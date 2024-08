Тысяча и одна библиотека С++

m2cgen - консольная утилита для перевода обученных классических моделей машинного обучения (довольно много типов моделей поддерживается) в код на языках Java, C, Python, Go, JavaScript, Visual Basic, C#, R, PowerShell, PHP, Dart, Haskell, Ruby, F#, Rust. Библиотека написана на C, без каких-либо сторонних зависимостей. [MIT]