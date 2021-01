Тариф «100к+», или как вельми зело огорчить спамера

— изображение сообщения электронной почты (т.е. то, что вы видите в почтовом клиенте);

— сообщение электронной почты с заголовками в текстовом виде (опционально; сюрприз – в формат EML ФАС не умеет – смените файлу расширение на TXT);

— согласие на обработку персональных данных ФАС (строго по форме и она отличается, см. ниже);

— лог почтового сервера с информацией о получении сообщения электронной почты;

— что сами сочтете нужным, например – договор со спамером, из которого видно, что вы не давали согласия на получение рекламы.



Да, глаза вам не врут: ФАС желает получить «выписку» из лога SMTP-сервера получателя спама! Я ни к чему вас не призываю, а просто покажу образец, как примерно выглядит интересующий ФАС фрагмент… для общего развития тех, кто никогда в жизни не видел лога SMTP-сервера и понятия не имеет, где и как его взять. То есть, для over 90% читателей ;)



192.168.0.1 04:51:30 Connected

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 220 smtp.spamer.ru ESMTP Exim 4.93; Wed, 01 Jan 2021 04:51:30 -0200

192.168.0.1 04:51:30 <<<< HELO smtp.example.com

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 smtp.spamer.ru Hello smtp.example.com [192.168.0.1], pleased to meet you.

192.168.0.1 04:51:30 <<<< MAIL From:<spamer@spamer.ru>

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 2.1.0 <spamer@spamer.ru>… Sender ok

192.168.0.1 04:51:30 <<<< RCPT To:<user@example.com>

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 250 2.1.5 <user6example.com>… Recipient ok; will forward

192.168.0.1 04:51:30 <<<< DATA

192.168.0.1 04:51:30 >>>> 354 Enter mail, end with on a line by itself

192.168.0.1 04:51:30 *** <spamer8spamer.ru> <user6example.com> 1 19770 00:00:01 OK 1kNHhq-000ENW-As

192.168.0.1 04:51:31 >>>> 250 2.6.0 19770 bytes received in 00:00:01; Message id 1kNHhq-000ENW-As accepted for delivery

192.168.0.1 04:51:31 <<<< QUIT

192.168.0.1 04:51:31 >>>> 221 2.0.0 smtp.spamer.ru closing connection

192.168.0.1 04:51:31 Disconnected