Тариф «100к+», или как вельми зело огорчить спамера

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и доколе?

Образец заявления [Название территориального управления ФАС] России



От: Иванова И.И.

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ЗАЯВЛЕНИЕ

по факту нарушения требований законодательства о рекламе



1 января 2021 года на используемый мною абонентский номер мобильной телефонной связи (123) 123-4567 (оператор ОАО «Название оператора») поступил незапрошенный мною звонок с номера +78001234567, использующегося, насколько мне известно, АО «Банк говноедов» (ОГРН XXX, ИНН XXX). При установлении соединения мне была воспроизведена предварительно записанная аудиозапись следующего содержания:



Добрый день, мы обновили предложение, увеличили сумму и снизили процентную ставку. Только у нас все условия доступны без визита в офис <…> Если вы не хотите получать рекламные предложения нажмите восемь.



Согласно п.1 ст.3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – 38-ФЗ), реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.



Таким образом, указанная аудиозапись является рекламой услуг АО «Банк говноедов».

Согласно п.1 ст.18 38-ФЗ, распространение рекламы по сетям электросвязи <...> допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Поскольку единственным пользователем абонентского номера (123) 123-4567 с 2010 года являюсь я, и я никогда не давал АО «Банк говноедов» согласия получать рекламу на этот номер, указанная реклама распространялась без моего предварительного согласия на ее получение. Дополнительно сообщаю, что я не являюсь и никогда не являлся клиентом указанного банка, а также не вступал с ним в иные договорные отношения.



Согласно п.2 ст.18 38-ФЗ, не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

Однако указанная аудиозапись была, очевидно, распространена с применением средств набора абонентского номера без участия человека.



Согласно п.1 ст.28 38-ФЗ, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность.



Однако указанная аудиозапись не содержит наименования лица, оказывающего финансовые услуги, на которые указывает упоминание «увеличенной суммы» и «сниженной процентной ставки».



Согласно ч.1 ст.14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе <...> влечет наложение административного штрафа на <...> юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.



В связи с вышеизложенным, прошу:



1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, допущенном АО «Банк говноедов», и наложить на него предусмотренное законом административное взыскание.



2. Признать меня потерпевшим по делу об указанном административном правонарушении в порядке, предусмотренном ст.25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу проинформировать меня в предусмотренный законом срок.



Приложение:



— аудиозапись рекламного сообщения;

— согласие на обработку моих персональных данных;

— детализация услуг связи по номеру (123) 123-4567 за 01.01.2021.



/факсимиле подписи/

И.И. Иванов 01.01.2021 г.



Приложения в случае спама в виде SMS:

— детализация услуг связи за соответствующую дату (в PDF берется через ЛК сайта оператора);

— копия договора об оказании услуг связи с вашим оператором (может и не потребоваться);

— согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме, см. ниже);

— что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.



Подробнее можно почитать

— скриншот сообщения целиком (например, в JPG);— детализация услуг связи за соответствующую дату (в PDF берется через ЛК сайта оператора);— копия договора об оказании услуг связи с вашим оператором (может и не потребоваться);— согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме, см. ниже);— что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.Подробнее можно почитать тут

Приложения в случае спама в виде звонка: — аудиозапись рекламного сообщения (например, в MP3);

— детализация услуг связи за соответствующую дату (в PDF берется через ЛК сайта оператора);

— копия договора об оказании услуг связи с вашим оператором (может и не потребоваться);

— согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме, см. ниже);

— что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.



Форма согласия ФАС на обработку ПД для спама по SMS или звонком: В название территориального управления ФАС

от Иванова Ивана Ивановича

Паспорт № 123456 выдан ОВД «Дальние берега»

города Москвы 01.02.2000 г., код подразделения 123-456

Проживающего по адресу: г. Дальнебережный, ул. Правды, 1

Тел: (123) 123-4567

E-mail: ivanov@example.com



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Я, Иванов Иван Иванович, даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных мной в настоящем Согласии, а также в обращениях, поступающих от моего имени в адрес [название территориального управления ФАС] России, в целях исполнения антимонопольным органом и его территориальными органами государственной функции по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения физическими и юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе, возбуждению и рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.



Настоящее Согласие распространяется на получение и передачу [название территориального управления ФАС] России информации о моих фамилии, имени, отчестве, о детализации счета, телефонных соединениях, СМС-сообщениях, иных переданных данных на / от абонентский номер (номер телефона): (123) 123-4567 в сети оператора связи «Знак обслуживания» (ОАО «Название оператора»), а также на осуществление иных действий (операций) по обработке персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и необходимых для исполнения вышеуказанной государственной функции, в том числе на получение сведений о моих сообщениях и телефонных соединениях, их содержании в порядке ст. 63 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».



/факсимиле подписи/

Иванов И.И.

1 января 2021 г.



Приложения в случае спама по электронной почте (это вам точно понравится): — изображение сообщения электронной почты (т.е. то, что вы видите в почтовом клиенте);

— сообщение электронной почты с заголовками в текстовом виде (опционально; сюрприз – в формат EML ФАС не умеет – смените файлу расширение на TXT);

— согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме и она отличается, см. ниже);

— лог почтового сервера с информацией о получении сообщения электронной почты;

— что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.



Да, глаза вам не врут: ФАС желает получить «выписку» из лога SMTP-сервера получателя спама! Я ни к чему вас не призываю, а просто покажу образец, как примерно выглядит интересующий ФАС фрагмент… для общего развития тех, кто никогда в жизни не видел лога SMTP-сервера и понятия не имеет, где и как его взять. То есть, для over 90% читателей ;)



192.168.0.1 04:51:30 Connected

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 220 smtp.spamer.ru ESMTP Exim 4.93; Wed, 01 Jan 2021 04:51:30 -0200

192.168.0.1 04:51:30 <<<< HELO smtp.example.com

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 smtp.spamer.ru Hello smtp.example.com [192.168.0.1], pleased to meet you.

192.168.0.1 04:51:30 <<<< MAIL From:<spamer@spamer.ru>

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 2.1.0 <spamer@spamer.ru>… Sender ok

192.168.0.1 04:51:30 <<<< RCPT To:<user@example.com>

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 2.1.5 <user6example.com>… Recipient ok; will forward

192.168.0.1 04:51:30 <<<< DATA

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 354 Enter mail, end with on a line by itself

192.168.0.1 04:51:30 *** <spamer8spamer.ru> <user6example.com> 1 19770 00:00:01 OK 1kNHhq-000ENW-As

192.168.0.1 04:51:31 >>>> 250 2.6.0 19770 bytes received in 00:00:01; Message id 1kNHhq-000ENW-As accepted for delivery

192.168.0.1 04:51:31 <<<< QUIT

192.168.0.1 04:51:31 >>>> 221 2.0.0 smtp.spamer.ru closing connection

192.168.0.1 04:51:31 Disconnected



Дополнение к заявлению в ФАС если спам пришел по электронной почте: Указанное сообщение поступило с адреса электронной почты spamer@spamer.ru. Согласно служебным заголовкам этого сообщения, оно было послано с IP-адреса 192.168.0.1).



Согласно данным Whois-сервиса RIPE NCC (организации, отвечающей за распределение IP-адресов в Европе), администратором IP-адреса 192.168.0.1 является организация Bank of Shiteaters, LLC с контактным адресом feedme@spamer.ru.



Согласно данным АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», доменное имя spamer.ru администрируется ОАО «Банк говноедов» с ИНН XXX (https://cctld.ru/service/plus/).



Формулировка согласия ФАС на обработку ПД при жалобе на спам по электронной почте: Настоящее Согласие распространяется на получение и передачу [Название территориального управления ФАС] России информации о моих фамилии, имени, отчестве, о переданных данных на/от адрес(а) электронной почты: user@example.com, а также на осуществление иных действий (операций) по обработке персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и необходимых для исполнения вышеуказанной государственной функции, в том числе на получение сведений о моих сообщениях электронной почты, их содержании в порядке ст. 63 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».



FAQ: Q: Я получу эти 100к+ штрафа от спамера?

A: Нет, их взыщут в бюджет. Вы получите только моральное удовлетворение.



Q: Зачем просить ФАС признавать меня потерпевшим?

A: Потерпевшему в теории должны сообщить размер штрафа, наложенный на спамера (просто жалобщику – не обязаны). Кроме того, потерпевший может потом с решением ФАСа идти в суд и требовать от спамера возмещения морального (а то и материального) вреда (ИМХО овчинка выделки не стоит). Можно не просить признать себя потерпевшим, хотя минусов в такой просьбе я не вижу.



Q: И как результаты-то?

A: Я довольно осторожно раскидываюсь своими контактами. Спам приходит несколько раз в год от разных отправителей. Каждое сообщение отправляется в ФАС, за последние лет 10 отказов по моим заявлениям не было (Московское УФАС), раньше были. Пополняю бюджет понемножку, на миллион уже, думаю, точно пополнил ;)



Q: А можно ли пожаловаться еще и в Роскомнадзор на незаконный оборот ПД?

A: Можно, если есть признаки, но мой личный опыт в основном негативный – не хотят они работать.



Q: Что делать, если я где-то просмотрел мелкий шрифт и дал согласие на получение рекламы?

A:

Я получу эти 100к+ штрафа от спамера?Нет, их взыщут в бюджет. Вы получите только моральное удовлетворение.Зачем просить ФАС признавать меня потерпевшим?Потерпевшему в теории должны сообщить размер штрафа, наложенный на спамера (просто жалобщику – не обязаны). Кроме того, потерпевший может потом с решением ФАСа идти в суд и требовать от спамера возмещения морального (а то и материального) вреда (ИМХО овчинка выделки не стоит). Можно не просить признать себя потерпевшим, хотя минусов в такой просьбе я не вижу.И как результаты-то?Я довольно осторожно раскидываюсь своими контактами. Спам приходит несколько раз в год от разных отправителей. Каждое сообщение отправляется в ФАС, за последние лет 10 отказов по моим заявлениям не было (Московское УФАС), раньше были. Пополняю бюджет понемножку, на миллион уже, думаю, точно пополнил ;)А можно ли пожаловаться еще и в Роскомнадзор на незаконный оборот ПД?Можно, если есть признаки, но мой личный опыт в основном негативный – не хотят они работать.Что делать, если я где-то просмотрел мелкий шрифт и дал согласие на получение рекламы? Отозвать его . По одному из моих заявлений спамер врал ФАСу, что такое согласие я давал, но ФАС решил, что согласие было вынужденным (нельзя было сделать заказ, не дав согласия на получение рекламы) и потому не данное надлежащим образом, т.е. спамера не спасло даже вранье. Но я не уверен, что это общая позиция в подобных случаях.