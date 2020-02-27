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вчера в 15:13

[Flipper Zero] отказываемся от Raspberry Pi, делаем собственную плату с нуля. Поиск правильного WiFi чипа



    Flipper Zero — проект карманного мультитула для хакеров в формфакторе тамагочи, который я разрабатываю с друзьями. Предыдущий пост [1].

    Много всего произошло с момента первого поста про флиппер. Мы усердно работали все это время и проект претерпел радикальные изменения. Главная новость в том, что мы решили полностью отказаться от Raspberry Pi Zero и делать свою плату с нуля на базе чипа i.MX6. Это значительно усложняет разработку и полностью меняет всю концепцию, но я уверен, что оно того стоит.

    Также мы до сих пор не нашли правильный WiFi чипсет, который поддерживает все нужные функции для WiFi-атак, при этом поддерживает диапазон 5Ghz и не устарел на 15 лет. Поэтому я приглашаю всех поучаствовать в нашем исследовании.

    В статье я расскажу, почему мы приняли такое решение, на каком этапе находится проект, текущие задачи, и как можно принять участие.


    Чем плох Raspberry Pi Zero



    Я лично обожаю Raspberry Pi, но в процессе разработки оказалось, что он просасывает по многим причинам. Самая банальная — его тупо нельзя купить. Даже большие дистрибьютеры имеют в наличии не более пары сотен штук rpi0, а магазины вроде Adafruit и Sparkfun продают не более 1 штуки в руки. Да, есть несколько заводов, которые производят rpi0 по лицензии от Raspberry Pi Foundation, но они тоже не могут отгрузить партии по 3-5 тысяч штук. Выглядит это так, что rpi0 продается по цене на грани себестоимости и больше направлен на популяризацию платформы.

    Вот основные причины отказа от rpi0


    • Невозможно купить в большом количестве. Заводы вроде Farnell предлагают покупать Compute Module. Китайцы с Alibaba врут про наличие больших объемов, когда речь заходит о реальной партии то сливаются. Всем, кто будет писать, что мы плохо искали, попробуйте договориться с кем-то о покупке 5 тысяч штук, так чтобы вам выслали счет на оплату.
    • Мало интерфейсов.
    • Старый процессор BCM2835, который использовался еще в первой версии rpi. Горячий и не очень энергоэффективный.
    • Нет управления питанием, нельзя отправить плату в сон.
    • Устаревший встроенный WiFi.
    • и много других причин.

    Сама Raspberry Pi Foundation для таких задач предлагает использовать RPi Compute Module. Это плата в формфакторе SO-DIMM модуля (как оперативная память в ноутбуках), которая вставляется в материнскую плату. Этот вариант нам не подходит, так как сильно увеличивает размеры устройства.

    Raspberry Pi Compute Module — плата в формфакторе SO-DIMM модуля для установки в свое устройство

    Тогда мы начали смотреть на разные SoM-ы (System on Module), привлекательнее всего выглядели модули на основе i.MX6. Все наши поиски описаны в теме на форуме Raspberry Pi Zero Alternatives. Но нужно иметь в виду, что не все компании будут готовы с вами работать при объемах даже 3-5 тысяч штук в год. Например, израильская Variscite просто перестала отвечать нам, когда узнала планируемые объемы закупок. Судя по всему, им не интересно только продавать SoM-ы без дополнительных услуг в виде поддержки и интеграции. Отдельно хочу отметить русского разработчика Starterkit.ru, которые делают очень интересные устройства, вроде SK-iMX6ULL-NANO. Их почти невозможно нагуглить, и я бы не узнал об их существовании, если бы не рассказали знакомые.

    В итоге сравнив все варианты и прикинув экономику, мы приняли трудное решение делать свой SoM с нуля специально для Флиппера на основе чипа i.MX6 ULZ. Это одноядерный Cortex-A7 с частотой 900 MHz с почти такой же производительностью как rpi0, при этом он почти холодный под нагрузкой, в то время как rpi0 раскаляется как печка.
    Делая свою плату с нуля, у нас появилась полная свобода в расположении элементов на плате из-за чего мы рассчитываем получить более компактное устройство. i.MX6 ULZ это урезанная версия i.MX6 ULL без некоторых интерфейсов и видеоядра, поэтому для разработки мы используем девборду MCIMX6ULL-EVK с чипом i.MX6 ULL, просто не используя часть интерфейсов. Эта плата, кстати, поддерживается mainline ядром linux, поэтому на ней загружается Kali Linux с ядром из пакетов.

    Вот как выглядит флиппер без одежды в данный момент:


    Правильный WiFi


    Взлом WiFi одна из главных фич Флиппера, поэтому крайне важно выбрать правильный WiFi-чипсет, который будет поддерживать все нужны функции: инъекцию пакетов и мониторный режим. При этом уметь диапазон 5GHz и современные стандарты вроде 802.11ac. К сожалению, таких чипов сходу найти не удалось

    Китайский SiP модуль (system in package) Apmak AP6255 на базе BCM43456

    Сейчас мы рассматриваем несколько кандидатов, но все из них требуют допиливания и пока неизвестно какой лучше выбрать. Поэтому я очень прошу всех, кто разбирается в похеке WiFi, присоедениться к нашему поиску здесь: Wi-Fi chip with SPI/SDIO interface that supports monitoring and packet injection

    Основные кандидаты:



    Пожалуйста, прежде чем советовать что-то, внимательно почитайте требования на форуме, в том числе интерфейс подключения. Помните, что я несколько месяцев внимательно изучаю эту тему и перелопатил уже все, что можно найти.


    Что уже готово




    Вся часть, за которую отвечает STM32 уже работает: 433Mhz, iButton, чтение-эмуляция 125kHz.
    Механическая часть, кнопки, корпус, разъемы, компоновка сейчас в активной разработке, на видео и фотографиях ниже устаревший корпус, в новых версиях джойстик будет больше.

    На видео простая демонстрация открытия шлагбаума с помощью реплея сигнала пульта.




    FAQ



    Как купить?


    Предположительно краудфандинговую кампанию на Кикстартере запустим в апреле-мае этого года. Готовые устройства надеемся отправить через полгода после завершения сбора. Если вам интересен прибор, я прошу вас оставить свою почту внизу сайта, подписчикам мы будем отправлять предложения, когда будут готовы прототипы и ранние семплы на продажу.

    Это законно?


    Это инструмент для исследований. Все его компоненты можно купить по отдельности в магазине. Если встроить WiFi адаптер и 433MHz трансмиттер в маленький корпус и добавить туда экранчик, он не станет от этого более незаконным. Устройство не подпадает под определение спец. средства или прибора для негласного сбора информации. Незаконным может быть ТОЛЬКО его использование с целью нанесения ущерба или для незаконных действий. Иначе говоря, я могу делать ножи любой формы и из любого металла, ответственность за использование моих ножей лежит на вас.

    Как задонатить?


    В данный момент вы можете поддержать меня лично небольшими пожертвованиями на еду через Patreon. Регулярные пожертвования в виде 1$ намного лучше, чем большая сумма за раз, потому что позволяют прогнозировать наперед.


    Все заметки по проекту я публикую в свой Telegram-канал @zhovner_hub.
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    Это как?
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    Комментарии 59

      +2

      Отлично, только недавно вспоминал про Ваш проект. Хотел спросить — есть ли какая-то возможность увидеть ранний прототип или пощупать руками?

        +6
        Есть целый ящик вот таких прототипов дизайна, могу выслать.

          +2
          Я бы не против иметь прототип такой) может со временем будет цена как первые айфоны)
        +2
        Ждём апреля-мая. А что по цене, плюс-минус?
          +1
          А возможна ли модульность корпуса? То есть что бы магнитами/защёлками можно было прикрутить что-то ещё к основному корпусу. Доп. аккумулятор, например, или модуль сетевой карточки, или хакрф для сосвем тяжких случаев.
          И напомните, пожалуйста, у вас есть разъём для выносной вай-фай антенны?
            0

            Все свободные ноги микроконтроллера будут выведены на гребенку сбоку, можно будет подключать свои модули. Про пазы на корпусе для защелок модулей мы думали, но ничего внятного не придумали. Нужно помнить что это все-таки устройство формата брелка для ключей.


            И напомните, пожалуйста, у вас есть разъём для выносной вай-фай антенны?

            Нет, SMA не будет. Вероятно, можно будет оставить на плате площадку для ufl коннектора, как сделано в raspberry pi zero, чтобы можно было наколхозить самостоятельно, но обещать не могу.

            –4
            Основные кандидаты:
            Broadcom/Cypress

            Удивительное совпадение: habr.com/ru/news/t/490214
              +1

              Это не страшно, тем более что все кто знает PSK и так могут дешифровать ваш трафик, да и лечится обновлением прошивки. Ну и вообще бояться атак на канальном и транспортном уровнях как-то наивно, вы ведь не доверяете десяткам провайдеров, которые находятся на пути от вас до конечного узла.

              +2
              Сейчас мы рассматриваем несколько кандидатов, но все из них требуют допиливания и пока неизвестно какой лучше выбрать.

              Сейчас я допиливаю (в свободное время) ПО на ESP32+ST7735+SD+4 кнопки управления.
              Базовые особенности (+их комбинации в меню ПО):


              1. Скан AP (тривиально. Есть в примерах)
              2. Скан WiFi трафика в CAP файл (тривиально. Есть в примерах). При приличной загрузке вполне успевает писать в файл на SD (SPI) без потерь.
              3. Инжекция Wifi пакетов, включая death пакеты. (требуется пач ieee80211_output.o)
              4. мост между AP и STA (evil AP) с мониторингом проходящего IP трафика. (требуется пач lwip исходников)
              5. Ну и управление через Web страницу в режиме ESP32 как AP (тривиально)

              Хотя ESP32 не поддерживает 5GHz и инжекция пакетов имеет ограничение по производительности, но в принципе, вполне нормально для такой недорогой игрушки. В которой, тем не менее, 2 ядра… и полно GPIO выводов.


              Потом планирую поиграться с BT.
              Добавить работу с эмуляторами "таблеток" домофонов не сложно, но мне не актуально.


              IMHO, возможностей ESP32 вполне хватает (если исключить 5GHz) для реализации ВСЕГО функционала, что Вы предлагали в предыдущей статье.
              Т.е. не надо ничего. Достаточно только самого модуля ESP32 и схемы питания к нему.
              Даже SD просто подпаял к контактам без поддтяжки (лень было). Даже удивился что заработало на внутренней поддтяжке.
              Размеры получаются существенно меньше. Не говоря уже про цену.

                +2
                возможностей ESP32 вполне хватает (если исключить 5GHz) для реализации ВСЕГО функционала, что Вы предлагали в предыдущей статье.


                С помощью ESP32 нельзя сделать следующее:

                * Атаки на WPS вроде перебора пин-кода или PixieWPS. На мой взгляд это самая интересная атака позволяющая моментально получить пароль от сети.

                * Получение хеша RSN PMKID (наверное можно реализовать допиливанием прошивки)

                * hostpad-karma, mana и прочее

                Ну и банально имея линукс и нативный беспроводной интерфейс можно пользоваться всеми инструментами написанными за много лет на всех языках, вместо того чтобы переизобретать уже существующие атаки.

                Мне так же хочется иметь возможность выполнять атаки будучи подключенным к сети, например сканировать хосты, выполнять всякое типа Metasploit. Качать из интернета обновления прошивки и т.д.
                  –7
                  серьезно?! ты все еще про wps говоришь? да даже в моей «деревне» уже невероятная удача найти уязвимый по впс ролтер — максимум 10 попыток и лок железки, заспамить их до ребута это тоже лотерея. единственный нормальный вариант — перехват и расшифровка хэндшейка, и не думаю, что этот брелок способен на вторую часть плана за адекватное время.
                  и как же мне нравится «дисклеймер» то… нормальный специалист такими игрушками пользоваться не будет, и заранее понятна аудитория для этого.
                    +3
                    да даже в моей «деревне» уже невероятная удача найти уязвимый по впс ролтер

                    Старого оборудование по-прежнему не мало. Я считаю что иметь возможность попробовать все атаки сильно повышает шансы на успех.


                    максимум 10 попыток и лок железки

                    Есть еще pixie.


                    единственный нормальный вариант — перехват и расшифровка хэндшейка

                    Про PMKID слышали?

                    0
                    С помощью ESP32 нельзя сделать следующее:

                    Дело хозяйское.
                    Но, все перечисленное Вами, железка, запихнутая в маленький корпус будет делать гораздо хуже любого ноутбука. И, что бы сделать ВСЕ это "на лету" — точно производительности и удобства UI у такой железки не хватит для чего то интересного.
                    Особенно — ограничения интерфейса с пользователем. Вы же не собираетесь в дальнейшем превращать это в "микродесктоп" (утрирую) с внешней полноценной клавиатурой и экраном.


                    IMHO, сбор данных — одно. Анализ результатов — другое.


                    Впрочем, с удовольствием посмотрю на результат, который у Вас будет.


                    Но для себя выбрал принцип минимализма (цена/размер/потребление) и только пассивный сбор информации (+то что можно показать на экране 128х128) для дальнейшей ее обработки
                    Всякие deathauth так… за компанию. Поскольку ESP32 может.


                    Анализ — файлы в формате pcap на нормальном ноуте/планшете.

                  +4
                  Очень интересный проект, слежу за вами с удовольствием! Есть такой метод атаки на Wi-Fi, как создание поддельной точки доступа. Подключившийся к ней пользователь думает, что подключается к своей и отдает секьюрити инфу. Но, для данного метода атаки нужно глушить оригинальную точку, а для этого нужен еще один wi-fi модуль. Понятно, что вы ради этой возможности второй модуль в него ставить не будете. Но, может быть будет можно такое провернуть с помощью двух Флипперов?
                    0
                    В теории, вы сможете подключить второй WiFi адаптер через USB порт. Но то что вы описываете больше походит на целевую атаку, которую будет удобнее выполнять с компьютера, ведь вам нужно как-то еще управлять mitm-ом, что явно неудобно делать с маленького экранчика.
                      0
                      Спасибо за разъяснения. За данный способ похекать Wi-Fi знаю только в теории, и то, смутно. В таком случае, хотя бы возможность использовать Flipper как глушилку, а для станции ноут или иное устройство с Kali Linux. Правда, для этого нужна будет антенна сильнее, чем в стоке. Понадобится для нее порт. Кстати, будет реализован?
                    0
                    Также мы до сих пор не нашли правильный WiFi чипсет, который поддерживает все нужные функции для WiFi-атак, при этом поддерживает диапазон 5Ghz и не устарел на 15 лет. Поэтому я приглашаю всех поучаствовать в нашем исследовании.

                    RTL8812AU?
                      +3
                      Автору требуется SDIO/SPI, а тут USB.
                        0
                        Мы готовы использовать USB в самом крайнем случае, если это будет чип, который на 100% удовлетворяет нашим нуждам. RTL8812AU не бывает в виде SiP-модуля с готовой RF-частью, так что всю обвязку придется разводить самостоятельно, а это сложнее и дольше. К тому же, как я понял, с ним придется использовать минимум две антенны. В интернете много жалоб на нестабильную работу AWUS1900, которая на (rtl8814au). В целом я отметают этот вариант и буду пробовать, если не найдем ничего на SDIO.

                        Еще хотелось бы модуль с Bluetooth чтобы не разводить его отдельно.
                      +2
                      А из комментариев к предыдущему посту вы что нибудь взяли для реализации? Там было много интересных предложений.
                        +1

                        Да, скорее всего добавим инфакрасный порт и точно добавим гребенку с GPIO.

                        0

                        А почему у устройства такая форма? Почему бы не сделать его прямоугольным?

                          +8

                          Чтобы можно было использовать в качестве суппозитория.

                            +7
                            Дисклеймер дисклеймером, но если кто-то его не прочёл или не прислушался и решил использовать устройство для не очень благородных целей (и был за этим занятием пойман), то он будет рад эргономичной форме и отсутствию мушки.
                          +2
                          Иначе говоря, я могу делать ножи любой формы и из любого металла, ответственность за использование моих ножей лежит на вас.

                          Вы ошибаетесь. На одном развлекательном портале «Пи… бу» куча историй от мастеров ножей — под видом охотника звонит товарищ майор и просит изготовить нож чуть чуть больше разрешенных размеров.

                          Я бы вам советовал проконсультироваться у хорошего юриста.
                            0

                            А если выходить на Кикстартер, то потребуется целая фирма из юристов, специализирующихся на разных странах.

                            0

                            Почему бы не выкинуть оттуда вообще этот SoC и оставить только STM32?
                            Энергопотребление упадет на порядок (а это критично для носимого устройства), стоимость устройства тоже.
                            А для работы с wifi проще использовать ноутбук или какой-нибудь Wifi Pineapple, как мне видится.

                              +4
                              Почему бы не выкинуть оттуда вообще этот SoC и оставить только STM32?

                              Хах, мы подумали так же, и поэтому параллельно решили делать Lite версию без линуксов. Я пока об этом нигде не рассказывал. Будет в два раза меньше, с гребенкой 5V толерантных GPIO пинов и поддержкой в Arduino IDE и PlatformIO.



                                0

                                Что по функционалу планируется? Синезуб на борту будет?


                                Я конечно не дизайнер, но имхо, неплохо бы смотрелся черный корпус (мне нравится сочетание черного и оранжевого). Если пойдете на кикстартер, можно сделать оба варианта корпуса.

                                  0

                                  Типа такого? Экран для черной версии думаем взять инвертированный FFSTN negative, чтобы оранжевый текст на черном фоне, правда неясно еще как у него с контрастностью.
                                  На черном корпусе хочу еще графити зафигачить, типа тэгов.


                              0
                              Устройство будет что-либо отправлять в Интернет? Ну, типа, телеметрия, обновления, скачивание словарей, анальные жуч… кхм
                                0
                                Как только соседский вайфай «протестируете» так сразу же через него телеметрию отправит
                                  0

                                  Мы планируем поставлять только несколько собственных пакетов для Kali Linux, как это сейчас выглядит со сборками kali для raspberry pi: один пакет с ядром и пакет с файлами прошивок.


                                  У нас будет так же: пакет со своим ядром, прошивками для wifi и радио, демон для взаимодействия с экраном-кнопками через stm32. Так что по сути это будет почти обычный Kali. Обновления через стандартный apt.


                                  Есть мысли сделать опциональную поддержку базы 3wifi.stascorp.com чтобы удобно заливать и сливать похеканный материал, но тут вопрос к автору сервиса.

                                    +1
                                    У этой базы есть неплохой API, так что вопрос слива-залива данных можно использовать.
                                    но тут вопрос к автору сервиса

                                    Так а в чём собственно вопрос) Не думаю, что Стас будет против, но можно у него и спросить.
                                    А теперь вопрос к вам, если будете реализовывать это. Как использовать свой api-ключ, тем кто купил акк на 3wifi?
                                  0
                                  Торадекс легко продает модули тысячами. И есть модуль с WiFi на борту (https://www.toradex.com/computer-on-modules/colibri-arm-family/nxp-imx6ull). Но я не знаю можно ли этот WiFi модуль (Marvell 88W8997) использовать для хакинга, да и форм фактор, наверное, не подойдет
                                  +1

                                  Опять годнота от Жовнера. Спасибо, пдрчил!
                                  Мне кажется, что остановить свой выбор на Broadcom будет отличной идеей. Все эти Realtek'и давно известны своим наплевательским отношением к выпуску драйверов даже к Windows, не то что к Linux

                                    0

                                    Спасибо! Молодцы. Очень интересный проект, но есть одно но. Сейчас закидают минусами, но точку зрения скажу свою.


                                    Есть куча историй, где GPS трекеры для коров или шариковые ручки с микрофоном стали предметом уголовных дел.


                                    Здесь тоже легко сказать, что все компоненты можно купить по отдельности. А сами устройства используются для изучения и отладки. Тут, извините, и пистолеты на 3д принтере печатают в штатах.


                                    Однако, есть подозрение, что официальная покупка/продажа ваших устройств тянет к 138.1 ук рф.


                                    Я не юрист, но вам советую его нанять. Либо найти рынок, где торговля такими средствами законна.

                                      0

                                      GPS-трекер относится к устройствам негласного сбора информации. Наша шарманка не относится. К тому же проект не будет иметь юридически отношения к РФ. Поэтому я оставляю вам возможность бояться самостоятельно, тем более что это так привычно для граждан РФ.

                                      0

                                      Я везде ставлю V3S. Легко плату развести, легко припаять, 1.2ггц, 2xSDIO, 3 uart, 64мб ОЗУ на борту. Не так много, но для большинства встраиваемых задач хватает.

                                        0
                                        Его вроде перестали производить?
                                          0
                                          Так же как RT5350, но без проблем отгружают. А так же проект lichee pi использует V3S и его младшего брата и заменять не планирует.
                                            0
                                            Тут всё просто, lichee pi просто прекратят выпускать и всё.
                                            А если новая разработка, можно встрять, когда будете закупать тысячами.
                                              0
                                              Тоже верно, но его легко можно заменить на аналог. У них что то там еще есть свежее в MLF корпусе. На сайте этих чипов нет.
                                          0

                                          Все allwiner-ы которые я попробовал были очень горячими.

                                            0
                                            Этот кушает не более 2.5 Вт
                                          0
                                          А 13.56Мгц в планах нету?
                                            0
                                            интересная игрушка, посмотрим как она себя в повседневе покажет
                                              0
                                              Писал в чате, повторюсь здесь: поставить USB-хаб (вроде CY7C65632) и подключить любой USB Wi-Fi. Зачем идти на компромисс с SDIO/SPI адаптерами, если можно за 10-50 центов расширить возможность выбора до максимальной?
                                                0
                                                и подключить любой USB Wi-Fi

                                                Если бы существовал идеальный USB WiFi тогда можно, но его нет.

                                                +1
                                                Ещё есть интересные модули Engicam, otladka.com.ua, китайские MYIR, MYZR и Seed. Это всё на ULL/ULZ. Объём 3-5 тысяч штук в год для всех них очень интересный. Даже у людей из торадекса при словах «5 тысяч штук» улыбка становится шире, и они начинают рассказывать про кастомизацию и специальную цену.
                                                  0

                                                  Можете подсказать реально существующий SoM на чипе ULZ? Я таких не видел, только предлагают произвести под заказ.

                                                  0
                                                  Ralink RT3883
                                                  Dual-band 802.11n with 450Mbit/s data rates for Wi-Fi access points and routers

                                                  чип не особо новый, но умеет wifi 2,4 и 5 и еще целая куча прошивок с ним умеет всякие даже WRT от роутеров умеют…

                                                    0

                                                    Это SoC, его нельзя подключить к компьютеру по USB.

                                                    +1

                                                    Технически i.MX6 и i.MX6UL — разные семейства SoC. Да, периферия у них почти общая, но первый — это кипятильник на Cortex A9, а второй — Cortex A7, да и вообще специально разрабатывался в том числе для носимых банковских терминалов

                                                      0
                                                      А чего экран такой маленький, полно же места осталось на лицевой панели, поставили бы экран крупнее.
                                                        0

                                                        Видимая область экрана меньше чем модуль экрана целиком, так что под пластиком тоже есть экран, но без изображения. Внутри он занимает все пространство от верхнего до нижнего торца. Следующий по размеру экран 1.8" сильно больше.


                                                        0
                                                        Вот пример модуля с интерфейсом SDIO JODY-W2 series (там еще есть и JODY-W3 серия):

                                                        Smallest, most flexible automotive modules supporting Wi-Fi 802.11ac at 105 °C
                                                        Dual band Wi‑Fi 2.4 GHz and 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
                                                        Dual‑mode Bluetooth 5 (Bluetooth BR/EDR and Low Energy)
                                                        Supports operation at 105 ° C
                                                        Simultaneous access point (AP), station (STA), or Wi‑Fi Direct (P2P)
                                                        Optimized for parallel operation of Wi‑Fi and Bluetooth

                                                        www.u-blox.com/en/product/jody-w2-series#tab-product-selection
                                                          0

                                                          Непонятно что там за драйвер для линукса, сходу не гуглится. Какой-то свой, которого нет в мейнлайн ядре. Шанс что он поддерживает инъекции и мониторный режим крайне мал.

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