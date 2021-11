Как писать bash-скрипты надежно и безопасно: минимальный шаблон

#!/usr/bin/env bash set -Eeuo pipefail trap cleanup SIGINT SIGTERM ERR EXIT script_dir=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" &>/dev/null && pwd -P) usage() { cat <<EOF Usage: $(basename "${BASH_SOURCE[0]}") [-h] [-v] [-f] -p param_value arg1 [arg2...] Script description here. Available options: -h, --help Print this help and exit -v, --verbose Print script debug info -f, --flag Some flag description -p, --param Some param description EOF exit } cleanup() { trap - SIGINT SIGTERM ERR EXIT # script cleanup here } setup_colors() { if [[ -t 2 ]] && [[ -z "${NO_COLOR-}" ]] && [[ "${TERM-}" != "dumb" ]]; then NOFORMAT='\033[0m' RED='\033[0;31m' GREEN='\033[0;32m' ORANGE='\033[0;33m' BLUE='\033[0;34m' PURPLE='\033[0;35m' CYAN='\033[0;36m' YELLOW='\033[1;33m' else NOFORMAT='' RED='' GREEN='' ORANGE='' BLUE='' PURPLE='' CYAN='' YELLOW='' fi } msg() { echo >&2 -e "${1-}" } die() { local msg=$1 local code=${2-1} # default exit status 1 msg "$msg" exit "$code" } parse_params() { # default values of variables set from params flag=0 param='' while :; do case "${1-}" in -h | --help) usage ;; -v | --verbose) set -x ;; --no-color) NO_COLOR=1 ;; -f | --flag) flag=1 ;; # example flag -p | --param) # example named parameter param="${2-}" shift ;; -?*) die "Unknown option: $1" ;; *) break ;; esac shift done args=("$@") # check required params and arguments [[ -z "${param-}" ]] && die "Missing required parameter: param" [[ ${#args[@]} -eq 0 ]] && die "Missing script arguments" return 0 } parse_params "$@" setup_colors # script logic here msg "${RED}Read parameters:${NOFORMAT}" msg "- flag: ${flag}" msg "- param: ${param}" msg "- arguments: ${args[*]-}"