Роутинг и policy-routing в Linux при помощи iproute2

ip route

# ip route 192.168.12.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.12.101 default via 192.168.12.1 dev eth0

# ip route show table local broadcast 127.255.255.255 dev lo proto kernel scope link src 127.0.0.1 broadcast 192.168.12.255 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.12.101 broadcast 192.168.12.0 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.12.101 local 192.168.12.101 dev eth0 proto kernel scope host src 192.168.12.101 broadcast 127.0.0.0 dev lo proto kernel scope link src 127.0.0.1 local 127.0.0.1 dev lo proto kernel scope host src 127.0.0.1 local 127.0.0.0/8 dev lo proto kernel scope host src 127.0.0.1

ip rule

# ip rule 0: from all lookup local 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default

from – мы уже рассматривали выше, это проверка отправителя пакета.

– мы уже рассматривали выше, это проверка отправителя пакета. to – получатель пакета.

– получатель пакета. iif – имя интерфейса, на который пришел пакет.

– имя интерфейса, на который пришел пакет. oif – имя интерфейса, с которого уходит пакет. Это условие действует только для пакетов, исходящих из локальных сокетов, привязанных к конкретному интерфейсу.

– имя интерфейса, с которого уходит пакет. Это условие действует только для пакетов, исходящих из локальных сокетов, привязанных к конкретному интерфейсу. tos – значение поля TOS IP-пакета.

– значение поля TOS IP-пакета. fwmark – проверка значения FWMARK пакета. Это условие дает потрясающую гибкость правил. При помощи правил iptables можно отфильтровать пакеты по огромному количеству признаков и установить определенные значения FWMARK. А затем эти значения учитывать при роутинге.

from 192.168.1.0/24 to 10.0.0.0/8

Простой пример

# ip route add default via 10.1.0.1 table 120

# ip rule add from 192.168.1.20 table 120

Доступность сервера через несколько аплинков

# ip route add default via 11.22.33.1 table 101 # ip route add default via 55.66.77.1 table 102

# ip rule add from 11.22.33.44 table 101 # ip rule add from 55.66.77.88 table 102

Балансировка трафика между аплинками

# ip route replace default scope global \ nexthop via 11.22.33.1 dev eth0 weight 1 \ nexthop via 55.66.77.1 dev eth1 weight 1

ip route flush cache

Использование маркировки пакетов при помощи iptables

# iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 0x2 # ip route add default via 11.22.33.1 dev eth0 table 102 # ip rule add fwmark 0x2/0x2 lookup 102

# iptables -t mangle -A INPUT -i eth0 -j CONNMARK --set-mark 0x2 # iptables -t mangle -A INPUT -i eth1 -j CONNMARK --set-mark 0x4 # iptables -t mangle -A OUTPUT -j CONNMARK --restore-mark

Речь в статье пойдет о роутинге сетевых пакетов в Linux. А конкретно – о типе роутинга под названием(роутинг на основании политик). Этот тип роутинга позволяет маршрутизировать пакеты на основании ряда достаточно гибких правил, в отличие от классического механизма маршрутизации(роутинг на основании адреса назначения). Policy-routing применяется в случае наличия нескольких сетевых интерфейсов и необходимости отправлять определенные пакеты на определенный интерфейс, причем пакеты определяются не по адресу назначения или не только по адресу назначения. Например, policy-routing может использоваться для: балансировки трафика между несколькими внешними каналами (аплинками), обеспечения доступа к серверу в случае нескольких аплинков, при необходимости отправлять пакеты с разных внутренних адресов через разные внешние интерфейсы, даже для отправки пакетов на разные TCP-порты через разные интерфейсы и т.д.Для управления сетевыми интерфейсами, маршрутизацией и шейпированием в Linux служит пакет утилитЭтот набор утилит лишь задает настройки, реально вся работа выполняется ядром Linux. Для поддержки ядром policy-routing оно должно быть собрано с включенными опциями IP: advanced router (CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER) и IP: policy routing (CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES), находящимися в разделе Networking support -> Networking options -> TCP/IP networking.Для настройки роутинга служит команда ip route. Выполненная без параметров, она покажет список текущих правил маршрутизации (не все правила, об этом чуть позже):Так будет выглядеть роутинг при использовании на интерфейсе eth0 IP-адреса 192.168.12.101 с маской подсети 255.255.255.0 и шлюзом по умолчанию 192.168.12.1.Мы видим, что трафик на подсеть 192.168.12.0/24 уходит через интерфейс eth0.означает, что роутинг был задан ядром автоматически при задании IP интерфейса.означает, что эта запись является действительной только для этого интерфейса (eth0).задает IP-адрес отправителя для пакетов, попадающих под это правило роутинга.Трафик на любые другие хосты, не попадающие в подсеть 192.168.12.0/24 будет уходить на шлюз 192.168.12.1 через интерфейс eth0 (). Кстати, при отправке пакетов на шлюз, IP-адрес назначения не изменяется, просто в Ethernet-фрейме в качестве MAC-адреса получателя будет указан MAC-адрес шлюза (часто даже специалисты со стажем путаются в этом моменте). Шлюз в свою очередь меняет IP-адрес отправителя, если используется NAT, либо просто отправляет пакет дальше. В данном случае используются приватный адрес (192.168.12.101), так что шлюз скорее всего делает NAT.А теперь залезем в роутинг поглубже. На самом деле, таблиц маршрутизации несколько, а также можно создавать свои таблицы маршрутизации. Изначально предопределены таблицы local, main и default. В таблицу local ядро заносит записи для локальных IP адресов (чтобы трафик на эти IP-адреса оставался локальным и не пытался уходить во внешнюю сеть), а также для бродкастов. Таблица main является основной и именно она используется, если в команде не указано какую таблицу использовать (т.е. выше мы видели именно таблицу main). Таблица default изначально пуста. Давайте бегло взглянем на содержимое таблицы local:определяют типы записей (выше мы рассматривали тип). Типозначает, что пакеты соответствующие этой записи будут отправлены как broadcast-пакеты, в соответствии с настройками интерфейса.– пакеты будут отправлены локально.указывает, что эта запись действительная только для этого хоста.Для просмотра содержимого конкретной таблицы используется команда. Для просмотра содержимого всех таблиц в качестве TABLE_NAME следует указыватьили. Все таблицы на самом деле имеют цифровые идентификаторы, их символьные имена задаются в файле /etc/iproute2/rt_tables и используются лишь для удобства.Как же ядро выбирает, в какую таблицу отправлять пакеты? Все логично – для этого есть правила. В нашем случае:Число в начале строки – идентификатор правила,– условие, означает пакеты с любых адресов,указывает в какую таблицу направлять пакет. Если пакет подпадает под несколько правил, то он проходит их все по порядку возрастания идентификатора. Конечно, если пакет подпадет под какую-либо запись маршрутизации, то последующие записи маршрутизации и последующие правила он уже проходить не будет.Возможные условия:Условия можно комбинировать, например, а также можно использовать префикc, который указывает, что пакет не должен соответствовать условию, чтобы подпадать под это правило.Итак, мы разобрались что такое таблицы маршрутизации и правила маршрутизации. А создание собственных таблиц и правил маршрутизации это и есть, он же(policy based routing). Кстати(source based routing) илив Linux является частным случаем policy-routing, это использование условияв правиле маршрутизации.Теперь рассмотрим простой пример. У нас есть некий шлюз, на него приходят пакеты с IP 192.168.1.20. Пакеты с этого IP нужно отправлять на шлюз 10.1.0.1. Чтобы это реализовать делаем следующее:Создаем таблицу с единственным правилом:Создаем правило, отправляющее нужные пакеты в нужную таблицу:Как видите, все просто.Теперь более реалистичный пример. Имеется два аплинка до двух провайдеров, необходимо обеспечить доступность сервера с обоих каналов:В качестве маршрута по умолчанию используется один из провайдеров, не важно какой. При этом веб-сервер будет доступен только через сеть этого провайдера. Запросы через сеть другого провайдера приходить будут, но ответные пакеты будут уходить на шлюз по умолчанию и ничего из этого не выйдет.Решается это весьма просто:Определяем таблицы:Определяем правила:Думаю теперь уже объяснять смысл этих строк не надо. Аналогичным образом можно сделать доступность сервера по более чем двум аплинкам.Делается одной элегантной командой:Эта запись заменит существующий default-роутинг в таблице main. При этом маршрут будет выбираться в зависимости от веса шлюза (). Например, при указании весов 7 и 3, через первый шлюз будет уходить 70% соединений, а через второй – 30%. Есть один момент, который при этом надо учитывать: ядро кэширует маршруты, и маршрут для какого-либо хоста через определенный шлюз будет висеть в таблице еще некоторое время после последнего обращения к этой записи. А маршрут до часто используемых хостов может не успевать сбрасываться и будет все время обновляться в кэше, оставаясь на одном и том же шлюзе. Если это проблема, то можно иногда очищать кэш вручную командойДопустим нам нужно, чтобы пакеты на 80 порт уходили только через 11.22.33.1. Для этого делаем следующее:Первой командой маркируем все пакеты, идущие на 80 порт. Второй командой создаем таблицу маршрутизации. Третьей командой заворачиваем все пакеты с указанной маркировкой в нужную таблицу.Опять же все просто. Рассмотрим также использование модуля iptables CONNMARK. Он позволяет отслеживать и маркировать все пакеты, относящиеся к определенному соединению. Например, можно маркировать пакеты по определенному признаку еще в цепочке INPUT, а затем автоматически маркировать пакеты, относящиеся к этим соединениям и в цепочке OUTPUT. Используется он так:Пакеты, приходящие с eth0 маркируются 2, а с eth1 – 4 (строки 1 и 2). Правило на третьей строке проверяет принадлежность пакета к тому или иному соединению и восстанавливает маркировки (которые были заданы для входящих) для исходящих пакетов.Надеюсь изложенный материал поможет вам оценить всю гибкость роутинга в Linux. Спасибо за внимание :)