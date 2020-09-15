Почему 97% программистов 1С мало платят и так будет всегда
Внимание: статья — про программистов 1С, соответственно — не про вас. Считайте, что про вомбатов, и для вомбатов (погуглите, это интересные животные). У них есть проблемы, схожие с вашими.
Вопрос зарплаты и её повышения волнует большинство работающих людей, которых я встречал в жизни. Бывает, конечно, что человек получает немного и утверждает, что доволен. Поначалу не веришь такому, но поглядишь за его карьерой несколько лет, и убеждаешься – реально чувак пашет за идею. Нравится ему колесо крутить. Таких, по моим оценкам, 1 %.
Еще 2 % — люди, регулярно ухаживающие за финансовой стороной своей работы. Им эта статья вряд ли будет интересна.
Ну а 97 % чуваков ведут себя так. Работают. Молчат про зарплату. Хотят, чтобы денег платили больше. Молчат. Работают. Надеются. Молчат. Работают. Не могут больше молчать. Увольняются.
Те, с кем я лично знаком, часто приходят поговорить – между пунктами «не могут больше молчать» и «увольняются». Спрашивают – ну что я не так делаю? Почему мне мало платят? А главное – почему не повышают? Ведь я хорошо работаю! Что мне делать?
Поначалу я думал, что людям и правда нужны советы, и искренне пытался помочь. Когда-то даже оформил эти советы в статьи с общим названием «Карьерные стероиды». И некоторые этими советами пользовались, потом писали о своих успехах. Угадайте, сколько таких людей было? Правильно, 2 %.
Недавно общался со старым другом. Он тоже завис в состоянии «увольняться буду». Он прекрасно знает все карьерные стероиды. Он видел своими глазами, как я их применял. Видел, что они работают. Но сам их не применяет, вообще, даже банальный раш.
Поговорив с ним, я понял, что не так. Не нужны ему и остальным 97 % никакие советы. Им достаточно понять, что они делают не так. Не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы перестать переживать. Как там говорят: кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – причину.
Про причины и напишу. Я не считаю себя большим умником в этой теме, просто давно работаю на раскоряку – одновременно программистом 1С и их же руководителем. Много общаюсь с другими начальниками и собственниками, поэтому представляю себе, почему сотрудникам платят мало и не повышают. Считайте, что я не своё мнение излагаю, а сборник ответов руководителей по результатам исследования.
Чтобы вас не мучил вопрос, что значит «мало платят», дам конкретную цифру. Пусть это будет 120 т.р., после вычета налогов («на руки»), для региона № 74 Челябинск, по специальности Программист 1С, не фриланс, не своё ИП, не франч. Короче, обычный заводской программист.
Первая и главная причина – программисты не говорят, что хотят зарабатывать больше. Эта же причина вызывает самое искреннее изумление почти у всех программистов. Неужели начальник не понимает, что я хочу зарабатывать больше?! Он что, идиот? Не понимает, что на 30, 40 или даже 60 тысяч рублей нормально не прожить?
Да понимает он. Но только если подумает об этом. Чтобы о чём-то подумать, нужен повод – мы ведь все живём в информационной интоксикации. Что-то должно привлечь внимание к вопросу, иначе он в голову не попадёт.
Однако, повод возникает редко. Обычно, когда программист приходит увольняться. Начальник выныривает из рутины, озирается вокруг, и понимает – блин, мы ж мало платим! И руководитель говорит странную и смешную фразу: что ж ты раньше не сказал?! Откуда я знал, что тебе надо больше денег?
Никто в здравом уме не станет думать о проблемах коллег по работе, особенно если проблемы – где-то в личной жизни. Все эти наши ипотеки, желание жены отдохнуть на Мальдивах, сломанные автомобили и протекающие унитазы не нужны никому, кроме вас.
Начинаются уговоры – оставайся, повысим тебе зарплату, теперь-то мы всё поняли, бла-бла-бла. Если у начальника есть возможность быстро договориться о повышении, он это, возможно, сделает. Но скорее всего, успокоит себя и отпустит программиста.
Успокоит себя тем, что улучшить условия уже не успеет, да и выглядеть будет глупо, если побежит с крупом в мыле выбивать повышение. Поэтому пожертвует увольняющимся, а остальным (если таковые имеются) потом всё организует – новую систему мотивации, грейды, аттестацию, сдельную зарплату, премии за проекты или еще что-то.
Однако, вместе с недовольным уйдет и повод беспокоиться по поводу зарплаты подчиненных. Внимание снова переключится на текучку, проблема зарплаты уйдёт из поля зрения и перестанет сидеть занозой в сознании. К тому же, остальные-то молчат.
Молчание сотрудников на тему зарплаты используется начальником, как железобетонная отговорка – причём, и перед подчиненными, и перед собственным начальством. Так что не молчите. А, стоп, опять я пошёл советы давать.
Этот стереотип есть почти у всех. Кажется – вот я буду просто хорошо работать, а начальство увидит, оценит и повысит мне зарплату, должность и как следует отгрузит ништяков. Хрен там.
Начальство обращает внимание только на проблемы. Идеальное состояние – когда проблем нет, когда нигде и ничто не болит. Правда, тут же и ловушка – когда проблем нет, то и поговорить не о чем, повода нет. В том числе – повода повысить зарплату.
Примерно как в семье, где один ребенок хорошо учится, не болеет, ведет себя прилично – молодец, короче, а второй – вечно с проблемами, самого разного толка. Попробуйте угадать, кому достается больше внимания и, как ни странно, ништяков. Ни дать ни взять, притча о блудном сыне.
Никто не следит за успехами сотрудников. Потому что всё внимание проблемами занято. Если хотите монетизировать свои успехи, их надо продавать – не на рынке, а внутри компании. Так, стоп, опять совет.
Профессия «Разработчик 1С» появилась относительно недавно. Раньше так называли лишь чуваков из 1С, которые разрабатывали конфигурации. Остальные чуваки назывались «Программист 1С» и внедряли эти конфигурации.
Программист 1С включал в себя и разработчика, и аналитика, и архитектора, и чего там еще сейчас напридумывали. Просто структура выполняемой работы постоянно менялась, в зависимости от стадии проекта. То месяцами код пишешь, то себестоимость считаешь, то по цехам бегаешь, то из бухгалтерии не вылезаешь.
Разработчик 1С – это примерно подмножество программиста 1С. Возможно, где-то, в каких-то условиях, разделение труда приносит пользу. Но, напомню, мы говорим о заводском программисте 1С.
Тут логика другая. Если программист говорит начальнику: «я – разработчик», тот слышит «я — подмножество», или «я не умею решать задачи целиком, мне нужна помощь», или «мне для выполнения простой работы нужны особые условия», или даже «не хочу работать».
Обосновать, что программист — не сирый и убогий, а ровно наоборот, не получится. Умеете писать код не хуже чуваков из 1С? Так все умеют. Знаете БСП? Так его все знают (вынужденно). Писали конфигурации с нуля? Так все их писали. Можете переписать расчет себестоимости? Так все это делали (просто «шоб було»). Делаете разработку уровня подсистемы? Пф, все делают.
Называя себя разработчиком 1С, программист пытается продать преимущество, которого у него нет. Ну, это всё равно, что требовать доплаты за наличие рук и головы. При том, что головой разработчик пользоваться не будет – пусть аналитик с архитектором свои напрягают.
Для начальника разработчики, или «разработчеги» — головная боль. Даже чисто финансово – им в помощь нужно нанимать няньку, которая напишет ТЗ и будет разговаривать с Клавдией Сергеевной из бухгалтерии. И это при том, что разработчик 1С, считая себя выше программиста 1С, хочет больше денег получать.
Тема холиварная, но только среди программистов. Для начальника ТЗ – почти всегда геморрой. Хотя, поначалу он думает, что ТЗ защищает и его самого, как любая бюрократическая бумажка.
Кто бы что ни думал, но 99% пользователей не понимают, что написано в ТЗ. Разве что раздел про функциональные требования, или бизнес-задачу, или как там у вас называется раздел, записанный со слов пользователя. Этот кусочек ТЗ пользователь не то, чтобы прям понимает… Его мнение можно выразить словами «Ну, вроде так». Но он никогда не поймёт раздел про реализацию. Как и любой здоровый на голову человек, он хочет переложить ответственность за реализацию на исполнителя – он обозначил проблему, вы дадите решение.
Эта модель – от меня проблема и деньги, от вас решение – работает в большинстве сервисных бизнесов, поэтому привычна. Врачу говоришь, что болит, дальше он сам говорит, как сесть, лечь, в какую баночку что положить, и какие таблетки пить. Все бумажки у врача подписываются не глядя.
Аналогично с ТЗ. Начальник поначалу радуется, что у него задница прикрыта – мы всё делаем по ТЗ, подписи имеются, сроки соблюдены. Потом бац – проблемное совещание, опять утверждают, что «ваша программа не работает». Начальник достает пачку подписанных ТЗ, трясёт ими – мол, чего вы, всё сделано согласно требованиям, подписи имеются, бумажки не дадут соврать. И впервые слышит совет, как ему поступить с этими бумажками.
С этого момента ТЗ – лакмусовая бумажка. Как только начальник программистов предлагает написать ТЗ – все слышат «я не отвечаю за последствия», или «я не знаю, как вам помочь», или даже «я ничего не понимаю в 1С». Начальник – не дурак, раз сумел стать таковым, и быстренько переобуется. А сумеет ли быстренько переобуться программист?
Даже если сумеет, в системе координат начальника виноват будет программист, т.к. работал по ТЗ, да еще, не дай Бог, нахваливал эту прекрасную систему. Из-за которой начальник теперь не может на совещаниях за мылом наклоняться.
Работать надо уметь и по ТЗ, и без него. Ой, опять совет.
Поёт гимн, участвует в постановках на корпоративах, гордится компанией, никогда не рассказывает о проблемах за пределами работы, всегда дружелюбен и улыбается, отлично выглядит, не жалуется. Лоялен, бодр и весел.
Начальство таких любит. Но не повышает зарплату. Зачем? У человека и так всё хорошо. Вникать, хорошо там или нет, смысла нет – вдруг узнаешь, что всё это напускное. Нет уж, пусть дальше бегает, резвится и песни поёт. Зря что ли компания тратит деньги за создание именно такого настроения у сотрудников.
Поведение «человека фирмы» читается, как «у меня всё хорошо!», а главное – «мне больше ничего не надо!». Если про тихих молчунов хоть иногда начальство задумается, то про прыгающих и поющих – никогда. Это лишено всякого смысла. Не трогай то, что работает. Особенно если «то» само кричит, что оно работает и у него всё хорошо.
Понять начальника очень просто – надо поставить себя на его место, хотя бы на время. Там совсем другие проблемы – не хуже, не лучше, не проще, не сложнее, просто другие. И их там, как правило, больше – не по сложности, а по количеству. Так или иначе, начальник отвечает и за свои задачи, и за ваши, и за ваших коллег. Он не делает эти задачи, но отвечает за них, должен отслеживать сроки, иногда качество, ну и «своих задач хватает».
Считайте, что у начальника полная каша в голове – как у ребенка, впервые попавшего в Диснейленд. Глаза разбегаются, руки дрожат, ноги подкашиваются. Хочется всего и сразу, а билет – на один день. Ребенок просто бежит туда, где ближе и ярче. Начальник – тоже. Весь день бежит туда, где ближе, ярче, больнее, громче, вонючее и т.д.
Если вы хотите, чтобы он бежал в точку повышения вашей зарплаты, сделайте эту точку ближе, ярче, больнее, громче, или – уютнее, понятнее, проще. Главное, чтобы начальник эту точку увидел и не забыл. Чёрт, опять совет.
Вопрос зарплаты и её повышения волнует большинство работающих людей, которых я встречал в жизни. Бывает, конечно, что человек получает немного и утверждает, что доволен. Поначалу не веришь такому, но поглядишь за его карьерой несколько лет, и убеждаешься – реально чувак пашет за идею. Нравится ему колесо крутить. Таких, по моим оценкам, 1 %.
Еще 2 % — люди, регулярно ухаживающие за финансовой стороной своей работы. Им эта статья вряд ли будет интересна.
Ну а 97 % чуваков ведут себя так. Работают. Молчат про зарплату. Хотят, чтобы денег платили больше. Молчат. Работают. Надеются. Молчат. Работают. Не могут больше молчать. Увольняются.
Те, с кем я лично знаком, часто приходят поговорить – между пунктами «не могут больше молчать» и «увольняются». Спрашивают – ну что я не так делаю? Почему мне мало платят? А главное – почему не повышают? Ведь я хорошо работаю! Что мне делать?
Поначалу я думал, что людям и правда нужны советы, и искренне пытался помочь. Когда-то даже оформил эти советы в статьи с общим названием «Карьерные стероиды». И некоторые этими советами пользовались, потом писали о своих успехах. Угадайте, сколько таких людей было? Правильно, 2 %.
Недавно общался со старым другом. Он тоже завис в состоянии «увольняться буду». Он прекрасно знает все карьерные стероиды. Он видел своими глазами, как я их применял. Видел, что они работают. Но сам их не применяет, вообще, даже банальный раш.
Поговорив с ним, я понял, что не так. Не нужны ему и остальным 97 % никакие советы. Им достаточно понять, что они делают не так. Не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы перестать переживать. Как там говорят: кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – причину.
Про причины и напишу. Я не считаю себя большим умником в этой теме, просто давно работаю на раскоряку – одновременно программистом 1С и их же руководителем. Много общаюсь с другими начальниками и собственниками, поэтому представляю себе, почему сотрудникам платят мало и не повышают. Считайте, что я не своё мнение излагаю, а сборник ответов руководителей по результатам исследования.
Чтобы вас не мучил вопрос, что значит «мало платят», дам конкретную цифру. Пусть это будет 120 т.р., после вычета налогов («на руки»), для региона № 74 Челябинск, по специальности Программист 1С, не фриланс, не своё ИП, не франч. Короче, обычный заводской программист.
Они молчат
Первая и главная причина – программисты не говорят, что хотят зарабатывать больше. Эта же причина вызывает самое искреннее изумление почти у всех программистов. Неужели начальник не понимает, что я хочу зарабатывать больше?! Он что, идиот? Не понимает, что на 30, 40 или даже 60 тысяч рублей нормально не прожить?
Да понимает он. Но только если подумает об этом. Чтобы о чём-то подумать, нужен повод – мы ведь все живём в информационной интоксикации. Что-то должно привлечь внимание к вопросу, иначе он в голову не попадёт.
Однако, повод возникает редко. Обычно, когда программист приходит увольняться. Начальник выныривает из рутины, озирается вокруг, и понимает – блин, мы ж мало платим! И руководитель говорит странную и смешную фразу: что ж ты раньше не сказал?! Откуда я знал, что тебе надо больше денег?
Никто в здравом уме не станет думать о проблемах коллег по работе, особенно если проблемы – где-то в личной жизни. Все эти наши ипотеки, желание жены отдохнуть на Мальдивах, сломанные автомобили и протекающие унитазы не нужны никому, кроме вас.
Начинаются уговоры – оставайся, повысим тебе зарплату, теперь-то мы всё поняли, бла-бла-бла. Если у начальника есть возможность быстро договориться о повышении, он это, возможно, сделает. Но скорее всего, успокоит себя и отпустит программиста.
Успокоит себя тем, что улучшить условия уже не успеет, да и выглядеть будет глупо, если побежит с крупом в мыле выбивать повышение. Поэтому пожертвует увольняющимся, а остальным (если таковые имеются) потом всё организует – новую систему мотивации, грейды, аттестацию, сдельную зарплату, премии за проекты или еще что-то.
Однако, вместе с недовольным уйдет и повод беспокоиться по поводу зарплаты подчиненных. Внимание снова переключится на текучку, проблема зарплаты уйдёт из поля зрения и перестанет сидеть занозой в сознании. К тому же, остальные-то молчат.
Молчание сотрудников на тему зарплаты используется начальником, как железобетонная отговорка – причём, и перед подчиненными, и перед собственным начальством. Так что не молчите. А, стоп, опять я пошёл советы давать.
Программисты думают, что начальник следит за их успехами
Этот стереотип есть почти у всех. Кажется – вот я буду просто хорошо работать, а начальство увидит, оценит и повысит мне зарплату, должность и как следует отгрузит ништяков. Хрен там.
Начальство обращает внимание только на проблемы. Идеальное состояние – когда проблем нет, когда нигде и ничто не болит. Правда, тут же и ловушка – когда проблем нет, то и поговорить не о чем, повода нет. В том числе – повода повысить зарплату.
Примерно как в семье, где один ребенок хорошо учится, не болеет, ведет себя прилично – молодец, короче, а второй – вечно с проблемами, самого разного толка. Попробуйте угадать, кому достается больше внимания и, как ни странно, ништяков. Ни дать ни взять, притча о блудном сыне.
Никто не следит за успехами сотрудников. Потому что всё внимание проблемами занято. Если хотите монетизировать свои успехи, их надо продавать – не на рынке, а внутри компании. Так, стоп, опять совет.
Программист называет себя Разработчиком
Профессия «Разработчик 1С» появилась относительно недавно. Раньше так называли лишь чуваков из 1С, которые разрабатывали конфигурации. Остальные чуваки назывались «Программист 1С» и внедряли эти конфигурации.
Программист 1С включал в себя и разработчика, и аналитика, и архитектора, и чего там еще сейчас напридумывали. Просто структура выполняемой работы постоянно менялась, в зависимости от стадии проекта. То месяцами код пишешь, то себестоимость считаешь, то по цехам бегаешь, то из бухгалтерии не вылезаешь.
Разработчик 1С – это примерно подмножество программиста 1С. Возможно, где-то, в каких-то условиях, разделение труда приносит пользу. Но, напомню, мы говорим о заводском программисте 1С.
Тут логика другая. Если программист говорит начальнику: «я – разработчик», тот слышит «я — подмножество», или «я не умею решать задачи целиком, мне нужна помощь», или «мне для выполнения простой работы нужны особые условия», или даже «не хочу работать».
Обосновать, что программист — не сирый и убогий, а ровно наоборот, не получится. Умеете писать код не хуже чуваков из 1С? Так все умеют. Знаете БСП? Так его все знают (вынужденно). Писали конфигурации с нуля? Так все их писали. Можете переписать расчет себестоимости? Так все это делали (просто «шоб було»). Делаете разработку уровня подсистемы? Пф, все делают.
Называя себя разработчиком 1С, программист пытается продать преимущество, которого у него нет. Ну, это всё равно, что требовать доплаты за наличие рук и головы. При том, что головой разработчик пользоваться не будет – пусть аналитик с архитектором свои напрягают.
Для начальника разработчики, или «разработчеги» — головная боль. Даже чисто финансово – им в помощь нужно нанимать няньку, которая напишет ТЗ и будет разговаривать с Клавдией Сергеевной из бухгалтерии. И это при том, что разработчик 1С, считая себя выше программиста 1С, хочет больше денег получать.
Программист хочет работать по ТЗ
Тема холиварная, но только среди программистов. Для начальника ТЗ – почти всегда геморрой. Хотя, поначалу он думает, что ТЗ защищает и его самого, как любая бюрократическая бумажка.
Кто бы что ни думал, но 99% пользователей не понимают, что написано в ТЗ. Разве что раздел про функциональные требования, или бизнес-задачу, или как там у вас называется раздел, записанный со слов пользователя. Этот кусочек ТЗ пользователь не то, чтобы прям понимает… Его мнение можно выразить словами «Ну, вроде так». Но он никогда не поймёт раздел про реализацию. Как и любой здоровый на голову человек, он хочет переложить ответственность за реализацию на исполнителя – он обозначил проблему, вы дадите решение.
Эта модель – от меня проблема и деньги, от вас решение – работает в большинстве сервисных бизнесов, поэтому привычна. Врачу говоришь, что болит, дальше он сам говорит, как сесть, лечь, в какую баночку что положить, и какие таблетки пить. Все бумажки у врача подписываются не глядя.
Аналогично с ТЗ. Начальник поначалу радуется, что у него задница прикрыта – мы всё делаем по ТЗ, подписи имеются, сроки соблюдены. Потом бац – проблемное совещание, опять утверждают, что «ваша программа не работает». Начальник достает пачку подписанных ТЗ, трясёт ими – мол, чего вы, всё сделано согласно требованиям, подписи имеются, бумажки не дадут соврать. И впервые слышит совет, как ему поступить с этими бумажками.
С этого момента ТЗ – лакмусовая бумажка. Как только начальник программистов предлагает написать ТЗ – все слышат «я не отвечаю за последствия», или «я не знаю, как вам помочь», или даже «я ничего не понимаю в 1С». Начальник – не дурак, раз сумел стать таковым, и быстренько переобуется. А сумеет ли быстренько переобуться программист?
Даже если сумеет, в системе координат начальника виноват будет программист, т.к. работал по ТЗ, да еще, не дай Бог, нахваливал эту прекрасную систему. Из-за которой начальник теперь не может на совещаниях за мылом наклоняться.
Работать надо уметь и по ТЗ, и без него. Ой, опять совет.
Программист демонстрирует, что у вас всё хорошо
Поёт гимн, участвует в постановках на корпоративах, гордится компанией, никогда не рассказывает о проблемах за пределами работы, всегда дружелюбен и улыбается, отлично выглядит, не жалуется. Лоялен, бодр и весел.
Начальство таких любит. Но не повышает зарплату. Зачем? У человека и так всё хорошо. Вникать, хорошо там или нет, смысла нет – вдруг узнаешь, что всё это напускное. Нет уж, пусть дальше бегает, резвится и песни поёт. Зря что ли компания тратит деньги за создание именно такого настроения у сотрудников.
Поведение «человека фирмы» читается, как «у меня всё хорошо!», а главное – «мне больше ничего не надо!». Если про тихих молчунов хоть иногда начальство задумается, то про прыгающих и поющих – никогда. Это лишено всякого смысла. Не трогай то, что работает. Особенно если «то» само кричит, что оно работает и у него всё хорошо.
Чего делать?
Понять начальника очень просто – надо поставить себя на его место, хотя бы на время. Там совсем другие проблемы – не хуже, не лучше, не проще, не сложнее, просто другие. И их там, как правило, больше – не по сложности, а по количеству. Так или иначе, начальник отвечает и за свои задачи, и за ваши, и за ваших коллег. Он не делает эти задачи, но отвечает за них, должен отслеживать сроки, иногда качество, ну и «своих задач хватает».
Считайте, что у начальника полная каша в голове – как у ребенка, впервые попавшего в Диснейленд. Глаза разбегаются, руки дрожат, ноги подкашиваются. Хочется всего и сразу, а билет – на один день. Ребенок просто бежит туда, где ближе и ярче. Начальник – тоже. Весь день бежит туда, где ближе, ярче, больнее, громче, вонючее и т.д.
Если вы хотите, чтобы он бежал в точку повышения вашей зарплаты, сделайте эту точку ближе, ярче, больнее, громче, или – уютнее, понятнее, проще. Главное, чтобы начальник эту точку увидел и не забыл. Чёрт, опять совет.
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