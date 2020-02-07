Как правильно раздавать котят

Раздача котят по DHCP

Привязать к котёнку поводок Запустить котёнка в толпу Когда хозяин будет найден, он сам отвяжет котёнка от поводка.

Раздача котят по HTTPS

— Вам нужен котёнок?

— А у него есть родословная и сертификат о прививках?

— Есть, вот, смотрите. А у вас паспорт, кстати, не просрочен?

— Нет, он просто молдавский. А это точно котёнок?

— А что?

— А почему у него в родословной немецкая овчарка?

Раздача котят по TCP

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Можно задать вам несколько вопросов?

— Можно, но не боле двух за один раз.

— Видите котёнка?

— Этого?

— Да.

— Вижу.

— Хотите взять его себе?

— Нет. Ещё вопросы будут?

— Нет.

— До свидания.

— До свидания.

Раздача котят по UDP

— Вот вам котёнок!

(раздающий суёт котёнка в руки и убегает).

Раздача котят по ICMP

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Раздача котят по BGP

— Вам котёнок не нужен?

— Нет. Рекомендую раздавать на рынке.

— А это где?

— Прямо, третий поворот налево, а дальше у кого-нибудь спросите. Либо сейчас налево и третий поворот направо, но там светофор долгий.

Раздача котят по DHT/PEX

— Друзья, поспрашивайте, пожалуйста, у друзей, не знает ли кто-нибудь из них человека, у которого соседям нужен котёнок!

Раздача котят по SSH

— Дорогая, кажется, за время нашего отпуска кто-то проник к нам в дом!

— Какой ужас! Что-нибудь пропало?

— Наоборот, он подбросил нам котёнка!

Раздача котят через CDN

— Бабуль, ты всё равно сидишь, котят раздаёшь! Пристрой и моего.

— Да не вопрос, милок, с тебя сто рублей.

Автор благодарит Н. и её питомцев за вдохновение, а также Р. за бетинг.