Кровавый клад универмага Fenwick

Бывают клады, впечатляющие нас вовсе не блеском и изобилием золота. Скромные украшения и небольшая сумма денег — все что есть за душой у человека, который прячет их перед надвигающейся неумолимой катастрофой, в тщетной надежде вернуться за ними. И то, что клад дожил до наших дней, означает лишь одно — его хозяин погиб. Если мы знаем, когда и почему это произошло, такие клады становятся для нас возможностью заглянуть в далекое прошлое. История словно оживает, становится осязаемой, такой близкой и понятной. Ведь и тогда жили люди, такие же как и мы c вами, они любили, страдали и умирали, но все-таки надеялись на лучшее, даже когда шансов выжить у них практически не оставалось...

При раскопках 2014 года на территории универмага сети Fenwick в английском городе Колчестере (проводились в связи с постройкой нового крыла здания) был обнаружен слой относящийся к I веку нашей эры. Почти полметра красной и черной золы…

Это были развалины сожженного дотла древнеримского города.

Взято с www.thecolchesterarchaeologist.co.uk

В одной из комнат разрушенного здания под слоем пепла и золы археологи дошли до уровня пола, среди разбитой керамики нашли обугленные финики, фиги, горох, пшеницу. Их оказалось не так уж много, помещение явно не складское, скорее все это упало на пол со сгоревшей деревянной полки, а, следовательно, тут, вероятно, находилась кухня. Причем наличие фиников и фиг, не произраставших на Британских островах, указывало, что жители дома явно не кельты (бритты), а выходцы со средиземноморского региона, то есть, сами римляне. При расчистке уровня чуть ниже пола древнеримского здания археологи почти сразу наткнулись на… золото.

Неужели клад?

Взято www.thecolchesterarchaeologist.co.uk

Два золотых переплетенных браслета, полоска серебра и явно это было не все.

Взято www.thecolchesterarchaeologist.co.uk

Клад достали из земли целиком вместе с грунтом, дабы не повредить его целостность и отправили для исследования в лабораторию при музее Колчестера и Ипсвича.

Взято с www.dailymail.co.uk

Началась ювелирная работа по расчистке клада.

Взято с www.thecolchesterarchaeologist.co.uk

Взято с www.thecolchesterarchaeologist.co.uk

А теперь давайте попробуем разобраться в находке. Прежде всего мы видим три золотых браслета (точнее «armlets» – браслеты, надеваемые не на запястье, а выше) - два витых, один в виде простого кольца, три серебряных браслета (один из них «armlet»), серебряные монеты в истлевшем кошельке, остатки серебряной коробочки для драгоценностей, в ней пять золотых перстней, две пары золотых сережек (здесь видна лишь одна). Еще довольно массивная серебряная цепочка (не видна с этого ракурса).

Вот здесь хорошо видна цепочка (silver chain):

Взято с www.thecolchesterarchaeologist.co.uk

Полностью расчищенный клад

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Золотые браслеты и сережки

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Один из браслетов

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Пять золотых колец-перстней: три из них с изумрудами, в одном камень потерян, еще один — перстень-печатка с изображением дельфина

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Золотые сережки-шарики, они не такие маленькие, как может показаться, смотрите фото с браслетами выше

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Удивительно, но на одной из сережек сохранилась жемчужные (!) подвески, но сам жемчуг уже потускнел — «умер». Увы, жемчуг очень недолговечный и, пожалуй, один из самых легко разрушаемых драгоценных камней. Его «убивает» повышенная температура, кислая среда и просто время…

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Еще один золотой браслет

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

А вот этот маленький медный почти полностью окислившийся медальон-амулет весьма примечателен, хотя он и не сделан из драгоценных металлов. Такой амулет повязывали на шею каждому римскому мальчику на восьмой день от рождения. Амулет носился до совершеннолетия, а после его часто хранили в семье уже как память — семейную реликвию.

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Вот пример такого амулета практически в идеальном состоянии и его изображение на древнеримском барельефе

А вот это уже серебряный браслет — на центральном диске изображен Юпитер, сидящий между Фортуной (богиня удачи, слева) и Викторией (богиня победы, справа). На самом браслете — сцены охоты пантеры на оленей. Возможно, это награда отставника-легионера.

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Мужские серебряные браслеты, вот это уже совершенно точно не просто украшения! Это armilla (множественное число armillae) — наградные браслеты легионера.

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Стеклянная инталья — изначально была закреплена на кольце или на подвеске. Изображение пантеры-матери с набухшими сосками.

Даже монеты здесь необычны. Часть из них — республиканские монеты древнего Рима времен Суллы, Мария, Юлия Цезаря, то есть, им уже на момент закладки уже тогда более века! Cамые поздние — монеты императора Клавдия, в том числе и мелочь.

Слева динарий Марка Антония, справа — императора Августа

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Винтики, скрепляющие серебряную коробочку для драгоценностей, и ее куски

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Итак, что мы имеем в итоге? Уже вполне можно попытаться сделать предположения, кому же принадлежал клад, и кто его спрятал.

Анализируем вместе с вами состав клада. Разделим его на четыре группы:

Первая группа — украшения (две пары золотых сережек и золотые перстни (размер небольшой, скорее женский), амулет римского мальчика, инталья и одна очень старая еще республиканская монета. Серебряная шкатулка с драгоценностями принадлежит именно женщине, а амулет, вероятно, ее выросшему сыну, этакий сентиментальный сувенир на память.

Вторая группа — три тонких изящных золотых браслета, явно женские.

Третья группа — серебряные мужские браслеты, награды легионера.

И четвертая — кошель (?) с монетами, но монет немного, скорее просто старые монеты на память и немного на текущие расходы.

Это явно семейные ценности: украшения матери, награды отца, памятные безделушки и семейные реликвии вперемешку, как и у многих читателей сегодня. Семья скорее просто обеспеченная, чем знатная, да и награды (браслеты) явно солдатские, а не офицерские — награды заслуженного отставника-легионера.

Следующий вопрос, кто же прятал?

По мне так, ответ вполне очевиден, кто будет прятать на кухне клад под полом? Ведь кухня — место, где царят женщины. К тому же, если бы прятал мужчина, он положил бы туда прежде всего деньги, возможно, личные печати, документы (восковые таблички, листы, подтверждающие его гражданство, право на имущество — недвижимость, землю и т. п.). Два десятка серебряных и медных монет так же никак не тянут на сбережения всей семьи.

Что же стало с жителями дома? Точно сказать невозможно, но в самом доме были найдены две обгоревшие человеческие кости — разрубленная острым предметом (вероятно мечом) человеческая голень и фрагмент нижней челюсти. Остальное либо растащили звери, либо останки жителей все же похоронили позже.

Походы римских легионов с 43 по 60 гг. н. э. Завоевание Британии

взято с wikimedia.org

Город Камулодун, как и многие города западной Европы, начинался с «каструма» — лагеря римского легиона. В 43 году нашей эры здесь рядом с древним кельтским городом разбил свой лагерь XX легион — «Отважный и Победоносный» (Valeria Vitrix).

Легионный лагерь — это уже сам по себе город-крепость с населением 5−6 тыс., со своим храмом, администрацией, казармами и хозяйственными постройками. Поэтому, когда ХХ легион в 49 году перевели на новое постоянное место (Камолодун стал уже глубоким тылом и не нуждался в такой защите), здесь остались отставные легионеры, у которых вышел срок службы, и именно они стали первыми жителями нового римского города.

За службу в римской армии легионеры получали римское гражданство, надел земли и небольшое денежное вознаграждение при выходе на «пенсию». Многие отставники обзавелись здесь семьями, обжились и не торопились возвращаться в метрополию. Ведь здесь на краю империи они — «римские граждане», «белая кость», чуть ли не аристократы на фоне местных «дикарей», да и жизнь здесь гораздо дешевле чем в Риме.

К 60 году количество жителей Камулодуна превысило 20 тысяч, он стал самым густонаселенным городом римской Британии.

Римский легионный лагерь на границах империи

Однако далеко не все земли бриттов на покоренной территории были завоеваны, часть племен-союзников остались формально независимы от Римской империи. Их цари объявляли себя клиентами римского государства и находились под защитой римского оружия. Они регулярно платили дань, но это не было налогом (значительно меньше, чем платили завоеванные племена), а оформлялись как подарки клиента своему покровителю. У них оставалась своя армия, управление, и римляне формально не имели право вмешиваться во внутренние дела своих союзников-клиентов.

Неужели за столь несоразмерно малую плату клиенты получали кучу ништяков в виде покровительства самой могучей империи мира? В чем же тут подвох?

А в том, что рано или поздно земли клиентов становились частью Римской империи. Дело в том, что царь-клиент обязан был подписать в своем завещании один маааленький пунктик, напечатанный мелким шрифтом, о том, что если у него не останется наследников, то его страна отойдет римскому государству, дабы оно достойно позаботилось об его подданных. Исключительно токмо ради благосостояния этих самых подданных, дабы недруги-вороги и прочие нехорошие люди не воспользовались смертью глубокочтимого клиента и его наследников! И надо сказать, мерли наследники регулярно и как-то очень удачно в нужный момент.

Царь кельтского племени иценов Прасутаг - один из союзников римлян аж с 43 года, то есть, с самого начала вторжения римлян на остров. Когда в 47 году необходимость в воинской помощи союзников отпала, римляне попытались разоружить их, но неожиданно получили достойный отпор. Поняв, что с этими ребятами лучше жить мирно, римляне заключили с Прасутагом клиентский договор со всеми вытекающими последствиями.

А дальше пошла у Прасутага веселая и безбедная жизнь, еще бы — все враги его истреблены римлянами и союзниками, а если кто еще попытается наехать, то огребет от Старшего Брата (Римской империи) по самое не балуй. А тут еще римские купцы зачастили к ним с товарами, причем денег на шикарную жизнь опять же им сами римляне (вот лохи!) отвалили — много, не мало, а 40 миллионов сестерциев накапало.

Бедняга Прасутаг, лучше бы ему внимательней читать бумаги, что он подписывал. Эти 40 миллионов были даны ему в долг под дикие проценты великим гуманистом и древнеримским философом Сенекой. А Сенека, между нами, хоть и считается по сей день прекрасным оратором, талантливым писателем и философом, проповедующим идеалы гуманизма, воздержанности, скромной жизни вдали от страстей, в реальности был одержимым жаждой наживы беспринципным мудаком.

Эх, если бы вы слышали, как он красноречиво в сенате обличал коррупцию сильных мира сего при предыдущем императоре! Но когда его воспитанник и ученик Нерон стал императором, у «скромного» философа снесло крышу. Ведь он стал, по сути, вторым человеком в империи, хотя и не занимал никаких официальных постов. За 4 года правления Нерона его состояние с пары миллионов выросло до 300 миллионов сестерциев.

Слева бюст псевдо-Сенеки, именно этот бюст часто фигурирует в учебниках истории и философии, а вот справа — его настоящее лицо.

У престарелого царя Прасутага была жена Боудикка и две дочери. Именно своих дочерей он назвал своими наследницами, рассчитывая, что Боудикка будет регентом после его смерти. Не учел он одного, в отличие от кельтов претендовать на наследство свыше 100 тыс. сестерциев в римском праве могли лишь мужчины.

Когда на похороны царя явились римские чиновники с отрядом легионеров ицены не придали этому значения. Отгуляв на поминках, чиновники сообщили царице Боудикке: все, что принадлежало царю, отныне принадлежит Риму, а все имущество иценов будет конфисковано в счет уплаты долга, причем разницы между знатью иценов и их рабами нет, все они одинаково бесправны перед законом и оружием Рима.

Горячих парней из знати иценов, схватившихся было за мечи, римлянами перебили тут же, а потом начался повальный грабеж, тех, кто сопротивлялся, убивали без раздумий. Из уважения к царской крови Боудикку не убили, а лишь голой выпороли на площади города. К сожалению, ее дочерям «повезло» еще меньше — их изнасиловала солдатня и бросила в грязь на дороге. По мнению римлян после такого поругания ни один бритт не пойдет за ними, ведь честь у кельтов ценилась выше жизни.

Не учли римляне одного, честь кельта все же можно восстановить, но лишь заставив врага заплатить многократно кровью за поругание.

И Боудикка тут же принялась платить свой кровавый «долг» — сначала за ней пошли лишь кровные родственники, но после уничтожения нескольких римских усадеб и их хозяев, к ней примкнули остальные ицены. Вскоре все римляне в округе, кто не успел укрыться в крепости Камулодуна были убиты, а их усадьбы сожжены, восставшие осадили город. Наместник провинции Гай Светоний Паулин на тот момент отсутствовал, подавляя другой мятеж на далеком краю Британии — Уэльсе

Однако кельты все еще не торопились с штурмом, казалось бы почему? Ведь город был защищен лишь мизерным гарнизоном, а 20 тыс. римлян, укрывшихся за его стенами, и их имущество — богатая добыча.

Но Боудикка рассчитала все правильно. Город стал заложником восставших, и римляне сделают все, чтобы спасти его жителей. Зачем штурмовать крепости одну за другой, — решила царица, — лучше выманить римлян на бой в чистом поле до того, как вернется Паулин со своей армией.

Вся надежда жителей города была на IX «Испанский» легион. И это первое серьезное испытание для восставших. Победить легион — вовсе не равнозначно к разгрому отрядов ополчения из числа римских колонистов и городской стражи, как это случилось недавно под стенами города. Ведь IX легион — это олицетворение римской незнающей поражений в Британии армии империи.

Однако в этот раз все было по другому, самонадеянный легат Квинт Петиллий Цериал принял бой в открытом поле, пытаясь атаковать восставших, но ицены, обойдя с флангов, опрокинули ряды манипул легиона. Прижатые к реке остатки двух когорт сражались до последнего, только отряду кавалеристов с легатом удалось прорваться, унося с собой орла легиона.

Когда весть о разгроме легиона дошла до Камулодуна, жителям стало ясно: их уже ничто не может спасти. Наверно, именно тогда хозяйка дома спрятала под полом кухни свой клад.

А затем — короткий жестокий штурм, который кончился взятием крепости. Кельты не пощадили никого — кровавый долг Боудикка выплатила здесь сполна. Римлян убивали, вешали, распинали еще живых вокруг города. Лишь немногие женщины пережили первые сутки после штурма. Их избитых и изнасилованных отвезли в «священные рощи» и убили особо жестоко, принося в дар кровожадной богине победы Андрасте.

Возможно, среди них была и владелица клада…

Боудикка и ее дочери, памятник викторианской эпохи

Взято с wikimedia.org

Один из свидетелей разгрома города — вот эта голова статуи императора из храма божественного Клавдия в Камулодуне. Найдена в Саффолке, захвачена как трофей после взятия города.

Взято с wikimedia.org

Восстание Боудикки росло как снежный ком, одно за другим племена бриттов, присоединялись к нему, вслед за Камулодуном был взят Лондиниум (современный Лондон), а потом и Варуланиум. Количество убитых римских граждан перевалило за 70 тысяч.

Но вскоре восставшие столкнулись с армией Рима — на этот раз им противостояло два легиона XIV и XX. Хотя числом восставшие многократно их превосходили, но в этот раз у римлян есть хладнокровный и грамотный командир — сам Светоний Паулин.

Он выстроил два легиона в плотном строю между двумя лесными массивами, в которых засели лучники и пращники. Узкий фронт нивелировал громадное численное преимущество бриттов. Отразив одну за другой две атаки, легионы мерным шагом, не ломая строй, двинулись вперед по трупам врагов. И тут бритты побежали, насколько они были бесстрашны в атаке, настолько же, оказались неудержимы в бегстве и панике.

В этой последней битве Боудикки погибли от 30 до 40 тыс. кельтов, сама она приняла яд, чтобы не стать почетным трофеем в добыче римлян…

Взято с www.dailymail.co.uk

Британия еще три с половиной века будет принадлежать римлянам, лишь в начале V века последние легионы все же покинут остров, и тогда начнется следующая глава истории острова. Увы, новые завоеватели - англы и саксы окажутся еще более беспощадными и жестокими.

Взято с colchester.cimuseums.org.uk

Автор: Лысый Камрад (@LKamrad)