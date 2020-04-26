Легкий способ защитить свой Mikrotik от атак

/ip firewall filter add action=add-src-to-address-list address-list=rdp_blacklist \ address-list-timeout=1w0d0h0m chain=forward comment=\ "night_rdp_blacklist" connection-state=new disabled=\ yes dst-port=3389 protocol=tcp src-address-list=rdp_stage8

Это правило включается по расписанию в час ночи и выключается в 5, когда живые люди точно спят, а автоматизированные подборщики продолжают бодрствовать.Уже на 8ом по счету соединении IP злоумышленника отправляется в черный список на неделю. Красота!