Сравнить две таблицы excel

import openpyxl,pprint from openpyxl.utils import get_column_letter,column_index_from_string wb = openpyxl.load_workbook('Прайс1.xlsx') sheet=wb.get_active_sheet() wb2 = openpyxl.load_workbook('Прайс2.xlsx') sheet2=wb2.get_active_sheet() h = open('struct.txt','a') test={} test2={} test3=[] poisk=str(input('компания: ')) #test - словарь из "кто владеет:номер строки) for row in sheet['A2':'A290']: for cellObj in row: i = cellObj.value b = cellObj.row test.setdefault(i,b) #test2 - словарь из "кем владеют:номер столбца) for row in sheet['B1':'HH']: for cellObj in row: i = cellObj.value b = cellObj.column c = column_index_from_string(b) #переводим названия столбцов excel в цифры test2.setdefault(i,c) print('

'+'прямое владение') # прямое владение for row1 in sheet['B2':'HH290']: for cellObj in row1: if cellObj.value ==None: #пропускаем пустые значения в клетках continue i = float (cellObj.value)/100 #A в B s =sheet.cell(row=cellObj.row,column=1).value if s!=poisk: continue d=sheet.cell(row=1,column=column_index_from_string(cellObj.column)).value #B (кем владеют) for k,v in test.items(): for u in range (2,217): # все значения- B2:F6 if sheet.cell(row=v, column=u).value ==None: continue b = sheet.cell(row=v, column=u).value # % владения q=float('{:.5f}'.format(i*100)) y=sheet.cell(row=1,column=u).value #кем владеют p=s+' владеет '+ d +' - '+str(q)+'%' if p not in test3: test3.append(p) print(p) h.write(p+'

') print('

'+'1-е косвенное участие') # 1-е косвенное участие for row1 in sheet['B2':'HH290']: for cellObj in row1: if cellObj.value ==None: #пропускаем пустые значения в клетках continue i = float (cellObj.value)/100 #A в B s =sheet.cell(row=cellObj.row,column=1).value if s!=poisk: continue d=sheet.cell(row=1,column=column_index_from_string(cellObj.column)).value #B (кем владеют) for k,v in test.items(): if d in k: # если кем владеют, есть в кто владеет - то ищем по строке значение for u in range (2,217): # все значения if sheet.cell(row=v, column=u).value ==None: continue b = sheet.cell(row=v, column=u).value # % владения q=float(i)*float(b) #процент косвенного владения A через B в С q1=float('{:.5f}'.format(q)) #5 знаков после запятой и * 100 y=sheet.cell(row=1,column=u).value #кем владеют print (' через '+ d + ' в ' + y +' - '+str(q1)+'%') h.write(s+' через '+ d + ' владеет ' + y +' - '+str(q1)+'%'+'

') h.write('

')