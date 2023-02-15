Лоботомия – зло, казавшееся благом

Лоботомия, как феномен, оставила глубокий след в мировой истории и культуре. Изначально разработанная как метод «успокоения» тяжелых и своенравных пациентов психиатрических клиник, лоботомия вышла за пределы узкого круга предполагаемых пациентов и стала массово применяться без должного контроля.

В этой статье я затрону историю возникновения и развития лоботомии, а также преобразования ее из предполагаемого блага во зло, маргинализировавшего подход к работе с психиатрическими пациентами, и приведшего к рождению антипсихиатрического дискурса.

Мнимое благо

Антониу Каэтаану де Абреу Фрейре Эгаш Мониш

Префронтальная лоботомия, или лейкотомия — операция, разработанная португальским нейрохирургом Эгашом Монишем в 1935 году, и апробированная им в 1936 году. В ходе хирургического вмешательства в черепе просверливалось отверстие, через которое в мозг с помощью проводника вводилась петля, и вращательными движениями совершалось рассечение белого вещества, которое, как мост, соединяло передний отдел больших полушарий мозга с другими его отделами, в результате чего одна из долей головного мозга отделялась от остальных областей, либо иссекалась вовсе.

Схема лоботомии в вариации Эгаша Мониша

После первой сотни операций Мониш провел наблюдение за пациентами и сделал субъективный вывод об успехе своей разработки. О своём методе лечения нейрохирург говорил следующим образом: «предполагалось, что пациентам после такой операции ставится диагноз „синдром лобной доли“. Это снижение ответственности, самоконтроля, творческой активности, эгоцентризм; снижение памяти, обучаемости, концентрации внимания, и падение интеллекта (от незначительного до степени умственной отсталости). Неизбежна эмоциональная уплощенность, апатия, заторможенность». Эгаш Мониш предлагал этот метод для безнадежных, представляющих социальную угрозу пациентов. Считалось, что это даст им возможность выйти за стены специализированных учреждений.

Однако на практике метод очень быстро стал использоваться при депрессиях, неврозах и по отношению к «трудным» детям.

Эгаш Мониш с рентгенограммами

К середине прошлого века лоботомия стала неслыханно популярной процедурой: она практиковалась в Великобритании, в Японии, в США и во многих европейских странах. Но вместе с этим лоботомия вызывала неодобрение среди современников Мониша, писавших о том, что фактический результат такой операции — это деградация личности. Но, несмотря на кажущуюся противоречивость, Нобелевский комитет посчитал лоботомию открытием, которое опережало свое время. В 1949 году Эгаш Мониш получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях». Впоследствии родственники некоторых пациентов обращались с просьбой отменить награду, так как лоботомия наносила непоправимый вред здоровью больного и в целом являлась варварской практикой. Но прошение было отклонено.

И за всеми этими спорами, ведущимися вокруг лоботомии, стояли события, повлиявшие на общество и его отношение к психиатрии в не самую лучшую сторону.

Фургончик с лоботомией или как медицина превратилась в шоу

Уолтер Джексон Фримен II

Популяризатором и настоящим фанатом лоботомии можно считать американского психиатра Уолтера Джеймса Фримена, разработавшего новую технику «трансорбитальной лоботомии». Теперь не требовалось сверлить череп пациента. Зауженный конец тонкого хирургического инструмента (орбитокласта) помещали на глазничную поверхность лобной кости и с помощью хирургического молотка пробивал тонкий слой кости и вводил инструмент в мозг. После этого, движением рукоятки ножа рассекались волокна лобных долей головного мозга.

Схема лоботомии в вариации Уолтера Фримена

Если Эгаш Мониш утверждал, что лейкотомия — это крайняя мера, то доктор Уолтер Фримен считал лоботомию средством от всех проблем, включая своенравность и агрессивный характер. Он полагал, что лоботомия исключает эмоциональную составляющую и тем самым «улучшает поведение» пациентов.

Фримен поставил дело на поток и сделал его достоянием общественности. Масштабы этой деятельности воистину впечатляют. За всю свою жизнь он прооперировал около 4 000 человек.

Настоящий успех к Фримену пришёл к середине Второй Мировой войны, когда число операций пошло на третью сотню. Из‑за стресса, количество пациентов психиатрически клиник выросло в разы и грозило опустошить федеральный бюджет. Дешевая операция, практикуемая Фрименом, оказалась крайне востребованной.

Лейкотом

Уменьшению стоимости поспособствовало то, что лейкотом, использовавшийся для разделения мозгового вещества, во время одной из операций не выдержал нагрузки и сломался в черепной коробке больного. В качестве альтернативы Фримен стал использовать во время операции нож для колки льда со своей кухни. Впоследствии Уолтер Фримен понял, что нож для колки льда отлично подходит для лоботомии и поэтому доктор спроектировал новый медицинский инструмент по этому образцу — орбитокласт, который имел заостренный конец с одной стороны и ручку с другой. На острие было нанесено деление для контроля глубины проникновения.

Орбитокласт с молотком

Фримен превратил операцию в настоящее шоу, причем весьма недорогое —

всего 25 долларов. Врач брал именно количеством пациентов. В газетах писали о «Хирургическом театре Уолтера Фримена», что уже говорит о «театрализованности» процедуры. Фактически, это были гастроли — он объездил 23 штата на своём фургончике.

Фримен проводит мастер-класс по лоботомии

Каждая операция становилась своеобразным представлением или мастер‑классом. Среди многочисленных пациентов врача были даже 19 несовершеннолетних, в том числе 4-х летний ребенок. Известно об одном погибшем во время фотосессии: позируя во время операции Фримен слишком глубоко загнал в череп нож для колки льда.

Показательна в этом отношении история Говарда Далли. Его подвергли лоботомии в возрасте 13 лет по настоянию мачехи. Та не могла справиться с чрезмерно активным ребенком, в действительности не имевшим никаких психических отклонений. Далли дожил до преклонных лет и смог описать свой травмирующий опыт в книге «Моя лоботомия».

Неудобная правда о семье Кеннеди

Самым знаменитым пациентом доктора Фримена стала Розмари Кеннеди — третий ребенок Джозефа и Розы Кеннеди. Полученная при рождении травма (кислородное голодание в следствие асфиксии) стала причиной отставания Розмари в развитии. Девочка плохо училась, и в 15 лет читала, писала и считала на уровне ученицы четвертого класса. Ее IQ колебался между 60 и 70, и с каждым годом ее отставание от сверстниц становилось все заметнее. Став старше, Розмари начала вести себя слишком вольно. Семья с трудом справлялась с часто буйной дочерью, которая убегала из католического пансиона, где воспитывалась, и попадала в некрасивые истории.

Розмари Кеннеди

В 1941 году Джозеф Кеннеди обратился к Фримену и его напарнику нейрохирургу Джеймсу У. Уоттсу, практиковавшими новый метод лечения, которые гарантировали «успокоение» перепадов настроения и прекращение вспышек агрессии и злобы. В книге Рональда Кесслера «Грехи отцов: Джозеф Кеннеди и династия, которую он основал» приводится рассказ Уоттса об этой операции:

«Мы прошли через верхнюю часть головы, я думаю, что она не спала. Она приняла слабый транквилизатор. Я сделал хирургический разрез в мозг через череп. Рядом со лбом. С обеих сторон. Мы только что сделали небольшой разрез, не более дюйма». Инструмент, который доктор Уоттс использовал, выглядел как нож для масла. Он повернул его вверх и вниз, чтобы разрезать ткани головного мозга. «Мы вставляем инструмент внутрь», сказал он. После того, как доктор Уоттс сделал разрез, доктор Фримен начал задавать вопросы Розмари. Например, он попросил её процитировать молитву Господню или спеть «Боже, благослови Америку» или считать в обратном направлении. … «Мы делали оценку того, на сколько делать разрез на основе того, как она отвечала». … Когда она начала говорить бессвязно, они остановились».

Врачи остановились, но было уже поздно. Состояние Розмари сильно ухудшилось. Ее умственное развитие деградировало до уровня двухлетнего ребенка — она перестала узнавать окружающих (единственным исключением была ее сестра Юнис), ее речь стала бессвязной, и она перестала контролировать свои движения. Несколько лет она прожила в частной психиатрической клинике «Крейг Хаус», а затем семья купила ей дом, где она и прожила всю свою оставшуюся жизнь. А жизнь эта была очень долгой. Розмари Кеннеди умерла в 2005 году в возрасте 86 лет на руках у своей любимой сестры Юнис.

Розмари Кеннеди (слева) с сестрой Юнис Кеннеди Шрайвер

Лоботомия в СССР

В СССР новый метод лечения использовался относительно редко. Первая операция была проведена сравнительно поздно по сравнению с США — в 1944 году, но уже в 1949 было принято решение о предельном ограничении подобных операций. Через год, лоботомия подверглась осуждению: от коллектива газеты «Правда» поступило письмо, где данная операция подверглась жесткой критике. В результате обсуждений лоботомия была запрещена из‑за недостаточности научных данных и общей сомнительности метода.

Борис Григорьевич Егоров

Но, несмотря на это, операция была усовершенствована. Советский нейрохирург Борис Григорьевич Егоров предложил использовать костно‑пластическую трепанацию вместо доступа через глазницу. Егоров объяснял, что трепанация позволит точнее ориентироваться в определении области хирургического вмешательства. Вся история лоботомии в СССР заняла 6 лет, в то время как в США лоботомию проводили вплоть до конца 1960-х годов. несмотря на неоднократные протесты научной общественности.

Заключение

Лоботомия — это редкий пример, когда хирургическое вмешательство оставляет глубокий след в художественной культуре.

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Макмёрфи в центре.

В качестве яркого примера можно привести роман Кена Кизи «Над гнездом кукушки» и его экранизацию «Пролетая над гнездом кукушки», где в ходе повествования главного героя Макмёрфи подвергли лоботомии.

Также аналогичная операция упоминается в фильме «Остров Проклятых», где Тедди Дэниэлс, в исполнении Леонардо Ди Каприо, добровольно соглашается на лоботомию, осознав совершенное преступление.

Деятельность Уолтера Джеймса Фримена стало крупным шагом на пути маргинализации подобного подхода к работе с пациентами и к рождению антипсихиатрического дискурса как такового.

Моральная сторона проблемы заключается в несоответствии заявленных целей прогнозируемому результату. Поставленная цель — улучшение когнитивных характеристик, исцеление «безумия». Достигаемый результат — серьезное ухудшение умственных способностей пациента или ликвидация личности человека.

Авторство: https://vk.com/scicortex ← Другие интересные статьи здесь.

Список литературы