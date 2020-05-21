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сегодня в 09:01

Реальная стоимость жизни в Кремниевой Долине для разработчика

    Зачем это читать?


    Всем привет! Меня зовут Винсент, и я с 2018 года живу в Кремниевой Долине со своей супругой и сыном.


    Своим фильмом, Дудь хотел поднять стартапный ажиотаж в России, но в итоге возбудил всех моих товарищей гораздо больше здесь, в Silicon Valley.


    Этот пост — расчет стоимости жизни "обычного разработчика" (не "стартапера"), который работает "на дядю". Все максимально честно и подробно.


    Скока-скока?!


    Всех интересует вопрос про деньги, я знаю. С него и начну.


    Как многие говорили до меня, высокие зарплаты в Долине компенсируются высокой стоимостью жизни. Но даже с учетом этого, работая на большую компанию можно себя неплохо ощущать и содержать семью.


    Про "содержать семью" это важный момент — чаще всего по приезду, ваш супруг или супруга не сможет (легально) здесь работать, даже если и захочет.


    Доходы


    Оплата — раз в две недели, 26 раз в году. Получается, что в два месяца из 12 "зарплата" приходит три раза вместо двух.


    Чтобы не быть голословным, вот мой последний Paycheck:



    Paycheck не включает в себя важный момент: RSUs (Restricted Stock Units) — те самые акции ("сток"). Акции можно оставить после получения, а можно сразу продать. Если компания публичная (торгуется на бирже), то RSUs — это чистый кеш.



    Стоимость гранта меняется, в зависимости от стоимости акций. При выдаче она была одной, сегодня она такая, а завтра может быть уже другой (как это видно на скриншоте). Надежда на то, что цена акций будет расти. Но, как показывает практика, рынки непредсказуемы — и может быть все совсем наоборот.


    Замечу, что акции выдаются поквартально, а первый грант вообще зачастую только через год. Для простоты расчетов я подразумеваю, что разница покрывается использованием кредитных карт с последующем закрытием 100% долга.


    Также, от RSUs моя компания сразу забирает 40% в качестве налога, но потом — в зависимости от общего дохода за год — часть из этого можно вернуть.


    Есть еще такая вещь, как 401(k) matching (пенсия), акции со скидкой (ESPP), годовой бонус (10-15%), и некоторые другие "perks", но в моем расчете я это не учитываю. На чистый ежемесячный доход это влияет не сильно.


    Теперь вы видите, почему все работающие здесь называют свой доход "примерно"? С точностью до копейки (цента) рассчитать практически невозможно.


    И вот какой приблизительный расчет ежемесячного дохода после налогов получился у меня:


    • Paycheck: $4,839.50 * 26 (выплат в году) / 12 (месяцев) = $10,485.58
    • RSUs: 1039 * 0.6 (-40%) * $184.39 (цена акций на дату вестинга) / 12 (месяцев) = $9,579.06
    • Итого: $10,485.58 + $9,610.75 = $20,064.64

    Та самая "двадцатка чистыми" про которую герои фильма Дудя говорили, что это "прожиточный минимум".


    Расходы


    Вот это договор на продление аренды 3-bedroom townhome в прекрасном районе Redwood Shores:



    Сразу скажу — это не самый дешевый (но и не самый дорогой) вариант. Например, в San Jose можно найти жилье существенно дешевле, а где-нибудь в East Bay — еще немного дешевле.


    Но дом красивый:



    И район тоже неплохой:



    В общем, оно того стоит, я считаю. Если взять этот же дом в ипотеку, а не в рент, то ежемесячный платеж будет примерно в два раза больше.


    Жилье — самая большая статья расхода в Долине, и самая сильно отличающаяся от других мест в США.


    ВАЖНО: почти все жилье сдается в аренду БЕЗ мебели, но с крупной бытовой техникой: плита, холодильник, стиралка, сушилка, посудомойка.


    Приблизительные расходы нашей семьи из 3-х человек:


    • Аренда дома: $4,550
    • Продукты, заказ еды и рестораны: $3,500
    • Персональные вещи и сервисы (одежда, витамины, "ноготочки" супруги и т.п.): $2,050
    • Развлечения (музеи, поездки, отели, няни, подарки): $2,000
    • Два автомобиля в лиз + страховка + бензин: $1,100
    • Коммунальные платежи (электричество, газ, вода, канализация, вывоз мусора): $420
    • Мобильная связь (безлимитная, включает стоимость двух телефонов и iPad'ов): $415
    • Уборка дома (раз в неделю по $100): $400
    • Софт, фильмы, девайсы: $400
    • Хобби (книги, курсы, обучающие материалы и т.п.): $400
    • Страховка жизни и здоровья: $310
    • Школа (public school donation): $150
    • Кабельный Интернет (1Gbps down / 40Mbps up): $75

    Итого


    • Доходы: $20,064.64
    • Расходы: $15,770.00
    • Остаток: $4,294.64

    Большой ли у меня доход по сравнению с другими инженерами Долины? Если сравнивать работающих в Гуглах и Фейсбуках, то средний.


    Для стартапа — большой, но в стартапе обычно работа более интересная и есть (хоть и мизерный) шанс стать миллионером, если компания "выстрелит".


    Комфортно ли жить на такой доход? Не шикуешь особо, но нормально. Как вы видели, даже получается что-то откладывать.


    Есть ли инженеры (не менеджеры), зарабатывающие по $1 млн. в год, например в Гугле? Есть. Но их мало. Реально ли стать таким инженером? Очень долго и сложно, но реально.


    Плохое в Долине


    Что здесь не нравится?


    • Ограниченная культурная жизнь, особенно по сравнению с Москвой или Питером.
    • Дорогие дома. Дом или таунхаус с 3 спальнями в нормальном районе будет от $1 миллиона. Но это все-равно не "$5-10 миллионов" как в фильме Дудя.
    • Много весьма плохих школ. "Плохих" — с драками, наркотиками, вот этим всем. Школа привязывается к району. Соответственно, где более-менее хорошие школы, дома более дорогие.
    • Очень дорогие и при этом весьма среднего качества сервисы: от водопроводчиков до нянь, от покраски волос до детских садов.
    • Старая инфраструктура. Все разваливается. Дороги в плохом состоянии, некоторые светофоры не работают, многие дома старые и потрепанные, гигабитный Интернет дорог и далеко не везде доступен, покрытие сотовой связи среднее — есть зоны не только без мобильного Интернета, но и вообще без связи.
    • Высокий уровень преступности. Агрессивные и опасные бомжи в центрах городов Долины, особенно в Сан-Франциско и Сан-Хосе.
    • Мексиканские иммигранты, легальные и не очень. Много индусов и китайцев с отличающейся от европейцев культурой и подходом к работе.
    • Грязновато. Мусор на дорогах, фасады домов во многих местах так себе.
    • Плохие Government Services. DMV (Department of Motor Vehicles) Калифорнии — это клоака еще та. Вспоминаются лучшие традиции советской бюрократии и отношения к клиенту.
    • Безумные пробки в рабочие дни, утром и вечером. Много народу везде: в транспорте, в магазинах, ресторанах, музеях.
    • Летом иногда что-то сильно горит рядом, и становится тяжело дышать.

    Хорошее в Долине


    Если все так плохо, то зачем сюда ехать?


    Южная природа и великолепная погода: после мягкой осени сразу наступает весна. Не слишком жарко, и не слишком холодно.



    Рядом океан — купаться прохладно, но очень красиво.



    Всемирно известные винные регионы Napa и Sonoma всего в 1 часе езды.



    4 часа езды до Тахо, где красивые озера и горнолыжный курорт.



    7 часов езды до Лос-Анджелеса, где Голливуд и развлечений побольше, чем в Сан-Франциско.



    9 часов езды до Лас-Вегаса, где развлечений вообще много.



    Ну и прочие прелести:


    • Очень много работы для IT-специалистов. Компании соревнуются и переманивают сотрудников друг у друга.
    • Возможность поработать на всемирно известную IT-компанию, а потом когда надоест — перейти в другую, или в небольшой стартап (и сразу директором, например).
    • Атмосфера инноваций, технического прогресса и предпринимательства. Даже кто работает на большую компанию, обычно что-то делает "на стороне".
    • Благодаря RSUs, есть возможность копить деньги и взять дом в ипотеку — даже с учетом безумных цен — через 2-5 лет.
    • … ну и конечно-же, ощущение собственной опупенности, что живешь в "самом центре IT"!

    И?


    Если вдруг это все вас впечатлило и вы хотите знать больше, я заканчиваю работу над следующей статьей: "Как устроиться в LinkedIn, Фейсбук или Гугл в Кремниевой Долине" (будет ссылка в течение недели).


    P.S. Все прекрасные фото для этой статьи сделаны замечательной @marastark


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    Комментарии 218

      +31
      Вот по таким статьям начал потихоньку понимать силу маркетинга. Статья неплохо написана и структурирована(ну и банальный подсчет своего среднего месячного чека весьма показателен в качестве примера, это почему-то мало кто из обитателей Долины в статьях делает). Но фильм Дудя сразу долбит ошеломленную публику картинками прекрасных видов, разговорами о заоблачных зарплатах и офигительном шансе стать миллионером. Читаешь статью от инженера — предстает картина одного из лучших для карьеры ИТшника мест в мире, но разумеется, со своими плюсами и минусами. Смотришь фильм Дудя — и видишь, без дураков, настоящий светлоэльфийский Валинор, населенный Прекрасным Народом. И больше народу ринется смотреть именно про Валинор. Правда, статья от инженера все равно будет полезнее)
        +3
        Месячный чек, да, показателен. Сальдо в $4000 впечатляет.
          +11
          именно! чувак живя в офигенном доме (у когото в рф есть такой?), ни в чем себе не отказывая (две тачки, айфоны, путешествия), при этом откладывает ежемесячно сумму (>250т.р.) превышающую среднюю зп в ИТ в Москве (про не ИТ или про регион даже и сравнивать не чего).
            –8

            Да, только это съемное жилье, которое никогда не будет твоим. И тебя могут из него реально выселить за неуплату. А потом посадить на пеню, а потом банкротство и волчий билет на всю жизнь.

              +7
              С такими накоплениями всегда можно вернуться в богоспасаемую, и может быть даже не работать.
                +3
                Да не. Эти небольшие, по меркам Долины, накопления должны аккурано складываться к коробочу детям на колледж и, при должном усердии (а тут уже пйфоны, дома и машины подадают под вопрос) на универ.
                  0
                  Автор похоже еще подданный ее величества королевы Елизаветы ) Отправить ребенка учиться бесплатно в Ванкувер.

                  А зачем откладывать и на колледж и на универ? Обычно или/или. Т.к. между ними обычно разница только в масштабах учреждения.
                0
                «Свое» жилье тоже не бесплатное. Коммуналку и налог на недвигу никто не отменял.
                  +1
                  Ага, есть еще божественный HOA, который в среднем 300, но местами достигает чуть ли не 1к. И еще вся ответственность за дом на владельце дома, а не на арендаторе.
                  0
                  6 лет держиться запись о банкротсве.
                  +3
                  Ну для 20-ти лет да, а к 30-ти уже не впечатляет.
                  1) Медицина. Страховка не всегда всё покрывает. Так что нужен был бы резерв на всякий случай. Вообще медицинские долги это одна из главных причин банкротств частных лиц в США.
                  2) Образование. Да, скорее всего у потенциального переезжающего нет потребностей, но часто у людей заводятся дети в течении жизни. Скажем University of California Berkeley даст вам бакалавра за 44000$, магистра ещё за 34000$. До этого нужно ещё в школе отучиться (если частная, то тоже не бесплатно). Кроме того, обычно оплачивают проживание в кампусе отдельно. Детские сады, кстати, тоже платные. Т.е. если детей больше одного, то уже прям заметно становится.
                  3) Пенсия. Тут упоминается 401(k), но к этому пенсионному плану есть очень много вопросов, в частности вот. Так что может быть по разному.

                  Также отмечу, что машины не куплены, а взяты в лизинг. А это долгосрочная аренда, а не владение. Хотя да, после можно выкупить.

                  Потому и вывод — «Не шикуешь особо, но нормально».

                  P.S. В стартапах нет таких зарплат, вместо них шанс разбогатеть.
                    +1
                    Медицина. Страховка не всегда всё покрывает. Так что нужен был бы резерв на всякий случай. Вообще медицинские долги это одна из главных причин банкротств частных лиц в США.

                    Мы же айтишников обсуждаем? Там найти место со страховкой, которая покрывает не всё, надо постараться.


                    Хотя, может, в каких-нибудь вчера открывшихся стартапах так и есть, но это, опять же, свободный выбор.


                    Пенсия. Тут упоминается 401(k), но к этому пенсионному плану есть очень много вопросов, в частности вот. Так что может быть по разному.

                    Там вопросы исключительно к управлению доходом у самих семейств. План 401(k) тут ни при чём.

                    +3
                    ни в чем себе не отказывая (две тачки, айфоны, путешествия)

                    Именно. Я, живя в не очень дешёвом Нью-Йорке, не понимаю, на что вообще можно тратить 4000 в месяц на развлечения + персональные вещи.

                      +3
                      Чувак, средний частный дом в РФ гораздо круче среднего дома в США.
                      Кино Дудя не смотрел, но много где там бывал, и уверен, что именно дом у меня круче, чем у половины голливудских звезззд, че уж говорить про просто дома.
                      Хотя по нашим местным меркам — ничего особенного. Сверхъестественного — так уж точно. В статье про старую инфраструктуру написано не просто так! К домам это тоже замечательно относится.
                      Могу пригласить в гости :-)

                      Кстати, туда же: Вегас упомянут как гнездовье развлечений… так получилось, что я туда езжу если не каждый год, то через год уже почти 20 лет. И наблюдаю, как все эти вот сверкающие огни тускнеют и ветшают на глазах. Делать там уже нехрен, реально. А все эти понтовые с виду отели-казино внутри — пыльные, прокуренные и обшарпанные.
                        –1
                        Вот сейчас смешно было, учитывая, что магистрального газа в России в куче мест нет до сих пор.
                          +3
                          Ну смейтесь на здоровье — в США уровень газификации ниже, чем в РФ.
                          Хотя газа они добывают больше.
                          пруф
                            0
                            Так может он про одинаковую стоимость дома говорил. За 1М поставил себе особнячок где-нибудь под Саратовом и не жужжит. А вы ему тут про газ.
                          +1
                          Это работает только если вы сидите в бесплатно-дешевой России. Там ты должен накопить к рождению ребенка миллион долларов и не трогать его вообще. Хорошая школа стоит 3000 $ в месяц. Хороший вуз 70 000 $ в год.
                          > Переводить доллары в рубли и охать-ахать
                          > Чувак
                          Вы с двача, с пикабу или откуда?
                            0
                            У вас какие то завышенные цены вузов, вы берете самые топовые в мире? Собственно говоря за 100к итого его можно будет послать учится в европу(Германию, Нидерланды, Финляндию)
                              0
                              Хорошая школа стоит 3000 $ в месяц. Хороший вуз 70 000 $ в год.

                              По факту получается очень сильно не так.


                              У меня детей нет, а вот у всяких знакомых коллег есть, и затраты на образование этих самых детей куда меньше.

                                0
                                Хорошая школа чаще всего ничего не стоит (если не считать добровольных пожертвований как автор платит). Надо просто жить в хорошем районе (и на самом деле, редко какая частная школа дает образование лучше, чем государственная, но в хорошем районе).

                                70'000$ в год это будет вуз уровня MIT/Stanford/Harvard с проживанием, без скидок и разных грантов. И есть достаточное количество вариантов, чтобы снизить стоимость поступления — к примеру, специальные летние лагеря лет с 13 (да — у меня есть дети, да, готовлюсь ;-) ). И даже если брать кредит на обучение, то если ребенок не дуб-дубом(и не решит получать мейджера в области «Феминистские и гендерные исследования» или «Афроамериканцы в США» — это реальные курсы из Колумбийского Университета), то он не напрягаясь отдаст этот кредит за 5-6 лет последующей работы. Многие отдают быстрее (последние исследования показывают, что многие из поколения Z хоть и ноют об учебных кредитах, но при этому имею в запасе тысяч по $100k уже через несколько лет после получения диплома. Опять же, если не изучали левые темы).

                                p.s. я уже не говорю о разных трюках позволяющие уменьшить получение degree в хорошем Университете, путем получения части кредитов в более дешевом Универе/колледже (или за границей. Можно даже целиком в Канаде получить, их университеты также очень ценятся и гораздо дешевле. Или в старом свете, где образование во многих странах вообще бесплатное даже для иностранцев. Получится и попутешествовать и вышку получить).
                              0
                              Это ведь очень мало… Относительно стоимости жизни автор сохраняет (4 / 15) — полторы недели.
                              +20
                              Так у этого инженера и есть заоблачная зарплата. Где еще в мире может оставаться
                              Остаток: $4,294.64

                              чистыми после всех трат?
                              И с таким ежемесячным остатком + RSU легко можно стать долларовым миллионером. А если затянуть пояса, то и вообще выйти на пенсию лет в 35-40.
                                –2
                                Удален
                                  +1
                                  И вот какой приблизительный расчет ежемесячного дохода после налогов получился у меня:


                                  Но вот что приходится продавать акции, то есть человек зависим от плавающего курса компании — это необычно, я бы так не смог. Хотя дело привычки, если они постоянно поступают на счёт, то осторожность притупляется.
                                  +1
                                  Так я и не оспариваю. Собственно, главный и единственный козырь Долины, на который нечего возразить — это то, что это столица венчура, свободных денег там крутится очень много и у тебя есть шанс припасть к этому потоку в каком-то качестве. Но автор указал, что у него по меркам FAANGа средняя зарплата, а по меркам стартапов даже большая. То есть, далеко не худший вариант.
                                    +12
                                    RSU уже учтен в рассчете.
                                    Если взять ипотеку (а в тексте написано что она в обойдется в 2 раза дороже съема) то получится что ничего и не останется дополнительно. И через 20-30 лет станешь миллионером за счет дорогой недвижимости.
                                    А если за эти 20 лет случится пара кризисов, то могут настать неприятные времена.
                                    Так что все весьма условно.
                                    Например, мы с супругой оба работаем в Спб на зарплатах немного выше среднего по рынку для наших профессий (я архитектор ПО, она — директор НКО) и у нас примерно 1500-2000 $ в остатке и это с учетом семьи из 5ти человек из которых один студент на платном обучении, одна школьница и бабушка. То есть 2 с половиной иждивенца на двоих работающих.
                                    И ипотека еще, которую выплачивать 4-5 лет и после выплаты которой у нас всем будет достаточно места(по своей комнате в хорошем районе Спб), плюс небольшая квартира на сдачу, плюс квартирка на берегу Черного моря.
                                    То есть в общем-то, не то чтобы уже на пенсию, но о базовом комфорте уже можно будет не думать и копить дальше про запас. Мне будет 45-46, супруге немного меньше.
                                    При этом я начал получать так чтобы хватало на жизнь и еще сверху оставалось лет 10ть назад, а супруга лет 5ть назад.
                                    Правда мне приходилось работать много на «леваках» чтобы вылезти из жесткой ипотеки и мы достаточно умно и удачно вкладывались в недвижимость. И я думаю, что на «чужом» рынке в другой стране будет сложнее и сторонние проекты искать и в недвижку правильно вкладываться — все таки и связи и менталитет и все такое.
                                    Так что «все не так однозначно» :)
                                      +3
                                      А на «чужом» рынке вообще не факт, что законно делать сторонние проекты (с точки зрения законодательства, я ничего не утверждаю). И супруга работать официально не не факт, что сможет.
                                        +5
                                        и у нас примерно 1500-2000 $ в остатке и это с учетом семьи из 5ти человек из которых один студент на платном обучении, одна школьница и бабушка. То есть 2 с половиной иждивенца на двоих работающих.

                                        да, только автор тратит деньги налево и направо:
                                        Продукты, заказ еды и рестораны: $3,500
                                        Персональные вещи и сервисы (одежда, витамины, «ноготочки» супруги и т.п.): $2,050
                                        Развлечения (музеи, поездки, отели, няни, подарки): $2,000
                                        Уборка дома (раз в неделю по $100): $400
                                        Софт, фильмы, девайсы: $400
                                        Хобби (книги, курсы, обучающие материалы и т.п.): $400

                                        Не шикуешь особо, но нормально.


                                        Это из разряда «У кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий». Т.к. на троих тратить по $3500 на еду, ну это надо постараться. Т.к. даже постоянно закупаясь в Whole Foods, на такую сумму сложно выйти. У меня так на 4х выходило $1500 (без ресторанов).

                                        Жена не работает(скорей всего визовый статус не позволяет), но няня + уборка на наемном персонале (это не плохо, но опять же — это способ сэкономить, если надо отложить).

                                        Я так думаю, автор без особого ущерба мог бы уйти в режим разумной экономии на год, и отложить так тысяч $150k.
                                          –1
                                          Я дико извиняюсь, но зачем нужна неработающая жена, которая вынуждает тебя жрать еду по ресторанам и дома еще не убирает.
                                          Единственное объяснение такой жене это ребенок вундеркинд.
                                        –3
                                        Где еще в мире может оставаться
                                        Остаток: $4,294.64

                                        Может запросто оставаться в любой стране с таким же набором скилов. А если вы сам себе батька, и условно живет на тропическом Бали, то вы точно не будете отдавать по 4к + 3к баксов на жилье и еду. Остаток будет еще больше.

                                          0

                                          В Азии (Сингапур, Гонконг), по крайней мере при условии если живёшь один (в Сингапуре садики-школы для детей очень платные). Вообще налоги и социалка очень интересно цифры искажают — после Сингапура был оффер в Мюнхен, при этом в Мюнхене зарплата после налогов получалась меньше чем то, что получалось откладывать в Сингапуре после всех трат.

                                            0
                                            А разве там не шестидневная неделя? Да и вообще, как нашему человеку с азиатской work ethic (сидеть по 12 часов в офисе) вообще конкурировать?
                                          +3
                                          Не знаю, как Вы смотрели фильм, но все недостатки, перечисленные в статье, в фильме так же упоминаются и никак не преуменьшаются/замалчиваются.
                                            0

                                            Ну так в США очень высокая мобильность населения. Если в какому-то месте сальдо будет большим, то это приведёт к миграции населения и выравниванию сальдо.


                                            А общее правило такое: хорошо жить везде, если твой заработок выше среднего.

                                              0
                                              А общее правило такое: хорошо жить везде, если твой заработок выше среднего.

                                              Зависит от налогов. В той же Британии с эквивалентной по курсу зарплаты лично у меня вообще ничего толком не получалось откладывать, тогда как в США за всего лишь вдвое больший срок я накопил в 5 раз больше.

                                                +2
                                                В 5 раз больше, чем ничего? Сомнительное достижение, как по мне.
                                                  0

                                                  Да, как-то забавно получилось.

                                              +3
                                              Да, всегда есть контраргумент а-ля «ну там ЗП выше, но и налоги/стоимость жизни тоже». Однако тут важнее «Остаток: $4,294.64», который превосходит месячную ЗП среднего IT-шника в той же Москве. И как-то слабо верится что на остаток в $4k там купишь меньше чем на остаток в 50кр здесь, особенно учитывая что оставшиеся статьи в большинстве своем обойдутся так же или дешевле.
                                                0

                                                Вы должны понимать, что несколько лишних походов в нормальный ресторан и (или) секция для детей легко обнулит, если не обминусит этот остаток. Не говоря про отпуск,

                                                  +1
                                                  Поддерживаю. На канале www.youtube.com/channel/UC1QrUyRmSoUTPVSbHv7arcA тоже была тема жизни в кремнивой долине. Так там автор привел пример. Девушку сбил автомобиль, скорая повезла в ближайшую больницу, она была без сознания. Эта больница не покрывалась ее страховкой. Ей выставили счет на 200 000$
                                                    +8
                                                    это из разряда «а могли и на смерть».
                                                    Как человек который лично имел дело с подобными, могу сказать, что скорей всего с больнице договорились на гораздо меньшую сумму и с покрытием страховой. Тем более, что платить по итогу будет сбивший.
                                                      0
                                                      В Канаде ОСАГО покрывает миллион, думаю, в США примерно так же. Так что страховые договорятся и все в ажуре.
                                                    +2
                                                    касательно отпуска — билеты в какую-нибудь Италию/Францию/Бельгию обойдутся заметно дороже, а там потратишь столько же. В ресторанах наесть лишнюю тысячу долларов в месяц можно и в Москве, но не думаю что в Калифорнийских кафешках настолько отличаются цены. Но, как я понял, автор статьи уже учел кафешки в категории «развлечения» так же как и услуги няни.

                                                    А еще сравните с тем, во сколько вам обойдется такой же трехэтажный дом в тихом районе Москвы.
                                                      +2
                                                      У автора и так уже все заложено в расходы — и походы в рестораны и секции и техника и отдых и т.п… Причем — все так по хорошему максимому. Я выше уже написал — там расходы можно без проблем ужать еще так на $5000-6000.
                                                      +3
                                                      Средний IT-шник в Москве не пройдет на среднюю должность в FAANG. Так что лучше сравнивать с зп среднего IT-шника в Штатах. Думаю, не так все радужно будет
                                                        +2
                                                        Средний IT-шник в Москве не пройдет на среднюю должность в FAANG
                                                        сколько по вашему будет получать разработчик в Москве, способный пройти в FAANG? Да и в Калифорнии не только FAANG, да и в среднем в США зарплаты разработчиков достойные.
                                                          0
                                                          Автор не работает на FAANG.
                                                            0
                                                            Ну он говорит, что у него доход среднего разработчика в FB или Google
                                                              0
                                                              нет, он говорит, что у него средний доход если сравнивать с инженерами из Гуглах и Фейсбуках.

                                                              Большой ли у меня доход по сравнению с другими инженерами Долины? Если сравнивать работающих в Гуглах и Фейсбуках, то средний.


                                                              То есть, работая на аналогичной позиции в FAANG, он бы получал больше.

                                                                0
                                                                То есть, работая на аналогичной позиции в FAANG, он бы получал больше.


                                                                Из чего это следует?
                                                                Компания автора тоже крупная и торгуется на бирже, раз дает RSU
                                                                  0

                                                                  С каких пор в Майкрософте платят меньше чем в FAANG?

                                                                    +1
                                                                    Да давно уже. По большинству позиций MS платят меньше чем FAANG.
                                                                    MS вылетела из большой группы (их заменил Netflix) входят в FAANG+ вместе AirBnb, Twitter, Dropbox и т.п…
                                                                    0
                                                                    То есть, работая на аналогичной позиции в FAANG, он бы получал больше.

                                                                    Не обязательно. LinkedIn/Microsoft сравним с Google/Facebook/Apple по размеру base salary и количеству RSUs.

                                                                    Могу только сказать, что у меня был оффер от Фейсбука: база была на $15k в год больше и RSUs на $50k больше (за все 4 года). Но это не особо увеличивало чистый доход с учетом того, что имеющийся RSU ощутимо подрос с момента выдачи.

                                                                    Здесь в одной и той же компании могут предложить довольно разные условния — зависит от того, как будешь торговаться. Я про это более подробно в следующей статье расскажу.
                                                                +1

                                                                У меня не сложилось впечатления, что интервью в FAANG сложнее интервью в другие места.

                                                                0
                                                                расходы на здоровье в США съедают многое, причем речь не о каких-то тяжелых болезнях. Хорошая страховка не покрывает первые $2000-5000 трат, которые человек должен платить сам, а дальше не покрывает 20 процентов (10 если это какой-нибудь элитный страховой план, который будет дороже $300). При том, что день в больнице обходится недешево (от $200 без учета лечения), а вызов скорой по 911 — около $700 (но может быть и больше в зависимости от расстояния) для незастрахованных, страховка покрывает чуть больше половины. Есть, конечно, разные страховые планы, я привел средний.
                                                                  0
                                                                  Расходы на здоровье это вещь непостоянная — можно прожить полжизни лет и вообще не знать где больница.

                                                                  «вызов скорой по 911» — это очень зависит от того, где этот вызов и что получилось по итогу. Т.к. за скорые платят из бюджета города ( = из кармана жителей этого города) и от города зависит политика оплаты. К примеру в нашем городе вызов скорой не будет стоить ничего. Платить придется, только если в emergency увезут (собственно emergency и придется платить).
                                                                    0

                                                                    Первые полжизни (своей). А первые полжизни ребенка все же адрес больницы придется узнать ))

                                                                      0
                                                                      у меня двое ;-) Именно благодаря им у меня был богатый опыт общения с американской здравоохранительной системой. Отсюда и знание того, что не так все страшно как порой рассказывают. Главное понимать «правила игры» и уметь их эксплуатировать.
                                                                    +1
                                                                    Хорошая страховка не покрывает первые $2000-5000 трат, которые человек должен платить сам, а дальше не покрывает 20 процентов (10 если это какой-нибудь элитный страховой план, который будет дороже $300).

                                                                    Откуда вы берёте эти страховки? У меня все разы (что при работе на большие компании, что на маленькие полустартапы) был нулевой deductible (страховка начинала платить сразу) и нулевые проценты из моего кармана (для in-network, по крайней мере, но почти все врачи, которых я находил на zocdoc, были in-network). Ну, да, приходилось платить копей в 25-35 баксов за поход к врачу, ужас.


                                                                    Есть, конечно, разные страховые планы, я привел средний.

                                                                    Так хороший, или средний (и по какому признаку — по массовости среди всех работников США или по массовости среди айтишников тех же?)

                                                                      +1
                                                                      Просто пишут люди, которые слабо понимают в американской системе страховок(автор комментария, если я не ошибаюсь, живет в Харькове) Они читаю в интернете худшие случаи, а потом начинают с умным видом писать о том как в США «ужас-ужас» ;).
                                                                0
                                                                А почему про медицину и страховки ни слова?
                                                                  +7
                                                                  Потому, что вы плохо читаете:
                                                                  Страховка жизни и здоровья: $310
                                                                    +2
                                                                    Вопрос еще в том сколько автор тратит в год «из кармана».
                                                                      0
                                                                      Как-то мало на семью, столько должно быть на одного человека.
                                                                        0
                                                                        Это уже к автору вопрос. Может он не всех страховал, или всех, но не полностью страховал, или всех кроме себя страховал, или всех, но только от определенной хвори страховал, или больница находится на территории Мексики. В любом случае, страховку он упомянул.</Gendalf mode off>
                                                                          0
                                                                          Судя по отзывам на glassdoor по компании автора — это доплата за семью. Сотрудников полностью покрывают включая optic & dental.
                                                                          Premium Package, очень низкий co-pay. out of pocker — $1000.
                                                                        0

                                                                        У Дудя было — дорого и долго. Проще доехать в Москву.

                                                                          0
                                                                          Emp. Benefits Pre-Tax. Ded. — это про страховку.
                                                                            0
                                                                            А почему про медицину и страховки ни слова?

                                                                            Большие компании («FAANG») дают очень хорошую медицинскую страховку для всей семьи. Там очень маленький co-pay (то, что ты платишь из кармана при визите к врачу): $10-15, и очень хороший выбор медицинских организаций.

                                                                            Здесь было упомянуто про "$2,000 в год из кармана", но эти $2k будут в основном складываться из этих маленьких co-pay. Сколько раз надо сходить в год к доктору, чтобы по $15 набежало $2k? И еще — если $2k в год превышено, то после этого co-pay уже не платится.

                                                                            Из медицины самый большой out-of-pocket расход — это стоматология. Она не покрывается рабочей страховкой. Обычная чистка будет несколько сотен, а если это что-то более серьезное — счет уже на сотни и тысячи.

                                                                            Страховка жизни и здоровья: $310

                                                                            Здесь я имел ввиду страховку на случай внезапной инвалидности или смерти. Причем, часть из уплаченных за страховку денег можно будет забрать, даже если страхового случая не произошло. Есть много типов таких страховок, и это тема для отдельной большой статьи :)
                                                                            +27

                                                                            Получается что Сочи намного лучше этого вашего Сан-Франциско.
                                                                            Тот же самый южный климат, горнолыжные курорты рядом, есть море, винные регионы Chateau Tamagne и Abrau Durso.
                                                                            При этом чисто, уровень преступности низкий, муниципальный транспорт отлично работает, нормальные школы, госуслуги, МФЦ и бытовые сервисы, много нового жилого фонда со свежей инфраструктурой, хорошие дороги, недвижимость не дороже чем в других крупных городах России, достуный и быстрый интернет.
                                                                            Правда всесто Гугла с Фейсбуком только местное отделение Ростелекома.

                                                                              +7
                                                                              С деньгами везде хорошо, а без денег везде плохо.
                                                                              Если бы в Сочи сделали IT-кластер, налоги на IT пониже, то мы бы могли получить Российскую Кремниевую долину.
                                                                                +2
                                                                                В Анапе есть военный технополис «ЭРА». Это максимум близости к IT-кластеру, который можно получить в России)
                                                                                  +8
                                                                                  Служил там. Близость к IT-кластеру очень низка)
                                                                                    +4
                                                                                    служил в Москве еще до образования эры, так же подтверждаю, что ит там и не пахнет
                                                                                  +18
                                                                                  не получили бы. В фильме Дудя про Белорусь не зря так много. Никто в юрисдикции РФ не будет делать стартап для мирового рынка. А для стартапов чисто для внутреннего рынка прекондишены совсем другие, тут важно иметь крышу, а не венчурное финансирование
                                                                                    +1
                                                                                    А можно немного подробностей про Беларусь? Фильм не смотрел, уж очень но длинный.
                                                                                      +2
                                                                                      Внутреннего рынка нет, поэтому все сразу идут на мировой и если выстреливают, то очень хорошо. Плюс работа государства лучше в плане законодательства и налогов, насколько я понял. В России с договорами всё очень плохо, никто не хочет заключать контракты в нашей юрисдикции потому что они не надежные, поэтому часто договора оформляют где-нибудь на кипре и дело тут не в деньгах/налогах/офшорах, а именно в силе контракта.
                                                                                        0
                                                                                        Я не белорус, но что-то очень похоже на ошибку выжившего. Много талантливых программистов из Беларуси не потому, что там какие-то суперусловия в местном технопарке или генетическая предрасположенность к айти, а потому что по-настоящему скилловые и смекалистые ребята вовремя прицеливаются за бугор, а комьюнити в виде в том числе того же технопарка их в этом поддерживает.
                                                                                        Что вовсе не отменяет существования не менее талантливых, но менее пробивных/везучих/имеющих достаточные стартовые условия ребят, которые остались сношать валенки у себя на родине.
                                                                                        0
                                                                                        Фильм не смотрел, но про Беларусь могу сказать.
                                                                                        Для айтишников у нас большие льготы по налогам-по итогу выходит что в стране у нас налоги выше чем у всех соседних стран, но для айти обратная ситуация-самые низкие налоги(может за последнее вермя что-то изменилось у кого-то из соседей).
                                                                                        При этом много известных по всему миру контор, например 1/3 ЕПАМа находится в Беларуси, а население страны не самое большое(по сравнению с той же Россией) -по итогу рынок перегрет, зп достоаточно выские.
                                                                                        Из минусов-для разработчика — гораздо больше оутсорса, чем продуктовой разработки.
                                                                                        В целом страна недорогая для жизни(если сравнивать с Европой, США), но при этом достаточно комофортная(особенно когда доход на порядок отличается от средней по стране). Нет проблем с преступностью, хорошая медицина, особенно платная(у гос поликлиник), очень чисто, отличная велофинраструктура.
                                                                                          0
                                                                                          Я из Беларуси, сейчас живу в Минске. Медицина хорошая только платная и только в столице. Под словосочетанием «отличная велоинфраструктура» вы имеете в виду две с половиной велодорожки, которые сделали за последние 26 лет?
                                                                                      +5
                                                                                      Чтобы была Российская Кремниевая долина надо отмотать время на 50 лет назад и накачать Сочи оборонными заказами, а потом на этот капитал будут основаны первые гиганты айти. То что сработало тогда и там вряд ли можно повторить.
                                                                                        +1
                                                                                        Как основаны, так и отжаты. Поэтому в текущих условиях в России ни о каких аналогах Долины и речи быть не может.
                                                                                          +8
                                                                                          А вообще где-то в мире есть аналоги Долины? Вот я жил в Берлине, стартап-столица Европы(по мнению Берлина). Сходство с настоящей Долиной только одно — бомжи. Просто все так говорят о создании Долины, будто она не уникальное явление, а повсеместное.
                                                                                            0
                                                                                            Верное замечание. Возможно, где-нибудь в Азии созреют условия для появления некоторого аналога Долине. Но вряд ли в Европе или уж тем более в России. Для этого нужно быть центром финансового и политического влияния.

                                                                                            В СССР же похоже специально научно-технические предприятия «размазывались» по всем странам варшавского договора, чтобы не было различных перекосов (в финансировании, образовании, занятости).
                                                                                              +6
                                                                                              > А вообще где-то в мире есть аналоги Долины?
                                                                                              Нет и вряд ли возможны в силу сочетания уникальных факторов. Может в Сингапуре что-то выстрелит, или где-то еще в Азии.

                                                                                              Но полный аналог и не нужен, даже 20% от Долины было бы замечательно. И надо сказать, еще лет 10 назад в России не боялись делать стартапы так, как сейчас. Яндекс развивался и выходил на мировые рынки. Мэйл ру тоже. А потом пошло поехало, от воровства касперским документов из сша до санкций и дела энжинкса.
                                                                                                0

                                                                                                Вроде некий аналог Долины вырос у китайцев в Шеньжене с тем же ключевым драйвером — запредельной концентрацией спецов на квадратный километр, которые начинают налаживать горизонтальные связи и стартапить. В Америке близко к долине были окрестности Бостона. В большинстве остальных мест 'долины' это или девелоперский проект по освоению больших государственных средств (типа южных пригородов Парижа с метастазами эколь Политехник и прочего). Или какое-то убожество типа Стартап Вилладж в Амстердаме, где нищие бесприбыльные и бесперспективные 'стартаперы' морозят сопли в обшитых изнутри вагонкой грузовых контейнерах а масштабы 'акселераторов' соответствуют одной годовой FTE зарплате.

                                                                                                  0

                                                                                                  Ну, в Тель Авиве можно сказать местный аналог долины. Тоже очень много стартапов и неплохие деньги крутятся.
                                                                                                  В штатах есть ещё Остин, Лос Анджелес, Денвер.

                                                                                                +2
                                                                                                У нас все сделанное на оборонные деньги будет принадлежать заказчику и скорее всего будет секретным. А там и тогда интеллектуальная собственность оставалась ее разработчику. Так что не только в накачке деньгами дело, тут надо законы менять, а на это никто не пошел бы ни тогда не сейчас.
                                                                                                  +1
                                                                                                  У нас все сделанное на оборонные деньги будет принадлежать заказчику
                                                                                                  Это не совсем так. По крайней мере, IP от работ Минпромторга можно при некоторых условиях оставить себе. Совсем просто не будет, но это не то же самое, что вообще невозможно.
                                                                                                    –1
                                                                                                    А разработчики еще 50 лет невыездные )
                                                                                                  +4
                                                                                                  В России не делают стартапы не из-за того что налоги высокие или IT-кластера нет)
                                                                                                    0
                                                                                                    Налоги в РФ далеко не самые высокие. Просто уходят не туда. Ну или наоборот, туда — кому как удобнее читать :)
                                                                                                      –1
                                                                                                      В посте указано что в России налоги уходят туда куда и должны, и, несмотря на свою скудность и скромность (налоги копеечные, говоря простыми словами), расходуются максимально эффективно.

                                                                                                    0
                                                                                                    Мне кажется, нельзя просто взять и «сделать IT-кластер». В Долине ведь никто его не делал, он там образовался сам. И, кстати, не-айтишникам он приносит много боли, насколько я знаю. Завышенные цены на жилье и еду, завышенные траты на персонал — мелкие бизнесы не особо хорошо выживают там.
                                                                                                      +2
                                                                                                      Ну что значит не делал.
                                                                                                      Конечно делал.
                                                                                                      Там были военные авиабазы и государственные лаборатории (впоследствии — лаборатории NASA).
                                                                                                      Стэндфордский университет основал офисный кластер, который стал удобным стартовым полигоном для студентов.
                                                                                                      Государство довольно долго это финансировало — после войны туда вливались миллионы долларов в передовые по тем временам проекты американской электронной промышленности — радары, радио, связь, авионика, системы управления, с ними связана история некоторых частных кампаний.
                                                                                                      После изобретения транзисторов это место стало центром полупроводникового производства — там с 50-х годов было много специалистов по электронике, их семей.
                                                                                                      Естественным образом на этой благодатной почве — большая концентрация специалистов, близкое расположение всех субподрядчиков и производителей компонентов начинают появлятся новые частные фирмы и производители.
                                                                                                      Но только в 70-х частные инвестиции в местные предприятия начинают превышать государственные заказы.
                                                                                                    0
                                                                                                    Шато Тамань — какашка. От партии к партии может быть от отличного вина до пойла.
                                                                                                      +2
                                                                                                      Ну не надо драматизировать.
                                                                                                      Приличное кулинарное вино. Как и вина кубани. Может чуть лучше. Пока готовишь можно и отхлебнуть, если приуныл.
                                                                                                      Судя по тому что до нас доезжает, думаю половина калифорнийских вин такого же качества. Есть и как усадьба дивноморское и как Фанагория.
                                                                                                        0
                                                                                                        > Судя по тому что до нас доезжает, думаю половина калифорнийских вин такого же качества.

                                                                                                        Хорошие вина есть, просто их обычно скупают тут же прямо с виноделен.
                                                                                                        На экспорт идет обычно то, что продать рядом не могут — в первую очередь потому что европейские вина в среднем дешевле, так что везти хорошее вино за полсвета и продавать за полцены как минимум финансово не выгодно.
                                                                                                      +4
                                                                                                      Как раз про Сочи.
                                                                                                      Одного бывшего коллегу (специалиста по АТС, SIP и прочим коммуникациям) в период бурного строительства перед Олимпиадой (году в 2012) позвали работать в Сочи. Как в Ростелеком или кого-то из его подрядчиков.
                                                                                                      Тогда там было хорошо и достаточно денежно. Но после Олимпиады работы и финансирования стало (ожидаемо :) изрядно меньше. Интересной работы для ИТ (и около-того) специалистов — мало.
                                                                                                      Перебрался обратно в Питер…
                                                                                                        +2
                                                                                                        Да вообще, хз почему, но в более теплых районах РФ деловая активность населения, так сказать, снижена. Видимо в более северных районах народ так греется, блин.
                                                                                                          +7
                                                                                                          Не только РФ. Греки, итальянцы — не говоря уже про кубинцев и киприотов всяких. Сига-сига и прочее.
                                                                                                        +5
                                                                                                        А приведите пжалста пример «нормальной школы», если не сложно.
                                                                                                        Жилой фонд «новый со свежей инфраструктурой» тоже хотелось бы найти…
                                                                                                          +3

                                                                                                          Вот да. Насколько я осведомлен, в Сочи большие очереди в школу и классы по 40 детей.

                                                                                                            –1
                                                                                                            Ужас-то какой!
                                                                                                            Я в советские годы (с 1980 по 1990) учился в Ленинграде в обычной советской школе.
                                                                                                            Чтобы попасть в школу получше (а не в ту, к которой РОНО приписало) родителям пришлось искать блат.
                                                                                                            Классы везде были по 40-45 человек, второй и шестой классы — во вторую смену отучился.
                                                                                                            Даже десятый-одиннадцатый умудрились набрать человек 40 :)
                                                                                                              +7

                                                                                                              Похоже на иронию, но по-моему тут не над чем иронизировать ;) Если раньше было плохо, это не значит что сейчас отсутствие улучшений это норм.

                                                                                                          +1
                                                                                                          Ага, только с работой там беда для ИТ.
                                                                                                            +1
                                                                                                            >Правда всесто Гугла с Фейсбуком только местное отделение Ростелекома.

                                                                                                            В Сочи еще есть как минимум Яндекс, Тинькоф, ОЦРВ(РЖД) и Сириус.
                                                                                                            И прямо сейчас делают научно-технологический университет на базе Сириуса вдобавок к уже существующему СГУ.
                                                                                                            Sochifornia in full swing.
                                                                                                            +1
                                                                                                            Скажите, это правда, что в долине есть районы, где на одной стороне улицы тишь и благодать, а на другой уже грязь, криминал и вообще запросто могут ограбить или убить среди бела дня? Это я про истории из фильма Дудя. Если так, расскажите подробнее пожалуйста.
                                                                                                              +3
                                                                                                              Пало-Альто и Восточный Пало-Альто. В начале 2000х по крайней мере это хорошо ощущалось и было поводом для местных мемов про преступность. Как сейчас — не в курсе.
                                                                                                              +21
                                                                                                              Мне кажется автор слегка поскромничал насчет того, что «нешикуешь особо» с такими тратами.
                                                                                                              Еда, персональные вещи и развлечения в сумме на 7500 в месяц. Это сильно выше среднего.
                                                                                                              У меня такая же семья из 3-х человек, но проесть 800 долл в неделю никак не получается. Это надо каждый день ходить в ресторан и оставлять там по соточке, и все равно одна лишняя останется.
                                                                                                              Мне кажется жизнь, такая как она в России считается средней, около 2500$ из списка расходов убрала бы.
                                                                                                              Я не в коем случае не против расходов автора, просто нужно немного прояснить, что это за качество жизни с такими расходами. А то народ может подумать, что за такие деньги продукты покупаются в местном аналоге Магнита или Пятерочки, хотя мне кажется автор только в WholeFoods ходит.
                                                                                                                +4
                                                                                                                В России за пределами Москвы и IT значительная часть населения имеет средний доход в размере расходов автора на уборку.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Похоже, откусив определенный уровень жизни, люди уже не видят, что можно было бы «ужаться».
                                                                                                                  Помните может быть, был такой космический стартапчик в России, «Лин индастриал»? Это которые ступень на прицепе таскали по ночам в промзону прожигать, и у них там ***нуло? Я как-то находил пост в блоге основателя этой компании, где он искренне недоумевает, как можно жить меньше чем на 200 000 рублей в месяц? Ну и приводит в пример такой же набор типа — рестораны, уборщица в квартиру, такси, одежда (это у него ежемесячная статья такая — одежда). И это тогда еще на фоне слезливых надписей на сайте компании, что они на грани банкротства из-за скандала со взрывом.
                                                                                                                  Ну вот так, да. Западло человеку самому себе греть продукты, или пыль со стола протереть, надо холуев нанять.
                                                                                                                  +2
                                                                                                                  Понимаю что немного не про IT, но было бы очень интересно почитать статьи такого же плана, только со стороны других профессий. К примеру того-же автомеханика или почтальона:)
                                                                                                                    +2
                                                                                                                    У автомеханика или почтальона очень малы шансы на релокацию. Это я вам как сметчик говорю, с выдрочкой по нашим СНБ мы мало где в мире нужны, а тот же забугорно-штатский сметный RS Means — пакет довольно дорогой, покупать его ради своего удовольствия и переобучения с сомнительными перспективами — значит будить жабу (на торрентах же лежит разве что версия многолетней давности).
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Я не автомеханик, но скажу, что любой ручной труд тут очень дорог. Настолько дорог, что многие типы ремонта авто, которые запросто делают в России, тут просто не имеют экономического смысла. Часто дешевле просто выкинуть машину при серьезной неисправности, если она не на гарантии. Пример — ремонт CVT коробаса на Ниссане вышел в 3200 CAD (у официалов 4500) при цене такого же года исправной машины тысяч 5-6. По той же причине ручная мойка авто относится к услугам чуть ли не премиум-класса. Перекинуть колеса (перебортировать и отбалансировать) — 80 за комплект
                                                                                                                        0
                                                                                                                        Странно, а как же нелегалы всякие? В breaking bad главный герой на ручной мойке подрабатывал
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Обычно ручная мойка совмещена с уборкой салона (тн detailing) и у нас стоит под 200 баксов. Я ни разу не делал и не собираюсь. Сам могу пропылесосить на заправке и протереть тряпкой раз в год — руки не отвалятся.
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Гораздо больше похоже на реальность для обычного разработчика. Дудь брал топовых для хайпа. Лично считаю, что фильмы success story от Дудя больше вредны, чем полезны. Формируют неоправданные ожидания у молодых людей и потом разочарование
                                                                                                                        +3
                                                                                                                        Так а чем это не success story? В статье описана жизнь гораздо более обеспеченного человека, чем любой разработчик в Москве или любом другом городе СНГ.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Имеется ввиду самые верхи типа Джобса, Гейтса или топового инженера гугл, как в фильме Дудя. Люди любят слушать истории «из грязи в князи». Особенно молодые с огромным честолюбием. В добавок молодые очень внушаемые. Жизнь такие истории точно могут порушить. Есть, к сожалению, у меня примеры из своего личного окружения
                                                                                                                            0
                                                                                                                            На самом деле тут success story даже круче чем у Дудя, т.к. тут как раз обычный человек. А не один из сотен или тысяч которому повезло и его стартап выстрелил.
                                                                                                                          0

                                                                                                                          На эту тему свежее видео. В конце видео есть интервью с разработчиками
                                                                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=dlyUXAOaC9Q

                                                                                                                            –1

                                                                                                                            Честно говоря не вериться что такой маленький годовой доход в долине. Это сравнимо с Западной Европой (и даже ниже после налогового возврата), и ниже чем у моих знакомых в Сиеттле.


                                                                                                                            При этом в Европе большей части озвученных недостатков нет. Жилье доступное, и ипотека дешевле аренды. Отличная инфраструктура и школы. Куча культурных эвентов, музеев и концертов. Относительно низкая преступность.


                                                                                                                            Может быть ну нафиг эту Долину?

                                                                                                                              +20
                                                                                                                              А можно узнать где в европе платят по 20к$ в месяц? А то слышал только про 5-6.5к евро.
                                                                                                                                0

                                                                                                                                ладно, согласен что неправильно прочитал статью — не заметил что это полу-месячный доход.

                                                                                                                                  0

                                                                                                                                  Периодически прилетают рекрутеры с вилкой 5-10к евро (гросс конечно же) в Германию, например.

                                                                                                                                    +2
                                                                                                                                    10к евро гросс это и близко не 20к$ :)
                                                                                                                                      +2

                                                                                                                                      Ваши гордые 'пять ка' гросса это 2900 на руки холостому спецу, или 3400 женатому. Тащемта у автора статьи сравнимая сумма в 2к жене на маникюр уходит.

                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        где вы эту десятку ловите то? подскажите хоть
                                                                                                                                        0

                                                                                                                                        60-120k EUR/year? Какая-то дикая вилка. 120к зарплаты есть, но судя по опросам такие зарплаты относятся к исключительным. 60к это что-то вроде начального уровня для эмиграции (middle+/senior). После налогов там, конечно же, даже по 3-му классу числа остаются уже совсем другие. Аренда, в Мюнхене, легко может и половину зарплаты сожрать (и больше).

                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      4500 $ на руки не получится оставлять
                                                                                                                                        +2
                                                                                                                                        так это без ипотеки, с ней он будет в 0 выходить
                                                                                                                                          +1

                                                                                                                                          Это смотря какие хоромы купит. У меня ипотека да 2х бедрумный таунхаус дешевле почти на 1к чем у автора рент. Не в таком супер районе конечно, но со школами и безопасностью тоже все в порядке.

                                                                                                                                        +1
                                                                                                                                        Может быть ну нафиг эту Долину?

                                                                                                                                        Мне кажется (да и в фильме это есть), что если не знаешь, зачем туда ехать, то и не нужно. Основная ценность ее ведь не в зарплатах, и не в «культурной жизни», а в уникальном сплаве людей, атмосфере и духу.

                                                                                                                                        Самое близкое, на что я могу переложить увиденное в фильме, из того, что я попробовал сам – это МФТИ. Несмотря на тараканов, шаурму и столовки с ужасной едой, несмотря на то, что «культурной жизни» это один кинотеатр в 20 минутах пешком и супермаркет с продуктами, я эти шесть лет на ни что не променял бы.
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          Ну до МСК с максимальной в мире сосредоточенностью культурной жизни совсем недалеко. А если про вторую половину учебы говорить, то от базы — и вовсе рукой подать, даже электричка не нужна.

                                                                                                                                          «Супермаркет… шаурма...» не, такая еда — это еще ничего :-)
                                                                                                                                          В наше время, впрочем, тоже можно было урвать пирожки с повидлом. или кефир с батоном. А вот еда в столовке была много хуже, и почти без альтернатив.
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Ну до МСК с максимальной в мире сосредоточенностью культурной жизни совсем недалеко.

                                                                                                                                            Сосед по общаге ездил на культурные эвенты — по часу минимум в один конец, они же не на Савёловской и не на Тимирязевской обычно проводятся. Плюс надо стыковаться с электричками, что не всегда удобно. Ну так себе, я такие траты времени позволить себе не мог.


                                                                                                                                            А если про вторую половину учебы говорить, то от базы — и вовсе рукой подать, даже электричка не нужна.

                                                                                                                                            Это если у вас общага в Зюзьке.


                                                                                                                                            В наше время, впрочем, тоже можно было урвать пирожки с повидлом. или кефир с батоном. А вот еда в столовке была много хуже, и почти без альтернатив.

                                                                                                                                            Отец говорил, что в Чернильнице даже в его время топовая еда была.


                                                                                                                                            А вообще приезжал я году в 2016-м или 2017-м — боталку в ГК отреновировали, теперь там модные пластиковые двери и пластиковые стулья и пластиковое всё, КПМ тоже какой-то новый весь, ЛК тоже… Колорит пропал.

                                                                                                                                              0
                                                                                                                                              Час — ну да, но зато выбор какой? Всегда можно (было) сначала поехать, а уже потом решить, куда именно идти.
                                                                                                                                              Насчет времени — какой-то вы неправильный студент :-) У нас времени всегда было навалом — если не в сессию, ессно. На базу-то ехать все равно, и неважно, где общага. А там уже и до культуры рукой подать.

                                                                                                                                              Еду в чернильнице уже и не помню… Помню только, что вообще все было отвратно, как во всем известной песне. Ну это вообще для совка вполне характерно. С другой стороны — ностальгирую по старым советским булкам в столовых. Когда бываю в курчатнике — всегда стараюсь на обед подгадать, там продают иногда. И ведь нигде такого нет, сколько ни заплати! Вот идея на стартап, на самом деле.

                                                                                                                                              Я с 12 года не был, как меня с кафедры поперли — больше и не тянет как-то. Уже не торт, если честно, достаточно на списки руководства поглядеть… мне приказ подписал какой-то хрен с горы, не физтех ни разу, и все они в ректорате сидели такие.
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Насчет времени — какой-то вы неправильный студент :-) У нас времени всегда было навалом — если не в сессию, ессно.

                                                                                                                                                Ну, во-первых, ботать таки надо и не в сессию (задавальники кто прорёшивать будет?), а, во-вторых, я параллельно всякие там плюсы изучал и немножко работал за деньги.


                                                                                                                                                Еду в чернильнице уже и не помню… Помню только, что вообще все было отвратно, как во всем известной песне. Ну это вообще для совка вполне характерно.

                                                                                                                                                Ну, я сильно вас моложе, но в конце нулевых там была вполне себе хорошая еда.
                                                                                                                                                А ещё булки продавали в переходе между НК и ГК, кажется, в районе 12 часов, мы до/после/между пар английского всегда туда бегали, чтобы успеть что-нибудь купить.

                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  А ещё булки продавали в переходе между НК и ГК, кажется, в районе 12 часов, мы до/после/между пар английского всегда туда бегали, чтобы успеть что-нибудь купить.

                                                                                                                                                  Там и сейчас (не прямо сейчас, конечно) постоянно на перерывах очередь :)

                                                                                                                                                  Плюс надо стыковаться с электричками, что не всегда удобно.

                                                                                                                                                  С конца 2019 случилось качественное изменение для всех живущих на физтехе — теперь элки все останавливаются на новодачной, ходят каждые 5-10 минут, и поэтому почти всегда можно сесть.
                                                                                                                                        +5

                                                                                                                                        Посмотрел на цифры… Да, пожалуй, это подтверждает мой тезис, что в США курс национального доллара 1:3. 1 международный доллар соответствует 3 американским долларам. По ЗП и покупательной способности.

                                                                                                                                          +2
                                                                                                                                          В Долине всё дороже чем в других местах, особенно недвижимость. Есть города и сильно дешевле.
                                                                                                                                          +4
                                                                                                                                          Всё в статье по делу и почти со всем согласен, но смутил вот этот момент:

                                                                                                                                          Все разваливается. Дороги в плохом состоянии, некоторые светофоры не работают, многие дома старые и потрепанные, гигабитный Интернет дорог и далеко не везде доступен, покрытие сотовой связи среднее — есть зоны не только без мобильного Интернета, но и вообще без связи.


                                                                                                                                          Может это у вас какой-то очень локальный эффект?
                                                                                                                                          В Долине офигенные дороги, как широченные хайвеи, так и второстепенные. В холмах вокруг прекрасные горные серпантины которые ведут к океану. Первый раз слышу такое мнение про дороги в Штатах, по-моему там одни из шикарнейших и самых живописных дорог.
                                                                                                                                          На хайвеях много пробок, но вне часа пик можно перемещаться на большие расстояния со средней скоростью 140-160 километров в час, особенно поздно вечером.

                                                                                                                                          Про покрытие сотовой связи тоже первый раз слышу.
                                                                                                                                            +3

                                                                                                                                            Скорее всего "всё разваливается" по меркам Долины примерно соответствует российскому "жить можно".

                                                                                                                                              +1

                                                                                                                                              В Москве дороги лучше чем в крупных городах в Штатах, кстати. Во всяком случае в штатах которые рядом со мной (Нью-Йорк, Массачусетс). Что в Бостоне, что в Нью-Йорке дороги реально раздолбанные.

                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Просто они каждый год не укладывают асфальт и трутуары по-новой, как некоторые.
                                                                                                                                                  +1

                                                                                                                                                  Они — НЙ? Ох сколько раз местные рабочие давали мне повод поностальгировать о родной Москве, когда я видел, как они укладывают асфальт в снег...

                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  Соглашусь. Не прям раздолбанные, но качество покрытия в Москве было лучше.
                                                                                                                                                  Единственный момент, что в США в городах на порядок больше дорог чем в Москве, что, естественно сложнее поддерживать. Ну и качество дорог в плане проектирования не сравнимо с РФ — в США дороги широкие, удобные, продуманные.
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                В штатах дороги спроектированы по уму. Поэтому кажется, что они хорошие. на самом деле, и ям — сколько хочешь, и проблем навалом. Никакого тебе света ночью, например — но за счет грамотного проектирования ехать легче. В мск дороги заметно лучше. Еще бы правила и коллег на дороге из америки переместить…
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  Качеством лучше, а вот планировкой сильно хуже — часто нет карманов для поворота, расширений там, где нужно, и неочевидная разметка местами.
                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    Ну я и говорю — проект у нас хуже.
                                                                                                                                                    Но тоже подтягиваемся, на самом деле.

                                                                                                                                                    Если в конце 90 — начале нулевых я приезжал туда, и охреневал от крутизны и счастья, то теперь такое место, как мск, в штатах очень основательно поискать надо. И не найдешь, думаю. Еще б правительство с парламентом оттуда сюда… ну хотя бы частично. Хотя — тоже не факт, что стало бы лучше.
                                                                                                                                                +2
                                                                                                                                                Интересно, если в приблизительных расходах заменить знак доллары на рубли, то получится похожее на доходы/расходы в провинции, например, в Кургане, я там жил 6 лет назад.
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  По цифрам:

                                                                                                                                                  1) «Если брать ипотеку, то платежка в два раза выше». Т.е. как раз весь остаток и съедается получается, и получается ноль.

                                                                                                                                                  2) Если по какой-то причине стоки летят вниз, то получаем кассовый разрыв.

                                                                                                                                                  3) Школа публичная и бесплатная. Это очень важный пункт, ибо часто приходится платить либо за школу, либо за какие-то доп-курсы. В публичную школу можно ходить, если район реально очень приличный.

                                                                                                                                                  4) Расходы на медицинскую страховку небольшие.

                                                                                                                                                  5) Ежемесячные расходы реально какие-то большие, можно было и дешевле.

                                                                                                                                                  В общем, если смотреть объективно — не так уж и круто. Автор явно дает понять, что перспектива покупки дома без «выстреливаний» сложна.
                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    ну и еще один момент. Пока тебе условно 25-35, то херачить в темпе долины и получать свои 20к (отстегивая 10к за ипотеку) — ты можешь окей. Но, ипотека-то с такой платежкой дается на 30 лет.

                                                                                                                                                    Будешь ли ты так в свои 50 лет также востребован и продуктивен, чтобы тебе платили эти же 20 к в месяц, и ты мог платить такие суммы. Вот это больше всего сомнений дает.
                                                                                                                                                      +2
                                                                                                                                                      Плюс темп жизни. Херачить по 100 часов неделю вполне ок, когда ты молодой и свободный волк, выгрызаешь себе место под солнцем.

                                                                                                                                                      Но когда тебе 30+, а то и 40+, с семьей и детьми — то ситуация меняется, плюс снизу подпирают новые молодые волки, стекающиеся со всей планеты
                                                                                                                                                        +1
                                                                                                                                                        Это если совсем остаться захочешь там, что вряд ли. Возможно, что недвига продается следующему нуждающемуся, ипотека гасится и случается переезд в более дешевый город и уже без всяких ипотек.
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                          Если рынок недвижимости растет, то да — вариант. Если недвижка падает, то такой вариант уже не опция.
                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                            Ну так она же везде падает, если падает. Не вижу, что переезду помешает. Разве что в силиконовой локально рынок рухнет, а везде вырастет, тогда да,- «приплыли».
                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                              Ты должен банку 2 миллиона долларов ипотеки.
                                                                                                                                                              Дом рухнул в цене и стал стоить 1 миллион долларов.
                                                                                                                                                              Человек покупает у тебя дом за 1 миллион.Ты гасишь 1 миллион ипотеки. У тебя остается еще 1 миллион долга.

                                                                                                                                                              В такой ситуации — американцы обычно отдают ключи банку и теряют все свои платежи за ипотеку. Но это лучше, чем остаться и без дома и с долгом.
                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                Не очень понимаю, с чего цены вот прямо в два раза рухнуть могут. Тут или вы вляпались и надули пузырь (сам себе злобный буратино) или в силиконовой перестали платить большие деньги и она совсем наелась.

                                                                                                                                                                Человек покупает у тебя дом за 1 миллион.Ты гасишь 1 миллион ипотеки. У тебя остается еще 1 миллион долга.

                                                                                                                                                                Не, не. А куда делись 10-20 лет ипотечных платежей по 10к в месяц?
                                                                                                                                                          0

                                                                                                                                                          Ну пока что особенно не слышно о бичующих 50 летних ветеранах из Гугла, циски, лэм рисерча. То есть либо спецы все ещё актуальны. Либо опционы ранних лет за 20-30 лет набрали такой дикой капитализации что вопрос с работой уже не важен. Это называется fuck you money. Как в Форесте Гампе, 'удачно вложил в акции какой-то фруктовой компании'.

                                                                                                                                                            +1
                                                                                                                                                            Ну давайте на примере Михаила Портнова.

                                                                                                                                                            Купил в долине недвижку в 90-2000 годах за 120-300 тысяч за единицы. Сейчас эта недвижка стоит по 1,1 — 2 ляма.

                                                                                                                                                            В итоге, мужик стал миллионером, вообще ничего не делая. Плюс доход с аренды.

                                                                                                                                                            Ситуация, когда эти люди были молодыми — была еще не такой перегретой.
                                                                                                                                                        +2
                                                                                                                                                        Если есть цель купить недвижку, то можно и поубавить аппетиты. А то в мск человек жил, условно, в съемной однушке на Выхино, а там ему подавай двухэтажный дом с бассейном, который без мексиканских уборщиц не получается вымыть. Его траты можно оптимизировать раза в 2, соответственно и доступность ипотеки повысится. Да просто можно ипотеку взять во Флориде, где все дешевле, ее сдавать, а в Долине снимать. Ну или не брать ипотеку во Флориде, а тупо копить на нее, и к пенсии сразу купить из накоплений.
                                                                                                                                                          +2

                                                                                                                                                          Я и мои друзья спокойно купили дома без "выстреливаний". Ипотеку мы все платим меньше чем автор аренду. Да у нас дома до 1М$. Автор просто живёт в довольно дорогом районе и дом его скорее всего от 1.5М$ на рынке.

                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                          Как по мне так самое прикольное это природа: сегодня можно покататься на лыжах, завтра пойти посерфить, а через день пойти гулять в национальный парк. При этом всё доступно в паре часов езды.
                                                                                                                                                            +1
                                                                                                                                                            • Сочи — все также доступно.
                                                                                                                                                            • Юг Приморского края (летом море, яты, серфинг, походы по горам и сафари парки). Зимой горнолыжная трасса, лыжи, сноуборд и прочее. А какие тут девочки, вообще молчу. Плюс даже какая никакая айти-работа есть.


                                                                                                                                                            ну т.е. природа — это далеко не уникальное сочетание.
                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                              > А какие тут девочки, вообще молчу
                                                                                                                                                              Девочки может и хорошие, но одеваются как проститутки. К Москве так в 90-х только себе позволяли. Вероятно, влияние Азиатской культуры
                                                                                                                                                                0

                                                                                                                                                                Так вам же их не на показ мод вести?


                                                                                                                                                                Да, в НЙ тоже всё довольно печально с этим.


                                                                                                                                                                Скрытый текст

                                                                                                                                                                Зато проблема с собственной неактуальностью на дейтинговом рынке снимается сама собой.

                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                Юг Приморского края это зима в 5-7 месяцев и муссон летом.
                                                                                                                                                                Сочи это да, но вот с работой там не особо.
                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                  В Сочи климат тоже так себе — в несезон часто пасмурно и дождливо.
                                                                                                                                                              +1
                                                                                                                                                              А как нибудь можно работать там, а жить не там?
                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                Насколько я знаю, удаленщикам, работающим на компании в Долине зарплаты режут будь здоров) Думаю, очень крутого или очень редкого спеца на ремоуте могут побаловать высокой зарплатой какое-то время, но в конце-концов банально предпочтут его перевезти в Bay Area.
                                                                                                                                                                +6
                                                                                                                                                                Ну-ну. РБ. Средняя зп в IT — 1500 долл. Аренда бабушатника двушки в минске — 250-300, одна машина типа логан — 150-170(лизинг и бенз), 300 на пожрать, 30 коммуналка, 20 мобильная связь, 20 интернет. Итого 770. Остается 730. На которые нужно одеться, обуться(качественные шмотки дороже чем в ЕС), купить мебель, отложить на отпуск и т.п. Не нравится Долина? Велкам ту белараша!
                                                                                                                                                                  +3
                                                                                                                                                                  Те, кто говорит про то, что высокие зарплаты компенсируются высокой стоимостью уровня жизни не учитывают, какая это жизнь. Что, например, в той же Москве «средний разработчик» едва ли сможет позволить себе жильё такой площади, локации, такого качества и с таким же платежом по ипотеке (в проценте от доходов, разумеется). И что скорее всего калифорнийское «дороги разваливаются» немного отличается от российского (тут не хватает фоточек, чтобы исключить такие разночтения). Ну и надо понимать, что далеко не все товары и услуги производятся в Калифорнии. Стоимость электроники, поездки в отпуск за границу условно одинаковы для всего мира, как следствие если твоя зарплата больше, то ты получаешь преимущество где бы ты не жил.
                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                    Жил в Нью-Йорке, севере Штаты Нью-Йорк и Бостоне — дороги говно. Так что ваши слова, что там розовые пони, а тут мордор и тьма — далеки от реальности.
                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                      А причем тут вообще Нью-Йорк, если речь идет про Калифорнию?
                                                                                                                                                                      Был в командировках в Долине, в тех местах где ездил (взял машину в аэропорту SF, по работе в основном между Пало Альто и Сан Хосе, плюс когда были свободные дни, проехал вокруг всего залива через Беркли и обратно в SF с другой стороны) дороги что между городками, что в самих населенных пунктах очень хорошие (выше в комментариях тоже самое уже сказали), в нашем Питере такие еще поискать надо, а в Уфе так вообще только сниться будет.
                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                      Не, с Москвой треудно сравнивать. Тут тупо нет частных домов в пределах мкад. Ни большой, ни маленькой площади. А вот квартиру в нормальном доме вполне реально купить. Просто не надо сразу брать пятикомнатную с видом на Кремль, а двигаться постепенно,- покупая и продавая от малого к большему. И дороги тут кстати, очень даже нормальные. Может я по какой-то неправильной москве езжу, но убитых или просто покореженных ни разу не видел.
                                                                                                                                                                        0

                                                                                                                                                                        есть, вы просто в таких местах не бываете — https://www.the-village.ru/village/city/ustory/376431-dead-inside-terekhovo

                                                                                                                                                                          +1
                                                                                                                                                                          Москвичи везут впервые человека на фирму:
                                                                                                                                                                          — Ой, сейчас будет убитая дорога перед нашим офисом
                                                                                                                                                                          Подъезжают к офису. Человек с регионов:
                                                                                                                                                                          — А убитая дорога где была?
                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                        Если все так плохо, то зачем сюда ехать?
                                                                                                                                                                        Южная природа и великолепная погода: после мягкой осени сразу наступает весна. Не слишком жарко, и не слишком холодно.

                                                                                                                                                                        А в России/Украине я так понимаю природы нет совсем))?

                                                                                                                                                                          +2
                                                                                                                                                                          В регионах, где есть работа, нет совсем.
                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                            4 часа езды до Тахо
                                                                                                                                                                            7 часов езды до Лос-Анджелеса, где Голливуд и развлечений побольше, чем в Сан-Франциско.
                                                                                                                                                                            9 часов езды до Лас-Вегаса, где развлечений вообще много.

                                                                                                                                                                            Я так понимаю, все каждые выходные (и то не факт) тратят по +10 часов дороги, на погулять там где хоть как-то не уныло))?

                                                                                                                                                                              0

                                                                                                                                                                              В России много где есть природа, но там IT не шибко развито. А в Москве с природой не ахти. 5 месяцев в году солнце по 1 дню в месяц.

                                                                                                                                                                                +1

                                                                                                                                                                                Ну выезжай на все 360 градусов от Москвы и будет природа, если Питер то вообще агонь, хоть каждые выходные в Финляндию если своя природа так противна, границу переехал и сразу природа меняется лол.


                                                                                                                                                                                Точно так же нет природы и в самом городе сф или ла.


                                                                                                                                                                                5 месяцев в году солнце по 1 дню в месяц.

                                                                                                                                                                                это все субъективно. Лучше так, чем в пробках на хайвэе по часу под +40

                                                                                                                                                                                  +1
                                                                                                                                                                                  Природа природе рознь. В РФ полно природы. Тот же Байкал, хоть и совсем далеко.
                                                                                                                                                                                  Вопрос не в наличии природы, а в её доступности. Приезжаешь в национальный парк, ставишь машину на официальную стоянку, получаешь полный сервис с дорожками на действительно огромной территории, указателями, мусорными корзинами, местами для пикников, картами, экстренными службами, если хочется на несколько дней — домики рядом снять можно. Вот это — одна природа. Без головной боли. В когда в тайгу в спальнике по болоту с огромным рюкзаком, потому, что рядом ничего нет — это другая природа.
                                                                                                                                                                              +3

                                                                                                                                                                              Исходя из списка расходов, эта семья живет очень хорошо и ни в чем себе не отказывает и, вероятно, не особо сильно оптимизирует расходы. Пример: $4k в месяц на еду это много. У нас уходит $2k ни в чем себе не отказывая.
                                                                                                                                                                              Побегав и поискав хорошие предложения на рынке авто мы в 2 раза сократили наши траты на машины.


                                                                                                                                                                              Так что не так страшен черт как его малюют. Sign me in!

                                                                                                                                                                                +1
                                                                                                                                                                                Хм, интересно… Мы с вами соседи, расходы все те же. Базовая у меня процентов на 20% побольше, а вот с RSU меня явно прокатали… Скажите, ваши акции случайно не выросли раза этак в два за последние пару лет? P.S. кстати, почему не откладываете в 401к ничего? И насчет ипотеки вы слегка загнули, там тыщ 6 будет такой таунхоум в месяц…
                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                  Уважаемый vincentstark, не могли бы вы больше рассказать о себе и своей работе на дядю? Чем занимаетесь, какой круг ответственности? Заранее спасибо.
                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                    А что по медицине? Страховка всего $310 на троих??