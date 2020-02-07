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вчера в 10:43

Как правильно раздавать котят

    Раздача котят по DHCP


    1. Привязать к котёнку поводок
    2. Запустить котёнка в толпу
    3. Когда хозяин будет найден, он сам отвяжет котёнка от поводка.

    Раздача котят по HTTPS


    — Вам нужен котёнок?
    — А у него есть родословная и сертификат о прививках?
    — Есть, вот, смотрите. А у вас паспорт, кстати, не просрочен?
    — Нет, он просто молдавский. А это точно котёнок?
    — А что?
    — А почему у него в родословной немецкая овчарка?


    Раздача котят по TCP


    — Здравствуйте.
    — Здравствуйте.
    — Можно задать вам несколько вопросов?
    — Можно, но не боле двух за один раз.
    — Видите котёнка?
    — Этого?
    — Да.
    — Вижу.
    — Хотите взять его себе?
    — Нет. Ещё вопросы будут?
    — Нет.
    — До свидания.
    — До свидания.


    Раздача котят по UDP


    — Вот вам котёнок!
    (раздающий суёт котёнка в руки и убегает).


    Раздача котят по ICMP


    meow
meow
meow
meow

0% voice loss

    Раздача котят по BGP


    — Вам котёнок не нужен?
    — Нет. Рекомендую раздавать на рынке.
    — А это где?
    — Прямо, третий поворот налево, а дальше у кого-нибудь спросите. Либо сейчас налево и третий поворот направо, но там светофор долгий.


    Раздача котят по DHT/PEX


    — Друзья, поспрашивайте, пожалуйста, у друзей, не знает ли кто-нибудь из них человека, у которого соседям нужен котёнок!


    Раздача котят по SSH


    — Дорогая, кажется, за время нашего отпуска кто-то проник к нам в дом!
    — Какой ужас! Что-нибудь пропало?
    — Наоборот, он подбросил нам котёнка!


    Раздача котят через CDN


    — Бабуль, ты всё равно сидишь, котят раздаёшь! Пристрой и моего.
    — Да не вопрос, милок, с тебя сто рублей.


    Автор благодарит Н. и её питомцев за вдохновение, а также Р. за бетинг.

    Теги:
    Ой, у вас баннер убежал!

    Ну. И что?
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    Комментарии 92

      +13
      а оно так и есть, смеялись всем кабинетом.
        +1
        Мы тоже! Чёрт-возьми, это сделало мой день! :)
        +1

        Про CDN не совсем корректно. CDN !== компания, которая предлагает свои услуги для доставки контента. Я могу свою сеть поднять и никому не платить.

          0
          Будешь распределённой бабулей-одного-котенка? :)
            +3

            А если у меня сеть питомников?
            Звонит мальчик из США и просит вислоухого котёнка. Через 30 минут его принесли котёнка домой.
            Звонит мальчик из России всё в тот же питомник. Через те же 30 минут его принесли котёнка домой.
            Между мальчиками расстояние в десятки тысяч км, но кого это волнует, если есть CDN.

              +3
              Поэтому и необходима концепция распределенной бабули… которая вне зависимости от того, пришел ли мальчик на рынок, julemarked, weekend market, feria, Weihnachtsmarkt котенка бы ему вручили все равно за полчаса :)
                +6
                Кажется, вы родили новый паттерн программирования — распределённая бабуля.
          0
          Повеселили с утра )
            +2
            Спасибо, повеселили. ;o)
            BGP некорректно кмк, больше похоже OSPF с натяжкой :o)
              +26

              DHCP не так раздает котенков.


              • Мне нужен котенок, дайте кто-нибудь полосатого, у меня раньше такой был.
              • (голос из толпы) Вот тебе серый, через неделю предъявить на инвентаризацию.
                +10
                А еще можно про ситуацию со статически прописанным котёнком:
                — Вот мой котёнок.
                — Так, откуда 2 одинаковых котёнка в одной комнате?
                Или как вариант:
                — Вот мой котёнок.
                — Такой котёнок уже есть, принесите другого.
                  +6
                  — Ааааа! Ничего не работает!!! Такой же котенок есть у кого-то из соседей, приходит когда хочет и сжирает всю еду!!!
                  — Ну, не знаю… у нас в базе котенок серый одна штука, на ваш адрес записан… позовите ветеринара что ли, пусть усыпит лишнего, или поменяет на другого… Или уговорит соседей на другую улицу переехать… У нас все хорошо, все документы оформлены, все котята пристроены!
                  0
                  — А у меня никогда не было котенка, можно мне одного?
                  — Вот у меня есть, бери.
                  — Эй-эй, бабуля, что за дела, я первый предложил котенка.
                  — Гм, действительно, сорян, бабуля, он был первый. Давай уже, заждался.
                  *берет котенка
                  0
                  Раздача котят по UDP
                  Вот вам котёнок!
                  (раздающий суёт котёнка в руки и убегает).

                  Я бы сказал «бросает в сторону толпы и убегает»
                    +7

                    В толпу это уже anycast какой-то получается


                    Multicast — бросить толпу одинаковых котиков в толпу людей, желающих котиков

                      +6
                      Не, бросать котика в толпу — это broadcast.
                      А anycast — это бросить котика к ближайшему, кто находится по нужной улице и в нужном доме. Город не важен.
                      +1
                      Это broadcast UDP
                        0
                        Скорее бросает котёнка в кого-то одного из толпы и не оборачиваясь убегает
                          0

                          broadcast:
                          Бросает котят в темноту, в надежде, что кто-то его поймает. Наблюдателей нет, так что котенок становится квантовым и все кто не протупил получают по котёнку.


                          multicast:
                          Перед нами несколько темных ям разными табличками. Мы кричим в каждую, что раздаём котят и если нам что-то кричат в ответ, то начинаем кидать котят в яму. Квантовые эффекты в силе.


                          unicast:
                          Мы бросаем котёнка в трубу "для дяди Васи". Труба полностью освещена и обычно всё хорошо, но иногда свет в трубе барахлит и в силу возникающих квантовых эффектов котёнок может исчезнуть :)

                          +4
                          Не хватает описания пакетной передачи котят (если можно, без расчлененки, пожалуйста ) )
                            +1
                            Котенка — в пакет. Не завязывать и не бросать!
                              +7
                              (если можно, без расчлененки, пожалуйста

                              DF=1
                                +4

                                Если приучен к лотку, то сначала относим котёнка, потом лоток.

                                  0
                                  Кот залезает головой в пакет, бешено мчится по комнате, сгребает кошку пакетом и зашвыривает её под кровать.
                                    0
                                    Котенка кладут в пакет, пакет кладут в сумку, сумку кладут в коробку и отправляют почтой
                                    –1
                                    Спасибо!!! (+1 и в карму) Продолжение будет? (Протоколов много).
                                      +14
                                      Было же что-то подбное и про шутки:

                                      +
                                      1. Я знаю отличную шутку про UDP, но не факт, что она до вас дойдет.
                                      2. Я знаю отличную шутку про TCP, но если она до вас не дойдет, то я повторю.
                                      3. Я бы рассказал отличную шутку про Token Ring, но сейчас не моя очередь.
                                      4. Шутки про IPv6 плохи тем, что их мало можно кому рассказать.
                                      5. Шутку про 127.0.0.1 каждым может пошутить себе сам.
                                      6. В шутках про IPSec надо говорить, кому их рассказываешь.


                                      Больше не вспоминается. Кто-то знает где найти полную версию?..
                                      +10
                                      Раздача котят по торренту:
                                      — Свежие горячие пирожки с мясом!
                                      — А еще есть?
                                      — Да, в соседнем киоске.
                                        +11
                                        И дополнить:
                                        — Народ, у кого есть кусочек лука квадратной формы из пирожка?
                                        — Ни у кого, ждем раздающего целым пирожком.
                                          +13

                                          Переход от котят к пирожкам кажется мне недостаточно добрым.

                                            +2
                                            С другой стороны, переносить чанковую идеологию BitTorrent (а тем более — uTP) на котят вообще негуманно и запрещено ООН.
                                              0

                                              размер чанка все равно обычно больше размера пакета. Так что если не влезет в чанк, то в пакет тем более.

                                                +11

                                                Котята всегда влезают в пакет.

                                          +1
                                          ваши пирожки были заблокированы по просьбе правообладателя
                                            +1
                                            — Горячие свежие пирожки!*

                                            * Мы не храним пирожки в своём киоске, а даём лишь только ссылки на них.
                                          +13
                                          — Я всегда хотел знать, — горько проговорил Ипслор, — что в этом мире есть такого хорошего, ради чего стоит жить?
                                          Смерть обдумал его вопрос и наконец ответил:
                                          — КОШКИ. КОШКИ — ЭТО ХОРОШО.
                                          (с)
                                            +3
                                            Интересно, как выглядела бы передача котят через TOR, учитывая трёхслойное шифрование.
                                              +19

                                              Как классический кот в мешке, только кот в мешке в мешке в мешке. Шрёдингер одобряэ!

                                                +8
                                                Псс, парень, ты сейчас возьмёшь этого котёнка и засунешь его в карман этого гражданина.
                                                  +2
                                                  Расчленяем котенка, и отдам в доставку деливери клаб, те передают яндексу. У адреса доставки котенка сочленяют. При этом, доставившие люди до последнего момента не представляют, что они делают вообще. Вполне возможно, что за дверью по адресу доставки их ждет следующий курьер.
                                                    0
                                                    Вполне возможно, что за дверью по адресу доставки их ждет товарищ майор.
                                                    Извините
                                                    +1
                                                    Наклеиваем усы, надеваем парик, и по поддельным документам высылаем котёнка в другую страну, на фиктивный адрес
                                                      +3
                                                      У котёнка на границе строго спрашивают докУменты, но так как небезопасно пересылать документы в открытом виде — делаем оттиск усов, лап и хвоста и считаем хэш, хэш с сверяем с лицензированным центром хэширования лап и хвостов.
                                                      Это kerberos.
                                                      Полученный котёнок начинает воровать носки и серёжки, вернуть восстановить можно только покормив котёнка — это вирус-шифровальщик.
                                                      Котёнок привыкает и учится отличать ваши шаги от шагов соседей, к моменту входа в дом котёнок уже ждёт под дверью — автозаполнение полей.
                                                      У вас дома два похожих котёнка: Вильгельм Грознолапович III и Вильям Луис Родригес Педро де Лучия, но вы приучили их откликаться на «ксс» и «кшш». Это hash map.
                                                      +2
                                                      I2P: Заказываю из Германии котёнка. В течение следующего месяца посылками из Китая, Новой Зеландии, Мадагаскара и Гондураса приходят небольшие сейфы, в каждом — четверть заказанного котёнка.
                                                        0
                                                        Не совсем. Заказываю котёнка, откуда — не знаю. Заполняю заказ, рву на несколько частей, каждую упаковываю в отдельный конверт, назначенный в почтовый ящик в Германии, добавляю ещё по несколько конвертов с непонятным содержимым из входящих/транзитных моего почтового ящика, каждый конверт упаковываю в ещё один конверт, направленный в случайную страну, и так несколько раз. Отправляю толстые многослойные конверты в Китай, Новую Зеландию, Мадагаскар и Гондурас.
                                                        Через месяц на мой почтовый ящик в Гонконге приходит 15 пакетов с частями котёнка и конвертами другим адресатам, которые за два прыжка приходят ко мне домой под видом транзитного узла. Дома я вскрываю пакеты и собираю котёнка из своих пакетов, а чужие отправляю дальше.
                                                          0
                                                          вот мне кажется тут ключевая уязвимость.
                                                          если у товарища майора достаточно узлов в сети — он уже способен видеть большие объемы трафика
                                                      +4
                                                      Торрент.
                                                      -Есть у кого серый кот?
                                                      -У меня есть только хвост, остальное ищи в другом месте, адреса могу сказать.
                                                        +2
                                                        Смеркалось. Очередь. Перед тобою n-людей. На экране высветилась информация, где и как собрать котенка по частям. Но переднюю правую лапу и левое ухо в последний раз видели год назад.
                                                          0
                                                          Купите шесть шаверм и шаберите швою кошку шами.
                                                            +4
                                                            Купите семь — и соберите кота
                                                              0
                                                              Купившему шемь шаверш кошачья шкура бесшплатно
                                                            0
                                                            Это уже КАD?
                                                          0
                                                          как раздать котенка через прокси:
                                                          — привет, я сам не местный, просто мимо шел, чисто случайно увидел котенка (исчезает)
                                                            –4

                                                            Похохотал сейчас от души, спасибо за такую юморную статью!)

                                                              +3
                                                              — Мне нужен кот
                                                              — Заходи на склад FTP, третий этаж, потом прямо по коридору четвертая дверь слева. Кот будет в картонной коробке с надписью Мурзик.txt
                                                                +2
                                                                — на складе берешь в руки эту коробку, а в коробке бумажка с надписью 'размер мурзика 100кб, курьер с ним выехал'
                                                                — в этот же момент к вам выезжает курьер с настоящим мурзиком
                                                                — приходишь домой, курьера, который держит мурзика в руках, не пускает консьерж на входе в дом… но отдать вам его не может потому что должен доставить именно к вашей двери… и вам доступны только коробки с ссылками на курьерскую службу, а консьержем на входе управляет только президент страны
                                                                  +2
                                                                  Это FTP в active mode через NAT…
                                                                +8

                                                                Мобильная связь:
                                                                -мне нужен котенок.
                                                                -вот ваш котенок. с вас 100$ за вес.
                                                                -почему так много? он только пол-кило весит.
                                                                -вы в роуминге.

                                                                  +4

                                                                  Bluetooth/Android Beam:


                                                                  -Хочешь котёнка?
                                                                  -Хочу.
                                                                  -Ловишь?
                                                                  -Ловлю.
                                                                  -Кинул. Поймал?
                                                                  -Нет, ещё летит.
                                                                  -А сейчас?
                                                                  -Поймал.

                                                                    +8
                                                                    Хеш-функция:

                                                                    Криптография внутри
                                                                    Из котенка можно сделать пирожок; но обратное преобразование недоступно.
                                                                      +1
                                                                      А где гарантия что точно такой же пирожок не получится с другого кота?
                                                                        +1
                                                                        Коллизий пока не выявлено.
                                                                          +1
                                                                          коллизий не будет и у хешфункции f(x) = x
                                                                          но это очень фиговая криптография :)
                                                                          +1
                                                                          С хеш-функциями та же фигня ;) Коллизии возможны.
                                                                        +3

                                                                        Я, похоже, единственный кто огорчился увидев содержание статьи. Я просто котят раздаю, а последние два застряли.


                                                                        (Я в курсе, что я на хабре. Но ведь текст мог быть и про хитрости маркетинга.)

                                                                          0
                                                                          Ага, сразу вспомнил пост Милфгарда про новый дом для ежа.
                                                                            0

                                                                            А протокол передачи пробовали менять?

                                                                              0
                                                                              Я просто котят раздаю, а последние два застряли.

                                                                              Это у вас связь порвалась
                                                                              Проверьте свой приют для котят в реестре Роскомнадзора
                                                                              +1
                                                                              Безопасная раздача котёнка.
                                                                              -«Я хочу котёнка, вот согласование, вот подписанное описание котёнка, вот мой слепок ануса, паспорт, бейдж, биометрия подтверждённая сбербанком, голосовой отпечаток, отпечаток пальца, выписка от родственников о том что они не против.»-
                                                                              «Котёнок небезопасен изкоробки, проект безопасного котёнка в разработке, всего доброго.»
                                                                                0
                                                                                DHCP:
                                                                                — Мне нужен котенок! Вот вам скелет котенка.
                                                                                — Вот ваш рыжий котенок
                                                                                — О спасибо, я его беру!
                                                                                Подходит какой то мужик и забирает котенка.
                                                                                — Простите уже забрали.
                                                                                — А можно еще одного?
                                                                                — На.
                                                                                — Спасибо.
                                                                                  +9
                                                                                  Стеганографическая раздача котёнка: раздаём стиральную машину. Если разобрать заднюю стенку, и заглянуть под барабан — там котёнок.
                                                                                    +3
                                                                                    Простите, вы, наверное, стеганографическую имели в виду? Стенографическая — это было бы что-то типа восстановления котенка из эскизов на скорую руку.
                                                                                      0
                                                                                      Блин, действительно. Век живи, век учись, спасибо.
                                                                                        +4
                                                                                        восстановление котенка из эскизов на скорую руку


                                                                                        Это сжатие без потерь ;)
                                                                                        А вот если из эскиза восстанавливается не котенок а шакал — значит, сжатие было с потерями.
                                                                                          +4
                                                                                          image
                                                                                            +4
                                                                                            Хабракотики Пуассона и Дирака
                                                                                            image
                                                                                              0

                                                                                              Картинка каждый раз заставляет задуматься, каков носитель кота и, соответственно, какой у него может оказаться спектр. Некоторые практические наблюдения заставляют заподозрить, что финитным кот всё-таки не является, но вот насколько быстро он убывает при стремлении координат к границам наблюдаемой Вселенной — оценить не удаётся.

                                                                                          +3

                                                                                          Простите, но не могу удержаться:


                                                                                            0
                                                                                            Раздача по Traceroute как подмножеству ICMP… :(
                                                                                            Это сколько же их надо будет послать, чтобы хоть кто-то добрался до адресата…

                                                                                              +4
                                                                                              Раздача котят от Яндекс:
                                                                                              — Вы хотели котенка?
                                                                                              — Да
                                                                                              — Вы уверены, что вы все еще хотите котенка?
                                                                                              — Да
                                                                                              — Вы согласны с условиями получения котенка?
                                                                                              — Дааа
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                                                                                              — Готово
                                                                                              — Отлично. Вот ваш котенок. (В сторону двери) Парни, заносите рояль, отпустите старого консьержа, мы же его меняем, и впустите наконец тех 4 питбулей к их новому владельцу
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                                                                                                Я до последнего ожидал про DNS )
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                                                                                                  — Почти.
                                                                                                  — Мне нужна британская короткошерстная.
                                                                                                  — Хорошо. Вот вам адрес человека который продает британскую короткошерстную.
                                                                                                  +12

                                                                                                  На котятах так-то много чего объяснить можно:


                                                                                                  — Записывай, даю тебе котят: серого, рыжего, чёрного. Теперь повтори. Напоминаю, их было 65536.
                                                                                                  — Серый, рыжий, чёрный, ~8Пчћяу}ніІзІfНљ™5kЦ&{P@ssw0rd! цмдљL…

                                                                                                    0

                                                                                                    ))) Тема IP, HTTP и DNS не раскрыта!

                                                                                                      0
                                                                                                      — Здравствуйте, у вас есть котята?
                                                                                                      — Есть белый. И вот черный. Покупайте наших слонов. И есть рыжий. Увеличим вашего кота без регистрации и СМС. А вот фото полосатого, но он сейчас у бабушки. К нам уже заходило 6579474 покупателей котов. Вам какого?
                                                                                                      — Фиолетового.
                                                                                                      — Упс… Нету, вам перечислить сначала?
                                                                                                      0
                                                                                                      Про UDP порадовало больше всех!
                                                                                                        +6
                                                                                                        DDoS атака — облить авто соседа валерьянкой.
                                                                                                          +1

                                                                                                          В тему DRM.
                                                                                                          Бесплатно раздавать родившихся котят — незаконно. Нарушает авторские права на породу. Выводители новых пород каждый год получают многомиллиардный ущерб от пиратской раздачи котиков! "Официальных" котят продают кастрированными. И вообще, продажа — это прошлый век. Только подписочная модель за всего лишь 100 долларов в месяц. Компания N предоставляет широкий выбор британских котиков, но для вашего региона доступен только светло-серый окрас. Кроме того, государство издаёт закон, по которому каждый котик должен иметь бирку с возрастным ограничением. Например, кот с когтями: 18+. Таких котов запрещается содержать в одной квартире с детьми.

                                                                                                            +1
                                                                                                            Идея оDRMить рынок домашних питомцев не нова, к сожалению. С канарейками такое было.
                                                                                                            Первоначально испанцы монополизировали торговлю канарейками, так как, сохраняя в тайне место их рождения, продавали только самцов, по очень высокой цене.
                                                                                                            0
                                                                                                            Голосовой кодек без контроля потери пакетов. Вы получаете котенка, часть шерсти выщипана. Если гроза или рядом заходит собака, то может также не быть когтей или зубов.
                                                                                                            Голосовой кодек толерантный к потере пакетов. Вы получаете котенка, часть шерсти отсутвует, но дырки замазаны. С грозой и собакой — как и в предыдущем случае.
                                                                                                            Голосовой кодек с контрольной суммой для восстановления. Вы получаете котенка, так же с котенком вы получаете маленькую коробку с шерстью, из которой можно надергать и закрыть дырки в шерсти.
                                                                                                            Голосовой кодек с сильной компрессией. Просили котенка, получили мышенка, но похож на котенка.
                                                                                                            Голосовой кодек с очень сильной компрессий. Просили котенка, получили робота, но если сильно напрячся можно догадаться, что робот изображает котенка.

                                                                                                            Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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