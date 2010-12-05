Роутинг и policy-routing в Linux при помощи iproute2

Речь в статье пойдет о роутинге сетевых пакетов в Linux. А конкретно – о типе роутинга под названием policy-routing (роутинг на основании политик). Этот тип роутинга позволяет маршрутизировать пакеты на основании ряда достаточно гибких правил, в отличие от классического механизма маршрутизации destination-routing (роутинг на основании адреса назначения). Policy-routing применяется в случае наличия нескольких сетевых интерфейсов и необходимости отправлять определенные пакеты на определенный интерфейс, причем пакеты определяются не по адресу назначения или не только по адресу назначения. Например, policy-routing может использоваться для: балансировки трафика между несколькими внешними каналами (аплинками), обеспечения доступа к серверу в случае нескольких аплинков, при необходимости отправлять пакеты с разных внутренних адресов через разные внешние интерфейсы, даже для отправки пакетов на разные TCP-порты через разные интерфейсы и т.д.
Для управления сетевыми интерфейсами, маршрутизацией и шейпированием в Linux служит пакет утилит iproute2.
Этот набор утилит лишь задает настройки, реально вся работа выполняется ядром Linux. Для поддержки ядром policy-routing оно должно быть собрано с включенными опциями IP: advanced router (CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER) и IP: policy routing (CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES), находящимися в разделе Networking support -> Networking options -> TCP/IP networking.
Для настройки роутинга служит команда ip route. Выполненная без параметров, она покажет список текущих правил маршрутизации (не все правила, об этом чуть позже):
Так будет выглядеть роутинг при использовании на интерфейсе eth0 IP-адреса 192.168.12.101 с маской подсети 255.255.255.0 и шлюзом по умолчанию 192.168.12.1.
Мы видим, что трафик на подсеть 192.168.12.0/24 уходит через интерфейс eth0.
Трафик на любые другие хосты, не попадающие в подсеть 192.168.12.0/24 будет уходить на шлюз 192.168.12.1 через интерфейс eth0 (
А теперь залезем в роутинг поглубже. На самом деле, таблиц маршрутизации несколько, а также можно создавать свои таблицы маршрутизации. Изначально предопределены таблицы local, main и default. В таблицу local ядро заносит записи для локальных IP адресов (чтобы трафик на эти IP-адреса оставался локальным и не пытался уходить во внешнюю сеть), а также для бродкастов. Таблица main является основной и именно она используется, если в команде не указано какую таблицу использовать (т.е. выше мы видели именно таблицу main). Таблица default изначально пуста. Давайте бегло взглянем на содержимое таблицы local:
Для просмотра содержимого конкретной таблицы используется команда
Как же ядро выбирает, в какую таблицу отправлять пакеты? Все логично – для этого есть правила. В нашем случае:
Число в начале строки – идентификатор правила,
Возможные условия:
Условия можно комбинировать, например
Итак, мы разобрались что такое таблицы маршрутизации и правила маршрутизации. А создание собственных таблиц и правил маршрутизации это и есть policy-routing, он же PBR (policy based routing). Кстати SBR (source based routing) или source-routing в Linux является частным случаем policy-routing, это использование условия
Теперь рассмотрим простой пример. У нас есть некий шлюз, на него приходят пакеты с IP 192.168.1.20. Пакеты с этого IP нужно отправлять на шлюз 10.1.0.1. Чтобы это реализовать делаем следующее:
Создаем таблицу с единственным правилом:
Создаем правило, отправляющее нужные пакеты в нужную таблицу:
Как видите, все просто.
Теперь более реалистичный пример. Имеется два аплинка до двух провайдеров, необходимо обеспечить доступность сервера с обоих каналов:
В качестве маршрута по умолчанию используется один из провайдеров, не важно какой. При этом веб-сервер будет доступен только через сеть этого провайдера. Запросы через сеть другого провайдера приходить будут, но ответные пакеты будут уходить на шлюз по умолчанию и ничего из этого не выйдет.
Решается это весьма просто:
Определяем таблицы:
Определяем правила:
Думаю теперь уже объяснять смысл этих строк не надо. Аналогичным образом можно сделать доступность сервера по более чем двум аплинкам.
Делается одной элегантной командой:
Эта запись заменит существующий default-роутинг в таблице main. При этом маршрут будет выбираться в зависимости от веса шлюза (
Допустим нам нужно, чтобы пакеты на 80 порт уходили только через 11.22.33.1. Для этого делаем следующее:
Первой командой маркируем все пакеты, идущие на 80 порт. Второй командой создаем таблицу маршрутизации. Третьей командой заворачиваем все пакеты с указанной маркировкой в нужную таблицу.
Опять же все просто. Рассмотрим также использование модуля iptables CONNMARK. Он позволяет отслеживать и маркировать все пакеты, относящиеся к определенному соединению. Например, можно маркировать пакеты по определенному признаку еще в цепочке INPUT, а затем автоматически маркировать пакеты, относящиеся к этим соединениям и в цепочке OUTPUT. Используется он так:
Пакеты, приходящие с eth0 маркируются 2, а с eth1 – 4 (строки 1 и 2). Правило на третьей строке проверяет принадлежность пакета к тому или иному соединению и восстанавливает маркировки (которые были заданы для входящих) для исходящих пакетов.
Надеюсь изложенный материал поможет вам оценить всю гибкость роутинга в Linux. Спасибо за внимание :)
Для управления сетевыми интерфейсами, маршрутизацией и шейпированием в Linux служит пакет утилит iproute2.
Этот набор утилит лишь задает настройки, реально вся работа выполняется ядром Linux. Для поддержки ядром policy-routing оно должно быть собрано с включенными опциями IP: advanced router (CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER) и IP: policy routing (CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES), находящимися в разделе Networking support -> Networking options -> TCP/IP networking.
ip route
Для настройки роутинга служит команда ip route. Выполненная без параметров, она покажет список текущих правил маршрутизации (не все правила, об этом чуть позже):
# ip route 192.168.12.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.12.101 default via 192.168.12.1 dev eth0
Так будет выглядеть роутинг при использовании на интерфейсе eth0 IP-адреса 192.168.12.101 с маской подсети 255.255.255.0 и шлюзом по умолчанию 192.168.12.1.
Мы видим, что трафик на подсеть 192.168.12.0/24 уходит через интерфейс eth0.
proto kernel означает, что роутинг был задан ядром автоматически при задании IP интерфейса.
scope link означает, что эта запись является действительной только для этого интерфейса (eth0).
src 192.168.12.101 задает IP-адрес отправителя для пакетов, попадающих под это правило роутинга.
Трафик на любые другие хосты, не попадающие в подсеть 192.168.12.0/24 будет уходить на шлюз 192.168.12.1 через интерфейс eth0 (
default via 192.168.12.1 dev eth0). Кстати, при отправке пакетов на шлюз, IP-адрес назначения не изменяется, просто в Ethernet-фрейме в качестве MAC-адреса получателя будет указан MAC-адрес шлюза (часто даже специалисты со стажем путаются в этом моменте). Шлюз в свою очередь меняет IP-адрес отправителя, если используется NAT, либо просто отправляет пакет дальше. В данном случае используются приватный адрес (192.168.12.101), так что шлюз скорее всего делает NAT.
А теперь залезем в роутинг поглубже. На самом деле, таблиц маршрутизации несколько, а также можно создавать свои таблицы маршрутизации. Изначально предопределены таблицы local, main и default. В таблицу local ядро заносит записи для локальных IP адресов (чтобы трафик на эти IP-адреса оставался локальным и не пытался уходить во внешнюю сеть), а также для бродкастов. Таблица main является основной и именно она используется, если в команде не указано какую таблицу использовать (т.е. выше мы видели именно таблицу main). Таблица default изначально пуста. Давайте бегло взглянем на содержимое таблицы local:
# ip route show table local broadcast 127.255.255.255 dev lo proto kernel scope link src 127.0.0.1 broadcast 192.168.12.255 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.12.101 broadcast 192.168.12.0 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.12.101 local 192.168.12.101 dev eth0 proto kernel scope host src 192.168.12.101 broadcast 127.0.0.0 dev lo proto kernel scope link src 127.0.0.1 local 127.0.0.1 dev lo proto kernel scope host src 127.0.0.1 local 127.0.0.0/8 dev lo proto kernel scope host src 127.0.0.1
broadcast и
local определяют типы записей (выше мы рассматривали тип
default). Тип
broadcast означает, что пакеты соответствующие этой записи будут отправлены как broadcast-пакеты, в соответствии с настройками интерфейса.
local – пакеты будут отправлены локально.
scope host указывает, что эта запись действительная только для этого хоста.
Для просмотра содержимого конкретной таблицы используется команда
ip route show table TABLE_NAME. Для просмотра содержимого всех таблиц в качестве TABLE_NAME следует указывать
all,
unspec или
0. Все таблицы на самом деле имеют цифровые идентификаторы, их символьные имена задаются в файле /etc/iproute2/rt_tables и используются лишь для удобства.
ip rule
Как же ядро выбирает, в какую таблицу отправлять пакеты? Все логично – для этого есть правила. В нашем случае:
# ip rule 0: from all lookup local 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default
Число в начале строки – идентификатор правила,
from all – условие, означает пакеты с любых адресов,
lookup указывает в какую таблицу направлять пакет. Если пакет подпадает под несколько правил, то он проходит их все по порядку возрастания идентификатора. Конечно, если пакет подпадет под какую-либо запись маршрутизации, то последующие записи маршрутизации и последующие правила он уже проходить не будет.
Возможные условия:
from– мы уже рассматривали выше, это проверка отправителя пакета.
to– получатель пакета.
iif– имя интерфейса, на который пришел пакет.
oif– имя интерфейса, с которого уходит пакет. Это условие действует только для пакетов, исходящих из локальных сокетов, привязанных к конкретному интерфейсу.
tos– значение поля TOS IP-пакета.
fwmark– проверка значения FWMARK пакета. Это условие дает потрясающую гибкость правил. При помощи правил
iptablesможно отфильтровать пакеты по огромному количеству признаков и установить определенные значения FWMARK. А затем эти значения учитывать при роутинге.
Условия можно комбинировать, например
from 192.168.1.0/24 to 10.0.0.0/8, а также можно использовать префикc
not, который указывает, что пакет не должен соответствовать условию, чтобы подпадать под это правило.
Итак, мы разобрались что такое таблицы маршрутизации и правила маршрутизации. А создание собственных таблиц и правил маршрутизации это и есть policy-routing, он же PBR (policy based routing). Кстати SBR (source based routing) или source-routing в Linux является частным случаем policy-routing, это использование условия
from в правиле маршрутизации.
Простой пример
Теперь рассмотрим простой пример. У нас есть некий шлюз, на него приходят пакеты с IP 192.168.1.20. Пакеты с этого IP нужно отправлять на шлюз 10.1.0.1. Чтобы это реализовать делаем следующее:
Создаем таблицу с единственным правилом:
# ip route add default via 10.1.0.1 table 120
Создаем правило, отправляющее нужные пакеты в нужную таблицу:
# ip rule add from 192.168.1.20 table 120
Как видите, все просто.
Доступность сервера через несколько аплинков
Теперь более реалистичный пример. Имеется два аплинка до двух провайдеров, необходимо обеспечить доступность сервера с обоих каналов:
В качестве маршрута по умолчанию используется один из провайдеров, не важно какой. При этом веб-сервер будет доступен только через сеть этого провайдера. Запросы через сеть другого провайдера приходить будут, но ответные пакеты будут уходить на шлюз по умолчанию и ничего из этого не выйдет.
Решается это весьма просто:
Определяем таблицы:
# ip route add default via 11.22.33.1 table 101 # ip route add default via 55.66.77.1 table 102
Определяем правила:
# ip rule add from 11.22.33.44 table 101 # ip rule add from 55.66.77.88 table 102
Думаю теперь уже объяснять смысл этих строк не надо. Аналогичным образом можно сделать доступность сервера по более чем двум аплинкам.
Балансировка трафика между аплинками
Делается одной элегантной командой:
# ip route replace default scope global \ nexthop via 11.22.33.1 dev eth0 weight 1 \ nexthop via 55.66.77.1 dev eth1 weight 1
Эта запись заменит существующий default-роутинг в таблице main. При этом маршрут будет выбираться в зависимости от веса шлюза (
weight). Например, при указании весов 7 и 3, через первый шлюз будет уходить 70% соединений, а через второй – 30%. Есть один момент, который при этом надо учитывать: ядро кэширует маршруты, и маршрут для какого-либо хоста через определенный шлюз будет висеть в таблице еще некоторое время после последнего обращения к этой записи. А маршрут до часто используемых хостов может не успевать сбрасываться и будет все время обновляться в кэше, оставаясь на одном и том же шлюзе. Если это проблема, то можно иногда очищать кэш вручную командой
ip route flush cache.
Использование маркировки пакетов при помощи iptables
Допустим нам нужно, чтобы пакеты на 80 порт уходили только через 11.22.33.1. Для этого делаем следующее:
# iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 0x2 # ip route add default via 11.22.33.1 dev eth0 table 102 # ip rule add fwmark 0x2/0x2 lookup 102
Первой командой маркируем все пакеты, идущие на 80 порт. Второй командой создаем таблицу маршрутизации. Третьей командой заворачиваем все пакеты с указанной маркировкой в нужную таблицу.
Опять же все просто. Рассмотрим также использование модуля iptables CONNMARK. Он позволяет отслеживать и маркировать все пакеты, относящиеся к определенному соединению. Например, можно маркировать пакеты по определенному признаку еще в цепочке INPUT, а затем автоматически маркировать пакеты, относящиеся к этим соединениям и в цепочке OUTPUT. Используется он так:
# iptables -t mangle -A INPUT -i eth0 -j CONNMARK --set-mark 0x2 # iptables -t mangle -A INPUT -i eth1 -j CONNMARK --set-mark 0x4 # iptables -t mangle -A OUTPUT -j CONNMARK --restore-mark
Пакеты, приходящие с eth0 маркируются 2, а с eth1 – 4 (строки 1 и 2). Правило на третьей строке проверяет принадлежность пакета к тому или иному соединению и восстанавливает маркировки (которые были заданы для входящих) для исходящих пакетов.
Надеюсь изложенный материал поможет вам оценить всю гибкость роутинга в Linux. Спасибо за внимание :)