. Несмотря на то, что десятки шпионских фильмов и книг достаточно давно муссируют тему неких «антиалкогольных таблеток» которые моментально снимают опьянение, на сегодняшний день я ничего такого, действительно работающего на 100% не знаю. Ну а если нужно не гнаться за максимальным профитом, а просто с минимальными потерями пережить очередной праздник — здесь может помочь соблюдение несложных правил, о которых я расскажу ниже.

Первым и самым важным правилом того, кто хочет научится использовать алкоголь в своих целях, но не страдать от него, должно стать планирование пьянки. Точнее не самой пьянки (в этом наверное все преуспели), а своего на ней поведения. Понятно, что не всегда есть время этим заниматься, но достаточно пару раз себя заставить и дальше алгоритм отложится в голове.

В целом стратегия «пьян, но бодр» состоит из трех равнозначных компонентов:
1) Предварительная подготовка организма к застолью
2) Правильное поведение во время застолья
3) Правильная борьба с последствиями застолья (хотя при соблюдении п. 1 и п. 2 бороться может и не быть с чем)

В п. 1 входит в основном аутогенная тренировка прием некоторых медицинских препаратов и соблюдение правильного режима питания. В п. 2 входят, хэх, правила поведения за столом (=что пить/чем закусывать). Ну а п. 3 — это, по сути, комбинация первых двух пунктов.

Этап подготовительный


Начинается обычно часа за 3-5 до планируемого застолья. Тут есть несколько вариантов, каждый может выбрать себе наиболее подходящий. Перед застольем нам нужно а)повысить эффективность работы печени в задачах переработки алкоголя и продуктов его неполного окисления б) увеличить скорость протекания окислительных процессов в организме на момент попойки (ну и после нее, как иначе) = ускорение метаболизма.

Стимулируем выработку желчи #1. С печенью тесно связан метаболизм желчи, которая активно участвует в переваривании жиров. Поэтому чтобы не допустить застоя желчи, часов за 8 до планируемого празднования можно выпить 2 столовые ложки сиропа шиповника или отвар кукурузных рылец (2 ст. л. на стакан кипятка). Эти средства усиливают отток желчи и дадут хороший эффект по улучшению переносимости алкоголя. Ну а бонусом — ускорение переваривания жиров и облегчение работы поджелудочной железы. Если закуска планируется очень обильной — погонять желчь можно еще раз, за пару часов до застолья. Кстати, иногда в аптеках проскакивает такой препарат как Лив.52, он тоже желчегонный. Принимать нужно одну таблетку или половину чайной ложки сиропа на каждые 17 кг массы тела.

Cтимулируем выработку желчи #2 Если рылец от кукурузы в наличии нет, может помочь "правило аперитива". За 1-2 часа до застолья нужно выпить 50 грамм водки. Водку, кстати, можно смешать с настойкой элеуторококка. Замечательное растение, достойное отдельного рассказа. Оно поможет дольше сохранять активность и ясную голову (насколько это возможно). Если водку, даже с элеуторококком, пить невкусно, то за 5-2,5 часов до начала празднования можно откушать простой коктейль — 150 мл классического тоника (Schweppes, Evervess) и 50-70 г водки или 20-25 г спирта. Следует иметь в виду, что хинин содержащийся в тониках работает очень шустро, поэтому раньше указанного времени принимать его нет смысла. Если же алкоголь без компании не идет, то можно выпить столовую ложку растительного масла или сырое яйцо. Эти продукты позволят запустить механизм генерации желчи и обеспечат плавный пуск для поджелудочной железы. Но с маслом главное не переборщить, иначе получится обратный эффект — накопление жира сначала будет препятствовать всасыванию алкоголя, а потом скопившийся алкоголь прорвет жировой слой и получится «мгновенно окосел». Кстати, именно с той же целью ни в коем разе не стоит пить натощак. Даже если пить приходится на ходу, найдите хотя бы кусочек хлеба с толстым слоем масла, сметаны или майонеза на крайний случай.

Примечание: Нормальный отток желчи является важным условием защиты поджелудочной железы от действия собственных протеолитических ферментов. Так что стимулируя работу желчного пузыря убиваем сразу несколько зайцев.

Ускоряем метаболизм #1. Под метаболизмом имеются ввиду ферменты печени, активность которых должна поддерживаться в день приёма алкоголя на высоком уровне — алкогольдегидрогеназа (превращает этанол в ацетальдегид), альдегиддегидрогеназа (превращает ацетальдегид в уксус, углекислый газ и воду) + микросомальные окислительные ферменты, и некоторые цитоплазматические трансферазы. Здесь нам поможет такой препарат как Глутаргин (или Алкоклин ~ Alco Clean) — комплекс из двух аминокислот, аргинина и глутамина. Препарат стимулирует работу печени, уменьшает подавление выработки алкогольдегидрогеназы. Принимать нужно 2,5 таблетки по 750 мг или 7 таблеток по 250 мг за 1-2 часа до застолья.


Ускоряем метаболизм #2. За 12 и за 4 часа перед употреблением алкоголя примите витамин B6 (пиридоксин) в любой форме. Удобнее всего купить в аптеке витаминный препарат. Обратите внимание, следует принимать именно витаминные препараты с витаминами группы B, а не поливитамины. В российких аптеках продаются Нейрогамма, Нейромультивит (дополнение от читателей: Нейробион от akhkmed, Комбилипен от drauger ), в Беларуси — Неуробекс, B-комплекс и прочие. Принимать нужно до 200 мг активного вещества в сутки: 70 — 100 мг на первый приём и 70 — 100 мг во второй. Приём витамина B6 повышает уровень ферментативной активности печени. Аналогичным эффектом обладает и тиамин (витамин B1) — ускоряет синтез алкогольдегидрогеназы в печени. Правда в виде перроральной формы B1 очень редок, традиционно существует только в виде иньекций, но можно поискать БАДы вроде Благомина и т.п. Если порошковой формы все нет и нет — можно пить и инъекционный раствор. Кстати, именно тиамин (в комбинации с глюкозой и антидотом налоксоном) — широко применяется для оказания пробуждающего эффекта при отравлениях алкоголем.



Ускоряем метаболизм #3. Дегидрогеназы упомянули, можно упомянуть и индукторы микросомальных ферментов, молекулы повышающие активность фермента. Среди распространенных вокруг нас индукторов можно упомянуть кофеин, хинин, половые гормоны, гормоны трийодтиронин и кортизол. Хинин содержится в классических тониках (Schweppes, Evervess) и в ивовой коре (!), уровень половых гормонов повышается при сексуальной стимуляции, выработка трийодтиронина увеличивается при употреблении продуктов, содержащих йод, кортизол выбрасывается в кровь при эмоциональном волнении. Все это усиливает процессы окисления. Поэтому если заранее перед пьянкой выпить одну кружку кофе или смесь тоник+водка, то к началу застолья активность печени уже возрастёт и она лучше справится с поступающим в организм алкоголем.

про гормоны щитовидной железы
Упомянутый трийодтиронин тоже может выступать в роли своеобразного катализатора окисления алкоголя. Поэтому те, кто нормально переносят продукты с большим содержанием йода могут позволить себе небольшой лайфхак. Все что нужно — за пару дней до празднования/корпоратива нужно съесть 7-10 штук ядренейшего плода фейхоа, либо грамм 200 морепродуктов (мидии, кальмары, креветки и т.п.), либо стандартную банку консервированной морской капусты.


Приём в пищу этих продуктов будет отложено стимулировать выработку гормонов щитовидной железы. В итоге на момент их наибольшей концентрации в крови и должен попадать прием алкоголя, а значит и его усиленное окисление. Если проще есть таблетки, то можно сказать, что ориентировочная доза должна составлять примерно в 3 раза больше обычной суточной дозы йода (суточная потребность в иоде для человека среднего возраста нормальной комплекции = 0,15 мг). В день, предшествующий застолью, можно продолжать приём иодсодержащих продуктов — их действие придётся на следующие после застолья сутки. В дальнейшем прием бессмысленен и профилактическое действие наблюдаться уже не будет.


Облегчаем работу печени и почкам по утилизации токсичных метаболитов алкоголя и конгенеров. Слово то какое, иностранное. По сути это все соединения, которые не являются этиловым спиртом, но тем не менее в спиртных напитках присутствуют (сивуха, по нашему — изобутиловый спирт, изоамиловый, ацетальдегид тот же и т.д. и т.п.). Конгенеры не только обуславливают аромат коньяка или виски, но и прекрасно травят собой организм. Сам активированный уголь не сорбирует этиловый спирт, его применение через час после начала отравления не влияет на уровень алкоголя в крови. Но некоторые токсичные метаболиты он извлекает на ура. Плюс из-за высокой удельной поверхности будет выступать своеобразным амортизатором и не даст быстро опьянеть. Но самый главный функционал энтеросорбентов в любой пьянке — это связывание кишечных ядов (образуются при неполном переваривании белков) и освобождение печени от этой работы (пусть лучше алкоголь дезактивирует). К тому времени как кишечные яды начнут появляться (от закуски) энтеросорбенты уже будут ждать их наготове в кишечнике. Традиционная норма энтеросорбента на примере угля — пара таблеток на 10 кг веса (т.е. центнер весишь — ешь пачку). В принципе, заменой угля может быть практически любой энтеросорбент, как-то смекта, энтеросгель. Очень неплохо себя зарекомендовали модифицированные лигнины, они же Фильтрум (в Беларуси купить нельзя, но можно везде в России) и препарат на основе силикагеля Полисорб. На крайний случай пойдут и энтеросорбенты из сапонитовой глины (информация пригодится жителям Украины, у которых эта глина практически валяется под ногами). Чтобы не было шуток по поводу «эээ, глинааа...» — рекомендую глянуть хотя бы этот патент.

Этап застольный


На этом этапе два основных ключевых вопроса — что пить и чем закусывать. Ориентироваться здесь также нужно на три основных постулата:

1) увеличение эффективности печени в задачах переработки алкоголя и продуктов его неполного окисления
2) обеспечение своевременного вывода продуктов переработки алкоголя из организма
3) увеличение скорости протекания окислительных процессов в организме на момент попойки (ну и после нее, как иначе) = ускорение метаболизма

Что пить?

Так как основная наша цель — максимально быстро дезактивировать алкоголь, то логично, что лучше всего организм будет справляться с простейшей его вариацией — этиловым спиртом. А значит самый безвредный вариант — водка. Если есть желание успешно сохранится до конца застолья — избегаем употребления всевозможных «цветных» напитков и храним верность беленькой. Если на выбор только коньяк и еще раз коньяк — придерживаемся строго одного сорта (ХО например). Не смешиваем c VS или VSOP. Если на столе только крепленые вина — отдаем предпочтение красному. Но следует свято помнить, что голова с утра будет раскалываться. Причина чаще всего — тирамин — биогенный амин, образующийся в процессе обработки виноградной основы. А где тирамин — там и т.н. тираминовый синдром. Синдром этот имеет место быть даже в случае «лечебных» сухих и полусладких вин. Здесь лучшее лекарство — придерживаться принципа меры. Порог токсичности для печени составляет 90 г чистого спирта в сутки (285 мл водки, то чуть больше стакана) для человека весом в 70 кг. Все что больше — уже требует подготовки организма. Для мозга, кстати, порог токсичности гораздо ниже и составляет всего 19 г в сутки (60 мл водки) и главное, в отличие от печени с ее способностью к регенерации (тоже, кстати, не бесконечной) при регулярном употреблении алкоголя разрушение мозга носит необратимый характер, ибо восстановление нейронной сети не успевает завершиться до новой потери клеток мозга.

Важное правило — избегать коктейлей, равно как и менять спиртные напитки/запивать их меньшими по крепости. Ничего не мешать с водкой. Ибо правило «градус не понижать» придумали бармены, а не врачи-гастроэнтерологи. Смешивание разного алкоголя и увеличение крепости приводит к большей интоксикации организма. Настоятельно не рекомендуется также начинать свой «застольный путь» со сладких вин, шампанского, коньяка. Помните, что чем сложнее состав напитка, тем сложнее организму с ним справиться.

Чем закусывать?

В выборе закуски руководствуемся тем же принципом «облегчить организму утилизацию яда».
Есть продукты диетологически совместимые со спиртом, а есть — не совместимые. Тройка лидеров по совместимости это:
— Отварной картофель
— Грибы в любом виде
— Капуста в любом виде
Картофель — в виде пюре (если картофель молодой-строго рекомендуется со сливочным маслом). Жареный или тушеный картофель — избегаем (касается и картошки фри). Грибы подходят любые с одним НО — в них не должно быть уксуса (ни в виде маринада, ни в виде заправки). Капуста так же как и грибы подходит в любом виде, но с тем же исключением — «полностью избегать уксуса».
Далее стоит упомянуть и несовместимые с обильной выпивкой продукты. Лидеры здесь следующие:
— Рыба в любом виде
— Твердый сыр и любые кисломолочные продукты
— Жирное жареное мясо
Вот так, и отняли у нашего брата всю радость «выпить да закусить». Особенно мясо. Честно говоря, мясом закусывать все-таки можно, но только постным отварным (баранина, крольчатина, телятина, говядина, курятина). Но я сомневаюсь что кто-то в качестве закуски будет готовить себе диетический стол. В целом, наличие пищи в желудке и кишечнике не уменьшает действие алкоголя на организм, а откладывает его. Позволяя человеку несколько дольше пить и не пьянеть, закуска не «крадёт» градус, а прячет его до поры. Жиры действительно растворяются в спирте, но спирт все равно нужно окислять. Алкоголь копится в желудке и кишечнике, что позволяет пить больше и больше, вплоть до того момента, когда человек выпивает больше, чем в состоянии усвоить. При умеренной закуске такое количество алкоголя уже бы просто свалило пьющего с ног. Кроме того, через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а комок пищи будет мешать этому процессу. То есть плотная тяжелая закуска усиливает интоксикацию организма, мешая естественному механизму самоочистки. В итоге, все к чему приведет жирное мясо (и вообще, жирная пища) так это к т.н. ферментативной усталости печени, когда ей будет уже не до переработки спиртного. Сюда же можно отнести и сложные жирные салаты (типа «оливье», «селедка под шубой» и т.п.), сладкие жирные крема в тортах и пирожных.

Следует также учитывать и совместимость продуктов между собой (при использовании их в качестве закуски). Плохое сочетание например мясная и крахмалистая пища — мясо переваривается под действием фермента пепсина, активного в кислой среде, а крахмал обрабатывается амилазой, активной в щёлочной среде. Поэтому мясо с картошкой — плохая закуска. Также переваривание мяса ухудшается в присутствии тугоплавких жиров из-за общего повышения функциональной нагрузки на поджелудочную железу (тугоплавкие — это вроде баранины). На данном этапе помочь организму мы может с помощью пищеварительных ферментов (вроде Мезим-Форте, принимать который следует не ранее, чем за час до усаживания за стол и с х2 дозировкой относительно указанной в инструкции для одноразового приема) и отказа от одновременного употребления продуктов, для которых требуются разные условия переваривания.

Капуста (+ зелень и другие овощи, кислые фрукты и ягоды) является отличной закуской еще и потому, что содержит много трикарбоновых органических кислот, участвующих в цикле трикарбоновых кислот = цикле Кребса. Вот она, облагороженная схема :)


Цикл Кребса — это центральное звено метаболизма, цикл химических преобразований ответственный за клеточное дыхание. Соответственно, если мы вносим в систему (наш организм) дополнительные источники трикарбоновых кислот, мы ускоряем метаболизм и оптимизируем переработку алкоголя и всех его метаболитов, примесей и иже с ними. В качестве живых продуктов можно вспомнить мёд, лимоны, виноградный, яблочный сок. Можно использовать и сухую лимонную кислоту, но это рисковое дело, уж слишком она ядрена, как на мой вкус, плюс повышает кислотность желудка и вредно влияет на зубную эмаль. Сюда же можно отнести и янтарную кислоту, которую куда только не пытались впихнуть (даже водку с янтарной кислотой кто-то выпускал). Как и с лимонной кислотой это средство противопоказано язвенникам. Но никто не запрещает есть продукты с ее содержанием. Есть еще фумаровая кислота, то она настолько горька что сводит скулы :). Только в продуктах, никаких порошков.

Запивать или нет?

Вы знаете, что похмелья суть — резкий недостаток в организме воды, необходимой для цикла Кребса? Такова причина смерти от жажды. То есть, умирая от жажды, человек, наверное, чувствует то же, что и при убийственном похмелье.
Игры разума

Алкоголь обладает с позволения сказать, сильной водоотнимающей способностью (=диуретик). Похмельная жажда («сушняк») и есть типичное проявление водоотнимающих свойств спирта, когда вся вода уходит на внутренние органы, мозг «подсыхает» и просит нас о помощи «потрескиванием». Поэтому, чтобы избежать поисков воды с утра, нужно обильно попить чайку/минералочки часа за 2-3 до застолья, и обязательно через час после застолья (если есть силы). Лучше всего употреблять воду перед сном. Важно! В отличие от «до» и «после», во время застолья налегать на жидкость не рекомендуется, чтобы не нарушить секреторный баланс в желудке. Все неалкогольное лучше перенести на конец праздника. Пить жидкость рекомендуется не ранее 30-40 минут после обильной закуски, объем — не менее 1-1,5 л.

Замечание:. Несмотря на рекомендацию пить как можно больше жидкости, стоит все-таки избегать газированных напитков (!). Особенно Coca-Cola. Эти напитки не только сильно усиливают опьянение, но и дают сильный эффект (явно что не положительный) на печень и сосуды. Несмотря на то что пьянство приводит к снижению уровня сахара в крови и обезвоживанию и требует активно налегать на любые глюкозосодержащие продукты — овощные салаты, сладкие фрукты и т.п., при этом лучше всего избегать нектаров, соков из сладких фруктов и грейпфрута. Запивать алкоголь лучше всего яблочным или томатным соком, водой в конце концов. И «запивон» желательно выпить ДО рюмки, а не после нее.

Помимо похмелья и дискомфорта с этим связанного, не стоит забывать про организм который мы сами же нацелили на максимальную эффективность по утилизации алкоголя и связанных с ним токсинов. Допустим все успешно метаболизируется, метаболизируется, да вот никак и не выметаболизируется если нормально не налажен процесс своевременного вывода продуктов переработки из организма. Вывод этот осуществляется через почки, потовые железы, а также через лёгкие в виде перегара (да-да, таким образом организм тоже избавляется от ненавистного Jack Daniels). Логично что процесс вывода не должен стать бутылочным горлышком в идеально налаженном (?) механизме «борьбы с праздниками». Достичь эффективности этого процесса можно с помощью растительных мочегонных средств (например, арбуза, садовой земляники и клубники, зелёного чая). Если совсем невмоготу без аптеки — можно применять препарат Верошпирон (Спиронолактон). Кроме того, интенсивность окислительных процессов, а с ними и выделительная функция организма усиливается при температурном воздействии, физической нагрузке, при сильных эмоциях, при повышении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе (активно проветриваем помещение, или часто, очень часто ходим проветриваться сами), под действием длительного яркого освещения, под влиянием озона и отрицательной ионизации воздуха (да, гениальный Чижевский и здесь преуспел).

Здесь же пару слов про то, как себя вести, чтобы минимизировать вред от алкоголя. Как уже упоминалось, вести себя надо так, чтобы всячески стимулировать метаболизм организма, например, меньше сидеть и больше двигаться (петь, танцевать, беседовать с разными людьми и т.п.). Желательно полностью отказаться от курения во время застолья.

Не нужно с задумчивым видом задерживать алкоголь во рту. В ротовой полости огромное количество кровеносных сосудов, именно поэтому стоит внимательно относиться к крепости коктейлей подаваемых для питья через соломинку. Объём алкоголя, усваиваемого через слизистую рта, зависит от: а)наличия пузырьков газа в жидкости; приема малыми порциями; температуры напитка, превышающей температуру тела. Обычно через полость рта в кровь поступает до 10% общего объёма алкоголя, т.е. при тех же количествах поступившего в организм алкоголя приводит к более быстрому и сильному опьянению, но при этом опьянение проходит быстрее.

Но и когда наконец фуршет успешно закончен и все отправились по домам, стоит помнить, что ни в коем разе нельзя ложиться спать сразу после возлияний. Переполненный желудок будет зажимать сердце и нарушать его кровоснабжение ==> ишемия, инфаркт и т.д. и т.п. Ложиться спать после обильной закуски нужно не ранее чем через час, лучше через два. Потратьте это время на шатание с женой вокруг дома («искали свою квартиру») или там снежками побросаться (если есть где взять снег).

Как быстро прийти в себя? Народные методы

Бывает, что нужно резко прийти в себя (для решения неотложной задачи, например). Помочь в этом может коктейль «налоксон+тиамин+глюкоза» о котором я писал в начале статьи, ну или народные средства, проверенные поколениями:

1. Широкую рюмку нужно ополоснуть несколькими каплями растительного масла так, чтобы на стекле осталась тонкая масляная пленка. В рюмку выпустить один сырой яичный желток, добавить столовую ложку джина и посыпать все это черным и красным молотым перцем. Выпить одним глотком
2. Капнуть в рюмку подсолнечного масла, добавить две чайные ложки острого томатного соуса и один сырой яичный желток, посыпать солью, красным и черным молотым перцем, добавить чайную ложку перцовки и пару капель лимонного сока. Выпить залпом.
3. Широкую рюмку нужно ополоснуть несколькими каплями растительного масла так, чтобы на стекле осталась тонкая масляная пленка. В нее вливаем 50 грамм водки, выпускается один яичный желток, добавляется щепотка соли и по трети чайной ложки красного и черного перца.
4. В стакане воды развести чайную ложку нашатырного спирта и выпить все залпом. Далее нужно пить много воды, лучше минеральной без газа. Научного подтверждения (равно как и опровержения) механизма действия этого метода я не видел. Но работает, черт побери, работает.

Похмельный этап или Как очухаться с утра?



Если соблюдать все рекомендации описанные в статье, то вполне возможно что молодой и здоровый IT-шный организм сможет перенести очередной фуршет вообще без похмелья. Для тех же кого угораздило — читаем дальше.

Похмелье — это сухость во рту и треск в голове. Сухость — от обезвоживания, об этом уже писалось выше, ну а ацетальдегид — от недостаточного эффективной работы альдегидегидрогеназы. Не даром, для тех кто имеет честь «подшить себе торпеду», т.е. медикаментозно закодироваться, начиняется торпеда особым «взрывчатым веществом» — дисульфирамом. Т.е. «люди с подшивкой» живут с постоянным жутчайшим похмельем даже от бутылки пива.



принцип работы дисульфирам-торпеды
Препарат является ингибитором фермента ацетальдегиддегидрогеназы. Подавляя выработку данного фермента в печени, останавливает процесс распада этилового спирта до углекислого газа и воды на стадии ацетальдегида (уксусного альдегида), который является тканевым ядом. В результате накопления ацетальдегида в организме человека, употребившего спиртное на фоне приема дисульфирама, возникает острая интоксикация, которая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями, такими как «приливы» крови к лицу, тошнота, рвота, общее недомогание, тахикардия, понижение АД. Такая реакция при употреблении алкоголя на фоне приема дисульфирама называется дисульфирам-этаноловой реакцией. В результате происходит выработка условно-рефлекторной реакции отвращения к вкусу и запаху этанола.


В случае сильного похмелья неплохо помогает такой препарат как Зорекс, содержащий два простых, но относительно редких соединения: Димеркаптопропансульфонат натрия и пантотенат кальция (витамин B5). Препарат это дорогой и не везде встречающийся. Но, его легко заменить широко-распространенными и доступными отечественными препаратами — Унитиолом и витамином B5. Для тех кто не читал мою "антидотную статью", напомню, что унитиол — отличный препарат, являющийся антидотом при отравлениях парами ртути. А кроме того он еще очень быстро связывается с ацетальдегидом. Ну а витамин B5, он и в Африке B5, кофермент КоА, одного из важнейших соединений в организме. Также следует учесть, что унитиол продается только в инъекционной форме и может вызывать неприятные побочные ощущения в случае непереносимости или гиперчувствительности к препарату.

Если уколами пользоваться не хочется, то тут как тут проверенные народные средства. Во-первых длительный глубокий сон. Если спать уже нет мочи, то тогда с утра надо пить наваристый бульончик, суп рассольник или капустные кислые щи. Нормально подойдет теплое молоко натощак, кефир, клюквенный или смородиновый морс. Традиционное лекарство — капустный или огуречный рассол. Рассолы эти содержат большое количество солей калия, натрия, магния которые как раз и нужны организму. Но! Но в рассолах не должно быть уксуса (ингибитор реакции перевода ацетальдегида в уксусную кислоту). Восполнить дефицит этих микроэлементов можно кроме рассолов и хлебным квасом или курагой. Или медикаментозно — препаратами Панангин, Аспаркам, Магния диаспорал(=соль магния и лимонной кислоты), Регидрон (отличнейшая смесь солей используемая при случаях сильного обезвоживания — всегда держу в полевой аптечке). Медицинские работники часто ставят больным абстинентным синдромом (а то и себе после НГ) капельницы с физраствором (раствор хлорида натрия с глюкозой) или т.н. «трисоль» (по сути, внутривенный раствор солей, где на 200 мл воды — 1 г хлорида натрия, 0,2 г хлорида калия, 0,8 г гидрокарбоната натрия).


Раньше для этой цели применялся ядреный препарат Гемодез — водно-солевой раствор, содержащий 6 % низкомолекулярного поливинилпирролидона, ионы натрия, калия, кальция, магния и хлора. Потом его запретили в России из-за неприятных побочных эффектов (в Беларуси, кажется, еще кое-где встречается).

Пища на завтрак должна быть легкой — омлет, гречка, молочные продукты, богатые клетчаткой овощи. Отличный завтрак — каша из овсянки: она легче всего для желудка и поджелудочной, отлично усваивается, стимулирует пищеварение и помогает выводить токсины. От ацидоза организма избавляемся литром щелочной (лучше пощелочнее) минеральной воды, вроде Боржома, ага. Ну или можно обычную в которой разводим упаковку Регидрона. Кстати состав там очень простенький:
— Натрия хлорид 3,5 г (старая добрая поваренная соль)
— Калия хлорид 2,5 г (...)
— Натрия цитрата дигидрат 2,9 г (соль лимонной кислоты)
— Декстроза 10 г (она же глюкоза обыкновенная).

В одном наборе и микроэлементы, и глюкоза и даже «катализатор» для цикла Кребса. Единственное что я бы наверное цитрат натрия заменил на цитрат магния, но это так, мысли вслух…

Как не хотелось бы об этом говорить, но если вдруг ничего не помогло, остается следовать правилу «чем заболел — тем и лечись».

лечить подобное подобным
— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу, — лечить подобное подобным. Единственно, что вернёт вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской. Стёпа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всём. — Откровенно сказать… — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко… — Ни слова больше! — ответил визитёр и отъехал с креслом в сторону. Стёпа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объёмистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Стёпу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Стёпиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. — А вы? — пискнул Стёпа. — С удовольствием! Прыгающей рукой поднёс Стёпа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожёвывая кусок икры, Стёпа выдавил из себя слова: — А вы что же… закусить? — Благодарствуйте, я не закусываю никогда, — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю — в ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Стёпа кое-что припомнил.
М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»


Лучшее средство от похмельной депресии — выпить. 30-50 грамм коньяка или 100 грамм водки единоразовой дозой. Эффект опохмела — на 100% зависит от правильности выбора напитка (а не от количества его суррогатов). Никакого пива, если дорога поджелудочная.

Неплохим средством экстренной помощи («аптечка периодического алкаша») является черный горький шоколад. Но здесь есть одно правило — полное воздержание от воды. Сьедаем плитку шоколада (желательно такого, где циферки начинаются от 90%) и как бы не хотелось пить — терпим. Эффект должен наступить через 20-40 мин.

А вот что не сработает, так это таблетки от головной боли (аспирин, цитрамон, Алка-Зельцер и прочее сделанные на основе того же аспирина, но стоящие вдвое больше). Слабо помогает кофеин и обезболивающие с его содержанием (Бенальгин, Седальгин). Крепкие чай и кофе работают аналогично. Их нужно было пить на подготовительном этапе.

Вместо заключения


Тезисно опишу алгоритм действий человека, которому необходимо идти на какое-то празднование, но совершенно нет желания напиваться и страдать. Такому человеку нужно за 2 дня до застолья поесть продуктов богатых йодом (морепродукты, морская капуста, фейхоа). Утром перед застольем принять желчегонные и витамин B6. Незадолго до застолья выпить «разгонный коктейль», возможно принять мезим, глутаргин, янтарную кислоту, энтеросорбент. Во время застолья пить один вид спиртного, закусывать растительными легкими закусками, желательно больше зелени, капусты и других продуктов богатых трикарбоновыми кислотами, кроме того крайне желательно много двигаться и проветриваться. Если с утра тяжесть все-таки наблюдается — убираем ацидоз и восстанавливаем баланс минералов с помощью минеральной воды с высокой щелочностью (или раствором Регидрона). Приветствуется легкая пища богатая клетчаткой. И всего делов.

На заметку: считается что наиболее адаптированы к приему алкоголя люди, обладающие IV резус-отрицательной группой крови. Похмелье у таких людей будет гораздо легче, чем у абсолютного большинства собутыльников. Но по статистике количество людей с такой группой крови не превышает 0,2% от общего количества людей на Земле.

На этой оптимистичной ноте считаю свое повествование законченным. Помните, что даже незначительное употребление алкоголя заметно снижает навыки и мозговую активность и запишите себе в ежедневник фразу Л.Д. Ландау про то, что «Традиционно выпитый новогодний бокал шампанского на целый месяц лишает меня творческой активности». Надеюсь моя статья поможет вам успешно пережить новогодние корпоративы и остаться в здравом уме и с твердой рукой.

p.s. все обновления и промежуточные заметки из которых потом плавно формируются хабра-статьи теперь можно увидеть в моем телеграм-канале lab66. Подписывайтесь, чтобы не ожидать очередную статью, а сразу быть в курсе всех изысканий :)

Disclaimer: Еще раз подчеркну что статья не является пропагандой жизни в алкогольном угаре и призвана показать, что лучше всего вообще не пить, но если некуда деваться — пить нужно со специальной подготовкой. Все рекомендованные препараты — безрецептурные и при адекватном применении не способны нанести вред здоровью, но растительное сырье можно употреблять только точно будучи уверенным в том, что нет аллергии на какую-нибудь ивовую кору. Все сказанное применимо к среднестатистическому человеку без хронических заболеваний и серьезных патологий внутренних органов. Если дело обстоит иначе — лучше не рискуйте и не связывайтесь с алкоголем вообще, оно того не стоит… Если вы чувствуете недомогание, обратитесь к врачу и следуйте его указаниям, даже если они противоречат написанному здесь. Будьте благоразумны.

Использованные источники
Ю. Б. Ирхин Правила безопасного поведения в специфических ситуациях оперативно-розыскной деятельности, связанных с употреблением алкоголя
Все о похмелье, здоровье и алкоголе

Сергей Бесараб (Siarhei Besarab)
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Комментарии 294

    0
    В российких аптеках продаются Нейрогамма, Нейромультивит

    Нейромультивит таблетками продается буквально в паре московских аптек под заказ и стоит как целое застолье. :/
      0
      все комплексы с витаминами группы B не дешевые… ампульные может быть только, если их борисовские медпрепараты выпускают.
        0

        Вроде состав нейромультивита аналогичен составу пентовита? Тоже набор витаминов группы b. Только без b5.

          0
          нейромультивит = B1 — 100 мг; B6 — 200 мг; B12 — 0,2 мг.
          пентовит = В1 — 10 мг, В6 — 5 мг, PP(B3) — 20 мг, B9 — 0,4 мг, В12 — 0,05 мг

          нейромультивит хорош бОльшими дозировками, пентовит — спектром витаминов…
            +1

            Нейробион есть аналог. Но препараты с такой концентрацией витаминов по рецепту.

              +1
              Нейромультивит уже год примерно не продается в России.
              Как выше заметили, зато продается полностью аналогичный Нейробион.
              Теоретически он по рецепту. На практике рецепт никогда не спрашивают.
                0
                Причем в нем еще и максимальная концентрация из того что можно купить в ближайшей аптеке.
          0
          388 рублей? Так себе застолье.
            +3
            Дворник Тихон с вами не согласился бы =)
            +1
            Комбилипен. Полный аналог.
            +30
            Я сам далеко не трезвенник, но! Я бы скорее вообще завязал с алкоголем, чем устраивал себе каждый раз такие процедуры.
              0
              значит еще не доводилось страдать, у вас случаем не 4-я RH- группа крови? :)
                +2
                Нет, вроде 1+. А как антигены крови связаны с метаболизмом алкоголя?
                  +3
                  А как влияет группа крови?
                    0
                    ну это авторская экстраполяция. откуда ноги. AB(-) в основном у азиатов (японцы и родственные им народы, в т.ч. айны = жители крайнего севера и т.п.). Именно эта группа крови в ответе за гены кодирующие «много алкогольдегидрогеназы и мало ацетальдегиддегидрогеназы». Т.е. такие люди быстро пьянеют из-за малого количества выпитого… как-то так.
                      +4
                      Ну, у азиатов группа крови − вместо нашего гороскопа; определяет вообще что угодно в человеке.
                        0
                        А почему AB(-) у азиатов?
                        Там же вроде сложная система наследования и такая группа может получится, например, у ребёнка от пары A(+-) и B(--)
                          0

                          У меня AB(-) если перепью, то голова болит "шо трындец"(с), ещё и приступ мигрени может начаться. Мой рецепт — пить мало, тогда всё норм :)

                        0

                        А что с 4 группой

                        +2
                        Знал я одного такого «подготовленного» человека. Тоже перед пьянкой делал всякие процедуры. В итоге получалось всё гораздо более печально, чем если бы просто пил и не выпендривался.
                        Я вот тоже не понимаю зачем такие сложности. Хочешь пить — пей, не хочешь — не пей. Если заставляют — шли в далёкое путешествие.
                          0
                          Видимо, он просто подсознательно себе говорил «ну я же подготовился, значит все будет ОК», поэтому может и пил больше нужного.
                        +27
                        Вот развлечение — сначала налить в себя яд, причем чем дороже тем лучше, а потом лечиться от него.
                        «Ну все же пьют, что я буду как белая ворона!».
                        А что вам все? Вы — хозяин своей жизни. Только вам решать, как вы живете. Если ценность ваших отношений с друзьями/родственниками зависит только от того, готовы ли вы с ними выпить яду, грошь цена этим отношениям. К черту значит эти отношения.
                          +8
                          Мало кто выбирает яд по цене, я, например, выбираю по вкусу.
                          Была статья про алкоголь от Савватеева, там достаточно популярно разжёвано, почему от него стоит отказаться, если ты с ним не в ладах. Я могу лишь сказать, что чаще всего для меня алкоголь выполняет функцию «очистить кэш» для головы, это также способствует эмоциональной разгрузке.
                          У каждого свои причины употреблять/отказываться, не считаю, что стоит ограничивать в этом людей. Главное, чтобы не было негативного воздействия на окружающих, а это, к сожалению, встречается часто после алкоголя.
                            +2
                            Давно уже известно, что травка (и другие запрещённые вещи) намного лучше выполняет описанные функции, а человек становиться общительнее, миролюбивее и спокойнее (в отличие от алкоголя). Кроме того, травка не наносит вред здоровью, так ещё и побочных эффектов на утро не даёт. Я бы на месте властей запретил бы не травку и не настойку боярышника, а алкоголь.
                              +1
                              Я с вами спорить по этому поводу не буду, пример Грузии это прекрасно подтверждает. Правда, и выпивать грузины умеют.
                              Вот только, насколько мне известно, от травки реально словить импотенцию. В принципе, и затяжной алкоголизм этим грозит.
                                0
                                не сошлюсь на пруф за давностью лет, но было исследование где людей заставляли курить траву и потом выполнять математические операции. все очень печально.
                                каннабинолы так же как и спирт забирают техническое творчество, математику, зато оставляют музыкальное и художественное…
                                  +1
                                  Довольно нелогично принимать расслабляющие вещества, а затем напрягать мозг. Логичнее для этих целей использовать стимуляторы.

                                  Ну и музыкальному творчеству алкоголь тоже особо не способствует — музыка сочиняется на трезвую голову. Это играть только можно слегка нетрезвым, но в ритм и ноты попадать всё равно сложнее.
                                    +1
                                    Простите, но на счет трезвой головы вы не на 100% правы. Даже беглое исследование биографии музыкантов и композиторов, говорит об обратном, хотя бы на примере большого количества рок звезд (Оззи, Кипелов, Элис Купер, Шевчук и т.д и т.п)
                                      +2
                                      У Вас есть достоверные доказательства того, что перечисленные музыканты систематически занимались сочинением музыки в состоянии алкогольного/наркотического опьянения?
                                        0
                                        David Draiman (вокалист Disturbed) утверждает, что 95% процентов написал в состоянии наркотического опьянения.
                                          +1
                                          утверждает, что 95% процентов написал в состоянии наркотического опьянения.

                                          Самое крутое в этом утверждении то, что мы никак не сможем это проверить :)
                                          Я вот помню по годам обучения в универе, что в небольшом опьянении программировалось как-то легче и быстрее. Но после 30 это прошло. Если сейчас я выпью, даже чуть-чуть, то это только усиливает прокрастинацию и я вместо того, чтобы кодить, залипаю в какое-нибудь чтиво.
                                            0
                                            Самое крутое в этом утверждении то, что мы никак не сможем это проверить :)

                                            Как и обратное гипотетическое утверждение, что все пишется без применения психоактивных веществ. Тем не менее, не вижу для авторов смысла лукавить в этом вопросе, особенно если они говорят — да принимаем.
                                            Да и корреляции может не быть. Например, я курю и поэтому пишу код только после перекура, но из этого никак нельзя сделать вывод, что никотин помогает программировать. Алкоголь точно мешает — и по личному опыту и по научным данным.
                                              0
                                              Как и обратное гипотетическое утверждение, что все пишется без применения психоактивных веществ.
                                              Это не обратное гипотетическое утверждение, это — прямое следствие эффектов алкогольного опьянения. Написание музыки — это длительный процесс, требующий сосредоточения. Алкоголь же, наоборот — не даёт сосредоточится, «обнуляет» кратковременную память, блокирует доступ к долгосрочной, меняет восприятие течения времени, уменьшает точность реакции.
                                                0
                                                Это не обратное гипотетическое утверждение, это — прямое следствие эффектов алкогольного опьянения.

                                                Мы сейчас про проверку высказываний музыкантов говорим?
                                                Написание музыки — это длительный процесс, требующий сосредоточения.

                                                Я никогда не писал музыку или стихи, поэтому мне трудно оценивать этот процесс с точки зрения необходимости концентрации и т.д. Я привел цитату человека, который пишет песни и он утверждает, что делает это под действием марихуаны(под ее действием я вообще никогда не был, поэтому с алкоголем сравнивать не могу). Лично моя гипотеза:
                                                можно набацать какой-то фигни под веществами, потом долго и мучительно доводить до приемлемого варианта, то есть в измененном сознании закладывается только идея.
                                          +2
                                          Оззи из этого состояния по ходу вообще не выходил))
                                            +1
                                            Почитай биографию Оззи, там полкниги про то, как он упарывался.
                                            Девин Таунсенд говорил, что у него после отказа от психоактивных веществ начался затык с сочинением и он депрессовал по этому поводу
                                            0
                                            Даже Шнуров говорит, что алкоголь творчеству не способствует. А те музыканты, которым способствует — спиваются быстрее, чем успевают достичь известности. Невозможно развиваться, начиная каждый день с порции алкоголя и заканчивая его им же.
                                              0
                                              Осмелюсь поправить что Кипелов сам музыку и тексты не писал. Вроде как «рыбу» Дубинин «мычал», а потом на эту рыбу Пушкина писала тексты. По крайней мере в книге про Арию так написано было.
                                              +1

                                              Из личного опыта, под алкоголем (но только слегка выпившим) легче исполнять выученные произведения — больше раскрепощаешься и расслабляешься. Чуть больше выпил — в ноты становится сложно попадать, еще чуть больше — уже и не слышишь, что не попадаешь.


                                              Допускаю, что под другими веществами все по-другому, но алкоголь нарушает мелкую и сложную моторику, и это очень влияет. Плюс, истощает физически, поэтому не представляю, как можно бухать каждый день, например, на гастролях.

                                              –1
                                              ну да, а если выпить водочки, то задачи математические решаются как семечки.
                                              люди всю эту дрянь употребляют не для решения математических задач, к сожалению о каннабиноидах очень много вранья.
                                              Правда лишь в том, что нас убивает всё, что мы употребляем, сахар, соль, кофе, водка, каннабис и т.д.
                                              и чтоб побороть повсеместное употребление алкашки и каннабиса, надо не запрещать их законодательно, а сделать так, чтоб людям и без этого жилось в кайф.
                                                +2
                                                люди всю эту дрянь употребляют не для решения математических задач, к сожалению

                                                Перветин и его аналоги во Вторую Мировую воюющие стороны тоже использовали совсем не для того, что используют упорыши.
                                                  0

                                                  Думаю что без сахара, точнее глюкозы, мозгам будет совсем несладко думать.

                                                  0
                                                  «выполнять математические операции» и техническое творчество — это немного разные вещи. Думаю, если заставить обкуренных играть гаммы, то там тоже будет не очень хорошо.
                                                    0
                                                    Знакомый рассказывал как дискретную математику решил, только после употребления травки.
                                                  0
                                                  а человек становиться общительнее, миролюбивее и спокойнее (в отличие от алкоголя). Кроме того, травка не наносит вред здоровью

                                                  Это, конечно же, неправда.
                                                  По данным Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, курение конопли пагубно влияет на здоровье человека: её алкалоиды серьёзно поражают печень, вызывают сердечную аритмию, также возможно развитие патологий головного мозга: может наблюдаться ухудшение памяти, разрушение функции понимания задач и целей, ослабевает внимание и способность сосредоточения. Также начинают исчезать желания и потребность в коммуникации

                                                  Также вдыхание неочищенного дыма способствует возникновению рака. Это повреднее будет, чем дышать горелой бумагой пропитанной химикатами через фильтр (т.е. обычными сигаретами).
                                                  И еще, человек становится на несколько шагов ближе к другим наркотикам. Он уже имеет аккаунт в шопе, что мешает ему в следующий раз заказать что-нибудь другое?
                                                    +4
                                                    Вы забываете сравнить с альтернативами. Рейтинг
                                                    А что вы скажете про то, что:
                                                    1. алкоголь вреднее для здоровья
                                                    2. алкоголь чаще приводит к летальному исходу
                                                    3. алкоголь вызывает зависимость — уже пол страны зависимые, а марихуана — нет
                                                    4. алкоголики чаще употребляют другие наркотики, чем курильщики
                                                    5. подделка травки приводит к потере денег, а подделка алкоголя может привести даже к летальному исходу
                                                    6. алкоголь разрешён к продаже в неограниченных количествах любым совершеннолетним лицам
                                                    7. передозировка алкоголем происходит значительно чаще
                                                    8. ни законы, ни фильтр не защищает от пассивного курения
                                                    9. алкоголь, пассивное/активное курение и даже соль способствуют возникновению рака
                                                    10. травка и другие наркотики официально признаны медицинскими препаратами, когда алкоголь также официально признан ядом
                                                    11. алкоголь очень дешёвый
                                                      +2
                                                      Альтернативы?
                                                      1. Фрукты — полезны для здоровья.
                                                      2. Фрукты — очень дешевые и можно купить после 22:00
                                                      3. Вода — необходима для поддержания жизнедеятельности.
                                                      4. Общение на интересные темы — полезнее «ты меня уважаешь?!!!»
                                                      5. Совместные поездки на рыбалку, в туристический поход — интереснее чем сидеть за бутылкой водки.
                                                      Ну и т.д.
                                                        +2
                                                        Рыбалка без водки, что охота без бухла.
                                                        :)
                                                          +1
                                                          [:|||||||:]
                                                          Собрание общества рыболовов. Выступает председатель: — Товарищи! В позапрошлом году мы взяли по бутылке водки на человека. Потеряли удочки. В прошлом году взяли по две бутылки водки на человека. Потеряли автобус. Друзья! Учитывая наш печальный опыт, предлагаю в этом году взять по три бутылки водки на человека, удочки не брать и из автобуса не выходить…
                                                          +2
                                                          Я могу лишь сказать, что чаще всего для меня алкоголь выполняет функцию «очистить кэш» для головы, это также способствует эмоциональной разгрузке.

                                                          Давно уже известно, что травка (и другие запрещённые вещи) намного лучше выполняет описанные функции

                                                          И тут вы пишите
                                                          Фрукты — полезны для здоровья.

                                                          Мы тут обсуждаем алкоголь, травку и наркотики, а не фрукты. Очевидно, что не надо употреблять вообще ничего, не надо курить, не надо пить.
                                                        0

                                                        извините, но это бред.

                                                        +3
                                                        я бы поостерегся за все «запрещенные вещи» так говорить, даже с травой можно неудачный трип поймать, а «побочка» в виде пустого холодильника это норма
                                                        вообще как всегда от человека зависит, спокойно выпить и расслабиться без последствий — это не алкоголь не дает, а дурная голова
                                                          0
                                                          даже с травой можно неудачный трип поймать

                                                          Из бурной юности
                                                          Середина девяностых, пара лет как после срочки.
                                                          Друг-приятель работал на автостоянке сторожем и мы частенько зависали у него компанией в пять-шесть человек, с гитарой, водкой и прочими вещами. Пили и пели хором песни Кино, Лаэртского и прочий андеграунд.
                                                          В один прекрасный прохладный осенний вечер траву запивали водкой. Водка, похоже, оказалась несвежей и когда я в очередной раз вышел из бытовки на улицу подымить сигаретой опёршись о стенку вагончика, я поймал приход. Хотя нет, это был ПРИХОД, а не приход — я понял, что мои ноги пустили корни и я не могу не то что ходить, а даже отшатнуться от стенки, ибо упаду. И стоял я так пару часов, пока не замёрз и меня не попустило.
                                                            0
                                                            водку лучше не мешать ни с чем. ну кроме томатного сока, возможно :)
                                                            хотя лично я её и так-то не сильно жалую, из крепкого в основном коньяк предпочитаю, который просто не хочется портить чем-либо вообще
                                                        +2
                                                        Я могу лишь сказать, что чаще всего для меня алкоголь выполняет функцию «очистить кэш» для головы, это также способствует эмоциональной разгрузке.

                                                        Проблема в том, что алкоголь попутно затирает случайные сектора на вашем жестком диске. И чем чаще ты пьешь, тем быстрее твоя операционка упадет в BSOD.
                                                          0
                                                          Я пытаюсь держать баланс. Быть в напряжении и жить нескончаемыми проблемами тоже не выход так-то.
                                                            +1
                                                            Алкоголь то точно не решит ваши проблемы.
                                                            А отвлечься можно по-разному, например, заняться физической деятельностью, на велосипеде проехать 50км на местные природные достопримечательности. С детьми погулять. К теще съездить…
                                                              0

                                                              Проблемы я решу сам, но мне нужна разгрузка. На тренировках я продолжаю думать о работе и семейных делах, природные достопримечательности и прогулки с детьми также имеются, просто это разные вещи.

                                                                0
                                                                На тренировках я продолжаю думать о работе

                                                                не так давно, выбрались с супругой в гости к друзьям, а у меня небольшие проблемы были в текущем проекте. и я сижу, беседу понемногу поддерживаю, но судя по всему, со стороны было хорошо заметно, что голова у меня совсем другим занята, потому что через час таких посиделок хозяин квартиры не выдержал и с легкой подколкой спросил, когда я уже к ним присоединюсь. в итоге всё таки душевная компания и вкусное пиво сделали своё дело, но факт есть факт — не всегда так просто получается расслабиться без помощи некоторого «допинга». ладно хоть похмельем не страдаю и всегда себя контролирую и не творю какой-то дичи(что, возможно говорит о неполном расслаблении, но хотя бы с практической точки зрения работает, после гулянки вполне хорошо работается и часто мысли свежие приходят)
                                                        0

                                                        Я бы добавил, что в качестве лечения часто предлагаются субстанции, чьё положительное воздействие на организм человека нормально не проверялось. Да и негативное тоже не тестировалось.
                                                        И в большинстве своём люди нормально относятся к вежливому, но твердому отказу пить.

                                                          0
                                                          Алкоголь — социальная смазка и важный инструмент.
                                                            –2
                                                            краноглазить у монитора и быть унылым задротом куда лучше, да?
                                                              +1
                                                              У вас острый приступ ложной дихотомии. Срочно обратитесь к специалисту!
                                                            0

                                                            Мне кажется, что аллохол гораздо более распостранён и дуступен, чем упомянутый в статье Лив.52

                                                              0
                                                              ан нет-с, вы путаете. аллохол — лиофилизированная желчь. а лив52 — растительный желчегонный препарат.
                                                              +5
                                                              Пить при ускоренном метаболизме — это перевод и алкоголя и препаратов. Дешевле и безопаснее — меньше пить.

                                                              Если не можете пить много, а тосты частые — пейте по половине рюмки. Опять много? Тогда по четверти.
                                                                +2
                                                                Логика тут не работает, у некоторых людей просто есть потребность напиваться каждый раз в хлам.

                                                                Я вот если даже сильно захочу, сомневаюсь что смогу так напиться. После определённого состояния просто не охото пить. И чем больше опыт — тем раньше я начинаю чувствовать приближение состояния «алкогольного плато» — того состояния, когда уже хорошо и смысла увеличивать алкоголь в крови нет. Лучше не станет, а вот хуже — вполне себе. И одно это состояние могу поддерживать всё время, пока идёт вечеринка.

                                                                На тост могу отпить треть, а потом ещё отпить — если захочется (под закуску), даже когда тоста не будет. Это ведь всё условности и не припомню, чтобы у меня за застольем были какие-то проблемы с собутыльниками.

                                                                Если совсем чуток перебрал, сразу сильно хочется горячего чаю с сахаром и чем-нибудь сладким — легко могу себе это позволить, пока остальные водку, например, пьют. Не помню, когда последний раз вообще страдал похмельем.
                                                                  0
                                                                  Логика тут не работает, у некоторых людей просто есть потребность напиваться каждый раз в хлам.

                                                                  Ну и пусть напиваются — это их личное дело. Мы же не о них говорим, а о тех, кто не хочет пить с ними наравне.
                                                                0

                                                                Опорожнять ли желудок наутро до завтрака?

                                                                  0
                                                                  наутро там ничего кроме желчи нет, какой смысл?

                                                                  Если опрожнять, то тогда уж сразу после, вечером. Но у этого есть опасность, что массы попадут в лёгкие — лёгким будет плохо, из-за содержащегося спирта, поэтому рвоту вызывать не рекомендовано в домашних условиях.
                                                                    +2
                                                                    уже ответили. действительно, зачем его, желудок, с утра опрожнять, лучше опорожнить кишечник и удалить кишечные яды.
                                                                      0

                                                                      Ну, мало ли? Понятно, спасибо!

                                                                        +1
                                                                        Не раз примечал, что после вчерашнего перебора, если с утра промыть желудок — легчать начинает на глазах. Реально легче становится в течение 15-20 минут. Причём это не зависит от времени после пробуждения, бывало и несколько часов терпел, и около часа, но пока в желудке плещется какая-то гадость — состояние организма очень плачевное. И количество выпитой воды никак не влияет — вода проходит, а гадость остаётся плескаться в желудке.
                                                                      +1
                                                                      Содовая (щелочная) водичка типа Ессентуки и\или всякие Поляны (квасова, купель) тоже, так сказать, способствует.
                                                                        +1
                                                                        абсолютно верно. правда я слабо ориентируюсь в марках минеральной воды, ограничился просто «щелочная». хотя подщелочить можно какую угодно, питьевой содой.
                                                                          +1
                                                                          и получить пенообразование в ЖКТ?
                                                                          +2

                                                                          Только в газированном виде она кислотная) pH в районе 5.5

                                                                          +9

                                                                          Чем так пить, лучше и не пить.


                                                                          Может, нужно просто не превышать свою дозу?

                                                                            +3
                                                                            нет безопасной «своей» дозы, любое количество — плохо для здоровья.
                                                                            не полезно, 2015: habr.com/en/post/376415
                                                                            вредно, 2018: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext#%20
                                                                              0
                                                                              Так речь же не только о здоровье, но и об опьянении как цели выпивки. Такая целевая функция уже имеет оптимум отличный от нуля.
                                                                                0
                                                                                нет безопасной «своей» дозы, любое количество — плохо для здоровья.

                                                                                Обратного я и не утверждал.

                                                                              +11
                                                                              а просто не пить не вариант? вообще не понимаю вот это вот не пить не вариант. друзья? в топку таких друзей.
                                                                                0
                                                                                нену, конечно можно просто не пить, это срабатывает с друзьями. но в зависимости от социального ранга человека — бывает что и не откажешься… Что делать когда можно отказаться — и так ясно, а вот что делать когда отказаться нельзя — уже интереснее.
                                                                                  +8
                                                                                  а говорят рабство отменили. что значит отказаться нельзя?
                                                                                    0
                                                                                    ну ок, считайте что «на задании» и отказаться нельзя.
                                                                                      +1
                                                                                      Всегда можно, причем легко.
                                                                                      А «людям специально обученным», такие статьи наверное и не нужны.
                                                                                        +4
                                                                                        Для «людей специально обученных» уже существуют «специальные пособия» — они же с этим знанием не сразу родились, а получили, так сказать, в процессе «обучения».
                                                                                        Загуглить можно по названию «Ирхин Ю.Б. Правила безопасного поведения в специфических ситуациях оперативно — розыскной деятельности, связанных с употреблением алкоголя»
                                                                                    +3
                                                                                    Простите, а какой такой социальный ранг может помешать отказаться? Мы ж не Япония, чтобы с шефом не пить нельзя было.
                                                                                      +1
                                                                                      да, мы не Япония, у нас гораздо хуже. Сравните хотя бы емкости для питья саке и наши «приспособления» :)
                                                                                        +1
                                                                                        Я, как и многие другие комментаторы, тоже живу в параллельной вселенной, и не представляю, что это за ситуации такие, где нельзя отказаться от алкоголя и что-то этим потерять.
                                                                                        (Выпиваю, но исключительно дома)
                                                                                        –1
                                                                                        С депутатами в баньку, где обсудить что делать дальше с тем-то и тем-то активом на прилегающей территории.
                                                                                          +2
                                                                                          Госструктуры, руководящее звено, например. Если к вам приезжает проверка из Москвы, то никак не отказаться без потери должности.
                                                                                          0

                                                                                          Живу в самой пьющей области одной из самых пьющих стран европейской части континента. И как-то не было у меня ситуаций, в которых "не откажешься". ЧЯДНТ?

                                                                                            +1
                                                                                            а место работы?
                                                                                              0
                                                                                              С десяток разных было. Можно грубо назвать «айтишник»
                                                                                                +1
                                                                                                и коллектив it-шный мужской?
                                                                                                на заводе кстати, гораздо проще сказать «нет», чем в среде докторов наук…
                                                                                                  0
                                                                                                  В любой среде можно начать пить по полрюмки. Пил с военными и с к.т.н. — и те и другие — люди нормальные.
                                                                                                  Я, правда, тогда был моложе, и сам любил нажраться в хрюшу.
                                                                                            +4

                                                                                            Кстати, а комитет по литроболу, если узнает о вашем "допинге", лицо не набьёт? Это же не спортивно — применять фарму, когда остальные соревнующиеся честно пьют как не в себя.

                                                                                              +2
                                                                                              В рамках выздоровления от химической зависимости, я уже почти 5 лет ничего не употребляю и не пью. И когда меня на застольях спрашивают о причинах я, не вдаваясь в подробности, отвечаю, что всё было очень печально, когда я пил, поэтому теперь я не пью. И больше вопросов не возникает — у каждого второго в семье такая «печаль».
                                                                                                +2
                                                                                                Воспитанные люди обычно спрашивают, будешь ли ты пить, прежде чем наливать
                                                                                                +10
                                                                                                Я не понимаю вопросов «Не пить не вариант, друзья? в топку таких друзей», так а если я и есть этот друг))
                                                                                                такое чувство что все советчики считают, что все читатели идут на поводу у толпы и не более.
                                                                                                  0
                                                                                                  Если Вы пьёте по собственной инициативе, то в чём проблема? Пейте сколько хотите и как хотите.
                                                                                                  Я же лично предпочитаю пить очень маленькими порциями — грамм по 15. Тогда перепить не получится чисто технически.
                                                                                                    +11

                                                                                                    Процитирую хауса.
                                                                                                    -Ты прав, я наркоман
                                                                                                    -Отлично, признание проблемы — это первый шаг к решению
                                                                                                    -Я сказал, что я наркоман, а не то что у меня проблема

                                                                                                  –2

                                                                                                  Где все таких друзей находят? Мои никогда не принуждали меня что-то пить, как и я никого. Всегда зависит от моего желания.

                                                                                                    –4
                                                                                                    так большинство считает что не пить нельзя и считают это нормой. реально совсем непьющих единицы.
                                                                                                      +1
                                                                                                      А нафига Вам лично большинство? Вы со своими друзьями пейте. Они Вас поймут — на то и друзья.
                                                                                                        0
                                                                                                        так я и с большинством не пью и с друзьями не пью. ну нет желания пить.
                                                                                                          0
                                                                                                          Ну и прекрасно!
                                                                                                      +1
                                                                                                      у меня куча знакомых в IT сталкивается с обратной ситуацией — когда руководитель за полный ЗОЖ, поэтому на корпоративах все пьют вишневый сок)
                                                                                                      0
                                                                                                      Ну вот у меня не вариант. Порой очень хочется.
                                                                                                        –1
                                                                                                        Ситуации бывают разные, люди бывают разные. Иногда, когда проходит юношеский максимализм и появляются понятия об ответсвенности, приходится общаться с людьми, от которых зависишь не только ты сам, но и семья, родственники. И совместное распитие алкоголя во многих подобных случаях сильно упрощает взаимодействие, а иногда — вообще делает его возможным.
                                                                                                        +2
                                                                                                        У меня дохлый организм, которому и без алкоголя вечно что-то не так. Правда психологически алкоголь для меня совершенно безопасен. Отсюда мой опыт:
                                                                                                        Есть не важно что, главное поменьше, потому что и объесться и выпить — это двойной удар по организму. Как только почувствовал что подействовало, начинаем пить чисто символически по глоточку. Важно так же не совершить ошибки и не выпить в самом конце, типа на посошок — все равно это уже бессмысленно. Перед сном обязательно стакан воды или два, это здорово улучшает утреннее состояние. Можно сделать это проснувшись ночью. Отдавать предпочтение водке — так себе идея. Всякие виски-коньяки большинству людей идут лучше.
                                                                                                        Утром должно быть ощущение умиротворения и небольшой тяжести в голове. Иначе что за радость была пить…
                                                                                                          +2
                                                                                                          Отдавать предпочтение водке — так себе идея. Всякие виски-коньяки большинству людей идут лучше.

                                                                                                          Кстати, почему? Мне водка тоже не нравится, но теории это же самый чистый алкогольный напиток, который только может быть, так как без примесей.

                                                                                                            0
                                                                                                            Не знаю. Может примеси позволяют организму выработать некие рефлексы, которые вовремя корректируют метаболизм, а на чистый спирт эти рефлексы вырабатываются хуже. Организм это ведь не только химия, это еще и сложный компьютер. Или водки можно незаметно выпить слишком много из за отсутствия вкуса. Точно помню, что когда всякого рода виски и коньяки стали доступными вероятность головной боли для меня существенно снизилась.
                                                                                                              0
                                                                                                              примеси распадаются от более сложных — к более простым. Т.е. несмотря на разнообразие ароматов в бокале- manet omnes una nox и старые добрые дегидрогеназы :)
                                                                                                                +3

                                                                                                                Предыдущий комментарий ближе к истине.


                                                                                                                В текущем научном понимании, способность переваривать/нейтрализовывать алкоголь эволюционно вырабатывалась при употреблении забродивших плодов. При этом (при естественном сбраживании) вырабатывается огромный букет соединений, многие из которых имеют высокие шансы быть триггерами для запуска выработки (или усиления выработки), многих (ко)ферментов участвующих в производстве и/или регуляции "основной пары", участвующей в метаболизме алкоголя.


                                                                                                                Проще говоря, небольшие дозы соединений сопутствующих естественному сбраживанию, с высокой вероятностью могут (и видимо так и есть) стимулировать выработку в организме "защитных" ферментов. Как минимум, это подтверждено для части генетической популяции. В том числе, очень хорошо соотносится с наблюдаемыми "практическими феноменами". Например, задокументировано (увы, пруфы в кармане не ношу), что самогон (определенных сортов/способов) у части популяции приводит к меньшей интоксикации (в том числе меньшему похмелью и его похмелью), чем химически чистый ц2-аш5-оаш (в пересчете на чистое вещество, конечно).


                                                                                                                Для естество испытателей — можно проверить утверждение, съев за 2-3 часа до "корпоратива" предварительно сброженный фрукт. Для "южных" генотипов эффект практически гарантирован (усиление выработки ферментов и более "легкое" похмелье), но не поможет если у вас "совсем северный" генотип (эвенки, чукчи и их потомки, киргизы).

                                                                                                                  0

                                                                                                                  Встречал утверждение, что из-за примесей этанол расщепляется до альдегида медленнее, соответственно пиковая концентрация альдегида меньше, оттого и похмелье слабее. Механизм такого действия описан не был.

                                                                                                            0
                                                                                                            Помните, что даже незначительное употребление алкоголя заметно снижает навыки и мозговую активность

                                                                                                            Помню, после корпоратива пошел кодить зачем-то и ничего — довольно эффективно получилось, не смотря на количество выпитого. Поэтому про "заметно" можно поспорить. К тому же существует Пик Балмера))


                                                                                                            запишите себе в ежедневник фразу Л.Д. Ландау про то, что «Традиционно выпитый новогодний бокал шампанского на целый месяц лишает меня творческой активности».

                                                                                                            Ну это гипербола, либо с его организмом было что-то не так.

                                                                                                              +1
                                                                                                              ну насчет месяца — может быть он и переборщил. но на самом деле, алкоголь отнимает техническое творческое воображение. подчеркнул техническое, ибо вроде бы как художникам и музыкантам помогает.
                                                                                                                0

                                                                                                                А что такое творческое техническое воображение и чем оно отличается от музыкального или художественного?

                                                                                                                  +1
                                                                                                                  вы пробовали хорошо выпив чертить? вот на ваш взгляд, есть разница между черчением детали и рисованием акварелью?
                                                                                                                    –1

                                                                                                                    Не пробовал. А черчение это творчество? Я думал, что творчество — это эскизы, проба идей.

                                                                                                                      +1
                                                                                                                      ну творчество по определению — это создание новых материальных объектов.
                                                                                                                        +4
                                                                                                                        Неоднократно делал эскизы для деталей под ЧПУ-обработку в состоянии «попил пивка» и ничего, всё хорошо. А уж там порой нужно было такое «техническое воображение», что и в трезвом виде мозг плавился. Особенно когда используется 4-5 фрез с абсолютно разными стратегиями обработки.
                                                                                                                        Так что у многоуважаемого Ландау действительно было что-то не так.
                                                                                                                        Вообще, считаю, что нет каких-либо общих правил для всех по типу «алкоголь отупляет, травка расслабляет». И то и другое оказывает сильное влияние на когнитивные функции. Те, кому эти вещества помогают как-то — скорее, исключения.
                                                                                                                +3
                                                                                                                Мозг человека принимает сложнейшие решения за доли секунды, в то время как на срабатывание одного нейрона нужно целых 10 (или этого порядка) миллисекунд.
                                                                                                                Это означает, что мозг — это своего рода «информационная турбина», на вход которой подается информация и он тут же выдает ответ. Что-то вроде огромной таблицы готовых реакций.
                                                                                                                Алкоголь не меняет структуры этой таблицы. Например, условно говоря, в доску пьяный Эйнштейн отлично ответит на вопросы по теории относительности или квантовой механики.
                                                                                                                Готовые реакции позволяют давать умные ответы на вопросы и даже писать код для задачи, суть которой уже понятна.
                                                                                                                Если же для решения задачи нужно построить некое новое здание концепций, идей, нечто такое, для чего требуется действительно напрячь воображение и мышление, увидеть целостную картину, которой до того не видел, то тут ничего не получится даже через 1-2 дня после опьянения, иногда больше.
                                                                                                                Проще говоря, алкоголь не мешает мозгу реагировать согласно его опыту, но сильно мешает развивать и вырабатывать новые реакции.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Помню, после корпоратива пошел кодить зачем-то и ничего

                                                                                                                  Завидую. Я после полкружки пива уже не программист. Просто мозги в нужную сторону работать перестают.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Если прямо надо — как насчёт периодического посещения туалета и прочищения желудка?
                                                                                                                    +1
                                                                                                                    отлично будет работать. если лимит количества раз посещения/прочищения => бесконечности, то в вас в принципе ничего не попадет (=выйдете из ресторана хоть на небо возноси). но имхо это а)напряжнее б)более странно, чем предложенный мной алгоритм.
                                                                                                                      +2
                                                                                                                      Ну это если непосредственно прямо в туалете пить. Думаю что более-менее реалистично это два-три раза за вечер. Плюс в течении времени от принятия до вывода некоторое количество попадёт в организм.

                                                                                                                      Интересует насколько это уменьшает степень опьянения и как результат последствий. Плюс насколько эффективен процесс вывода алкоголя из желудка подручными средствами (может есть рецепты для улучшения результата, например выпить стакан воды и т.п.).

                                                                                                                      Ну и насколько вреден процесс вывода для самого желудка и гортани.

                                                                                                                      Сам не пробовал, потому что в наше время, за такое могли нанести членовредительство. А когда можно стало, то надобности не было, обычно пара-тройка стаканов за вечер не наносит серьёзных последствий, а больше никто не заставляет.

                                                                                                                      ЗЫ. И если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с трёх… с четырёх… с пяти бутылок!
                                                                                                                        +1
                                                                                                                        какая-то доля алкоголя будет у вас все равно попадать в организм, хотя бы за счет резорбции слизистыми оболочками рта, пищевода, желудка и т.п. И это будет зависеть от площади контакта и сердцебиения (= если вы на взводе, сосуды расширены, в крови адреналин, то через слизистые впитается больше чем будь вы в спокойном и расслабленном состоянии). А все остальное — вполне можно постепенно удалять «кормлением ихтиандра» и слабительными.
                                                                                                                        Насчет вредности для желудка и гортани — не могу вам так сразу ответить. Но предположу что редкие попадания на слизистые гортани желудочного сока не смертельны.
                                                                                                                    –1
                                                                                                                    Приходилось слышать от военных врачей, что алкоголь — самый безвредный антидепрессант. Спорить с военными врачами не берусь. Но если проблем с депрессией нет, то, имхо, лучше думать о том как не пить или пить меньше, чем как пить побольше и страдать от этого поменьше. Больше пить с меньшими последствиями — не лчший способ «борьбы с алкоголем». В борьбе с Бахусом обычно побеждает известно кто.

                                                                                                                    Энтеросорбенты — очень эффективны, случалось испытывать в самых экстремальных условиях.

                                                                                                                      +2
                                                                                                                      Я бы сказал скорее самый неэффективный и убойный для организма. Выпивать сотни миллилитров довольно токсичного для организма и разрушительного для психики вещества в качестве антидепрессанта это просто безумие. Практически любое другое химическое вещество, которое может прописать психиатр даст лучший эффект и почти не отразится на здоровье. Начиная с того же ноофена. Единственное преимущество алкоголя — выработанная обществом культура его совместного приема (для тех у кого она есть). Если бы не она, никогда бы не рискнул выпить ни глотка.
                                                                                                                        +5
                                                                                                                        самый безвредный антидепрессант — сон. ну а так, хватает ведь растительных антидепрессантов, притом достаточно эффективных. и пить их можно в виде отваров, т.е. не обязательно настойки.
                                                                                                                        и да, энтеросорбенты отличная штука в любом случае. токсины выводят, микробиоту не портят. только что все кроме угля — достаточно недешевое.
                                                                                                                          –2
                                                                                                                          Вроде бы доказано, что миф:
                                                                                                                          > Если во времена Павлова, в первой половине XX века, считалось, что сон – универсальный лечебный фактор, что он всегда полезен, то сейчас мы знаем, что это далеко не всегда верно. Наоборот, при многих заболеваниях сон бывает и вреден, и опасен. Иногда нужно стараться его сокращать или дробить. Например, при депрессивных заболеваниях сон — это фактор, усиливающий депрессию. Лишение сна — один из способов вывода человека из этого состояния.

                                                                                                                          но не могу найти достоверного источника.

                                                                                                                          И алкоголь, насколько я знаю, является депресантом, а вот анти-депрессантный эффект очень кратко-срочный.
                                                                                                                            +1
                                                                                                                            но не могу найти достоверного источника.

                                                                                                                            Можно найти по ключевым словам «депривация сна»
                                                                                                                          +7

                                                                                                                          Алкоголь, наоброт, депрессант.

                                                                                                                          +10
                                                                                                                          Приходилось слышать от военных врачей, что алкоголь — самый безвредный антидепрессант.
                                                                                                                          Алкоголь, вообще-то, в норме — депрессант, без "-анти". Если он на вас возбуждающе действует, значит, у вас уже алкоголизм развивается. А военных (хоть врачей, хоть не врачей) побольше слушайте — они и не такого расскажут. По моему опыту, военные в России — самые выпивохи, больше ни в одной профессии не пьют.
                                                                                                                            +5

                                                                                                                            Вы сильно ерундите во второй части.


                                                                                                                            Буквально алкоголь блокирует взаимодействие нейронов (хотя и селективно).
                                                                                                                            Поэтому первичная расторможенность всегда сменяется угнетением ЦНС, сном, ступором и эмоциональной тупостью.
                                                                                                                            Соответственно, подобные "советы" военных врачей относятся к ситуациям экстремального стресса (близко к шоковому состоянию), скорее как средство "психической анестезии" (с препятствием образованию новых нейронных связей и формированию пост-комплектов). Такие "советы" нельзя трактовать как подобие универсальный рецепта и тем более цитировать вне контекста.


                                                                                                                            Военные в России были "выпивохами" в 90-х, когда огромное кол-во офицеров разом потеряло все перспективы. Сейчас конечно тоже иногда "бухают", но в разы меньше чем в среднем "по стране". В боеготовных частях распорядок и постоянный контроль исключает алкоголь. Однако, у среднего обывателя впечатление испорчено "прапорщиком задовым" и видом единичных "залетных".

                                                                                                                              +1
                                                                                                                              подобные «советы» военных врачей относятся к ситуациям экстремального стресса… [их] нельзя трактовать как подобие универсальный рецепта

                                                                                                                              Спасибо, похоже, вы первый обратили внимание на контекст.
                                                                                                                              Депрессия — психическое расстройство, сопровождающееся, в частности, негативным мышлением. Алкоголь угнетающе действует на цнс, в т.ч. подавляет способностью мышлению и в этом смысле, видимо, может считаться антидепрессантом, в ситуациях, к которым имеют отношение военные врачи.
                                                                                                                              В других ситуация, на мой взгляд, лучше вообще не употреблять алкоголь — именно об этом большая часть сообщения. Не знаю почему именно первые 1,5 строки вызвали такую реакцию. Возможно, слишком много букв, или депрессия — слишком больная тема.
                                                                                                                                +1

                                                                                                                                Ну вообще небольшое количество алкоголя очень помогает пережить очень сильный стресс. Но блин это если буквально пару глотков сделать.

                                                                                                                                0
                                                                                                                                del
                                                                                                                                +1

                                                                                                                                Если речь именно о клинической депрессии, то ежедневные дозы алкоголя просто превратят больного ещё и в алкоголика. С той же эффективностью можно лечить депрессию сильными ударами по голове — тоже угнетает нервную деятельность. Для этого есть куча специализированных препаратов. Тоже не безвредны и должны назначаться специалистом, но уж куда лучше спирта.

                                                                                                                                +2
                                                                                                                                Пью до пьянки янтарную кислоту, после — витаминку С, регидрон и угля закидываю. Обезболивающее и кофеин в таблетках по ситуации. Как я понял, делал всё правильно, вот только уголь надо перенести в середину застолья)
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  да, вы верно поняли. уголь = только адсорбция жесткой сивухи (если пить какой-нибудь самогон) и очистка от кишечных ядов (это важно!).
                                                                                                                                  +1
                                                                                                                                  Как мгновенно и почти без затрат справиться с похмельем?Очень просто. Широко распространенное средство за 50 рублей. Родиолы экстракт жидкий. 10 капель на стакан воды и через пол часа станет существенно легче. Через час вы забудете что было похмелье. Это общеукрепляющее средство.
                                                                                                                                    +1
                                                                                                                                    Да, радиола розовая — замечательное растение. Прекрасный иммуномодулятор. Но мне больше нравится элеутерококк.
                                                                                                                                      +1

                                                                                                                                      Действие обоих травок обусловлено сложной цепочкой регуляторных реакций организма с вовлечением частей иммунной системы. Поэтому результат кардинально зависит не только от генотипа, но и от состояния микрофлоры кишечника. Из негативных реакций могут быть: тахикардия (вплоть до приступов и реанимации), головные боли, гипертония, повышение внутриглазного и внутричерепного давления, аллергия (весь букет)...


                                                                                                                                      Короче, начала попробовать, с осторожностью...

                                                                                                                                    +3
                                                                                                                                    Читаю вот это все и думаю, какой я счастливчик — не испытывать похмелья вне зависимости от того сколько и чего было выпито. Напротив, встать в 7 утра с приподнятым настроением — верный признак хорошей попойки накануне )
                                                                                                                                    PS. Группа 3+
                                                                                                                                    PPS. В ответ steanlab, раз в неделю — другую, но порядочно. А один, два бокала красного вина могу позволить себе чуть ли не каждый день, но не злоупотребляю ) Зависимости нет, только случаи.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      А как часто бывает выпито? (-_+)
                                                                                                                                        +1
                                                                                                                                        У меня так было до 30 лет. Правда я пил редко. Может несколько раз в год только. Потом закончилось постепенно.
                                                                                                                                          0

                                                                                                                                          вам надо с vconst устроить схватку двух якодзун… =D

                                                                                                                                            +3
                                                                                                                                            воскресную(!) схватку двух якодзун )))
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Раньше тоже так было. Бутылка вина без «закуси» гарантированно не делала абсолютно никакого эффекта, вот прямо совсем-совсем. А сейчас что-то организм подводить стал, после нескольких глотков начинает расслаблять. Не понимаю почему так, ведь я никогда не злоупотреблял.
                                                                                                                                            +1
                                                                                                                                            А вот что не сработает, так это таблетки от головной боли (аспирин, цитрамон, Алка-Зельцер и прочее сделанные на основе того же аспирина, но стоящие вдвое больше). Слабо помогает кофеин и обезболивающие с его содержанием (Бенальгин, Седальгин).

                                                                                                                                            Традиционно лечусь цитрамоном, если расплата за вчерашнее таки настигла. Он содержит кофеин. Возможно в этом его сила. И всё же лично мне он помогает снизить симптомы до лёгкой и вполне терпимой «ватности» в голове. Это не отменяет супчиков, простой воды и если получается, еды.
                                                                                                                                            А ещё насчёт того, что ты уже «перепил». Во-первых перепивший человек начинает бесконтрольно, часто и по многу пить алкоголь. Если попросить друзей об этом напоминать, то может получиться сказать себе «хватит».
                                                                                                                                            Ещё я слышал, что теряется обоняние. Так что вариант самоконтроля — понюхать что-то. Если не пахнет, то стоп. Забавно, есть мнение, что именно по этому принято занюхивать закуску.
                                                                                                                                              +5
                                                                                                                                              Традиционно лечусь цитрамоном

                                                                                                                                              Сейчас весь цитрамон содержит парацетамол. Лучше попросите кого-нибудь с утра пнуть вас по печени, это будет для нее безопаснее и похмелье на второй план отойдет. Кофеин-бензоат натрия таблетки купите, если вам так кофеин необходим (на самом деле, нет).


                                                                                                                                              Ни в коем случае никакого парацетамола с похмелья.

                                                                                                                                                +6

                                                                                                                                                Парацетамол плюс этиловый спирт — и ты уже в очереди на пересадку печени.
                                                                                                                                                Никогда, никогда, мать его, не употребляйте алкоголь с парацетамолом.

                                                                                                                                                –1
                                                                                                                                                Восхитительное обилие деталей. Думаю, автор много времени потратил на исследование этой темы, снимаю шляпу.

                                                                                                                                                Но что, если те же самые усилия ушли бы на создание / поиск социального круга, в котором вопрос «пить или не пить» просто не стоял бы изначально? Таких людей мало, но они есть. И когда получается найти с ними точки соприкосновения без помощи алкоголя, это совершенно другой уровень.

                                                                                                                                                Да, это непросто. Но даже если пока не выходит, лучше уж ещё потренироваться или одному «с паяльником посидеть», чем вот эти все круги ада, которые в статье описаны.
                                                                                                                                                  +1
                                                                                                                                                  Спасибо. На самом деле автор просто человек у которого его работа и его же хобби. Детали откладываются сами по себе :)
                                                                                                                                                  Я конечно что-то проецирую через себя, но в целом, лучшим стимулом изменения круга стала жена. Теперь только пару раз в год и отвлекают по теме статьи. Но я ведь не за себя, «за того парня» радею :)
                                                                                                                                                    +3

                                                                                                                                                    А в чём проблема не пить в любом социальном кругу? Ну или выпить символический бокал шампанского в честь праздника и на этом остановится? Предложили — отказался, вопрос закрыт.

                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    Ух как все по хардкору и по научному. Классические 0.5 светлого накануне уже не котируются?

                                                                                                                                                    Можно годами расплываться мыслью, что алкоголь это плохо и вобще трезвенность маст хэв… Но без него никуда, алкоголь снимает практически все психологичесикие ограничения — общение становится более открытым, сответственно в мире практически нет сколь нибудь серьезных сделок завершаемых на трезвую голову. Обсудить, согласовать да — трезвая, холодная голова приветствуется (зачастую обязательно требуется), окончательное подписание — лютый треш и угар (можно заметить что бутылка за 1к и за 150к это две разных бутылки, но сути это не меняет, спирт он и в африке спирт)…

                                                                                                                                                    Мир так устроен, хотите делать серьезный бизнес, готовьте печень к непростым временам.
                                                                                                                                                      +1
                                                                                                                                                      можно заметить что бутылка за 1к и за 150к это две разных бутылки, но сути это не меняет, спирт он и в африке спирт

                                                                                                                                                      Есть некоторый предел сверху, после которого просто идет переплата за пафос и бренд.

                                                                                                                                                        +1
                                                                                                                                                        ну все верно про серьезный бизнес. удивительно, но факт :(
                                                                                                                                                          +5
                                                                                                                                                          Мир так устроен, хотите делать серьезный бизнес, готовьте печень к непростым временам.

                                                                                                                                                          Интересно, Сундар Пичаи бухает на собрании директоров.
                                                                                                                                                          А Билл Гейтс или Стив Джобс?
                                                                                                                                                          Или может мир так устроен не везде?
                                                                                                                                                            +2
                                                                                                                                                            С Пичаи или Гейтсом тогда не пейте, с Джобсом — тем более.
                                                                                                                                                            Если у вас по каким-то причинам бизнес не дотягивает до уровня вышеперечисленных и территориально расположен в России — скорее всего, пить придётся.
                                                                                                                                                            +2
                                                                                                                                                            Бред какой.
                                                                                                                                                            Наверное это справедливо для «менеджеров среднего звена» или российского ворья, но не для бизнесменов, в нормальном понимании слова — тех что лично знаю, вообще не пьют.
                                                                                                                                                            +5
                                                                                                                                                            А зачем это все? Особенно вот этот совет «как бухать много и держать трезвую голову»?
                                                                                                                                                            Цель же бухания не в том, чтобы потравить организм и проверить, а работает ли у вас печень, а все таки получение приятных эффектов алкоголя — то есть того самого помутнения разума.

                                                                                                                                                            Я конечно не медик, но субъективно мне кажется, что если есть вариант напиться как можно сильнее меньшим количеством алкоголя — это же наоборот лучше? Ну то есть тот же эффект опьянения достигается при меньшем количестве алкоголя, а значит вроде как должно быть менее вредно (поправите меня, если это не так)

                                                                                                                                                            Ну а если вы не хотите и этого ощущение опьянения, то есть в принципе не хотите бухать, но не можете, я бы не лекарства принимал, а пошел к психологу. Тут налицо либо ваша слабость, когда вы не можете отказать и прогибаетесь под первого встречного, либо явно находитесь не на своем месте, раз вы в такой компании, которая не ценит ваши интересы и желание НЕ пить.
                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                              ну кому как, мне помутнение рассудка радости никакой не приносит. Ну а в целом, да, вы правы, меньшее количество алкоголя в любом случае менее вредно чем большее.
                                                                                                                                                              повторюсь, у меня такой жесткой проблемы «прогиба» нет, я гиперболизировал ситуацию. Ноо вот наверное было бы даже интересно написать с точки зрения человека которого постоянно принуждают пить в компании, какие мысли у такого человека возникают и т.п… Вы четко подметили, в таком случае нужно к психологу (но скорее всего он не поможет, выработать характер еще наверное не удалось ни одному психологу).
                                                                                                                                                                +1
                                                                                                                                                                Ну психолог лишь поможет стать тем, кем вы хотите, но навязать что-то да, не получится, насколько я знаю, если человек пришел не по своему желанию — то заниматься с ним сложно, потому что большую часть работы проделывает сам пациент. Но это так, просто к слову )

                                                                                                                                                                А вообще, все же да, есть ситуации когда не хочется пить, но все же бывает это неплохой вариант улучшить отношения с коллективом, все таки люди более легко общаются. Но в таком случае, просто наливаете себе сами, компания когда подбухнет — вообще не в состоянии следить кто там сколько льет себе, а вы можете хоть просто сок пить, делая вид что разбавляете алкоголь.

                                                                                                                                                                Думаю, многим было бы интересно, как хорошенько набухаться, но при этом минимизировать вред организму. Хотя это уже похоже на путь к алкоголизму )

                                                                                                                                                                P.S. Забыл добавить отдельное спасибо за вставки про действие алкоголя на организм и взаимодействие с другими продуктами — было интересно.
                                                                                                                                                              +1
                                                                                                                                                              А какие есть трюки, чтоб делать вид, что пьёшь со всеми, но при этом чтоб алкоголь поступал в организм в минимальных количествах? Где-то я читал, что вроде у Брежнева была рюмка с толстым дном из стекла, на три четверти объёма. А один дед мороз, чтоб оставаться трезвым, привязал к груди грелку, и выливал туда предложенные рюмочки, оттянув бороду, но этот вариант работает только при наличии огромной бороды из ваты.
                                                                                                                                                              Какие есть ещё советы в эту сторону?
                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                вот может немного не в тему, но у меня товарищ записался («для саморазвития» :) ) на курсы «питья винтом» (это когда не сглатывают а льют как через воронку прямо в желудок). И оказалось что там было около 20 человек (каждый из которых за трехдневный семинар заплатил около 40$). И я подумал, 21 век на дворе, «бороздят корабли» и тут «пить водку винтом» :(…
                                                                                                                                                                а насчет техник, я с фармакологической стороны взглянул. химики пользуются еще более ядреными вещами вроде сильных рвотных и т.п. (в основном когда что-то решалось на спор). Про приспособы должны механики наверное рассказать…
                                                                                                                                                                +2
                                                                                                                                                                Спасибо за подробную биохимию процесса.

                                                                                                                                                                Я не знаю, чего так в комментариях всполошились. В алкоголе и вправду нет слова «надо». Просто алкоголь для нормального человека — это про социальные взаимодействия, а не про путь саморазрушения.
                                                                                                                                                                Соответственно, все просто: культура употребления алкоголя тождественна социальной гигиене. Нужно на работе засвидетельствовать почтение коллективу людей за 50, а Абрау-Дюрсо считаешь мочой? Сербай весь вечер первую налитую рюмку, никто толком и не заметит. На чьей-то днюхе друзья друзей растворяют пластмассовую бутылку дагестанского в сиське колы? Нафиг таких. Друг или деловой партнер угощает хорошим виски? Выпейте по паре-тройке рюмок, это будет как хороший фон для содержательного и доверительного разговора, нажираться в такой ситуации никто не будет.
                                                                                                                                                                Строить из себя крутого нерыгающего пацана и кого-то перепивать после 25 лет в принципе неуместно, ну или маркер неразвитой личности. Но и вообще-вообще не пить — это какое-то ханжество, что ли. Алкоголь — хороший способ создать нужное настроение, атмосферу, это интересный кулинарный и культурный пласт.
                                                                                                                                                                Хотя за себя я могу оговориться, что никогда не напивался до потери контроля и не склонен к аддикции, а людям, легко перебирающим и тем более впадающим в зависимость, пить действительно не стоит.
                                                                                                                                                                  +1
                                                                                                                                                                  Но и вообще-вообще не пить — это какое-то ханжество, что ли.
                                                                                                                                                                  А если невкусно? Мне вот на вкус нравится только домашнее вино, которое делают друзья, а всё остальное нет…
                                                                                                                                                                    +2
                                                                                                                                                                    Но на вас же могут обидеться!
                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                      Развивать вкус. Это навык, который можно прокачивать как и любой другой
                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                        Вы предлагаете мне тратить деньги на то, что мне не нравится, к тому же вредное для здоровья? И это ради того, чтобы не быть ханжой? Или создавать настроение/атмосферу которые мне не близки?
                                                                                                                                                                        Смешно))