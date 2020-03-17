Структурируем информацию по Android-боксам и разбираем, что должна уметь нормальная приставка
Учитывая, сейчас многие уходят на удаленку или карантин, я решил что самое время поговорить про современные Android-приставки. Дело в том, что правильный андроид бокс «уделывает» по функциональности любой смарт ТВ. Это становится особенно актуальным в свете того, что производители научились блокировать функции своих умных телевизоров в зависимости от собственных представлений о правильном и легальном, и не факт что они не станут «закручивать гайки» еще дальше дальше. Слава Богу, качественная смарт ТВ приставка на голову выше любого смарта, ее легко настроить и сменить на более производительную в дальнейшем.
Под катом мы поговорим о том, что должна уметь современная приставка, на что обращать внимание и какую модель выбрать — там крайне простой выбор, ограничивающийся на начало 2020 года всего тремя моделями. Ну и развитие ситуации с короновирсом подсказывает, что сейчас самое время озаботится приставкой, потому что нас могут ждать долгие-предолгие вечера перед телевизором.
В наших интернетах признанным авторитетом по Android TV боксам является Kyrie1965 Собственно, благодаря ему долгое время появлялись дотошные обзоры приставок, формат которых (обзоров, конечно же) продолжает копироваться другими авторами. Ну а его сообщения и вовсе, цитируют как священное писание на форумах. На Хабре тоже есть несколько отличных постов по тематике боксов, связанных скорее с допиливанием окружения, но от этого не менее полезным. По правде, этот гайд должен был бы написать именно Kyrie1965. Но, видимо, не сложилось. Поэтому будем надеяться, что эксперт придет в комменты и если что, в неповторимом стиле, меня поправит :).
Итак, ключевые возможности:
Большинство «Смарт ТВ приставок» делается в Китае и представляет собой, по сути, обычный Android планшет с мощной начинкой, к которому добавили множество USB-входов и лишили дисплея. Как и с планшетами на Андроид, прогресс не стоит на месте, и производители клепают по 2-3 модели в год на разных процессорах. Поскольку производителей много, то моделей этих тоже огромное количество, что приводит к жуткой неразберихе. Самое смешное, что большинство приставок базируется на одном и том же железе и отличается только качеством исполнения, склонностью к перегреву и, самое главное, степенью глючности прошивки.
Прежде чем идти дальше, давайте разъясним несколько понятий, которые будут важны при выборе приставки.
Как правило, приставки идут с двумя принципиально разными интерфейсами. Первый — обычный Android, на котором «натянут» слегка переделанный лаунчер, приспособленный для работы с пультом. Плюсы такого варианта: это обычный андроид, на который вы можете поставить любое приложение, как из плей маркета, так из проводника. На мой взгляд, такая приставка чуть проще кастомизируется — т.е. настраивается под свои нужны. Пример такой приставки — Cube X2.
Второй вариант — специально модифицированная версия Android, называемая Android TV. Выпускает ее Google и она изначально предназначена для работы с телевизором. Ее отличительная особенность — множество интерактивных иконок на рабочем столе, голосовое управление и специальный магазин приложений, предназначенный только для программ, адаптированных под экран телевизора. Операционная система отдельно лицензируется, и, как правило, у китайских производителей второго эшелона нет на нее денег или железо недостаточно производительное. Примеры приставок с Android TV: Nvidia Shield и Xiaomi Mi Box S.
Очевидно, что Android TV — красивее и в нем по умолчанию отлично работает голосовой поиск. Более того, Google c некоторой периодичность обновляет систему добавляя в нее новые функции. Так же очевидно, что Android TV больше подходит для лицензионного контента. Тогда как «нелецензионные» приложения типа HD Videobox на него ставятся с дополнительным шаманством.
Дополнительным недостатком Android TV, уже лично для меня, является невозможность тонкой настройки и использование «чего дают», тогда как на «голом» Android больше пространства для маневра. Слава Богу, на хороших недорогих приставках можно попробовать оба варианта и самостоятельно решить, что вам больше нравится.
Вторая фишка — автофреймрейт. По сути это подстройка видеоконтента под частоту обновления телевизора. Пример: обычно видео содержит 24 кадра в одной секунде (помним же страшилки про 25-й кадр?). Стандартная частота обновления телевизора: 60 кадров в секунду. Поскольку 60 не делится равномерно на 24, то система принимает решение показывать какие-то кадры по 33 миллисекунды, какие-то по 50 миллисекунд. В результате имеем дерганное изображение, особенно на динамичных сценах. Кто-то это видит, кто-то нет. Если вы в числе первых, то вам приходится тщательнее выбирать приставку.
Автофреймрейт подстраивает вывод кадров за счет выставления частоты экрана, соответствующей или кратной частоте кадров в видео. Автофреймрейт бывает двух видов: системный и современный. Системный задается сразу на уровне системы и пытается применяться везде. Иногда это вызывает неправильное срабатывание в приложениях, глючной перемотке или выбору некорректного режима. Так называемый «современный» автофреймрейт работает более тонко и настраивается в конкретном приложении, но есть лишь у небольшого количества производителей. Естественно, лучше купить приставку с современным Автофреймрейтом.
Проблема с картинкой номер 2: чересстрочность. Большое количество видео хранится в так называемом чересстрочном формате. Т.е. когда каждый кадр состоит из двух чересстрочных половинок и показывается попеременно.
Такая картинка либо склеивается из двух, что приводит к так называемой гребенке. Либо вторая половина кадра вообще не показывается, что приводит к дерганью, понижению частоты видео и его детализации. Как вы понимаете, нормально смотреть такое видео — проблематично. Особенно на хорошем телевизоре. Так вот в хороших приставках, эта проблема решена т.н. умным интералайгзингом, которые выполняется на лету. Но, не в каждой приставке такое есть.
Фишка процессоров Amlogic. По умолчанию во многих приставках включен так называемый шумодав. Т.е. на видео в реальном времени наложен фильтр, убирающий паразитные, по версии Amlogic, шумы. На контенте высокой четкости скорее мешает, чем помогает, так как делает картинку «мыльной». Поэтому очень желательна функция его отключения.
Тут все ясно. Поскольку мы смотрим тяжелые видео, в т.ч. с разрешением 4K, нам нужен хороший канал передачи данных до приставки. Если у нас хороший роутер и сигнал нормально «добивает» до приставки, можно обойтись WiFi. Если же нет, то только провод. И тут важны два нюанса: насколько хороший приемник в вашей приставке и есть ли в ней вход для провода.
А теперь, вооружившись этими знаниями, давайте пройдемся по актуальным приставкам.
Как и в любом бизнесе, у производителей андроид-приставок существует несколько объективных лидеров. Причем, понятие лидер очень быстро меняется. Еще вчера это были Minix и Zidoo, вторым эшелоном шел Ugoos, а третьим множество приставок типа Mecool, Beelink и прочие. За 2019 год Minix практически умер, Zidoo попытался уйти в сектор премиальных приставок и не выдержал перехода. В результате Ugoos подвинулся со второго на первое место, причем не факт, что задержится там очень долго — его обновленная приставка Ugoos AM6 немногим уступает по цене Nvidia Shield, что делает покупку практически бессмысленной. Однако у Ugoos есть отличные бюджетные приставки Cube X2/X2 Pro и обновленные Cube X3/X3 Pro. Но обо всем по порядку.
Итак, на начало 2020 года объективно лучшей приставкой является Nvidia Shield. Несмотря на заточку под игры, она обладает отличным и мощным железом и вылизанной прошивкой, позволяющей ей быть общепризнанным лидером.
Портит ее только цена в районе 15-16 тысяч рублей в США или 20-21 тысячу в России. Для просмотра кино это, на мой взгляд, много. Тем более, что есть более дешевые альтернативы. Тем не менее, если вы настроены еще и на серьезные игры, или просто любите все самое-самое, ничего лучше Shield не найти. Ну и, по опыту предыдущей редакции, приставка практически не стареет и многие годы остается недосягаемым лидером.
Плюсы:
Минусы:
После Шиелда идут китайские компании первого эшелона. До недавнего времени это были Minix и Zidoo и Ugoos (знаменитую Xiaomi я не упоминаю, потому что она немного в стороне и чуть ниже я поясню почему). Две первые фирмы выпускали качественные ТВ-боксы, отличающиеся не только флагманской функциональностью, мощной начинкой и хорошим качеством сборки, но и очень качественными прошивками. Но они быстро «сдулись» и теперь лидером является Ugoos.
Опять же, до недавнего времени лучшей приставкой от этого производителя являлся Ugoos AM3 стоимостью около 5 тысяч. Однако недавно появилась бюджетная приставка, выпускаемая под суббрендом, называемая X2 Cube (обратите внимание, что в названии нет упоминания материнской компании, однако, приставка разрабатывается, выпускается и сопровождается именно Ugoos. Что позволяет говорить о качественно железе, качественной прошивке и долгой поддержке).
Плюсы:
Минусы:
Помимо X2 Cube есть модификация Pro с зеленой полосой на крышке. Отличается в два раза большей памятью (4/32Gb) и улучшенным блоком питания. Стоит она на 1-1,5 тысячи дороже, однако особого смысла в ее покупке, как мне кажется, нет. Как правило 2Gb памяти за глаза хватает для 99% задач любой Смарт ТВ приставки. Единственное «но», возникает, если собираетесь ставить браузер и открывать множество вкладок + установите 2-3 мессенджера. В этом случае — да, оперативка очень понадобиться. Но в остальных случаях, повторюсь, производительности X2 Cube — за глаза.
Аналогичная ситуация с обновленной приставкой X3 Cube/X3 Cube Pro/X3 Plus (опять отличие между моделями в линейке за счет памяти). Эта приставка отличается от X2 более мощным процессором Amlogic S905X3 против S905X2 в предыдущей приставке (считается, что производительность от апгрейда выросла на 10-15%). Однако и в этом случае я не вижу смысла переплачивать, поскольку, повторюсь, производительности X2 Cube хватает для всех типовых задач.
В стороне стоит приставка от Xiaomi Mi Box S. Это качественная приставка с Android TV 9 на борту, внешним видом копирующая Apple TV. Главным плюсом является лицензирование сервисов типа Netflix, Youtube и т.п., что позволяет получать видео в максимальном качестве. Для остальных приставок качество режется из идеи борьбы с пиратством.
Приставка очень хорошо реализовывает идею минимализма. Тут только набор нужных, по мнению Xiaomi, интерфейсов и технологий. Ну и самая гуманная цена из всех официальный приставок с Android TV.
Плюсы:
Минусы:
На этом все. Традиционно заканчиваю статью напоминанием о том, что на Хабре существует механизм доната. Я регулярно отслеживаю прогресс в приставкостроении, что повергает мою внутреннюю жабу в уныние. В свою очередь обязуюсь потратить донат только на тестирование новых боксов.
Под катом мы поговорим о том, что должна уметь современная приставка, на что обращать внимание и какую модель выбрать — там крайне простой выбор, ограничивающийся на начало 2020 года всего тремя моделями. Ну и развитие ситуации с короновирсом подсказывает, что сейчас самое время озаботится приставкой, потому что нас могут ждать долгие-предолгие вечера перед телевизором.
Лирическое отступление
В наших интернетах признанным авторитетом по Android TV боксам является Kyrie1965 Собственно, благодаря ему долгое время появлялись дотошные обзоры приставок, формат которых (обзоров, конечно же) продолжает копироваться другими авторами. Ну а его сообщения и вовсе, цитируют как священное писание на форумах. На Хабре тоже есть несколько отличных постов по тематике боксов, связанных скорее с допиливанием окружения, но от этого не менее полезным. По правде, этот гайд должен был бы написать именно Kyrie1965. Но, видимо, не сложилось. Поэтому будем надеяться, что эксперт придет в комменты и если что, в неповторимом стиле, меня поправит :).
На что способна современная андроид ТВ приставка
Итак, ключевые возможности:
- Просмотр видеофайлов в любом формате из любого источника в разрешении вплоть до 4K. Как правило, в таких приставках уже установлен медиа-комбайн типа Kodi и различных его разновидностей, позволяющий и смотреть и каталогизировать видеоконтент удобным образом. Можно обойтись и без Kodi, потому что программ множество на любой вкус и цвет.
- Поиск и просматривание видео-контента сразу, без предварительного скачивания. Можно как с легальных сервисов типа Okko или Ivi, или полулегальных. О последнем пункте надо написать особо, потому что работа программы HD VideoBox — это просто праздник какой-то. Вы вбиваете название фильма в поиске, после чего просто выбираете нужный источник (обычно на выбор дается 3-4 сайта, на которых это видео есть или список торентов, которые можно тут же включить) и начинаете смотреть. Сразу! Итого с момента «хочу» до «смотрю в отличном качестве» проходит секунд 5. Если же вы выбираете сериал или многосерийный мультфильм, то вам предложат выбрать сезон и эпизод. После чего также мгновенно вы начнете его смотреть, причем плеер запоминает эпизод и позицию. Самое смешное, что существуют клиенты под совсем пиратские сайты с платной подпиской (оцените иронию, платная подписка на пиратском сайте!), где не надо выбирать даже источник. Просто смотрите, имея субтитры и множество дорожек с переводом.
- Youtube — ставший, по сути, новым телевидением, опять же в разрешении до 4K;
- Просмотр Youtube Kids, специальной версии Youtube для детей, лишенной любого взрослого и потенциально опасного контента с тщательно подобранными программами и каналами;
- Просмотр через интернет огромного количества эфирных каналов (иногда бесплатно, но часто за символическую плату в $1-2) в наборе, близком или превышающим стандартные кабельные пакеты. Дополнительной фишкой идет просмотр так называемого архива за 5-7 суток, когда вы можете включить любую передачу любого канала из вчерашнего или позавчерашнего эфира. К примеру, посмотреть пропущенный футбольный матч и выпуск новостей.
- Работа в режиме игровой приставки: запускаются игры, как изначально сделанные для Android, так и всевозможные симуляторы игровых приставок, вроде легендарных танков из Денди и игр первой PlayStation. Ну а если мы говорим, про NVIDIA SHIELD (о ней чуть ниже), то там свой собственный огромный магазин игр, рассчитанных на эту мощную приставку;
- Стриминг из Steam на телевизор через Steam Link. По сути перенос экрана монитора на телевизор.
- Видеозвонки с телевизора по Skype, с подключением большинства распространенных камер и другие мессенджеры;
- Прослушивание качественной музыки online с прямым подключением к ресиверу. В данный момент существует множество сервисов, позволяющих за небольшую плату подключаться к огромной музыкальной базе, причем, предлагаемые вам треки могут быть подобраны исходя из ваших музыкальных пристрастий. Как бы по- дурацки это не звучало, но с годами искать новую и интересную музыку становится все сложнее, а сервисы типа Youtube Music или Яндекс.Музыка отлично справляются с задачей (по крайней мере я давно уже слушаю музыку только так). Поэтому, если у вас есть андроид приставка и проверенный годами ресивер, который полностью устраивает вас по звуку, вы можете отлично его «прокачать».
- Прослушивание тысяч радиостанций: аналогично предыдущему пункту, вы можете выбрать любую радиостанцию по своему вкусу, запустив ее с помощью специального приложения;
- Прослушивание аудио-книг во время работы по дому.
- Общение с голосовым ассистентом типа Google Assistante или Яндекс Алисы
Что представляет собой типичная Смарт приставка и как она работает с видео
Большинство «Смарт ТВ приставок» делается в Китае и представляет собой, по сути, обычный Android планшет с мощной начинкой, к которому добавили множество USB-входов и лишили дисплея. Как и с планшетами на Андроид, прогресс не стоит на месте, и производители клепают по 2-3 модели в год на разных процессорах. Поскольку производителей много, то моделей этих тоже огромное количество, что приводит к жуткой неразберихе. Самое смешное, что большинство приставок базируется на одном и том же железе и отличается только качеством исполнения, склонностью к перегреву и, самое главное, степенью глючности прошивки.
Прежде чем идти дальше, давайте разъясним несколько понятий, которые будут важны при выборе приставки.
Android TV
Как правило, приставки идут с двумя принципиально разными интерфейсами. Первый — обычный Android, на котором «натянут» слегка переделанный лаунчер, приспособленный для работы с пультом. Плюсы такого варианта: это обычный андроид, на который вы можете поставить любое приложение, как из плей маркета, так из проводника. На мой взгляд, такая приставка чуть проще кастомизируется — т.е. настраивается под свои нужны. Пример такой приставки — Cube X2.
Второй вариант — специально модифицированная версия Android, называемая Android TV. Выпускает ее Google и она изначально предназначена для работы с телевизором. Ее отличительная особенность — множество интерактивных иконок на рабочем столе, голосовое управление и специальный магазин приложений, предназначенный только для программ, адаптированных под экран телевизора. Операционная система отдельно лицензируется, и, как правило, у китайских производителей второго эшелона нет на нее денег или железо недостаточно производительное. Примеры приставок с Android TV: Nvidia Shield и Xiaomi Mi Box S.
Очевидно, что Android TV — красивее и в нем по умолчанию отлично работает голосовой поиск. Более того, Google c некоторой периодичность обновляет систему добавляя в нее новые функции. Так же очевидно, что Android TV больше подходит для лицензионного контента. Тогда как «нелецензионные» приложения типа HD Videobox на него ставятся с дополнительным шаманством.
Дополнительным недостатком Android TV, уже лично для меня, является невозможность тонкой настройки и использование «чего дают», тогда как на «голом» Android больше пространства для маневра. Слава Богу, на хороших недорогих приставках можно попробовать оба варианта и самостоятельно решить, что вам больше нравится.
Автофремрейт
Вторая фишка — автофреймрейт. По сути это подстройка видеоконтента под частоту обновления телевизора. Пример: обычно видео содержит 24 кадра в одной секунде (помним же страшилки про 25-й кадр?). Стандартная частота обновления телевизора: 60 кадров в секунду. Поскольку 60 не делится равномерно на 24, то система принимает решение показывать какие-то кадры по 33 миллисекунды, какие-то по 50 миллисекунд. В результате имеем дерганное изображение, особенно на динамичных сценах. Кто-то это видит, кто-то нет. Если вы в числе первых, то вам приходится тщательнее выбирать приставку.
Автофреймрейт подстраивает вывод кадров за счет выставления частоты экрана, соответствующей или кратной частоте кадров в видео. Автофреймрейт бывает двух видов: системный и современный. Системный задается сразу на уровне системы и пытается применяться везде. Иногда это вызывает неправильное срабатывание в приложениях, глючной перемотке или выбору некорректного режима. Так называемый «современный» автофреймрейт работает более тонко и настраивается в конкретном приложении, но есть лишь у небольшого количества производителей. Естественно, лучше купить приставку с современным Автофреймрейтом.
Устранение чересстрочности
Проблема с картинкой номер 2: чересстрочность. Большое количество видео хранится в так называемом чересстрочном формате. Т.е. когда каждый кадр состоит из двух чересстрочных половинок и показывается попеременно.
Такая картинка либо склеивается из двух, что приводит к так называемой гребенке. Либо вторая половина кадра вообще не показывается, что приводит к дерганью, понижению частоты видео и его детализации. Как вы понимаете, нормально смотреть такое видео — проблематично. Особенно на хорошем телевизоре. Так вот в хороших приставках, эта проблема решена т.н. умным интералайгзингом, которые выполняется на лету. Но, не в каждой приставке такое есть.
Шумодав Amlogic
Фишка процессоров Amlogic. По умолчанию во многих приставках включен так называемый шумодав. Т.е. на видео в реальном времени наложен фильтр, убирающий паразитные, по версии Amlogic, шумы. На контенте высокой четкости скорее мешает, чем помогает, так как делает картинку «мыльной». Поэтому очень желательна функция его отключения.
WiFi и проводное соединение
Тут все ясно. Поскольку мы смотрим тяжелые видео, в т.ч. с разрешением 4K, нам нужен хороший канал передачи данных до приставки. Если у нас хороший роутер и сигнал нормально «добивает» до приставки, можно обойтись WiFi. Если же нет, то только провод. И тут важны два нюанса: насколько хороший приемник в вашей приставке и есть ли в ней вход для провода.
А теперь, вооружившись этими знаниями, давайте пройдемся по актуальным приставкам.
Выбираем ТВ-приставку под себя
Как и в любом бизнесе, у производителей андроид-приставок существует несколько объективных лидеров. Причем, понятие лидер очень быстро меняется. Еще вчера это были Minix и Zidoo, вторым эшелоном шел Ugoos, а третьим множество приставок типа Mecool, Beelink и прочие. За 2019 год Minix практически умер, Zidoo попытался уйти в сектор премиальных приставок и не выдержал перехода. В результате Ugoos подвинулся со второго на первое место, причем не факт, что задержится там очень долго — его обновленная приставка Ugoos AM6 немногим уступает по цене Nvidia Shield, что делает покупку практически бессмысленной. Однако у Ugoos есть отличные бюджетные приставки Cube X2/X2 Pro и обновленные Cube X3/X3 Pro. Но обо всем по порядку.
Лучшая андроид приставка
Итак, на начало 2020 года объективно лучшей приставкой является Nvidia Shield. Несмотря на заточку под игры, она обладает отличным и мощным железом и вылизанной прошивкой, позволяющей ей быть общепризнанным лидером.
Портит ее только цена в районе 15-16 тысяч рублей в США или 20-21 тысячу в России. Для просмотра кино это, на мой взгляд, много. Тем более, что есть более дешевые альтернативы. Тем не менее, если вы настроены еще и на серьезные игры, или просто любите все самое-самое, ничего лучше Shield не найти. Ну и, по опыту предыдущей редакции, приставка практически не стареет и многие годы остается недосягаемым лидером.
Плюсы:
- Самое мощное железо, отличный Wi-Fi
- Наличие современного автофреймрейта, умение правильно убирать чересстрочность
- Android TV
- Отличная прошивка и долгая поддержка
- Есть подключение проводом (LAN)
Минусы:
- Цена!
Адекватная цена
После Шиелда идут китайские компании первого эшелона. До недавнего времени это были Minix и Zidoo и Ugoos (знаменитую Xiaomi я не упоминаю, потому что она немного в стороне и чуть ниже я поясню почему). Две первые фирмы выпускали качественные ТВ-боксы, отличающиеся не только флагманской функциональностью, мощной начинкой и хорошим качеством сборки, но и очень качественными прошивками. Но они быстро «сдулись» и теперь лидером является Ugoos.
Опять же, до недавнего времени лучшей приставкой от этого производителя являлся Ugoos AM3 стоимостью около 5 тысяч. Однако недавно появилась бюджетная приставка, выпускаемая под суббрендом, называемая X2 Cube (обратите внимание, что в названии нет упоминания материнской компании, однако, приставка разрабатывается, выпускается и сопровождается именно Ugoos. Что позволяет говорить о качественно железе, качественной прошивке и долгой поддержке).
Плюсы:
- Цена в 3,5-4 тысячи рублей
- Известный производитель, и, как следствие вылизанная прошивка и долгое обновление
- Имеет выход на производителя чипов и может убирать ошибки, недоступные для фикса производителям третьего эшелона.
- Наличие современного автофремрейта, умение правильно убирать чересстрочность
- «Голый«Android. По идее это минус, но на 4Pda существуют сторонние прошивки, добавляющие Android TV на приставку. Вы можете попробовать и обычный Android с большим диапазоном настроек и Android TV. Поэтому в плюс
Минусы:
- Периодические сообщения о браке с блоком питания. Слава Богу, там обычный Micro USB на 2А, т.е. подходят нормальные БП от современных смартфонов. Если покупать на Ali, то я традиционно люблю Ugreen.
- Не очень цепкий WiFi. Т.е. он нормальный, но есть и лучше.
- Нет DRM-защиты, что не позволяет получать лицензионный контент с Netflix и т.п. ресурсов в максимальном качестве.
Помимо X2 Cube есть модификация Pro с зеленой полосой на крышке. Отличается в два раза большей памятью (4/32Gb) и улучшенным блоком питания. Стоит она на 1-1,5 тысячи дороже, однако особого смысла в ее покупке, как мне кажется, нет. Как правило 2Gb памяти за глаза хватает для 99% задач любой Смарт ТВ приставки. Единственное «но», возникает, если собираетесь ставить браузер и открывать множество вкладок + установите 2-3 мессенджера. В этом случае — да, оперативка очень понадобиться. Но в остальных случаях, повторюсь, производительности X2 Cube — за глаза.
Аналогичная ситуация с обновленной приставкой X3 Cube/X3 Cube Pro/X3 Plus (опять отличие между моделями в линейке за счет памяти). Эта приставка отличается от X2 более мощным процессором Amlogic S905X3 против S905X2 в предыдущей приставке (считается, что производительность от апгрейда выросла на 10-15%). Однако и в этом случае я не вижу смысла переплачивать, поскольку, повторюсь, производительности X2 Cube хватает для всех типовых задач.
Xiaomi для любителей лицензионного контента
В стороне стоит приставка от Xiaomi Mi Box S. Это качественная приставка с Android TV 9 на борту, внешним видом копирующая Apple TV. Главным плюсом является лицензирование сервисов типа Netflix, Youtube и т.п., что позволяет получать видео в максимальном качестве. Для остальных приставок качество режется из идеи борьбы с пиратством.
Приставка очень хорошо реализовывает идею минимализма. Тут только набор нужных, по мнению Xiaomi, интерфейсов и технологий. Ну и самая гуманная цена из всех официальный приставок с Android TV.
Плюсы:
- Цена в 4-4,5 тысячи рублей
- Известный производитель, и, как следствие, вылизанная прошивка и долгое обновление
- Наличие современного автофремрейта
- Android TV
Минусы:
- Не умеет убирать чересстрочность.
- Нет подключения проводом
- Не очень цепкий WiFi. Т.е. он нормальный, но есть и лучше. Учитывая отсутствие Lan-подключения, приставка очень чувствительна к расположению относительно роутера.
- Не умеет отключать т.н. «шумодав».
На этом все. Традиционно заканчиваю статью напоминанием о том, что на Хабре существует механизм доната. Я регулярно отслеживаю прогресс в приставкостроении, что повергает мою внутреннюю жабу в уныние. В свою очередь обязуюсь потратить донат только на тестирование новых боксов.
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