Книга «Я отлично вижу! Улучшаем зрение сами. Советы врача»
Привет, Хаброжители!
Светлана Троицкая в своей книге делится опытом и личными секретами поддержания здоровья глаз. Автор разрушает стереотипы о причинах возникновения тех или иных проблем с глазами и дает читателям не просто набор упражнений, а комплексную программу для восстановления зрения и здоровья. Естественное восстановление зрения — это совсем не набор банальных упражнений для глаз, известных всем рецептов и правил, а стройная, интересная и легкоприменимая система, которая прекрасно внедряется в жизнь любого, даже самого занятого человека. Благодаря ей множество людей не только избавились от очков и страшных диагнозов, избежали оперативного вмешательства, но и улучшили свое самочувствие в целом.
Всевозможные упражнения для глаз составляют основу любого сборника и почти каждой газетной или журнальной статьи, посвященных улучшению зрения.
В результате в массовом сознании сложился стереотип, согласно которому любая нетрадиционная система восстановления зрения основана на банальной гимнастике для глаз. И чем больше времени человек уделяет такой гимнастике, тем лучше будут функционировать его глаза.
Я уже писала в начале книги, что это один из самых опасных ложных стереотипов о зрении. На самом деле бездумные движения глаз в разные стороны мало помогают. Упражнения для глаз — это лишь 5 % успеха в программе естественного восстановления зрения!
По-настоящему укрепить и развить глазодвигательные мышцы можно только в том случае, если есть понимание, как влияют на глаза те или иные упражнения, как и в какой последовательности их выполнять.
На занятиях я даю упражнения для глаз с первого дня одновременно с другими рекомендациями и предупреждаю о необходимости постепенной и последовательной тренировки глазодвигательных мышц.
Поступаю я так лишь по той простой причине, что упражнений в ходе семинара мы осваиваем достаточно много, и мне важно, чтобы мои слушатели осваивали их постепенно, не перегружая свои не подготовленные к нагрузкам глаза.
Кроме того, за неделю занятий человек, как правило, уже четко понимает, какие упражнения ему больше подходят и дают наилучший эффект. Конечно, упражнения можно подобрать, исходя из диагноза. Однако я советую ориентироваться прежде всего на индивидуальные реакции и слушать свой организм.
Пока у вас не появилась возможность выбора, советую строго соблюдать изложенные ниже принципы хотя бы на первом этапе самостоятельных занятий, пока глаза адаптируются к новым нагрузкам.
Итак, для начала разберемся, какого рода движения способны совершать наши глаза.
Во-первых, мы можем смотреть вверх-вниз, вправо-влево и по диагоналям. Все эти движения осуществляют внешние, или экстраокулярные, глазные мышцы.
Во-вторых, наши глаза могут вращаться и делать круговые движения в разные стороны и в разных плоскостях.
И в-третьих, взгляд может перемещаться от близкого к дальнему объекту практически на любое расстояние. Это происходит за счет способности глаз к аккомодации.
Отвечают за этот процесс и цилиарная, и внешние глазные мышцы, что доказал в свое время доктор Бейтс. Если цилиарная мышца, находящаяся внутри глаза и отвечающая за кривизну хрусталика, практически не поддается тренировке, то внешние глазные (или экстраокулярные) мышцы вполне можно развить и укрепить. И в этом есть большая надежда и перспектива для всех плохо видящих людей, которым врачи говорят, что при миопии и пресбиопии сделать ничего не возможно. Нельзя, мол, ничего сделать дальнозоркому человеку, если его цилиарная мышца стала дряблой, а хрусталик — твердым и неэластичным.
Сам доктор Бейтс в свое время столкнулся с подобным вердиктом своих коллег и смог доказать их неправоту на собственном примере, избавившись от возрастной дальнозоркости.
А я доказываю это уже на своем личном опыте и примере множества моих слушателей, которые не захотели надевать плюсовые очки и вовремя занялись своими глазами.
Исходя из трех основных способов перемещения мышц, окружающих наше глазное яблоко, все упражнения для укрепления глазодвигательных мышц можно разделить на три группы. Деление это, конечно, весьма условно, так как в большинстве упражнений могут быть задействованы не одна, а две или сразу три группы глазодвигательных мышц.
Перемещения глаз вправо-влево, вниз-вверх и по диагоналям. Попробуйте посмотреть, не поднимая и не опуская головы, на пол и на потолок. Затем, не поворачивая головы, посмотрите на правую и левую стенки. После этого направьте взгляд в правый верхний угол, а затем в левый нижний. Сделайте такие же диагональные движения глазами наоборот: посмотрите в левый верхний угол, потом в правый нижний.
Удивительно, что такие простые, казалось бы, упражнения имеют эффект не только для укрепления глазных мышц, но и для улучшения памяти. Британские ученые не так давно выяснили, что элементарные движения глаз слева направо и справа налево помогают при запоминании слов, цифр, дат и много другого.
По мнению исследователей, это объясняется тем, что горизонтальные движения глаз заставляют активнее взаимодействовать друг с другом правое и левое полушария мозга, что увеличивает объем кратковременной памяти. Вот такое лекарство для памяти можно использовать вместо дорогостоящих таблеток и всевозможных изощренных рекомендаций.
Движения глаз по часовой и против часовой стрелки, вращение воображаемого колеса вперед и назад, поворачивание виртуального глобуса вправо и влево вокруг своей головы.
Все круговые движения делаются плавно, без рывков, с постепенным нарастанием скорости вращения и числа повторений. При появлении чувства дискомфорта в виде рези, головокружения, тошноты сразу прекращайте делать упражнения и отдыхайте.
Надо сказать, что упражнения на укрепление второй группы мышц — самые разнообразные по вариантам исполнения и наиболее эффективные. Именно они лучше других упражнений усиливают кровообращение внутри наших глаз и головы, активизируют правое полушарие и убирают застойные явления в капиллярах. Как известно, именно нарушение мозгового кровообращения является причиной деменции и многих других заболеваний. Так что тем, кто занимается своими глазами, склероз не страшен.
Третья группа мышц работает на стимуляцию процессов аккомодации, то есть на способность глаз видеть предметы на разных расстояниях. Упражнения на укрепление третьей группы глазодвигательных мышц требуют определенных усилий.
Сильно закройте глаза, как бы вдавливая веками глазное яблоко и втягивая его мышцами глаза внутрь. Затем широко откройте и выпучите глаза, как будто хотите, чтобы они вылезли из орбит.
Это упражнение нужно делать обязательно с интервалами: закройте глаза, откройте, затем отдохните 30 секунд.
Принципиальное значение здесь имеет поза, в которой вы делаете упражнение. Какая поза считается для тела и глаз идеальной, описано в главе 4 (см. с. 82–84). Когда вы зажмуриваетесь, отклоняйте корпус назад, когда раскрываете глаза, двигайте корпус вперед. Затем возвращайтесь в исходное положение и отдыхайте.
Раскачиваться, делая упражнения для первых двух групп мышц, тоже можно, и совершенно необходимо помогать себе корпусом в упражнениях третьей группы. Следите за тем, чтобы, когда вы закрываете и открываете глаза, двигалось все тело, а не только голова и шея.
Все перечисленные упражнения являются лишь базой, азбукой, на которой должен строиться сбалансированный комплекс гимнастики для глаз. При этом нужно чередовать упражнения всех трех групп и обязательно сдерживать себя в количестве повторений: каждое упражнение выполняется 3-4, максимум 5-6 раз.
Комплексы упражнений для глазодвигательных мышц
«Восьмерки»
Устройтесь поудобнее, примите правильную позу, расслабьте, насколько возможно, все мышцы. Посмотрите в левый верхний, затем в правый верхний углы, затем опустите глаза влево вниз, а потом посмотрите вправо вниз. Повторите: влево-вверх, вправо-вверх, влево-вниз, вправо-вниз. Помните, что линии, по которым идет взгляд, должны пересекаться перед переносицей.
Соедините теперь все эти точки. Что получилось? Правильно, фигура вроде восьмерки, только с острыми углами. Теперь скруглите взглядом углы, несколько раз тщательно прорисовав большую восьмерку.
Какие группы мышц при этом задействуются? Конечно, первая и вторая. Здесь есть движения и по диагонали, и по кругу. Да еще и пересечение центральной точки, активизирующее нейронную связь между правым и левым полушариями.
Теперь переведите глаза в левый верхний угол, затем в правый нижний, затем в правый верхний и левый нижний углы. Опять соединяем все точки и снова получаем восьмерку, только уже горизонтальную, больше похожую на знак бесконечности или бабочку. Скругляем углы и вновь тренируем первые две группы, только теперь в горизонтальной плоскости. Обе восьмерки при этом пересекаются в одном и том же месте, перед переносицей.
Проделайте то же самое в двух диагональных плоскостях все через тот же центр. Наложите теперь все четыре восьмерки друг на друга, нарисуйте посередине кружочек и угадайте, что получилось. Верно, цветочек! Переверните его мысленно в привычную нам горизонтальную плоскость, «пририсуйте» цветку воображаемый стебелек, а затем мысленно оборвите все его лепестки.
«Спирали» и «качели»
Теперь из полученного кружочка начните раскручивать спираль до максимально широкого круга. Делайте это на уровне глаз в плоскости, параллельной полу. При этом втягивайте и выпучивайте глаза, то закрывая, то открывая их. Дойдя до максимально большого круга, остановитесь и начните крутить спираль в обратную сторону и, постепенно сужая круги, вернитесь к точке перед глазами.
Понимаете, какие две группы мышц при этом тренируются? Да, вторая и третья. Не забудьте помочь себе корпусом и подключить воображение, если трудно поначалу вести взглядом по спирали.
Потом, держа перед собой на уровне глаз палец или любой предмет, посмотрите на его кончик, затем на точку вдали и снова на кончик пальца. После нескольких таких чередований уберите руку и посмотрите на кончик носа, затем переведите взгляд вдаль, посмотрите на переносицу, снова вдаль, посмотрите на потолок, опять вдаль, на пол — вдаль, на правое плечо — вдаль, на левое плечо — вдаль. При этом не поворачивайте голову! Тянитесь макушкой вверх.
Теперь уже, не держа перед собой палец, «погладьте» себя взглядом по голове изнутри от макушки до лба, снова взгляните вдаль. «Прополощите» взглядом гортань и опять посмотрите вдаль. Осталось «почистить» изнутри правое и левое ухо по спирали, перевести взгляд вдаль и вернуться к точке в центре переносицы.
Выполняя эти упражнения, обязательно фиксируйте взгляд на 2-3 секунды в каждой точке и слегка раскачивайтесь вперед-назад при перемещении взгляда. Какие группы мышц при этом тренируются? Совершенно верно, все три.
«Винтовая лестница», «дуги» и «серпантин»
В следующий раз, повторив описанные выше упражнения, вы можете добавить к ним очень интересное упражнение для укрепления первой и второй группы мышц под названием «винтовая лестница».
Для этого вообразите перед глазами лестницу и совершите глазами движения по ней вверх и вниз. Глаза при этом будут достаточно часто моргать, закрываясь на каждом внутреннем витке лестницы.
Затем положите лестницу набок или представьте винт от большой мясорубки. Пройдите взглядом вдоль этого винта слева направо и справа налево.
Это упражнение тренирует первую и вторую группы мышц, а также сильно укрепляются мышцы век за счет постоянного моргания на внутренних витках.
После этого упражнения нужно сбалансировать состояние мышц, вообразив, что из глаз выбрасываются ленты серпантина, а затем быстро скручиваются обратно. Помогите себе корпусом, двигая его вперед и назад вслед за лентой серпантина! И конечно же, включите воображение — без него никак не справиться с этим упражнением. Представьте цвет лент, которые выбрасывают ваши глаза. В данном необычном упражнении мы задействуем вторую и третью группы глазодвигательных мышц.
Отдохните, и в следующий раз добавьте к своему комплексу группу упражнений под условным названием «дуги».
Для этого представьте, что перед вами на уровне пола раскачивается большой маятник, а вы следите за ним взглядом. Теперь приподнимите маятник и раскачайте его на уровне рта, затем на уровне глаз, потом на уровне центра лба, а дальше переверните дугу, чтобы над вашей головой образовалась арка, которую вы прочерчиваете глазами через потолок. А теперь проведите дуги от потолка к полу и наоборот — сначала несколько раз слева, а затем справа от себя. Поместите себя как бы в некий кокон или яйцо.
Все это было тренировкой первой и второй групп глазодвигательных мышц. Чтобы добавить в это упражнение третью группу, дуги можно рисовать глазами, двигая их вперед-назад по некоему горбатому мостику. Можно «заныривать» глазами вперед от уровня своей груди и выныривать обратно по линии лодки типа гондолы.
Совсем непривычным будут движения глаз по диагональным дугам, когда вы вообразите себе сначала диагональную радугу, а потом некий гамак, подвешенный к двум углам по диагонали.
Все описанные здесь упражнения я называю блоковыми, так как в них задействуются мышцы всех трех групп. Но происходит это лишь в том случае, когда движения выполняются строго во всех тех направлениях, что я описала выше.
Не спешите выполнять сразу все упражнения. Быть может, за одну тренировку вы хорошо освоите только дуги, лестницы или спирали. Делайте паузу, если появляются дискомфортные ощущения, и отдыхайте либо выполняйте упражнения для расслабления глаз, речь о которых будет ниже.
Пройдет еще немного времени, и ко всем этим упражнениям вы сможете добавить штриховку квадрата тонкими частыми линиями во всех направлениях, включая диагонали, или воображаемое «закрашивание» стен, «побелку» потолка и «мытье» полов, окон, люстр глазами.
Все это лишь малая толика упражнений, которые можно использовать для тренировки глаз, подключив чуточку воображения и творчески используя время и место, в котором вы находитесь.
К примеру, если вы сидите в поликлинике в очереди к врачу, не тратьте время зря: «покрасьте» глазами стены перед собой в веселый цвет, побелите мысленно потолки, «протрите» окна и «помойте» полы.
А какой простор фантазии можно дать, пока вы стоите на остановке в ожидании транспорта! Осмотрите дома, плакаты и прохожих на всех сторонах улицы, уберите снег или подметите глазами листву, проводите взглядом удаляющиеся и приближающиеся машины, почистив и покрутив заодно их колеса.
Для развития воображения представьте, что по дереву перед вами скачет белочка с пушистым рыжим хвостиком. Вот она скакнула с нижней ветки на верхнюю, затем перескочила на другое дерево, сделала кувырок и мгновенно взлетела вверх…
А метро! Одна моя слушательница написала: «Как хорошо, что в Петербурге самое глубокое метро в мире: пока поднимаешься по эскалатору, можно все ступеньки перемыть, все перила протереть, арочные своды над головой побелить и плафоны по спирали почистить».
Если вы едете в автомобиле, используйте каждую остановку на светофоре для тренировки глаз: переводя взгляд с руля и приборов на светофоры и прохожих, вы с пользой проведете томительное время ожидания в пробках.
Конечно, сначала нужно будет напоминать себе о необходимости тренировок между делом. Но затем вы заметите, как ваш взгляд сам начинает перемещаться. Немного контролируйте эти движения — и через небольшой срок почувствуете, как мышцы ваших глаз стали сильными и упругими.
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Для Хаброжителей скидка 25% по купону — Очки
По факту оплаты бумажной версии книги на e-mail высылается электронная книга.
Светлана Троицкая в своей книге делится опытом и личными секретами поддержания здоровья глаз. Автор разрушает стереотипы о причинах возникновения тех или иных проблем с глазами и дает читателям не просто набор упражнений, а комплексную программу для восстановления зрения и здоровья. Естественное восстановление зрения — это совсем не набор банальных упражнений для глаз, известных всем рецептов и правил, а стройная, интересная и легкоприменимая система, которая прекрасно внедряется в жизнь любого, даже самого занятого человека. Благодаря ей множество людей не только избавились от очков и страшных диагнозов, избежали оперативного вмешательства, но и улучшили свое самочувствие в целом.
Упражнения для укрепления глазодвигательных мышц
Всевозможные упражнения для глаз составляют основу любого сборника и почти каждой газетной или журнальной статьи, посвященных улучшению зрения.
В результате в массовом сознании сложился стереотип, согласно которому любая нетрадиционная система восстановления зрения основана на банальной гимнастике для глаз. И чем больше времени человек уделяет такой гимнастике, тем лучше будут функционировать его глаза.
Я уже писала в начале книги, что это один из самых опасных ложных стереотипов о зрении. На самом деле бездумные движения глаз в разные стороны мало помогают. Упражнения для глаз — это лишь 5 % успеха в программе естественного восстановления зрения!
По-настоящему укрепить и развить глазодвигательные мышцы можно только в том случае, если есть понимание, как влияют на глаза те или иные упражнения, как и в какой последовательности их выполнять.
На занятиях я даю упражнения для глаз с первого дня одновременно с другими рекомендациями и предупреждаю о необходимости постепенной и последовательной тренировки глазодвигательных мышц.
Поступаю я так лишь по той простой причине, что упражнений в ходе семинара мы осваиваем достаточно много, и мне важно, чтобы мои слушатели осваивали их постепенно, не перегружая свои не подготовленные к нагрузкам глаза.
Кроме того, за неделю занятий человек, как правило, уже четко понимает, какие упражнения ему больше подходят и дают наилучший эффект. Конечно, упражнения можно подобрать, исходя из диагноза. Однако я советую ориентироваться прежде всего на индивидуальные реакции и слушать свой организм.
Пока у вас не появилась возможность выбора, советую строго соблюдать изложенные ниже принципы хотя бы на первом этапе самостоятельных занятий, пока глаза адаптируются к новым нагрузкам.
Три группы упражнений для глазодвигательных мышц
Итак, для начала разберемся, какого рода движения способны совершать наши глаза.
Во-первых, мы можем смотреть вверх-вниз, вправо-влево и по диагоналям. Все эти движения осуществляют внешние, или экстраокулярные, глазные мышцы.
Во-вторых, наши глаза могут вращаться и делать круговые движения в разные стороны и в разных плоскостях.
И в-третьих, взгляд может перемещаться от близкого к дальнему объекту практически на любое расстояние. Это происходит за счет способности глаз к аккомодации.
Отвечают за этот процесс и цилиарная, и внешние глазные мышцы, что доказал в свое время доктор Бейтс. Если цилиарная мышца, находящаяся внутри глаза и отвечающая за кривизну хрусталика, практически не поддается тренировке, то внешние глазные (или экстраокулярные) мышцы вполне можно развить и укрепить. И в этом есть большая надежда и перспектива для всех плохо видящих людей, которым врачи говорят, что при миопии и пресбиопии сделать ничего не возможно. Нельзя, мол, ничего сделать дальнозоркому человеку, если его цилиарная мышца стала дряблой, а хрусталик — твердым и неэластичным.
Сам доктор Бейтс в свое время столкнулся с подобным вердиктом своих коллег и смог доказать их неправоту на собственном примере, избавившись от возрастной дальнозоркости.
А я доказываю это уже на своем личном опыте и примере множества моих слушателей, которые не захотели надевать плюсовые очки и вовремя занялись своими глазами.
Исходя из трех основных способов перемещения мышц, окружающих наше глазное яблоко, все упражнения для укрепления глазодвигательных мышц можно разделить на три группы. Деление это, конечно, весьма условно, так как в большинстве упражнений могут быть задействованы не одна, а две или сразу три группы глазодвигательных мышц.
Упражнения первой группы
Перемещения глаз вправо-влево, вниз-вверх и по диагоналям. Попробуйте посмотреть, не поднимая и не опуская головы, на пол и на потолок. Затем, не поворачивая головы, посмотрите на правую и левую стенки. После этого направьте взгляд в правый верхний угол, а затем в левый нижний. Сделайте такие же диагональные движения глазами наоборот: посмотрите в левый верхний угол, потом в правый нижний.
Удивительно, что такие простые, казалось бы, упражнения имеют эффект не только для укрепления глазных мышц, но и для улучшения памяти. Британские ученые не так давно выяснили, что элементарные движения глаз слева направо и справа налево помогают при запоминании слов, цифр, дат и много другого.
По мнению исследователей, это объясняется тем, что горизонтальные движения глаз заставляют активнее взаимодействовать друг с другом правое и левое полушария мозга, что увеличивает объем кратковременной памяти. Вот такое лекарство для памяти можно использовать вместо дорогостоящих таблеток и всевозможных изощренных рекомендаций.
Упражнения второй группы
Движения глаз по часовой и против часовой стрелки, вращение воображаемого колеса вперед и назад, поворачивание виртуального глобуса вправо и влево вокруг своей головы.
Все круговые движения делаются плавно, без рывков, с постепенным нарастанием скорости вращения и числа повторений. При появлении чувства дискомфорта в виде рези, головокружения, тошноты сразу прекращайте делать упражнения и отдыхайте.
Надо сказать, что упражнения на укрепление второй группы мышц — самые разнообразные по вариантам исполнения и наиболее эффективные. Именно они лучше других упражнений усиливают кровообращение внутри наших глаз и головы, активизируют правое полушарие и убирают застойные явления в капиллярах. Как известно, именно нарушение мозгового кровообращения является причиной деменции и многих других заболеваний. Так что тем, кто занимается своими глазами, склероз не страшен.
Упражнения третьей группы
Третья группа мышц работает на стимуляцию процессов аккомодации, то есть на способность глаз видеть предметы на разных расстояниях. Упражнения на укрепление третьей группы глазодвигательных мышц требуют определенных усилий.
Сильно закройте глаза, как бы вдавливая веками глазное яблоко и втягивая его мышцами глаза внутрь. Затем широко откройте и выпучите глаза, как будто хотите, чтобы они вылезли из орбит.
Это упражнение нужно делать обязательно с интервалами: закройте глаза, откройте, затем отдохните 30 секунд.
Принципиальное значение здесь имеет поза, в которой вы делаете упражнение. Какая поза считается для тела и глаз идеальной, описано в главе 4 (см. с. 82–84). Когда вы зажмуриваетесь, отклоняйте корпус назад, когда раскрываете глаза, двигайте корпус вперед. Затем возвращайтесь в исходное положение и отдыхайте.
Раскачиваться, делая упражнения для первых двух групп мышц, тоже можно, и совершенно необходимо помогать себе корпусом в упражнениях третьей группы. Следите за тем, чтобы, когда вы закрываете и открываете глаза, двигалось все тело, а не только голова и шея.
Все перечисленные упражнения являются лишь базой, азбукой, на которой должен строиться сбалансированный комплекс гимнастики для глаз. При этом нужно чередовать упражнения всех трех групп и обязательно сдерживать себя в количестве повторений: каждое упражнение выполняется 3-4, максимум 5-6 раз.
Комплексы упражнений для глазодвигательных мышц
«Восьмерки»
Устройтесь поудобнее, примите правильную позу, расслабьте, насколько возможно, все мышцы. Посмотрите в левый верхний, затем в правый верхний углы, затем опустите глаза влево вниз, а потом посмотрите вправо вниз. Повторите: влево-вверх, вправо-вверх, влево-вниз, вправо-вниз. Помните, что линии, по которым идет взгляд, должны пересекаться перед переносицей.
Соедините теперь все эти точки. Что получилось? Правильно, фигура вроде восьмерки, только с острыми углами. Теперь скруглите взглядом углы, несколько раз тщательно прорисовав большую восьмерку.
Какие группы мышц при этом задействуются? Конечно, первая и вторая. Здесь есть движения и по диагонали, и по кругу. Да еще и пересечение центральной точки, активизирующее нейронную связь между правым и левым полушариями.
Теперь переведите глаза в левый верхний угол, затем в правый нижний, затем в правый верхний и левый нижний углы. Опять соединяем все точки и снова получаем восьмерку, только уже горизонтальную, больше похожую на знак бесконечности или бабочку. Скругляем углы и вновь тренируем первые две группы, только теперь в горизонтальной плоскости. Обе восьмерки при этом пересекаются в одном и том же месте, перед переносицей.
Проделайте то же самое в двух диагональных плоскостях все через тот же центр. Наложите теперь все четыре восьмерки друг на друга, нарисуйте посередине кружочек и угадайте, что получилось. Верно, цветочек! Переверните его мысленно в привычную нам горизонтальную плоскость, «пририсуйте» цветку воображаемый стебелек, а затем мысленно оборвите все его лепестки.
«Спирали» и «качели»
Теперь из полученного кружочка начните раскручивать спираль до максимально широкого круга. Делайте это на уровне глаз в плоскости, параллельной полу. При этом втягивайте и выпучивайте глаза, то закрывая, то открывая их. Дойдя до максимально большого круга, остановитесь и начните крутить спираль в обратную сторону и, постепенно сужая круги, вернитесь к точке перед глазами.
Понимаете, какие две группы мышц при этом тренируются? Да, вторая и третья. Не забудьте помочь себе корпусом и подключить воображение, если трудно поначалу вести взглядом по спирали.
Потом, держа перед собой на уровне глаз палец или любой предмет, посмотрите на его кончик, затем на точку вдали и снова на кончик пальца. После нескольких таких чередований уберите руку и посмотрите на кончик носа, затем переведите взгляд вдаль, посмотрите на переносицу, снова вдаль, посмотрите на потолок, опять вдаль, на пол — вдаль, на правое плечо — вдаль, на левое плечо — вдаль. При этом не поворачивайте голову! Тянитесь макушкой вверх.
Теперь уже, не держа перед собой палец, «погладьте» себя взглядом по голове изнутри от макушки до лба, снова взгляните вдаль. «Прополощите» взглядом гортань и опять посмотрите вдаль. Осталось «почистить» изнутри правое и левое ухо по спирали, перевести взгляд вдаль и вернуться к точке в центре переносицы.
Выполняя эти упражнения, обязательно фиксируйте взгляд на 2-3 секунды в каждой точке и слегка раскачивайтесь вперед-назад при перемещении взгляда. Какие группы мышц при этом тренируются? Совершенно верно, все три.
«Винтовая лестница», «дуги» и «серпантин»
В следующий раз, повторив описанные выше упражнения, вы можете добавить к ним очень интересное упражнение для укрепления первой и второй группы мышц под названием «винтовая лестница».
Для этого вообразите перед глазами лестницу и совершите глазами движения по ней вверх и вниз. Глаза при этом будут достаточно часто моргать, закрываясь на каждом внутреннем витке лестницы.
Затем положите лестницу набок или представьте винт от большой мясорубки. Пройдите взглядом вдоль этого винта слева направо и справа налево.
Это упражнение тренирует первую и вторую группы мышц, а также сильно укрепляются мышцы век за счет постоянного моргания на внутренних витках.
После этого упражнения нужно сбалансировать состояние мышц, вообразив, что из глаз выбрасываются ленты серпантина, а затем быстро скручиваются обратно. Помогите себе корпусом, двигая его вперед и назад вслед за лентой серпантина! И конечно же, включите воображение — без него никак не справиться с этим упражнением. Представьте цвет лент, которые выбрасывают ваши глаза. В данном необычном упражнении мы задействуем вторую и третью группы глазодвигательных мышц.
Отдохните, и в следующий раз добавьте к своему комплексу группу упражнений под условным названием «дуги».
Для этого представьте, что перед вами на уровне пола раскачивается большой маятник, а вы следите за ним взглядом. Теперь приподнимите маятник и раскачайте его на уровне рта, затем на уровне глаз, потом на уровне центра лба, а дальше переверните дугу, чтобы над вашей головой образовалась арка, которую вы прочерчиваете глазами через потолок. А теперь проведите дуги от потолка к полу и наоборот — сначала несколько раз слева, а затем справа от себя. Поместите себя как бы в некий кокон или яйцо.
Все это было тренировкой первой и второй групп глазодвигательных мышц. Чтобы добавить в это упражнение третью группу, дуги можно рисовать глазами, двигая их вперед-назад по некоему горбатому мостику. Можно «заныривать» глазами вперед от уровня своей груди и выныривать обратно по линии лодки типа гондолы.
Совсем непривычным будут движения глаз по диагональным дугам, когда вы вообразите себе сначала диагональную радугу, а потом некий гамак, подвешенный к двум углам по диагонали.
Все описанные здесь упражнения я называю блоковыми, так как в них задействуются мышцы всех трех групп. Но происходит это лишь в том случае, когда движения выполняются строго во всех тех направлениях, что я описала выше.
Не спешите выполнять сразу все упражнения. Быть может, за одну тренировку вы хорошо освоите только дуги, лестницы или спирали. Делайте паузу, если появляются дискомфортные ощущения, и отдыхайте либо выполняйте упражнения для расслабления глаз, речь о которых будет ниже.
Пройдет еще немного времени, и ко всем этим упражнениям вы сможете добавить штриховку квадрата тонкими частыми линиями во всех направлениях, включая диагонали, или воображаемое «закрашивание» стен, «побелку» потолка и «мытье» полов, окон, люстр глазами.
Тренировки между делом
Все это лишь малая толика упражнений, которые можно использовать для тренировки глаз, подключив чуточку воображения и творчески используя время и место, в котором вы находитесь.
К примеру, если вы сидите в поликлинике в очереди к врачу, не тратьте время зря: «покрасьте» глазами стены перед собой в веселый цвет, побелите мысленно потолки, «протрите» окна и «помойте» полы.
А какой простор фантазии можно дать, пока вы стоите на остановке в ожидании транспорта! Осмотрите дома, плакаты и прохожих на всех сторонах улицы, уберите снег или подметите глазами листву, проводите взглядом удаляющиеся и приближающиеся машины, почистив и покрутив заодно их колеса.
Для развития воображения представьте, что по дереву перед вами скачет белочка с пушистым рыжим хвостиком. Вот она скакнула с нижней ветки на верхнюю, затем перескочила на другое дерево, сделала кувырок и мгновенно взлетела вверх…
А метро! Одна моя слушательница написала: «Как хорошо, что в Петербурге самое глубокое метро в мире: пока поднимаешься по эскалатору, можно все ступеньки перемыть, все перила протереть, арочные своды над головой побелить и плафоны по спирали почистить».
Если вы едете в автомобиле, используйте каждую остановку на светофоре для тренировки глаз: переводя взгляд с руля и приборов на светофоры и прохожих, вы с пользой проведете томительное время ожидания в пробках.
Конечно, сначала нужно будет напоминать себе о необходимости тренировок между делом. Но затем вы заметите, как ваш взгляд сам начинает перемещаться. Немного контролируйте эти движения — и через небольшой срок почувствуете, как мышцы ваших глаз стали сильными и упругими.
» Более подробно с книгой можно ознакомиться на сайте издательства
» Оглавление
» Отрывок
Для Хаброжителей скидка 25% по купону — Очки
По факту оплаты бумажной версии книги на e-mail высылается электронная книга.
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