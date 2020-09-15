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сегодня в 10:55

Почему 97% программистов 1С мало платят и так будет всегда

    Внимание: статья — про программистов 1С, соответственно — не про вас. Считайте, что про вомбатов, и для вомбатов (погуглите, это интересные животные). У них есть проблемы, схожие с вашими.

    Вопрос зарплаты и её повышения волнует большинство работающих людей, которых я встречал в жизни. Бывает, конечно, что человек получает немного и утверждает, что доволен. Поначалу не веришь такому, но поглядишь за его карьерой несколько лет, и убеждаешься – реально чувак пашет за идею. Нравится ему колесо крутить. Таких, по моим оценкам, 1 %.

    Еще 2 % — люди, регулярно ухаживающие за финансовой стороной своей работы. Им эта статья вряд ли будет интересна.

    Ну а 97 % чуваков ведут себя так. Работают. Молчат про зарплату. Хотят, чтобы денег платили больше. Молчат. Работают. Надеются. Молчат. Работают. Не могут больше молчать. Увольняются.

    Те, с кем я лично знаком, часто приходят поговорить – между пунктами «не могут больше молчать» и «увольняются». Спрашивают – ну что я не так делаю? Почему мне мало платят? А главное – почему не повышают? Ведь я хорошо работаю! Что мне делать?

    Поначалу я думал, что людям и правда нужны советы, и искренне пытался помочь. Когда-то даже оформил эти советы в статьи с общим названием «Карьерные стероиды». И некоторые этими советами пользовались, потом писали о своих успехах. Угадайте, сколько таких людей было? Правильно, 2 %.

    Недавно общался со старым другом. Он тоже завис в состоянии «увольняться буду». Он прекрасно знает все карьерные стероиды. Он видел своими глазами, как я их применял. Видел, что они работают. Но сам их не применяет, вообще, даже банальный раш.

    Поговорив с ним, я понял, что не так. Не нужны ему и остальным 97 % никакие советы. Им достаточно понять, что они делают не так. Не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы перестать переживать. Как там говорят: кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – причину.

    Про причины и напишу. Я не считаю себя большим умником в этой теме, просто давно работаю на раскоряку – одновременно программистом 1С и их же руководителем. Много общаюсь с другими начальниками и собственниками, поэтому представляю себе, почему сотрудникам платят мало и не повышают. Считайте, что я не своё мнение излагаю, а сборник ответов руководителей по результатам исследования.

    Чтобы вас не мучил вопрос, что значит «мало платят», дам конкретную цифру. Пусть это будет 120 т.р., после вычета налогов («на руки»), для региона № 74 Челябинск, по специальности Программист 1С, не фриланс, не своё ИП, не франч. Короче, обычный заводской программист.

    Они молчат


    Первая и главная причина – программисты не говорят, что хотят зарабатывать больше. Эта же причина вызывает самое искреннее изумление почти у всех программистов. Неужели начальник не понимает, что я хочу зарабатывать больше?! Он что, идиот? Не понимает, что на 30, 40 или даже 60 тысяч рублей нормально не прожить?

    Да понимает он. Но только если подумает об этом. Чтобы о чём-то подумать, нужен повод – мы ведь все живём в информационной интоксикации. Что-то должно привлечь внимание к вопросу, иначе он в голову не попадёт.

    Однако, повод возникает редко. Обычно, когда программист приходит увольняться. Начальник выныривает из рутины, озирается вокруг, и понимает – блин, мы ж мало платим! И руководитель говорит странную и смешную фразу: что ж ты раньше не сказал?! Откуда я знал, что тебе надо больше денег?

    Никто в здравом уме не станет думать о проблемах коллег по работе, особенно если проблемы – где-то в личной жизни. Все эти наши ипотеки, желание жены отдохнуть на Мальдивах, сломанные автомобили и протекающие унитазы не нужны никому, кроме вас.

    Начинаются уговоры – оставайся, повысим тебе зарплату, теперь-то мы всё поняли, бла-бла-бла. Если у начальника есть возможность быстро договориться о повышении, он это, возможно, сделает. Но скорее всего, успокоит себя и отпустит программиста.

    Успокоит себя тем, что улучшить условия уже не успеет, да и выглядеть будет глупо, если побежит с крупом в мыле выбивать повышение. Поэтому пожертвует увольняющимся, а остальным (если таковые имеются) потом всё организует – новую систему мотивации, грейды, аттестацию, сдельную зарплату, премии за проекты или еще что-то.

    Однако, вместе с недовольным уйдет и повод беспокоиться по поводу зарплаты подчиненных. Внимание снова переключится на текучку, проблема зарплаты уйдёт из поля зрения и перестанет сидеть занозой в сознании. К тому же, остальные-то молчат.

    Молчание сотрудников на тему зарплаты используется начальником, как железобетонная отговорка – причём, и перед подчиненными, и перед собственным начальством. Так что не молчите. А, стоп, опять я пошёл советы давать.

    Программисты думают, что начальник следит за их успехами


    Этот стереотип есть почти у всех. Кажется – вот я буду просто хорошо работать, а начальство увидит, оценит и повысит мне зарплату, должность и как следует отгрузит ништяков. Хрен там.
    Начальство обращает внимание только на проблемы. Идеальное состояние – когда проблем нет, когда нигде и ничто не болит. Правда, тут же и ловушка – когда проблем нет, то и поговорить не о чем, повода нет. В том числе – повода повысить зарплату.

    Примерно как в семье, где один ребенок хорошо учится, не болеет, ведет себя прилично – молодец, короче, а второй – вечно с проблемами, самого разного толка. Попробуйте угадать, кому достается больше внимания и, как ни странно, ништяков. Ни дать ни взять, притча о блудном сыне.

    Никто не следит за успехами сотрудников. Потому что всё внимание проблемами занято. Если хотите монетизировать свои успехи, их надо продавать – не на рынке, а внутри компании. Так, стоп, опять совет.

    Программист называет себя Разработчиком


    Профессия «Разработчик 1С» появилась относительно недавно. Раньше так называли лишь чуваков из 1С, которые разрабатывали конфигурации. Остальные чуваки назывались «Программист 1С» и внедряли эти конфигурации.

    Программист 1С включал в себя и разработчика, и аналитика, и архитектора, и чего там еще сейчас напридумывали. Просто структура выполняемой работы постоянно менялась, в зависимости от стадии проекта. То месяцами код пишешь, то себестоимость считаешь, то по цехам бегаешь, то из бухгалтерии не вылезаешь.

    Разработчик 1С – это примерно подмножество программиста 1С. Возможно, где-то, в каких-то условиях, разделение труда приносит пользу. Но, напомню, мы говорим о заводском программисте 1С.

    Тут логика другая. Если программист говорит начальнику: «я – разработчик», тот слышит «я — подмножество», или «я не умею решать задачи целиком, мне нужна помощь», или «мне для выполнения простой работы нужны особые условия», или даже «не хочу работать».

    Обосновать, что программист — не сирый и убогий, а ровно наоборот, не получится. Умеете писать код не хуже чуваков из 1С? Так все умеют. Знаете БСП? Так его все знают (вынужденно). Писали конфигурации с нуля? Так все их писали. Можете переписать расчет себестоимости? Так все это делали (просто «шоб було»). Делаете разработку уровня подсистемы? Пф, все делают.

    Называя себя разработчиком 1С, программист пытается продать преимущество, которого у него нет. Ну, это всё равно, что требовать доплаты за наличие рук и головы. При том, что головой разработчик пользоваться не будет – пусть аналитик с архитектором свои напрягают.

    Для начальника разработчики, или «разработчеги» — головная боль. Даже чисто финансово – им в помощь нужно нанимать няньку, которая напишет ТЗ и будет разговаривать с Клавдией Сергеевной из бухгалтерии. И это при том, что разработчик 1С, считая себя выше программиста 1С, хочет больше денег получать.

    Программист хочет работать по ТЗ


    Тема холиварная, но только среди программистов. Для начальника ТЗ – почти всегда геморрой. Хотя, поначалу он думает, что ТЗ защищает и его самого, как любая бюрократическая бумажка.

    Кто бы что ни думал, но 99% пользователей не понимают, что написано в ТЗ. Разве что раздел про функциональные требования, или бизнес-задачу, или как там у вас называется раздел, записанный со слов пользователя. Этот кусочек ТЗ пользователь не то, чтобы прям понимает… Его мнение можно выразить словами «Ну, вроде так». Но он никогда не поймёт раздел про реализацию. Как и любой здоровый на голову человек, он хочет переложить ответственность за реализацию на исполнителя – он обозначил проблему, вы дадите решение.

    Эта модель – от меня проблема и деньги, от вас решение – работает в большинстве сервисных бизнесов, поэтому привычна. Врачу говоришь, что болит, дальше он сам говорит, как сесть, лечь, в какую баночку что положить, и какие таблетки пить. Все бумажки у врача подписываются не глядя.

    Аналогично с ТЗ. Начальник поначалу радуется, что у него задница прикрыта – мы всё делаем по ТЗ, подписи имеются, сроки соблюдены. Потом бац – проблемное совещание, опять утверждают, что «ваша программа не работает». Начальник достает пачку подписанных ТЗ, трясёт ими – мол, чего вы, всё сделано согласно требованиям, подписи имеются, бумажки не дадут соврать. И впервые слышит совет, как ему поступить с этими бумажками.

    С этого момента ТЗ – лакмусовая бумажка. Как только начальник программистов предлагает написать ТЗ – все слышат «я не отвечаю за последствия», или «я не знаю, как вам помочь», или даже «я ничего не понимаю в 1С». Начальник – не дурак, раз сумел стать таковым, и быстренько переобуется. А сумеет ли быстренько переобуться программист?

    Даже если сумеет, в системе координат начальника виноват будет программист, т.к. работал по ТЗ, да еще, не дай Бог, нахваливал эту прекрасную систему. Из-за которой начальник теперь не может на совещаниях за мылом наклоняться.

    Работать надо уметь и по ТЗ, и без него. Ой, опять совет.

    Программист демонстрирует, что у вас всё хорошо


    Поёт гимн, участвует в постановках на корпоративах, гордится компанией, никогда не рассказывает о проблемах за пределами работы, всегда дружелюбен и улыбается, отлично выглядит, не жалуется. Лоялен, бодр и весел.

    Начальство таких любит. Но не повышает зарплату. Зачем? У человека и так всё хорошо. Вникать, хорошо там или нет, смысла нет – вдруг узнаешь, что всё это напускное. Нет уж, пусть дальше бегает, резвится и песни поёт. Зря что ли компания тратит деньги за создание именно такого настроения у сотрудников.

    Поведение «человека фирмы» читается, как «у меня всё хорошо!», а главное – «мне больше ничего не надо!». Если про тихих молчунов хоть иногда начальство задумается, то про прыгающих и поющих – никогда. Это лишено всякого смысла. Не трогай то, что работает. Особенно если «то» само кричит, что оно работает и у него всё хорошо.

    Чего делать?


    Понять начальника очень просто – надо поставить себя на его место, хотя бы на время. Там совсем другие проблемы – не хуже, не лучше, не проще, не сложнее, просто другие. И их там, как правило, больше – не по сложности, а по количеству. Так или иначе, начальник отвечает и за свои задачи, и за ваши, и за ваших коллег. Он не делает эти задачи, но отвечает за них, должен отслеживать сроки, иногда качество, ну и «своих задач хватает».

    Считайте, что у начальника полная каша в голове – как у ребенка, впервые попавшего в Диснейленд. Глаза разбегаются, руки дрожат, ноги подкашиваются. Хочется всего и сразу, а билет – на один день. Ребенок просто бежит туда, где ближе и ярче. Начальник – тоже. Весь день бежит туда, где ближе, ярче, больнее, громче, вонючее и т.д.

    Если вы хотите, чтобы он бежал в точку повышения вашей зарплаты, сделайте эту точку ближе, ярче, больнее, громче, или – уютнее, понятнее, проще. Главное, чтобы начальник эту точку увидел и не забыл. Чёрт, опять совет.
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    Комментарии 28

      +1
      Чтобы гарантированно получить повышение зарплаты надо иметь на руках оффер от другого работодателя с повышенной зарплатой. Что в условиях дефицита качественных кадров ни разу не проблема. А за начальника думать — нафига?
        0
        Чтобы гарантированно получить повышение зарплаты надо иметь на руках оффер от другого работодателя с повышенной зарплатой. Что в условиях дефицита качественных кадров ни разу не проблема. А за начальника думать — нафига?


        Вы ставите акцент так: «надо иметь на руках оффер от другого»?
        Мне кажется, что собака тут зарыта: «дефицита качественных кадров».

        Если вы качественный кадр, то проблемы с зарплатой нет и не было и не будет.
        Но подавляющее большинство (в любых профессиях) не особо квалифицированные.

          +1
          Не все знают, насколько велик дефицит, и насколько они реально «качественный кадр». Оффер от другого работодателя сильно помогает это понять. Ну, или отсутствие оффера :)
        +3
        Да понимает он. Но только если подумает об этом. Чтобы о чём-то подумать, нужен повод – мы ведь все живём в информационной интоксикации.

        Извините, но если руководитель не думает о своих работниках, а ты можешь уйти на лучшие условия, от него и нужно увольняться. А то ещё начинается: "А объясни, почему ты стоишь больше. А что ты ещё готов делать, чтобы больше зарабатывать?" и прочая казуистика. Смысл?

          +1
          Поддержу. Встречал разные подходы к регулярным повышениям, например, в зависимости от индекса инфляции, или же в зависимости от степени достижения целей компании, отдела, личных. Но это все все, похоже, бесконечно далеко от мира 1с.
          0
          Ничего не говорил о причинах ухода, по минимуму подробностей (а вопрос «куда уходишь» вообще опасен для будущей карьеры). Просто уходил через две недели и всё. Самый верный способ повысить зарплату — уйти на другую работу.
            0

            Правильно ли я понимаю, что статья называется немного по другому?
            Либо
            Почему 97% программистам 1С мало платят и так будет всегда
            Либо
            Почему 97% программистов 1С мало получают и так будет всегда

              0
              Почему 97% программистам 1С мало платят и так будет всегда

              А ведь так и было, но я зачем-то поменял. Спасибо!
                0
                Почему 97% программистов

                Тогда уже
                  0

                  Вас неверно поправили. Платят мало (кому?) девяноста семи процентам (кого?) программистов.

                    0
                    Да что ты будешь делать…
                +1
                Почему 97% программистов 1С мало платят и так будет всегда

                Любому программисту любой специализайции как и любому непрограммисту.
                Как и в любой другое сфере.

                Твою цену определят баланс спроса и предложения на рынке труда.
                Как и для любого другого товара.
                  –1
                  Эта же причина вызывает самое искреннее изумление почти у всех программистов. Неужели начальник не понимает, что я хочу зарабатывать больше?! Он что, идиот? Не понимает, что на 30, 40 или даже 60 тысяч рублей нормально не прожить?


                  Я вас уверяю, нормально и на миллион не прожить.
                  Все относительно.

                  Но да, понятие «мне не хватает» — вообще ни интересует работодателя. Да и не должно.
                    +1
                    Но да, понятие «мне не хватает» — вообще ни интересует работодателя. Да и не должно.
                    Вообще-то это непосредственно в его интересах знать. Потому что если вот прям «не хватает», а за углом другая компания готова предложить больше — то работодатель теряет опытного проверенного сотрудника, вынужден искать нового и тратить ресурсы на его ввод в работу.

                    В приличных компаниях, где довелось работать, вообще были приняты регулярные 1:1 встречи или созвоны с руководителями, где как раз поднимались вопросы, что устраивает, что не устраивает, предложения о повышении грейда выдвигались самими лидами, а пожелания по повышению з/п воспринимались абсолютно адекватно. В одной компании даже во внутреннем портале есть кнопочка «Пересмотреть мою з/п», которую можно нажимать раз в пол года, и которая запускает процесс получения отзывов от коллег и заказчиков, сравнения оклада сотрудника с рыночными значениями и его повышение если оно напрашивается. И это действительно работает.
                      –3
                      Но да, понятие «мне не хватает» — вообще ни интересует работодателя. Да и не должно.


                      Вообще-то это непосредственно в его интересах знать. Потому что если вот прям «не хватает», а за углом другая компания готова предложить больше


                      Вы вообще об совсем другом аргумент привели, не связанный с моим никак.

                      С таким человеком как вы, который в споре подтасовываем доводы — разговаривать стрёмно.
                      Можете продолжать сами с собой спорить.
                    +1
                    Пусть это будет 120 т.р., после вычета налогов («на руки»), для региона № 74 Челябинск, по специальности Программист 1С, не фриланс, не своё ИП, не франч. Короче, обычный заводской программист.


                    Да ты зажрался, барин, у меня родственники в Челябинске — для них даже 50 тысяч это зарплата мечты.
                      +1
                      Родственники 1С занимаются? Это просто вопрос, без двойного дна.
                        0
                        Родственники 1С занимаются? Это просто вопрос, без двойного дна.

                        Не-а.
                        Но hh.ru говорит, что 120 000 для 1С в Члб — это очень даже здорово.
                        Типичное предложение для программиста в Члб наааамного ниже.

                        0
                        Он даже мало просит. Программист 1С в компании — это серый кардинал всех бизнес процессов в компании.
                          0
                          Он даже мало просит. Программист 1С в компании — это серый кардинал всех бизнес процессов в компании.


                          Тот, что «обновлятор конфигураций» и «заправщик картриджей принтеров» — нет.
                          Ну а тот, что действительно высокого уровня — как правило работает по конкретным задачам по почасовке, будучи привлеченным со стороны.
                          Только довольно крупная и богатая контора может позволить себе на постоянку такого специалиста.
                          0

                          Всякие люди есть. для кого-то 50к — мечта, для кого-то цель, для кого-то пройденный этап. В статье правильно написано — зависит от человека.

                            0
                            Рынок в провинциях сильно поднимает значительное число вакансий удалёнки на Москву. Хороший спец при желании в течении месяца-двух на 150 найдёт практически гарантировано.
                              0
                              Рынок в провинциях сильно поднимает значительное число вакансий удалёнки на Москву. Хороший спец при желании в течении месяца-двух на 150 найдёт практически гарантировано.


                              Очень хороший найдет и за неделю. И на больше.
                              Проблема в том, что почему-то не очень квалифицированные примеряют к себе эту зарплату выскококвалифицированных, но забывают про свою недоквалификацию при этом.
                              И очень обижаются, когда им, якобы, недоплачивают.

                              Я вас уверяю: невозможно стать профи в одночасье.
                              И если ты профи, то у тебя и много лет работы по профессии.
                              И а также еще много опыта правильного разговора при приёме на работу.

                              И для профи нет никаких проблем запросить больше денег.
                              И ему их дадут.
                            +2
                            Часть проблем, я так думаю, снимает практика, когда в компании принят порядок пересмотра зарплаты через чёткие интервалы времени.
                              +1
                              Это, кстати, большая беда. Если начальник не анализирует зарплаты своих подчиненных. Тогда всё происходит внезапно — бац, ключевой сотрудник уволился. Да, остальным зп на всякий случай подняли, но компания всё равно получила проблему. Ибо уволившийся ключевой сотрудник мог легко выполнять объем работы трех сотрудников, которые его теперь заменяют…
                              Да, нет незаменимых сотрудников, но некоторые сотрудники могут работать за троих (потому что у них компетенций больше). И с точки зрения бизнеса такому сотруднику можно платить в два раза больше остальных, ибо он за троих работает.
                              А если руководитель об этом даже не задумывается, то это плохой руководитель. Он просто плывет по течению. Пассажир короче.
                                –1
                                Это, кстати, большая беда. Если начальник не анализирует зарплаты своих подчиненных. Тогда всё происходит внезапно — бац, ключевой сотрудник уволился


                                Это только когда в тех условиях, когда уволившийся высококвалифицирован и легко и просто находит другую работу.

                                А если низкоквалифицирован — а таких подавляющее большинство — вовсе все иначе.

                                У меня вон крайне недовольная зарплатой родственница боится уволится.
                                Потому что точно знаете, что с её квалификацией — она скорее хуже найдет, а не лучше.

                                На сегодня программистов уровня начинающих — вагон и маленькая тележка, ешь — не хочу.

                                Высококвалифицированные, да, способны перебирать ваканснии — но таких подавляющее меньшинство.

                                Как, впрочем, и в других профессиях, не только в программировании.
                                  +1
                                  В программировании даже просто середнячков умеющих что то кроме копипаста и действий по вбитым шаблонам найти очень сложно. Это только совсем джунов избыток. Уже мидлов не хватает (по крайней мере по тем ЗП которые готов мидлам рынок платить).
                                    +1
                                    В 1С есть специфика — молодёжь туда не идёт почти. В джуны 1С попадают те, кто не смог в другие языки или переквалифицируется из бухгалтеров/менеджеров.

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