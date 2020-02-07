Как правильно раздавать котят
Раздача котят по DHCP
- Привязать к котёнку поводок
- Запустить котёнка в толпу
- Когда хозяин будет найден, он сам отвяжет котёнка от поводка.
Раздача котят по HTTPS
— Вам нужен котёнок?
— А у него есть родословная и сертификат о прививках?
— Есть, вот, смотрите. А у вас паспорт, кстати, не просрочен?
— Нет, он просто молдавский. А это точно котёнок?
— А что?
— А почему у него в родословной немецкая овчарка?
Раздача котят по TCP
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Можно задать вам несколько вопросов?
— Можно, но не боле двух за один раз.
— Видите котёнка?
— Этого?
— Да.
— Вижу.
— Хотите взять его себе?
— Нет. Ещё вопросы будут?
— Нет.
— До свидания.
— До свидания.
Раздача котят по UDP
— Вот вам котёнок!
(раздающий суёт котёнка в руки и убегает).
Раздача котят по ICMP
meow
meow
meow
meow
0% voice loss
Раздача котят по BGP
— Вам котёнок не нужен?
— Нет. Рекомендую раздавать на рынке.
— А это где?
— Прямо, третий поворот налево, а дальше у кого-нибудь спросите. Либо сейчас налево и третий поворот направо, но там светофор долгий.
Раздача котят по DHT/PEX
— Друзья, поспрашивайте, пожалуйста, у друзей, не знает ли кто-нибудь из них человека, у которого соседям нужен котёнок!
Раздача котят по SSH
— Дорогая, кажется, за время нашего отпуска кто-то проник к нам в дом!
— Какой ужас! Что-нибудь пропало?
— Наоборот, он подбросил нам котёнка!
Раздача котят через CDN
— Бабуль, ты всё равно сидишь, котят раздаёшь! Пристрой и моего.
— Да не вопрос, милок, с тебя сто рублей.
Автор благодарит Н. и её питомцев за вдохновение, а также Р. за бетинг.
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