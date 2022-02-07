Работа по ИП или ТК РФ (выбор «IT-шника»)

Начнём со знакомства

Работа в штате по ТК РФ на отечественную компанию, но на иностранном проекте, с зарплатой в рублях Работа на иностранную компанию в удаленном формате outstaff по ИП с оплатой в валюте

Сразу хотелось бы предупредить: статья основывается на эмпирических данных, поэтому она заведомо не претендует на экспертность и не может являться базовой инструкцией для действий. Так как всегда стоит учитывать, что на старте мы имеем разные условия и обстоятельства.

Поговорим про трудоустройство по ТК РФ

Открываем любые доступные ресурсы по поиску работы в России (например, самые популярные это hh, Работа. Ру., LinkedIn не озвучиваю, т.к. он заблокирован в РФ). Откликаемся на интересующие нас позиции и ждем приглашений на собеседование.

Соответственно, чем грамотнее составлено резюме, тем больше вероятность получения положительной обратной связи. Также, по статистике hh на 10 откликов в среднем приходится 1 –2 предложения. Проходим одно собеседование или несколько этапов.

Некоторые работодатели тут особо любят изгаляться, выдавая тестовые задания в виде полноценных проектов, с недельным сроком реализации.

Если техническое интервью пройдено, то дальше начнет этап подготовки документов и заполнения анкет.

Вот пример одной из самых ужасных анкет, которые я заполнял:

Дальше ваши персональные данные передаются в службу безопасности, которая проверяет их по базам (этот этап проходят не везде). Если служба безопасности одобрила, то дальше под фанфары и барабанную дробь специалист отдела кадров направляет вам оффер.



Вполне реальна ситуация, когда в процессе проверки у службы безопасности появились вопросы, и вас попросят дать комментарии на них. В худшем случае вашу кандидатуру отклонят. Далее финальный этап — подписание договора и первый рабочий день.

Условия, гарантии и обязательства по ТК РФ

Финансы

Например



Условия и опции

ДМС;

Предоставление техники для удаленного формата работы;

Релокационный пакет;

Частичная либо 100% компенсация больничных дней, равная заработной плате за эти дни;

Оплата обучения;

Дополнительные дни отдыха к отпуску;

Льготные обеды для сотрудников.

Спорт и корпоративный отдых.

Обязательства

Дресс-код



Налоги и дополнительные расходы

Увольнение

Поговорим об ИП?

Выбор налогообложения ИП

УСН “Доход — расход” — вроде бы отличный вариант, но расходы у меня не подразумеваются. Оборудование покупать не буду, выплачивать ЗП тоже, поэтому ответ — нет.

ПСН — показалась очень удобной, т.к. не нужно отчитываться в налоговую, но после расчета стоимости патента, который можно сделать на сайте налоговой (https://patent.nalog.ru/info/)…

… этот вид дальше перестал рассматривать:)

Открытие ИП

Если вы регистрируете ИП самостоятельно, обязательно учитывайте, что к документам необходимо приложить заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, если такого заявления не будет в комплекте, налоговая регистрирует ИП по системе ОСНО.

Предупреждение: после отправки документов на регистрацию в ФНС, ваш телефон станет мишенью для спама со стороны банков с предложениями открыть счет ИП у них. В моём случае ситуация дошла до абсурда, и я не мог пользоваться телефоном, т.к. первые дни звонки шли непрерывно

Финансы

Рекомендация: На мой взгляд ставить контракт на учет это дополнительный “геморрой”, который привязывает контракт к конкретному банку, и сменить банк при необходимости уже так просто не получится. Если общая сумма начислений подбирается к 6 млн., то лучше просить компанию заказчика переоформить новый контракт.

После того как деньги поступили на транзитный счет, у вас есть только 15 дней на то, чтобы пройти валютный контроль и перевести деньги на свой основной счет. В противном случае все средства будут возвращены отправителю.

Условия и опции

Важно: ТК РФ уже вас не защищает. Ваши права и обязанности оглашены в договоре на услуги (в моем случае), а если это договор иностранной компании, то может быть так, что требования прописанные в таком договоре могут нарушать законы РФ.



Иностранная компания всегда в первую очередь будет соблюдать требования той страны, резидентом которой она является. Поэтому принятие условий, прописанных в договоре, Ваша зона ответственности.

Налоги и дополнительные расходы

Т.к. у меня внешнеэкономическая деятельность, то мне нужен транзитный счет и валютный контроль. Данный тариф в Сбербанке стоит 3990 рублей. За прохождение валютного контроля мне нужно платить 0,1% от суммы. За конвертацию валюты банк берет в среднем от 1 до 3% ( в зависимости от курса биржи). Оплата сервиса “Мое дело” составляет 18 000 рублей в год.

Увольнение или ликвидация ИП

Итоги

если это крупная IT-компания (т.к. я разраб), с большим горизонтом перспектив и возможностей, с развитой корпоративной культурой, с регулярным пересмотром заработной платы.

если ты хочешь больше гарантий, и социальных опций, когда например заболев “короной” можно спокойно отдыхать и не думать о том, что завтра тебе отчитываться по результатам спринта.

если ты хочешь быть частью чего то большого и ощущать важность своего дела.

если ты хочешь развиваться только в рамках своей компании, а фриланс и внешние проекты тебя мало интересуют.

если начинается глобальный локдаун и ты уходишь на самоизоляцию :).

если ты хочешь сам диктовать условия и стоимость своей работы

если ты хочешь сотрудничать с иностранными компаниями и получать ЗП в валюте.

если ты хочешь ЗП выше рынка

если ты хочешь меньше платить налогов из своего дохода

если ты хочешь открывать компанию, и нанимать сотрудников

если ты уверен в своем деле, мыслишь шире чем простой наемный сотрудник, и тебе нравится развиваться и преодолевать трудности.

В этой статье хочу провести анализ особенностей работы в качестве ИП, раскрыть некоторые юридические аспекты, провести сравнение ИП и работы в штате, также затронуть финансовую сторону вопроса (куда же без этого). Я надеюсь, что информация, представленная в статье, окажется полезной, особенно тем, кто сейчас также стоит перед подобным нелегким выбором или только начинает задумываться на эту тему.Привет, я Senior Software Developer с 10 годами опыта работы в сфере IT, пишу на .Net (desktop и backend). В ноябре 2021 года, после поездки в США, я задался целью попробовать поработать в иностранной компании, не покидая РФ. Встал вопрос о поиске такой работы и я начал активно проходить интервью, выбор пал между вариантами:Хочу отметить, что до этого, работал исключительно в штате компаний, по ТК РФ, с записями в трудовую книжку и т.д., поэтому мое мышление было крайне стереотипным и на уровне– «ИПшники — это те кто открывают свои ларьки и мелкие торговые точки».После долгих размышлений и попытки оценить максимально объективно, насколько это возможно, оба варианта я визуализировал свои желания. Вот какая картина у меня получилась:Если попробовать объединить мои желания в одно, то получилось бы — ХОЧУ РАЗВИВАТЬСЯ НА МАСШТАБНОМ УРОВНЕ без условных ограничений.Дальше мне необходимо было сравнить предлагаемые варианты по условным критериям, начнем по порядку…Давайте я опишу типичный (на мой взгляд) алгоритм трудоустройства и дальнейшей работы. Итак, основные этапы:Все основные условия труда, компенсации, обязанности описываются в оффере, но здесь обязательно нужно отметить, что фактически учитываются те позиции, которые были прописаны в трудовом договоре либо в дополнительном соглашении к нему. Условия договора не должны выходить за рамки ТК РФ.Заработная плата, количество ее транзакций в месяц и даты, указывается в отдельном пункте договора и пренебрежение со стороны работодателя к данному пункту – это уже повод для обращения в трудовую инспекцию. Но стоит отметить, что обращение в трудовую инспекцию чаще всего имеет негативный резонанс. К сожалению, ваша репутация тоже может пострадать.Эти условия подлежат изменению при двухстороннем согласии, когда происходит пересмотр заработной платы сотрудника, повышение и т.д.В некоторых компаниях есть премии (годовые, квартальные и т.д.), в договоре как правило указывается % от заработной платы на эту премию.Также нередко финансовые условия включают не только оплату труда, но и еще различного рода компенсации. Например, «Релокационный пакет», когда трудоустройство обязывает изменить город/регион проживания. В лучшем случае работодатель предлагает компенсацию затрат на такой переезд.Дополнительные условия, опции и бонусы разнятся от компании к компании, но наиболее общие можно выделить такие:Формально вы должны соблюдать устав, СТП, приказы, распоряжения и другие различные нормативные документы, которые присутствуют в компании. Чем крупнее и престижнее компания, тем больше документов.Например, к такому типу регламентов относятся внутренние расписания организации, перерывы на обед и так далее.Если работаешь в офисе, то помимо основных обязанностей, на тебя накладываются обязанности по соблюдению расписания, корпоративной культуры и стиля.Тут на самом деле все просто. Работодатель самостоятельно за Вас делает все страховые взносы, и это очень упрощает жизнь. Также из заработной платы удерживается 13% от дохода ежемесячно.Все дополнительные расходы сотрудника, связанные с трудовой деятельностью, как правило полностью компенсируются работодателем.Кстати, по поводу отчислений в пенсионный фонд. За 9 лет и 2 месяца я накопил целых 6 тысяч пенсии.Теперь мне интересно стоит ли строить планы на будущее в расчете, что спонсором моей счастливой старости будет пенсионный фонд РФ?Спойлер: скорее всего нет.Увольнение из штата, как правило не вызывает никаких трудностей, единственное необходимо за 2 недели предупредить работодателя и написать заявление, через две недели можно будет забрать трудовую книжку. Кстати сейчас можно завести электронную трудовую книжку, достаточно лишь написать заявление на текущем месте работы, тогда после увольнения и забирать ничего не придется.Фактически у работодателя нет возможности не принять ваше заявление на увольнение, единственное что он может сделать, чтобы не дать вам уволиться — предложить более выгодные условия труда и компенсации.Тут хочу поделиться своим свежим опытом, поэтому дальше в тексте буду рассказать с чем пришлось столкнуться при оформлении и трудоустройстве, в контексте сравнения с моим опытом работы в штате.Перед тем как куда то устраиваться, нужно найти то куда мы будем устраиваться работать. Как найти иностранную компанию?Секретов тут нет, но есть магия LinkedIn! Если вы хороший специалист, и по вашему резюме на LinkedIn это видно, то вы не останетесь незамеченным. Стоило мне привести свою страничку в порядок, как сразу начали поступать предложения о работе.На одном из них я и остановился.(Впрочем они и сейчас поступают — предложения из разных стран, как с релокацией так и без неё. Но это обычная практика на LinkedIn. Сеть дает возможности — Вы их либо используете, либо упускаете).Мое предложение было full-time outstaff на заказчика из US, после прохождения всех этапов собеседования мне направили оффер, при этом сотрудничестве нужно было открыть ИП.Как я уже упоминал ранее, оффер не несет никакой юридической силы, а в данном кейсе тем более. Иностранная компания может отозвать оффер даже после вашего принятия, конечно же, серьёзные компании, которым важна репутация, никогда так делать не будут.Перед открытие ИП, нужно выбрать систему налогообложения.Неправильный выбор может повлечь потерю дохода и другие финансовые проблемы.Из чего можно выбирать:Из существующих систем я для себя рассматривал только три, т.к. они самые приемлемые в моем случае. Обо всех кратко и по делу:В итоге остался только УСН “Доход”, где нужно выплачивать 6% от дохода.На сегодняшний день открыть ИП можно онлайн, что для меня было очень актуально, т.к. я по максимуму свою активность перенес в дистанционный режим.Процедуру открытия можно пройти через сервисы Сбербанка, Тинькофф Банка, Точка и т.д.Мой выбор пал на Сбербанк “Деловая среда” (не утверждаю, что данное решение лучше остальных, но с данным банком у меня наибольший опыт сотрудничества. Что и стало объективной причиной выбора).Для прохождения регистрации ИП потребуется: Паспорт РФ, загранпаспорт, СНИЛС, СберID и Android.В процессе заполнения вам создадут электронную цифровую подпись в приложении dSign, которой и нужно будет подписывать все документы.На заполнение всех форм у меня ушел 1 час, далее я подписал документы, и они были направлены в федеральное ведомство на регистрацию. Мне не пришлось платить пошлин и даже выходить из дома.Через 3 дня из ФНС пришло письмо на почту “Сообщение о внесении записи в ЕГРИП”.После регистрации ИП обязательно нужно открыть специальный счет в банке, через который будут проходить все финансовые операции связанные с деятельности ИП.).В моем случае было удобно выбрать сбербанк для открытия счета и продолжить регистрацию через приложение.Тут конечно все куда веселее, чем работа в штате. У ИП обязательно должен быть открыт счет в банке. Банки предлагают различные тарифы, которыми можно воспользоваться при открытии счета.Все поступления денежных средств должны быть на основании нормативно — правовых документов (акты, счета, инвойсы), которые вы формируете самостоятельно.Например, процесс получения ЗП. Если работаешь с заказчиком из России, то он выглядит следующим образом:С момента подписания акта выполненных работ и до поступления денежных средств на счет может пройти в среднем от 5 до 10 дней.Я получаю ЗП в валюте. По закону РФ все операции по внешнеэкономической деятельности должны контролироваться. Контроль осуществляет банк (валютный контроль). Также счет должен быть открыт именно в той валюте, в которой будет перечисляться оплата труда. Кроме основного счета открывается транзитный счет, на который будут поступать средства и храниться до прохождения валютного контроля.Валютный контроль может быть как с постановкой контракта на учет так и без.Постановка контракта на учет — это когда вы предоставляете переведенный договор в банк, и банк осуществляет тщательную проверку контракта и всех документов и присваивает данному контракту персональный номер. Ставить или нет контракт на учет зависит от суммы контракта, если суммы в договоре нет, или сумма меньше 6 млн. р. то контракт на учет ставить не нужно. Но банк автоматически суммирует все начисления по текущему контракту, и если сумма подойдет к 6 млн.р., то уже придется ставить контракт на учет.Для получения ЗП мне необходимо пройти “9 кругов бюрократического ада:если договор с заказчиком на иностранном языке, то он должен быть переведен на русский перед отправкой в банк.При благоприятных обстоятельствах процесс перевода денежных средств у меня занимает 7 дней.Пользоваться деньгами на счету тоже не так просто. Необходимо переводить деньги со счета ИП на личный счет физического лица, операция осуществляется через платежку. Либо выпускать бизнес карту, и пользоваться ею как личной.У меня был неприятный опыт, когда я решил перевести деньги со счета ИП на свою личную карту в другом банке, и в комментарии к платежу не указал свою фамилию, как получателя (потому что просто не знал, что это обязательно нужно делать, в платежном документе), при этом номер счета и банковские реквизиты, на который хочу сделать перевод, были указаны правильно. Банк получатель заблокировал этот перевод, и попросил внести корректировку в платежный документ. Пришлось пользоваться платной услугой корректировки платежа от банка.Еще одной “интересной” особенностью является то, что перевод назад со своего счета физического лица на счет ИП, нужно осуществлять через процедуру “Самоинкассация” и через банкомат. При этом необходимо зарегистрировать “вносителя денежных средств”, то бишь самого себя, и получить логин с паролем, которые предоставляет банк, и вносить деньги можно только после ввода этого логина и пароля в банкомате. Если осуществлять простые переводы между счетами, то любые поступающие средства на счет ИП, налоговая будет учитывать как доход, что в дальнейшем будет подлежать налогообложению.Все условия отражаются в договоре, следовательно, договор является единственным значимым документом, который стоит учитывать. Когда вы составляете договор между ИП и заказчиком, у вас есть полное право выставлять требование к договору, убирать или добавлять пункты, которые вы считаете существенными. Другое дело, что у компании заказчика также есть право не соглашаться с вашими требованиями.в моем договоре есть пункт, который гласит, что если я начну сотрудничать с клиентами заказчика напрямую, то обязан буду выплатить заказчику пятизначную сумму $ за нарушение условий договора.У меня система налогообложения УСН “Доход” 6%. Сначала кажется, что 6% это совсем не много, но когда ты суммируешь все обязательные расходы и налоги, то получается уже не так интересно.Кроме 6% дохода нужно делать отчисления в Пенсионный фонд и на медицинскую страховку. В 2022 г. эта сумма составляет 43 211 рублей.Так выглядит наша формула расчета:Взносы в Пенсионный фонд и на медицинскую страховку нужно делать в любом случае, вне зависимости от дохода, был он у вас или нет. Если вы год просидели без работы с открытым ИП, то все равно нужно будет делать налоговые отчисления в размере 43 211 р.Собственно мое ИП было открыто 13 декабря 2021 года, даже учитывая то, что первая зарплата была только в январе, я все равно должен был сделать отчисления в пенсионный фонд и на медицинскую страховку, за последний квартал 2021 года и оставили они ~3000 т.р.Для получения нужных данных и контроля налогового календаря можно использовать какой нибудь специализированный софт или сервис. Такие сервисы есть в каждом банке.Мой выбор — “Мое дело”, т.к. мне нужна и деятельность ВЭД (внешнеэкономическая деятельность).Также к расходам можно добавить обязательные (в моем случае) статьи:Тут тоже не все так просто, не получится в одностороннем порядке закрыть ИП, не уведомив при этом налоговую. Необходимо пройти процедуру ликвидации ИП, должен быть подготовлен комплект документов (он отличается в зависимости от вида ИП).Также необходимо оплатить пошлину, и только после этого подавать документы на закрытие.Процедура не из самых легкий, существует множество фирм посредников, которые оказывают услуги по ликвидации ИП, т.к. если неправильно подготовить документы, у налоговой могут возникнуть вопросы. Налоговая по своему усмотрению может назначить камеральную проверку. Одно из самых “приятных” тут то, что камеральная проверка может быть назначена в любое время на протяжении трех лет после ликвидации ИП. Проверка также может быть выездной, когда на адрес регистрации ИП приезжают сотрудники налоговой службы и проверяют все отчетные документы.Ну и наконец пришло время сравнить ради чего было напечатано столько буковок. Конечно сравнивать буду только в контексте своих мыслей, опыта и мнения, мне не хочется расписывать минусы, поэтому распишу плюсы.Работать в штате классно,Работать по ИП классно,