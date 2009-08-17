LVM — это просто!
Собственно, хочется просто и доступно рассказать про такую замечательную вещь как Logical Volume Management или Управление Логическими Томами.
Поскольку уже давно пользуюсь LVM-ом, расскажу что он значит именно для меня, не подглядывая в мануалы и не выдёргивая цитаты из wiki, своими словами, чтобы было понятно именно тем кто ничего о нем не знает. Постараюсь сразу не рассказывать о всяческих «продвинутых» функциях типа страйпов, снапшотов и т.п.
LVM — это дополнительный слой абстракции от железа, позволяющий собрать кучи разнородных дисков в один, и затем снова разбить этот один именно так как нам хочется.
есть 3 уровня абстракции:
1. PV (Physical Volume) — физические тома (это могут быть разделы или целые «неразбитые» диски)
2. VG (Volume Group) — группа томов (объединяем физические тома (PV) в группу, создаём единый диск, который будем дальше разбивать так, как нам хочется)
3. LV (Logical Volume) — логические разделы, собственно раздел нашего нового «единого диска» ака Группы Томов, который мы потом форматируем и используем как обычный раздел, обычного жёсткого диска.
это пожалуй вся теория. :) теперь практика:
для работы нужны пакеты lvm2 и возможность работать с привелегиями root поэтому:
$ sudo bash
# apt-get install lvm2
допустим у нас в компе есть жёсткий диск на 40Гб и нам удалось наскрести немного денег и наконец-то купить себе ТЕРАБАЙТНИК! :))) Система уже стоит и работает, и первый диск разбит одним разделом (/dev/sda1 как / ), второй — самый большой, который мы только подключили — вообще не разбит /dev/sdb…
Предлагаю немножко разгрузить корневой диск, а заодно ускорить (новый диск работает быстрее старого) и «обезопасить» систему с помощью lvm.
Можно делать на втором диске разделы и добавлять их в группы томов (если нам нужно несколько групп томов),
а можно вообще не делать на диске разделы и всё устройство сделать физическим разделом (PV)
root@ws:~# pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
Создаём группу томов с говорящим названием, например по имени машины «ws», чтобы когда мы перетащим данный диск на другую машину небыло конфликтов с именами групп томов:
root@ws:~# vgcreate ws /dev/sdb
Volume group «vg0» successfully created
желательно внести с корневого раздела такие папки как /usr /var /tmp /home, чтобы не дефрагментировать лишний раз корневой раздел и ни в коем случае его не переполнить, поэтому создаём разделы:
root@ws:~# lvcreate -n usr -L10G ws # здесь мы создаём раздел с именем «usr», размером 10Gb
Logical volume «usr» created
по аналогии делаем то же для /var, /tmp, /home:
root@ws:~# lvcreate -n var -L10G ws
root@ws:~# lvcreate -n tmp -L2G ws
root@ws:~# lvcreate -n home -L500G ws
у нас ещё осталось немного свободного места в группе томов (например для будущего раздела под бэкап)
посмотреть сколько именно можно командой:
root@ws:~# vgdisplay
информацию по созданным логическим томам
root@ws:~# lvdisplay
информацию по физическим томам
root@ws:~# pvdisplay
разделы что мы создали появятся в папке /dev/[имя_vg]/, точнее там будут ссылки на файлы,
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2009-08-10 18:35 swap -> /dev/mapper/ws-swap
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-08-10 18:35 tmp -> /dev/mapper/ws-tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-08-10 18:35 usr -> /dev/mapper/ws-usr
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-08-10 18:35 var -> /dev/mapper/ws-var
и т.д…
дальше lvm уже почти кончается… форматируем наши разделы в любимые файловые системы:
root@ws:~# mkfs.ext2 -L tmp /dev/ws/tmp
root@ws:~# mkfs.ext4 -L usr /dev/ws/usr
root@ws:~# mkfs.ext4 -L var /dev/ws/var
root@ws:~# mkfs.ext4 -L home /dev/ws/home
кстати, не плохо было бы сделать раздел подкачки:
root@ws:~# lvcreate -n swap -L2G ws
root@ws:~# mkswap -L swap /dev/ws/swap
root@ws:~# swapon /dev/ws/swap
создаём папку и подключая по очереди новообразовавшиеся тома, копируем в них нужное содержимое:
root@ws:~# mkdir /mnt/target
root@ws:~# mount /dev/ws/home /mnt/target
копируем туда всё из папки /home своим любимым файловым менеджером (с сохранением прав доступа), например так ;):
root@ws:~# cp -a /home/* /mnt/target/
root@ws:~# umount /mnt/target/
кстати, для папки temp необходимо только поправить права, копировать туда что-либо необязательно:
root@ws:~# mount /dev/ws/tmp /mnt/target && chmod -R a+rwx /mnt/target && umount /mnt/target/
добавляем нужные строчки в /etc/fstab, например такие:
/dev/mapper/ws-home /home ext4 relatime 0 2
/dev/mapper/ws-tmp /tmp ext2 noatime 0 2
/dev/mapper/ws-swap none swap sw 0 0
и перезагружаемся… (продвинутые господа могут обойтись без перезагрузки ;))
На вкусное, хочу предложить более продвинутую штуку:
допустим у нас есть система с разделом на LVM, а жёсткий диск начал сбоить, тогда мы можем без перезагрузки переместить всю систему на другой жёсткий диск/раздел:
# On-line добавление/удаление жёстких дисков с помощью LVM (пример)
root@ws:~# pvcreate /dev/sda1 # наш эмулятор сбойного диска
Physical volume "/dev/sda1" successfully created
root@ws:~# pvcreate /dev/sdb1 # наш эмулятор спасательного диска
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
root@ws:~# vgcreate vg0 /dev/sda1 # создаю группу томов vg0
Volume group «vg0» successfully created
root@ws:~# lvcreate -n test -L10G vg0 #создаю раздел для «важной» инфы
Logical volume «test» created
root@ws:~# mkfs.ext2 /dev/vg0/test # создаю файловую систему на разделе
root@ws:~# mount /dev/mapper/vg0-test /mnt/tmp/ #монтирую раздел
… # заполняю его информацией, открываю на нем несколько файлов и т.п.
root@ws:~# vgextend vg0 /dev/sdb1 # расширяю нашу групу томов на «спасательный» диск
Volume group «vg0» successfully extended
root@work:~# pvmove /dev/sda1 /dev/sdb1 #передвигаю содержимое с «умирающего» диска на «спасательный»
/dev/sda1: Moved: 0.9%
/dev/sda1: Moved: 1.8%
…
/dev/sda1: Moved: 99.7%
/dev/sda1: Moved: 100.0%
root@work:~# vgreduce vg0 /dev/sda1 # убираю «умирающий» диск из группы томов.
Removed "/dev/sda1" from volume group «vg0»
Итого:
Я создал логический раздел, отформатировал его, примонтировал и заполнил нужными данными, затем переместил его с одного устройства на другое, при этом раздел остался примонтирован и данные всё время оставались доступны!
Подобным образом мне удавалось без перезагрузки перенести всю систему с умирающего диска на рэид-массив. :)
А это моя любимая ссылка по LVM: xgu.ru/wiki/LVM
P.S. Прошу простить за опечатки, меня постоянно отвлекали =))
P.P.S. Ах, да!!! Самое главное и самый большой минус LVM — он не читается grub'ом
поэтому раздел /boot должен находиться вне LVM на отдельном разделе жёсткого диска,
иначе система не загрузится.
Поскольку уже давно пользуюсь LVM-ом, расскажу что он значит именно для меня, не подглядывая в мануалы и не выдёргивая цитаты из wiki, своими словами, чтобы было понятно именно тем кто ничего о нем не знает. Постараюсь сразу не рассказывать о всяческих «продвинутых» функциях типа страйпов, снапшотов и т.п.
LVM — это дополнительный слой абстракции от железа, позволяющий собрать кучи разнородных дисков в один, и затем снова разбить этот один именно так как нам хочется.
есть 3 уровня абстракции:
1. PV (Physical Volume) — физические тома (это могут быть разделы или целые «неразбитые» диски)
2. VG (Volume Group) — группа томов (объединяем физические тома (PV) в группу, создаём единый диск, который будем дальше разбивать так, как нам хочется)
3. LV (Logical Volume) — логические разделы, собственно раздел нашего нового «единого диска» ака Группы Томов, который мы потом форматируем и используем как обычный раздел, обычного жёсткого диска.
это пожалуй вся теория. :) теперь практика:
для работы нужны пакеты lvm2 и возможность работать с привелегиями root поэтому:
$ sudo bash
# apt-get install lvm2
допустим у нас в компе есть жёсткий диск на 40Гб и нам удалось наскрести немного денег и наконец-то купить себе ТЕРАБАЙТНИК! :))) Система уже стоит и работает, и первый диск разбит одним разделом (/dev/sda1 как / ), второй — самый большой, который мы только подключили — вообще не разбит /dev/sdb…
Предлагаю немножко разгрузить корневой диск, а заодно ускорить (новый диск работает быстрее старого) и «обезопасить» систему с помощью lvm.
Можно делать на втором диске разделы и добавлять их в группы томов (если нам нужно несколько групп томов),
а можно вообще не делать на диске разделы и всё устройство сделать физическим разделом (PV)
root@ws:~# pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
Создаём группу томов с говорящим названием, например по имени машины «ws», чтобы когда мы перетащим данный диск на другую машину небыло конфликтов с именами групп томов:
root@ws:~# vgcreate ws /dev/sdb
Volume group «vg0» successfully created
желательно внести с корневого раздела такие папки как /usr /var /tmp /home, чтобы не дефрагментировать лишний раз корневой раздел и ни в коем случае его не переполнить, поэтому создаём разделы:
root@ws:~# lvcreate -n usr -L10G ws # здесь мы создаём раздел с именем «usr», размером 10Gb
Logical volume «usr» created
по аналогии делаем то же для /var, /tmp, /home:
root@ws:~# lvcreate -n var -L10G ws
root@ws:~# lvcreate -n tmp -L2G ws
root@ws:~# lvcreate -n home -L500G ws
у нас ещё осталось немного свободного места в группе томов (например для будущего раздела под бэкап)
посмотреть сколько именно можно командой:
root@ws:~# vgdisplay
информацию по созданным логическим томам
root@ws:~# lvdisplay
информацию по физическим томам
root@ws:~# pvdisplay
разделы что мы создали появятся в папке /dev/[имя_vg]/, точнее там будут ссылки на файлы,
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2009-08-10 18:35 swap -> /dev/mapper/ws-swap
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-08-10 18:35 tmp -> /dev/mapper/ws-tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-08-10 18:35 usr -> /dev/mapper/ws-usr
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-08-10 18:35 var -> /dev/mapper/ws-var
и т.д…
дальше lvm уже почти кончается… форматируем наши разделы в любимые файловые системы:
root@ws:~# mkfs.ext2 -L tmp /dev/ws/tmp
root@ws:~# mkfs.ext4 -L usr /dev/ws/usr
root@ws:~# mkfs.ext4 -L var /dev/ws/var
root@ws:~# mkfs.ext4 -L home /dev/ws/home
кстати, не плохо было бы сделать раздел подкачки:
root@ws:~# lvcreate -n swap -L2G ws
root@ws:~# mkswap -L swap /dev/ws/swap
root@ws:~# swapon /dev/ws/swap
создаём папку и подключая по очереди новообразовавшиеся тома, копируем в них нужное содержимое:
root@ws:~# mkdir /mnt/target
root@ws:~# mount /dev/ws/home /mnt/target
копируем туда всё из папки /home своим любимым файловым менеджером (с сохранением прав доступа), например так ;):
root@ws:~# cp -a /home/* /mnt/target/
root@ws:~# umount /mnt/target/
кстати, для папки temp необходимо только поправить права, копировать туда что-либо необязательно:
root@ws:~# mount /dev/ws/tmp /mnt/target && chmod -R a+rwx /mnt/target && umount /mnt/target/
добавляем нужные строчки в /etc/fstab, например такие:
/dev/mapper/ws-home /home ext4 relatime 0 2
/dev/mapper/ws-tmp /tmp ext2 noatime 0 2
/dev/mapper/ws-swap none swap sw 0 0
и перезагружаемся… (продвинутые господа могут обойтись без перезагрузки ;))
На вкусное, хочу предложить более продвинутую штуку:
допустим у нас есть система с разделом на LVM, а жёсткий диск начал сбоить, тогда мы можем без перезагрузки переместить всю систему на другой жёсткий диск/раздел:
# On-line добавление/удаление жёстких дисков с помощью LVM (пример)
root@ws:~# pvcreate /dev/sda1 # наш эмулятор сбойного диска
Physical volume "/dev/sda1" successfully created
root@ws:~# pvcreate /dev/sdb1 # наш эмулятор спасательного диска
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
root@ws:~# vgcreate vg0 /dev/sda1 # создаю группу томов vg0
Volume group «vg0» successfully created
root@ws:~# lvcreate -n test -L10G vg0 #создаю раздел для «важной» инфы
Logical volume «test» created
root@ws:~# mkfs.ext2 /dev/vg0/test # создаю файловую систему на разделе
root@ws:~# mount /dev/mapper/vg0-test /mnt/tmp/ #монтирую раздел
… # заполняю его информацией, открываю на нем несколько файлов и т.п.
root@ws:~# vgextend vg0 /dev/sdb1 # расширяю нашу групу томов на «спасательный» диск
Volume group «vg0» successfully extended
root@work:~# pvmove /dev/sda1 /dev/sdb1 #передвигаю содержимое с «умирающего» диска на «спасательный»
/dev/sda1: Moved: 0.9%
/dev/sda1: Moved: 1.8%
…
/dev/sda1: Moved: 99.7%
/dev/sda1: Moved: 100.0%
root@work:~# vgreduce vg0 /dev/sda1 # убираю «умирающий» диск из группы томов.
Removed "/dev/sda1" from volume group «vg0»
Итого:
Я создал логический раздел, отформатировал его, примонтировал и заполнил нужными данными, затем переместил его с одного устройства на другое, при этом раздел остался примонтирован и данные всё время оставались доступны!
Подобным образом мне удавалось без перезагрузки перенести всю систему с умирающего диска на рэид-массив. :)
А это моя любимая ссылка по LVM: xgu.ru/wiki/LVM
P.S. Прошу простить за опечатки, меня постоянно отвлекали =))
P.P.S. Ах, да!!! Самое главное и самый большой минус LVM — он не читается grub'ом
поэтому раздел /boot должен находиться вне LVM на отдельном разделе жёсткого диска,
иначе система не загрузится.
Комментарии 74
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