Как писать bash-скрипты надежно и безопасно: минимальный шаблон

Скрипты на Bash. Как много в этом слове. Любому разработчику рано или поздно приходится их писать. Почти никто не скажет "да, я люблю писать bash-скрипты", и поэтому этой теме уделяют мало внимания.

Я не буду пытаться сделать из вас эксперта в Bash, а просто покажу минимальный шаблон, который поможет сделать ваши скрипты более надежными и безопасными.

Лучше всего суть Bash-скриптинга была выражена недавно в одном твите:

Но у Bash есть кое-что общее с другим многими любимым языком. Как и JavaScript, он просто так не исчезнет. Хоть Bash (к счастью!) и не станет основным языком буквально для всего, он все равно всегда будет где-то рядом.

Bash можно найти почти в каждой Linux-системе, включая образы Docker. Так что если вам нужно создать скрипт для запуска серверного приложения, этапа CI/CD или запуска интеграционных тестов, Bash подойдет в самый раз.

Bash - самое простое и наиболее естественное решение, позволяющее склеить несколько команд вместе, передать вывод от одной команды к другой и запустить какой-нибудь исполняемый файл. Хотя есть смысл писать более длинные и сложные скрипты на других языках, вы не можете быть уверенными, что Python, Ruby, fish или любой другой интерпретатор, который, по вашему мнению, подойдет лучше, будет доступен везде. И вам, вероятно, следует подумать дважды, а затем еще раз, прежде чем добавлять его на какой-нибудь продакшн-сервер, в образ Docker или в CI.

Да, Bash очень далек от совершенства. Синтаксис просто кошмарный. Обработка ошибок сложна. Повсюду подводные камни. И нам придется с этим что-то делать.

Шаблон bash-скрипта

Давайте сразу к делу

Вот он! #!/usr/bin/env bash set -Eeuo pipefail trap cleanup SIGINT SIGTERM ERR EXIT script_dir=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" &>/dev/null && pwd -P) usage() { cat <<EOF Usage: $(basename "${BASH_SOURCE[0]}") [-h] [-v] [-f] -p param_value arg1 [arg2...] Script description here. Available options: -h, --help Print this help and exit -v, --verbose Print script debug info -f, --flag Some flag description -p, --param Some param description EOF exit } cleanup() { trap - SIGINT SIGTERM ERR EXIT # script cleanup here } setup_colors() { if [[ -t 2 ]] && [[ -z "${NO_COLOR-}" ]] && [[ "${TERM-}" != "dumb" ]]; then NOFORMAT='\033[0m' RED='\033[0;31m' GREEN='\033[0;32m' ORANGE='\033[0;33m' BLUE='\033[0;34m' PURPLE='\033[0;35m' CYAN='\033[0;36m' YELLOW='\033[1;33m' else NOFORMAT='' RED='' GREEN='' ORANGE='' BLUE='' PURPLE='' CYAN='' YELLOW='' fi } msg() { echo >&2 -e "${1-}" } die() { local msg=$1 local code=${2-1} # default exit status 1 msg "$msg" exit "$code" } parse_params() { # default values of variables set from params flag=0 param='' while :; do case "${1-}" in -h | --help) usage ;; -v | --verbose) set -x ;; --no-color) NO_COLOR=1 ;; -f | --flag) flag=1 ;; # example flag -p | --param) # example named parameter param="${2-}" shift ;; -?*) die "Unknown option: $1" ;; *) break ;; esac shift done args=("$@") # check required params and arguments [[ -z "${param-}" ]] && die "Missing required parameter: param" [[ ${#args[@]} -eq 0 ]] && die "Missing script arguments" return 0 } parse_params "$@" setup_colors # script logic here msg "${RED}Read parameters:${NOFORMAT}" msg "- flag: ${flag}" msg "- param: ${param}" msg "- arguments: ${args[*]-}"

Идея была в том, чтобы не делать его слишком длинным - мало кому хочется скроллить 500 строк чтобы увидеть основную логику скрипта. С другой стороны, хотелось иметь надежный фундамент для любых применений.

Bash, к сожалению, никак не упрощает эту задачу из-за отсутствия какого-либо способа управления зависимостями. Одним из решений было бы иметь отдельный скрипт со всеми стандартными и служебными функциями и запускать его в самом начале. Недостатком этого варианта будет необходимость всегда таскать этот второй файл повсюду, что уже все-таки далеко от идеи «простого Bash-скрипта». Поэтому я решил добавить в шаблон только то, что считаю минимально необходимым и сделать его максимально коротким.

А теперь давайте углубимся в детали.

Выбираем интерпретатор

#!/usr/bin/env bash

Скрипты обычно начинаются с шебанга. Для лучшей совместимости я использую /usr/bin/env вместо непосредствено /bin/bash. Хотя, учитывая комментарии на StackOverflow по ссылке выше, даже это может иногда не сработать.

Fail fast

set -Eeuo pipefail

Команда 'set' изменяет параметры выполнения скрипта. Например, обычно Bash'у вообще наплевать на ошибку выполнения какой-либо команды, которая завершилась с ненулевым кодом возврата - он просто беззаботно переходит к выполнению следущей строки. А теперь посмотрим вот на такой небольшой скрипт:

#!/usr/bin/env bash cp important_file ./backups/ rm important_file

Что произойдет, если './backups/' не существует? Именно, вы получите сообщение об ошибке в консоли, но прежде чем вы успеете отреагировать, файл уже будет безвозвратно удален второй командой.

О том, как работает '-Eeuo pipefail' и от чего он защищает, можно прочитать вот в этой статье: https://vaneyckt.io/posts/safer_bash_scripts_with_set_euxo_pipefail/

Ну и еще нужно отметить, что существуют и аргументы против подобной практики.

Узнаем путь

script_dir=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" &>/dev/null && pwd -P)

Эта строка пытается определить директорию расположения скрипта.

Часто наши скрипты работают по относительным путям от расположения самого скрипта, копируя файлы и выполняя команды, предполагая что директория, где лежит скрипт, является так же нашей рабочей директорией.

Но если наша CI-система запустит скрипт вот так:

/opt/ci/project/script.sh

то наш скрипт сработает не в директории проекта, а в каком-то совершенно другом месте. Мы можем исправить это, перейдя по нужному пути перед выполнением скрипта:

cd /opt/ci/project && ./script.sh

Но гораздо лучше решить эту проблему на стороне скрипта. Итак, если скрипт читает какой-то файл или запускает другую программу из той же директории, где лежит он сам, он будет делать это так:

cat "$script_dir/my_file"

При этом скрипт не меняет рабочий каталог. Если скрипт выполняется из другого места и пользователь указывает относительный путь к какому-либо файлу, мы все равно сможем его прочитать.

Прибираемся

trap cleanup SIGINT SIGTERM ERR EXIT cleanup() { trap - SIGINT SIGTERM ERR EXIT # script cleanup here }

Относитесь к 'trap' как к блоку finally для скрипта. В конце работы скрипта - при нормальном завершении, либо из-за ошибки или внешнего сигнала - будет выполнена функция cleanup(). Это то место, где вы можете, например, попытаться удалить все временные файлы, созданные скриптом в процессе работы.

При этом помните, что cleanup() может быть вызван не только в конце, но и при выполнении скриптом любой части его логики. Не обязательно, что все ресурсы, которые вы пытаетесь очистить, будут существовать.

Отображаем справочную информацию

usage() { cat <<EOF Usage: $(basename "${BASH_SOURCE[0]}") [-h] [-v] [-f] -p param_value arg1 [arg2...] Script description here. ... EOF exit }

Располагая usage() где-то в начале скрипта, мы одним выстрелом убиваем двух зайцев:

Отображаем справочную информацию для пользователя, который хочет узнать все возможные и необходимые параметры для его запуска и не хочет изучать весь скрипт чтобы разобраться в них; Имеем минимальную документацию на тот случай, когда кто-то будет вносить изменения в скрипт (например, даже вы сами две недели спустя, уже не помня, что и как было сделано). Я не утверждаю, что здесь нужно документировать каждую функцию. Но короткое красивое сообщение об использовании скрипта является обязательным минимумом.

Красивый вывод сообщений

setup_colors() { if [[ -t 2 ]] && [[ -z "${NO_COLOR-}" ]] && [[ "${TERM-}" != "dumb" ]]; then NOFORMAT='\033[0m' RED='\033[0;31m' GREEN='\033[0;32m' ORANGE='\033[0;33m' BLUE='\033[0;34m' PURPLE='\033[0;35m' CYAN='\033[0;36m' YELLOW='\033[1;33m' else NOFORMAT='' RED='' GREEN='' ORANGE='' BLUE='' PURPLE='' CYAN='' YELLOW='' fi } msg() { echo >&2 -e "${1-}" }

Тут нужно отметить несколько вещей:

Во-первых, удалите функцию setup_colors(), если вы не планируете использовать вывод разными цветами. Я оставил ее в скрипте просто потому, что лично я бы использовал цвета гораздо чаще, если бы не приходилось каждый раз гуглить их коды.

Во-вторых, эти объявления цветов предназначены для использования только с моей функцией msg(), а не с командой echo.

Функция msg() предназначена для печати всего, что не является непосредственно выхлопом скрипта. Сюда входят все логи и сообщения, а не только ошибки.

Пример использования:

msg "This is a ${RED}very important${NOFORMAT} message, but not a script output value!"

Чтобы проверить, как он себя ведет, когда stderr не является интерактивным терминалом, добавьте в скрипт строку, подобную приведенной выше. Затем запустите его, перенаправив stderr на stdout и подключив его к cat. В результате операции конвейера вывод больше не отправляется непосредственно на терминал, а отправляется следующей команде, поэтому теперь вы не увидите цветов, но и не увидите никакого мусора:

Парсинг параметров

parse_params() { # default values of variables set from params flag=0 param='' while :; do case "${1-}" in -h | --help) usage ;; -v | --verbose) set -x ;; --no-color) NO_COLOR=1 ;; -f | --flag) flag=1 ;; # example flag -p | --param) # example named parameter param="${2-}" shift ;; -?*) die "Unknown option: $1" ;; *) break ;; esac shift done args=("$@") # check required params and arguments [[ -z "${param-}" ]] && die "Missing required parameter: param" [[ ${#args[@]} -eq 0 ]] && die "Missing script arguments" return 0 }

Если имеет смысл вынести что-то в параметры скрипта, то я обычно делаю это. Даже если этот скрипт используется только в одном месте. Это упрощает его копирование и повторное использование, что рано или поздно случается. Кроме того, даже если что-то нужно захардкодить, то обычно для этого на уровне повыше есть место более подходящее, чем сам bash-скрипт.

Есть три основых типа параметров CLI: флаги, именованные параметры и позиционные аргументы. Все они поддерживаются функцией parse_params().

Единственный из распространенных видов параметров, который здесь не обрабатывается - это объединение нескольких однобуквенных флагов. Если вам нужно иметь возможность передавать два флага как -ab вместо -a -b, придется дописать немного кода.

Цикл while - это разбор параметров вручную. На любом другом языке вы бы использовали какой-нибудь встроенный парсер или библиотеку, но это Bash, поэтому как есть, так есть.

В шаблоне уже для примера объявлен флаг (-f) и именованный параметр (-p). Просто измените или скопируйте их, чтобы добавить другие параметры. И не забудьте после этого обновить usage() :)

Здесь есть важный момент, который обычно упускается, когда вы просто берете первый попавшийся результат запроса в гугл для парсинга аргументов Bash - это выдача ошибки при неизвестном параметре. Тот факт, что скрипт получил неизвестную опцию, означает, что пользователь либо ошибся, либо хотел, чтобы скрипт сделал что-то, что скрипт не может выполнить. Таким образом, ожидания пользователей и поведение скрипта могут быть совершенно разными. Лучше предотвратить это до того, как случится что-то плохое.

В Bash есть две альтернативы ручному парсингу параметров. Это 'getopt' и 'getopts'. Есть аргументы как за, так и против их использования. Я считаю эти функции не самым лучшим вариантом, поскольку по умолчанию 'getopt' в MacOS ведет себя не так на других системах, а 'getopts' не поддерживает длинные параметры (например, --help).

Использование шаблона

Просто скопипастьте его, как вы это обычно делаете с кодом, который вы находите в интернете.

После того, как вы его скопируете, вам нужно изменить только 4 вещи:

текст usage() с описанием скрипта; содержимое cleanup(); параметры в parse_params() - оставьте --help и --no-color, но замените -f и -p (это примеры) основную логику скрипта :)

Переносимость

Я тестировал шаблон на MacOS (где по дефолту древний Bash 3.2) и нескольких образах Docker: Debian, Ubuntu, CentOS, Amazon Linux, Fedora. Всё работает.

Очевидно, что он не будет работать в средах без Bash, таких как Alpine Linux. Alpine, как минималистичная система, использует легковесный ash.

Вы можете спросить: не лучше ли использовать Bourne Shell-совместимый скрипт, который будет работать почти везде? Ответ, по крайней мере в моем случае: нет. Bash безопаснее и мощнее (пусть и не прост в использовании), поэтому я могу смириться с отсутствием поддержки нескольких дистрибутивов Linux, с которыми мне редко приходится иметь дело.

Внеклассное чтение

При создании скриптов CLI на Bash или другом лучшем языке существуют некоторые универсальные правила. Эти материалы расскажут, как сделать ваши небольшие скрипты и большие приложения с консольным интерфейсом надежными:

И в заключение

Я не первый и не последний, кто создал шаблон скрипта Bash. Хорошей альтернативой является этот проект, хоть он и слишком большой для моих повседневных нужд. В конце концов, я стараюсь делать bash-скрипты как можно компактнее.

При написании скриптов Bash используйте среду IDE, которая поддерживает линтер ShellCheck, например IDE JetBrains. Это не даст вам наворотить кучу вещей, которые могут привести к неприятным последствиям.

Мой шаблон Bash-скрипта также доступен как GitHub Gist (под лицензией MIT)