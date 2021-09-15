48 полноценных бесплатных книг для программистов (happy developer's day)
Привет, Хабр! Немного запоздало (ко дню программиста) делюсь подборкой бесплатных книг по программированию (ну и в целом ресурсом с ними). Все они полезные, уровень скорее профессиональный, хотя и для развития от базового тоже подойдет, но, к сожалению, на английском. Среди тем книг:
.NET
Алгоритмы
Android
iOS
Angular
C
C++
C#
JS
Linux
Python
В целом, почти любая тема, которая приходит в голову
Дисклеймер. Все эти книги взяты с одного ресурса, который существует за счет донейшенов. Получить книги можно без осуществления донейшенов, ресурс полностью бесплатный, пожертвования опциональны. Все книги написаны на основе контента со StackOverflow и являются код-ориентированными. Книги со временем обновляются, по ссылкам -- книги, актуальные на 15.09.2021.
Книги ниже расположены по алфавиту
Все книги написаны на основе документации Stack Overflow, контент составлен крутыми людьми со Stack Overflow. Текстовый контент выпущен под лицензией Creative Commons BY-SA. Права на изображения могут быть собственностью их владельцев, если не указано иное.
Книги созданы для образовательных целей и не связаны с тематическими группами, компаниями или Stack Overflow. Все товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам компаний.
1. .NET Framework
2. Алгоритмы
3. Android
4. Angular 2
5. AngularJS
6. Bash
7. C
8. C++
9. C#
10. CSS
11. Entity Framework
12. Excel VBA
13. Git
14. Haskell
15. Hibernate
16. HTML5
17. HTML5 Canvas
18. iOS Developer
19. Java
20. JavaScript
21. jQuery
22. Kotlin
23. LaTeX
24. Linux
25. MATLAB
26. Microsoft SQL Server
27. MongoDB
28. MySQL
29. Node.js
30. Objective-C
31. Oracle Database
32. Perl
33. PHP
34. PostgreSQL
35. PowerShell
36. Python
37. R
38. React JS
39. React Native
40. Ruby
41. Ruby on Rails
42. Spring Framework
43. SQL
44. Swift
45. TypeScript
46. VBA
47. Visual Basic .NET
48. Xamarin.Forms