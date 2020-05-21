Реальная стоимость жизни в Кремниевой Долине для разработчика

Зачем это читать?

Всем привет! Меня зовут Винсент, и я с 2018 года живу в Кремниевой Долине со своей супругой и сыном.

Своим фильмом, Дудь хотел поднять стартапный ажиотаж в России, но в итоге возбудил всех моих товарищей гораздо больше здесь, в Silicon Valley.

Этот пост — расчет стоимости жизни "обычного разработчика" (не "стартапера"), который работает "на дядю". Все максимально честно и подробно.

Скока-скока?!

Всех интересует вопрос про деньги, я знаю. С него и начну.

Как многие говорили до меня, высокие зарплаты в Долине компенсируются высокой стоимостью жизни. Но даже с учетом этого, работая на большую компанию можно себя неплохо ощущать и содержать семью.

Про "содержать семью" это важный момент — чаще всего по приезду, ваш супруг или супруга не сможет (легально) здесь работать, даже если и захочет.

Доходы

Оплата — раз в две недели, 26 раз в году. Получается, что в два месяца из 12 "зарплата" приходит три раза вместо двух.

Чтобы не быть голословным, вот мой последний Paycheck:

Paycheck не включает в себя важный момент: RSUs (Restricted Stock Units) — те самые акции ("сток"). Акции можно оставить после получения, а можно сразу продать. Если компания публичная (торгуется на бирже), то RSUs — это чистый кеш.

Стоимость гранта меняется, в зависимости от стоимости акций. При выдаче она была одной, сегодня она такая, а завтра может быть уже другой (как это видно на скриншоте). Надежда на то, что цена акций будет расти. Но, как показывает практика, рынки непредсказуемы — и может быть все совсем наоборот.

Замечу, что акции выдаются поквартально, а первый грант вообще зачастую только через год. Для простоты расчетов я подразумеваю, что разница покрывается использованием кредитных карт с последующем закрытием 100% долга.

Также, от RSUs моя компания сразу забирает 40% в качестве налога, но потом — в зависимости от общего дохода за год — часть из этого можно вернуть.

Есть еще такая вещь, как 401(k) matching (пенсия), акции со скидкой (ESPP), годовой бонус (10-15%), и некоторые другие "perks", но в моем расчете я это не учитываю. На чистый ежемесячный доход это влияет не сильно.

Теперь вы видите, почему все работающие здесь называют свой доход "примерно"? С точностью до копейки (цента) рассчитать практически невозможно.

И вот какой приблизительный расчет ежемесячного дохода после налогов получился у меня:

Paycheck: $4,839.50 * 26 (выплат в году) / 12 (месяцев) = $10,485.58

RSUs: 1039 * 0.6 (-40%) * $184.39 (цена акций на дату вестинга) / 12 (месяцев) = $9,579.06

Итого: $10,485.58 + $9,610.75 = $20,064.64

Та самая "двадцатка чистыми" про которую герои фильма Дудя говорили, что это "прожиточный минимум".

Расходы

Вот это договор на продление аренды 3-bedroom townhome в прекрасном районе Redwood Shores:

Сразу скажу — это не самый дешевый (но и не самый дорогой) вариант. Например, в San Jose можно найти жилье существенно дешевле, а где-нибудь в East Bay — еще немного дешевле.

Но дом красивый:

И район тоже неплохой:

В общем, оно того стоит, я считаю. Если взять этот же дом в ипотеку, а не в рент, то ежемесячный платеж будет примерно в два раза больше.

Жилье — самая большая статья расхода в Долине, и самая сильно отличающаяся от других мест в США.

ВАЖНО: почти все жилье сдается в аренду БЕЗ мебели, но с крупной бытовой техникой: плита, холодильник, стиралка, сушилка, посудомойка.

Приблизительные расходы нашей семьи из 3-х человек:

Аренда дома: $4,550

Продукты, заказ еды и рестораны: $3,500

Персональные вещи и сервисы (одежда, витамины, "ноготочки" супруги и т.п.): $2,050

Развлечения (музеи, поездки, отели, няни, подарки): $2,000

Два автомобиля в лиз + страховка + бензин: $1,100

Коммунальные платежи (электричество, газ, вода, канализация, вывоз мусора): $420

Мобильная связь (безлимитная, включает стоимость двух телефонов и iPad'ов): $415

Уборка дома (раз в неделю по $100): $400

Софт, фильмы, девайсы: $400

Хобби (книги, курсы, обучающие материалы и т.п.): $400

Страховка жизни и здоровья: $310

Школа (public school donation): $150

Кабельный Интернет (1Gbps down / 40Mbps up): $75

Итого

Доходы: $20,064.64

Расходы: $15,770.00

Остаток: $4,294.64

Большой ли у меня доход по сравнению с другими инженерами Долины? Если сравнивать работающих в Гуглах и Фейсбуках, то средний.

Для стартапа — большой, но в стартапе обычно работа более интересная и есть (хоть и мизерный) шанс стать миллионером, если компания "выстрелит".

Комфортно ли жить на такой доход? Не шикуешь особо, но нормально. Как вы видели, даже получается что-то откладывать.

Есть ли инженеры (не менеджеры), зарабатывающие по $1 млн. в год, например в Гугле? Есть. Но их мало. Реально ли стать таким инженером? Очень долго и сложно, но реально.

Плохое в Долине

Что здесь не нравится?

Ограниченная культурная жизнь, особенно по сравнению с Москвой или Питером.

Дорогие дома. Дом или таунхаус с 3 спальнями в нормальном районе будет от $1 миллиона. Но это все-равно не "$5-10 миллионов" как в фильме Дудя.

Много весьма плохих школ. "Плохих" — с драками, наркотиками, вот этим всем. Школа привязывается к району. Соответственно, где более-менее хорошие школы, дома более дорогие.

Очень дорогие и при этом весьма среднего качества сервисы: от водопроводчиков до нянь, от покраски волос до детских садов.

Старая инфраструктура. Все разваливается. Дороги в плохом состоянии, некоторые светофоры не работают, многие дома старые и потрепанные, гигабитный Интернет дорог и далеко не везде доступен, покрытие сотовой связи среднее — есть зоны не только без мобильного Интернета, но и вообще без связи.

Высокий уровень преступности. Агрессивные и опасные бомжи в центрах городов Долины, особенно в Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Мексиканские иммигранты, легальные и не очень. Много индусов и китайцев с отличающейся от европейцев культурой и подходом к работе.

Грязновато. Мусор на дорогах, фасады домов во многих местах так себе.

Плохие Government Services. DMV (Department of Motor Vehicles) Калифорнии — это клоака еще та. Вспоминаются лучшие традиции советской бюрократии и отношения к клиенту.

Безумные пробки в рабочие дни, утром и вечером. Много народу везде: в транспорте, в магазинах, ресторанах, музеях.

Летом иногда что-то сильно горит рядом, и становится тяжело дышать.

Хорошее в Долине

Если все так плохо, то зачем сюда ехать?

Южная природа и великолепная погода: после мягкой осени сразу наступает весна. Не слишком жарко, и не слишком холодно.

Рядом океан — купаться прохладно, но очень красиво.

Всемирно известные винные регионы Napa и Sonoma всего в 1 часе езды.

4 часа езды до Тахо, где красивые озера и горнолыжный курорт.

7 часов езды до Лос-Анджелеса, где Голливуд и развлечений побольше, чем в Сан-Франциско.

9 часов езды до Лас-Вегаса, где развлечений вообще много.

Ну и прочие прелести:

Очень много работы для IT-специалистов. Компании соревнуются и переманивают сотрудников друг у друга.

Возможность поработать на всемирно известную IT-компанию, а потом когда надоест — перейти в другую, или в небольшой стартап (и сразу директором, например).

Атмосфера инноваций, технического прогресса и предпринимательства. Даже кто работает на большую компанию, обычно что-то делает "на стороне".

Благодаря RSUs, есть возможность копить деньги и взять дом в ипотеку — даже с учетом безумных цен — через 2-5 лет.

… ну и конечно-же, ощущение собственной опупенности, что живешь в "самом центре IT"!

И?

Если вдруг это все вас впечатлило и вы хотите знать больше, я заканчиваю работу над следующей статьей: "Как устроиться в LinkedIn, Фейсбук или Гугл в Кремниевой Долине" (будет ссылка в течение недели).

P.S. Все прекрасные фото для этой статьи сделаны замечательной @marastark