48 полноценных бесплатных книг для программистов (happy developer's day)

Привет, Хабр! Немного запоздало (ко дню программиста) делюсь подборкой бесплатных книг по программированию (ну и в целом ресурсом с ними). Все они полезные, уровень скорее профессиональный, хотя и для развития от базового тоже подойдет, но, к сожалению, на английском. Среди тем книг:

.NET

Алгоритмы

Android

iOS

Angular

C

C++

C#

JS

Linux

Python

В целом, почти любая тема, которая приходит в голову

Дисклеймер. Все эти книги взяты с одного ресурса, который существует за счет донейшенов. Получить книги можно без осуществления донейшенов, ресурс полностью бесплатный, пожертвования опциональны. Все книги написаны на основе контента со StackOverflow и являются код-ориентированными. Книги со временем обновляются, по ссылкам -- книги, актуальные на 15.09.2021.

Книги ниже расположены по алфавиту

Все книги написаны на основе документации Stack Overflow, контент составлен крутыми людьми со Stack Overflow. Текстовый контент выпущен под лицензией Creative Commons BY-SA. Права на изображения могут быть собственностью их владельцев, если не указано иное.

Книги созданы для образовательных целей и не связаны с тематическими группами, компаниями или Stack Overflow. Все товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам компаний.

1. .NET Framework

Подробности и скачивание.

2. Алгоритмы

Подробности и скачивание.

3. Android

Подробности и скачивание.

4. Angular 2

Подробности и скачивание.

5. AngularJS

Подробности и скачивание.

6. Bash

Подробности и скачивание.

7. C

Подробности и скачивание.

8. C++

Подробности и скачивание.

9. C#

Подробности и скачивание.

10. CSS

Подробности и скачивание.

11. Entity Framework

Подробности и скачивание.

12. Excel VBA

Подробности и скачивание.

13. Git

Подробности и скачивание.

14. Haskell

Подробности и скачивание.

15. Hibernate

Подробности и скачивание.

16. HTML5

Подробности и скачивание.

17. HTML5 Canvas

Подробности и скачивание.

18. iOS Developer

Подробности и скачивание.

19. Java

Подробности и скачивание.

20. JavaScript

Подробности и скачивание.

21. jQuery

Подробности и скачивание.

22. Kotlin

Подробности и скачивание.

23. LaTeX

Подробности и скачивание.

24. Linux

Подробности и скачивание.

25. MATLAB

Подробности и скачивание.

26. Microsoft SQL Server

Подробности и скачивание.

27. MongoDB

Подробности и скачивание.

28. MySQL

Подробности и скачивание.

29. Node.js

Подробности и скачивание.

30. Objective-C

Подробности и скачивание.

31. Oracle Database

Подробности и скачивание.

32. Perl

Подробности и скачивание.

33. PHP

Подробности и скачивание.

34. PostgreSQL

Подробности и скачивание.

35. PowerShell

Подробности и скачивание.

36. Python

Подробности и скачивание.

37. R

Подробности и скачивание.

38. React JS

Подробности и скачивание.

39. React Native

Подробности и скачивание.

40. Ruby

Подробности и скачивание.

41. Ruby on Rails

Подробности и скачивание.

42. Spring Framework

Подробности и скачивание.

43. SQL

Подробности и скачивание.

44. Swift

Подробности и скачивание.

45. TypeScript

Подробности и скачивание.

46. VBA

Подробности и скачивание.

47. Visual Basic .NET

Подробности и скачивание.

48. Xamarin.Forms

Подробности и скачивание.