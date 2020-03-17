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сегодня в 08:50

Структурируем информацию по Android-боксам и разбираем, что должна уметь нормальная приставка

    Учитывая, сейчас многие уходят на удаленку или карантин, я решил что самое время поговорить про современные Android-приставки. Дело в том, что правильный андроид бокс «уделывает» по функциональности любой смарт ТВ. Это становится особенно актуальным в свете того, что производители научились блокировать функции своих умных телевизоров в зависимости от собственных представлений о правильном и легальном, и не факт что они не станут «закручивать гайки» еще дальше дальше. Слава Богу, качественная смарт ТВ приставка на голову выше любого смарта, ее легко настроить и сменить на более производительную в дальнейшем.



    Под катом мы поговорим о том, что должна уметь современная приставка, на что обращать внимание и какую модель выбрать — там крайне простой выбор, ограничивающийся на начало 2020 года всего тремя моделями. Ну и развитие ситуации с короновирсом подсказывает, что сейчас самое время озаботится приставкой, потому что нас могут ждать долгие-предолгие вечера перед телевизором.

    Лирическое отступление


    В наших интернетах признанным авторитетом по Android TV боксам является Kyrie1965 Собственно, благодаря ему долгое время появлялись дотошные обзоры приставок, формат которых (обзоров, конечно же) продолжает копироваться другими авторами. Ну а его сообщения и вовсе, цитируют как священное писание на форумах. На Хабре тоже есть несколько отличных постов по тематике боксов, связанных скорее с допиливанием окружения, но от этого не менее полезным. По правде, этот гайд должен был бы написать именно Kyrie1965. Но, видимо, не сложилось. Поэтому будем надеяться, что эксперт придет в комменты и если что, в неповторимом стиле, меня поправит :).   

    На что способна современная андроид ТВ приставка


    Итак, ключевые возможности:

    1. Просмотр видеофайлов в любом формате из любого источника в разрешении вплоть до 4K. Как правило, в таких приставках уже установлен медиа-комбайн типа Kodi и различных его разновидностей, позволяющий и смотреть и каталогизировать видеоконтент удобным образом. Можно обойтись и без Kodi, потому что программ множество на любой вкус и цвет.
    2. Поиск и просматривание видео-контента сразу, без предварительного скачивания. Можно как с легальных сервисов типа Okko или Ivi, или полулегальных. О последнем пункте надо написать особо, потому что работа программы HD VideoBox — это просто праздник какой-то. Вы вбиваете название фильма в поиске, после чего просто выбираете нужный источник (обычно на выбор дается 3-4 сайта, на которых это видео есть или список торентов, которые можно тут же включить) и начинаете смотреть. Сразу! Итого с момента «хочу» до «смотрю в отличном качестве» проходит секунд 5. Если же вы выбираете сериал или многосерийный мультфильм, то вам предложат выбрать сезон и эпизод. После чего также мгновенно вы начнете его смотреть, причем плеер запоминает эпизод и позицию. Самое смешное, что существуют клиенты под совсем пиратские сайты с платной подпиской (оцените иронию, платная подписка на пиратском сайте!), где не надо выбирать даже источник. Просто смотрите, имея субтитры и множество дорожек с переводом.
    3. Youtube — ставший, по сути, новым телевидением, опять же в разрешении до 4K;
    4. Просмотр Youtube Kids, специальной версии Youtube для детей, лишенной любого взрослого и потенциально опасного контента с тщательно подобранными программами и каналами;
    5. Просмотр через интернет огромного количества эфирных каналов (иногда бесплатно, но часто за символическую плату в $1-2) в наборе, близком или превышающим стандартные кабельные пакеты. Дополнительной фишкой идет просмотр так называемого архива за 5-7 суток, когда вы можете включить любую передачу любого канала из вчерашнего или позавчерашнего эфира. К примеру, посмотреть пропущенный футбольный матч и выпуск новостей.
    6. Работа в режиме игровой приставки: запускаются игры, как изначально сделанные для Android, так и всевозможные симуляторы игровых приставок, вроде легендарных танков из Денди и игр первой PlayStation. Ну а если мы говорим, про NVIDIA SHIELD (о ней чуть ниже), то там свой собственный огромный магазин игр, рассчитанных на эту мощную приставку;
    7. Стриминг из Steam на телевизор через Steam Link. По сути перенос экрана монитора на телевизор.
    8. Видеозвонки с телевизора по Skype, с подключением большинства распространенных камер и другие мессенджеры;
    9. Прослушивание качественной музыки online с прямым подключением к ресиверу. В данный момент существует множество сервисов, позволяющих за небольшую плату подключаться к огромной музыкальной базе, причем, предлагаемые вам треки могут быть подобраны исходя из ваших музыкальных пристрастий. Как бы по- дурацки это не звучало, но с годами искать новую и интересную музыку становится все сложнее, а сервисы типа Youtube Music или Яндекс.Музыка отлично справляются с задачей (по крайней мере я давно уже слушаю музыку только так). Поэтому, если у вас есть андроид приставка и проверенный годами ресивер, который полностью устраивает вас по звуку, вы можете отлично его «прокачать».
    10. Прослушивание тысяч радиостанций: аналогично предыдущему пункту, вы можете выбрать любую радиостанцию по своему вкусу, запустив ее с помощью специального приложения;
    11. Прослушивание аудио-книг во время работы по дому.
    12. Общение с голосовым ассистентом типа Google Assistante или Яндекс Алисы

    Что представляет собой типичная Смарт приставка и как она работает с видео


    Большинство «Смарт ТВ приставок» делается в Китае и представляет собой, по сути, обычный Android планшет с мощной начинкой, к которому добавили множество USB-входов и лишили дисплея. Как и с планшетами на Андроид, прогресс не стоит на месте, и производители клепают по 2-3 модели в год на разных процессорах. Поскольку производителей много, то моделей этих тоже огромное количество, что приводит к жуткой неразберихе. Самое смешное, что большинство приставок базируется на одном и том же железе и отличается только качеством исполнения, склонностью к перегреву и, самое главное, степенью глючности прошивки.

    Прежде чем идти дальше, давайте разъясним несколько понятий, которые будут важны при выборе приставки.

    Android TV


    Как правило, приставки идут с двумя принципиально разными интерфейсами. Первый — обычный Android, на котором «натянут» слегка переделанный лаунчер, приспособленный для работы с пультом. Плюсы такого варианта: это обычный андроид, на который вы можете поставить любое приложение, как из плей маркета, так из проводника. На мой взгляд, такая приставка чуть проще кастомизируется — т.е. настраивается под свои нужны. Пример такой приставки — Cube X2.



    Второй вариант — специально модифицированная версия Android, называемая Android TV. Выпускает ее Google и она изначально предназначена для работы с телевизором. Ее отличительная особенность — множество интерактивных иконок на рабочем столе, голосовое управление и специальный магазин приложений, предназначенный только для программ, адаптированных под экран телевизора. Операционная система отдельно лицензируется, и, как правило, у китайских производителей второго эшелона нет на нее денег или железо недостаточно производительное. Примеры приставок с  Android TV: Nvidia Shield и Xiaomi Mi Box S.



    Очевидно, что Android TV — красивее  и в нем по умолчанию отлично работает голосовой поиск. Более того, Google c некоторой периодичность обновляет систему добавляя в нее новые функции. Так же очевидно, что Android TV больше подходит для лицензионного контента. Тогда как «нелецензионные» приложения типа HD Videobox на него ставятся с дополнительным шаманством.

    Дополнительным недостатком Android TV, уже лично для меня, является невозможность тонкой настройки и использование «чего дают», тогда как на «голом» Android больше пространства для маневра. Слава Богу, на хороших недорогих приставках можно попробовать оба варианта и самостоятельно решить, что вам больше нравится.

    Автофремрейт


    Вторая фишка — автофреймрейт. По сути это подстройка видеоконтента под частоту обновления телевизора. Пример: обычно видео содержит 24 кадра в одной секунде (помним же страшилки про 25-й кадр?). Стандартная частота обновления телевизора: 60 кадров в секунду. Поскольку 60 не делится равномерно на 24, то система принимает решение показывать какие-то кадры по 33 миллисекунды, какие-то по 50 миллисекунд. В результате имеем дерганное изображение, особенно на динамичных сценах. Кто-то это видит, кто-то нет. Если вы в числе первых, то вам приходится тщательнее выбирать приставку.



    Автофреймрейт подстраивает вывод кадров за счет выставления частоты экрана, соответствующей или кратной частоте кадров в видео. Автофреймрейт бывает двух видов: системный и современный. Системный задается сразу на уровне системы и пытается применяться везде. Иногда это вызывает неправильное срабатывание в приложениях, глючной перемотке или выбору некорректного режима. Так называемый «современный» автофреймрейт работает более тонко и настраивается в конкретном приложении, но есть лишь у небольшого количества производителей. Естественно, лучше купить приставку с современным Автофреймрейтом.

    Устранение чересстрочности


    Проблема с картинкой номер 2: чересстрочность. Большое количество видео хранится в так называемом чересстрочном формате. Т.е. когда каждый кадр состоит из двух чересстрочных половинок и показывается попеременно.



    Такая картинка либо склеивается из двух, что приводит к так называемой гребенке. Либо вторая половина кадра вообще не показывается, что приводит к дерганью, понижению частоты видео и его детализации. Как вы понимаете, нормально смотреть такое видео — проблематично. Особенно на хорошем телевизоре.  Так вот в хороших приставках, эта проблема решена т.н. умным интералайгзингом, которые выполняется на лету. Но, не в каждой приставке такое есть.

    Шумодав Amlogic


    Фишка процессоров Amlogic. По умолчанию во многих приставках включен так называемый шумодав. Т.е. на видео в реальном времени наложен фильтр, убирающий паразитные, по версии Amlogic, шумы. На контенте высокой четкости скорее мешает, чем помогает, так как делает картинку «мыльной». Поэтому очень желательна функция его отключения.

    WiFi и проводное соединение


    Тут все ясно. Поскольку мы смотрим тяжелые видео, в т.ч. с разрешением 4K, нам нужен хороший канал передачи данных до приставки. Если у нас хороший роутер и сигнал нормально «добивает» до приставки, можно обойтись WiFi. Если же нет, то только провод. И тут важны два нюанса: насколько хороший приемник в вашей приставке и есть ли в ней вход для провода.

    А теперь, вооружившись этими знаниями, давайте пройдемся по актуальным приставкам.

    Выбираем ТВ-приставку под себя


    Как и в любом бизнесе, у производителей андроид-приставок существует несколько объективных лидеров. Причем, понятие лидер очень быстро меняется. Еще вчера это были Minix и Zidoo, вторым эшелоном шел Ugoos, а третьим множество приставок типа Mecool, Beelink и прочие. За 2019 год Minix практически умер, Zidoo попытался уйти в сектор премиальных приставок и не выдержал перехода. В результате Ugoos подвинулся со второго на первое место, причем не факт, что задержится там очень долго — его обновленная приставка Ugoos AM6 немногим уступает по цене Nvidia Shield, что делает покупку практически бессмысленной. Однако у Ugoos есть отличные бюджетные приставки Cube X2/X2 Pro и обновленные Cube X3/X3 Pro. Но обо всем по порядку.

    Лучшая андроид приставка


    Итак, на начало 2020 года объективно лучшей приставкой является Nvidia Shield. Несмотря на заточку под игры, она обладает отличным и мощным железом и вылизанной прошивкой, позволяющей ей быть общепризнанным лидером.


    Портит ее только цена в районе 15-16 тысяч рублей в США или 20-21 тысячу в России. Для просмотра кино это, на мой взгляд, много. Тем более, что есть более дешевые альтернативы. Тем не менее, если вы настроены еще и на серьезные игры, или просто любите все самое-самое, ничего лучше Shield не найти. Ну и, по опыту предыдущей редакции, приставка практически не стареет и многие годы остается недосягаемым лидером.

    Плюсы:

    • Самое мощное железо, отличный Wi-Fi
    • Наличие современного автофреймрейта, умение правильно убирать чересстрочность
    • Android TV
    • Отличная прошивка и долгая поддержка
    • Есть подключение проводом (LAN)

    Минусы:

    • Цена!

    Адекватная цена


    После Шиелда идут китайские компании первого эшелона. До недавнего времени это были Minix и Zidoo и Ugoos (знаменитую Xiaomi я не упоминаю, потому что она немного в стороне и чуть ниже я поясню почему). Две первые фирмы выпускали качественные ТВ-боксы, отличающиеся не только флагманской функциональностью, мощной начинкой и хорошим качеством сборки, но и очень качественными прошивками. Но они быстро «сдулись» и теперь лидером является Ugoos.

    Опять же, до недавнего времени лучшей приставкой от этого производителя являлся Ugoos AM3 стоимостью около 5 тысяч. Однако недавно появилась бюджетная приставка, выпускаемая под суббрендом, называемая X2 Cube (обратите внимание, что в названии нет упоминания материнской компании, однако, приставка разрабатывается, выпускается и сопровождается именно Ugoos. Что позволяет говорить о качественно железе, качественной прошивке и долгой поддержке).


    Плюсы:

    • Цена в 3,5-4 тысячи рублей
    • Известный производитель, и, как следствие вылизанная прошивка и долгое обновление
    • Имеет выход на производителя чипов и может убирать ошибки, недоступные для фикса производителям третьего эшелона.
    • Наличие современного автофремрейта, умение правильно убирать чересстрочность
    • «Голый«Android. По идее это минус, но на 4Pda существуют сторонние прошивки, добавляющие Android TV на приставку. Вы можете попробовать и обычный Android с большим диапазоном настроек и Android TV. Поэтому в плюс

    Минусы:

    • Периодические сообщения о браке с блоком питания. Слава Богу, там обычный Micro USB на 2А, т.е. подходят нормальные БП от современных смартфонов. Если покупать на Ali, то я традиционно люблю Ugreen.
    • Не очень цепкий WiFi. Т.е. он нормальный, но есть и лучше.
    • Нет DRM-защиты, что не позволяет получать лицензионный контент с Netflix и т.п. ресурсов в максимальном качестве.

    Помимо X2 Cube есть модификация Pro с зеленой полосой на крышке. Отличается в два раза большей памятью (4/32Gb) и улучшенным блоком питания. Стоит она на 1-1,5 тысячи дороже, однако особого смысла в ее покупке, как мне кажется, нет. Как правило 2Gb памяти за глаза хватает для 99% задач любой Смарт ТВ приставки. Единственное «но», возникает, если собираетесь ставить браузер и открывать множество вкладок + установите 2-3 мессенджера. В этом случае — да, оперативка очень понадобиться. Но в остальных случаях, повторюсь, производительности  X2 Cube — за глаза.

    Аналогичная ситуация с обновленной приставкой  X3 Cube/X3 Cube Pro/X3 Plus (опять отличие между моделями в линейке за счет памяти). Эта приставка отличается от X2 более мощным процессором Amlogic S905X3 против S905X2 в предыдущей приставке (считается, что производительность от апгрейда выросла на 10-15%). Однако и в этом случае я не вижу смысла переплачивать, поскольку, повторюсь, производительности X2 Cube хватает для всех типовых задач.

    Xiaomi для любителей лицензионного контента


    В стороне стоит приставка от Xiaomi Mi Box S. Это качественная приставка с Android TV 9 на борту, внешним видом копирующая Apple TV. Главным плюсом является лицензирование сервисов типа Netflix, Youtube и т.п., что позволяет получать видео в максимальном качестве. Для остальных приставок качество режется  из идеи борьбы с пиратством.


    Приставка очень хорошо реализовывает идею минимализма. Тут только набор нужных, по мнению Xiaomi, интерфейсов и технологий. Ну и самая гуманная цена из всех официальный приставок с Android TV.

    Плюсы:

    • Цена в 4-4,5 тысячи рублей
    • Известный производитель, и, как следствие, вылизанная прошивка и долгое обновление
    • Наличие современного автофремрейта
    • Android TV

    Минусы:

    • Не умеет убирать чересстрочность.
    • Нет подключения проводом
    • Не очень цепкий WiFi. Т.е. он нормальный, но есть и лучше. Учитывая отсутствие Lan-подключения, приставка очень чувствительна к расположению относительно роутера.
    • Не умеет отключать т.н. «шумодав».


    На этом все. Традиционно заканчиваю статью напоминанием о том, что на Хабре существует механизм доната. Я регулярно отслеживаю прогресс в приставкостроении, что повергает мою внутреннюю жабу в уныние. В свою очередь обязуюсь потратить донат только на тестирование новых боксов.
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    Комментарии 53

      0
      Не могу не написать, но где же реальный лидер этого рынка, Dune? Уже несколько лет их приставки работают на андроид, а стабильность фирменной прошивки и преемственность это вообще отдельный разговор. У меня лично до сих пор работает ещё те самые плееры на сигме… А основной приставкой на данный момент Dune HD Pro 4K.
        0

        Он давно не лидер, увы.

          0

          В Киеве у них был офис, программисты кодили.
          Вроде закрылся

          –1
          > Учитывая эпидемиологическую ситуацию

          Нет великой разницы, Китай или не Китай. Тем более, что в продажу в России все эти устройства поступают — откуда?
            0

            Тут скорее вопрос психологического комфорта. Ну и сроков, сколько приставки лежат на складе и сколько едут до потребителя.
            Опыт показывает, что многих выгоняют на удаленку прямо сейчас.

            +1
            Взял как раз Ugoos AM6 — отличная штука и с нынешним курсом в МСК получилось дешевле чем в китае
              0
              А нету ли в природе Android-приставок в виде… ну вот как смартфон, но без дисплея?
              Т.е. с HDMI-выходом, батареей, GSM-модулем, камерой… но без дисплея.
              Для всяких технологических поделок был бы очень удобный модуль: автономный, малогабаритный, по цене приемлимый.
                0

                Примотайте к ugoos повербанк (там стандарный Microusb) и вот оно

                  0
                  Ну, т.е. вы с такими готовыми (с батареей и GSM-модулем без дисплея) никогда не сталкивались, я понял :(
                  0
                  Для технологических поделок оказывается, что удобнее камеру вынести куда-то в другое место на шлейфе, батарею хочется побольше и т.д.
                  В итоге получается raspberry pi, пара дополнительных модулей и powerbank к нему.
                    0
                    Согласен, что камера может быть опциональной (но далеко не всегда), я бы смирился с неиспользованием камеры на борту. Но вот именно хочется без геморроя с отладками системы, готовое решение, уже проверенное хоть как-то — как смартфон. Чтобы только программную часть писать на Android. И помалогабаритнее — батарея огромная тут не нужна, как в смарте, только как backup небольшой. Ну и дешевле за счет экрана — ну не нужен он постоянно для технологических поделок, для них актуальнее remotedesktop.
                  0

                  Или, как вариант, мобильник с usb-с и переходником на HDMI

                    +1
                    Приставки на Андроиде убиты по причине отсутствия нормального интерфейса — такого, чтобы можно было управлять пультом с тремя кнопками, не испытывая при этом боли. Приставки раньшебылолучше типа WD TV, те же дюны 102 — да сотни их были — на проприетарных системах прекрасно работали с минималистичным пультом, а нынешние коди-комбайны настолько заморочены, что отбивают любое желание ими пользоваться.
                      0

                      Android TV + голосовой поиск?

                        0
                        Если я не выговариваю некоторые буквы и цифры, то что мне делать? Или если кто-то рядом дремлет? Весь мир разом разучился делать простые вещи, вместо этого повсюду несуразные нагромождения сложностей.
                        0
                        Попробуйте подключить аэромышь
                          0
                          Вот по этой причине я сижу на дюнах и мне абсолютно комфортно. И нет, я с руками, и компы есть и разные старые плееры, и смарт в ТВ. С грамотно спроектированным интерфейсом конкурировать невозможно.

                          Единственное что скорости ты добавил при работе с папками…
                          0
                          Купил себе Transpeed 6k 4/64 за 2300 (сейчас уже 3200 стоит), вроде все работает неплохо. Оболочка странноватая, но пользоваться можно.
                          Правда за 4к контент не скажу, подключена к fullhd телеку.
                          Аэромышь — классная вещь.
                          Как подключить несколько одинаковых джойстиков мануалов в интернете не нашел, по этому пока не стал покупать, чтобы гонять эмуляторы сеги и денди. Если кто напишет обзор — буду благодарен. Хочется до четырёх, чтобы в марио карт какой-нибудь погонять компанией.
                            –1

                            4, 7, 8, 9 высосано из пальца
                            9, 10, 11 в чем разница?
                            12 шта?

                              0

                              То, что это не ваш user case, не означает, что это высасано. На последний вопрос я и вовсе не знаю как ответить :)

                              0
                              Еще надо было бы написать про дешевые приставки от того же производителя что и X2/X3 Cube и на тех же чипсетах, но вдвое дешевле (маленькие коробочки, названия разные, вид одинаковый). Никогда не покупайте их, там охлаждения нет совсем, на половине фильма запросто перегревается и начинает так торомозить, что смотреть фильм далее невозможно.
                                0
                                Ну если они дешёвые, то можно и радиатор запилить.
                                0
                                Не раскрыта тема как получить голосовой поиск на не фирменном андроид тв. Это пожалуй единственная функция, которой не хватает в простых коробках.
                                  0

                                  В ряде приложений есть + голосовой ассистент

                                    0
                                    Вопрос в железе — откуда ему брать звук? Микрофон нужен. Какой? джека на вход нигде не видел, значит нужен usb девайс который по сути сам звуковуха, и как поддержка этого дела в андроиде и приложениях?
                                      +1
                                      отдельно продается аэромышь со встроенным микрофоном, там специальная кнопка которая включает голосовой ввод.
                                        0
                                        Беспроводная гарнитура? Может, есть и пульты, которые одновременно двумя устройствами прикидываются для generic-подключений. Точно знаю, что такие были раньше.
                                        Но с usb-аудио в андроиде особых проблем сейчас нет (если производители конкретной приставки не отрезали все модули ядра из комплекта).
                                      0
                                      веб камера с микрофоном — у меня и скайп и голосовой поиск без проблем
                                      0
                                      По мне ключевое это лёгкий выбор профиля пользователя, т.к. сейчас проблема, я хочу смотреть всяких самодельщиков или популяризаторов науки, жена «Голос. Дети», потом мультики, т.к. детский ютьюб по содержанию я так и не понял.
                                        0
                                        Вопросы знатокам:
                                        1. Мне 4к нафиг не надо, на этом можно сэкономить?
                                        2. что там с USB портами? Внешний жесткий диск по питалову потянет?
                                        3. что там с несколькими USB портами? Держать одновременно диск и вебкамеру будет?
                                        4. Управление громкостью же по HDMI нет, это надо несколько пультов держать?
                                        5. Все контроллеры по блюпупу? Как держатся несколько контроллеров? Как держится несколько контроллеров и аудиоканал?
                                          +1
                                          1. Без 4к уже и не найдешь, да и не стоит оно ничего в железе.
                                          Экономишь обычно на флеше — его при желании расширяешь карточкой. А вот на оперативку не скупись — меньше 2 гигов — печально.
                                          2,3 От usb много энергии ждать не стоит (зависит от штатного БП, они как правило без особого запаса), для дисков лучше внешнее питание. По числу устройств с логической точки зрения ограничений нет.
                                          4 На телике ставится звук средне-громкий и рулится с пульта приставки. ТВ пульт применяется только чтоб включить тв и переключить вход (у меня), но и то автоматизируемо при нормальной поддержке CEC в обоих девайсах
                                            0
                                            По HDMI можно вполне рулить громкостью через hdmi-cec, если оба устройства это поддерживают.
                                            –1
                                            Как будто вступление к чему-то прочитал. Где сама статья?
                                              0
                                              Прикольно. А вы точно дальше ката прошли?
                                              А если серьезно, то что вам непонятно, или что, по вашему, не раскрыто?
                                                –1
                                                >А вы точно дальше ката прошли?

                                                Разумеется, иначе как бы я смог написать комментарий?
                                                В статье лишь поверхностная информация для тех, кто вообще не знает что существуют такой класс устройств. Не раскрыто ничего сверх того, что можно почитать по ссылкам с первой страницы выдачи гугла по запросу «Android TV» на популярных ресурсах типа 4pda, pikabu, lifehacker.
                                                  0

                                                  А что должно быть, по вашему?

                                                    –1
                                                    Может мне и статью за Вас написать?
                                                      0
                                                      Молодой человек, я то статью как раз написал. Вы пишите, что вам кажется «Как будто вступление к чему-то прочитал. Где сама статья?». Я вежливо пытаюсь уточнить, чего именно вам не хватило.
                                                      Вместо ответа вы немножечко хамите, чего на Хабре обычно не ждешь.
                                                        –1
                                                        чего на Хабре обычно не ждешь

                                                        Собственно, таких поверхностных статей обычно на Хабре тоже не ждешь. Не хватило уникальной информации, которой нет на других ресурсах.
                                                        Вместо ответа вы немножечко хамите

                                                        Странное восприятие действительности, у Вас наверное самооценка занижена если везде видите негатив. Тогда отвечу вопросом на вопрос: а какой ответ Вам нужен?
                                                        Любое повествование состоит из вступления, основной части и выводов.
                                                        Так вот, у Вас основная часть полностью отсутствует, а вместо выводов следующее:
                                                        На этом все. На этом все. Традиционно заканчиваю статью напоминанием о том, что на Хабре существует механизм доната. Я регулярно отслеживаю прогресс в приставкостроении, что повергает мою внутреннюю жабу в уныние. В свою очередь обязуюсь потратить донат только на тестирование новых боксов.
                                                          0
                                                          Понятно, я думаю, что разговор можно закончить. Количество минусов в вашей карме красноречиво говорит о реакции сообщества на ваши комментарии.
                                                            –1

                                                            Разговор был не о моей карме, а о статье.

                                                      0
                                                      просто скажи какой ТВ бокс мне купить?
                                                        0
                                                        Эээээ, вроде плюсы и минусы всех трех расписаны. Выбирайте по потребности и по бюджету. Но если так хотите — то Nvidia Shield :)
                                                          0
                                                          т.е. рейтинг такой
                                                          Nvidia Shield
                                                          Cube X2
                                                          Xiaomi Mi Box S
                                                            0
                                                            Нет :) Еще раз, все зависит от потребностей. Если нужен Android TV, то последние два пункта меняются местами. Если нужна цена, то меняются первый с третьим и так далее.
                                                              0
                                                              Когда я работал продаваном а потом директором магазина, пытался загнать товары в матрицу «самый дешевый из имеющих смысл — самый лучший — золотая середина — есть фича». Ну и соответственно подставлял товары в матрицу предметно и аргументированно. Типа «самый лучший без оглядки на бюджет — нвидиа шилд, потому что дороже идут только аудиофильские замороки, которые нахрен не нужны», «дешевле кубХ2 — сплошной шлак, все глючит и тормозин», «особняком стоит Ми, киллинг-фича — контент».

                                                              Грешным делом, мне в статье сильно не хватает двух вещей:
                                                              1. все-таки самый дешевый из имеющих смысл это куб? Посмотрел на Али, 3,5 рубля минимум, учитывая что его имеет смысл обвешивать периферией, все вместе выйдет за 6-10к, уже не подарочная цена.
                                                              2. имхо, реальное использование предполагает как минимум вебкамеру для мессенджеров, винт, и манипулятор. В статье нет ни слова о периферии, как все это добро подцепится и подцепится ли одновременно, как этим пользоваться и все такое.
                                                                0

                                                                Ээээ, тогда переферия нужна всем. И зачем, простите, в век стримрнга, подключать винт? На худой конец винт лучше к роутеру вешать.

                                                                  0
                                                                  У Ми киллинг-недостаток — нет порта ethernet.
                                                                    0

                                                                    Автор почему-то сказал, что Ugoos AM6 стоит "почти как Nvidia Shield", и вообще не рассматривает этот вариант, однако она раза в 2 дешевле. Но конечно дороже куба — сейчас на али цена около 9000 рублей. Однако, в ней целых 4 usb порта и намного более быстрый чип Amlogic S922X с графикой Mali-G52. Я бы ее рассмотрел в качестве золотой середины, а может быть и самого лучшего варианта (все-таки урезанный Android TV на нвидии это как по мне скорее минус, чем плюс).
                                                                    Что касается периферии, то какую-то часть можно подключать по bluetooth, не занимая порт, тем более для приставок есть специфическая периферия типа аэромышей, миниклавиатур.

                                                    0
                                                    *
                                                      0
                                                      если не брать во внимание проприетарщину вроде Nvidia и Apple — то подавляющее большинство китайских приставок построены на чипсетах Amlogic, Allwinner или Rockchip, которые в свою очередь состоят из одних тех же ЦПУ Cortex и ГПУ Mali. Т.е. при выборе приставки в первую очередь надо смотреть на модельный год чипсета — самый оптимальный на данный момент это Amlogic S905X3 — он меньше всех греется и по производительности превосходит даже предыдущее поколение восьмиядерников
                                                        0
                                                        А может ли кто-то посоветовать приставку или программное решение на базе малинки или чего угодно с двумя опциями
                                                        — запись телепередач по расписанию
                                                        — Доступ к управлению и скачиванию записей по сети, в т.ч. к изменению расписания, с более-менее дружелюбным интерфейсом (для человека, далекого от IT)
                                                          0
                                                          а чем можно пользоваться для онлайн тв кроме Эдема, да чтобы еще и с архивом. Эдем всем устраивает, но последнеее время «буферизация» очень уж достает, особенно в «часы пик» — не хотят в мою сторону отдавать поток, либо не хватает (при 100мбитном тарифе), перепробовал в настройках все варианты городов — все равно затыкается. причем на андроид-приставках значительно реже чем на самсунг смарт-тв с ОТТ плеером (там вообще временами невозможно смотреть)

                                                          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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