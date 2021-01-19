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19 января 2021 в 23:27

Тариф «100к+», или как вельми зело огорчить спамера


    Уже не впервые сталкиваюсь, что читатели Хабра не все поголовно умеют правильно бороться со спамом. И я не про SpamAssasin, «Ктозвонил» и прочие приложения для фильтрации информационного мусора, а про несложную, но весьма доставляющую всем сторонам процесса подачу жалобы в ФАС.

    Давайте расскажу, как буквально за 15 минут не отрываясь от любимого компьютера подключить спамеру задораздирающий тариф линейки «Административный»: «Административный 100к», «Административный 150к» и вплоть до «Административный 500к» – как повезет.

    Итак, получаете вы SMS, звонок или электронное письмо со всем этим «Процентные ставки снижены», «Распродажа! Скидки до 146%», «Вам одобрен микрозаем на макроусловиях», воспламеняетесь праведным гневом, ставите отметку «это спам», удаляете – все это правильно, но уже заложено в «CTR» спамеров и толку от этого немного: спам как валил так и продолжает валить.

    А вот штраф от Федеральной антимонопольной службы от 100 до 500 тысяч рублей никто из спамеров в «маркетинговый бюджет» не закладывает. 100 тыр. за каждое сообщение, посланное каждому пожаловавшемуся получателю, на секундочку! Алгоритм действий следующий…

    1. Нет, не хватайтесь сразу за авторучку клавиатуру, сперва оцените перспективы. Жалобой будет заниматься ФАС России, а не Интерпол, поэтому письма от нигерийских принцев или заокеанских благодетелей всех мужчин с короткими причиндалами тут не подходят. Благо сегодня нас чаще донимают спамом вполне себе местные и притворяющиеся респектабельными компании – Сбер, Яндекс и прочие, чьи концы искать придется недолго.

    2. Нет, все еще не хватайтесь за клавиатуру, сперва напрягите память: вы точно не давали согласия на получение «рекламно-информационных материалов» этому отправителю? Может, договор с ним подписывали, а там мелким шрифтом: согласен? Точно нет? Не надо напрягать ФАС пустой работой, от этого никому хорошо не будет.

    3. Наконец можно взяться за клавиатуру. Пишите заявление в свободной форме, где излагаете обстоятельства произошедшего: такого-то числа в такое-то время на такой-то номер/адрес получено такое-то рекламное сообщение; прошу принять меры и доколе?!

    Образец заявления
    [Название территориального управления ФАС] России

    От: Иванова И.И.
    Адрес: (если хотите получить ответ на бумаге)
    E-mail: (если не хотите)
    Телефон: (на всякий случай)

    ЗАЯВЛЕНИЕ
    по факту нарушения требований законодательства о рекламе

    1 января 2021 года на используемый мною абонентский номер мобильной телефонной связи (123) 123-4567 (оператор ОАО «Название оператора») поступил незапрошенный мною звонок с номера +78001234567, использующегося, насколько мне известно, АО «Банк говноедов» (ОГРН XXX, ИНН XXX). При установлении соединения мне была воспроизведена предварительно записанная аудиозапись следующего содержания:

    Добрый день, мы обновили предложение, увеличили сумму и снизили процентную ставку. Только у нас все условия доступны без визита в офис <…> Если вы не хотите получать рекламные предложения нажмите восемь.

    Согласно п.1 ст.3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – 38-ФЗ), реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

    Таким образом, указанная аудиозапись является рекламой услуг АО «Банк говноедов».
    Согласно п.1 ст.18 38-ФЗ, распространение рекламы по сетям электросвязи <...> допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
    Поскольку единственным пользователем абонентского номера (123) 123-4567 с 2010 года являюсь я, и я никогда не давал АО «Банк говноедов» согласия получать рекламу на этот номер, указанная реклама распространялась без моего предварительного согласия на ее получение. Дополнительно сообщаю, что я не являюсь и никогда не являлся клиентом указанного банка, а также не вступал с ним в иные договорные отношения.

    Согласно п.2 ст.18 38-ФЗ, не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).
    Однако указанная аудиозапись была, очевидно, распространена с применением средств набора абонентского номера без участия человека.

    Согласно п.1 ст.28 38-ФЗ, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность.

    Однако указанная аудиозапись не содержит наименования лица, оказывающего финансовые услуги, на которые указывает упоминание «увеличенной суммы» и «сниженной процентной ставки».

    Согласно ч.1 ст.14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе <...> влечет наложение административного штрафа на <...> юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

    В связи с вышеизложенным, прошу:

    1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, допущенном АО «Банк говноедов», и наложить на него предусмотренное законом административное взыскание.

    2. Признать меня потерпевшим по делу об указанном административном правонарушении в порядке, предусмотренном ст.25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
    О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу проинформировать меня в предусмотренный законом срок.

    Приложение:

    — аудиозапись рекламного сообщения;
    — согласие на обработку моих персональных данных;
    — детализация услуг связи по номеру (123) 123-4567 за 01.01.2021.

    /факсимиле подписи/
    И.И. Иванов 01.01.2021 г.

    4. К заявлению прикладываете доказательства злодейства, список которых зависит от вида спама.

    Приложения в случае спама в виде SMS:
    — скриншот сообщения целиком (например, в JPG);
    — детализация услуг связи за соответствующую дату (в PDF берется через ЛК сайта оператора);
    — копия договора об оказании услуг связи с вашим оператором (может и не потребоваться);
    — согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме, см. ниже);
    — что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.

    Подробнее можно почитать тут.

    Приложения в случае спама в виде звонка:
    — аудиозапись рекламного сообщения (например, в MP3);
    — детализация услуг связи за соответствующую дату (в PDF берется через ЛК сайта оператора);
    — копия договора об оказании услуг связи с вашим оператором (может и не потребоваться);
    — согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме, см. ниже);
    — что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.

    Форма согласия ФАС на обработку ПД для спама по SMS или звонком:
    В название территориального управления ФАС
    от Иванова Ивана Ивановича
    Паспорт № 123456 выдан ОВД «Дальние берега»
    города Москвы 01.02.2000 г., код подразделения 123-456
    Проживающего по адресу: г. Дальнебережный, ул. Правды, 1
    Тел: (123) 123-4567
    E-mail: ivanov@example.com

    СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, Иванов Иван Иванович, даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных мной в настоящем Согласии, а также в обращениях, поступающих от моего имени в адрес [название территориального управления ФАС] России, в целях исполнения антимонопольным органом и его территориальными органами государственной функции по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения физическими и юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе, возбуждению и рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

    Настоящее Согласие распространяется на получение и передачу [название территориального управления ФАС] России информации о моих фамилии, имени, отчестве, о детализации счета, телефонных соединениях, СМС-сообщениях, иных переданных данных на / от абонентский номер (номер телефона): (123) 123-4567 в сети оператора связи «Знак обслуживания» (ОАО «Название оператора»), а также на осуществление иных действий (операций) по обработке персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и необходимых для исполнения вышеуказанной государственной функции, в том числе на получение сведений о моих сообщениях и телефонных соединениях, их содержании в порядке ст. 63 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

    /факсимиле подписи/
    Иванов И.И.
    1 января 2021 г.

    Приложения в случае спама по электронной почте (это вам точно понравится):
    — изображение сообщения электронной почты (т.е. то, что вы видите в почтовом клиенте);
    — сообщение электронной почты с заголовками в текстовом виде (опционально; сюрприз – в формат EML ФАС не умеет – смените файлу расширение на TXT);
    — согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме и она отличается, см. ниже);
    — лог почтового сервера с информацией о получении сообщения электронной почты;
    — что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.

    Да, глаза вам не врут: ФАС желает получить «выписку» из лога SMTP-сервера получателя спама! Я ни к чему вас не призываю, а просто покажу образец, как примерно выглядит интересующий ФАС фрагмент… для общего развития тех, кто никогда в жизни не видел лога SMTP-сервера и понятия не имеет, где и как его взять. То есть, для over 90% читателей ;)

    192.168.0.1 04:51:30 Connected
    192.168.0.1 04:51:30 >>>> 220 smtp.spamer.ru ESMTP Exim 4.93; Wed, 01 Jan 2021 04:51:30 -0200
    192.168.0.1 04:51:30 <<<< HELO smtp.example.com
    192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 smtp.spamer.ru Hello smtp.example.com [192.168.0.1], pleased to meet you.
    192.168.0.1 04:51:30 <<<< MAIL From:<spamer@spamer.ru>
    192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 2.1.0 <spamer@spamer.ru>… Sender ok
    192.168.0.1 04:51:30 <<<< RCPT To:<user@example.com>
    192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 2.1.5 <user6example.com>… Recipient ok; will forward
    192.168.0.1 04:51:30 <<<< DATA
    192.168.0.1 04:51:30 >>>> 354 Enter mail, end with on a line by itself
    192.168.0.1 04:51:30 *** <spamer8spamer.ru> <user6example.com> 1 19770 00:00:01 OK 1kNHhq-000ENW-As
    192.168.0.1 04:51:31 >>>> 250 2.6.0 19770 bytes received in 00:00:01; Message id 1kNHhq-000ENW-As accepted for delivery
    192.168.0.1 04:51:31 <<<< QUIT
    192.168.0.1 04:51:31 >>>> 221 2.0.0 smtp.spamer.ru closing connection
    192.168.0.1 04:51:31 Disconnected

    Дополнение к заявлению в ФАС если спам пришел по электронной почте:
    Указанное сообщение поступило с адреса электронной почты spamer@spamer.ru. Согласно служебным заголовкам этого сообщения, оно было послано с IP-адреса 192.168.0.1).

    Согласно данным Whois-сервиса RIPE NCC (организации, отвечающей за распределение IP-адресов в Европе), администратором IP-адреса 192.168.0.1 является организация Bank of Shiteaters, LLC с контактным адресом feedme@spamer.ru.

    Согласно данным АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», доменное имя spamer.ru администрируется ОАО «Банк говноедов» с ИНН XXX (https://cctld.ru/service/plus/).

    Формулировка согласия ФАС на обработку ПД при жалобе на спам по электронной почте:
    Настоящее Согласие распространяется на получение и передачу [Название территориального управления ФАС] России информации о моих фамилии, имени, отчестве, о переданных данных на/от адрес(а) электронной почты: user@example.com, а также на осуществление иных действий (операций) по обработке персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и необходимых для исполнения вышеуказанной государственной функции, в том числе на получение сведений о моих сообщениях электронной почты, их содержании в порядке ст. 63 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

    5. Заявление и приложения к нему оборачиваете в общий PDF (это не обязательно, просто так удобнее), прикладываете к нему аудиофайл (если он есть), обернутый в ZIP (т.к. ФАС принимает только PDF и ZIP) и посылаете в свой местный УФАС либо через сайт ведомства, либо через портал «Госуслуги» (рекомендую второй вариант).

    6. В течении пары дней на контактный адрес электропочты вы должны получить уведомление о принятии заявления в работу. В течении месяца с этой даты – результат его рассмотрения или уведомление о продлении рассмотрения еще на месяц. В любом случае, вас должны известить об принятом в итоге решении. Если чего-то не доложили в комплект поданных документов – должны прислать предложение доложить.

    По моему опыту, окончательное решение может выноситься до полугода, но рано или поздно выносится. Пользуясь случаем, передаю приветы Сберу, ВТБ24, Озону, Билайну и прочим спамерам, обедневших моими стараниями на 100 и больше тыр, и забывших с тех пор, как присылать мне свой спам.

    FAQ:
    Q: Я получу эти 100к+ штрафа от спамера?
    A: Нет, их взыщут в бюджет. Вы получите только моральное удовлетворение.

    Q: Зачем просить ФАС признавать меня потерпевшим?
    A: Потерпевшему в теории должны сообщить размер штрафа, наложенный на спамера (просто жалобщику – не обязаны). Кроме того, потерпевший может потом с решением ФАСа идти в суд и требовать от спамера возмещения морального (а то и материального) вреда (ИМХО овчинка выделки не стоит). Можно не просить признать себя потерпевшим, хотя минусов в такой просьбе я не вижу.

    Q: И как результаты-то?
    A: Я довольно осторожно раскидываюсь своими контактами. Спам приходит несколько раз в год от разных отправителей. Каждое сообщение отправляется в ФАС, за последние лет 10 отказов по моим заявлениям не было (Московское УФАС), раньше были. Пополняю бюджет понемножку, на миллион уже, думаю, точно пополнил ;)

    Q: А можно ли пожаловаться еще и в Роскомнадзор на незаконный оборот ПД?
    A: Можно, если есть признаки, но мой личный опыт в основном негативный – не хотят они работать.

    Q: Что делать, если я где-то просмотрел мелкий шрифт и дал согласие на получение рекламы?
    A: Отозвать его. По одному из моих заявлений спамер врал ФАСу, что такое согласие я давал, но ФАС решил, что согласие было вынужденным (нельзя было сделать заказ, не дав согласия на получение рекламы) и потому не данное надлежащим образом, т.е. спамера не спасло даже вранье. Но я не уверен, что это общая позиция в подобных случаях.

    Если есть какие-то вопросы по тексту или по практике жученья спамеров через ФАС – спрашивайте в комментах.
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    Комментарии 162

      +1
      Подумывал пару раз написать в ФАС, но не был уверен что оно работает. Спасибо за информацию, теперь обязательно напишу.
        +7
        В Москве во всяком случае давно работает как надо. Впрочем, во времена былые, когда Московский УФАС ковырялся в носу и всячески избегал, некоторые регионалы вполне себе зажигали, и даже без заявлений щучили своих доморощенных спамеров.
          0
          Не сказал бы что работает как надо. Примерно 6 раз подавал заявление в ФАС на спам (Москва). Подавал по всем правилам, так что придраться было не к чему. Во всех случаях хронология процесса была примерно следующей:
          1. От ФАС мгновенно приходит уведомление что заявка принята.
          2. В половине случаев на этом всё заканчивается, от ФАС ни ответа ни привета. Во второй половине спустя месяц или два приходит уведомление что обращение принято, но нужно больше времени и всё, больше писем не приходит.
          3. Лишь единожды в ответ на моё обращение пришло письмо в котором указывается статус «исполнено». Что бы оно не значило.
            0
            От Владимирского ФАС мне случился вариант номер 2. Написали (после двух месяцев), что ООО, рассылавшее спам им ничего не ответило и надо ждать еще. Для справки по КоАП необходимо вынести решение в течение 2 месяцев (обычно) с момента совершения правонарушения и соблюсти все формальности.
              0
              А как подавали — через Госуслуги или через сайт ФАС? У мну какое-то смутное воспоминание, что первый вариант их лучше дисциплинирует. Кстати, можете по номеру или своему ФИО поискать информацию в базе решений — br.fas.gov.ru Выкладывают туда правда о-о-очень неспешно…
          +17
          Один раз ФАС помог, заставив Ростелеком подключить интернет. Занесло как-то в 2017 году в Arsch der Welt под названием ЖК Самолет, где в доме был только один провайдер. Попытался по доброму договориться, но как известно добро должно быть с кулаками. При отправке заявки тупо слали лесом, мотивируя, что хоть и монополист, но портов нет и напрягать свое межбулочное пространство и искать порт никто не станет ради одного абонента-физика. Но нашлась в ГК РФ интересная статья по которой монополист не имеет права отказать в заключении договора. Аппелируя к указанной норме права составил без особой надежды на успех заявление в московский областной ФАС. И, о чудо смешанное с волшебным пенделем, спустя месяц РТ таки внезапно провел модернизацию оборудования. К чести РТ с тех пор больше с ними проблем не было нигде.
          А вот со спамерами ФАС, к сожалению, не помог ни разу, тем более что у них давно новая мода — звонить и сбрасывать вызов. Беднеют, юродивые:)
            0
            Вполне возможно, что за месяц модернизация оборудования реально была проведена. Хотя думать, что вы всему виной всегда приятнее.
              +1
              И при рассмотрении заявки конечно же не знали о грядущей модернизации оборудования в ЖК с проблемными абонентами.
                +1
                Откуда операторы первой линии саппорта могут знать о том, что творится в развитии сети? Это бесконечно удалённые друг от друга отделы.
                0

                Можно было бы так думать, если бы и ФАС в ответном письме промолчали. Но РТ честно ответил ФАСу на их запрос, и указанное государево дупло мне потом и оттранслировало указанный ответ. К тому же в итоге все разошлись полюбовно: провайдер без штрафных санкций, я с интернетом.

                +8
                Так это были вы? Вот это да! Спасибо вам огромное от моих близких из новых домов по Вертолетной и от меня!
                  0

                  Здорово, что кому-то еще удалось помочь!

                +2

                Круто, спасибо.
                Ещё бы вспомнить всех, а то у них бывает очень долгосрочное согласие.


                И вопрос. Сейчас сливают партнёрам часто. Не пришлось сталкиваться с практикой, что партнёрский договор между юрлицами давал право на спам?

                  0
                  Не приходилось, но я маниакально вычитываю договоры и не подписываю, если что не устраивает.
                  По сути поставленного вопроса: сам договор с партнерами никого кроме партнеров не волнует, если в договоре между Вами и одним из партнеров не прописано, что Вы: а) даете согласие на получение спама и б) разрешаете передавать свои ПД партнерам для той же цели. Но тут очень скользкая дорожка, т.к. согласие на получение рекламы должно быть явным, а без передачи ПД обеспечить это сложно, а ПД — это еще и Роскомпозор, а соблюдать законодательство о ПД умеют чуть менее, чем никто… В общем, велика вероятность, что даже если такой пункт в договоре есть, он ничтожен в виду несоблюдения формы/порядка получения согласия и далее со всеми остановками.
                    0

                    Подписывая читаю, но в партнерках есть подвох и на сайтах без возможности отказа.
                    Буду думать, анализировать и пробовать)

                      +10
                      Ну вот Озон ФАСу лил в уши, что я сам согласился при заказе у них товара (что вранье, в момент заказа такого пункта по умолчанию не было). ФАС не стал заморачиваться, а рассудил так: если согласие получать спам было вынужденным, то это то же самое, что его не было; получите (штраф), распишитесь.
                        0
                        Так, стойте, в таком случае тоже прокатывет?! Я, конечно, был уверен, что раз пост есть, то работает, но неужели даже на ОЗОН штраф получил? Если да, то они после этого спамить перестали или просто деньги потеряли, но доставать продолжили?
                          +5
                          Там такая история была: когда я у них покупал, были две галки подписки на спам (формулировки уже не помню), разумеется, чекнутые по умолчанию. Я их отчекал, заказал, получил товар и года два не вспоминал, да они напомнили о себе спамом. В ФАС меня не звали (я тогда не знал еще про фишку с признанием потерпевшим) и Озон там врал в одиночестве, что я сам себе Буратино, в соглашении написано, я его принял и бла-бла-бла. Так вот, во-первых, в соглашении на тот момент ничего не было написано, были чекбоксы. А во-вторых, ФАС так рассудил: предметом сделки была покупка товара, обуславливать приобретение одних товаров приобретением других товаров или услуг запрещено. Что там покупатель мог в дальнейшем сделать — отписаться и т.п. — неважно, это дополнительные действия, которые к предмету сделки не относятся. Поэтому согласие на получение спама нельзя считать сделанным добровольно, готовьте вазелин. Т.е. конкретно в этом случае ФАС нехило так копнул общие нормы гражданского права и ЗоЗПП, красавцы. С тех пор Озон о себе не напоминал снова ;)
                  +1
                  Когда я последний раз писал заявление в ФАС (на сайте ведомства) меня пригласили явиться лично с большой пачкой доказательств. Но я все таки до них дойду.
                    +2
                    Пошлите им искомое (электро)почтой. Заявитель не обязан лично являться, если только его не зовут на заседание комиссии, которая рассматривает дело. И то не обязан, а имеет право.
                    +2
                    Верно ли я понял, что без записи звонка ФАС заявление не примет? А соответственно вопрос №2: чем записывать звонки на IOS/Android?
                      0
                      А как Вы себе представляете рассмотрение жалобы без доказательств, т.е. без записи?
                      Про iOS лучше эппловодов спросить, а на Ведре пишу через ACR (Advanced Call Recorder). Но лучше на том же 4PDA в теме про свое устройство спросить, какие есть варианты, с рутом/без и т.п.
                        +1
                        А как Вы себе представляете рассмотрение жалобы без доказательств, т.е. без записи?
                        Само наличие звонка от организации должно быть на основании чего-то (вы что-то купили или заказали у них, что организация должна доказать).
                        Холодный звонок «в пустую» — это уже повод оштрафовать, неважно о чем говорит организация, хоть поздравляет вас с днём рождения.
                          0
                          Так сперва надо все-таки продемонстрировать ФАСу, что звонок был холодный. Вот смотрите, Вы — представитель организации, у которой я что-то покупаю, пусть даже как представитель другой организации. Потом мы лично с Вами поругались или организации разошлись и я решаю поднасрать Вашей конторе: пишу заявление в ФАС, где утверждаю, что все Ваши звонки были не по поводу контрактов между нашими компаниями, а наглой и циничной рекламой мне как физику. И что делать ФАСу, верить мне на слово?
                            0
                            И что делать ФАСу, верить мне на слово?
                            Тоже самое можно сказать про mp3-запись, которую вы могли записать со своей женой, и предоставить в ФАС.
                              +1
                              Благодаря Ирине Анатольевне, нельзя.
                                +1
                                Вы про то что записи хранятся у оператора? Но если они хранятся, вдвойне непонятно, зачем мне нужно их таки прикладывать.
                                  +2
                                  В данном случае они хранятся еще и на случай если ответчик скажет что вы нагло брешете — и это уже можно будет проверить. Вдруг вы и правда записали разговор которого по факту не было, и теперь проблемы уже будут у вас за фальсификацию и т.п., а не у «спамера».
                                    +1

                                    Это понятно, но не отвечает на вопрос, почему сразу не взять данные из доверенного источника (СОРМ) а запрашивать запись у юзера.


                                    У меня есть ощущение, что если бы таки прикрутили что-то типа "отправь смс со словом спам сразу после получения спама, и мы проверим и накажем виновных". А если их тех 100К хотя бы 100р будет падать на телефон заявителя — все будут ооооооочень с нетерпением ждать спам )

                                      +2
                                      Это понятно, но не отвечает на вопрос, почему сразу не взять данные из доверенного источника (СОРМ) а запрашивать запись у юзера.


                                      Это не функция СОРМа. В законе такой функции для него не прописано. Законы они довольно формальны.
                                        +1

                                        Было бы логично прописать такое в законе — спамерам стало бы намного сложнее откручиваться т.к. я лично не подал ни одно заявления (при том что в день иногда 3-4 звонка) именно потому, что делать записи мне тупо влом, а их потом ещё надо достать, вложить в письмо… я не говорю что я не виноват и не лентяй, просто кажется что я не один такой лентяй. Так что есть смысл адаптировать закон — это и есть забота о гражданах, не?

                                    +2
                                    Думаю, для упрощения процесса. Запись у ФАСа оказывается сразу, и если спамер не откручивается, то запрос оператору посылать уже не нужно. Да и не факт, что оператор даст эту запись по запросу ФАСа, который не уполномочен на ОРД.
                                    0
                                    ФАС-у стали давать такие записи? Куда катится мир.
                                      +1
                                      Не стали, хотя могли бы — согласие абонента получить и вперед. Но теоретически можно и без этого, если спамер отнекивается и у ФАСа появляется обоснованное сомнение: а не было ли попытки фальсифицировать доказательства, а вот мы щаз дело в уголовную плоскость переведем и пусть там полиция изымает, сравнивает и разбирается, кто кому врал.
                                        0
                                        По идее, они могут это затребовать. Закон Яровой создавали для облегчения расследования правонарушений. Звонок с рекламой — это и есть административное правонарушение, запись — доказательство по делу. На практике… Ну все поняли…
                                          0
                                          Закон Яровой создавали для облегчения расследования правонарушений. Звонок с рекламой — это и есть административное правонарушение


                                          Разве не уголовных?
                                          Административные и уголовные — это сильно разные вещи.
                                            0
                                            Всех. Тем более, что некоторые деяния могут быть классифицированы и как адмнистративные, и как уголовные. Например, в первый раз — по КоАП, повторно в течение х месяцев — уголовка.
                                +1
                                Пусть у оператора запросят. Они же по яровой всё теперь пишут и хранят. :)
                                  +3
                                  Но не обязаны давать записи всем желающим, даже госорганам.
                                  0
                                  А как Вы себе представляете рассмотрение жалобы без доказательств, т.е. без записи?
                                  Так у нас же всё как обычно через двух свидетелей делается, разве нет?
                                    0
                                    Так у нас же всё как обычно через двух свидетелей делается, разве нет?

                                    Городские легенды?

                                  0
                                  На андроиде часто есть встроенная функция записи разговор. На сяоми, мейзу точно есть. Насчет других — надо смотреть.
                                    +2
                                    Вроде как в российских прошивках она по умолчанию неактивна :(
                                      0

                                      Как минимум у Realme и Vivo есть модели, которые умеют это из коробки. С русской прошивкой, продающихся в Связных-МВидео.


                                      Узнал об этом на 4pda, там же можно уточнить и конкретные модели. Я озадачился этим вопросом больше года назад, поэтому конкретных моделей не вспомню.

                                        0
                                        Шут его знает, у мну на Самсунге под Ведром вплоть до 8 версии такого нет. Слышал краем уха, что появляется при смене региона, но не проверял.
                                          0

                                          На самсунге без рута раньше работала запись звонков сторонними программами типа Call Recorder от skvalex, но с какой-то версии (емнип 9) андроида Гнусмас отключил эту возможность. Без рута решается только сменой региона, каковая процедура довольно муторна, полноценных (однозначных, понятных, со ссылками на необходимые инструменты) гайдов по ней нет, так что…

                                            0
                                            С девятой начались неприятности — гугловцы зарезали доступ к списку звноков и с тех пор записи безымянные, то есть как бы с неизвестного номера. Правда, я уже полтора года не пользуюсь этим приложением, потому что в телефоне программы не удерживаются в памяти — даже антивирус выдавливается. Но это кривая прошивка от ZTE. Посмотрим, что будет на новом телефоне с 10-м ведроидом. Кстати, в нём, вроде бы, обещали вернуть доступ.
                                              0
                                              Гнусмас отключил эту возможность

                                              Это Google затягивает гайки.
                                                0
                                                на том же 4pda до 5-ти разных способов от платных до бесплатных
                                                0
                                                Есть там такое причем на всех самсунга похоже. Способы есть разные. В том числе и без сброса устройства. Смена региона влияет только на: язык рекламы в Samsung Pay, наличие в Samsung Pay опций вроде переводов и возможности подключение МИР'а(если уже подключили и меняли без сброса — сохранится), в некоторых регионах еще отключается VoLTE/VoWiFi и может добавится отсылка СМС при первом старте устройства (в Индии такое требование есть). См тему на 4pda по устройству.
                                                Насчет полноценности гайдов — вот уж не знаю, все там более менее понятно. Просто универсальный гайд без специфики устройства — можно разве что для варианта с Samkey написать а он — платный и для способа с Google Phone (если на конкретном устройстве это работает).
                                              0
                                              У сяоми международная. Там все есть, пишет отлично.
                                                0

                                                умвр. по крайней мере на xiomi старом был. На новом вроде тоже есть но я не пробовал.

                                              0
                                              ем записывать звонки на IOS/Android?

                                              На Android гуглзвонилкой, но она предупреждает при включении.

                                                +1

                                                Ну чем? Как обычно — сделать у оператора конференц связь, сразу транслировать звонок куда-то параллельно, и там уже писать его. Разве не так делают платные приложения для записи ращговоров на iOS?

                                                  –1
                                                  И как вы это представляете себе? Звонит вам спамер, и вы такой «щас, подождите, я конфкол включу». А часто еще и роботы звонят, которые за 20 информацию выпалят, и все.
                                                    +1
                                                    Один из вариантов — 2 симки (вторая возможно eSIM), переадресация с основной на Zadarma(где куплен номер), там запись и переадресация обратно на вторую симку (или на приложение Zadarma). Недостаток — у некоторых операторов переадресация платная и/или сам звонок на переадресованный номер не входит в пакет (из того что знаю — так Билайн делает, точно НЕ делает — Тиньков). Ну и исходящих звонок на телефон у Zadarma платный. И за номер Zadarma платить придется.
                                                    Бонусом — будет распознование текста (за отдельную плату).
                                                      –1
                                                      Делал так. Половина звонков на приложение задармы теряется, пользоваться невозможно. Возможно, стационарный voip был бы лучше.
                                                      В итоге перешел на тинькоф и получил бонусом запись звонков на стороне оператора.
                                                  0

                                                  На iOS — вариантов негусто, либо уже упомянутые сервисы с концеренц-звонками, либо в случае Мегафона пользоваться для звонков eMotion (официальный SIP-клиент), он может автоматически записывать все звонки (также существует и для Android).


                                                  На Android — зависит от производителя и версии. Как писали выше, на Xiaomi и где-то ещё оно есть из коробки, встроенное в систему, а вот в стоковом всё сложно: с одной стороны Гугл уже несколько мажорных релизов как закрыл эту возможность для сторонних приложений (но всё ещё можно писать прямо с микрофона, правда при этом собеседника плохо слышно, а в случае использования гарнитуры вообще не слышно), с другой — запись завезли в стоковое приложение телефона, но тоже с региональными ограничениями (на Pixel 3 XL мне так и не удалось активировать; на OnePlus вроде бы можно, но с помощью стороннего приложения).
                                                  Если телефон с рутом, то всё просто, есть Advanced Call Recorder, который умеет все варианты, включая с использованием рута (он не единственный, просто я сам пользовался в основном им).
                                                  Также есть ещё один вариант — некий "системный диктофон", но я не разбирался, как он работает, у меня не было устройств с его поддержкой.

                                                  +1
                                                  Если есть какие-то вопросы по тексту или по практике жученья спамеров через ФАС – спрашивайте в комментах.
                                                  А кого именно жучат сейчас? Отправителя спама или рекламируемый сайт?
                                                  1) Если второе, то легко выставить конкурента на деньги, заказал спам с рекламой его продукта и всё.
                                                  2) Если первое, то неужели кто-то спамит со своих данных, а не с левых аккаунтов?
                                                    0
                                                    Сейчас отправителя. Раньше еще с какой-то стати привет прилетал распространителю, т.е. оператору связи.
                                                    Могу только про свой опыт сказать: процентов 90 спама за последние годы — это реклама отечественных говноедов, распространяемая ими без всяких попыток скрыть источник отправки. Возможно, остальное фильтруется антиспамом «на дальних рубежах», так что даже в папку «Спам» не попадает.
                                                    +2
                                                    Лет 7-8 назад достали меня со спамом всякие газельки.
                                                    Составил заявление в ФАС. Они кучу бумажек запросили — выслал. Запросили еще кучу — выслал. Затем ждал несколько месяцев. Потом получил отписку, что у них нет полномочий решать эту проблему.
                                                    С тех пор решил, что переписки с ФАС — бесполезная трата времени и нервов. Гораздо проще засунуть в черный список.
                                                      +1

                                                      Спасибо за ценный опыт. Робот зачитал на одном дыхании :) Вопросы:


                                                      1. Какой срок давности рассмотрения заявления ФАС?
                                                        Записи хранятся на внешнем диске.
                                                      2. Аудиозапись обязательно в MP3 или можно в AMR?
                                                      3. Какова вероятность отказа в удовлетворении заявления, если нет аудиозаписи?
                                                        Не всё записывается почему-то; возможно научились глушить.
                                                      4. Какова вероятность отказа в удовлетворении заявления, если ПД были направлены на анонимный электронный почтовый ящик "admin@org.net"?
                                                        0
                                                        1. Один год с момента рассылки.
                                                        2. ЕМНИП нормативок про форматы у ФАС нету, так что можно-то и во Flac, и в MIDI… если не хотите через месяц получить «не можем воспроизвести приложенный файл». Вот EML они не могут, как выяснилось, хотя вроде как стандартный формат для почтовиков. Так что я бы не эксперементировал а конвертнул бы в формат, воспроизводимый всеми медиаплеерами.
                                                        3. Полагаю, что 100% т.к. аудиозапись предусмотрена административным регламентом. Можно, конечно, пободаться, сослаться на доступность записи того звонка у оператора (согласно «закону Яровой»)… тут как раз и год пройдет ;)
                                                        4. Дык ящик в большинстве случаев всегда анонимный. Заявитель декларирует принадлежность ящика ему и если спамер не оспаривает сам факт рассылки, этот вопрос больше не поднимается. Что происходит в спорных случаях — без понятия.
                                                          0
                                                          Незаконная реклама — это административное правонарушение. Срок привлечения — два месяца с момента совершения.
                                                            0
                                                            По административке срок привлечения зависит от конкретной статьи, по рекламе — 1 год.
                                                              0
                                                              Посмотрел последнюю редакцию статьи 4.5 и офигел… Надо же столько понаписать…
                                                          +3

                                                          Есть успешный опыт подключения тарифа Административный смс-спамеру через rosspam.org. Насколько помню, этот сайт упоминался тут же, на Хабре, много лет назад.


                                                          Где-то утекли мои паспортные данные и злоумышленник стал пытаться получить онлайн кредит в сервисах микрокредитования. Среди прочего были звонки с подтверждением согласия, а потом — один из этих сервисов прислал рекламную смс о выгодных условиях микрокредита.


                                                          Сама ситуация с утечкой данных меня сильно расстроила, плюс эта реклама.


                                                          Плюсы:
                                                          Нарушитель оштрафован.


                                                          Минусы:
                                                          СМС агрегатор, через который была рассылка, внёс мой номер в чёрный список рассылок и пришлось потратить какое-то время на восстановление работы хороших смс уведомлений, которые проходят через этого агрегатора.


                                                          Вообще, я считаю, что смс спам в РФ победили года 3 назад.
                                                          Во-первых — заградительными ценами на смс-рассылки.
                                                          Во-вторых — относительно честной "игрой" рассыльщиков. Вероятно, в том числе вашими стараниями и штрафами. Сейчас любой (с которыми я лично сталкивался) крупный сервис — перестаёт присылать что-то, кроме уведомлений при звонке/сообщении и просьбе отключить смс-рассылку.


                                                          Многие люди, как вы пишите, просто ленятся/не знают, что рассылку можно отключить легитимно.


                                                          Мне очень давно не приходит смс-спам. Года 3, как упомянул. Сразу уточню, что я не считаю спамом рассылки крупных сервисов, которые играют по правилам: холодных смс не присылают, только после согласия (вообщем, пусть даже неявного, путём подтверждения оферты при нажатии кнопки заказа), прекращения рассылки при отказе.


                                                          Но вот голосовой спам — не побеждён.
                                                          Спасибо за статью, в голову не могло придти, что ФАС может помочь. Это из-за чтения статей, что "даже в США не могут победить голосовой спам".

                                                            +1
                                                            Подскажите, пожалуйста — как вы вытащили свой номер из черного списка рассыльщика?
                                                            Я почти идентичным образом попал в ЧС и мне теперь не приходят СМС, которые отправляются через гейтвей МТСа. С поддержкой переписывался, мне сказали, что раз я в ЧС, то видимо я (!) спамер и меня не разбанят :)
                                                              0

                                                              Мне хватило общения с техподдержкой смс-агрегатора.
                                                              Если же хочется просто — оформляете заявку через вашего оператора, они сами разбираются с другими операторами (так делал по другой проблеме недоставки, когда не хотели доставляться определённые смс на оператора Тиньков).

                                                              0
                                                              У них шаблоны 2014 года, с тех пор регламент ФАС несколько поменялся. В частности, требуется согласие на обработку ПД определенной формы, и больший список приложений (доказательств). В статье я приводил актуальные варианты заявления, которые гарантированно принимаются сейчас.
                                                                +1
                                                                Но вот голосовой спам — не побеждён.

                                                                Вот да, как быть с постоянными «приглашаем вас в новую стоматологическую клинику» или «наш центр предлагает бесплатное медицинское обследование» — этих товарищей тоже можно прижучить?
                                                                  0
                                                                  Можно, только разговор надо записывать.
                                                                    0
                                                                    Да можно, про то и текст. И история знает не один пример успешного жученья таких «товарищей».
                                                                  0
                                                                  Есть у кого положительный опыт борьбы с Леомаксом? Супруга имела несчастье несколько лет назад заказать оттуда какой-то хлам и с тех пор получает по нескольку звонков от них каждый день, и каждый раз с нового номера, так что чёрный список бесполезен.
                                                                    +2
                                                                    А вариант из статьи чем плох? А если когда-то давалось согласие на получение рекламы, то написать отказ, и дальше опять таки по инструкции из статьи.
                                                                      0
                                                                      Читал как-то «согласие на рассылку», которое рассыльщик отправил в ФАС, которое якобы я подписал (в день «подписи» я был вне города по рабочей командировке, физически ничего не мог подписать).
                                                                      Там очень красиво было расписано на какой адрес заказным письмом минимум за 45 дней я должен отправить отказ в обработке личных данных.
                                                                      Очень это трудозатратная процедура, выяснять и писать отказы любой фирме, которая хочет твой номер телефона по любому поводу.
                                                                        +1
                                                                        Да спамеры-то могут чего угодно хотеть, а закон четко говорит: рассылка должна прекратиться немедленно по получении уведомления от получателя.
                                                                    +3

                                                                    Господи, человек, делай уже фонд борьбы со спамом, я тебе 100500 задонатю!

                                                                      +1
                                                                      Считайте эту статью взносом в уставный фонд фонда ;) А дальше что делать? Подавать заявление по поводу спама за других фонд не сможет — не примут.
                                                                      +5
                                                                      Спасибо за статью! Прошу добавить абзац про участие в рассмотрении дел.

                                                                      Через некоторое время после того как заявление в ФАС написано вам на почту придет письмо с приложениями. Там будет много текста, среди которого встретится
                                                                      1) Возбудить производство по делу
                                                                      2) признать лицами
                                                                      3) назначить дело… К рассмотрению
                                                                      4) явка лиц… Обязательна.

                                                                      Пример
                                                                      image


                                                                      Рекомендую отвечать на это письмо с ходатайством (в виде фотографии с вашей подписью) о рассмотрении дела в ваше отсутствие.

                                                                      Пример
                                                                      В УФАС по Вашему-бургу
                                                                      от участника дела № ФФФ Пупкина Ивана Петровича
                                                                      адрес, телефон.



                                                                      ХОДАТАЙСТВО О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА В ОТСУТСТВИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ДЕЛЕ ПО ПРИЗНАКАМ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ
                                                                      В производстве УФАС по Вашему-бургу находится дело по признакам правонарушения законодательства Российской Федерации о рекламе № ФФФ
                                                                      Рассмотрение по данному делу назначено на «ФФ» сопляря 2021г. на очень ч. рано мин.

                                                                      ПРОШУ:
                                                                      Рассмотреть данное дело в моё отсутствие т.к. в настоящее время мне нечего добавить к материалам данного дела и в определении о возбуждении дела ко мне не предъявлено никаких вопросов.
                                                                      Заранее благодарен.

                                                                      Дата ______________/______
                                                                      (подпись/ Ф.И.О.)
                                                                      image


                                                                      Тогда будет примерно так

                                                                      так
                                                                      image


                                                                      А не так
                                                                      так
                                                                      image
                                                                        +3

                                                                        А поделитесь пожалуйста форматом ходатайства! Автор может добавит в статью уже подготовленный текст, выйдет ультимативный гайд по борьбе со спамом :)


                                                                        Upd: спасибо за примеры!

                                                                          +3
                                                                          Ага, уже обновляю изначальный пост
                                                                            0
                                                                            Автор только за добавления, но испытывает некоторые сомнения по поводу вообще всей этой конструкции: обязать заявителя явиться. Надеюсь, кто-то из юристов-практиков прокомментирует.
                                                                            0
                                                                            ИМХО тут вообще все в кучу ФАС намешал: «заявитель» — это не статус в административном процессе, статус — «потерпевший», но даже его в общем случае не могут обязать явиться.
                                                                            Другой вопрос, что заявителю самому может быть полезно принять участие, чтобы подозреваемый не гнал безнаказно пургу и не затягивал рассмотрение.
                                                                            +3

                                                                            Вопрос про аудио-запись. Когда компания записывает разговор с клиентом, они всегда предупреждают, что "в целях улучшения качества услуг наш разговор будет записан". А я как физ.лицо не обязан предупреждать спамера о записи разговора, как бы странно это не звучало?

                                                                              +3
                                                                              Нет. Во-первых, Вы пишете не чужой разговор, а свой, поэтому имеете право. Во-вторых, Вы пишете не частный разговор про частную жизнь и семейные тайны, а фиксируете деловое общение. Распространять частный разговор Вы не имеете права, но можете использовать его, если речь идёт о преступлении — тогда ограничение про тайну снимается. В случае же спама, сам факт звонка является правонарушением.

                                                                              Написал коряво, юристы наверняка раскритикуют в хлам, но логика примерно такая: звонки на свой личный номер можно писать всегда, ограничения касаются только распространения, потому что только в этот момент происходит нарушение тайны переписки, звонков и так далее, потому что только в этот момент доступ к содержимому получают лица, не участвовавшие в разговоре.
                                                                                0
                                                                                Все верно, причем распространение только охраняемой законом тайны — личной жизни, служебной, государственной и т.д. Последнее — еще и при условии, что Вы обязались эту тайну сохранять. Но это в теории, на практике сейчас запросто лепят безвиновное разглашение гостайны, когда разглашает не носитель и тайна — не тайна, а «по материалам открытых источников».
                                                                                +1
                                                                                Конторы страхуют себя от наездов за использование персональных данных — ведь по голосу и номеру телефона можно идентифицировать человека. Когда пишете Вы, то Вы собираете общедоступные данные, которые уже есть в публичных базах даннных типа названия компании, Ф.И.О. директора и т. п.

                                                                                А еще все звонки сейчас пишутся, поэтому звонящий должен знать, что разговор будет кем-то записан — согласен он или нет.
                                                                                  +2
                                                                                  Я предупреждаю, никого не останавливает, ни роботов, ни девочек со скриптом
                                                                                  +1

                                                                                  А как быть со звонками вида: "У меня для вас заманчивое предложение, но я не скажу от кого и какое, пока вы не согласитесь, а то это будет реклама".


                                                                                  Как по мне — всё равно спам, я не хотел, чтобы меня отвлекали звонком по такому поводу.


                                                                                  Но полагаю ФАС от такого не поможет: либо я не соглашаюсь и не знаю тогда на кого подавать жалобу, либо я типа "согласился", а значит и штрафовать звонящих не за что.

                                                                                    +1
                                                                                    По факту, это рекламный звонок, потому что другого повода для звонка не было, а попытка выбить согласие — уже признание того, что звонок был сделан ради того, на что надо давать согласие, то есть ради рекламы.
                                                                                      +1
                                                                                      ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 3 п. 1:
                                                                                      рекламаинформация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке

                                                                                      (Курсив мой. — s.)

                                                                                      Если звонящий сообщил о наличии заманчивого предложения, то он уже распространил информацию, направленную на привлечение Вашего внимания к объекту рекламирования.

                                                                                      Еще можно попровать натянуть звонящего словами «адресованная неопределенному кругу лиц»: если звонящий конкретно говорит, что лично Вам мы сейчас предлагаем ништяк за 99 рублей при условии, что Вы купите его до полудня, то это — оферта, потому что адресована конкретному контрагенту на конкретных условиях, а если звонящий Вас не знает и не может сказать, кто Вы, — то это сообщение именно для «неопределенного круга лиц».
                                                                                        +1
                                                                                        С этим неопределённым кругом лиц, были отказы от ФАС, что если к вам по имени обратились, то это уже не реклама. Интересно что с этим делать?
                                                                                          0
                                                                                          У ФАСа по этому поводу неоднозначная практика. У меня был случай с обращением по имени-отчеству, когда ФАС сказал: этого недостаточно для того, чтобы признать конкретно это предложение «личным».
                                                                                            0
                                                                                            ФАС ФАСу — рознь. Приведу вот такой пример:
                                                                                            Некое УК «Альметьевск» (директор Гущин С. Н.) получило нахлобучку от УФАС Татарстана за то, что распространяло анонимные письма, порочащие деловую репутацию конкурирующей УК.
                                                                                            Вот какие процедуры были применены ФАС для сбора доказательств:
                                                                                            В адрес УФАС по РТ была представлена запись телефонного разговора от 31.07.2018 г., записанного в 9 часов 44 минуты., а именно запись телефонных переговоров директора заявителя Гущина С.Н.и жильца обслуживаемого УК «Надежда» дома Жамковой Олесей Владимировной с тел. 8-917-240-24-73.
                                                                                            Звонок был осуществлен по указанному в письме номеру телефона. Данное письмо было обнаружено в доме №119 по ул. Ленина. Телефонный разговор был записан Жамковой Олесей Владимировной с тел. 8-917-240-24-73, проживающей по адресу: г. Альметьевск, ул. Рената Галеева, д. 10, кв. 106. Из записи телефонного разговора следует, что лицо на записи не отрицает информацию, указанную в листовке, а также утверждает, что управляющая компания берет информацию о заявителе из сети Интернет.
                                                                                            Также была представлена видеозапись, согласно которой был произведен телефонный звонок с номера гражданина по номеру, указанному в распространенных в письмах, а именно: 8-903-342-79-92. Согласно данному разговору подтверждается факт того, что представитель ООО «УК Альметьевск», ответивший на телефонный звонок, знает текст распространенного письма.
                                                                                            Управлением УФАС по РТ был отправлен запрос ПАО «ВымпелКом» с целью установления лица, которому выделен абонентский номер +8-903-342-79-92. В ответ на указанный запрос, была представлена информация (вх. №10437 от 02.07.2019 года), согласно которой данный номер принадлежит Гущину Сергею Николаевичу – директору ООО УК «Альметьевск».
                                                                                            Кроме того, во время заседания Комиссии председателем Комиссии был произведен звонок по номеру, указанному в листовке, порочащей деловую репутацию Управляющих компаний (тел. 8-903-342-79-92), на звонок также ответил Гущин Сергей Николаевич.
                                                                                            Гущин на заседании комиссии отрицал свою причастность к анонимным письмам и даже обжаловал решение УФАС в арбитражный суд.

                                                                                            В суде ему прилетели: 1) детализация телефонных разговоров от оператора связи 2) (внимание!) аудиофайлы.
                                                                                            Цитирую решение суда (дело № А65-31972/2019):
                                                                                            «из стенограммы разговора из файла «Видео УК Альметьевск» AUD-20180903-WA0012 следует, что директор заявителя Гущин С.Н., пояснял одному из жильцов, что в случае неудовлетворения работой Управляющей компании «Надежда» жильцы вправе избрать в качестве управляющей компании «УК Альметьевск» при этом текст разговора соответствует тексту распространяемой информации из стенограммы разговора по телефону (стенограмма файла «AUD-20180903-WA0012») с участием Гущина С.Н., из нее следует, что Гущин подтверждает достоверность сведений изложенных в распространяемой анонимной информации, о том, что у УК «Надежда» огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями и что жильцы вправе избрать управляющей компанией «УК Альметьевск».
                                                                                            Наличие на стенограммах персональных данных и номеров телефонов жильцов, прямо указывает на происхождение данного документа от заявителя, так как данными сведениями не могут законно обладать иные лица».
                                                                                            Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе. В кассацию наш герой не пошел)
                                                                                            Яркий образец того, как могут (и должны!) работать антимонопольные органы.
                                                                                              0
                                                                                              Если мне не изменяет склероз, Татарстанский УФАС — один из пионеров нахлобучивания спамеров, пинали их еще в те годы, когда Московский УФАС жевал сопли и отписывался.
                                                                                                +1
                                                                                                Я специально не следил именно за Татарстанским УФАС. По роду своей работы я больше имел дело с антимонопольными органами тюменской «матрешки». Но охотно Вам верю. Вообще я хотел сказать, что над любой УФАС висит дамоклов меч правосудия. Привлекая к административной ответственности спамера, такой орган прекрасно понимает, что может оказаться со своим решением в суде.
                                                                                                Случай, на который я сослался, иллюстрирует спокойную профессиональную работу антимонопольщиков, но… также инициативную работу заинтересованных лиц. Только такой союз может дать результат. Короче говоря, на ФАС надейся, а сам не плошай. Можешь собрать доказательства — собирай!
                                                                                                  0
                                                                                                  Полностью согласен, с железобетонными аргументами, поднесенными на блюдечке, любой ФАС охотнее возьмется за дело ;)
                                                                                            +1
                                                                                            Пробовать нагибать через Роскомнадзор за использование персональных данных и надеяться на чудо.
                                                                                              0
                                                                                              Да, если обращение по ФИО — это еще и Роскомнадзор, который у меня не хочет работать от слова совсем. Посылал ему заявление уж просто по сказочному делу: обращение по ФИО, установлен виновный — ФАС возбудил административное дело и выписал штраф, бери и руби палку — добавляй штраф за незаконный оборот ПД. Решение Роскомпозора: состава нет, получатель сам дал согласие. ФАС говорит, что согласия нет и спамер не обжалует решение, а эта богадельня согласие нашла где-то.
                                                                                                0
                                                                                                Могли прислать. Был случай, когда в материалы дела нарушитель прислал рукописное заявление от меня по форме:
                                                                                                В ООО «...»
                                                                                                от (меня),
                                                                                                проживающего (там-то)
                                                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ.
                                                                                                Согласен на получение рассылок на телефон ххх и по электронной почте ...@mail.ru
                                                                                                Дата, подпись.

                                                                                                Фишка в том, почерк был явно не мой, и в указанную в заявлении дату я проживал в другом месте. Потом еще адрес на мэйл.ру проверил — они придумали логин, основываясь на фамилии, а ящика такого на самом деле не было.
                                                                                                  0
                                                                                                  Теоретически могли, хотя, судя по отписке, в РКН представили тот же пакет документов, что и в ФАС.
                                                                                                  Но я от московского РКН чудес и не жду. В свое время показывал переписку с ними коллеге из РКН другого региона, у него глаза на лоб вылезли и краткое резюме было: меня за один такой ответ заявителю пинком под зад попросили бы, а тут из раза в раз…
                                                                                                +1
                                                                                                Росскомнадзор ответил, что имя + телефон не персональные данные. На этом я переписку завершил. Возможно стоило ещё в прокуратуру написать.
                                                                                          0
                                                                                          Заспамим ФАС!
                                                                                            +1
                                                                                            Уже писал, есть приложение Росспам, которое выгнали из плеймаркета после изменения политики работы с СМС, но которое по-прежнему прекрасно автоматизирует все шесть пунктов из вышеперечисленных, только один раз нужно будет написать «Форму согласия ФАС на обработку ПД » от руки.

                                                                                            ФАС работает не всегда, часто пишет отписки (почему-то на запись звонков ещё ни разу ФАС не начинал шевелиться), что СМС не является рекламой или что не удалось установить источник рассылки, но периодически даже заводит дела и реально штрафует нарушителей.

                                                                                            Больше всего печалит закручивание гаек по записи звонков со стороны андроида. Спасибо гуглу, за уменьшение возможности защиты собственных прав.
                                                                                              0
                                                                                              Больше всего печалит закручивание гаек по записи звонков со стороны андроида. Спасибо гуглу, за уменьшение возможности защиты собственных прав.


                                                                                              Тут вопрос интересный. У меня чистый Андроид 10 и стандартная звонилка от Гугла. Некоторое время назад появилась кнопка записи разговора. Нажимаю, раздается сигнал «Производится запись разговора», и запись действительно производится.
                                                                                                0
                                                                                                Этому много обсуждений посвящено. У нокиа чистый андроид и там в родной звонилке никогда не пропадала запись. У самсунг с установкой какой-то определённой страны для прошивки тоже есть возможность записи. Но в общем и целом из андроид 9 и выше гугл успешно вырезает возможности записи звонков и контроля СМС и удаляет приложения с такой возможностью из своего магазина.
                                                                                                Даже на change.org есть петиция на эту тему, которую правда никто особо не поддерживает, видимо потому что тому кто разбирается легче рутануть телефон и поставить нужный apk отдельно.
                                                                                                  +1
                                                                                                  Да, запись идёт, но главное преимущество Call Recorder-а и других подобных программ в том, что запись разговора начинается автоматически, без отдельных действий пользователя. А ещё есть синхронизация с облаками, то есть записанный разговор сразу оказывается в независимом хранилище. А гугловская звонилка требует отдельного действия для записи и запись остаётся на телефоне.
                                                                                                  0
                                                                                                  Обещали открутить гайки в 10-й версии, но это надо проверить — у меня доступ к этой версии только-только появился. Попробовал сейчас записать звонок через Call Recorder — программа упала. Может, получится разобраться.
                                                                                                  0
                                                                                                  Вопрос про звонки с предложением участия в соцопросе на тему «качества сотовой связи» — я ведь не знаю организацию которая занимается этим, это не личное предложение, и вроде бы как не подпадает под категорию «реклама», однако мне по раз 20 за месяц приходят такие звонки. имеет смысл в ФАС писать? указывать мошенничество?
                                                                                                    0
                                                                                                    Увы, с соцопросами (которые именно соцопросы) ничего не сделаешь. Один вариант — грубо материться и оскорбять их, чтобы они в базе пометили номер как «плохой». Но и это не всегда срабатывает. Помню, звонят мне такие посреди лекции. Номер московский, сбросил. Тут же перезванивают. На всякий случай взял, а там — соцопрос о качестве госуправления и будущих выборах. Положил. Тут же презванивают. Отматерил. Не успел открыть дверь, чтобы войти обратно в аудиторию, они звонят снова со словами: «Мы Вас не опросили, отвечайте на вопросы!»
                                                                                                      0
                                                                                                      А вот с этим уже можно в ФАС. Да и к начальству звонящего тоже можно обратиться, «поблагодарив» за попытку сорвать лекцию его сотрудником.
                                                                                                        0
                                                                                                        ФАС такое не рассматривает, потому что рекламы тут нет, а создание заинтересованности к выборам никто за уши притягивать не будет. Да и опрос явно проводила какая-нибудь шарага типа «Росгосопрос», имея задание от конкретной администрации района/города/области и бюджетное финансирование. :-(
                                                                                                    +1
                                                                                                    Да, глаза вам не врут: ФАС желает получить «выписку» из лога SMTP-сервера получателя спама! Я ни к чему вас не призываю, а просто покажу образец, как примерно выглядит интересующий ФАС фрагмент

                                                                                                    Я не очень понял, т.е. просто липу на этом месте нужно сочинить? А то спам-то он же на личную почту приходит, где я там с сервера лог-то возьму.
                                                                                                      0
                                                                                                      Можно написать, что логи можно взять в ПАО «Яндекс»/ООО «Мейл ру» (или как они там называются). По идее, при проведении расследования ФАС должен их будет проверить, как проверяют логи телефонных звонков/SMS.
                                                                                                        +1
                                                                                                        Разве я могу публично призывать к фальсификации доказательств? Что Вы, я просто для сведения показал, как примерно выглядит интересующий ФАС фрагмент лога :saint:
                                                                                                        0
                                                                                                        Было бы отлично добавить образец заявления для sms спама
                                                                                                          0
                                                                                                          Оно не отличается от образца заявления по поповду звонка, только «звонок» меняете на «SMS». Вот заявление на спам по электропочте несколько отличается, рекомендуемые дополнения к нему тоже приведены в статье.
                                                                                                          0
                                                                                                          Ходят слухи, что куча этих спамеров сидят в ближайших странах(Украина\Прибалтика).
                                                                                                          1. Будет ли им какое-то наказание в этом случае?
                                                                                                          2. Если спамер сидит за границей и, допустим, рекламит Сбер, но никак с ним не связан, то Сбер или спамер получат штраф?
                                                                                                          3. Если используется подмена номера, то ФАС найдут изначального злоумышленника?
                                                                                                          p.s. возможность тратить 15 минут времени и наказывать их на 100к не дает мне покоя — моя мстя будет страшна.
                                                                                                            0
                                                                                                            1. Нет, мы же пишем в ФАС, а не Интерпол.
                                                                                                            2. Я с такими случаями не сталкивался. Т.е. чтобы вот буквально крупный бизнес нанимал какую-то мутную контору для рекламы себя. Подозреваю, что у ФАСа могут быть заготовки на такой случай и не все так просто для заказчика.
                                                                                                            3. Вряд ли, тут потребуется ОРД, полномочиями на которую ФАС не располагает.
                                                                                                              0
                                                                                                              По моей практике, юридические лица «организаторов рассылки» зарегистрированы вполне себе в России, у меня были конторы например из Улан-удэ, Махачкалы и Ульяновска.
                                                                                                              ФАС делает запрос к оператору, насколько я знаю, оператор будет ответственным и получит штраф, если не найдёт организатора сам.
                                                                                                              В письмах ФАС расписывает всю глубокую цепочку юридических лиц, в конце которой оказывается «заказчик рассылки», обычно обанкротившаяся и закрытая за пару лет до рассылки контора (тоже из какой-нибудь Самары или Череповца), к которой у ФАС ничего не получается предъявить.
                                                                                                              Очень редко это оказывается кто-то реальный, и по моему опыту он звонил мне и хотел встретиться в Москве.
                                                                                                              Никакого отношения к «месту сидения» операторов на телефоне, в моих случаях, это не имело.
                                                                                                                0
                                                                                                                обычно обанкротившаяся и закрытая за пару лет до рассылки контора (тоже из какой-нибудь Самары или Череповца), к которой у ФАС ничего не получается предъявить.

                                                                                                                А вот тут интересный момент. Если конторы уже нет, то она не может заплатить оператору деньги за рассылки. Но оператор нужную сумму от кого-то получил…
                                                                                                                  0
                                                                                                                  А эта контора внезапно оказывается включенной в цепочку самого оператора, на одном конце которой «солидный» авторизованный гейт по рассылке только белых-пушистых SMS, а на другом — «Рога и копыта», зарегистрированные на паспорт бомжа или сидельца, и меняющие юрлицо раз в полгода. Причем тут оператор? О, разумеется ни при чем! Я как-то распутывал подобную цепочку, очень глаза на «солидный» бизнес открывает.
                                                                                                                0
                                                                                                                2. Если спамер сидит за границей и, допустим, рекламит Сбер, но никак с ним не связан, то Сбер или спамер получат штраф?

                                                                                                                Если за границей, то никто. Потому что формально «Сбер» не виноват, а привлечь не-россиян из не-России ФАС не может.

                                                                                                                Если в России, то штраф будет последнему в цепочке отмазок. Обычно сначала привлекают оператора как распространителя, он показывает договор и переводит стрелки на рассылальщика. Если рассылальщик показывает контракт с заказчиком — значит, штраф заказчику. Если нет — значит, рассылальщику. Фишка в том, что может быть несколько рассылальщиков на субподряде, и один из них — «мертвая» контора. А проверять переводы денег никто не хочет. :-(
                                                                                                                0
                                                                                                                Предлагаю всем умеющим читать юридические тексты, а также задолбанных звонками партнёров Альфа Банка прочесть и повторить сей замечатьльный опыт br.fas.gov.ru/cases/01104e76-f59d-4c08-8cac-1446d94f0508
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Гипотетическая ситуация.
                                                                                                                  Приходит СМС-спам. В отправителе стоит GJ.
                                                                                                                  Текст приглашает в магазин Gloria Jeans за скидками.
                                                                                                                  Я пишу в ФАС.
                                                                                                                  Рассылка произведена через платный СМС-шлюз, оплатил рассылку некто V.Pupkin.
                                                                                                                  Gloria Jeans уверяет ФАС, что рассылка произведена не ими, а конкурентами специально, чтобы вызвать негатив и штрафы.
                                                                                                                  Будут ли штрафы?
                                                                                                                    +1
                                                                                                                    По идее, штраф прилетит Пупкину. Что на практике произойдет — не возьмусь предсказывать.
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Личность Пупкина, разумеется, установить не удаётся.
                                                                                                                      Вопрос в том как доказать, что это именно они инициаторы/заказчики рассылки? То что они являются заинтересованным в рассылке лицом — ещё не доказательство.
                                                                                                                        0
                                                                                                                        Тады крайним оказывается тот, кто заключил договор с неустановленным Пупкиным. В свое время ФАС вообще лихо натягивал всю цепочку, начиная с оператора получателя (!!!) спама.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Интересно, как можно установить кто именно заключил договор с неустановленным Пупкиным и не была ли рассылка инициативой самого Пупкина? Вот умеет человек развлекаться!
                                                                                                                            +2
                                                                                                                            Но мы же не выходим за рамки сеттинга?
                                                                                                                            Рассылка произведена через платный СМС-шлюз, оплатил рассылку некто V.Pupkin.

                                                                                                                            Платный шлюз подразумевает, что любой аноним через него спамить не может, только заплативший шлюзу. Шлюз обязан документально оформлять полученную оплату: как, сколько, от кого, а не просто взял купюры и сунул в карман (иначе уже другие санкции от другого ведомства).
                                                                                                                          0
                                                                                                                          А никого не интересуют «заинтересованные лица». Виноват тот, кто послал — см. ФЗ «О рекламе».
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Я правильно понимаю, что спамер может использовать сервис SMS-рассылки с ложными своими данными или же использовать сотню симок зареганых на какого-то нонейма, рассылая по 5 смс в день с каждой симки. И в таком случае, штрафовать будет некого, а организацию, упомянутую в СМС также не возможно будет оштрафовать по причине того, что связь не доказана, так? Просто если это не так, то можно легко организовать подставы, а если так, то легко уйти от наказания, предоставив липовые данные.

                                                                                                                      P.S. Как раз 5 минут назад задали такой же вопрос)
                                                                                                                        +2
                                                                                                                        За ложные данные прилетит оператору, который по ним заключил договор. По левым симкам скорее всего никому не прилетит, но это частный случай, т.к. именно спам будет невыгоден, только подставу устроить и т.п. Хотя могут передать материалы проверки в Россвязь (?) и прилетит оператору за обслуживание анонимных симок, но это неточно.
                                                                                                                          +1
                                                                                                                          По левым симкам должно прилететь оператору связи. Они же не проверили паспорт, не загрузили скан в базу и т. д. Только делать это должен РКН, а не ФАС. ФАС может только информацию им передать о возможном правонарушении по их части.
                                                                                                                        0

                                                                                                                        Вот вы цитируете:


                                                                                                                        реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц

                                                                                                                        Стало было, если вас назвали по имени отчеству, это уже обычный телефонный разговор с вами, а вовсе не сообщение для "неопределённого круги лиц", и по этому определению рекламой не является.

                                                                                                                          +1
                                                                                                                          Нет, на эту тему уже много копий сломано и выработана позиция и ФАС, и судами. Например, банк посылает своему клиенту: уважаемый имярек, мы хотим предложить вам новый вид вклада. Обращение по имени, а вообще-то банк знает все реквизиты своего клиента, но это все еще реклама, т.к. новый вид вклада предназначен не лично для Васи Пупкина, а для любого клиента банка, и что в данном случае его впаривают персонально Пупкину не имеет значения, это все равно реклама.
                                                                                                                            0
                                                                                                                            А если так: «Имя-Отчество, лично для Вас персональное предложение. Вам одобрен кредит на сумму»?
                                                                                                                              0
                                                                                                                              Я не могу точно сказать, каким будет результат, не зная внутренней кухни ФАСа. Из Сбера мне присылали подобного рода SMS и получили за это мешалкой от ФАСа по причинному месту. Думаю, тут много факторов учитывается, в т.ч. есть ли заявления на аналогичные по содержанию «личные» предложения от других заявителей. Если стандартный текст шлют всем подряд и ФАС это видит, спамер не открутится.
                                                                                                                          +2
                                                                                                                          Питерский ФАС отвечает примерно в духе «вы при подписке на сотовую связь ставили галочку о согласии получать рекламу, так что спамеры всего мира имеют право слать вам что хотят»:
                                                                                                                          Чтобы не обманывать, вот скан ответа


                                                                                                                          При том, что мой договор с Билайном не содержит варианта «не согласен получать рекламу»:
                                                                                                                          и совесть их не беспокоит


                                                                                                                          (и Билайн не разрешает исправить это «согласие» на «нет»).

                                                                                                                          Я считал (за неимением вариантов, и успокаивая себя) эту строчку в договоре согласием получать спам рекламу от Билайна, но, как оказалось, ФАС в СПб считает по другому.

                                                                                                                          И как питерский ФАС видит логику в том, что я в договоре с одной компанией («трубой по передаче») соглашаюсь получать рекламу, и это согласие вдруг масштабируется на весь мир — непонятно. После некоторой переписки сотрудник ФАС все же, видимо, позвонил спамерам, которые мне СМСили, и те даже перезвонили (мне) и попросили не жаловаться — но штрафа и дела не было.

                                                                                                                          Так что жалоба — это хорошо. А вот чтобы её ещё кто-то в ход пустил — это вообще бесценно.

                                                                                                                          P.S. Позиция Би мне не нравится (именно отсутствием выбора), но коммент мой именно про ФАС.
                                                                                                                            –2
                                                                                                                            При том, что мой договор с Билайном нет вариант «не согласен получать рекламу»:
                                                                                                                            и совесть их не беспокоит

                                                                                                                            и Билайн не разрешает исправить это «согласие» на «нет».


                                                                                                                            При том, что выручка непосредственно за связь не так уж чтобы и большая — они ищут пути дополнительного заработка.

                                                                                                                            Скажите, а вы стали бы платить в 2 раза больше, если бы вам предложили тариф «Без спама»?

                                                                                                                            Возможно, когда-нибудь придут и к такому.

                                                                                                                            Сейчас, да, особо выбора нет. Нужно чтобы какого нибудь депутата достал спам и он вынес в законопроект или какая-нибудь массовая инициатива, кампания в СМИ против спама, например…
                                                                                                                              0
                                                                                                                              Бедные бедные голодающие поволжья сотовые операторы, как же они без подписок и спама выживут то!
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Скажите, а вы стали бы платить в 2 раза больше, если бы вам предложили тариф «Без спама»?

                                                                                                                                А вы его предложили?
                                                                                                                                Ой, точно, вы опять ВСЁ РЕШИЛИ ЗА КЛИЕНТА.
                                                                                                                                Да что ж ты будешь делать-то.
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Скажите, а вы стали бы платить в 2 раза больше, если бы вам предложили тариф «Без спама»?

                                                                                                                                  Зачем платить больше, если любой тариф по условиям и так без спама? Ах, да, условия же не соблюдаются, но на более дорогом тарифе уж точно будут! ;)
                                                                                                                                  0

                                                                                                                                  Можно попробовать зайти с другого конца — Билайн вам явно навязывает согласие на дополнительные условия при заключении договора (получение рекламы), а это тоже область ответственности ФАС. В приведенных автором кейсах ФАС по собственной инициативе такую позицию занял, но, если ваши чиновники подходят более формально (а формально они тут правы, ибо не могут знать, добровольно вы согласие дали или вам его навязали), можно напрямую на этот пункт жалобу послать.

                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Я Вам больше скажу, в моем варианте договора были чекбоксы, где я выбрал «не согласен». Потом свою копию я потерял (как мне казалось), запросил в Пчелайне копию договора и — та-тадам! — в ней оказались слегка другие формулировки согласия и везде стояло «согласен». На волне нахлынувшего опупевания я-таки нашел свою копию договора и убедился, что не сошел с ума ;)
                                                                                                                                    +1
                                                                                                                                    Есть такая тематика, что современном мире большинство компаний входят в группы которые включают в себя множество компаний. Плюс идет процесс объединения компаний. Таким образом вполне можно дать согласие на обработку своих персональных данных одной компании и получить «спам» от другой компании, которая является правопреемником первой или входят с ней в один конгломерат
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Мне так ростелеком начал названивать, ибо они купили моего местного провайдера (АИСТ). Вообще, надо запретить передачу прав на спам при таких укрупнениях и покупках. Пускай только обязанности по обслуживанию клиентов получают, а согласие запрашивают заново.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Вопрос к автору статьи: Если вы пишете «по моему опыту», то значит был реальный кейс такого дела? Т.к. нюансы не в теории, а в практике подобного дела. А нельзя ли сам кейс описать поподробнее?
                                                                                                                                        +2
                                                                                                                                        Да, все образцы взяты из реальных и успешных моих жалоб. А какой именно кейс Вас интересует?
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          да любой…
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            А что именно поподробнее описать?
                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        Этот процесс вполне автоматизируется. Почему нет приложения для андроида?
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          Этот процесс вполне автоматизируется. Почему нет приложения для андроида?

                                                                                                                                          Так сделайте.
                                                                                                                                          Хотя насчет «вполне автоматизируется», сдается мне, вы излишне оптимистичны.
                                                                                                                                          0

                                                                                                                                          На пикабу не оценили, сюда приложу. Вот ссылка, которую прикладывает ростелеком в письмах.
                                                                                                                                          https://moscow.rt.ru/email_unsubscribe

                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            А в чем цимес? Что не указан e-mail, который надо отписать? Так оно может автоматом определять по IP. У мну провайдер так пускает в личный кабинет, пароля не надо — сразу попадаю именно в свой.
                                                                                                                                              0

                                                                                                                                              Можете запустить тор и перейти по ссылке, чтобы проверить магию. Если работает по IP, не вопрос. Зачем тогда писать, что они якобы что-то сделали?

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                                                                                                                                                Мне и тор для этого не нужен — я не абонент Ростелекома ;)
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Цимес в том, что рассылки могут быть для клиентов, которые имеют только телефон. Или радиоточку. Или еще что-то, что не предусматривает IP.
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  Тадыой ;)
                                                                                                                                              0

                                                                                                                                              Немного оффтоп, но возник вопрос: можно ли бороться этим же методом с оператором? Красно-круглый подписал меня на услугу платный гудок без моего требования. Т.е. просто в один прекрасный день приходит смс о том, что мне подключена услуга, которая бесплатна неделю, а далее 100 рублей.

                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Это законы «О защите прав потребителей» и «О связи», курите здесь, например. Подробнее не скажу, практики по таким фокусам у мну крайне мало.

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