Теория выученной беспомощности. Что это и откуда она взялась

Наверняка, каждый из вас хоть раз слышал историю про двух мышей, которые свалились в ведро с молоком. Одна из них сразу смирилась со своей судьбой, что все равно не выберется из ведра и утонет. Она и в самом деле утонула. Вторая так отчаянно барахталась и била лапами, что молоко загустело, превратилось в масло, и мышь выбралась на свободу, сохранив себе жизнь.

Эту притчу про двух мышей рассказывают практически у всех народов, занимающихся скотоводством и знающих, что такое молоко. В чем же поучительность данной истории?

В жизни мы можем встретить два типа людей: одни - как вторая мышка, активны в ситуациях неудач, а другие быстро отказываются от борьбы, чувствуют беспомощность и впадают в отчаяние. Чтобы понять, почему кто-то в сложных ситуациях борется до последнего, а кто-то даже не принимает попыток к действию, введем такое понятие как “выученная беспомощность”.

Термин “выученная беспомощность” ввел в 1967 г. американский психолог Мартин Селигман. С помощью опытов на собаках, он обнаружил данный феномен. Опыты заключались в следующем: собак делили на 3 группы и подвергали ударами тока.

Первая группа собак могла избежать болевого воздействия, т.е. отключить питание системы, нажав на панель носом. Вторая группа собак (экспериментальная) была связана специальной упряжью с собаками первой группы и была “завязана” на ее системе (т.е. только собака первой группы могла отключить систему). Так, вторая группа собак периодически получали удары током, несмотря на то, что они делали. Третья группа собак (контрольная) ударов током не получала вообще. Спустя 24 часа проводился основной этап эксперимента. Все три группы собак пропускали через секционированный ящик-челнок, состоящий из двух частей (отсеков). На каждой его стороне находились лампочки; через 10 секунд после того, как на одной стороне ящика гас свет, по полу в этой части клетки пропускался ток. Если за это время собака успевала перепрыгнуть через барьер, ей удавалось вообще избежать воздействия тока. Если же не успевала, то она ощущала это воздействие, пока не перепрыгивала через барьер или пока не истекут 60 секунд. С каждым животным такой опыт осуществлялся 10 раз.

Как итог, собаки из первой группы, которые могли контролировать подачу тока быстро научились перепрыгивать через барьер. Совсем противоположное демонстрировали собаки из второй группы, которые не имели опыта “спасения”. Шесть из восьми собак в группе, прошедшей через опыт беспомощности (имевших печальную возможность убедиться в тщетности своих усилий), совершенно не пытались избежать воздействия током в 9 или во всех 10 пробах в основном эксперименте, несмотря на то что вторая половина ящика, где они были бы в безопасности, прекрасно просматривалась. Собаки быстро сдавались, тихо поскуливали, ложились на дно ящика, хотя ящик периодически продолжало трясти.

Таким образом, если у собаки был опыт контроля ситуации, тогда у них получалось легко учиться справляться с трудностями в новых условиях. Если у собак такого опыта не было, то они проявляли удивительно мало попыток спастись в новых условиях, где такая возможность была. Они просто становились пассивными как первая мышка из притчи про молоко.

Селигман сделал вывод о том, что получая днем раньше удары током, от которых нельзя было уклониться, собаки как бы “понимали”, что от их усилий и активности ничего не зависит и переставали бороться, становясь пассивными. Напротив, собаки, которые могли контролировать ситуацию с помощью своей активности, легко учились избегать ударов тока в основном этапе эксперимента. Они усвоили, что прекращение действия тока зависит от их поведения, от их усилий и активности.

Чуть позже данный феномен был выявлен и у людей. Дональд Хирото спустя 7 лет создал экспериментальную ситуацию, где испытуемым двух экспериментальных групп предъявлялся громкий звук. Одна группа могла прервать его, подобрав комбинацию клавиш на специальном пульте. Другая группа была лишена контроля, но получала инструкцию научиться его контролировать. Для чистоты эксперимента третья группа не участвовала в этой серии экспериментов. Основной эксперимент заключался в том, что всем трем группам нужно научиться прекращать звук. Хирото дополнил эксперимент инструкцией: половине испытуемых из трех групп говорилось, что контроля над звуком зависит от случая, а второй половине, что от способностей испытуемого.

Результаты получились следующие. Так же как и в эксперименте с собаками, контрольная группа и группа, имевшая возможность контролировать ситуацию, быстро научились управлять шумом, в то время как испытуемым из группы, лишенной возможности контроля в предварительном эксперименте, этого сделать не удавалось. Большинство испытуемых из этой последней группы пассивно сидели и терпели неприятный шум. И это происходило несмотря на то, что все обстоятельства (ситуация эксперимента, место и время) изменились.

Также был получен еще один важный результат. Каждый третий испытуемый, которого Хирото пытался ввести в состояние беспомощности не сдавался. Кроме того, каждый 10 из тех, кто не подвергался шоковому воздействию был беспомощный изначально. Аналогичный результата получился и у Селигмана с его собаками. Полученная в начале эксперимента инструкция оказала влияние на ответы испытуемых. Те, кто получал инструкцию, что воздействие зависит от случая, дольше по времени справлялись с выключением, причем во всех трех группах.

Итак, возвращаясь к нашим мышкам, можно отметить, что у первой наблюдается феномен выученной беспомощности. Почему беспомощность выученная? Потому что ранее скорее всего уже был получены опыт, где животное пыталось спастись, но его усилия ни к чему не привели. Животное выучило - “чтобы я не делало, все тщетно”. Так, беспомощность отражает веру в то, насколько эффективны будут действия.

Стоит отметить, что выученная беспомощность, это не болезнь. Это такое психологическое состояние, мышление и поведение, характеризующееся тем, что человек ведет себя беспомощно и пассивно; не улучшает условия даже тогда, когда есть такая возможность.

Можно привести много примеров из жизни, когда люди сталкиваются с выученной беспомощностью. Например, человек не пробует себя в каком-то деле, потому что раньше он потерпел неудачу и имел опыт беспомощности; женщина не может выйти из жестоких отношений - это кажется ей невозможном. И так далее.

Знаком ли вам такой феномен?

В следующей статье обсудим, каковы источники формирования выученной беспомощности у человека и что с этим можно сделать.